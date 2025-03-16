Над 30 подсказки за стабилна дифузия за създаване на зашеметяващи визуализации

В някои дни творчеството тече без усилие. А в други? Застивате, взирайки се в празно платно, чакайки вдъхновението да дойде, докато не ви обземе чувство на неудовлетвореност.

Тогава малко помощ от AI може да направи голяма разлика.

Stable Diffusion е едно от онези инструменти, които могат да превърнат вашите идеи в зашеметяващи визуализации, независимо дали сте художник, дизайнер или просто човек, който обича да експериментира с изкуство, генерирано от изкуствен интелект.

Но както при всеки инструмент, всичко зависи от това колко добре може да се използва за дизайн на изображения, генерирани от изкуствен интелект. Подходящите подсказки са това, което отличава една неясна концепция от шедьовър.

Независимо дали създавате концептуално изкуство или хиперреалистични портрети, тези над 30 подсказки ще ви помогнат да реализирате вашата визия. 🎨

⏰ 60-секундно резюме Stable Diffusion е модел за дълбоко обучение, преобразуващ текст в изображения, който генерира подробни изображения от текстови описания, използвайки различни техники.

Овладяването на подсказките е от решаващо значение за контролиране на пристрастията, насочване на визията на AI, разгръщане на творчеството, персонализиране на резултатите, по-ефективна работа и експериментиране.

Стъпки за създаване на перфектната подсказка за стабилна дифузия: Започнете с ясна визия Определете стила на изкуството Опишете темата, уточнете композицията и настройките на камерата Използвайте план за подсказки Използвайте AI инструменти за създаване на подсказки (например ClickUp Brain)

Започнете с ясна визия

Определете стила на изкуството

Опишете обекта, определете композицията и настройките на камерата.

Използвайте шаблон за подсказки

Използвайте AI инструменти за създаване на подсказки (например ClickUp Brain). Започнете с ясна визия

Определете стила на изкуството

Опишете обекта, определете композицията и настройките на камерата.

Използвайте шаблон за подсказки

Използвайте AI инструменти за създаване на подсказки (например ClickUp Brain). ClickUp е снабден с AI, Whiteboards, Docs и Tasks, за да ви помогне да организирате лесно работния си процес по дизайн, да начертаете идеи и да генерирате AI изображения.

Разбиране на Stable Diffusion

Stable Diffusion е модел за дълбоко обучение, преобразуващ текст в изображение, който генерира изображения от текстови описания, използвайки различни методи на изкуствен интелект.

чрез Stable Diffusion

Пуснат на пазара през 2022 г., това е генеративен AI модел за текстово насочено запълване, изчертаване и превод от изображение на изображение. В основата си той се захранва от латентен дифузионен модел (LDM), който преобразува текстовите команди в детайлни визуализации.

Основни характеристики на Stable Diffusion Визуален автоенкодер (VAE): Той компресира изображенията в опростен формат, като улавя техните съществени детайли. При генерирането на изкуство той възстановява изображенията от тези компресирани данни.

U-Net декодер: Тук се извършва премахването на шума. Той взема шумна версия на изображението и постепенно я преобразува в ясно, висококачествено изображение.

Текстов енкодер: Stable Diffusion използва текстов енкодер CLIP ViT-L/14 за интерпретиране на подсказките, като по този начин гарантира, че AI разбира какво искате.

🔍 Знаете ли? Името „Stable Diffusion“ е избрано за AI модела, разработен от Stability AI, компания за изкуствен интелект, базирана в Обединеното кралство. Думата „diffusion“ в името се отнася до дифузионните модели, използвани в архитектурата му, а „stable“ отразява името на компанията.

Защо е толкова важно да овладеете подсказките?

Няма да кажете на художник „просто нарисувай страхотно лого“ и да очаквате шедьовър. Същото важи и за изкуството, генерирано от AI. Без ясна насока може да се окажете с нещо, което е напълно различно от това, което сте си представяли.

Колкото по-добър е подсказката ви, толкова по-голям контрол имате върху крайния образ. Ето няколко причини, поради които е важно да овладеете най-добрите подсказки за стабилна дифузия. ⚒️

Контролиране на пристрастията: Точните подсказки могат да помогнат на AI да постигне по-балансирани и справедливи резултати, като намали нежеланите пристрастия в изходите си ⚖️

По-добри детайли: Специфични подсказки помагат на AI да генерира текстури, отражения и фини детайли, които правят изображенията да изглеждат реалистични или артистично изтънчени 🎨

По-добра креативност: Подходящите подсказки могат да ви помогнат да откриете нови стилове, да генерирате свежи идеи, да проучите Подходящите подсказки могат да ви помогнат да откриете нови стилове, да генерирате свежи идеи, да проучите тенденциите в графичния дизайн и да разширите художествените си хоризонти 🖌️

Постоянна възпроизводимост: За брандиране, маркетинг или разказване на истории, последователните структури на подсказките гарантират съгласувани и разпознаваеми визуални стилове 🗂️

🧠 Интересен факт: Историята на изкуството, създадено с изкуствен интелект, датира от 1973 г.! Американският компютърен учен Харолд Коен създаде първата картина, изработена с изкуствен интелект, използвайки AARON, като я програмира с набор от правила за генериране на изкуство, като например „нарисувай синя линия“.

Примери за подсказки за стабилна дифузия

Някога писали ли сте подсказка, натискали сте „генерирай“ и сте получили нещо напълно различно? Една дума, която е твърде неясна, и получавате произволна бъркотия. Твърде много подробности и може да пропуснете същността на идеята си. Трикът е да знаете как да балансирате конкретността и креативността.

Ето няколко AI арт подсказки, които ще ви помогнат да прекарвате по-малко време в настройки и повече време в творчество 💁

Портрети

1. „Хиперреалистичен портрет на [възраст] [пол] с [цвят на кожата] и [прическа], заснет в осветление по Рембранд с кинематографична дълбочина на полето, с 50-милиметров обектив и бленда f/1. 8“

2. „Акварелна картина на [ролята на дадено лице, например „средновековен рицар“] в меки, пастелни нюанси, с акцент върху деликатни мазки и наслоени тонове за дълбочина и текстура“

3. „Нискополигонално 3D рендиране на [герой], използващо триъгълно засенчване и околното затъмняване, наподобяващо естетиката на ранните PlayStation игри“.

чрез Stable Diffusion

Пейзажи

4. „Фотореалистична въздушна снимка на [тип пейзаж], заснета с дрон, с осветление в „златния час“, мека мъгла и обемна мъгла за атмосферна дълбочина“.

5. „Въглена скица на селски пейзаж от [сезон], използваща техники за кръстосано штриховане и засенчване за драматични контрасти и ефект на винтидж гравюра“

6. „Цифрово матово рисуване на [фантастична обстановка], използващо многослойна атмосферна перспектива, подповърхностно разсейване за естествено разпръскване на светлината и обемни облаци, рендерирани с Blender“.

чрез Stable Diffusion

🔍 Знаете ли, че... Световният пазар на AI генератори на изображения е оценен на 257,157 милиона долара през 2022 г. и се очаква да нарасне до 917,448 милиона долара до 2030 г. Той показва съставен годишен ръст (CAGR) от 17,4%.

Фантазия

7. „Тъмна фантазия за [вид същество], излизащо от сенките, хвърлени от осветление по краищата, проектирано с техники за скулптуриране ZBrush и рендерирано в осветителната система Lumen на Unreal Engine 5“.

8. „Илюстрация в стил приказка с мастило на вълшебна гора, изработена с техники за точкуване и кръстосано штриховане, оцветена с ръчно рисувани гуашови текстури за органичен вид“

9. „Ярка цифрова картина на омагьосан замък, използваща RGB split glitch ефекти, хроматична аберация и холографски отражения за сюрреалистична фантастична естетика“

чрез Stable Diffusion

Научна фантастика

10. „Киберпънк градски пейзаж през нощта, осветен с неонова светлина от излъчващи повърхности, отражения с проследяване на лъчи и замъгляване на дълбочината на полето, за да се създаде потапящ кинематографичен вид“

11. „Футуристичен интериор на космически кораб, използващ принципите на бруталистичния дизайн, детайлизиран с PBR (Physically Based Rendering) метални текстури и осветен от биолуминесцентни LED панели“

12. „3D модел с твърда повърхност на роботизиран хуманоид, оборудван с обратна кинематика, с текстура с подповърхностно разсейване за реалистични хибридни повърхности от кожа и метал“

чрез Stable Diffusion

📖 Прочетете още: Как да използвате AI за графичен дизайн

Абстрактно

13. „Генеративна художествена композиция с фрактална геометрия, използваща модели на Вороной, случаен шум на Перлин и откриване на ръбове на базата на градиент“

14. „Творба в стил „глич арт“, при която цветовите канали са умишлено изместени, а алгоритмите за сортиране на пиксели изкривяват формата, създавайки зловеща, изкривена естетика“

15. „Психоделично произведение на изкуството с калейдоскопичен огледален ефект, включващо симулация на динамиката на течностите, разпръскване на частици и контрастно подобрена цветова градация“

чрез Stable Diffusion

💡Съвет от професионалист: Структурирайте подсказките си от общи към конкретни – започнете с общия стил (генеративен/глич/психоделичен), преди да добавите технически детайли като модели на Вороной или системи от частици.

Натюрморт

16. „Барокова маслена картина на [набор от обекти], подредени в светлинна композиция от типа „киароскуро“, с дебели импасто текстури, нанесени върху ключови акцентирани области“

17. „Модерно минималистично 3D изображение на [ежедневен предмет], подчертаващо меките сенки PBR, отраженията на глобалното осветление и неутралната цветова палитра“

18. „Сюрреалистично натюрморт с [обекти], използващо симулации на плаваща физика в безтегловност и техники за цифрово матово рисуване за ефирен реализъм“

Архитектура

19. „Футуристичен силует на метрополис с параметрични архитектурни структури, осветен от глобална затъмняване на небесния свод, рендиран в Octane Render за кинематографичен реализъм“

20. „Ръчно нарисувана скица с молив на готическа катедрала, използваща едноточкова перспектива, архитектурни детайли и силно контрастно засенчване за драматичен ефект“

21. „Нискополигонално архитектурно рендиране на модерен стъклен небостъргач, използващо отражения с проследяване на лъчи, засенчване с околното затъмняване и симулация на мъгла на базата на дълбочина“

Концептуално изкуство

22. „Концепция за превозно средство в стил стиймпънк, илюстрирана с механични компоненти, създадени чрез комбиниране на различни елементи, рендерирана в Eevee engine на Blender за бързи отражения и сенки в реално време“

23. „Пост-апокалиптична пустош, проектирана с многослойни гръндж текстури, изветрели метални повърхности и симулация на физиката на отломките за реализъм“

24. „Характеристика на персонажа в стил RPG отгоре надолу, показваща напълно изработени анимации, ръчно рисувани текстури и PBR материали“

Сюрреализъм

25. „Сюрреалистичен портрет на [лице], в който чертите му се разтварят в геометрична нискополигонална деконструкция, осветена от меки каустични отражения“

26. „Разтапящ се пейзаж, вдъхновен от архитектурата, използващ AI-управлявано трансформиране на текстури, шейдъри за топлинно изкривяване и обемно картографиране на изместване“

27. „Композиция от сън, в която гравитацията е обърната, с плаващи острови, от които вода се излива в небето, изобразен с помощта на симулация на течности Houdini“

Ретро и винтидж естетика

28. „Силует на град от 80-те години в стил vaporwave, проектиран с неонови мрежови линии, хроматична аберация и VHS сканиращи линии, с [ретро обект] на преден план“

29. „Пътуваща афиша в стил Ар Деко от 1920-те години, изобразяваща стилизирана [забележителност] с ярки геометрични форми, метални златни акценти и контрастни цветови блокове“

30. „Интериор на ресторант от 50-те години, заснети в Kodachrome цветова градиция, с меки полутонови текстури, топло осветление с нажежаема лампа и винтидж дизайн на мебелите“

⚡️Бонус за четене: Най-добрите AI инструменти за социални медии за маркетинг специалисти

Оптични илюзии и зашеметяващи визуализации

31. „Архитектурен рендър на стълбището на Пенроуз, конструирано с невъзможна геометрия в стила на Ешер, безпроблемни парадоксални преходи и хиперреалистично текстуриране“

32. „Калейдоскопично фрактално произведение на изкуството, генерирано с помощта на уравненията на Манделброт, повтаряща се огледална симетрия и интензивни промени в цветовия градиент“

33. „Илюзия за левитация с [обект, например „снежинки“], манипулирана чрез реалистична физична симулация, прецизно отхвърлени меки сенки и композиция с принудителна перспектива“

чрез Stable Diffusion

Хранително изкуство и кулинарна визуализация

34. „Свръхдетайлна макро снимка на [ястие], заснета с меко разсеяно осветление, детайли на кондензацията и малка дълбочина на полето, за да се подчертае текстурата“

35. „Ръчно рисувана, илюстрирана страница от книга с рецепти, показваща [ястие], използвайки техники за скициране с мастило и акварел, текстури на старинна хартия и топли рустикални тонове“

36. „Много детайлна, реалистична картина на готвач, който елегантно подрежда гурме ястие. Готвачът има реалистично оцветено, перфектно лице, заснето в средно близък план. Мекото осветление подчертава богатата текстура на храната, а динамичното осветление добавя дълбочина и топлина към сцената, правейки ястието да изглежда неустоимо апетитно.“

Създаване на вашите подсказки за стабилна дифузия

Създаването на подходящата подсказка се състои в ефективна комуникация с AI инструмента. Ето какво имаме предвид 👇

Стъпка 1: Започнете с ясна визия

Преди да започнете да пишете, спрете за момент, за да визуализирате целта си. Колкото по-ясна е идеята ви, толкова по-лесно ще бъде да структурирате силен подтик.

За начало отговорете на следните въпроси: Каква е основната тема на изображението? (Човек, обект, детайлна сцена?)

Какъв художествен стил трябва да следва изображението? (Живопис, дигитално изкуство, 3D рендър, кинематографичен кадър с рязък фокус?)

Какво настроение и атмосфера искате да предадете? (Мрачно и меланхолично, топло и приветливо, зловещо и сюрреалистично?)

Коя цветова схема най-добре пасва на вашата визия? (Ярки неонови цветове, монохромни, пастелни тонове?)

Стъпка 2: Определете стила на изкуството

Различните художествени стилове придават на изображението ви отличителен характер.

Затова не забравяйте да посочите какво искате. Например, споменете: Средство: Дали е цифрова картина, скица или 3D рендър? Хиперреалистичен рендър, карикатурна скица или винтидж маслена картина?

Жанр: Предпочитате реализъм, импресионизъм или абстрактно изкуство? Научнофантастичен киберпънк градски пейзаж, мечтателен акварелен пейзаж или мрачна фентъзи илюстрация?

Влияния: Има ли конкретни художници или движения, от които черпите вдъхновение?

Ако не сте сигурни, експериментирайте, като добавите различни стилове и видите как AI ги интерпретира.

📖 Прочетете още: Примери за подсказки за Midjourney

Стъпка 3: Опишете обекта, определете композицията и настройките на камерата

Бъдете възможно най-конкретни, когато описвате темата. Добавянето на подробности като пози, аксесоари, елементи на фона и текстури прави огромна разлика.

📌 Пример: Вместо да кажете „куче в парка“, опитайте „близък портрет на пухкав голдън ретривър, седящ в осветен от слънцето парк, с изплезен език, носещ червена кърпа, заобиколен от есенни листа, заснет с малка дълбочина на полето“.

Резултатът, който получихме за подсказка 1 👇

Резултатът, който получихме за подсказка 2 👇

Просто вижте и усетете разликата сами. А за да постигнете толкова прецизни изображения, не забравяйте да включите детайли от композицията, като:

Перспектива: Гледка от първо лице, въздушна снимка, широкоъгълна, близък портрет

Осветление: меко и разсеяно, неоново осветление, студийно осветление, златен час, драматичен chiaroscuro

Кадриране: центрирана композиция, правило на третините, кинематографично кадриране

Стъпка 3: Използвайте чертежи за подсказки

Подсказката, която въведете, ще произведе прецизна визуализация само ако следвате конкретен план. Ето структура, която трябва да следвате 👇

[Тема] + [Действие/Поза] + [Среда] + [Художествен стил] + [Осветление/Цвят]

Не забравяйте, че изкуството, генерирано от AI, не винаги е перфектно от първия път. Тествайте варианти, променяйте описанията, добавяйте отрицателни подсказки и ги усъвършенствайте, докато не получите желаните резултати.

А ако не искате да създавате подсказки от нулата всеки път, запазете и използвайте шаблони за AI подсказки, за да оптимизирате творческия си процес, като същевременно запазите качеството.

Вместо да се мъчите да напишете „перфектната“ подсказка, използвайте усъвършенствани AI инструменти за дизайнери, които да ви помогнат да я напишете, особено ако не сте експерт в инженеринга на подсказки.

Ето как работи:

📝 Помолете AI за подсказка:„Можете ли да генерирате подробна AI изображение подсказка за кинематографичен кадър на група професионалисти, ангажирани в дискусия по време на среща с клиент, с силуета на Ню Йорк на заден план?“

🎯 AI генерира структурирана подсказка:„Създайте кинематографично изображение, запечатващо група професионалисти, ангажирани в оживена дискусия по време на среща с клиент. Сцената е модерна, елегантна конферентна зала с големи стъклени прозорци. На заден план се вижда ясно силуетът на Ню Йорк, с емблематични небостъргачи като Empire State Building и One World Trade Center. Стаята е изпълнена с естествена светлина, която хвърля меки сенки и отражения върху полираната дървена маса.“

Използвайте ClickUp Brain, за да създавате и усъвършенствате персонализирани подсказки.

Сега, вместо да усъвършенствате ръчно подсказката си, просто копирайте тази версия, генерирана от изкуствен интелект, за да получите висококачествено, персонализирано изображение за секунди.

Светът на дизайна се променя бързо. Това, което преди отнемаше часове на мозъчна атака, скициране и усъвършенстване, сега се случва за минути с помощта на AI инструменти.

И едно име, което е преодоляло всички граници и е направило управлението на творчеството лесно като детска игра, е ClickUp.

Това е приложението за работа, което съчетава всичко, което можете да си представите, в една платформа, обединявайки целия екип (и не само).

ClickUp – решение за управление на дизайнерски проекти

Още по-задълбочено, решението за управление на дизайнерски проекти на ClickUp вече предоставя на екипи от всякакъв размер ясна представа за графиците, задачите на екипа и напредъка, всичко на едно място. Не е ли страхотно?

Оптимизирайте сътрудничеството, управлявайте проекти и изпълнявайте творческа работа в цялото си портфолио с Design Solution на ClickUp.

ClickUp Brain

Още по-готино е ClickUp Brain, което действа като ваш личен AI асистент, опростявайки управлението на проекти, създаването на съдържание, генерирането на AI изображения и сътрудничеството.

Създавайте ново съдържание или подобрявайте съществуващото с ClickUp Brain.

Накратко, Brain 👇 Предлага дизайнерски концепции и идеи за настроение , за да преодолеете творческите блокажи.

Извлича ключови моменти от дизайнерски задания, имейли от клиенти и обратна връзка.

Подчертава ключови изисквания като цветови схеми, типография и предпочитания за оформление.

Обобщава бележките от срещите в практически задачи за дизайн.

Анализира натоварването на екипа, за да предотврати изчерпване и да балансира задачите.

Създава отчети за напредъка на проектирането в реално време за заинтересованите страни.

ClickUp Whiteboards

Комбинирайте ги с ClickUp Whiteboards и те ще станат още по-мощни. Whiteboards са мястото, където се раждат и развиват идеите. Те предлагат на дизайнерските екипи визуално работно пространство, където се реализират мозъчни бури, обратна връзка и творчески подсказки.

А една от най-готините му функции? Генериране на изображения с помощта на изкуствен интелект. Вместо да губите време в скициране на концепции от нулата, просто въведете подсказка и изкуственият интелект ще превърне вашата визия в реалност – мигновено.

Създавайте висококачествени изображения, за да предоставите визуален контекст на идеите си в ClickUp Whiteboards.

Имате нужда да проучите различни стилове или композиции? Няма проблем. Можете да генерирате множество вариации за секунди, ускорявайки процеса на мозъчна атака и итерация.

💡Съвет от професионалист: Структурирайте вашите дизайнерски задания с ясни раздели (цели, изисквания, вдъхновение), за да помогнете на AI да извлича информация по-точно и да генерира по-добри препоръки.

ClickUp Docs

Но какво се случва с идеите, след като са напълно оформени? Ако Whiteboards оформя идеите, ClickUp Docs е мястото, където тези идеи се организират.

Свържете безпроблемно работния си процес с документи с ClickUp Docs.

Това е интерактивно работно пространство, където екипите могат да изготвят творчески технически брифинги, да съхраняват указания за марката и да създават дизайнерски наръчници с изображения, вградени връзки и контролни списъци. А най-хубавото? Можете дори да помолите Brain да генерира планове или указания за проекти, за да си спестите усилията!

Помолете ClickUp Brain да създаде насоки за проекти, планове за стартиране и др.

Още по-добре, можете да @споменете колегите си за обратна връзка, да възлагате задачи директно от документа и да съхранявате всичко на едно място, вместо да разчитате на множество решения.

Освен това, благодарение на редактирането в реално време и вградените коментари, вече няма нужда от безкрайни размени на имейли!

Когато имаме ново продуктово лансиране или промоция, нашият графичен дизайн екип изпраща творческите идеи чрез ClickUp и вместо да си разменяме имейли и да провеждаме срещи, аз мога просто да коментирам директно върху документа, което като цяло прави целия процес по-ефективен и ефикасен. Бих казал, че функцията за коментари и ClickUp ми спестяват около 50% от времето ми.

Задачи в ClickUp

Накрая, ClickUp Tasks е решението, което знаещите работници пропускат.

Например, ако работите по ребрандиране на социални медии, можете да създадете документ, в който да очертаете новата цветова палитра, типография и визуален тон. След като бъде одобрен, можете да превърнете тези секции в изпълними задачи в ClickUp от същото място – без да се налага да преминавате към друга платформа!

Задавайте задачи на колегите си директно от Docs с ClickUp Tasks.

📮ClickUp Insight: 92% от работниците в сферата на знанието рискуват да загубят важни решения, разпръснати в чатове, имейли и таблици. Без унифицирана система за записване и проследяване на решенията, важните бизнес прозрения се губят в цифровия шум. С възможностите за управление на задачите на ClickUp никога няма да се налага да се притеснявате за това. Създавайте задачи от чат, коментари към задачи, документи и имейли с едно кликване!

Получете стабилен работен процес за дизайн с ClickUp

Намирането на подходящата Stable Diffusion подсказка може да превърне една проста идея в шедьовър – независимо дали става дума за хиперреалистичен портрет, сюрреалистичен пейзаж или детайлен научнофантастичен свят.

Но творчеството не се състои само в създаването на изображения – то е и в организирането и усъвършенстването им.

Тогава екипите избират ClickUp. С ClickUp Brain можете да създавате зашеметяващи изображения, като същевременно визуализирате творческия процес с ClickUp Whiteboards, Docs и Tasks. Защо чакате?

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅