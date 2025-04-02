Glean срещу ChatGPT: Кое е най-доброто за производителност и управление на знанията?

Имате поредица от срещи, имейлите се трупат, а екипът ви се нуждае от бързи отговори. Но вместо безпроблемно сътрудничество, вие се затруднявате да намерите подходящи документи, разпръснати идеи и съобщения в Slack, изгубени в бездната.

Тук на помощ идват AI-базираните инструменти като Glean и ChatGPT. И двата обещават да улеснят управлението на знанията и сътрудничеството в екипа, но работят по различен начин.

Glean е проектиран да предоставя подходящата информация в подходящия момент в рамките на екосистемата на вашата компания, докато ChatGPT действа като асистент за разговори, генерира отговори и автоматизира задачи.

Нека сравним Glean и ChatGPT, за да определим кой инструмент за изкуствен интелект предлага най-добрите персонализирани резултати.

Какво е Glean?

чрез Glean

Glean е платформа за управление на знания и търсене на работното място, базирана на изкуствен интелект, предназначена да помага на екипите бързо да намират, създават и автоматизират работни процеси.

Той помага за съхранението на чувствителна информация от различни източници – имейли, документи, съобщения в Slack и приложения – в един единствен AI-базиран асистент за търсене и автоматизация.

С подкрепата на инвеститори като Lightspeed Venture Partners, Glean се превърна в платформа за търсене с изкуствен интелект за предприятия. Тя намира нужната информация в източниците на данни на вашата компания в точното време, което води до значителни годишни приходи за SaaS решения, базирани на изкуствен интелект.

Функции на Glean

Glean е създаден, за да елиминира загубата на време при търсене на информация в различни инструменти на работното място. Ето по-подробно какво предлага Glean:

1. Търсене, задвижвано от изкуствен интелект

чрез Glean

Glean се свързва с всички приложения и платформи, които вашият екип вече използва, включително Google Drive, Slack, Notion, Jira, Confluence и други. Това позволява на служителите да търсят информация в различни системи на едно място.

За разлика от стандартните инструменти за търсене в предприятията, Glean разбира контекста и дава приоритет на релевантните резултати въз основа на предишни търсения, длъжности и модели на данни в цялата компания.

Сигурността е основен приоритет, като се гарантира, че резултатите от търсенето спазват разрешенията и нивата на достъп на потребителите. Служителите ще виждат само това, което могат да виждат, като се запазва конфиденциалността и съответствието, като същевременно се позволява безпроблемно откриване на знания.

🧠 Интересен факт: Преди Glean, Арвинд Джейн, основател и главен изпълнителен директор, е съосновател на Rubrik, която предлага услуги за киберсигурност на организации!

Независимо дали се нуждаете от стар имейл, важен документ или вътрешен чат, Glean ви гарантира, че ще намерите правилния отговор незабавно, а не просто още един списък с линкове, които да прегледате.

2. AI асистент

чрез Glean

AI Assistant на Glean прави повече от това да отговаря на въпроси – той е интелигентен спътник на работното място, който разбира специфичните за компанията знания и предоставя незабавни и точни отговори.

Служителите могат просто да задават въпроси на Glean на естествен език, вместо да търсят ръчно документи с политики или актуализации на проекти. Изкуственият интелект използва обработка на естествен език, за да извлича релевантни данни от вътрешни документи, имейли и записани срещи, като предоставя директни и контекстуални отговори.

Освен това, AI Assistant на Glean помага при създаването и обобщаването на съдържание. Той предоставя AI-генерирани чернови, базирани на контекста на компанията, като гарантира точност и последователност.

Безпроблемната интеграция между приложенията означава, че екипите могат да си сътрудничат, да обменят идеи и да генерират прозрения, без да преминават от една платформа на друга, което намалява прекъсванията в работния процес.

3. Автоматизация на работния процес

чрез Glean

Glean не се ограничава само с намирането на информация – той автоматизира повтарящи се задачи и процеси, за да подобри ефективността на екипа.

Много екипи за поддръжка, отдели по човешки ресурси и IT помощни центрове получават голям брой често задавани въпроси. Свързаната AI на Glean може да се справи с тях, като генерира автоматични отговори на често задавани въпроси, което значително намалява натоварването на вътрешните екипи.

Освен простата автоматизация, Glean позволява на бизнеса да координира сложни работни процеси в различни отдели. Независимо дали става дума за назначаване на нови служители, одобряване на вътрешни заявки или автоматизиране на последващи действия, корпоративната изкуствена интелигентност на Glean може да задейства подходящите действия въз основа на контекстуална информация.

Тези функции помагат на екипите да работят по-бързо, да намалят административните разходи и да гарантират, че знанията не само се съхраняват, но и се използват активно за подобряване на операциите.

💡 Професионален съвет: Автоматизирането на одобрения, напомняния и въвеждане на данни спестява часове седмично и намалява човешките грешки. Ключът е да идентифицирате пречките в работния си процес и да настроите тригери, които рационализират процесите без ръчна намеса. Ето няколко примера за автоматизация на работния процес, които трябва да знаете.

Цени на Glean

Безплатна пробна версия

За физически лица: 14,49 $/месец на потребител

Какво е ChatGPT?

чрез ChatGPT

ChatGPT е разговорно-асистиращ софтуер, базиран на изкуствен интелект, разработен от OpenAI. Той е проектиран да отговаря на въпроси, да генерира съдържание, да обобщава информация и да помага при различни задачи чрез взаимодействия на естествен език.

За разлика от традиционните търсачки, ChatGPT влиза в диалог, усъвършенства отговорите въз основа на контекста и помага на потребителите с комплексни запитвания в реално време.

Бизнесът, професионалистите и частните лица използват ChatGPT за проучвания, помощ при писане, генериране на идеи, автоматизиране на работни процеси и дори за поддръжка на билети.

Той се интегрира с различни приложения и може да бъде персонализиран според нуждите на предприятието, което го прави универсален инструмент за повишаване на производителността и ефективността.

🔍 Знаете ли, че... 82% от компаниите използват или проучват AI в своите бизнес стратегии. Инструментите, базирани на AI, като Glean, ChatGPT и ClickUp, стават все по-необходими за управлението на знания, автоматизацията и продуктивността на екипа!

Функции на ChatGPT

ChatGPT предлага мощни AI-базирани възможности, които подобряват производителността, управлението на знанията и автоматизацията на работния процес. Ето какво предлага:

1. Разговорна помощ, задвижвана от изкуствен интелект

чрез ChatGPT

ChatGPT е проектиран да разбира, обработва и генерира човекоподобни отговори въз основа на въведените от потребителя данни. Той може да отговаря на въпроси, да обяснява концепции, да предлага идеи и дори да води подробни разговори по различни теми.

За разлика от обикновените чатботове, той запомня контекста в рамките на разговора, което позволява по-смислени и ефективни взаимодействия.

ChatGPT действа като изследователски асистент, треньор по писане, партньор за мозъчна атака или помощник по кодиране за професионалисти. Той обобщава документи, генерира отчети, изготвя чернови на имейли и дори помага при създаването на маркетингови текстове – всичко това в реално време.

Бизнесът може да интегрира ChatGPT в инструментите на работното място, за да автоматизира рутинните комуникации и запитвания за обслужване на клиенти, спестявайки ценно време.

2. Създаване и обобщаване на съдържание

чрез Chatgpt

Една от най-ценните функции на ChatGPT е способността му да създава, редактира и усъвършенства текстово съдържание бързо. Независимо дали става дума за написване на статии, обобщаване на доклади или създаване на творческо съдържание, ChatGPT предоставя последователни и контекстуално подходящи отговори.

Автоматизирани резюмета: Бързо обобщавайте дълги документи, бележки от срещи или изследователски документи в ключови точки.

Създаване на съдържание: Лесно създавайте блог публикации, маркетингови текстове, надписи за социални медии и дори сценарии.

Помощ при имейли и документи: Подобрете отговорите по имейл, създавайте структурирани отчети или изготвяйте бизнес предложения с помощта на предложения, базирани на изкуствен интелект.

3. Кодиране и техническа поддръжка

чрез Chatgpt

За разработчиците и ИТ специалистите ChatGPT предлага помощ при кодиране в реално време, поддръжка при отстраняване на грешки и технически обяснения. Той анализира и генерира фрагменти от код на различни програмни езици, като помага за:

Отстраняване на грешки: Идентифицирайте и отстранете проблеми в Python, JavaScript и други езици.

Оптимизирайте кода: Предложете подобрения за ефективност и четимост

Обяснете концепции: Разбийте сложни алгоритми, API и рамки на прости термини.

Техническите екипи често използват ChatGPT, за да ускорят разработката на софтуер, да автоматизират рутинни задачи по кодиране и да предоставят ИТ поддръжка, базирана на изкуствен интелект, в рамките на организациите.

Цени на ChatGPT

Безплатно завинаги

Плюс: 20 $/месец на потребител

Екип: Индивидуални цени

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Glean и ChatGPT: сравнение на функциите

И Glean, и ChatGPT използват изкуствен интелект за подобряване на производителността, но отговарят на различни нужди. Glean се фокусира върху търсенето в предприятието, управлението на знанията и автоматизацията на работния процес, което го прави идеален за екипи, които искат да организират и имат ефективен достъп до информация.

ChatGPT, от друга страна, е разговорен AI асистент, предназначен за генериране на съдържание, поддръжка на кодиране и решаване на проблеми в реално време. Ето как се сравняват по основни характеристики:

Характеристика № 1: Търсене, задвижвано от изкуствен интелект

Glean използва RAG (retrieval-augmented generation) за подобряване на релевантността на търсенето и извеждане на най-полезната информация от корпоративни източници.

Той е създаден специално за намиране, организиране и извличане на корпоративни знания от различни платформи (Google Drive, Slack, Notion, Jira и др.). Неговата контекстно-ориентирана AI-базирана търсачка гарантира, че потребителите получават точни резултати, базирани на разрешения.

ChatGPT може да предоставя отговори и да обобщава информация, но не разполага с директна интеграция с корпоративни източници на данни като Glean. Възможностите за търсене на ChatGPT се основават на обща информация, а не на структурирани данни, специфични за дадена компания.

🏆 Победител: Glean печели този кръг. Платформата има по-добри интеграции и е много по-точна от ChatGPT.

Характеристика № 2: AI помощ и генериране на съдържание

Когато става въпрос за създаване на съдържание, мозъчна атака и отговори в реално време, ChatGPT превъзхожда Glean. Той помага при изготвянето на имейли, генерирането на отчети, обобщаването на документи, създаването на маркетингово съдържание и дори помага при кодирането.

AI Assistant на Glean е полезен за вътрешно извличане на знания и автоматизиране на работни процеси, но му липсва креативността и адаптивността на ChatGPT при генерирането на оригинално съдържание. ChatGPT е по-добрият избор, ако основната ви нужда е писане, обобщаване или генериране на идеи.

🏆 Победител: ChatGPT се отличава в създаването на съдържание, тъй като предлага по-голяма гъвкавост на потребителите и притежава творчество, което Glean все още не е постигнал.

Характеристика № 3: Автоматизация и интеграция на работния процес

Glean е създаден за автоматизация на работните процеси в предприятията, като позволява на екипите да оптимизират процесите, да намалят вътрешните заявки за поддръжка и да подобрят ефективността на въвеждането на нови служители. Той се интегрира безпроблемно с корпоративните системи и координира работните процеси в отделите, което го прави мощен инструмент за организации, които обработват големи обеми вътрешна информация.

Макар ChatGPT да може да автоматизира някои задачи (например изготвяне на отговори и отговаряне на често задавани въпроси), той не разполага с дълбока интеграция в предприятието и структурирана автоматизация на работния процес като Glean. Ако даден бизнес се нуждае от автоматизация на процесите, задвижвана от изкуствен интелект, Glean е по-добрият избор.

🏆 Победител: Glean е по-добрият избор, ако вашият екип иска да подобри производителността и да направи работния процес безпроблемен.

🔍 Знаете ли, че... 63% от организациите възнамеряват да внедрят изкуствен интелект в световен мащаб в рамките на следващите три години. Предприятията, които искат да оптимизират процесите и управлението на знанията, трябва да започнат да инвестират в платформи, базирани на изкуствен интелект, като ClickUp, за да останат конкурентоспособни.

Glean срещу ChatGPT в Reddit

Потребителите на Reddit са споделили своите впечатления от Glean и ChatGPT, като са подчертали техните предимства и недостатъци. За Glean един потребител е казал:

Харесва ми да го използвам, защото мога да си водя бележки в друг софтуер/на хартия и да го използвам като диктофон, както казахте. Предимството е, че мога да сменям слайдове и да добавям бележки в подходящия момент, а след това да ги преобразувам в текст, така че всъщност получавам транскрипт, който съвпада точно със слайдовете.

Харесва ми да го използвам, защото мога да си водя бележки в друг софтуер/на хартия и да го използвам като диктофон, както казахте. Предимството е, че мога да сменям слайдовете и да добавям бележки в подходящия момент, а след това да ги преобразувам в текст, така че всъщност получавам транскрипт, който съвпада точно със слайдовете.

Това предполага, че Glean ефективно синхронизира слайдовете от лекциите с записания аудиоматериал, което прави ученето по-структурирано. Въпреки това, друг потребител посочи, че

Досега съм го използвал веднъж и транскрипцията беше просто ужасна, нямаше никакъв смисъл.

Досега съм го използвал веднъж и транскрипцията беше просто ужасна, нямаше никакъв смисъл.

Често се срещаха оплаквания за лошо качество на транскрипцията и смущения от фонови шум. Един потребител препоръча:

Използвах Glean за първи път онзи ден и записът беше ужасен (улови повече фонов шум, отколкото гласа на професора), а транскрипцията беше още по-лоша.

Използвах Glean за първи път онзи ден и записът беше ужасен (улови повече фонов шум, отколкото гласа на професора), а транскрипцията беше още по-лоша.

Потребителите на ChatGPT обсъждат основно неговото използване при създаването на съдържание и отговорите на изкуствения интелект. Един потребител отбеляза:

Не, ChatGPT не придобива съзнание

Не, ChatGPT не придобива съзнание

разглеждане на често срещани погрешни представи за изкуствения интелект. Други често хвалят способността на екипа му да генерира съдържание, да отговаря на въпроси, свързани с кодиране, и да помага при мозъчна атака, въпреки че продължават да съществуват опасения относно точността. Един потребител спомена,

Ако го предизвикате с грешен отговор, той също ще се „коригира“ към грешния отговор. Затова не разчитайте на него за нищо, което не можете да проверите или вече не знаете.

Ако го предизвикате с грешен отговор, той също ще се „коригира“ към грешния отговор. Затова не разчитайте на него за нищо, което не можете да проверите или вече не знаете.

Подчертайте полезността му за генериране на съдържание, като същевременно признаете необходимостта от проверка на фактите.

Glean е предпочитан за структурирано водене на бележки, докато ChatGPT се счита за универсален AI асистент. Потребителите решават дали се нуждаят от организирано управление на знанията или AI-базирана поддръжка на разговори.

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Glean и ChatGPT

Ако търсите по-комплексна, базирана на изкуствен интелект алтернатива на Glean и ChatGPT, ClickUp — приложението за всичко, свързано с работата, се откроява.

Glean е специализирана в търсене и управление на знания в предприятията, а ChatGPT се фокусира върху AI-базирани разговори и генериране на съдържание. ClickUp комбинира и двете и предлага ефективно управление на проекти, автоматизация и сътрудничество.

Той е проектиран да оптимизира работните процеси, да повиши производителността и да централизира знанията на екипа. Използва мощни AI инструменти за управление на проекти, като AI-базирана помощ, свързано търсене, управление на знания и усъвършенствано проследяване на проекти.

Той елиминира необходимостта от множество приложения, като интегрира управление на задачи, документация, AI-базирани анализи и AI инструменти за сътрудничество в едно единствено, високо персонализирано работно пространство. Нека разгледаме някои от най-важните функции на ClickUp:

Предимство №1 на ClickUp: производителност, подпомагана от изкуствен интелект

Автоматизирайте писането, обобщаването и анализите, за да работите по-умно, а не по-усилено с ClickUp Brain

ClickUp Brain въвежда интелигентна автоматизация и генериране на съдържание в ежедневните работни процеси. Това го прави по-добра алтернатива на възможностите за търсене в предприятието на Glean и съдържанието на ChatGPT.

За разлика от ChatGPT, платформа за изкуствен интелект, базирана на облак, която изисква подсказване за всяка взаимодействие, ClickUp AI е вградена директно във вашия работен процес. Тя автоматизира писането, обобщаването и приоритизирането на задачите в рамките на проектите и документацията.

С ClickUp AI екипите:

Създавайте съдържание незабавно за задачи, имейли, бележки от срещи и документация.

Обобщете дълги дискусии и документи, за да подчертаете ключовите изводи.

Автоматизирайте актуализациите на задачите, като извличате подходяща информация от работните пространства.

Вместо да превключвате между ChatGPT за генериране на съдържание и други инструменти за когнитивно търсене, ClickUp AI гарантира, че всички знания, действия и отговори са безпроблемно интегрирани в ежедневните операции.

💡 Професионален съвет: Изкуственият интелект може да ускори и опрости процеса на документиране. Искате да научите повече? Научете как да използвате изкуствения интелект за документиране и да използвате съвременни технологии като NLP, AI и ML, за да ускорите работните си процеси!

Предимство № 2 на ClickUp: Свързано търсене и управление на знанията

Намирайте, организирайте и действайте въз основа на информацията незабавно – всичко на едно място с ClickUp Connected Search

Функциите за свързано търсене и управление на знания на ClickUp предоставят усъвършенствано, централизирано решение, което превъзхожда всички AI-базирани търсения за предприятия. Докато Glean и ChatGPT помагат на екипите да извличат документи и имейли, ClickUp интегрира търсенето с практически работни потоци и управление на задачи.

С помощта на Knowledge Management на ClickUp екипите могат:

Съхранявайте, организирайте и извличайте документи, уикита и SOP на едно място

Търсете сред задачи, документи и разговори с помощта на AI-базирана релевантност.

Свържете знанията с практически задачи, за да се уверите, че екипите могат да реагират незабавно на информацията.

Glean е чудесен за извличане на фирмени данни, но му липсва дълбока интеграция с работните процеси по изпълнението. ClickUp запълва тази празнина, като гарантира, че резултатите от търсенето се свързват директно с управлението на задачите, помагайки на екипите да намират, организират и действат незабавно въз основа на получената информация.

💡 Професионален съвет: Системата за управление на знания (KMS) организира, търси и прави важната информация лесно достъпна за вашия екип. Най-добрите системи се интегрират с вашия работен процес, като гарантират, че служителите могат да намерят отговорите незабавно, вместо да губят време в търсене на документи или минали разговори. Ето няколко примера за системи за управление на знания, които трябва да знаете.

Предимство № 3 на ClickUp: Управление на проекти и автоматизация

За разлика от Glean (който се фокусира върху търсенето) и ChatGPT (който помага при създаването на съдържание), ClickUp предлага пълна автоматизация на проектите и работните процеси, което го прави истински двигател на производителността.

Функциите за управление на проекти на ClickUp позволяват на екипите да разпределят задачи, да следят сроковете и да управляват натоварването с интуитивни табла. Платформата ви помага да визуализирате всички свои срокове с диаграми на Гант, за да сте в крак с всяка задача.

Оптимизирайте задачите, работните процеси и сътрудничеството без усилие с функциите за автоматизация и управление на проекти на ClickUp

С ClickUp Automation можете да автоматизирате повтарящи се действия, като намалите ръчния труд и увеличите ефективността. То помага на мениджърите на клиентски сметки да оптимизират взаимодействията с клиентите и последващите действия.

С ClickUp Automations можете да:

Повишете ефективността на проектите, като добавите отговорни лица и наблюдатели, за да държите всички в течение.

Отговаряйте на имейли, като автоматизирате комуникацията си със заинтересованите страни, членовете на екипа и клиентите.

Използвайте AI асистента Brain, за да автоматизирате работните процеси за секунди с помощта на прост команден ред.

Използвайте ClickUp Docs, за да създавате, съхранявате и споделяте цялото съдържание, свързано с вашите проекти

Освен това, ClickUp замества необходимостта от самостоятелни инструменти за документиране с ClickUp Docs — работно пространство за сътрудничество в реално време за създаване, съхранение и споделяне на съдържание, свързано с проекти. С тази функция можете:

Използвайте Docs, за да контролирате работните си процеси, като променяте статуса на проектите.

Редактирайте документи в реално време заедно с членовете на екипа си, за да свършите работата си бързо.

Използвайте вложени страници, гъвкави стилови опции и добавете маркери, за да отговорите на различни проектни нужди.

С вградена връзка между задачите, шаблони за база от знания и AI-базирани прозрения, ClickUp променя начина, по който екипите документират, управляват и изпълняват работата си, което го прави по-добра алтернатива на Glean и ChatGPT.

Управлявайте цялото знание на компанията в един централизиран център с шаблона за база знания на ClickUp

Шаблонът за база от знания на ClickUp предоставя структурирана рамка, в която екипите могат да създават, съхраняват и управляват знанията на компанията на едно място. С раздели за често задавани въпроси, ресурси и статии с информация, той помага на екипите да създадат вътрешен център за помощ, който улеснява достъпа до информация и нейното споделяне в цялата организация.

Осигурете бъдещето на вашата продуктивност с ClickUp

Експлозивната тенденция на genAI променя начина, по който бизнеса управлява информацията, автоматизира работните процеси и сътрудничи ефективно. Докато Glean се отличава в когнитивното търсене и извличането на знания, а ChatGPT използва големи езикови модели за генериране на съдържание, нито един от двата не предлага пълен набор от AI-базирани инструменти за продуктивност.

ClickUp съчетава автоматизация, управлявана от изкуствен интелект, управление на знания и изпълнение на работни процеси, като гарантира, че вашият екип може да работи по-умно, а не по-усилено. С вградено управление на проекти, свързано търсене и помощ от изкуствен интелект, ClickUp елиминира необходимостта от множество инструменти, като същевременно дава възможност на експертите по дадена тема да се съсредоточат върху работата с голямо въздействие.

Не се задоволявайте с AI, която само търси или генерира съдържание – изберете ClickUp, която прави и двете и още много други неща.

✅ Започнете да използвате ClickUp безплатно!