Как генеративната изкуствена интелигентност променя строителството: примери за употреба и реални примери

Проекти, графици, разчети на разходите – строителството винаги е било свързано с балансиране между прецизност и непредвидимост.

Една единствена грешка в проектирането или забавяне може да се отрази на целия проект, превръщайки седмици в месеци и надхвърляйки бюджета. Но какво ще стане, ако технологията може да открива грешките, преди да се появят, да оптимизира графиците в реално време и дори да генерира сложни проекти?

Генеративната изкуствена интелигентност в строителството прави това възможно.

Нека разгледаме по-отблизо как работи на практика, заедно с AI инструменти като ClickUp Brain, които подпомагат вашите усилия. 🧰

Какво е генеративната изкуствена интелигентност в строителството?

Генеративната изкуствена интелигентност в строителството е интелигентна технология, която дава възможност на строителните професионалисти да проектират, планират и управляват проекти с безпрецедентна прецизност. Тази усъвършенствана система се учи от хиляди строителни проекти, за да генерира иновативни дизайнерски решения и да оптимизира строителните процеси. 🏗️

От концептуалния дизайн до завършването на проекта, генеративната изкуствена интелигентност в строителството служи като мощен инструмент, който подобрява човешката креативност, намалява грешките и предоставя по-устойчиви и рентабилни строителни решения.

Тя трансформира традиционните работни процеси в строителството, позволявайки на професионалистите да вземат по-интелигентни решения и да разширяват границите на архитектурните и инженерните иновации.

🔍 Знаете ли, че... В сектора на архитектурата, инженерството, строителството и експлоатацията (AECO) основните предимства на изкуствения интелект включват повишаване на производителността (44%), създаване на по-интелигентни дизайнерски решения (36%) и откриване на пропуски в производителността на продукти и активи (34%).

Ключови приложения на генеративната изкуствена интелигентност в строителството

Генеративната изкуствена интелигентност разтърсва строителния сектор, като прави всичко – от проектирането до контрола на качеството – по-бързо, по-умно и по-ефективно. Ето къде тя прави истинска разлика:

По-интелигентно създаване на проекти: Инженерите и архитектите могат да въведат ограниченията на проекта – като бюджет, пространство и цели за устойчивост – и изкуственият интелект ще генерира множество варианти на проекти. Това ускорява вземането на решения и гарантира най-доброто възможно оформление без обичайните колебания.

По-ефективно планиране на проекти: Анализира минали проекти, условия на обекта в реално време и данни за графика, за да сигнализира за потенциални закъснения, преди те да се случат. ИИ също така предлага по-добри начини за разпределяне на ресурсите, като поддържа всичко в график без ненужни прекъсвания.

По-силни мерки за безопасност: Изкуственият интелект сканира условията на обекта, идентифицира рисковете и препоръчва решения – било то коригиране на работните процеси, засилване на протоколите за безопасност или пренасочване на работниците далеч от опасностите.

Оптимизирано използване на материали: Инструментите за изкуствен интелект в строителството предлагат материали въз основа на цена, издръжливост и въздействие върху околната среда. Те дори предсказват как различните материали ще се представят във времето, помагайки на строителните компании да правят по-разумни избори.

По-бърз контрол на качеството: Инспекциите, базирани на изкуствен интелект, използват изображения, сензори и исторически данни за дефекти, за да откриват грешки, преди те да се превърнат в скъпоструваща преработка. Това означава по-малко изненади, по-здрави конструкции и по-висок стандарт на качество във всеки проект.

Реални примери за генеративен ИИ в строителството

Генеративната изкуствена интелигентност прави фурор в строителната индустрия, предлагайки иновативни решения на отдавнашни предизвикателства. Нека разгледаме някои забележителни примери, в които тази технология се прилага на практика, като подчертаем както успехите й, така и областите, които заслужават внимание. 👀

1. По-бързо проектиране с изкуствен интелект

чрез Parametric Architecture

Zaha Hadid Architects (ZHA), известни с разширяването на границите на дизайна, са възприели AI инструменти като DALL·E 2 и Midjourney, за да ускорят творческия си процес.

Вместо да скицират всичко от нулата, архитектите въвеждат текстови команди в тези AI модели, които генерират множество дизайнерски концепции за секунди. Това улеснява проучването на смели идеи, без да се губят часове в усъвършенстването на всяка една от тях.

Докладите сочат, че използването на изкуствен интелект в архитектурата е удвоило или дори утроило производителността в конкурсите за проектиране в ранна фаза и е повишило ефективността в подготовката на проектите в средна фаза с 50%.

📌 Какво работи: AI се грижи за повтарящата се дизайнерска работа, позволявайки на архитектите да се фокусират върху творчеството. ⚠️ На какво да обърнете внимание: Технологията може да създава впечатляващи визуализации, но не всички от тях се превръщат в структурно стабилни сгради.

🔍 Знаете ли, че... Моделите, базирани на трансформатори, като GPT (Generative Pre-trained Transformer), използват самонаблюдение, за да обработват и разбират едновременно цели изречения, вместо да ги разбират дума по дума. Това ги прави изключително ефективни в генерирането на естествен език.

2. Оптимизиран с изкуствен интелект дизайн на офиса

чрез Architect

Autodesk използва изкуствен интелект, за да приложи подход, основан на данни, при проектирането на своя офис MaRS в Торонто с площ от 5574 кв. м.

Традиционните методи на планиране могат да отнемат много време, затова екипът използва генеративен дизайн, за да създаде работно пространство, съобразено с работния стил и предпочитанията на служителите. ИИ анализира данните за фактори като нужди от сътрудничество, нива на разсейване и достъп до естествена светлина, след което генерира хиляди възможни варианти на разположение.

Окончателният дизайн балансира индивидуалния фокус и екипното взаимодействие, създавайки пространство, което изглежда функционално и персонализирано.

📌 Какво работи: ИИ помага за проектирането на офиси, които отговарят на реалните нужди на служителите, като повишава производителността и комфорта. ⚠️ На какво да обърнете внимание: Създадените от изкуствен интелект планове все още се нуждаят от реални корекции, за да се отчетат практическите ограничения, като нарушения на строителните норми и обратна връзка.

🧠 Интересен факт: Дифузионните модели, технологията, която стои зад AI генераторите на изображения като Stable Diffusion и DALL·E, работят, като започват с чист шум и постепенно го превръщат в кохерентно изображение чрез многократни итерации.

3. По-интелигентно управление на енергията

чрез BrainBox AI

BrainBox AI променя начина, по който търговските сгради управляват енергията.

Неговата AI система се свързва с HVAC контролите и анализира в реално време данни за сградата, метеорологични прогнози и модели на заетост. AI автоматично регулира отоплението и охлаждането, намалявайки загубата на енергия без човешка намеса.

Dollar Tree, търговец на дребно от списъка Fortune 500, внедри тази технология във всичките си магазини и отбеляза значително намаление на енергопотреблението, по-малко ненужни сервизни повиквания и по-ниски разходи.

📌 Какво работи: ИИ намалява сметките за енергия и емисиите без постоянна ръчна намеса. ⚠️ На какво да обърнете внимание: Да накарате изкуствения интелект да работи безпроблемно с по-стари HVAC системи може да бъде трудно, а поверителността на данните изисква внимателно боравене.

4. Управление на риска, задвижвано от изкуствен интелект

чрез Microsoft

Strabag SE, глобална строителна фирма, се обедини с Microsoft, за да създаде инструмент за оценка на риска, базиран на изкуствен интелект. Системата анализира минали проекти и предвижда рисковете, преди те да се превърнат в скъпоструващи проблеми.

Само с три месеца данни, изкуственият интелект достигна 80% точност в прогнозирането на риска, което даде на екипите огромно предимство в планирането и вземането на решения.

📌 Какво работи: Екипите откриват рисковете на ранен етап, което прави проектите по-безопасни и по-рентабилни. ⚠️ На какво да обърнете внимание: Прогнозите на изкуствения интелект се нуждаят от редовни актуализации, тъй като променливите в строителството се променят постоянно, а остарелите данни могат да доведат до погрешни решения.

5. Нисковъглеродни бетонни смеси, генерирани от изкуствен интелект

чрез ZKG Cement

В усилията си да намалят въздействието на строителството върху околната среда, AI моделите се използват за разработване на бетонни формули с по-ниски въглеродни емисии. Тези AI-генерирани смеси са успешно приложени в изграждането на центрове за данни, демонстрирайки потенциала на AI да допринесе за устойчиви строителни практики.

📌 Какво работи: Насърчава устойчивостта чрез намаляване на въглеродните емисии, свързани с производството на бетон. ⚠️ На какво да обърнете внимание: От решаващо значение е да се гарантира, че проектираните от изкуствен интелект смеси отговарят на всички структурни и безопасни стандарти.

🔍 Знаете ли? Нов подход, наречен Neural Radiance Fields (NeRFs), позволява на изкуствения интелект да генерира 3D модели само от няколко 2D изображения, което революционизира строителния бизнес.

6. Проектиране на фасади с помощта на изкуствен интелект

чрез Autodesk

Obayashi Corporation създаде AiCorb, AI инструмент, който генерира дизайни на фасади въз основа на скици и 3D модели. Архитектите го използват, за да проучват бързо множество варианти на дизайна и да получават незабавна обратна връзка от клиентите.

Инструментът помага за ускоряване на ранната фаза на проектиране и позволява по-творчески експерименти, без да добавя допълнителна натовареност.

📌 Какво работи: Ускорява проучването на проекти, улеснява сътрудничеството с клиенти и помага за създаването на по-уникални фасади. ⚠️ На какво да обърнете внимание: Непрецизните скици водят до неточни резултати, а проектите, създадени с изкуствен интелект, все още се нуждаят от доусъвършенстване, за да отговорят на практичните изисквания.

7. Структурен анализ, задвижван от изкуствен интелект

чрез Shimizu

Shimizu Corporation разработи SYMPREST, AI инструмент, който помага на инженерите при структурното планиране на стоманени сгради. Той автоматизира изчисленията за скелети и секции на елементи, намалявайки времето, прекарано в ръчно изчисляване.

Инженерите могат да усъвършенстват проектите си по-ефективно, без да се затрудняват с повтарящи се задачи.

📌 Какво работи: Поддържа структурния анализ в ранна фаза, подобрява ефективността и се интегрира добре със съществуващите работни процеси. ⚠️ На какво да обърнете внимание: Работи само със стоманени конструкции; неточните входни данни могат да доведат до ненадеждни препоръки.

8. Автоматизирани измервания на етажни планове

чрез STACK

Keller Construction използва STACK Assist, за да ускори измерванията при излитане, елиминирайки необходимостта от ръчно преброяване.

AI сканира плановете на етажите и незабавно идентифицира стени, врати и размери на помещенията, помагайки на оценителите да работят по-ефективно. Това намалява грешките, ускорява оценките и дава на екипите повече време да се съсредоточат върху оферирането и управлението на проекти.

📌 Какво работи: Спестява време, подобрява точността и помага на оценителите да се справят с повече проекти с по-малко усилия. ⚠️ На какво да обърнете внимание: Необходимо е обучение, за да се разпознават различни стилове на етажни планове и да се коригират нарушенията на строителните норми. Сложните планове може да изискват ръчни корекции.

📮 ClickUp Insight: Нашето проучване показва, че 88% от анкетираните използват AI в някаква форма, като 55% го използват няколко пъти дневно, което показва дълбоката му интеграция в ежедневните работни процеси. В строителството внедряването на изкуствен интелект прави реална разлика. ClickUp помага на екипите да разпределят задачи, да проследяват напредъка и да управляват ресурсите без обичайния хаос. С помощта на AI-базираните анализи на ClickUp Brain, актуализациите в реално време и персонализираните табла в ClickUp е по-лесно да се поддържат проектите в движение и да се избегнат изненадите в последния момент.

Строителните мениджъри губят голяма част от работния си ден за непродуктивни задачи: търсене на информация, координиране между екипите и борба с остаряла документация.

Всеки час, прекаран в разшифроване на ръчно написани бележки от обекта или съгласуване на противоречиви графици, струва хиляди долари в натрупани разходи за труд и забавяния. Междувременно важни информации се крият в необработените отзиви на клиенти и протоколи от срещи, което води до скъпи преработки и промени в поръчките.

ClickUp се справя с тези проблеми чрез решения, базирани на изкуствен интелект, създадени за работните процеси при управлението на строителни проекти. Това е приложението за всичко, свързано с работата, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Нека разгледаме как ClickUp подкрепя строителната индустрия. ⚒️

Изгубени разрешителни, пропуснати срокове и разединени екипи могат да извадят проекта от релси. Но не и когато всичко, от което се нуждаете, се намира под един покрив!

Софтуер за управление на строителни проекти ClickUp

Следете графици, разпределяйте задачи и проследявайте одобрения с софтуера за управление на строителни проекти ClickUp.

Софтуерът за управление на строителни проекти ClickUp предоставя едно единно място за управление на задачи, графици на проекти, бюджети и документация. Екипите могат да разпределят работа, да проследяват напредъка и да получават актуализации в реално време в едно единно работно пространство, като по този начин се гарантира, че всяка фаза напредва без обърквания.

📌 Например, търговски изпълнител, който управлява ремонта на хотел, може да създаде персонализирани статуси на задачите в ClickUp, които проследяват напредъка на всяка стая през етапите на разрушаване, изграждане на конструкцията, електроинсталация, водопроводна инсталация и довършителни работи.

Членовете на екипа актуализират статуса на задачите, за да предоставят на заинтересованите страни незабавен поглед върху изпълнението на проекта без допълнителни срещи или телефонни разговори.

Софтуерът предлага и шаблони за управление на строителството, така че никога няма да се налага да създавате голям проект от нулата.

Шаблон за управление на строителството ClickUp за управление на етапите на строителството

Получете безплатен шаблон Настройте шаблона за управление на строителството на ClickUp, за да управлявате всички фази на строителството на едно място.

Например, шаблоните за управление на строителни проекти на ClickUp помагат на екипите да структурират проектите си ефективно. Те включват предварително създадени списъци със задачи за планиране, изпълнение и приключване, което позволява на проектните мениджъри да организират работата според методите за изпълнение на строителните проекти. Документирайте началните и крайните дати, процента на напредък, отговорните лица и дори важни бележки, за да разберете всяка фаза от проекта си с един поглед.

Това, което отличава този шаблон, е неговият набор от високо визуални, персонализирани изгледи. Не сте ограничени до един единствен начин за визуализиране на проекта си; вместо това можете да избирате между изглед „Списък“, „Табло“, „Календар“ и „Времева линия“, като се адаптирате към задачата, която изпълнявате.

🔍 Знаете ли, че... Глобалното проучване на McKinsey за изкуствения интелект показва, че 13% от организациите са наели специалисти по съответствие с изкуствения интелект, а 6% са наели специалисти по етика на изкуствения интелект, като по-големите фирми са лидери в наемането на научни работници в областта на изкуствения интелект и инженери по машинно обучение, въпреки недостига на таланти. Добавянето на подобни роли е от решаващо значение при внедряването на генеративен изкуствен интелект в строителството, тъй като гарантира точност, съответствие и ефективност.

Автоматизирайте обобщенията на проектите с AI

ClickUp Brain

Получете ключови изводи от докладите и инспекциите на обектите, обобщени бързо с ClickUp Brain.

ClickUp Brain е AI-базиран асистент, който обработва, организира и обобщава информацията от вашето работно пространство незабавно, независимо дали се отнася до вашите задачи, актуализации на екипа или документация по проекти. Екипите могат да получат бърз поглед върху състоянието на проекта, рисковете и чакащите одобрения, без да се налага да преглеждат всяка дума от дългите доклади.

Ето няколко примера за употреба, които можете да проучите, за да ускорите следващия си строителен проект:

Обобщаване на ежедневните доклади от обекта: ClickUp Brain сканира докладите от терен и подчертава недостига на материали, закъсненията поради лоши метеорологични условия и нерешените проблеми, свързани с безопасността.

Извличане на ключови рискове за безопасността: Отбелязва сериозни опасности като нестабилни скелета или липсващо защитно оборудване от инспекционните доклади.

Идентифициране на надхвърляне на разходите: Изкуственият интелект открива неочаквани разходи за извънреден труд и увеличения на цените на материалите в бюджетните отчети.

Използвайте ClickUp Brain, за да сигнализирате рисковете при строителните проекти на ранен етап и да намалите тяхното влияние върху завършването на проекта.

Проследяване на крайните срокове за съответствие: Следи разрешителните и одобренията, като предупреждава екипите преди изтичането на срока за подновяване.

Превръщане на бележки от срещи в задачи: AI организира актуализации на проекти, промени в графика и действия в задачи и подзадачи, като използва команди на естествен език.

Автоматично създавайте и възлагайте задачи за вашите строителни проекти въз основа на информацията в работното ви пространство, като използвате ClickUp Brain.

Събиране на актуализации за доставки: Извлича чакащи поръчки, разбивки на разходите и дати на доставка от фактурите на доставчиците.

Намиране на модели в данните от проучвания: Генеративната изкуствена интелигентност преглежда оценките на подизпълнителите и посочва повтарящи се проблеми като недостиг на работна ръка или забавени доставки в Генеративната изкуствена интелигентност преглежда оценките на подизпълнителите и посочва повтарящи се проблеми като недостиг на работна ръка или забавени доставки в софтуера за планиране на строителството.

Шаблон за протоколи от срещи в строителството на ClickUp

Получете безплатен шаблон Обобщете незабавно ключовите изводи от срещата, като използвате изкуствен интелект в шаблона за протоколи от срещи на ClickUp Construction.

Освен това, можете да съчетаете AI асистента с шаблона за протоколи от строителни срещи на ClickUp. Той помага на екипите да документират дискусии, действия и следващи стъпки в ClickUp Doc, където ClickUp Brain може незабавно да обобщи ключовите точки.

При преглед на работата на подизпълнителите, шаблонът организира обратната връзка, проследява отворените въпроси и документира взетите решения. Оттук Brain извлича ангажиментите и може автоматично да планира последващи действия в календара ви в ClickUp.

Автоматично генериране на договори, запитвания за информация и доклади

Документацията е неизменна част от строителните проекти, тъй като документите се натрупват бързо. Написването им от нулата отнема часове, а малките грешки могат да доведат до скъпи забавяния.

Оставете ClickUp Brain да се погрижи за изготвянето на договори за строителство

ClickUp Brain ускорява процеса, като изготвя тези документи незабавно:

Договори с подизпълнители: Имате нужда от нов електротехник на място? ClickUp Brain генерира договор със стандартни условия, графици за плащане и подробности за обхвата на работата, готов за преглед.

Заявки за информация за промени в проекта: Не сте сигурни за липсващи размери в чертежа? AI структурира ясна заявка за информация с подробности за проекта, въпроси и прикачени файлове, за да могат екипите да получат бързи отговори.

Доклади за съответствие: Натрупват ли се одити за безопасност? Асистентът с изкуствен интелект съставя професионален доклад, в който включва бележки от инспекции, регистри на инциденти и нормативни изисквания.

🧠 Интересен факт: Доклад на Deloitte установява, че почти всички организации отчитат измерима възвръщаемост на инвестициите (ROI) от най-напредналите си инициативи за генеративна изкуствена интелигентност, като 20% от тях отчитат ROI над 30%. Освен това 74% казват, че изкуствената интелигентност отговаря на очакванията или ги надхвърля, а 67% отчитат поне умерена интеграция в по-широки работни процеси, което подчертава нарастващото влияние на изкуствената интелигентност.

Докато ClickUp Brain е вашият универсален асистент, съществуват специализирани genAI инструменти, които могат да ви помогнат в конкретни случаи на употреба в строителството. Ето някои от най-популярните:

ALICE : Използвайте изкуствен интелект за оптимизиране на графиците и симулациите в строителството. Генерирайте и оценявайте милиони сценарии за графици и намалете продължителността и разходите на проектите, като идентифицирате оптималните пътища. : Използвайте изкуствен интелект за оптимизиране на графиците и симулациите в строителството. Генерирайте и оценявайте милиони сценарии за графици и намалете продължителността и разходите на проектите, като идентифицирате оптималните пътища.

Buildots : Проследявайте напредъка на строителните обекти чрез 360° камери и изкуствен интелект. Автоматично сравнявайте действителния напредък на обекта с BIM моделите. Отбелязвайте закъсненията и отклоненията, за да намалите преработката. : Проследявайте напредъка на строителните обекти чрез 360° камери и изкуствен интелект. Автоматично сравнявайте действителния напредък на обекта с BIM моделите. Отбелязвайте закъсненията и отклоненията, за да намалите преработката.

Civils.ai : Автоматизирайте въвеждането на строителни документи и AI-базирани Q&A и анализи на риска/съответствието. Получете персонализирани AI агенти без код за автоматизиране на съответствието и прегледа на договори, спестявайки хиляди в труд. : Автоматизирайте въвеждането на строителни документи и AI-базирани Q&A и анализи на риска/съответствието. Получете персонализирани AI агенти без код за автоматизиране на съответствието и прегледа на договори, спестявайки хиляди в труд.

Предизвикателства и етични съображения при използването на изкуствен интелект в строителството

Строителните професионалисти трябва да преодолеят няколко важни препятствия при внедряването на технологиите за изкуствен интелект:

Проблеми, свързани с поверителността на данните възникват, когато AI системите обработват чувствителна информация за проекти, спецификации на клиенти и патентовани строителни методи.

Страхът от загуба на работа влияе на морала на работната сила, тъй като автоматизацията поема рутинни задачи като изчисляване на количества и предварителни оценки.

Въпросите за отговорността остават нерешени по отношение на проектите, графиците или препоръките за безопасност, генерирани от изкуствен интелект, които водят до провали на проекти.

Разходите за внедряване създават бариери за по-малките фирми, които не могат да си позволят сложни AI решения, създават бариери за по-малките фирми, които не могат да си позволят сложни AI решения, софтуер за управление на строителни проекти и необходимото обучение.

Уязвимостите в киберсигурността се увеличават с дигитализирането на строителните процеси и свързването им чрез AI платформи.

Лидерите в строителството трябва да балансират технологичния напредък с тези съображения, като разработват ясни рамки за управление, които максимизират ползите от изкуствения интелект, като същевременно защитават заинтересованите страни и поддържат човешката експертиза в основата на вземането на решения.

Ударете го с ClickUp

Всяка иновация в строителството започва с инструмент, който улеснява трудните задачи. Генеративната изкуствена интелигентност прави точно това – преработва начина, по който екипите планират, проектират и реализират проекти. Това вече не е модна тенденция. Това е реална промяна на реални работни обекти.

ClickUp помага да превърнете тази промяна в действие.

Той предоставя на строителните екипи централизирано работно пространство за възлагане на задачи, проследяване на графици, управление на документацията на обекта и сътрудничество със заинтересованите страни – всичко това без да се налага да преминавате от едно приложение в друго.

Функции като ClickUp Brain обработват резюмета от срещи, запитвания за информация, договори и дори данни за безопасността с бързина и прецизност. Получавате яснота, подкрепена от изкуствен интелект, без да губите контрол над процеса.

Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅