Топ 10 AI генератори на обяви за работа за 2025 г.

Създаването на обява за работа, която привлича най-добрите таланти, може да отнеме много време. От контактите с кандидатите до организирането на интервюта, задачите на специалистите по подбор на персонал винаги са много.

Тук на помощ идват генераторите на описания на работни места с изкуствен интелект. Тези инструменти помагат на мениджърите по наемане на персонал бързо да изготвят описания на работни места, като гарантират, че те са ясни, подробни и съобразени с ролята.

Независимо дали трябва да изброите ключови отговорности или да подчертаете технически умения, AI може да ви помогне. Той също така улеснява създаването на привлекателен обзор на компанията само с няколко кликвания.

Докладът „Бъдещето на работата“ на LinkedIn Economic Graph показва, че 72% от работодателите считат изкуствения интелект за ценен инструмент за намиране на кандидати. Защо да не го използвате и за създаване на обяви за работа?

Събрахме 10-те най-добри AI генератора за описания на работни места, за да ви помогнем да спестите време и да намерите идеалния кандидат по-бързо.

⏰ 60-секундно резюме Ето 10 генератора на обяви за работа, които можете да използвате, за да създадете привлекателна обява за работа: ClickUp : Най-добър за създаване на описания на работни места и управление на HR проекти Grammarly: Най-добър за писане на професионални обяви за работа без грешки Gohire: Най-добър за персонализирани описания на работни места за различни платформи Recooty: Най-подходящ за малки предприятия, които искат да оптимизират процеса си на наемане на персонал. Workable: Най-добър за създаване на специфични за бранша описания на работни места Dweet: Най-подходящ за описания на работни места в областта на търговията на дребно, модата и луксозните стоки. Jobdescription. ai: Най-добър за бързи и персонализирани шаблони за описания на работни места Textio: Най-добър за създаване на описания на работни места, които съответстват на имиджа на работодателя Jobvite: Най-добър за безпристрастни описания на работни места Опростено: Най-доброто за многоезични описания на работни места

Какво трябва да търсите в генератор за описание на работни места с изкуствен интелект?

Един добър генератор на обяви за работа автоматизира и променя начина, по който се свързвате с най-добрите таланти. За да извлекат максимална полза от тези инструменти, мениджърите по наемане на персонал трябва да се съсредоточат върху функции, които решават реални предизвикателства в областта на човешките ресурси за процеса на наемане.

Един първокласен AI генератор на обяви за работа трябва да предлага следното:

Контекст, специфичен за ролята : Инструментът трябва да разбира нюансите на различните роли, като например адаптиране на Java уменията за тестване спрямо разработване, като гарантира точност и уместност ✅

Откриване и намаляване на пристрастията : Потърсете инструменти, които активно идентифицират и елиминират несъзнателните пристрастия в описанието на длъжността, насърчавайки инклузивността и справедливостта ✅

SEO оптимизация : Уверете се, че инструментът може да оптимизира вашите изисквания за работа за търсачките, като увеличи видимостта за подходящата аудитория ✅

Функции за сътрудничество : Екипите често създават обяви за работа заедно. Изберете инструменти, които позволяват лесно сътрудничество, обратна връзка и проследяване на версиите ✅

Интеграции : Възможността за синхронизиране с вашата ATS (система за проследяване на кандидати) или HRMS може да ви спести значително време при търсенето на идеалния кандидат и да гарантира безпроблемни работни процеси ✅

Леснота на използване: Търсете интуитивни интерфейси и гладки работни процеси. Инструмент, който е лесен за навигация, може да спести време и да подобри приемането му от екипите ✅

Пробни периоди: Безплатните пробни версии или демо версии могат да ви помогнат да прецените дали инструментът отговаря на вашите изисквания, без да се налага да поемате незабавно финансово задължение. Винаги тествайте, преди да вземете решение ✅

👀 Знаете ли, че... 74% от мениджърите в САЩ очакват положително въздействие на генеративната изкуствена интелигенция върху работната си сила.

10-те най-добри AI генератора за описание на работни позиции

Нека разгледаме тези 10 най-добри AI генератора на обяви за работа, които могат да ви помогнат да спестите време при избора на подходящия кандидат за конкретните позиции:

1. ClickUp (най-добър за създаване на описания на работни места и управление на HR проекти)

ClickUp , приложението за всичко, свързано с работата, е мощно средство за управление на HR процесите, включително създаването на ефективни описания на работни места.

ClickUp Brain

С ClickUp Brain, вътрешния AI асистент на ClickUp, можете да създадете уникално описание на работа, съобразено с конкретна длъжност или роля. Можете също да централизирате и организирате всички описания на работни места на едно място за лесен достъп.

Създавайте уникални описания на работни места с ClickUp Brain

Този инструмент позволява на вашите HR екипи да съхраняват, достъпват и пренасочват описания на работни места по длъжност, отдел или местоположение. Той гарантира последователност и спестява време при наемане на подобни позиции.

Разгледайте как можете да използвате ClickUp Brain, за да създавате всякакъв вид съдържание, включително перфектни описания на работни места:

ClickUp Docs

Съчетайте силата на AI с ClickUp Docs, вътрешния софтуер за редактиране на документи. Тук можете да създавате динамични документи, които се интегрират директно във вашите работни процеси.

Свържете работните си процеси с ClickUp Docs

Откакто започнахме да използваме ClickUp, нашите екипи постепенно преминаха от Google docs към документацията и всъщност документацията се подобри значително.

В Docs можете бързо да започнете да използвате шаблони за описания на работни места, които вашите екипи могат да създават съвместно.

Софтуер за управление на проекти ClickUp HR

Оптимизирайте процеса на набиране на персонал с управлението на HR проекти в ClickUp.

Освен простото създаване на описания на работни места, софтуерът за управление на HR проекти на ClickUp извежда набирането на персонал и развитието на служителите на ново ниво. Неговите персонализирани изгледи ви позволяват да проследявате кандидатите, да управлявате задачите по назначаването и да наблюдавате оценките на представянето.

Независимо дали създавате описание на длъжността, управлявате процеса на набиране на персонал или въвеждате нови служители, ClickUp опростява всяка стъпка. Помага на екипите по човешки ресурси да спестят време, като същевременно подобряват уменията си за набиране на персонал.

ClickUp Automations

След това използвайте ClickUp Automations, за да намалите ръчния труд по преминаването на кандидатите през процеса на наемане или автоматичното планиране на последващи действия.

Създайте свои собствени процеси с ClickUp Automations

Можете дори да зададете зависимости, за да се уверите, че всяка задача, независимо дали става въпрос за насрочване на интервю или разпределяне на материали за обучение, се изпълнява в правилния ред.

💡Съвет от професионалист: Създайте списък с шаблони или папка с предварително създадени структури за различни видове работни места (например инженерство, маркетинг, продажби). Това гарантира последователност и спестява време.

Най-добрите функции на ClickUp

Задайте зависимости между задачите, за да се уверите, че няма да пропуснете нито една стъпка в процеса на наемане, въвеждане в работата и развитие на служителите.

Създайте персонализирани работни процеси с персонализирани статуси, за да проследявате кандидатите, етапите на назначаване или оценките на представянето.

Задавайте напомняния за интервюта, последващи действия или оценки на служителите, за да сте в крак с задачите по управление на човешките ресурси.

Използвайте контролни списъци, за да създадете безгрешни процеси за преглед на описания на работни места, оценка на кандидати и стъпки за назначаване.

Спестете време с шаблони за човешки ресурси , които могат да се използват многократно за процеси на наемане, планове за въвеждане в работата и работни потоци за развитие на таланти.

Получете информация за напредъка на набирането на персонал, представянето на екипа и показателите за човешките ресурси в един централизиран изглед с таблата на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Потребителите не могат да експортират табла, което ограничава споделянето на отчети или анализи с външни заинтересовани страни.

В началото може да е необходимо малко време за обучение.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Предприятие : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

📮ClickUp Insight: 92% от специалистите рискуват да загубят важни решения, разпръснати в чатове, имейли и таблици. Критични бизнес прозрения се губят в цифровия шум без унифицирана система за записване и проследяване на решения. Но какво ще стане, ако имате цялата информация документирана и лесно достъпна? С AI Knowledge Manager на ClickUp Brain на ваша страна, създаването на описания на работни места става лесно. Просто задайте въпроса директно от работното си пространство и ClickUp Brain ще извлече информацията от работното ви пространство и/или свързани приложения на трети страни!

2. Grammarly (най-добър за писане на професионални обяви за работа без грешки)

чрез Grammarly

Животът на един рекрутър е достатъчно предизвикателен и без да се налага да пише подробни описания на длъжности. Безплатният генератор на описания на длъжности на Grammarly помага да се елиминира усилието от редовното създаване на множество такива. Чрез въвеждане на длъжността и ключови подробности, инструментът генерира пълен проект, съобразен с ролята, което помага да се спести време, като се запази качеството.

Най-добрите функции на Grammarly

Получавайте незабавна обратна връзка за граматика, правопис и пунктуация, за да подобрите писането си.

Използвайте настройките за тон и формалност, за да гарантирате последователност на бранда.

Интегрирайте ги с Google Docs и Microsoft Word за лесно редактиране в рамките на работните процеси.

Ограничения на Grammarly

Предназначени за общо писане, без специфични функции за HR или набиране на персонал.

Може да се наложи допълнителна информация за специализирани или нишови позиции.

Цени на Grammarly

Безплатно : Основни предложения за писане

Премиум : 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Grammarly

G2 : 4,7/5 (над 9200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 7100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Grammarly

Разширението за настолни компютри е СТРАХОТЕН инструмент! То е полезно в програми, в които проверката на правописа не е активирана автоматично (като Excel) или в други програми, като нашата система за проследяване на кандидати – iCIMS. Мога да отворя описание на длъжността и разширението за настолни компютри автоматично открива всички грешки или предлага пренаписване.

👀 Знаете ли, че... Според проучване на Harvard Business Review, компаниите, които използват AI в процеса на наемане на персонал, имат 46% по-голяма вероятност да наемат успешни кандидати.

3. GoHire (Най-добър за персонализирани описания на работни места за различни платформи)

чрез GoHire

Наемането на персонал включва много стъпки, но перфектното описание на длъжността е ключът към успеха. Безплатният генератор на описания на длъжности на GoHire опростява този процес. Просто въведете длъжността и данните за компанията и с няколко кликвания ще получите персонализирани и изчерпателни описания на длъжностите.

Най-добрите функции на GoHire

Създавайте персонализирани съобщения за контакт в LinkedIn, за да се свържете с най-добрите таланти.

Създавайте персонализирани въпроси за интервю, за да оцените уменията, знанията и културното съответствие на потенциалните кандидати.

Разработете списъци с проверки за гладко и успешно въвеждане в работата на новите служители.

Използвайте AI инструменти като генератор на съдържание за кариерна страница и генератор на шаблони за интервюта за по-голяма ефективност.

Ограничения на GoHire

GoHire е идеален за малки и средни предприятия, но може да не е подходящ за по-големи организации с комплексни работни процеси по наемане на персонал.

Някои потребители може да сметнат, че възможностите за персонализиране на описанията на работни места са ограничени в сравнение с други платформи.

Цени на GoHire

Стартово ниво : 99 $/месец

Растеж : 199 $/месец

Pro: 299 $/месец

Оценки и рецензии на GoHire

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,5/5 (над 150 отзива)

4. Recooty (Най-подходящ за малки предприятия, които искат да оптимизират процеса си на наемане на персонал)

чрез Recooty

Описанието на длъжността е първото впечатление на кандидата за ролята и вашата компания. Добре написана и ясна обява може да направи разликата в качеството на потенциалните кандидати, които привличате.

Recooty е създаден, за да спести време и усилия при създаването на множество описания на работни места. Инструментът позволява на потребителите да генерират персонализирано и оптимизирано за SEO описание на работни места за секунди.

Най-добрите функции на Recooty

Получете информация за ефективността на обявите ви за работа на различни платформи, което ще ви помогне да усъвършенствате стратегията си за управление на човешките ресурси.

Създавайте и управлявайте обяви за работа в движение с мобилната платформа.

Възползвайте се от защитата на данните, тъй като Recooty спазва стандартите GDPR и ISO 27001.

Поддържа множество езици, включително английски, испански, немски и френски.

Ограничения на Recooty

Въпреки че е бърз и ефективен, инструментът може да се наложи да бъде редактиран за високоспециализирани или нишови позиции.

Фокусът върху обявите в сайтовете за работа може да не е подходящ за организации с целеви или вътрешни стратегии за наемане на персонал.

Цени на Recooty

Безплатно

Стартово ниво: 99 $/месец

Стандартен: 199 $/месец

Premier: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и рецензии на Recooty

G2: 4,7/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 70 отзива)

Какво казват реалните потребители за Recooty

Recooty е най-добрият софтуер за наемане на персонал, който съм използвал досега. Той е много лесен за навигация, потребителският интерфейс е много изчистен, а функции като AI Talent Matching, Resume Parsing, HR Tools като JD Generator и безплатни шаблони се предлагат на много достъпна цена.

👀 Знаете ли, че... Проучвания показват, че над половината от търсещите работа считат качеството на описанието на длъжността за решаващ фактор при вземането на решение дали да кандидатстват.

5. Workable (най-добър за създаване на описания на работни места, специфични за дадена индустрия)

чрез Workable

Workables улеснява създаването на професионални, специфични за дадена длъжност описания на работни места. То е проектирано да отговаря на нуждите на различни индустрии и ви позволява да избирате от над 100 индустриални категории.

След като въведете длъжността и изберете отрасъла, Workable генерира прецизни и изпипани описания на работни места само за няколко секунди, помагайки на работодателите да привлекат бързо подходящите кандидати.

Най-добрите функции на Workable

Нагласете тона, за да съответства на културата на вашата марка и общата представа за компанията.

Усъвършенствайте областите в описанието на длъжността за яснота, професионализъм и съгласуваност със стандартните формати на автобиографии

Интегрирайте ги с AI инструменти за подбор на персонал и въпроси за интервю, за да оптимизирате работния процес по наемането на персонал.

Работни ограничения

Платформата изисква стабилна интернет връзка за актуализации в реално време и AI функции.

Нишовите роли може да се наложи да бъдат допълнително персонализирани ръчно, за да отговарят на специфични изисквания.

Работещи цени

Безплатна пробна версия

Стартово ниво : 249 $/месец

Стандартен : 420 $/месец

Premier: 679 $/месец

Работещи оценки и рецензии

G2 : 4,6/5 (над 440 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 450 отзива)

6. Dweet (Най-подходящ за описания на работни места в областта на търговията на дребно, модата и луксозните стоки)

чрез Dweet

Създаването на привлекателни описания на работни места е нещо повече от спестяване на време; става въпрос за това да се направи правилно от първия път.

Ако сте от модната и луксозната индустрия, AI генераторът за описания на работни места на Dweet ви помага да избегнете тази клопка, като създава персонализирани, привлекателни и специфични за ролята описания за секунди.

Вместо да започвате от нулата, въведете длъжността и оставете AI да изготви изпипано описание, което да привлече подходящите таланти.

Най-добрите функции на Dweet

Напишете описания на работни места за свободна практика, постоянни, пълноработни или непълноработни позиции, адаптирайки ги към вашите нужди за наемане на персонал.

Свържете описанията на работни места с предварително проверения пазар на таланти на Dweet, който включва над 50 000 професионалисти за всякакви позиции.

Комбинирайте AI технологията с експертна селекция, за да съставите списък с най-подходящите кандидати, спестявайки време и подобрявайки качеството.

Ограничения на Dweet

Проектиран предимно за модния и луксозния сектор, той може да не е подходящ за бизнеса извън тези ниши.

Инструментът за език без предубеждения все още не е активен, което ограничава усилията за приобщаване.

Цени на Dweet

Безплатно

Оценки и рецензии за Dweet

G2 : Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

🧠 Интересен факт: Почти 42% от работодателите споделят, че преразглеждат описанието на работата след публикуването му, защото са привлекли прекалено много неквалифицирани кандидати.

7. Jobdescription. ai (Най-добър за бързи и персонализирани шаблони за описания на работни места)

Независимо дали трябва да създадете описания от нулата или да пренапишете съществуващи, Jobdescription. ai ви предлага всичко необходимо. Този инструмент предлага и инструменти, които ви позволяват да се фокусирате върху конкретни елементи като умения, отговорности или квалификации. Създаденото описание на работата е оптимизирано както за човешки читатели, така и за търсачки, което ви помага да привлечете повече кандидати, като същевременно спазвате политиките на Google за съдържанието на обявите за работа.

Jobdescription. ai най-добри характеристики

Бъдете в крак с най-новите тенденции на пазара на труда, за да създавате описания, които привличат търсените таланти.

Модифицирайте или усъвършенствайте описанията на работни места бързо с редактиране в реално време и автоматизирано пренаписване за по-голяма прецизност.

Използвайте специализирани генератори за умения и избройте отговорностите и квалификациите, за да създадете подробни, специфични за дадената длъжност описания на работни места.

Ограничения на Jobdescription.ai

Някои разширени функции, като неограничен исторически архив и допълнителни Pro опции, изискват абонамент.

Нишовите или високотехническите умения може да се наложи да бъдат допълнително усъвършенствани, за да отговарят на конкретните изисквания.

Jobdescription. ai ценообразуване

Безплатно

Pro: 10 $/месец

Jobdescription. ai оценки и рецензии

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Няма налични оценки

8. Textio (Най-добър за създаване на обяви за работа, които съответстват на имиджа на работодателя)

чрез Textio

Работодателите оценяват културното съответствие по време на интервютата, но описанието на длъжността може да зададе тон много по-рано. От меки умения до техническа експертиза, описанията на длъжностите могат да се използват като реклама за идеалния кандидат за вашата позиция.

Генераторът на обяви за работа на Textio, базиран на изкуствен интелект, ви помага да създавате обяви, които съответстват на гласа на вашата марка, като същевременно гарантират инклузивност и широка привлекателност.

Textio се свързва с ATS, HRIS и LinkedIn, което улеснява интегрирането с вашите работни процеси по наемане на персонал и оптимизира процеса на подбор.

Най-добрите функции на Textio

Открийте и премахнете несъзнателните предубеждения, за да създадете инклюзивни, неутрални по отношение на пола описания на работни места.

Адаптирайте езика, за да отразите гласа и ценностите на вашата марка, за да постигнете последователност в съдържанието, свързано с наемането на персонал.

Визуализирайте как вашето съдържание резонира с различни поколения и полове за по-целенасочено набиране на персонал.

Организирайте описанията на работни места с шаблони, групирани статуси и библиотека с възможност за търсене, за да улесните сътрудничеството.

Ограничения на Textio

Textio може да изисква допълнителни усилия за технически или нишови описания на работни места.

Компаниите без ясен бранд глас може да имат затруднения с функциите за брандиране на Textio.

Цени на Textio

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Textio

G2 : Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

9. Jobvite (най-добър за безпристрастни описания на работни места)

чрез Jobvite

Jobvite е всеобхватно средство за набиране на персонал, създадено да опрости процесите по наемане на работа с помощта на усъвършенствана автоматизация, интелигентни анализи и удобни за ползване функции.

Комбинирайки изкуствен интелект, наука за данните и най-добри практики в областта на разнообразието, равнопоставеността и включването, Job Description Grader помага на работодателите да създават обяви, които привличат разнообразен набор от квалифицирани кандидати, като същевременно намаляват пристрастията.

Най-добрите функции на Jobvite

Премахнете несъзнателните предубеждения от обявите за работа, за да засилите разнообразието и равнопоставеността.

Опростете планирането на интервютата с кандидатите, като предложите оптимални часове за интервюта за по-голяма ефективност.

Получете информация с показатели като време за запълване на позицията и процент на превръщане на кандидатите от таблото за управление.

Превърнете кандидатите в продуктивни служители с оптимизирани работни процеси за въвеждане в работата.

Ограничения на Jobvite

Богатият набор от функции може да се окаже прекалено сложен за по-малки екипи с ограничени нужди от наемане на персонал.

Въпреки че платформата е персонализирана, изисква време и опит за настройване на персонализирани работни процеси и табла.

Цени на Jobvite

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Jobvite

G2 : 4,0/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (550+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Jobvite

Оценявам факта, че всичко, от което се нуждая, е на разположение – описание на длъжността, проследявани кандидати, одобрения, история на кандидатурите и т.н. Това прави процеса на наемане много по-лесен и по-организиран.

10. Simplified (Най-добър за многоезични описания на работни места)

чрез Simplified

Този инструмент оптимизира набирането на персонал, като създава обяви за работа, които подчертават ключовите отговорности и привличат кандидатите.

Това, което отличава Simplified, е неговата гъвкавост. С персонализирани шаблони, разширени настройки за тон и креативност и многоезична поддръжка, този инструмент може да бъде адаптиран, за да отговори на различни нужди при наемането на персонал.

Опростени най-добри функции

Усъвършенствайте описанията на работни места с инструменти за редактиране, за да отговарят на вашите специфични изисквания.

Използвайте машинно обучение, за да включите най-новите стандарти в бранша и да привлечете подходящи кандидати.

Сътрудничество с членовете на екипа в реално време, за да съгласувате обявите за работа с целите на организацията.

Опростени ограничения

Simplified се отличава в общото описание на работни места, но специализираните роли може да се наложи да бъдат коригирани ръчно.

Ефективността на инструмента зависи от качеството на въведените данни, което може да представлява предизвикателство за по-малко опитни потребители.

Опростено ценообразуване

Безплатно

Simplified One : 29,99 $/месец

Опростен растеж : 119,99 $/месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Опростени оценки и рецензии

G2 : 4,6/5 (над 4900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 250 отзива)

Какво казват реалните потребители за Simplified

Беше много лесно да се включите в AI подсказките и да навигирате в сайта, за да получите крайния резултат – красиво написано, много кратко и описателно описание на длъжността, което моят HR агент беше много щастлив да прочете и да приложи в стандартния си шаблон за описание на длъжността за нашата IT група.

Подгответе почвата за успешно наемане с ClickUp

Изборът на подходящия AI генератор за описания на работни места може напълно да промени начина, по който привличате таланти. Тези инструменти спестяват време и помагат за създаването на инклюзивни, прецизни и впечатляващи описания на работни места, които привличат подходящите кандидати.

Независимо дали се нуждаете от специфични за бранша познания или функции за елиминиране на пристрастията, има решение за вас. В днешния динамичен свят на наемането на персонал изкуственият интелект не е опция, а е от съществено значение за поддържането на конкурентоспособността.

ClickUp Brain се отличава с многофункционалността и лекотата си на употреба. От изпипани описания на работни места до безпроблемни работни процеси за съвместна работа, ClickUp се приспособява към вашите цели за набиране на персонал.

Готови ли сте да подобрите процеса на наемане? Регистрирайте се безплатно в ClickUp и вижте разликата сами!