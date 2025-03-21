Топ 10 алтернативи на Recraft AI за дизайн на творческо съдържание

AI променя създаването на визуално съдържание, като помага на потребителите да генерират висококачествени изображения за минути.

От хиперреалистични портрети до сложни векторни изображения, AI генераторите на изображения променят правилата на играта за дизайнерите, маркетолозите и създателите на съдържание. Въпреки това, не всички инструменти са еднакви.

Вземете например Recraft AI. Въпреки че е популярен избор за създаване на изображения и векторна графика, той има някои ограничения – било то цени, ограничения на функциите или липса на персонализация. Ако търсите нещо по-гъвкаво, мощно или съобразено с вашите нужди, сте на правилното място.

Ние сме съставили списък с най-добрите алтернативи на Recraft AI, за да можете да намерите идеалния AI генератор на изкуство за вашия работен процес.

Какво е Recraft AI

Recraft AI е AI-базиран генератор на изображения, предназначен за лесно създаване на векторни изображения, илюстрации и дигитално изкуство. Той помага на дизайнери, маркетинг специалисти и създатели на съдържание да генерират висококачествени, мащабируеми визуализации само с няколко кликвания.

За разлика от традиционния софтуер за дизайн, Recraft AI използва машинно обучение, за да автоматизира творческия процес, като го прави по-бърз и по-ефективен.

🧠 Интересен факт: Най-скъпият NFT, създаден с AI, е продаден за 1 милион долара. AI изкуството предефинира цифровата стойност – кой би помислил, че няколко команди могат да създадат шедьоври за милиони долари? 🎨💎

Защо да изберете алтернативи на Recraft AI

Recraft AI е солиден AI генератор на изображения, но не е без недостатъци. За потребители, които се нуждаят от повече контрол, гъвкавост и ефективност, проучването на алтернативи може да доведе до по-добро решение. Ето къде Recraft AI не е достатъчно добър:

Ограничени инструменти за последваща редакция: Често се налага да експортирате изображенията в друг редактор за доусъвършенстване, тъй като настройките в приложението са минимални.

Твърд интерфейс: Платформата не предлага гъвкавост за подробни модификации директно в приложението.

Ограничителен модел „freemium“: Месечното разпределение на токени може да бъде ограничаващо, което затруднява свободното експериментиране. Система с дневни токени, като тази на Sumo, би подобрила използваемостта.

Несъответствия в подсказките: Не всички параметри на подсказките се превеждат точно в крайното изображение и няма ясен начин за настройване на тежестта на думите.

Проблеми с вмъкването: Инструментът за вмъкване на уеб версията не винаги работи както се очаква, което прави прецизните редакции разочароващи.

Повтарящи се резултати: Дори след настройване на подсказките, инструментът понякога генерира подобни изображения, което намалява творческия контрол.

💡 Професионален съвет: AI има силата да повиши ефективността в различни сектори. Реализирайте всяка своя творческа визия с тези вдъхновяващи примери за AI изкуство, които могат да ви помогнат с всичко – от снимка за профила ви в LinkedIn до произведение на изкуството за вашия дом!

Ето едно бързо сравнение на най-добрите алтернативи на Recraft AI, което ще ви помогне да намерите идеалния инструмент за вашите творчески нужди.

10-те най-добри алтернативи на Recraft AI за създаване на изображения през 2025 г.

Ние свършихме тежкия труд и намерихме 10 мощни инструмента, които се равняват или дори превъзхождат Recraft AI в различни аспекти. Независимо дали се нуждаете от по-добро генериране на изображения, подобрена интеграция на работния процес или усъвършенствани функции, задвижвани от изкуствен интелект, тези алтернативи предлагат силни решения.

1. ClickUp (Най-доброто за управление на работния процес в дизайна с помощта на AI)

ClickUp е приложението за работа, което поддържа вашите творчески работни процеси от начало до край с AI. Представете си, че обмисляте следващия си голям творчески проект и незабавно генерирате визуализации, задвижвани от AI, без да напускате работния си процес. Това е точно това, което ClickUp Brain ви предлага.

Обсъждайте творчески проекти и реализирайте идеите си за секунди с ClickUp Brain

Използвайте този мощен инструмент, за да генерирате изображения, идеи и съдържание за диаграми, графики или всякакво друго визуално съдържание, от което може да се нуждаете. А най-хубавото е, че като зададете предпочитанията си за теми, цветове и художествени стилове, можете да създавате изображения, които отговарят на вашите дизайнерски мечти всеки път!

Интегриран директно в ClickUp Whiteboards, този AI асистент помага на екипите да реализират идеите си, като генерира подробни описания, предлага креативни концепции и помага при планирането на проекти – всичко това в едно работно пространство.

Представете си, че обмисляте проект за дизайн с подводна тематика. ClickUp Brain може да ви помогне да създадете ярки описания на сцени, да усъвършенствате творческите си брифинги и да генерирате съдържание, което да ви насочва в работата ви по дизайна. Имате нужда от концепция за следващата си кампания? Просто попитайте ClickUp Brain; той ще ви предостави творчески идеи, което ще ви спести време и ще ви вдъхнови.

Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате и усъвършенствате идеи за дизайни

ClickUp Whiteboards добавя още едно измерение към този творчески процес, тъй като поддържа сътрудничество в реално време и събира всички идеи на едно място. Превърнете идеите в задачи за нула време, когато приключите с мозъчната атака!

Независимо дали планирате маркетингова кампания, проектирате нов продукт или организирате стратегия за визуално съдържание, ClickUp прави целия ви творчески процес безпроблемен!

Най-добрите функции на ClickUp

Визуализирайте творческите си идеи с ClickUp Whiteboards за мозъчна атака, мисловни карти и планиране на проекти.

Управлявайте без усилие проектите си с помощта на списъци със задачи, Kanban табла, диаграми на Гант и изгледи на времевата линия.

Сътрудничество с вашия дизайнерски екип в реално време, използвайки вградени коментари, ClickUp Chat и споделяне на файлове, което намалява недоразуменията и ускорява одобренията.

Интегрирайте безпроблемно с инструменти като Figma, Slack и Google Drive, като поддържате творческия си работен процес свързан и оптимизиран.

Оптимизирайте творческите работни процеси с помощта на готови шаблони за графичен дизайн.

Автоматизирайте повтарящи се задачи като възлагане на прегледи на проекти, проследяване на крайни срокове на проекти и актуализиране на отчети за състоянието с ClickUp Automations

Организирайте и управлявайте дизайнерските ресурси на едно място с ClickUp Docs , прикачени файлове към задачи и централизиран файлов хъб, което улеснява намирането и повторното използване на съдържание.

Ограничения на ClickUp

Може да има крива на обучение за нови потребители

Някои разширени AI функции изискват допълнителен платен план.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Ето какво казва Jayson Ermac от AI bees за ClickUp:

ClickUp разполага с инструменти за визуализиране на процесите, целите и др. Това е върхът на съвместната работа и се подобрява в тази насока, особено с добавянето на Whiteboard View.

ClickUp разполага с инструменти за визуализиране на процесите, целите и др. Това е върхът на съвместната работа и се подобрява в тази насока, особено с добавянето на Whiteboard View.

🔍 Знаете ли, че... 65% от артистите са използвали AI инструменти за преобразуване на текст в изображения, за да генерират творчески идеи. Заседнали сте на една идея? AI инструменти като ClickUp Brain са тук, за да превърнат вашите творчески искри в зашеметяващи визуализации за секунди!

2. Midjourney (Най-доброто за висококачествени произведения на изкуството, създадени с AI)

чрез Midjourney

Ако търсите зашеметяващо изкуство с висока резолюция, създадено с AI, Midjourney е едно от най-добрите налични инструменти.

Известен с хиперреалистичните си и артистични резултати, той е предпочитан избор за дигитални артисти, маркетинг специалисти и дизайнери, които искат уникални, създадени с AI визуализации. Резултатите често са артистични, което го прави любим сред творците, които разширяват границите на AI изкуството.

Най-добрите функции на Midjourney

Генерирайте хиперреалистични AI изображения с висока резолюция за секунди

Персонализирайте изображенията с подробни текстови подсказки и вариации на стила.

Получете неограничен достъп до спокойни поколения с плановете Standard и по-високите.

Използвайте стелт режим за генериране на частни изображения (планове Pro & Mega)

Присъединете се към голяма, активна общност в Discord, за да получите вдъхновение и подкрепа.

Ограничения на Midjourney

Няма директна интеграция с инструменти за управление на дизайнерски проекти като Photoshop или Figma.

За да го използвате, е необходимо да имате Discord, което може да бъде трудно за нови потребители.

Ограничен контрол върху конкретни детайли в изображенията, генерирани от AI

Цени на Midjourney

Основен план: 10 $/месец на потребител

Стандартен план: 30 $/месец на потребител

Професионален план: 60 $/месец на потребител

Мега план: 120 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Midjourney

G2: 4. 4/5. 0 (80+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Професионален съвет: Създаването на ясни и подробни подсказки е ключът към генерирането на впечатляващи AI изображения. Ученето от добре структурирани примери за подсказки на Midjourney може да ви помогне да усъвършенствате вашите входни данни за по-добри и по-точни визуализации.

3. Canva (най-доброто решение за бърз и лесен графичен дизайн)

чрез Canva

Canva е лесна за използване платформа за дизайн, която позволява на потребителите да създават изображения без да имат напреднали умения в областта на дизайна. С интерфейс от типа „плъзгане и пускане“, огромна библиотека с шаблони за мозъчна атака и инструменти, задвижвани от изкуствен интелект, тя е идеална за графики за социални медии, маркетингови материали, презентации и др.

Canva поддържа и екипна работа, което го прави предпочитан инструмент за бизнеса и създателите на съдържание, които се нуждаят от бързи дизайни с професионално качество.

Най-добрите функции на Canva

Създавайте впечатляващи визуализации с интуитивен редактор с функция „плъзгане и пускане“

Достъп до обширна библиотека с шаблони, стокови снимки и дизайнерски елементи

Премахвайте фонове и променяйте размера на дизайните с едно кликване в Canva Pro.

Сътрудничество в реално време с членовете на екипа по споделени проекти

Използвайте инструменти, базирани на изкуствен интелект, за да оптимизирате създаването на изкуство и брандирането.

Ограничения на Canva

Изисква интернет връзка за редактиране – няма офлайн режим

Липсват разширени функции за професионални дизайнери, работещи по сложни проекти.

Цени на Canva

Безплатен план

Професионален план: 14,99 $/месец на потребител

План за екипи: 29,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Canva

G2: 4,7/5,0 (над 4400 отзива)

Capterra: 4,7/5,0 (над 12 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Canva?

Това е много прост инструмент за дизайн, който помага на всеки да създава невероятни графики за своите проекти, независимо от уменията му в областта на дизайна. Можете бързо да персонализирате голяма библиотека от шаблони, стокови снимки и елементи за дизайн.

Това е много прост инструмент за дизайн, който помага на всеки да създава невероятни графики за своите проекти, независимо от уменията му в областта на дизайна. Можете бързо да персонализирате голяма библиотека от шаблони, стокови снимки и елементи за дизайн.

💡 Професионален съвет: Да овладеете AI за графичен дизайн означава да разберете как да съчетаете автоматизацията с творчеството – например да използвате AI инструменти, за да ускорите повтарящите се задачи, докато се фокусирате върху своя уникален стил на дизайн. Изследването на това как AI променя графичния дизайн може да ви даде предимство при създаването на забележителни визуални ефекти.

4. DALL·E 3 (Най-доброто за генериране на изображения чрез интеграция с ChatGPT)

DALL·E 3 е авангарден AI генератор на изкуство, който превръща вашите идеи в изключително детайлни и реалистични визуализации. За разлика от самостоятелните инструменти, DALL·E 3 е вграден директно в ChatGPT, което ви позволява да усъвършенствате AI подсказките, да обмисляте идеи и да коригирате изображения в рамките на един работен процес.

Независимо дали се нуждаете от илюстрации, концептуално изкуство или фотореалистични рендери, DALL·E 3 осигурява изключителна точност с минимални усилия. Удобният му интерфейс прави тази платформа изключително полезна за редактиране и създаване на изображения, дори и за нови потребители.

Най-добрите функции на DALL·E 3

Създавайте висококачествени изображения, които са реалистични и с висока степен на детайлност.

Използвайте ChatGPT, за да усъвършенствате подсказките и да настроите генерираните визуализации за секунди.

Създавайте уникални илюстрации, концептуално изкуство и фотореалистични изображения.

Притежавайте пълни права върху всички генерирани изображения без допълнително лицензиране.

Ограничения на DALL·E 3

Няма директна интеграция с външен софтуер за дизайн като Photoshop.

Ограничени възможности за редактиране след генериране в сравнение с конкурентите

За да го използвате, са необходими интернет връзка и акаунт в OpenAI.

Цени на DALL·E 3

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за DALL·E 3

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,6/5,0 (над 20 рецензии)

📮ClickUp Insight: 11% от нашите респонденти използват AI предимно за мозъчна атака и генериране на идеи. Но какво се случва с тези брилянтни идеи след това? Тук се нуждаете от AI-базирана бяла дъска, като ClickUp Whiteboards, която ви помага да превърнете идеите от сесията за мозъчна атака в задачи. А ако не можете да обясните дадена концепция, просто помолете AI генератора на изображения да създаде визуализация въз основа на вашата задача. Това е приложението за работа, което ви позволява да генерирате идеи, да визуализирате и да изпълнявате по-бързо!

5. Ideogram (Най-доброто за AI за преобразуване на текст в изображение с усъвършенстван контрол на стила)

чрез Ideogram

Ideogram 2. 0 е AI генератор на изображения от ново поколение, проектиран да създава реалистични фотографии, графични дизайнерски тенденции и визуализации на базата на типография с изключителна точност. Той предлага водещо в индустрията рендиране на текст, което го прави идеален инструмент за брандиране, плакати и графики за социални медии.

С разширени опции за стил като Realistic, Design, 3D и Anime, Ideogram ви дава по-голям контрол над крайния вид на вашите изображения. Освен това, функциите Magic Prompt и Describe позволяват по-добро усъвършенстване на подсказките и творческо проучване.

Най-добрите функции на Ideogram

Създавайте висококачествени изображения с разширени опции за стил

Създавайте дизайни на базата на типография с водещо в индустрията рендиране на текст

Персонализирайте изображенията с индивидуална цветова палитра

Редактирайте, ремиксирайте и усъвършенствайте изображенията директно в редактора Canvas.

Ограничения на идеограмите

Някои премиум функции, като частни поколения и пакетна обработка, изискват платен план.

Безплатният план има ограничени кредити, което ограничава честата употреба.

Няма интеграция с външен софтуер за дизайн като Photoshop или Figma.

Цени на Ideogram

Безплатен план

Основен план: 8 $/месец на потребител

План Plus: 20 $/месец на потребител

Професионален план: 60 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Ideogram

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

🧠 Интересен факт: Най-скъпото произведение на изкуството, създадено с помощта на изкуствен интелект, „Портрет на Едмон Белами“, бе продадено за 432 000 долара. Изкуството, създадено с помощта на изкуствен интелект, не е само готино – то е и колекционерска ценност! Представете си, че можете да създадете цифрово шедьовър на стойност почти половин милион долара!

6. Stable Diffusion (Най-доброто решение за безплатни изображения, генерирани от AI, с пълен творчески контрол)

чрез Stable Diffusion

Stable Diffusion Online е универсален AI генератор на изображения, който позволява на потребителите да създават фотореалистични и артистични изображения от текстови подсказки.

За разлика от други платформи, тя предоставя пълен творчески контрол, позволявайки на потребителите да усъвършенстват резултатите си с подробни подсказки, функции за вмъкване и изтриване на елементи. Безплатният им план позволява създаването на 10 изображения на ден, докато премиум плановете предлагат по-бърза обработка и създаване на частни изображения.

Най-добрите функции на Stable Diffusion

Генерирайте висококачествени, фотореалистични AI изображения от текстови подсказки

Създавайте частни изображения без воден знак с търговски лиценз

Усъвършенствани изображения за по-добра резолюция и яснота

Разгледайте база данни с милиони идеи, генерирани от потребители.

Ограничения на Stable Diffusion

Няма директна интеграция с Photoshop, Figma или други инструменти за дизайн.

Безплатният план е ограничен до 10 поколения на ден.

Изисква подробни указания за прецизни изображения

Цени на Stable Diffusion

Безплатен план

Професионален план : 10 $/месец на потребител

Максимален план: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Stable Diffusion

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Stable Diffusion?

Stable Diffusion е най-добрият AI модел, който ни помага да генерираме изображения с много високо качество за нашите уебсайтове. Той генерира изображения както от нашите команди, така и от нашите изображения. Те предлагат най-ниската цена за кредитите си за генериране на изображения. Той също така предлага много стилове и размери на изображения за генериране на необходимите ни изображения за нашите уебсайтове и социални медии.

Stable Diffusion е най-добрият AI модел, който ни помага да генерираме изображения с много високо качество за нашите уебсайтове. Той генерира изображения както от нашите команди, така и от нашите изображения. Те предлагат най-ниската цена за кредитите си за генериране на изображения. Той също така предлага много стилове и размери на изображения за генериране на необходимите ни изображения за нашите уебсайтове и социални медии.

🔍 Знаете ли? В OpenSea NFT, генерирани от AI , се продават средно на цена от 244 до 1631 долара. От текстови подсказки до NFT пазари – изкуството, генерирано от AI, не само създава шум, но и носи пари! 💸

7. Figma (Най-доброто за съвместен UI/UX дизайн и прототипиране)

чрез Figma

Figma е мощен инструмент за дизайн, базиран в облака, който позволява на екипите да си сътрудничат в реално време по дизайна на UI/UX, създаването на прототипи и мозъчната атака. С функции като автоматично оформление, интерактивни прототипи и Dev Mode за предаване на код, той е любим AI инструмент за дизайнери и разработчици.

Инструментите на Figma, задвижвани от AI, могат да генерират макети и да оптимизират процеса на проектиране, което ги прави ефективна алтернатива на Recraft AI за структурирана дизайнерска работа.

Най-добрите функции на Figma

Проектирайте и създавайте прототипи в реално време с помощта на екипната работа

Създавайте моментално макети на потребителски интерфейси с помощта на AI-базирани инструменти.

Създавайте интерактивни прототипи с усъвършенствани анимации

Използвайте Dev Mode, за да преобразувате безпроблемно дизайни в код.

Организирайте дизайнерски системи с общи библиотеки и променливи

Ограничения на Figma

Разширените функции за прототипиране и Dev Mode изискват платен план.

Може да има крива на обучение за нови потребители, преминаващи от други инструменти за дизайн.

Цени на Figma

Безплатен план

Професионален екип : 15 $/месец на потребител

Организация: 45 $/месец на потребител

Enterprise: 75 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Figma

G2 : 4,7/5,0 (над 1100 отзива)

Capterra: 4,7/5,0 (над 800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Figma?

Ние буквално извършваме цялата си дизайнерска работа в Figma и това промени изцяло нещата. На първо място, сътрудничеството е на най-високо ниво. Работата на няколко членове на екипа по един и същ файл в реално време е идеална за мозъчна атака и итерация. Интерфейсът е интуитивен, а инструментите са много мощни и лесни за използване, независимо дали става дума за създаване на wireframe, прототипи или окончателни дизайни. Възможността да споделяте дизайни незабавно и да получавате обратна връзка на място спестява много време и поддържа всички в синхрон.

Ние буквално извършваме цялата си дизайнерска работа в Figma и това промени изцяло нещата. На първо място, сътрудничеството е на най-високо ниво. Работата на няколко членове на екипа по един и същ файл в реално време е идеална за мозъчна атака и итерация. Интерфейсът е интуитивен, а инструментите са много мощни и лесни за използване, независимо дали става дума за създаване на wireframes, прототипи или окончателни дизайни. Възможността да споделяте дизайни незабавно и да получавате обратна връзка на място спестява много време и поддържа всички на една и съща страница.

8. Piktochart (Най-доброто за инфографики и визуално разказване на истории, базирани на изкуствен интелект)

чрез Piktochart

Piktochart е многофункционален инструмент за дизайн, задвижван от AI, който превръща сложни идеи в привлекателни визуализации. Той генерира AI-генерирани инфографики, диаграми, презентации и доклади, опростявайки визуалната комуникация за маркетолози, преподаватели и бизнес професионалисти.

Платформата предлага персонализиране на марката, обширна библиотека с шаблони и инструменти за сътрудничество, което я прави солидна алтернатива на Recraft AI за структурирани дизайнерски проекти.

Най-добрите функции на Piktochart

Изберете от хиляди персонализирани шаблони за бързи дизайни.

Редактирайте изображения и транскрибирайте видеоклипове с инструменти, задвижвани от AI

Поддържайте последователността на марката с персонализирани шрифтове, цветове и лога.

Сътрудничество с членовете на екипа чрез коментари и редактиране в реално време

Ограничения на Piktochart

Ограничена съвместимост с мобилни браузъри

Разширените функции за брандиране и голямото пространство за съхранение са ограничени до платените планове.

Безплатният план позволява само две PNG изтегляния на месец.

Цени на Piktochart

Безплатен план

Професионален план: 29 $/месец на потребител

Бизнес план: 49 $/месец на потребител

План за предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Piktochart

G2: 4. 4/5. 0 (160+ отзива)

Capterra: 4,7/5,0 (над 200 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Piktochart?

Харесва ми, защото има много шаблони, които ми спестяват време, тъй като трябва само да избера най-подходящия и да го попълня с информацията, която искам. Освен това мога да редактирам видеоклипове и те могат да бъдат транскрибирани на всеки език. Обичам тази функция, защото ми помага да достигна до повече хора с моето съдържание – това се прави автоматично.

Харесва ми, защото има много шаблони, които ми спестяват време, тъй като трябва само да избера най-подходящия и да го попълня с информацията, която искам. Освен това мога да редактирам видеоклипове и те могат да бъдат транскрибирани на всеки език. Обичам тази функция, защото ми помага да достигна до повече хора с моето съдържание – това се прави автоматично.

9. Stencil (Най-доброто за бързи и лесни графики за социални медии)

чрез Stencil

Stencil е лек, лесен за използване инструмент за дизайн, създаден за блогъри, маркетинг специалисти и собственици на фирми, които се нуждаят от висококачествени графики за социални медии в движение.

С милиони стокови снимки, шаблони и икони, той улеснява създаването на съдържание за платформи като Facebook, Instagram, Pinterest и Twitter. Разширенията за браузъра на Stencil и интеграцията с WordPress улесняват създаването на изкуство, без да се налага да превключвате между приложения.

Най-добрите функции на Stencil

Създавайте впечатляващи изображения за секунди с инструменти за плъзгане и пускане

Достъп до над 5 милиона стокови снимки и над 3 милиона икони и графики

Използвайте над 1350 предварително проектирани шаблона за бързо персонализиране.

Променяйте незабавно размера на дизайните с над 140 предварително зададени размера за реклами, блогове и социални медии.

Интегрирайте с Chrome, Firefox и WordPress за по-бърз работен процес.

Ограничения на шаблоните

Безплатният план е ограничен до 10 запазени изображения на месец.

Без екипно сътрудничество или споделени работни пространства

Разширените функции за брандиране (шрифтове, лога, водни знаци) са достъпни само в платените планове.

Цени на Stencil

Безплатен план

Професионален план: 15 $/месец на потребител

Неограничен план: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Stencil

G2: 4,5/5,0 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,8/5,0 (460+ отзива)

💡 Професионален съвет: Визуалното организиране на вашите творчески идеи може да подобри процеса на проектиране. Таблото за идеи, задвижвано от AI, ви помага да обмисляте, усъвършенствате и управлявате концепции без усилие, като съхранявате всичките си вдъхновения на едно място.

10. Adobe Express (най-доброто решение за създаване на съдържание с AI с професионално качество)

чрез Adobe Express

Adobe Express е всеобхватно инструмент за дизайн, който комбинира генериране на изображения с AI, редактиране на видео и създаване на съдържание за социални медии. Функции като Generative Fill, шаблони с AI и инструменти за преобразуване на текст в изображение помагат на потребителите да създават впечатляващи визуализации с минимални усилия.

Adobe Express предлага резултати с професионално качество без сложността на Photoshop, независимо дали става дума за дизайн на флаери, публикации в социални медии или маркетингови материали.

Най-добрите функции на Adobe Express

Създавайте незабавно изображения, шаблони и графики за социални медии, базирани на изкуствен интелект.

Създавайте увлекателни видеоклипове с AI гласови коментари и генериране на музика

Достъп до милиони стокови активи, шрифтове и дизайнерски елементи

Лесно променяйте размера и преобразувайте дизайни за различни платформи

Ограничения на Adobe Express

Разширените AI функции изискват платен план.

Ограничени възможности за персонализиране на дизайна в сравнение с Adobe Photoshop или Illustrator

Цени на Adobe Express

Безплатен план

Премиум план: 9,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Adobe Express

G2 4,5/5,0 (над 400 отзива)

Capterra: 4,6/5,0 (над 1100 рецензии)

Специални споменавания Lensa AI: Фоторедактор, задвижван от изкуствен интелект, известен с създаването на висококачествени аватари, подобряването на портрети и генерирането на привлекателни визуални елементи за социалните медии.

Artbreeder: Смесвайте и развивайте изображения без усилие, което го прави идеален за концептуално изкуство, дизайн на герои и уникални визуални стилове.

Deep Dream Generator: Създавайте сюрреалистични, приличащи на сън произведения на изкуството, използвайки AI алгоритми, които преобразуват изображенията в зашеметяващи, абстрактни визуализации.

Runway ML: Многофункционална AI платформа, предлагаща редактиране на видео, генериране на изображения и сътрудничество в реално време за творчески проекти.

Изберете най-добрата алтернатива на Recraft AI: Започнете с ClickUp още днес!

Намирането на подходящия AI генератор на изображения зависи от вашите нужди – дали това са висококачествени визуализации, безпроблемно сътрудничество при дизайна или усъвършенствани AI инструменти.

Всяка от изброените алтернативи предлага уникални функции, от AI-базираните творчески работни процеси на ClickUp до зашеметяващото AI-създаване на изкуство на Midjourney. Въпреки че Recraft AI има своите силни страни, тези инструменти осигуряват по-голяма гъвкавост, креативност и ефективност за дизайнери, маркетинг специалисти и създатели на съдържание.

Ако сте готови да оптимизирате творческите си проекти с инструменти, базирани на изкуствен интелект, ClickUp предлага цялостно решение. От мозъчна атака до изпълнение, управлявайте работния си процес по дизайн с лекота.

Опитайте ClickUp още днес и подобрете дизайна на вашето творческо съдържание с помощта на AI!