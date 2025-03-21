Milanote срещу Notion: Кой инструмент за продуктивност е подходящ за вас?

Израствате, гледайки филми за художници, които седят прегърбени в слабо осветена стая, пишат яростно в бележника си, само за да сгънат страницата от разочарование и да я хвърлят в препълнена кошница за боклук.

Колкото и драматично да изглежда, в действителност създателите на съдържание, проектните мениджъри и дизайнерите не се справят по-добре без организирани работни пространства.

Тук на помощ идват инструменти за продуктивност като Milanote и Notion. Техните визуални работни пространства и функции за сътрудничество в реално време интуитивно интегрират задачи, бележки и проекти в централизиран център за знания, който помага за подобряване на общата продуктивност.

Но кое от Milanote и Notion е по-добрият избор за вашия работен процес? В тази статия ще разгледаме и сравним техните функции и цени.

Milanote е идеален за визуални мислители с свободно формиране на идеи , табла за настроения и организация чрез плъзгане и пускане.

Notion е мощно средство за структурирани работни процеси , предлагащо бази данни, AI инструменти за писане и дълбока интеграция.

И двата инструмента имат недостатъци – Milanote няма дълбока интеграция , докато Notion изисква ръчно усилие , за да свърже идеите с изпълнението.

ClickUp съчетава най-доброто от двата свята, като интегрира бели дъски , мисловни карти, документи и автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект в една платформа.

ClickUp Brain повишава производителността чрез автоматизиране на повтарящи се задачи, обобщаване на актуализации и предоставяне на AI-базирани анализи, което намалява ръчната работа.

Какво е Milanote?

Milanote се превърна в нашия дигитален начин да търсим вдъхновение, да наблюдаваме процеса и да критикуваме работата.

Така описва Milanote Джерими Перес-Крус, мениджър „Бранд дизайн“ в Uber, и ние ще разгледаме този коментар по-подробно.

Milanote предлага визуално работно пространство, което позволява 360-градусова гледка към проектите. Можете да усъвършенствате идеите си, като добавите препратки, образци и творчески ресурси към едно платно. По този начин получавате съвместен преглед, който ви помага да забележите недостатъците, преди да станат необратими.

чрез Milanote

Функционално Milanote е приложение за водене на бележки, създадено за мозъчна атака, планиране и изпълнение на проекти. Системата за плъзгане и пускане на Milanote ви позволява да подреждате всичко – от списъци със задачи и крайни срокове до медийни ресурси и линкове за проучвания – без да прекъсвате работния си процес.

Независимо дали сте дизайнер, писател, режисьор, фотограф, предприемач или визуален мислител, това е мощен софтуер за визуално сътрудничество, който се адаптира към вашите специфични нужди.

💡 Съвет от професионалист: Можете да вграждате таблата на Milanote една в друга, като категоризирате всичко – от работата с клиенти до лични проекти – по начин, който е удобен за вас и вашия екип.

Функции на Milanote

Потребителите на Milanote често подчертават едно нещо: това е прост инструмент с изключителни функции. Ето какво имат предвид.

1. Визуални табла за реализиране на идеи

чрез Milanote

Представете си таблата на Milanote като комбинация от Pinterest, бяла дъска и скицник, вдъхновен от художник. Можете да плъзгате и пускате бележки, изображения, връзки, скици и медийни ресурси в напълно персонализирано оформление.

Независимо дали създавате табло с настроения, изготвяте мисловни карти или планирате проект, гъвкавостта на тези табла ви позволява да структурирате идеите по свой начин, а не по начина, по който ви налагат някои строги административни инструменти.

📖 Прочетете също: Удивителни примери за мисловни карти

2. Интуитивно водене на бележки за визуални мислители

чрез Milanote

Ако стандартните приложения за водене на бележки ви отегчават, Milanote е глътка свеж въздух.

Вместо скучен, линеен текстов редактор, Milanote ви позволява да пишете бележки свободно и да ги свързвате с стрелки, цветове и визуални елементи. Това са най-добрите условия за визуално мозъчно буряне.

3. Лесно сътрудничество в екип

чрез Milanote

Milanote предлага сътрудничество в реално време, което улеснява споделянето на табла, оставянето на обратна връзка и проследяването на напредъка.

Имате нужда от мнението на екипа си? Просто коментирайте идеята и всички ще бъдат в течение.

4. Управление на задачите с плъзгане и пускане

Milanote служи и като инструмент за управление на задачи. С неговите прости списъци със задачи, проследяване на историята на версиите и организация на работния процес, можете да преминете от мозъчна атака към изпълнение, без да превключвате между други приложения.

5. Вдъхновение на една ръка разстояние

чрез Milanote

Креативните умове постоянно изследват и свързват на пръв поглед несвързани идеи, но проследяването на изображения, YouTube видеоклипове, статии и вдъхновения за дизайн може да се превърне в кошмар. Web Clipper на Milanote ви позволява да вземете всичко от интернет и да го запазите директно на вашите табла, за да не изгубите отново тази голяма идея.

Цени на Milanote

Безплатно

Цена на човек : 9,99 $/месец

Планов пакет за екип : 49 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Псс... ако Milanote не е точно подходящ за вас, не се притеснявайте – има много алтернативи на Milanote, които предлагат мощни функции за организиране на творчески проекти. Разгледайте ги в тази публикация в блога!

📮 ClickUp Insight: Вашите служители се борят за информация. Средният работник, занимаващ се с интелектуална дейност, разчита на информация от шест различни лица, за да изпълни задачите си. Това са шест ежедневни контакта само за да събере контекста, съгласува приоритетите и придвижи проектите напред. Предизвикателството? Безкрайни последващи действия, обърквания с версиите и пропуски в видимостта, които забавят всичко. Connected Search и AI Knowledge Management на ClickUp решават този проблем, като централизират информацията и осигуряват незабавен достъп до правилния контекст – без да се налага да го търсите.

Какво е Notion?

В основата си Notion е приложение за водене на бележки, но предлага и всеобхватно работно пространство, което ви позволява да свързвате идеи, да организирате творчески ресурси и да изградите система за управление на задачи, която работи за вас.

Независимо дали се нуждаете от CRM, софтуер за управление на проекти или личен дневник, Notion се адаптира към вашите специфични нужди. А с Notion AI приложението дори ви помага да пишете, да правите мозъчна атака и да структурирате съдържание – на практика, то е като допълнителен мозък, когато вашият е претоварен от прекалено много отворени раздели.

💡 Професионален съвет: Notion е чудесен за бележки, но когато става въпрос за множество проекти, има много неща, които трябва да се вземат под внимание – този наръчник за Notion за управление на проекти разглежда неговите предимства, ограничения и по-умни алтернативи.

Функции на Notion

Notion се адаптира към вашия работен процес, а не обратното. Ето кратък преглед на това как функциите на Notion могат да ви помогнат:

1. Система на базата на блокове за максимална персонализация

чрез Notion

Забравете за твърдите шаблони – Notion предлага система на блокове, в която всичко е модулно.

Искате списък със задачи до център за знания? Готово. Имате нужда от Kanban табла, бази данни и вградени YouTube видеоклипове в един изглед? Лесно.

Notion ви позволява да създадете работното си пространство точно според нуждите си, което го прави идеален за управление на екипи, управление на работния процес, създаване на съдържание и дори лична организация.

2. Мощен инструмент за управление на проекти

Notion е създаден за нещо повече от просто бележки – той служи и като инструмент за управление на проекти с функции като Kanban табла, времеви линии и календарни изгледи. Използвайте го, за да възлагате задачи, да определяте крайни срокове и да проследявате напредъка – всичко на едно място.

3. Сътрудничество, което наистина работи

чрез Notion

Актуализациите на екипа са част от същата екосистема в Notion, тъй като платформата позволява сътрудничество в реално време. Членовете на екипа могат да редактират, коментират и проследяват промените в споделените задачи, документи и уикита, без да се затрупват с безкрайни съобщения в Slack.

4. Notion AI за интелигентна автоматизация

чрез Notion

Notion AI пише резюмета, генерира задачи за действие и дори превежда съдържание. Представете си колко по-висока производителност можете да постигнете, когато AI ви помага да намалите усилията за мозъчна атака и изготвяне на чернови!

Notion работи добре с други програми. От Google Calendar до Zapier, той се свързва с други приложения, за да синхронизира графици, автоматизира работни процеси и подобрява производителността. Ако се нуждаете от универсален инструмент, който се вписва безпроблемно в съществуващия ви работен процес, Notion е точно за вас.

Цени на Notion

Безплатно

Плюс : 10 долара на месец за работно място

Бизнес : 15 долара на месец за работно място

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Milanote срещу Notion: Сравнение на функциите

Предизвикателството при работните пространства е, че творците, дизайнерите и проектните мениджъри се нуждаят от инструмент, който мисли по същия начин като тях. Дали Milanote се вписва по-добре в ежедневните ви работни процеси от Notion? Нека разберем.

Функция Milanote Notion Потребителски интерфейс Свободна форма, платно с функция „плъзгане и пускане” за визуална организация Модулна, блокова система за структурирани работни процеси Управление на задачите Основни списъци със задачи, проста организация на работния процес Kanban табла, проследяване на напредъка, автоматизации, зависимости Сътрудничество Сътрудничество в реално време с общи табла и коментари Сътрудничество, фокусирано върху документи, с редактиране в реално време, споменавания и коментари AI възможности Липсват AI функции Notion AI помага за създаването на резюмета, задачи за действие, преводи Интеграции Ограничени интеграции с трети страни Широка интеграция с Google Calendar, Slack, Zapier и други

Функция № 1: Визуално мозъчно буряне срещу структурирана организация

Представете си, че изсипвате всичките си идеи, референции и ресурси на огромна бяла дъска, след което можете да ги премествате, групирате и свързвате визуално. Това е Milanote. Той е идеален за сесии за мозъчна атака, настроени табла или естествено картографиране на идеи, вместо да ги насилствено вкарвате в строга, шаблонизирана структура.

Notion, от друга страна, е създаден за структурирана организация. Всичко се съхранява в страници, подстраници и бази данни. Ако обичате да създавате таблици, етикети, филтри и шаблони, Notion ще бъде вашият най-добър приятел. Въпреки това, той може да ви се стори прекалено структуриран, ако просто искате да запишете идеите си на страница и да ги организирате по-късно.

🏆 Победител: Milanote, за творци, които се нуждаят от свободна форма и визуално работно пространство.

Функция № 2: Управление на задачите за творчески екипи

Milanote и Notion се занимават с управление на задачи, но по много различни начини.

Notion предлага Kanban табла, проследяване на напредъка и функции за автоматизация. Ако управлявате календар с съдържание или софтуерно разработване, Notion ви дава по-голям контрол над крайните срокове, зависимостите и проследяването на напредъка.

Milanote поддържа визуалния аспект. Работи чудесно, когато задачите са част от по-голям творчески процес, като например проектиране на нова идентичност на марката, където всичко се развива визуално с течение на времето.

🏆 Победител: Notion, ако се нуждаете от пълноценен инструмент за управление на проекти с подробно проследяване на задачите.

Функция № 3: Сътрудничество и обратна връзка

Получаването на обратна връзка от клиенти или екип често е мъчително, с безкрайни вериги от имейли, изгубени коментари и кошмари с контрола на версиите.

С Milanote можете да споделяте табло с клиенти, да добавяте коментари директно към визуализациите и да проследявате промените, без да губите цялостната картина. Това е мечтата на екипите, които работят по стратегия за марката, рекламни кампании или UX дизайн.

Notion предлага страхотни инструменти за сътрудничество, но е фокусиран предимно върху документи. Можете да възлагате задачи, да оставяте коментари, да проследявате промени и да съхранявате споделено знание, което го прави идеален за екипи, които управляват отчети, SOP и бази данни. Ако обаче работите по визуални проекти, Notion изглежда ограничен в сравнение с Milanote.

🏆 Победител: Равенство! Milanote за визуално сътрудничество в реално време. Notion печели за екипи, които работят с много документи и се нуждаят от централизирана база от знания.

Milanote е изключително самодостатъчен, но не предлага дълбока интеграция с приложения на трети страни. Това може да бъде ограничаващо, ако разчитате на Google Calendar, Slack или инструменти за автоматизация като Zapier.

Notion ви позволява да автоматизирате работните процеси чрез интеграция с Google Calendar, Slack, Trello и Zapier. Това е свързана екосистема, която може да замести множество приложения във вашия стак.

🏆 Победител: Notion, за подробно управление на проекти

Milanote срещу Notion в Reddit

Няма по-добър начин да тествате ефективността на даден инструмент от това да чуете отзивите – положителни и критични – директно от неговите потребители. Потребителите на Reddit имат много да кажат за Milanote срещу Notion, а дебатът обикновено се свежда до творчество срещу структура.

Milanote привлича дизайнери, писатели и визуални мислители, които обичат неговата свободна форма и оформление, наподобяващо табло за настроения. Той е чудесен за мозъчна атака, организиране на идеи и изработване на концепции, без да се чувствате ограничени.

Един потребител на Reddit сподели опита си с Milanote, като каза:

Milanote работи така, както мислим. За разлика от други инструменти, с него мога да свързвам и организирам информацията инстинктивно.

Някои обаче посочват неговите ограничения при обработката на структурирани данни, както и ценовите нива:

Може би предложете ценова модель, която смятате за подходяща. Сигурен съм, че ако достатъчно хора предложат подобна цена, те ще се опитат да я приложат.

Гъвкавостта на Notion е основен фактор за потребителите, които се нуждаят от баланс между писане, планиране и управление на работни процеси. Много потребители на Reddit ценят неговите персонализирани шаблони, взаимосвързани бази данни и функции за сътрудничество.

Един потребител на Reddit подчерта как Notion ви позволява да персонализирате работното си пространство до всякаква степен:

Трябва да го направите естетичен. Щом направих моя сладък, започнах да го използвам всеки ден.

Въпреки своите усъвършенствани функции, Notion може да пропусне да подкрепи потребителите с задачи и последващи действия:

Един потребител на Reddit цитира:

Notion може да бъде отличен проектен мениджър, например, но не е добър мениджър на задачи.

💡 Съвет от професионалист: Ако Notion не отговаря напълно на вашите нужди за водене на бележки, този блог обобщава най-добрите алтернативи на Notion, за да ви помогне да намерите идеалното решение за записване и организиране на идеи.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Milanote и Notion

Milanote е чудесен за визуални мислители и визуално представяне на най-сложните ви идеи. Notion, с интуитивния си интерфейс, често се предпочита за персонализиране на проекти. Но ClickUp замества и двата едновременно.

С напредъка и разрастването си ще започнете да осъзнавате, че фрагментираната информация в различните инструменти вреди на производителността ви. Ето защо никога не се препоръчва да разчитате на няколко инструмента.

ClickUp е универсалното приложение за работа — то съчетава управление на проекти, организация на знания и сътрудничество в реално време в една платформа, задвижвана от изкуствен интелект.

📮ClickUp Insight: Смяната на контекста тихо подкопава продуктивността на вашия екип. Нашите проучвания показват, че 42% от прекъсванията в работата се дължат на преминаването между различни платформи, управлението на имейли и преминаването от една среща към друга. Ами ако можехте да елиминирате тези скъпоструващи прекъсвания? ClickUp обединява вашите работни процеси (и чат) в една единствена, оптимизирана платформа. Стартирайте и управлявайте задачите си от чат, документи, бели дъски и др., докато AI-базираните функции поддържат контекста свързан, достъпен за търсене и управляем!

1. ClickUp е номер 1: ClickUp Whiteboards

Превърнете сесиите за мозъчна атака в изпълними задачи, без да сменяте инструменти, с помощта на ClickUp Whiteboards

Вземете например ClickUp Whiteboards. За разлика от Milanote, където идеите често остават изолирани и несвързани с изпълнението, ClickUp Whiteboards са напълно интегрирани с вашите задачи, документи и работни процеси.

По този начин ClickUp Whiteboards ви позволява да правите повече от просто мозъчна атака – вие създавате, усъвършенствате и изпълнявате идеи на едно място. Записвайте концепции, свързвайте ги с реални задачи и възлагайте действия директно в работното си пространство.

Тъй като ClickUp предлага централизирано и структурирано работно пространство, дори не е необходимо да използвате други приложения, за да съхранявате и организирате идеите си. Можете да вграждате документи, да свързвате свързани задачи и дори да генерирате визуализации, задвижвани от изкуствен интелект, без да напускате таблото си.

Имате нужда от бърз старт? ClickUp Whiteboards ви позволява да избирате от над 1000 шаблона за бяла дъска за планиране на проекти, сътрудничество в екип и стратегическо планиране.

2. ClickUp One Up #2: ClickUp Mind Maps

Визуализирайте ясно сложни, взаимосвързани идеи с помощта на ClickUp Mind Maps

Превърнете мозъчната буря в действие бързо с помощта на ClickUp Mind Maps —без допълнителни стъпки, без фрагментирани работни процеси. Докато картографирате сложни, взаимосвързани идеи, превърнете всеки възел в проследима задача и я възложете на подходящия колега.

Mind Maps са идеални за изготвяне на диаграми на работните процеси по проекти, очертаване на стратегии за съдържание, организиране на екипни структури и дори визуализиране на зависимости между свързани задачи.

Докато ClickUp Whiteboards са отворени и сътруднически, идеални за свободни дискусии и визуализиране на работни процеси, Mind Maps са структурирани и йерархични, идеални за систематично разбиване на идеи.

💡 Съвет от професионалист: С опцията Re-Layout, хаотичните мисловни карти автоматично се пренареждат в структурирани работни процеси, което улеснява проследяването на приоритетите и улеснява изпълнението.

3. Предимство на ClickUp № 3: ClickUp Docs и ClickUp Brain

Сътрудничество и управление на документи без усилие с ClickUp Docs

За тези, които разчитат на Notion за документация, ClickUp Docs предлага по-умна алтернатива.

ClickUp Docs елиминира често срещания проблем с погребаната информация, като позволява на потребителите да свързват документи директно със задачи, да вграждат елементи за действие и дори да използват AI-базирано търсене, за да откриват правилната информация незабавно.

Задайте всеки въпрос на ClickUp Brain и той ще ви предостави информация, като анализира съществуващата информация от вашето работно пространство.

💡 Съвет от професионалист: Ако обновявате вашата марка, не позволявайте разпръснатите документи да ви забавят. Шаблонът за база от знания на ClickUp съхранява всички указания за брандиране, често задавани въпроси и ресурси на едно място, така че всички да са на една и съща страница от първия ден.

Но AI на ClickUp не е известен само с уменията си за търсене – ClickUp Brain допринася значително и за творческия процес.

Представете си дизайнерски екип, който обсъжда обновяване на бранда. В Milanote те могат да създадат визуално вдъхновяваща табло с цветови палитри, типография и референции.

Но какво след това? Някой трябва ръчно да превърне тези идеи в план за проект. Notion може да помогне със структурирана документация за проекта, но все пак разчита на ръчно въвеждане, за да свърже идеите с реалните задачи.

Но ClickUp Brain автоматизира целия процес:

Той автоматично генерира задачи, определя отговорници и поставя крайни срокове чрез прости подсказки.

Предлага подобрения на съдържанието, обобщава обратната връзка и генерира изпипани чернови.

Накрая, той събира информация от минали проучвания, генерира конкурентни сравнения и предлага промени в позиционирането.

Бързо обобщавайте ключовите актуализации от коментари, промени в статуса, нови подзадачи и важни актуализации по проектите с помощта на ClickUp Brain.

4. ClickUp One Up #4: ClickUp Notepad

Превърнете бележките в изпълними задачи с кратки описания, крайни срокове и приоритети, като използвате ClickUp Notepad

Има и ClickUp Notepad – прост, но мощен инструмент за записване на бързи идеи и задачи.

За разлика от самостоятелните приложения за водене на бележки, то се интегрира директно с управлението на задачите. Това означава, че потребителите могат да превърнат бърза бележка в пълноценна задача с крайни срокове и отговорни лица за секунди.

💡 Съвет от професионалист: Ако се давите в хаотични бележки, научете се как да използвате AI при воденето на бележки, за да постигнете незабавна визуална организация, интелигентни обобщения и нулеви пропуснати детайли.

5. ClickUp One Up #5: Задачи в ClickUp

ClickUp Views ви помага да визуализирате натоварването на екипа, да зададете ограничения на капацитета и да разпределите ресурсите ефективно

Когато става дума за управление на задачи, ClickUp превъзхожда Notion със своите специални изгледи на задачите.

Докато Notion изисква от потребителите да създават ръчно бази данни със задачи, задачите в ClickUp могат да се визуализират в изгледи Kanban, List, Gantt и Calendar, което позволява на екипите да превключват между различни перспективи без допълнително време за настройка и безпроблемно.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за интерактивна бяла дъска за Zoom и ClickUp

6. ClickUp’s One Up #6: ClickUp AI Notetaker

Транскрибирайте срещи незабавно с AI, използвайки ClickUp AI Notetaker

Notion и Milanote са чудесни за документиране, но когато става въпрос за срещи, AI Notetaker на ClickUp няма равен.

Ако прекарвате деня си в преминаване от едно обаждане към друго, вероятно сте запознати с объркването, изгубените детайли и последващите имейли, които отнемат повече време от самата среща. Може би сте пробвали други инструменти, но те често не са достатъчно ефективни.

За разлика от инструменти като Otter. ai и Fireflies, ClickUp AI Notetaker не само записва вашите срещи, но и свързва бележките ви с останалата част от работата ви.

С вградения AI можете да търсите транскрипти, да извличате задачи за действие и да ги синхронизирате директно с проекти, като поддържате екипа си синхронизиран без допълнителни усилия. Получете:

Автоматични транскрипции и резюмета

Незабавно създаване на задачи

Безпроблемна интеграция с Docs

А най-хубавото е, че не е нужно да преминавате от едно приложение в друго – ClickUp се интегрира с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams, което ви позволява да съхранявате бележки от срещи, задачи и дискусии в едно централизирано работно пространство.

📮 ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите идеи, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли или таблици. С ClickUp можете незабавно да превърнете разговорите в изпълними задачи във всичките си задачи, чатове и документи, като по този начин гарантирате, че нищо няма да бъде пропуснато.

Идеите се нуждаят от нещо повече от Notion – ClickUp ги превръща в реалност

Ние подробно проучихме визуалната креативност на Milanote и структурираната организация на Notion, но когато става въпрос за безпроблемно съчетаване на двете, ClickUp се справя най-добре.

ClickUp комбинира бели дъски за мозъчна атака, мисловни карти за стратегическо планиране, документи за споделяне на знания и автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект, за да превърне идеите в реалност – всичко това в една единна платформа.

ClickUp разполага с инструменти за визуализиране на процесите, целите и др. Това е върхът на съвместната работа и се подобрява в тази насока, особено с добавянето на Whiteboard View.

Защо да преминавате от един инструмент на друг? Регистрирайте се безплатно в ClickUp и открийте по-интелигентен начин на работа!