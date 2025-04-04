ClickUp и Clockify: кой инструмент е по-добър за отчитане на времето?

Време. Това е единственото нещо, от което никой не разполага с достатъчно – с незавършени задачи, наближаващи срокове за работа и лични ангажименти, които изискват постоянно внимание.

Но доколко добре разбирате къде всъщност отива времето ви?

Правите ли приблизителни изчисления или използвате електронни таблици, за да регистрирате ръчно времето, прекарано в задачи? Това е бърз път към объркване и загуба на часове. За щастие, съвременните инструменти за отчитане на времето за проекти поддържат нещата много по-организирани.

Ако сте търсили приложение за отчитане на времето, вероятно сте попадали на ClickUp и Clockify – и двете са добри варианти за проследяване на напредъка по проектите. Но коя от двете е по-подходяща за вашия работен процес?

В този наръчник ще сложим край на дебата ClickUp срещу Clockify с подробно сравнение на техните функции и предимства.

Какво е ClickUp?

Започнете да следите времето в ClickUp Следете времето, задавайте времеви прогнози, добавяйте бележки към времевите записи и получавайте достъп до отчети за времето отвсякъде с помощта на Global Timer на ClickUp.

👀 Знаете ли, че... Смяната на контекста тихо подкопава продуктивността на вашия екип. Нашите проучвания показват, че 42% от прекъсванията в работата се дължат на преминаването между различни платформи, управлението на имейли и преминаването от една среща към друга.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, е създадено, за да събере всички ваши задачи – заедно с приблизителното време за тяхното изпълнение – на едно място. То обединява вашите проекти, документи и чат в един инструмент, задвижван от изкуствен интелект.

Използвайте го като инструмент за управление на задачи и времето за проекти, за да оптимизирате работните си процеси и да постигнете целите си по-бързо. Насладете се на вграденото проследяване на времето в уеб приложението, както и с безплатното разширение ClickUp Chrome.

📮 ClickUp Insight: 92% от работниците в сферата на знанието използват персонализирани стратегии за управление на времето. Но повечето инструменти за управление на работния процес все още не предлагат надеждни вградени функции за управление на времето или приоритизиране, което може да попречи на ефективното приоритизиране. Функциите за планиране и отчитане на времето на ClickUp, базирани на изкуствен интелект, могат да ви помогнат да превърнете тези предположения в решения, основани на данни. Те могат дори да предложат оптимални периоди за концентрация върху задачите. Създайте персонализирана система за управление на времето, която се адаптира към начина, по който работите!

Функции на ClickUp

Ето защо ClickUp е един от най-добрите инструменти за отчитане и управление на времето:

1. Проследяване на времето за проекти в ClickUp

Проследявайте времето през различните етапи на проекта с функциите за проследяване на времето на ClickUp.

С функциите за проследяване на времето за проекти на ClickUp можете да проследявате подробно времето, прекарано за всяка задача и подзадача – от няколко секунди до дни.

Стартирайте и спирайте таймери за задачи, записвайте ръчно времето и категоризирайте записите за по-добро отчитане. Разширени функции като отчитано време, приблизителни времена и подробни отчети помагат на екипите да останат продуктивни, като същевременно осигуряват точно бюджетиране на проектите.

2. Управление на времето с ClickUp

Коригирайте крайния срок на задача, която блокира други задачи, и ClickUp автоматично ще промени крайните срокове на зависимите задачи.

Защо някои хора успяват да се справят по-добре с натоварените си графици от други? Тайната често се крие в управлението на времето, а ClickUp ви помага да управлявате времето си по-ефективно.

Пакетът ClickUp Time Management предефинира начина, по който вашият екип проследява и разпределя времето в рамките на проектите.

Започнете, като регистрирате времето директно в задачите, използвайки настолни, мобилни или браузърни платформи, за да следите точно разпределението на времето. Задайте очакваната продължителност на задачите и подзадачите, за да улесните планирането на натоварването и управлението на очакванията. Разграничавайте между фактурируеми и нефактурируеми часове, за да оптимизирате процесите по фактуриране и вътрешно отчитане.

ClickUp ви позволява лесно да планирате задачи, като ги плъзгате и пускате в интерфейса на календара на ClickUp. Поддържа дневен, седмичен и месечен изглед. Можете дори да коригирате крайния срок на задачата, а ClickUp автоматично ще актуализира всички зависими подзадачи, за да запази графика на проекта.

Накрая, можете да генерирате персонализирани отчети и времеви разписания в ClickUp, за да прегледате времевите записи за анализ на производителността си и подобряване на разпределението на ресурсите. ​

🧠 Интересен факт: ClickUp се интегрира с различни инструменти за отчитане на работното време на трети страни, като Time Doctor, Clockify и Toggl, за да обедини вашите записи за работното време в един инструмент. Това е истинска ефективност и спестяване на време!

3. Календар на ClickUp

Организирайте и проследявайте лесно задачите си с ClickUp Calendar, за да имате по-ясна представа за работата си.

Календарът на ClickUp обединява всички ваши ангажименти в един изглед. Използвайте го, за да интегрирате работния, личния и социалния си календар на едно място – и кажете сбогом на двойните резервации, пропуснатите срокове и преминаването от един инструмент на друг.

И още нещо? Можете да персонализирате изгледа на календара си, за да ви показва дневни, седмични или месечни програми, така че да можете по-добре да планирате работата си.

Разширеното филтриране помага да се подчертаят ключовите задачи, а интерфейсът с функция „плъзгане и пускане” ви позволява бързо да пренасрочвате срещи и ангажименти. С AI предложенията на ClickUp Calendar можете да намерите оптималните времеви блокове за изпълнение на задачите си, планиране на срещи с колегите си и почивка!

За напреднало проследяване на времето ClickUp предлага предварително създадени таблици, електронни таблици, папки и списъци, които помагат на бизнеса да проследява напредъка на проектите. То включва и шаблони за проследяване на времето и проучване на времето за по-лесно управление на задачите. Тези шаблони оптимизират крайните срокове, задачите и проследяването на напредъка, като поддържат проектите в правилната посока с минимални усилия.

След като времето ви е регистрирано, ClickUp ви позволява бързо да добавяте етикети и да търсите записи – просто, ефективно и създадено, за да спести време.

📮ClickUp Insight: Резултатите от нашето проучване за ефективността на срещите показват, че специалистите с интелектуален труд могат да прекарват близо 308 часа седмично в срещи в организация с 100 души! Ами ако можехте да съкратите времето за тези срещи? Унифицираното работно пространство на ClickUp значително намалява ненужните срещи! 💫 Реални резултати: Клиенти като Trinetix постигнаха 50% намаление на срещите чрез централизиране на проектната документация, автоматизиране на работните процеси и подобряване на видимостта между екипите, използвайки нашето приложение за всичко, свързано с работата. Представете си, че си връщате стотици продуктивни часове всяка седмица!

Цени на ClickUp

📖 Прочетете също: Изкуствен интелект за управление на времето: примери за употреба и инструменти за интелигентно планиране на времето

Какво е Clockify?

чрез Clockify

Докато ClickUp обединява всички ваши инструменти за продуктивност в едно приложение, Clockify се фокусира основно върху функциите за отчитане на работното време и фактурируемите часове. Големите организации често използват платформата заради нейните клиентски портали, сигнали и известия, които информират екипите за напредъка на проектите. Функцията за планиране на графиците на служителите също улеснява значително планирането на смени.

За компании с по-големи екипи Clockify помага да се проследяват задачите на служителите, да се разпределят ефективно проектите и предлага ясна представа за напредъка. То също така увеличава прозрачността на дейностите на екипа, което улеснява информирането за развитието на проектите.

💡Съвет от професионалист: Използвайте матрицата на Айзенхауер или подобна рамка за приоритети, за да категоризирате задачите въз основа на спешност и важност. Концентрирайте се върху задачите с голямо въздействие, които водят до напредък, докато делегирате или планирате по-малко важните. Това ви помага да отделяте времето си за най-важните неща, вместо да се затрупвате с рутинна работа.

Функции на Clockify

Ето някои от най-харесваните функции на Clockify, от проследяване на времето до подробни отчети – всички те са създадени, за да повишат производителността и да поддържат проектите в правилната посока.

1. Отчитане на времето

чрез Clockify

Проследяването на времето с Clockify е лесно, независимо дали използвате приложението за настолен компютър, мобилно приложение или разширения за браузър. То работи безпроблемно и в Chrome, Firefox и Edge.

Администраторите могат да настроят устройствата като киоски на място за лесно проследяване на времето, а проектните мениджъри могат да добавят време за своите екипи директно. При необходимост потребителите могат да коригират своите времеви записи и да добавят ръчно време. За по-голяма точност администраторите могат да активират закръгляване за целите на изчисляване на заплатите.

Ако сте служител, просто кликнете върху бутона „Play“ ▶️, за да започнете, изберете клиент, проект и задача и натиснете бутона „Stop“ ⏹️, когато приключите. Можете също да добавяте етикети за отчети, да маркирате времето като фактурируемо или нефактурируемо и да проследявате почивките.

Като мениджър, вие получавате пълна представа за времето, прекарано от екипа ви в различни дейности, включително почивките. Въпреки това, не можете да наложите конкретна продължителност на почивките или да принудите служителите да отбелязват края на работния ден, освен ако не създадете специална дейност като „Почивка“ в системата.

2. Автоматичен тракер

чрез Clockify

Ако имате нужда да следите времето за задачите си автоматично въз основа на активността на компютъра, автоматичният тракер на Clockify ви освобождава от необходимостта да стартирате или спирате таймерите ръчно.

Потребителите могат да избират конкретни приложения и уебсайтове за проследяване и да персонализират интервалите на записване, за да имат още по-голям контрол върху проследяването на времето си.

3. Интеграции

чрез Clockify

С над 80 интеграции Clockify се свързва с много популярни приложения и инструменти, включително ClickUp!

Интеграцията на ClickUp с Clockify работи безпроблемно във всички планове. Независимо дали следите времето на настолен компютър или чрез Google Chrome, можете лесно да регистрирате часовете, прекарани по всяка задача или проект.

🧠 Интересен факт: Проучване на Microsoft установи, че служителите прекарват около 57% от работния си ден в комуникация. Това са около 4 часа и 33 минути, прекарани в имейли, срещи и чат с екипа.

Цени на Clockify

Безплатно

Основен: 4,99 $/месец на потребител

Стандартен : 6,99 $/месец на потребител

Предимство : 9,99 $/месец на потребител

Enterprise : 14,99 $/месец на потребител

Пакет за продуктивност: 15,99 $/месец на потребител

Сравнение на функциите на ClickUp и Clockify

Сега нека разгледаме функциите на ClickUp и Clockify, за да видим кой софтуер за отчитане на времето и управление на проекти отговаря най-добре на вашите нужди. По-долу е представено сравнение между двата софтуера:

Функции ClickUp Clockify Проследяване на времето Вграден инструмент за отчитане на времето с ръчно въвеждане Автоматично и ръчно проследяване на времето Управление на задачите Разширено управление на задачи, повтарящи се задачи, зависимости Основно проследяване на задачи с таймери Проследяване на проекти Изберете от над 15 изгледа, включително диаграми на Гант, времеви линии и изглед на натоварването. Получете подробни, персонализирани времеви таблици. Таблици за отчитане на работното време, подробни отчети Интеграции Над 1000 интеграции, включително Slack, Zapier Над 80 интеграции, включително Trello, Asana Функции за екип Неограничен брой потребители, разрешения, изгледи на натоварването Основно проследяване на екипа, ограничени роли Персонализиране Персонализирани табла, шаблони, автоматизация Основни етикети, етикети за проекти Цени Наличен е безплатен план; платени планове от 7 $/месец Наличен е безплатен план; платени планове от 4,99 $/месец. Сигурност Сигурност на корпоративно ниво Стандартна сигурност на производителността

Ето по-подробен поглед върху функциите и победителите във всяка категория.

1. Опции за отчитане на времето

Clockify е изцяло насочен към проследяването на времето, независимо дали използвате вградения хронометър или записвате часовете ръчно. Той ви помага да видите къде отива времето, да проследявате часовете на служителите, да постигате целите, да добавяте бележки и да проверявате работата – идеален за спазване на бюджета на проектите.

ClickUp, от друга страна, предлага гъвкаво проследяване на времето, вградено в работното ви пространство – там, където се изпълняват проектите. Можете да проследявате времето от задачи, изгледи, времеви разписания или удобното разширение за Chrome.

В ClickUp има лента за напредък, която показва отследеното време в сравнение с очакваното време; фактурируемите записи са достъпни в по-скъпите планове. Инструментите за отчитане и таблата на ClickUp също ви дават информация от вашите данни за времето на различни устройства.

🏆 Победител: ClickUp печели заради гъвкавостта си и разнообразието от опции за отчитане на времето.

2. Управление на проекти

Clockify ви помага да следите напредъка на проекта и ключовите показатели, като категоризирате времето като фактурируемо или нефактурируемо. Можете да възлагате задачи, да сравнявате отследеното с очакваното време и да задавате персонализирани тарифи за проекта – идеално за екипи, които работят с клиенти или срокове.

ClickUp, от друга страна, е цялостен инструмент за управление на проекти с възможност за настройка на персонализирани работни процеси, създаване на споделено знание чрез ClickUp Docs и създаване на табла в реално време, които поддържат екипите в движение и подобряват начина, по който работят. Той оптимизира личните и професионалните проекти с автоматизация без кодиране и инструменти за писане, управление на знания и управление на задачи, задвижвани от изкуствен интелект.

Позволете на ClickUp Brain да пише за вас, за да спестите време и усилия!

Едно от най-забележителните? ClickUp Brain, AI асистент, който:

Намирайте бързо отговори в задачите, документите и чата си в ClickUp

Автоматизира актуализациите на проектите и обобщенията на задачите с AI StandUps

Пише и усъвършенства съдържание като имейли, публикации в блогове, отчети за проекти и др. въз основа на прости подсказки.

🏆 Победител: ClickUp, като универсалното приложение за работа. От проследяване на времето до извличане на необходимите данни, когато имате нужда от тях, то наистина съхранява всичко на едно място.

3. Отчети и анализи

Clockify и ClickUp помагат за проследяване и анализ на данни за времето, но използват различни подходи.

Clockify предлага три вида отчети: обобщени отчети за обща информация за времето, дейностите и потребителите; подробни отчети, които разбиват задачите, общия брой часове и сумите за фактуриране; и седмични отчети, които предоставят моментална снимка на отследеното време. Отчетите могат да се филтрират по ден, дейност или потребител и да се споделят във формати CSV, Excel или PDF.

ClickUp действа като център за бизнес контрол, позволяващ на потребителите да създават персонализирани табла ClickUp с диаграми, графики и таблици с данни, които могат да се преместват с плъзгане и пускане. Тези табла помагат на екипите да следят напредъка на проектите, да проследяват ключови показатели, включително тенденции във времето, и да получават ценна информация за оптимизиране на подхода си.

🏆 Победител: ClickUp печели пред Clockify благодарение на персонализираните си табла, които обобщават дейността по проекта и ви предоставят актуална информация в реално време за важни статистически данни, като например времето, прекарано в изпълнение на задачите.

🧠 Интересен факт: Stanley Security, потребител на ClickUp, отбеляза 50% спад във времето, прекарано в създаване и споделяне на отчети, след като премина към ClickUp. В ClickUp цифрите не просто се сумират – те разказват история!

4. Съвместимост на платформата

ClickUp и Clockify предлагат достъп от различни устройства, което ви позволява да следите времето и да управлявате задачите си, където и да сте.

Clockify работи с настолни приложения, уеб приложения и разширения за браузъри Chrome и Firefox. Поддържа Windows, Mac, Linux, Android и iOS, което улеснява регистрирането на часовете от всяко устройство.

ClickUp поддържа производителността с приложенията си за Windows, Mac и Linux. Мобилните приложения за iPhone, iPad и Android ви позволяват да останете свързани и да управлявате задачите си, докато сте в движение.

🏆 Победител: Равенство. И ClickUp, и Clockify имат силно присъствие на множество платформи за устройства, което улеснява проследяването.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за ежедневник в Word, Excel и ClickUp

ClickUp и Clockify в Reddit

Проверихме Reddit, за да видим какво мислят хората за ClickUp и Clockify.

Един потребител на Reddit от общността r/ClickUp похвали платформата за нейния тракер:

Отне ми известно време да свикна с вградения инструмент за отчитане на времето в Clickup, но той е наистина добър и отчита времето за задачите, в случай че клиентите искат разбивка на фактурите. А прост табло показва всички часове за месеца, по пространство, което е това, за което фактурирам.

Отне ми известно време да свикна с вградения инструмент за отчитане на времето в Clickup, но той е наистина добър и отчита времето за задачите, в случай че клиентите искат разбивка на фактурите. А прост табло показва всички часове за месеца, по пространство, което е това, за което фактурирам.

Друг потребител в subreddit r/productivity обясни защо е избрал Clockify:

Clockify е лесен за използване и ми хареса, че е безплатен.

Clockify е лесен за използване и ми хареса, че е безплатен.

Дискусиите между потребителите на инструменти за отчитане на работното време подчертават някои общи изводи:

Clockify е предпочитан заради лесното проследяване и достъпната цена.

ClickUp се отличава с цялостния си подход към управлението на проекти.

И двата инструмента помагат на екипите да следят работното време и производителността.

Възможностите за персонализиране и отчитане играят важна роля в предпочитанията на потребителите.

Тези наблюдения съответстват на нашето сравнение на функциите, но предлагат реален контекст за това как всеки инструмент се вписва в различни работни процеси.

Изберете ClickUp, за да проследявате лесно времето, прекарано по проекти

Резултатът е ясен – ClickUp е на първо място!

Докато Clockify се отличава с лесното проследяване на времето, ClickUp отива още по-далеч с мощни инструменти за управление на проекти. Персонализирани работни процеси, табла в реално време, зависимости между задачите и функции за сътрудничество в екип го правят по-комплексно решение.

Предимствата на ClickUp не свършват дотук. С мощните ClickApps, интелигентните известия и автоматизацията, задвижвана от изкуствен интелект, той помага на екипите да останат продуктивни и организирани във всеки отдел.

Искате да видите тези функции в действие? Опитайте ClickUp още днес и усетете разликата!