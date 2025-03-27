10-те най-добри CRM софтуера за кол центрове за оптимизирана поддръжка на клиенти

С 86% от купувачите, които са готови да платят повече за отлично обслужване на клиенти, залогът е голям.

Изборът на най-добрия CRM софтуер за кол центрове е от решаващо значение за предоставянето на изключително клиентско преживяване, за да останете конкурентоспособни.

Ние сме направили проучването за вас – ето списък с 10-те най-добри софтуера за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), използвани в дейността на кол центровете. Тези софтуерни решения за контактни центрове помагат на кол центровете да оптимизират работните процеси и да разширяват екипа за обслужване на клиенти безпроблемно.

Независимо дали търсите цялостна платена опция или безплатен CRM, тези инструменти са създадени, за да ви помогнат да постигнете изключителни резултати.

⏰ 60-секундно резюме Ето кратък преглед на най-добрите CRM софтуери за кол центрове и примери за тяхното използване! ClickUp : Най-доброто решение за оптимизирани CRM решения за кол центрове Най-доброто решение за оптимизирани CRM решения за кол центрове Zendesk Talk: Най-доброто Най-доброто облачно CRM решение RingCentral Contact Center: Най-добрата всеобхватна комуникационна система Freshdesk Contact Center: Най-добър за билети за поддръжка Aircall: Най-добрата платформа за комуникация и ангажираност на клиентите Five9: Най-добър доставчик на услуги за кол центрове и контактни центрове (CCaaS) Dialpad: Най-добрата платформа за комуникация с клиенти, базирана на изкуствен интелект Convoso: Най-доброто решение за изходящи обаждания от кол център за увеличаване на продажбите и ефективността Bitrix24: Най-добър за оптимизиране на взаимодействията с клиенти в облака HubSpot CRM: Най-добър за безплатни основни CRM функции

Какво трябва да търсите в софтуера за CRM за кол центрове?

Изборът на подходящ CRM софтуер за контактни центрове е по-важен от всякога. При толкова много налични опции е от съществено значение да оцените внимателно вашите нужди.

Ето ключовите фактори, които трябва да вземете предвид при избора на най-добрия CRM за вашия бизнес в сферата на услугите:

Функции за управление на обажданията : Потърсете функции за пренасочване на обажданията, управление на опашките, IVR и кликване за обаждане, за да намалите времето за изчакване на клиентите.

Леснота на използване : Изберете CRM с интуитивен, унифициран интерфейс, за да сведете до минимум превключването между системи и да повишите производителността на агентите.

Опции за самообслужване : Инструменти за поддръжка като бази от знания и интерактивни често задавани въпроси, които помагат на клиентите да решават самостоятелно малки проблеми, като по този начин се намалява броят на обажданията.

Инструменти за оптимизация на работната сила : Уверете се, че CRM интегрира функции за управление на работната сила, за да проследявате наличността, производителността и спазването на графика на агентите.

Мащабируемост : Изберете софтуер, който расте заедно с вашия бизнес, адаптирайки се към промените в клиентската ви база, каналите за обслужване и размера на екипа.

CRM интеграции : Свържете данните за клиентите между отделните отдели, като премахнете пречките за агентите, които управляват сложни процеси.

Анализи и отчети : Търсете показатели като обем на обажданията, време за изчакване и оценки за удовлетвореността на клиентите, за да следите представянето и да определите областите, които се нуждаят от подобрение.

Съответствие: Уверете се, че CRM софтуерът спазва регламентите за защита на личните данни, като GDPR или HIPAA, за обработка на чувствителна информация.

Накрая, обмислете репутацията на доставчика и цялостното качество на обслужването, AI функциите, опциите за автоматизация, обслужването на клиенти и цените. Един добре разработен CRM процес може да промени ефективността на вашия контактен център и да подобри цялостното преживяване както за агентите, така и за клиентите.

🧠 Забележка: Агентите в кол центровете обработват средно 50-100 обаждания на ден, което прави достъпът до данни за клиентите чрез CRM инструменти изключително важен за тях.

10-те най-добри CRM софтуера за кол центрове

Знаете ли, че... Клиентите, които имат най-добри преживявания с дадена марка, харчат 140% повече годишно в сравнение с тези, които имат лоши или посредствени преживявания. Ето защо изборът на подходящ софтуер за кол център с CRM функционалности е от решаващо значение за предоставянето на изключително обслужване на клиентите.

Ето нашите най-добри предложения!

1. ClickUp (Най-добър за оптимизирани CRM решения за кол центрове)

Управлявайте и проследявайте без усилие всички взаимодействия с клиентите си на едно място с ClickUp CRM.

Когато планирате разширяване на вашите кол центрове, едно нещо е ясно: отличното обслужване на клиентите зависи от подходящите инструменти. За да отговаряте по-бързо и по-ефективно на запитванията на клиентите, се нуждаете от мощен CRM софтуер, който помага за безпроблемно управление на взаимодействията.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, съчетава CRM, работно пространство за екипа, операции по обслужване на клиенти и функции на бюрото. То е проектирано да помага на екипите за поддръжка да бъдат организирани и отзивчиви.

Нека разгледаме как работи ClickUp CRM.

CRM в ClickUp обединява билетите, взаимодействията и подробностите за клиентите на едно място, създавайки гладък и ефективен процес на поддръжка. Това е бизнес инструмент, който предоставя на екипа ви всичко необходимо на един клик разстояние.

Можете да преглеждате акаунти, продажбени канали и билети във формати като списъци, табла и таблици. Мениджърите могат да виждат както обща информация, така и подробни данни за активните билети.

Разгледайте подробно жизнения цикъл на клиентите и получите обща представа за разрешаването на запитвания с таблата на ClickUp.

ClickUp Dashboards ви позволява да приоритизирате билетите, като проследявате спешността, времето за изчакване, удовлетвореността на клиентите и показателите за ефективността на агентите. Всички тези данни са видими на един единствен табло без никакви ръчни актуализации.

Настройте таблото си, въведете целите си и сте готови.

Изберете от над 100 автоматизации в ClickUp, за да опростите работните процеси, задачите, предаването на проекти и др.

С ClickUp Automations можете да опростите повтарящите се задачи. Например, можете автоматично да възлагате задачи въз основа на конкретни критерии или да задействате отговори по имейл, когато клиент подаде сигнал за грешка.

ClickUp предлага над 1000 интеграции с инструменти като Zendesk, Intercom и SupportBee. Тези интеграции ви позволяват да автоматизирате работните процеси и да прехвърляте данни между CRM и други приложения във вашия технологичен стек.

Създавайте автоматично задачи с интеграцията на ClickUp и Intercom

ClickUp Brain, изкуственият интелект, вграден в платформата, помага на екипа на вашия кол център да обработва взаимодействията с клиентите по-ефективно.

С тази невронна мрежа вашите агенти могат бързо да генерират отговори на заявки за поддръжка, имейли от клиенти и запитвания от други платформи.

Спестете време при изготвянето на отговори, осигурете последователни стандарти за комуникация и повишете удовлетвореността на клиентите с ClickUp AI.

AI Knowledge Manager бързо извлича отговори от вашата база данни, за да отговори на често задаваните въпроси на клиентите. В същото време AI Writer помага на агентите да създават имейли и съдържание с подходящ тон и стил.

Искате да започнете бързо? Използвайте шаблоните на софтуера за CRM за кол центрове на ClickUp, за да управлявате по-ефективно взаимоотношенията с клиентите.

Например, шаблонът ClickUp CRM включва всичко необходимо за проследяване на потенциални клиенти, акаунти, сделки и контакти.

ClickUp CRM шаблон Проследявайте потенциални клиенти, сделки, акаунти и взаимодействия с клиенти на едно място, използвайки шаблона ClickUp CRM.

С помощта на CRM шаблона можете също така:

Организирайте всички данни за клиентите си на едно място за лесен достъп

Автоматизирайте повтарящите се задачи, за да освободите време за по-важни дейности.

Проследявайте ключовите показатели за обслужване на клиенти, за да откриете области за растеж.

Предоставяйте информация от клиентските данни, която подпомага по-доброто вземане на решения.

С ClickUp вашите екипи за обслужване на клиенти могат да предоставят по-гладко, по-бързо и по-ефективно обслужване.

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализирайте работното си пространство в ClickUp с гъвкави изгледи на данните

Интегрирайте електронната поща, за да подобрите комуникацията и да елиминирате изолираните системи

Достъп до ClickUp от всяко устройство, навсякъде

Използвайте CRM шаблони за организирани работни процеси и резултати в продажбите.

Създавайте прогнози за продажбите, използвайки исторически данни, за да предвидите тенденциите.

Ограничения на ClickUp

Опциите за персонализиране могат да се окажат прекалено сложни за някои потребители.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на член на месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9900 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4300 рецензии)

„Нашият екип е много доволен от ClickUp, защото в платформата може да намери всичко необходимо за работата си и е изключително лесна за използване в сравнение с други инструменти.“

2. Zendesk Talk (Най-доброто CRM решение, базирано на облак)

чрез Zendesk Talk

Zendesk Talk е облачно CRM решение, интегрирано в платформата Zendesk Support. То позволява на екипите да управляват телефонни обаждания заедно с други канали за поддръжка. За да започнете, потвърдете наличността на номера, следвайте нормативните указания, разберете свързаните разходи и подгответе мрежата и хардуера си за оптимална работа.

След като активирате Talk и конфигурирате настройките му, екипът ви може веднага да започне да провежда и приема обаждания. Zendesk Talk се интегрира безпроблемно с различни софтуерни платформи, което позволява на бизнеса да предоставя унифицирана поддръжка през множество канали.

Най-добрите функции на Zendesk Talk

Интегрирайте гласови, имейл и текстови канали в една платформа

Автоматизирайте маршрутизирането на обажданията, отговорите и транскрипцията с инструменти, базирани на изкуствен интелект.

Персонализирайте взаимодействията с клиентите с помощта на изчерпателни клиентски профили.

Събирайте информация за клиентите и пренасочвайте обажданията ефективно с помощта на IVR системата.

Проследявайте операциите по обажданията и получавайте полезна информация с анализи в реално време.

Ограничения на Zendesk Talk

Разчита на допълнителни добавки за достъп до определени функции

Цената може да бъде предизвикателство за по-малките екипи.

Цени на Zendesk Talk

Екип за поддръжка : 25 USD/месец на агент

Suite Team : 69 $/месец на агент

Suite Professional: 149 $/месец на агент

Suite Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Zendesk Talk

G2 : 4,3/5 (над 6900 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 4000 рецензии)

Прочетете също: Примери за най-добрите CRM софтуери и примери за тяхното използване за повишаване на производителността

чрез RingCentral Contact Center

RingCentral Contact Center комбинира видеоразговори, съобщения и телефонни услуги за центрове за входящи обаждания в една унифицирана платформа. Той се интегрира безпроблемно с инструменти като Slack и Microsoft Teams, което го прави гъвкав вариант за кол центрове.

Платформата предлага задълбочени анализи за проследяване на ефективността и качеството на обслужването в кол центъра, активността на потребителите и ангажираността им. Тези данни помагат на екипите да идентифицират проблеми и да подобрят процесите.

За кол центрове RingCentral включва важни функции като автоматизирано разпределение на обажданията, интерактивен гласов отговор (IVR) и разширени анализи за повишаване на оперативната ефективност и подобряване на клиентското преживяване.

Създавайте транскрипти и надписи за подробни обобщения след срещи

Достъп до срещи на настолен компютър, мобилни браузъри или приложението

Сътрудничество в реално време с интерактивни бели дъски и споделени бележки

Използвайте контроли на домакина, чакални и криптиране от край до край за сигурни срещи.

Отнемащ време процес на настройка на телефонното приложение

По-бавна скорост на интеграция при синхронизиране с Salesforce

RingCX : 69 долара на месец за агент

RingCentral Contact Center Enterprise: Персонализирано ценообразуване

G2 : 4,0/5 (над 140 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 200 отзива)

🧠 Интересен факт: Агентите в кол центровете могат да прекарват средно над 6 минути на клиентско обаждане, включително времето, прекарано в търсене на данни за клиента. С интегрирана CRM система това време може да бъде значително съкратено, което води до по-бързи решения и по-доволни клиенти!

чрез Freshdesk Contact Center

Freshdesk Contact Center помага на кол центровете да предоставят безпроблемно и персонализирано обслужване, като дава приоритет на обслужването на клиенти и издаването на билети с помощта на надеждни функции. Неговата база от знания позволява на екипите ефективно да съхраняват, достъпват и споделят информация, което улеснява разрешаването на запитвания от клиенти.

Статиите са групирани в папки за лесна организация и бърз достъп. Видимостта на папките може да се персонализира за платформи като уеб джаджи или мобилни приложения, като по този начин се гарантира, че подходящите потребители виждат подходящото съдържание.

Освен това, мета описанията за външни папки подобряват работата на търсачките, като правят съдържанието по-достъпно.

Създайте многоезични бази от знания, за да обслужвате разнообразни групи клиенти.

Експортирайте статии за решения в големи количества и ги актуализирайте с помощта на Freshdesk API.

Свържете се с клиентите чрез имейл, телефон, чат на живо и социални медии от една платформа.

Автоматизирайте рутинните задачи и отговаряйте на често задаваните въпроси с вградени AI инструменти.

Отстранете ограничената прецизност в анализите, която затруднява наблюдението на обратната връзка за решенията.

Управлявайте по-бавната работа при обработката на множество заявки или редактирането на големи документи.

Безплатно

Растеж : 18 долара на потребител на месец

Pro : 59 $/потребител на месец

Enterprise: 95 $/потребител на месец

G2 : 4. 1/5 (140+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Freshdesk

„Той е прост и лесен за използване. Можете да го използвате на всеки компютър или мобилно устройство. Той е по-евтин от другите доставчици и практически няма прекъсвания. Качеството на разговорите е отлично.“

Прочетете още: Как да подобрите етикета на обслужването на клиенти

5. Aircall (Най-добрата платформа за комуникация и ангажираност на клиентите)

чрез Aircall

Aircall е облачна телефонна система, предназначена за малки и средни предприятия. Тя предлага стабилна комуникационна платформа и е отличен избор за екипите по обслужване на клиенти, продажби и ИТ, които се нуждаят от надежден и лесен за използване CRM. Платформата се интегрира безпроблемно с популярни инструменти за помощ и производителност и поддържа както входящи, така и изходящи повиквания.

Платформата е привлекателна за кол центровете благодарение на своя опростен интерфейс и усъвършенствани функции за управление на разговорите. Въпреки критиките относно цените, нейната висока производителност и функционалност често надделяват над тези опасения.

Най-добрите функции на Aircall

Провеждайте конференции на живо с до пет участници

Пренасочвайте обажданията директно към конкретни агенти или екипи за по-бързо разрешаване на проблемите.

Изпращайте и получавайте SMS и MMS съобщения, за да обслужвате клиенти, които предпочитат текстовата комуникация.

Предлагайте опции за опашка на обажданията и обратно обаждане, за да намалите времето за изчакване и да подобрите удовлетвореността на клиентите.

Превключвайте между паралелни разговори или обработвайте няколко разговора едновременно

Ограничения на Aircall

Случайни проблеми с качеството на разговорите, като прекъснати разговори и забавяне, особено в мобилните приложения

Прекъсвания от изскачащи уведомления по време на разговори

Цени на Aircall

Essentials : 40 $/лиценз

Професионална версия : 70 $/лиценз

По поръчка : Обадете се за цени

Добавка Aircall : 9 $/лиценз

Aircall Analytics + Add-on: 15 $/лиценз

Оценки и рецензии за Aircall

G2 : 4,3/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4,2/5 (над 400 рецензии)

чрез Five9

Осигурете изключително клиентско преживяване с Five9, облачна CCaaS платформа, поддържаща многоканална комуникация чрез глас, SMS, имейл, чат и социални съобщения.

Five9 предлага усъвършенствани инструменти за управление на ангажираността на персонала (WEM) за ефективно назначаване на персонал, наблюдение в реално време и точно планиране. Неговите функции, базирани на изкуствен интелект, включително виртуални агенти, транскрипция в реално време и обобщаване на разговори, повишават производителността и ускоряват разрешаването на проблеми.

Пет най-добри функции на Five9

Управлявайте гласови съобщения, SMS, имейли, чат и социални съобщения в една платформа.

Използвайте Workforce Engagement Management (WEM) за прогнозиране, планиране и мониторинг в реално време.

Оптимизирайте персонала с интрадей мениджмънт и съпоставяне на задачите въз основа на уменията

Използвайте AI функции като виртуални агенти, транскрипция в реално време и обобщения на разговорите.

Ограничения на Five9

Случайни забавяния при зареждането и проблеми със замръзването

Проблеми с прекъсване на разговори, грешки при влизане и неочаквани прекъсвания на връзката

Цени на Five9

Digital : 119 $/месец (36-месечен договор с лесни месечни плащания)

Core : 119 $/месец (36-месечен договор с лесни месечни плащания)

Premium, Optimum & Ultimate: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Five9

G2 : 4,0/5 (над 450 отзива)

Capterra: 4,2/5 (465+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Five9

„Като цяло много ми харесва да използвам Five9, той е ефективен в по-голямата си част и навигацията е доста лесна, след като свикнете с системата. Понякога има проблеми с влизането в системата, но все пак бих препоръчал софтуера на всеки, който се интересува от закупуването му.“

7. Dialpad (Най-добрата платформа за комуникация с клиенти, базирана на изкуствен интелект)

чрез Dialpad

Създаден за съвременните кол центрове, Dialpad е надежден CRM софтуер за кол центрове, който съчетава усъвършенствани AI възможности с унифицирана комуникационна платформа за подобряване на продажбите, поддръжката и сътрудничеството в екипа.

Неговите AI-базирани функции, като транскрипция в реално време, обучение на живо и автоматизирано водене на бележки, елиминират повтарящите се задачи и оптимизират работните процеси.

Най-добрите функции на Dialpad

Генерирайте транскрипции в реално време с изкуствен интелект за незабавни бележки от разговори и последващи действия.

Интегрирайте безпроблемно с CRM и инструменти за производителност, за да опростите работните процеси.

Създайте персонализирани наръчници, за да подобрите работата на екипа и резултатите от обажданията.

Ограничения на Dialpad

Случайни грешки при транскрипцията с комплексна терминология

Качеството на звука може да зависи от стабилността на мрежата.

Цени на Dialpad

Essentials : 95 $/потребител на месец

Разширена версия : 135 USD/потребител на месец

Премиум: 170 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Dialpad

G2 : 4,4/5 (над 4400 отзива)

Capterra: 4,2/5 (530+ отзива)

8. Convoso (Най-доброто решение за изходящи обаждания за повишаване на продажбите и ефективността)

чрез Convoso

Ако искате да оптимизирате генерирането на лийдове и конверсиите, опитайте Convoso. Тази облачна платформа за контактни центрове предлага инструменти като предсказуемо, мощно и предварително набиране, двупосочни текстови съобщения, изходящи имейли, гласови съобщения и динамичен IVR, за да ангажирате лийдове в множество канали.

Неговият предсказващ набирач оптимизира наличността на агентите за максимален обем на обажданията, докато динамичната IVR автоматизира взаимодействията с клиентите, съчетавайки автоматизирани отговори с човешка поддръжка за гладко и ефективно преживяване.

Най-добрите функции на Convoso

Осигурете гладък процес за прехвърляния, ръчно набиране и опашка за обратни обаждания.

Получете персонализирани табла за подробни, персонализирани отчети.

Увеличете честотата на контактите и ефективността с предсказващия набирач

Активирайте двупосочно изпращане на текстови съобщения, изходящи имейли и гласови съобщения за по-широк обхват.

Ограничения на Convoso

Актуализациите могат да причинят проблеми, които да повлияят на производителността на системата.

Сложните конфигурации са ограничени или невъзможни.

Цени на Convoso

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Convoso

G2 : 4,5/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Convoso

„Харесвам неговия лесен за ползване интерфейс, convoso беше прост и лесен за навигация. Харесва ми и как показваше различни данни, като например моята конверсионна ставка, което ми помагаше да се придържам към плана.“

9. Bitrix24 (Най-добър за оптимизиране на взаимодействията с клиенти в облака)

чрез Bitrix24

Търсите цялостно решение? Bitrix24 комбинира CRM и инструменти за управление на бизнеса с AI-базирани функции за оптимизиране на операциите. С над 35 персонализируеми инструмента, той се занимава с комуникация, сътрудничество, продажби и управление на проекти, елиминирайки нуждата от множество системи.

Платформата опростява миграцията на данни, интегрира се със съществуващите приложения и включва CoPilot – безплатен AI асистент, който автоматизира рутинните задачи и повишава производителността.

Най-добрите функции на Bitrix24

Създайте виртуален офис за безпроблемно дистанционно сътрудничество

Използвайте стабилен CRM с автоматизация на маркетинга и обслужване на клиенти

Използвайте телефония и чат на живо за ефективни взаимодействия с клиентите.

Създавайте уебсайтове и онлайн магазини с помощта на интуитивен конструктор с шаблони

Интегрирайте с инструменти като Zoom, Dropbox и QuickBooks за свързан работен процес.

Автоматизирайте рутинните задачи и повишете производителността с CoPilot

Ограничения на Bitrix24

Претрупаният, неинтуитивен интерфейс затруднява навигацията за новите потребители.

Сложните инструменти за отчитане затрудняват анализа на данните и вземането на решения.

Ограничената функционалност на мобилното приложение намалява използваемостта

Цени на Bitrix24

Базов : 23,20 $/месец за 5 потребители

Стандартен : 58,18 $ на месец за 50 потребители

Професионален : 116,48 $/месец за 100 потребители

Enterprise: 233,07 $/месец за 250 потребители

Оценки и рецензии за Bitrix24

G2 : 4. 1/5 (540+ отзива)

Capterra: 4,2/5 (920+ отзива)

10. HubSpot CRM (най-добър за безплатни основни CRM функции)

чрез HubSpot CRM

HubSpot предлага всеобхватна платформа с инструменти за CRM, продажби, автоматизация на маркетинга и обслужване на клиенти. CRM пакетът му помага на бизнеса да управлява ефективно взаимоотношенията с клиентите чрез функции като организирани данни за клиентите, проследяване на комуникацията и подобрено сътрудничество в екипа.

HubSpot CRM предлага проследяване на продажбите, управление на обслужването на клиенти и автоматизирани работни процеси в една лесна за използване система. Чрез интегриране на взаимодействията между различните канали, тя позволява навременна и персонализирана поддръжка. Персонализираните табла показват данни в реално време, което позволява на вашия екип да бъде синхронизиран и информиран.

Най-добрите функции на HubSpot CRM

Управлявайте продажбите и маркетинга с интегрирани инструменти за генериране на потенциални клиенти

Подобрете обслужването на клиентите с помощта на системи за издаване на билети, чат на живо и инструменти за обратна връзка.

Проследявайте взаимодействията, продажбите и кампаниите с помощта на усъвършенствани аналитични инструменти.

Автоматизирайте задачите, за да оптимизирате процесите и да спестите време

Ограничения на HubSpot CRM

Високите разходи за маркетингови добавки могат да бъдат пречка за малките предприятия.

Липсва визуална атрактивност в потребителския интерфейс, което се отразява на ангажираността на потребителите.

Ограничено покритие на API и функционалност за интеграции

Цени на HubSpot CRM

Безплатно

Платформа за начинаещи клиенти: 20 $/месец на потребител

Професионална платформа за клиенти : 1170 USD/месец за 5 потребители

Платформа за корпоративни клиенти: 4300 долара/месец за 7 потребители

Оценки и рецензии за HubSpot CRM

G2 : 4,4/5 (над 12 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4200 отзива)

Какво казват реалните потребители за HubSpot

„Внедрихме HubSpot в нашата компания преди около 6 месеца. За нашите екипи по продажби, маркетинг и обслужване е страхотно да имат едно място, където да централизират данните. Преди всичките ни контакти бяха разпръснати между Gmail, нашия уебсайт, случайни таблици и лепящи се бележки... да, имахме нужда от това.“

💡 Професионален съвет: Започнете с основите при настройването на CRM. Фокусирайте се върху ключовите функции, които подкрепят вашите бизнес цели, и ги внедрявайте постепенно. Предложете цялостно обучение, за да помогнете на екипа си да възприеме и използва системата в пълния й потенциал.

Започнете с CRM софтуер за кол центрове

В кол центъра е рядкост да се фокусирате непрекъснато върху задачите по управление на клиенти. Традиционните CRM системи често изискват отнемащи време стъпки, за да се получи достъп до важни данни.

С подходящата интеграция на кол център и CRM всичко – от запитвания на клиенти до сътрудничество в екипа – е на едно място. Това улеснява намирането на важна информация и избягването на повтарящи се задачи.

CRM на ClickUp предлага мощни инструменти и интеграции, които ви помагат да създадете ефективни процеси. Това е една платформа за всичко, от което се нуждаете, от рутинни задачи до сложни взаимодействия с клиенти.

Регистрирайте се за безплатен акаунт още днес и започнете да организирате данните за вашите клиенти!