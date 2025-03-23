DeepSeek AI Vs ChatGPT: Кой AI модел е най-подходящ за вашите нужди?

AI чатботовете са навсякъде. И в много отношения са се превърнали в незаменима част от нашия работен процес. Независимо дали става дума за отстраняване на грешки в кода, генериране на съдържание, анализиране на огромни количества данни или автоматизиране на повтарящи се задачи, AI се е вплела безпроблемно в начина, по който работим.

От няколко години насам ChatGPT доминира в тази област като предпочитан AI асистент. Сега обаче има нов конкурент – DeepSeek AI R1.

Въпросът е: DeepSeek или ChatGPT? Кой от двата е най-подходящ за вашите нужди?

За да определим победителя в тази AI надпревара, нека разгледаме техните силни и слаби страни, както и реалните им резултати, за да можете да изберете AI, който работи най-добре за вас.

Какво е DeepSeek AI?

DeepSeek AI е отворен код за голям езиков модел (LLM), разработен като отворена алтернатива на ChatGPT.

Той се отличава в създаването на съдържание, генерирането на код, проучванията и напредналото разсъждение, като се справя с всичко – от прости запитвания до решаване на сложни проблеми.

Достъпен както през мобилни устройства, така и през уеб, DeepSeek AI предлага персонализирани API решения, които могат да бъдат адаптирани към конкретни нужди.

Тъй като това е модел с отворен код, получавате пълен контрол върху внедряването и персонализирането на платформата.

Знаете ли, че... Само седмица след пускането си DeepSeek-R1 се превърна в най-изтегляното безплатно приложение в САЩ.

Функции на DeepSeek AI

DeepSeek AI бързо се позиционира като силен конкурент на някои от най-добрите AI инструменти – до такава степен, че много активни AI потребители го разглеждат като заместител на ChatGPT. Нека разгледаме функциите, които отличават DeepSeek AI.

Характеристика № 1: MoE архитектура

DeepSeek AI използва модел Mixture-of-Experts (MoE), за да генерира отговори на запитвания на потребители.

Това означава, че вместо да използва една гигантска невронна мрежа за всичко, тя разделя задачите между специализирани „експертни“ модели, които се фокусират върху различни проблеми.

MoE е като да имате екип от специалисти за всяка категория задачи, вместо един човек да върши цялата работа. Това позволява на DeepSeek AI да работи по-ефективно с по-малко ресурси и дава на потребителите най-точните отговори.

Характеристика № 2: Модел с отворен код

DeepSeek използва изцяло отворен AI модел. Всеки може да изтегли DeepSeek-R1 безплатно и да го изпълни локално, като има неограничен достъп до архитектурата и данните за обучение.

С DeepSeek разработчиците и бизнеса могат да модифицират, оптимизират и внедряват AI в своите системи, без да разчитат на трети страни.

Характеристика № 3: Разсъждения по веригата на мисълта

чрез DeepSeek AI

DeepSeek AI използва усилващо обучение (RL) и логика, за да отговаря на запитвания на потребители. Той следва стъпка по стъпка процес на разсъждение, за да разбие сложни проблеми логично, вместо да разчита на модели за бързи отговори.

Това подобрено мислене прави Deepseek изключително ефективен за математика, кодиране и аналитични задачи, където точността и структурираните обяснения са от значение.

Характеристика № 4: Разширена обработка на текст

Обработката на текст в DeepSeek се отличава с адаптивност, обучена в конкретна област. Тя извлича информация от плътен, наситен с изследвания и жаргон текст с висока прецизност и точност, като превъзхожда стандартните AI чатботове.

Многослойните контекстни прозорци могат да проследяват връзките между различни блокове текст в дълги документи, което го прави мощен инструмент за академични изследвания, правни документи и технически доклади.

Цени на DeepSeek AI

Ценообразуването на DeepSeek работи по модел pay-as-you-go, което означава, че плащате само за това, което използвате. Вместо фиксиран абонамент, ценообразуването се базира на броя на обработените токени.

Безплатен план: Безплатен завинаги

DeepSeek AI Chat: DeepSeek AI Chat таксува 0,07 долара, ако отговорът е извлечен от кеша (cache hit), 0,27 долара, ако се налага нова обработка (cache miss), и 1,10 долара за изход.

DeepSeek AI Reasoner: Този план струва 0,14 долара за хитове в кеша, 0,55 долара за пропуски в кеша и 2,19 долара за изход.

Забележка: Тези цени са изчислени на база 1 милион обработени токена*

Какво е ChatGPT?

ChatGPT е AI чатбот, който използва обработка на естествен език (NLP), за да ангажира потребителите в разговори, подобни на човешките.

Платформата в момента се захранва от големия езиков модел (LLM) GPT-4o, който предлага подобрени възможности за разбиране на контекста, запомняне на минали взаимодействия и генериране на подробни отговори.

От обслужване на клиенти до решаване на технически проблеми и създаване на съдържание, ChatGPT е толкова гъвкав, че може да се справи с почти всичко. Той се превърна в крайъгълен камък за иновациите, задвижвани от AI, в съвременния бизнес, като помага на компаниите и разработчиците да създават и внедряват AI инструменти с лекота.

🔎Знаете ли, че... Стартиран през ноември 2022 г. от OpenAI, ChatGPT се превърна в най-бързо растящата потребителска софтуерна апликация в историята, привличайки над 100 милиона потребители за два месеца.

Характеристики на ChatGPT

ChatGPT е AI асистент, широко използван от редица професионалисти. Ето някои от най-забележителните му характеристики:

Характеристика № 1: Архитектура, базирана на трансформатор

ChatGPT на OpenAI е изграден върху архитектура, базирана на трансформатор. Вместо да активира избрани невронни пътища, той използва цялата си база от знания (1,8 трилиона параметри), за да отговори по-съгласувано на запитването на потребителя.

ChatGPT използва механизъм за самонаблюдение , за да разбере взаимоотношенията между думите, което го прави изключително ефективен при обработката на дълги дискусии, следването на сложни инструкции и точното генериране на текст, подобен на човешкия.

Характеристика № 2: Персонализирани GPT

ChatGPT позволява на потребителите да създават т.нар. персонализирани GPT. Можете да използвате тези персонализирани версии на ChatGPT, за да ви помагат при конкретни задачи.

Персонализираните GPT ви позволяват да настроите отговорите на бота, да интегрирате специфични знания и да автоматизирате определени задачи без никакво кодиране.

Можете да създадете персонализиран GPT, обучен по фирмените политики, за да обработва вътрешни запитвания, и да внедрите такъв, обучен по вашия уникален стил на писане, за помощ при създаването на съдържание. Или дори можете да настроите GPT за отстраняване на грешки в кода, използвайки конкретна рамка. Възможностите са безкрайни!

Персонализираните GPT работят независимо от паметта, която ChatGPT използва при стандартни взаимодействия. Всеки персонализиран GPT може да има свои собствени инструкции и референтни файлове, но по подразбиране не запазва спомени за минали взаимодействия.

Характеристика № 3: Мултимодални възможности

ChatGPT не се ограничава до текстови отговори. Мултимодалните му възможности му позволяват да обработва и генерира текст, изображения и дори аудио съдържание.

Това означава, че можете да качвате изображения, екранни снимки или аудио клипове, а ChatGPT може да извлича информация, да идентифицира обекти, да транскрибира изговорени думи и да предоставя обяснения или обобщения въз основа на съдържанието.

Характеристика № 4: Памет за разговори

ChatGPT може да запомня предпочитанията на потребителите, минали дискусии и текущи задачи в рамките на множество взаимодействия. За разлика от AI моделите, които се нулират след всяка сесия, ChatGPT може да запомня подробности във времето, което го прави идеален за дългосрочни проекти, персонализирани работни процеси и автоматизация на бизнеса.

Платените потребители могат да обучават паметта на ChatGPT да запазва конкретна информация, като подробности за проекти, стил на писане или специфични за потребителя инструкции. Така, вместо да дават подробни инструкции всеки път, фирмите могат безпроблемно да продължават задачите, да поддържат последователност и да автоматизират повтарящи се работни процеси.

Цени на ChatGPT

Макар ChatGPT да предлага безплатен план, лицата, които го използват постоянно и често, могат да се възползват повече от платения план.

Безплатно завинаги

Плюс: 20 долара на месец

Предимства: 200 долара на месец

Екип : 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

DeepSeek AI и ChatGPT: сравнение на функциите

И DeepSeek AI, и ChatGPT имат свои отличителни предимства.

Докато ChatGPT е утвърден и надежден AI инструмент, който се отличава в разговорните взаимодействия, DeepSeek AI е изключително рентабилен и оптимизиран за технически задачи и логическо мислене.

Ето кратък поглед върху разликите между двата AI модела:

Функции DeepSeek ChatGPT Производителност Превъзходна производителност за структурирани задачи Постоянна производителност в по-широк спектър от теми Примери за употреба Технически задачи, изследвания, структуриран анализ на данни Креативно писане, мозъчна атака и общи AI задачи Потребителски интерфейс Фокусирано върху разработчиците Интуитивен и лесен за следване Прекъсване на работата Чести прекъсвания на сървъра Постоянна производителност на сървъра Разходи за обучение 5,5 милиона долара 100 милиона долара Персонализиране Позволява разширена персонализация и фина настройка В зависимост от актуализациите на данните на Open AI Анализ на данни Поддържа само текст Мултимодално извличане на информация от текст, изображения и аудио

Нека сега обсъдим подробно основните разлики.

Характеристика № 1: Създаване на съдържание

И DeepSeek AI, и ChatGPT са модели за разговорна изкуствена интелигентност, способни да създават съдържание, подобно на човешкото, за своята аудитория. Когато обаче техните възможности за генериране на съдържание се тестват внимателно, всеки от тях се отличава в различни аспекти, като отговаря на различни случаи на употреба и стилове на писане.

DeepSeek

DeepSeek AI се справя по-добре с техническото писане от ChatGPT. Той създава структурирано съдържание, базирано на факти, като се фокусира върху задълбочени обяснения, а не върху разговорния поток.

Това не означава, че му липсват творчески способности за писане. Просто е по-подходящ за официални документи, технически обяснения и резюмета на изследвания, които изискват контекстуална, добре организирана и точна информация без излишни подробности.

Помолихме DeepSeek AI да обясни принципа на действие на LiDAR технологията в автономните превозни средства и отговорът му, макар и кратък и точен, предостави ясна и структурирана разбивка на концепцията, което я направи изключително лесна за разбиране.

ChatGPT

ChatGPT, от друга страна, има предимство в творческото и техническото писане, като се фокусира върху поддържането на разговорния и ангажиращ стил.

От мозъчна атака за творчески идеи до разработване на конспекти за блогове, текстове за социални медии, имейли и всичко останало, силата на ChatGPT се крие в плавното разказване на истории, генерирането на идеи и създаването на съдържание с естествен, човешки поток.

Това не означава, че ChatGPT не може да пише техническо съдържание. За разлика от DeepSeek AI, който се фокусира върху точността и прецизността, ChatGPT се фокусира върху опростяването на сложни технически идеи с аналогии, примери и данни, за да ги направи разбираеми за нетехническите потребители.

За да тестваме способностите му за мозъчна атака, помолихме ChatGPT да обясни квантовите изчисления така, както би го направил на 10-годишно дете. Както можете да видите, той разбива сложната тема на лесни за разбиране части. Въпреки това, той не е точен по отношение на конкретни данни.

🏆Победител: ChatGPT се отличава с творческото си, разговорно писане. Ако обаче търсите нещо за техническа документация и резюмета на изследвания, DeepSeek е по-добрият избор.

Прочетете още: Най-добрите AI подсказки за писане за маркетолози и писатели

Характеристика № 2: Математически и кодиращи способности

И двата AI модела, DeepSeek и ChatGPT, имат впечатляващи възможности, които помагат при математиката и кодирането. Нека ги сравним.

DeepSeek

DeepSeek AI се отличава в изпълнението на технически задачи, било то сложни математически проблеми, статистически изчисления, разработване на код или дори отстраняване на грешки в сложни кодове.

Той получи 97,3% на теста MATH-500 и показа висок процент в класацията на Codeforces, изпреварвайки ChatGPT и Gemini на Google.

DeepSeek AI дава предимство на директните отговори пред подробните обяснения. Той е създаден за програмисти, инженери и изследователи, които се нуждаят от бързи и точни резултати, без да се налага да преглеждат дълги обяснения.

ChatGPT

ChatGPT се представя изключително добре и в математическото мислене и разработването на код. Той не само генерира отговори на вашите математически въпроси, но и ви води през процеса на мислене, обяснявайки всички основни точки по опростен начин.

Освен това ChatGPT предлага цялостна помощ при кодирането, предлага подобрения и помага при отстраняването на грешки. Той е идеален за студенти, разработчици и професионалисти, особено за тези, които са нови в кодирането или напредналата математика и се нуждаят от структурирани, постепенни указания.

🏆Победител: Макар и двата инструмента да помагат при математиката и кодирането, DeepSeek печели заради своята прецизност и способност да обработва бързо сложни алгоритми.

Характеристика № 3: Визуализация на данни и аналитични възможности

Нека разгледаме как DeepSeek AI и ChatGPT помагат при анализа на данни.

DeepSeek

DeepSeek AI се отличава в извличането и търсенето на данни. Той обработва ефективно големи масиви от данни и генерира структурирани резултати, без да губи точност.

Той обаче не може да извлича информация от изображения и не поддържа гласово търсене. Освен това няма вградени инструменти за визуализация, така че не може да създава таблици, диаграми или графики, които са от съществено значение за анализа на данни, отчитането и визуализацията на тенденции.

ChatGPT

За разлика от DeepSeek, ChatGPT поддържа анализ на изображения и извличане на текст от екранни снимки, което позволява на потребителите да обработват визуални данни директно. Това го прави полезен за сканиране на документи, извличане на таблици и анализ на графично съдържание, без да са необходими инструменти на трети страни.

🏆Победител: ChatGPT печели в този кръг. Мултимодалните му възможности му позволяват да извлича и интерпретира информация от текст, изображения и дори диаграми, докато DeepSeek може да извлича информация само от текст.

Характеристика № 4: Поверителност, етични съображения и цензура

Поверителността, етиката и цензурата са ключови фактори при избора на AI инструмент. Между двата, ChatGPT е по-надежден поради стандартните си политики за защита на данните.

DeepSeek

DeepSeek AI съхранява потребителските данни на сигурни сървъри в Китай, но политиката му за използване на данни остава неясна. Тази липса на прозрачност буди опасения у бизнеса, който работи с чувствителна информация, тъй като не е ясно как се обработват и съхраняват потребителските данни.

Освен това DeepSeek AI налага строга цензура върху политически чувствителни теми, особено геополитика и исторически събития.

ChatGPT

ChatGPT обаче следва западните стандарти за защита на данните, в съответствие с GDPR и CCPA. Той предлага по-голяма прозрачност при обработката на данни, което го прави по-безопасен избор за бизнеса, който управлява чувствителна информация. Корпоративните клиенти могат също да имат по-голям контрол над своята поверителност, като се откажат от проследяването на данни.

Въпреки че OpenAI прилага филтри за модерация на съдържанието и безопасност, тези мерки не елиминират напълно пристрастността. Необходимо е ръчно да се извършват проверки за пристрастност, за да се гарантират справедливи и балансирани резултати в чувствителни приложения.

Зададохме на ChatGPT същия въпрос за правата на човека, който зададохме на DeepSeek, но вместо да блокира отговора, той предостави подробен, нюансиран отговор, признавайки сложността на въпроса.

🏆Победител: ChatGPT печели заради съответствието си със стандартите GDPR и CCPA, което го прави по-добър за защита на данните и прозрачност.

DeepSeek AI срещу ChatGPT в Reddit

Посетихме Reddit, за да видим какви са мненията на хората по темата DeepSeek AI срещу ChatGPT. Когато търсите DeepSeek AI срещу ChatGPT в Reddit, много потребители са съгласни, че DeepSeek AI е по-ефективен (и по-евтин) за кодиране и математически запитвания.

Един потребител на Reddit каза:

Две неща, които GPT постоянно обърква, са изразите „масиви“ и „if else“. Независимо колко милиона пъти коригирам GPT, той не запомня корекцията. DeepSeek AI и Copilot, които са безплатни, получават първия си шанс. Да не говорим, че са 17 пъти по-евтини от GPT 4o.

Две неща, които GPT постоянно обърква, са „масивите“ и „if else“ изразите. Независимо колко пъти коригирам GPT, той не запомня корекцията. DeepSeek AI и Copilot, които са безплатни, получават първия си шанс. Да не говорим, че са 17 пъти по-евтини от GPT 4o.

Друг потребител на Reddit каза:

Хората не разбират, че той е толкова добър, колкото O1, но струва 1/50 от цената му. Можете да го използвате цял ден и да похарчите същата сума, колкото и с O1.

Хората не разбират, че той е толкова добър, колкото O1, но струва 1/50 от цената му. Можете да го използвате цял ден и да похарчите същата сума, колкото и с O1.

Още един потребител на Reddit се изказа в полза на DeepSeek AI:

R1 определено превъзхожда o1 по отношение на визуализацията на мисловния процес. OpenAI ни лиши от тази функция, затова ми харесва, че R1 показва всеки етап, през който е преминал, за да стигне до този отговор.

R1 определено превъзхожда o1 по отношение на визуализацията на мисловния процес. OpenAI ни лиши от тази функция, затова ми харесва, че R1 показва всеки етап, през който е преминал, за да стигне до този отговор.

Други потребители на Reddit отбелязват, че ChatGPT е по-полезен за задачи, изискващи разговорни и подробни отговори:

ChatGPT се отличава с разбирането на контекстуалните нюанси и генерирането на човекоподобни отговори, което го прави изключително адаптивен за различни задачи. – Рецензия в Reddit

ChatGPT се отличава с разбирането на контекстуалните нюанси и генерирането на човекоподобни отговори, което го прави изключително адаптивен за различни задачи. – Рецензия в Reddit

o1 или ChatGPT моделите по-добре разбират изображенията като цяло, DeepSeek според мен прави само извличане на текст, но има проблеми с разбирането на текста, ако той е диаграма или нещо подобно. – Рецензия в Reddit

o1 или ChatGPT моделите по-добре разбират изображенията като цяло, DeepSeek според мен прави само извличане на текст, но има проблеми с разбирането на текста, ако той е диаграма или нещо подобно. – Рецензия в Reddit

ChatGPT изглежда най-подходящ за задаване на въпроси по различни теми. DeepSeek изглежда не знае много по много теми и халюцинира. – Рецензия в Reddit

ChatGPT изглежда най-подходящ за задаване на въпроси по различни теми. DeepSeek изглежда не знае много по много теми и халюцинира. – Рецензия в Reddit

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на DeepSeek AI и ChatGPT

AI търсачките като ChatGPT и DeepSeek AI са чудесни за генериране на съдържание, обобщаване на текст, подпомагане при кодиране и дори подкрепа при изследвания. Но това е всичко, което могат да правят.

Те не проследяват напредъка ви, не съхраняват дискусиите и не помагат за съгласуваността на екипа ви. Те няма да запомнят бележките от срещата от миналата седмица, пренасрочения краен срок или задачата, която все още чака одобрение. Щом чатът приключи, паметта им също изчезва.

Тук на помощ идва ClickUp – вашият най-добър център за продуктивност, задвижван от AI. Той комбинира AI със структурирани работни процеси, сътрудничество в реално време и безпроблемна организация, за да можете да работите по-умно.

ClickUp One Up #1: ClickUp Brain

ClickUp Brain е повече от просто AI. Той разбира вашите работни процеси, проследява информация и извлича релевантни данни от вашето работно пространство, независимо дали става въпрос за график на проект, минала дискусия или конкретен файл.

Вместо да превключвате между няколко инструмента, за да търсите разпръсната информация, ClickUp Brain ви предоставя всичко необходимо на едно място. Той безпроблемно свързва документацията, задачите, хората и знанията на компанията с AI, така че можете да работите по всичко от едно единно работно пространство.

Създайте обширни и подходящи фирмени политики с ClickUp Brain

И това не е всичко. ClickUp Brain наистина действа като ваш асистент за продуктивност, като се грижи за повтарящи се задачи като споделяне на актуализации по проекти, промяна на статуса на задачите и други рутинни, но важни задачи, които поддържат работата в движение. По този начин можете да се съсредоточите върху проекти с голямо въздействие, без да ви забавя натоварената работа.

Да речем, че трябва да изпратите седмична актуализация на проекта на екипа си. Вместо да я изготвяте ръчно, ClickUp Brain може да анализира напредъка на проекта ви, да извлече ключовите моменти и да генерира ясна, професионална актуализация за секунди.

ClickUp One Up #2: ClickUp Connected Search

Колко пъти сте прекарвали часове в търсене на един файл, стара дискусия или важна актуализация на проект, прескачайки между имейли, Slack, Google Drive и безбройни раздели, само за да осъзнаете, че сте загубили половината си ден?

Фрагментираните работни процеси вредят на производителността. Според проучване на Harvard Business Review, работниците превключват между приложения 1200 пъти на ден, което води до т.нар. „такса за превключване“ – струваща на компаниите 9% от годишното работно време на служителите им.

Това е нещо, което Connected Search на ClickUp помага да се елиминира. То централизира вашите данни, като прави всичко лесно достъпно и търсимо. Вместо да търсите ръчно в множество инструменти, можете незабавно да намерите точно това, от което се нуждаете.

Поправете фрагментираните работни процеси с Connected Search на ClickUp

Освен това, всяка промяна в ClickUp и интегрираните приложения на трети страни се актуализира автоматично, което ви гарантира, че винаги разполагате с най-новата информация.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте вградените филтри, за да сортирате резултатите от търсенето по задачи, документи или коментари. Посочете конкретни комбинации от ключови думи, например „бележки от срещи“ + „Q4“, за да получите бързи и точни резултати.

ClickUp One Up #3: Управление на знанията в ClickUp

Централизирайте знанията на вашата компания с ClickUp Knowledge Management

Знанията на вашата компания са ценни само доколкото са достъпни. Ако важната информация е заровена в имейли, изгубена в остарели документи или разпръсната в различни инструменти, тя е като забравена.

ClickUp Knowledge Management съхранява цялата информация на вашата компания в един централизиран, структуриран и достъпен за търсене хъб.

Независимо дали става дума за вътрешна документация, SOP, политики или уики, вашият екип получава лесен достъп до актуална информация с инструменти за управление на знанията.

Превърнете всеки документ в уики мигновено : Преобразувайте : Преобразувайте ClickUp Docs в интерактивна база от знания с предварително създадени шаблони, богато форматиране и сътрудничество в реално време ✅

Сътрудничество и актуализиране на информацията : Членовете на екипа могат да редактират, коментират и споделят знания в реално време ✅

Създайте свързана мрежа с обратни връзки : Лесно свържете свързани документи, политики и ресурси, за да изградите напълно взаимосвързан център за знания, така че никаква информация да не остава изолирана ✅

Безпроблемна интеграция : Вмъкнете таблици, документи и бележки от други инструменти, за да консолидирате знанията си, без да губите представа за миналите си проекти ✅

Шаблони за база от знания: Предварително създадени Предварително създадени шаблони за база от знания , които улесняват споделянето и извличането на знания ✅

📮ClickUp Insight: Наскоро открихме, че около 33% от работниците в сферата на знанието изпращат съобщения на 1 до 3 души дневно, за да получат необходимата им информация. Но какво ще стане, ако имате цялата информация документирана и лесно достъпна? С AI Knowledge Manager на ClickUp Brain на ваша страна, превключването на контекста става нещо от миналото. Просто задайте въпроса директно от работното си пространство и ClickUp Brain ще извлече информацията от работното ви пространство и/или свързани приложения на трети страни!

Прочетете още: AI шаблони за спестяване на време и подобряване на производителността

Използвайте AI за нещо повече от просто отговори – ускорете работния си процес с ClickUp

Тъй като DeepSeek AI и ChatGPT продължават да се развиват и да се конкурират, областта на изкуствения интелект е на път да претърпи значителни подобрения. Но в крайна сметка и двата остават самостоятелни инструменти, фокусирани върху генерирането на отговори, а не върху управлението на работни потоци.

С ClickUp не получавате само AI инструмент за отговаряне на запитвания, а и централизиран хъб, който свързва информацията, съхранявана в документи, задачи, база от знания и разговори, автоматизира работните процеси и превръща разпръснатата информация в полезни знания.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp.