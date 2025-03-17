Над 30 подсказки за DALL·E 3 за създаване на зашеметяващи визуализации

Заклещен в цикъл от въвеждане на неясни команди и получаване на посредствени AI изкуства? Проблемът не сте вие, а вашите команди.

Подсказките за DALL·E работят като чертеж. Дайте на изкуствения интелект нещо основно, с което да работи, и ще получите нещо средно като резултат. Но ако изработите добре подсказката си, ето че имате шедьовър.

AI не е тук, за да замести творчеството – то е мощен инструмент, който го подобрява. Художниците и дизайнерите го използват, за да изследват стилове, да усъвършенстват концепции и да реализират идеите си по-бързо.

Този списък с над 30 подсказки ще ви помогне да разгърнете пълния потенциал на DALL·E и да постигнете по-ясни и динамични резултати.

Да започнем да творим. 🖌️

Експериментални и абстрактни подсказки: градове, които преодоляват гравитацията, топящи се часовници и сливане на човек и робот. Художествени стилове: импресионистични картини, хиперреалистична фотография и сюрреалистични пейзажи

Футуристични и научнофантастични концепции: киберпънк градове, метрополиси, задвижвани от изкуствен интелект, и извънземни пейзажи

Фантастика и митология: величествени дракони, гръцки богове и подводни кралства на русалките

Исторически преосмисляния: детективи от викториански Лондон, самурайски воини и студиа от Ренесанса

Анимационни и фантастични теми: Говорещи животни, светове от бонбони и живи приказни села

Поп култура и кинематографични теми: сцени от филми в стил нуар, космически уестърни и ретро-футуристични светове

Природа и пейзажи: замръзнали тундри, омагьосани гори и вулканични изригвания

Експериментални и абстрактни подсказки: градове, които преодоляват гравитацията, топящи се часовници и сливане на човек и робот. Как да създадете по-добри подсказки за DALL E 3: Бъдете конкретни: Използвайте описателни детайли за темата, обстановката и стила Структурирайте подсказката си: Определете ясно темата, действието, обстановката и художествения стил Експериментирайте с различни стилове: Включете препратки към художествени движения, осветление или композиции Използвайте AI инструменти за оптимизация: ClickUp Brain помага за усъвършенстване и генериране на варианти на подсказки за по-точни резултати

Използвайте AI инструменти за оптимизация: ClickUp Brain помага за усъвършенстване и генериране на варианти на подсказки за по-точни резултати. Бъдете конкретни: Използвайте описателни детайли за темата, обстановката и стила.

Структурирайте подсказката си: Определете ясно темата, действието, средата и стила на изкуството.

Експериментирайте с различни стилове: Включете препратки към художествени движения, осветление или композиции.

Използвайте AI инструменти за оптимизация: ClickUp Brain помага за усъвършенстване и генериране на варианти на подсказки за по-точни резултати. Бели дъски: Организирайте визуално дизайнерските концепции в пространство за съвместна работа Мозък: Генерирайте, усъвършенствайте и разширявайте AI подсказки за изкуство мигновено Документи: Съхранявайте, проследявайте и структурирайте AI подсказки, обратна връзка и творчески референции Работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект: Оптимизирайте идеите, съвместната работа по дизайна и създаването на съдържание ClickUp улеснява творчеството, задвижвано от изкуствен интелект, с:Организирайте визуално дизайнерските концепции в пространство за съвместна работаГенерирайте, усъвършенствайте и разширявайте AI подсказки за изкуство мигновеноСъхранявайте, проследявайте и структурирайте AI подсказки, обратна връзка и творчески референцииОптимизирайте идеите, съвместната работа по дизайна и създаването на съдържание

Работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект: Оптимизирайте идеите, сътрудничеството при проектирането и създаването на съдържание. Бели дъски: Организирайте визуално дизайнерските концепции в пространство за съвместна работа

Brain: Генерирайте, усъвършенствайте и разширявайте AI изкуство подсказки мигновено

Документи: Съхранявайте, проследявайте и структурирайте AI подсказки, обратна връзка и творчески референции.

Работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект: Оптимизирайте идеите, сътрудничеството при проектирането и създаването на съдържание.

Разбиране на DALL·E 3

DALL·E 3 е най-новото постижение на OpenAI в областта на генерирането на изображения с изкуствен интелект, предназначено да преобразува текстови команди в изключително детайлни визуализации, съобразени с контекста. Той подобрява творчеството и оптимизира процеса на проектиране за художници, маркетинг специалисти и създатели на съдържание.

Ето основните му характеристики:

Прецизно генериране на изображения: Улавя подробностите с точност, създавайки визуализации, които съответстват точно на подсказката.

Подобрено рендиране на текст: Генерира четлив текст в изображенията, подобрявайки дизайна на плакати, етикети и корици на книги.

Стилът се адаптира: Приспособява се към конкретни художествени стилове, от хиперреалистични до абстрактни композиции.

Интерактивни усъвършенствания: Позволява на потребителите да прецизират изображенията, като осигурява по-добър контрол върху композицията, естетиката и Позволява на потребителите да прецизират изображенията, като осигурява по-добър контрол върху композицията, естетиката и тенденциите в графичния дизайн.

Етични гаранции: Филтрира вредно или пристрастно съдържание, поддържайки отговорно използване на изкуствения интелект.

🔍 Знаете ли, че... Прогнозира се, че глобалният пазар на AI генератори на изображения ще нарасне до 917,175 милиона долара до 2030 г. Това показва съставен годишен ръст (CAGR) от 17,4%.

Защо е толкова важно да овладеете подсказките

Създаването на подходяща подсказка е от решаващо значение за генерирането на висококачествени отговори. Добре структурираната подсказка насочва модела, като гарантира точни, уместни и творчески резултати.

Основните причини да усъвършенствате AI изкуството включват:

По-голяма точност: Ясните подсказки намаляват недоразуменията и водят до резултати, които отговарят на очакванията.

По-висока креативност: Конкретната формулировка насърчава по-творчески и динамични отговори.

Постоянни резултати: Структурираните подсказки подобряват надеждността на Структурираните подсказки подобряват надеждността на AI генератора на изкуство , което улеснява възпроизвеждането на висококачествени резултати.

По-силен контрол: Ясно дефинираните инструкции оформят резултата, като минимизират случайността и несъответствията в резултатите.

По-бързи итерации: Точните подсказки намаляват опитите и грешките, спестявайки време за настройки.

Подобрено решаване на проблеми: Промисленото Промисленото инженерство на подсказките помага на AI да раздели сложните идеи на практически приложими прозрения.

🧠 Интересен факт: Името „DALL·E“ идва от комбинацията на името на художника Салвадор Дали и робота WALL-E от Pixar. То съчетава концепцията за сюрреалистичното изкуство с идеята за творческа, въображаема машина, която може да генерира изображения въз основа на текстови описания.

Примери за подсказки за DALL·E 3

DALL·E 3 ви позволява да създавате зашеметяващи визуализации от прости текстови описания. Неговата гъвкавост варира от маркетингови кампании и дизайнерски проекти до разказване на истории и много други.

Нека разгледаме над 30 подсказки за DALLE 3 за различни стилове, теми и концепции, които ще ви помогнат да използвате AI инструмента за дизайнери.

Артистични стилове

1. Хиперреалистична фотография: Клозъп на лицето на възрастен мъж, показващ дълбоки бръчки, пронизващи сини очи и топла усмивка, с меко естествено осветление, подчертаващо текстурата на кожата му

2. Импресионистична живопис: Жива паркова сцена, нарисувана в стила на Клод Моне, с меки мазки, петна от слънчева светлина и хора, които се наслаждават на пролетното следобед

3. Сюрреалистична мечта: Плаващ замък, направен от книги, висящ в небе, изпълнено със светещи медузи, с ефирна синьо-лилава цветова палитра

Плаващ замък от книги, създаден чрез DALL·E 3

🧠 Интересен факт: Една от първите системи за изкуство, създадена с изкуствен интелект, е AARON, създадена през 1973 г. от Харолд Коен. AARON използва символичен подход към изкуствения интелект, за да създава черно-бели рисунки.

Футуристични и научнофантастични концепции

4. Киберпънк метрополис: Неонно осветен град през нощта, изпълнен с летящи коли, холографски билбордове и самотен ловец на глави в шлифер, стоящ на покрива на сграда

5. Чужд свят: Пейзаж с гигантски биолуминесцентни растения, небе с три слънца и странни същества, бродящи по блестящия бряг на реката

6. Град, задвижван от изкуствен интелект: Утопичен град, в който съжителстват роботи и хора, с небостъргачи, захранвани с чиста енергия, автономен транспорт и футуристичен силует, отразяващ се в стъклена река

Фотореалистичен утопичен град

Фантастика и митология

7. Величествен дракон: Висок златен дракон, кацнал на скала, издишва огън над средновековно кралство в здрач

8. Древни гръцки богове: Зевс, стоящ на планината Олимп, заобиколен от бурни облаци, държейки пращяща мълния

9. Подводно кралство на русалките: Величествен дворец дълбоко под океана, с русалки, плуващи сред коралови рифове и светещи риби

Подводно кралство на русалките

Исторически преосмисляния

10. Лондон от викторианската епоха: Мъглива улица, осветена от газови лампи, с детектив в дълго палто и цилиндър, разследващ мистериозен случай

11. Самурайски воин: Свиреп самурай, стоящ на бойното поле, стискащ катана, облечен в детайлна броня, с черешови цветове, развявани от вятъра

12. Ателието на ренесансов художник: Леонардо да Винчи рисува „Мона Лиза“ в слабо осветена работилница, пълна с ескизи, незавършени скулптури и свещи

Леонардо да Винчи рисува „Мона Лиза“

Капризни и карикатурни теми

13. Кафене за животни: Уютно кафене, управлявано изцяло от котки, където котенцата сервират кафе на други животни, седнали на малки масички

14. Живо приказно селце: Малко селце, където гъбите служат за къщи, феите летят между цветните листа, а говорещите животни се поздравяват по калдъръмените улици

15. Анимиран свят от бонбони: Пейзаж, в който всичко е ядливо, с шоколадови реки, планини от желирани бонбони и дървета от близалки

Един причудлив свят от бонбони

🧠 Интересен факт: Най-високата цена, платена на търг за произведение на изкуството , създадено с изкуствен интелект , е 432 000 долара за „Портрет на Едмон дьо Белами“ на 25 октомври 2018 г. Портретът на въображаемия персонаж е създаден от Generative Adversarial Network (GAN), създадена от членове на френското арт колектив Obvious Art.

Поп култура и кинематографични теми

16. Класически филм нуар: Черно-бяла детективска сцена с мистериозна жена в червена рокля, стояща под улично осветление, докато детектив я наблюдава от сенките

17. Космически уестърн: Здрав каубой язди роботизиран кон на прашна извънземна планета, а зад него залязват две слънца

18. Ретро-футуризъм: Визия за бъдещето в стила на 50-те години, където хора с реактивни раници летят между лъскави хромирани небостъргачи

Ретро-футуристичен град

Природа и пейзажи

19. Омагьосана гора: Вълшебна гора с биолуминесцентни дървета, плаващи фенери и скрита къщичка на феи

20. Вулканично изригване: Драматичен момент, в който лава изригва от висок вулкан, осветявайки нощното небе с червени и оранжеви нюанси

21. Замръзнала тундра: Самотна полярна мечка, вървяща през безкраен леден пейзаж, с северното сияние, танцуващо над главата ѝ

Самотна полярна мечка, която върви

🔍 Знаете ли, че... Приблизително 71% от изображенията, споделяни в социалните медии, са генерирани от изкуствен интелект. С нарастващата популярност на изкуството, създадено с изкуствен интелект, разграничаването на реалността от фикцията става по-важно от всякога!

Ежедневни моменти с артистичен привкус

22. Дъждовна градска улица: Отразяваща улица, осветена от неонови светлини, с хора, вървящи под чадъри, докато капките дъжд създават вълни в локвите

23. Уютна книжарница: Очарователна книжарница, пълна с дървени рафтове, пукаща камина и сънна котка, свита на стол

24. Залез над океана: Спокоен плаж с вълни, които нежно се разбиват в брега, небето е оцветено в наситени оранжеви и лилави нюанси

Фотореалистичен залез над океана

Експериментални и абстрактни подсказки

25. Сливане на човек и робот: Цифров портрет на лице, наполовина човешко, наполовина андроидно, с блестящи вериги, преминаващи през кожата му

26. Град, който преодолява гравитацията: Метрополис, в който небостъргачите плават с главата надолу, свързани с блестящи мостове в сънливо небе

27. Топящи се часовници: Сюрреалистичен свят, в който часовниците се разтягат и топят над изкривени пейзажи, вдъхновен от изкуството на Салвадор Дали

Сюрреалистичен свят с разтопени часовници

Забавни и нестандартни идеи

28. Котка, облечена като средновековен рицар: Сериозно изглеждащо коте в пълна броня, стоящо смело с малък меч и щит

29. Куче, пилотиращо космически кораб: Златист ретривър в футуристичен астронавтски костюм, уверено управляващ високотехнологичен космически кораб през галактиката

30. Жираф в детективски шлифер: Висок, сериозен жираф, облечен в класически детективски костюм, държи лупа, докато разследва случай

Сериозен детектив жираф в шлифер

Персонализирани и концептуални подсказки

31. Автопортрет като митично същество: Фантастична цифрова картина, в която обектът се появява като получовек, полудракон, видян от птичи поглед

32. Пейзаж, вдъхновен от сън: Визуално зашеметяващ пейзаж от сън, базиран на личен спомен, съчетаващ реални и въображаеми елементи

Вдъхновено от стиймпънк преосмисляне на кацането на Луната

33. Алтернативно историческо събитие: Исторически значим момент, преосмислен с футуристичен обрат, като например кацането на Луната в свят в стил стиймпънк

34. Сюрреалистична корица на албум: Сюрреалистична корица на албум с неоново осветен градски пейзаж в полунощ, с самотна фигура в футуристичен костюм, стояща на върха на небостъргач, гледаща към небето, изпълнено с виещи галактики и плаващи музикални ноти

🔍 Знаете ли, че... Генеративната съперническа мрежа (GAN) е AI модел, използван в изкуството, създадено с помощта на изкуствен интелект, състоящ се от две невронни мрежи – генератор и дискриминатор – които работят в конкуренция. Моделът Generator създава нови изображения от случаен шум, опитвайки се да произведе резултати, които да приличат колкото се може повече на реални изображения. Discriminator оценява дали дадено изображение е реално (от действителни данни) или фалшиво (генерирано от Generator).

Създаване на вашите DALL·E 3 подсказки

Една добре изработена подсказка за DALL·E може да превърне една неясна идея в подробна, визуално впечатляваща картина. Предизвикателството се състои в предоставянето на ясни инструкции, които да насочват изкуствения интелект, без да ограничават неговата креативност.

Как да усъвършенствате и структурирате подсказките за DALL·E, за да сте сигурни, че са ясни, креативни и оптимизирани за най-добри резултати?

Нека разгледаме основните стъпки. ⚒️

Стъпка #1: Започнете с ясна идея

Неясните подсказки дават непоследователни резултати. Преди да напишете и една дума, бъдете конкретни за това, което искате.

Определете концепцията си: Представяте ли си футуристичен градски пейзаж? Сюрреалистична страна на мечтите? Хиперреалистичен портрет? Бъдете ясни за това, което искате да видите.

Идентифицирайте ключовите елементи: Обърнете внимание на темата, обстановката, настроението и стила. Колкото повече детайли включите, толкова по-добре AI ще улови вашата визия.

📌 Пример: Да предположим, че целта е да се генерира изображение на котка. Неясна подсказка като „котка, седнала на стол“ генерира този тип изображение: Котка на стол

Можете да го усъвършенствате, за да:

„Пухкава бяла персийска котка лежи елегантно на дълбок бордо кадифен фотьойл, а изумруденозелените й очи блестят в слабата светлина на свещите. Стаята във викториански стил е украсена с фини дървени резби, богата изумрудена и златна тапет и тежки кадифени завеси. Нарисувана в стила на маслените шедьоври от 19 век, сцената се отличава с меки мазки, топло осветление и богата, текстурирана атмосфера.“

Ето и усъвършенстваният резултат:

Подобрена снимка на седяща котка

Виждате ли разликата? Предоставянето на тези специфични данни помага на DALL·E да разбере желаната естетика.

💡 Професионален съвет: Използвайте описателни прилагателни, които подчертават текстурата, качеството на изображението, ярките цветове, материала и атмосферата във вашата подсказка. Думи като „блестящ“, „рустик“ или „хаотичен“ придават дълбочина на изображението.

Стъпка #2: Структурирайте подсказките за по-добри резултати

Разделянето на подсказката на ясни секции подобрява точността. Полезен формат включва:

Тема: Кой или какво е на изображението? Бъдете конкретни! Вместо да пишете подсказки като „лисица“, можете да уточните „червена лисица с пронизващи зелени очи“.

Действие: Какво се случва? Добавянето на движение прави изображението динамично. „Рицар, изваждащ меча си“ е по-увлекателно от просто „рицар“.

Сценарий: Къде се развива действието? Опишете фона, за да създадете настроение. „Мъглива, омагьосана гора” се различава значително от „елегантен, модерен небостъргач”.

Стил: Как трябва да изглежда? Независимо дали искате „винтижна маслена картина” или „живописна киберпънк илюстрация”, определянето на стила помага на изкуствения интелект да постигне желания вид.

📌 Пример: Мъдра стара сова с пронизващи златни очи (обект) кацнала на извита клонка, гледаща към луната (действие) в мъглива гора с блестящи светлинки (сцена). Направете го като тъмна фантастична цифрова картина с богати текстури (стил). Ето генерираното изображение: Сова в мистична обстановка

Стъпка #3: Експериментирайте с различни стилове

DALL·E 3 процъфтява в разнообразието, така че не се страхувайте да комбинирате различни елементи!

Изследвайте артистични стилове: Опитайте фрази като „маслена живопис“, „цифрово концептуално изкуство“ или „скица с въглен“.

Комбинирайте неочаквани идеи: Какво се случва, когато смесите футуристичен киберпънк свят с древна египетска архитектура? Опитайте и ще видите!

Използвайте динамични действия: Вместо „рицар в броня“, опитайте „рицар в блестяща броня, яздещ механичен дракон през бурно небе“. Това добавя движение и дълбочина към изображението.

📌 Пример: „Древен египетски град, осветен от неонови светлини, с блестящи пирамиди и роботизирани сфинксове. Футуристичен фараон в високотехнологична роба стои пред входа на храм под бурно небе, изпълнено с дронове. Дигитално концептуално изкуство с кинематографично усещане. “ Ето резултатът: Древен египетски град

💡 Професионален съвет: Добавянето на препратки към конкретни художници, техники или исторически периоди подобрява резултата. Опитайте подсказки за DALLE 3 като „кадър от филм нуар от 40-те години на детектив в задимен джаз клуб” за кинематографичен ефект.

Стъпка 4: Използвайте AI помощ за генериране на подсказки

Затруднявате се да усъвършенствате подсказката си? Ако прекарвате прекалено много време в усъвършенстване на подсказката си, вероятно не се възползвате в пълна степен от възможностите на AI да ви спести време 😅

Ами ако ви кажем, че има безплатно приложение, което може да генерира най-конкретните, подробни и подходящи AI подсказки за вас?

Да, чухте правилно.

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Разширете и усъвършенствайте подсказките с ClickUp Brain

ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, подобрява производителността в различни работни процеси. Той помага за генериране, усъвършенстване и оптимизиране на подсказки за DALL·E, спестявайки време и подобрявайки резултатите.

Да предположим, че грубата подсказка гласи: „футуристичен град“. ClickUp Brain може да я разшири до „разпростиращ се футуристичен град с летящи коли, високи стъклени небостъргачи и небе, изпълнено с холографски билбордове и кинематографично осветление“. Това ниво на детайлност подобрява резултатите на изкуствения интелект.

ClickUp Brain също така генерира множество варианти на подсказки много по-бързо, отколкото бихте могли да направите ръчно.

📌 Пример: Да приемем, че целта е да създадете фантастични пейзажи. Въвеждането на „магическа гора“ може да върне версии като:

Генерирайте множество варианти на подсказки с помощта на ClickUp Brain.

💡 Професионален съвет: Използвайте шаблони за AI подсказки, за да ускорите процеса на генериране на съдържание или изображения и да поддържате последователност. Започнете с шаблон, след което коригирайте ключовите детайли, за да отговарят на вашата визия. Ако шаблонът гласи „величествен замък“, усъвършенствайте го до „стар каменен замък, кацнал на скала, знамена, развяващи се на вятъра, златиста светлина на залез, фантастична илюстрация“.

Ако мислите, че възможностите на ClickUp се ограничават до генерирането на AI подсказки, помислете отново.

Дизайнерските проекти стават хаотични – файлове навсякъде, обратна връзка, разпръсната из имейли, и безкрайни ревизии.

Софтуерът за управление на проекти ClickUp Design решава този проблем. 🤩

ClickUp централизира дизайнерските файлове, обратната връзка и одобренията на едно място с вградените си инструменти Docs, Whiteboards и Proofing. 🎨✨

Маркирайте колегите си в коментари, свързани с творчески задачи, за да споделяте обратна връзка и актуализации, като по този начин елиминирате разпръснатите имейли и недоразуменията. Автоматизирайте проследяването на ревизиите и известията, за да не пропуснете нищо – дори и в най-натоварените дизайнерски спринтове. 🔄 ✅

Всичко остава на едно място: идеи, задачи, срокове и AI-базирани инструменти за ускоряване на процесите. Няма повече загуба на часове в превключване между приложения. Просто чисто, организирано работно пространство, където екипите могат да се фокусират върху създаването, вместо да преследват актуализации.

Нека видим как неговите функции влияят върху изкуствения интелект в графичния дизайн и управлението на творчеството. 🎨

Превърнете идеите си в реалност с интерактивно платно

Организирайте дизайнерските си идеи с помощта на ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards са дигитални пространства за мозъчна атака, където екипите могат да организират дизайнерски концепции и да създават визуално настроени табла.

За разлика от статичните бели дъски, те позволяват на потребителите да добавят лепящи се бележки, да свързват идеи и дори да превръщат идеите от мозъчна атака директно в изпълними задачи в ClickUp. Всичко се актуализира в реално време, което прави сътрудничеството безпроблемно.

Например, екипът по брандиране, който работи по преработката на уебсайт, може да използва Whiteboards, за да подреди цветовите схеми, избора на типография и скиците на потребителския интерфейс в таблото с идеи. Вместо да прелистват различни приложения, те могат да закрепят всичко на едно място и да усъвършенстват концепциите си постепенно.

ClickUp е от ключово значение за разширяването на нашите дизайнерски операции. Новите дизайнери се развиват по-бързо от преди, а нашият мениджърски екип има ново ниво на разбиране за натоварването и целите ни.

🔍 Знаете ли? Изкуството, създадено с помощта на изкуствен интелект, процъфтява благодарение на генеративния дизайн, при който художниците задават конкретни параметри, а изкуственият интелект поема оттам, за да създаде уникални визуални ефекти в рамките на тези граници. Това съчетание на човешка креативност и машинен интелект е дало начало на изцяло нови артистични стилове, като е преосмислило традиционното изкуство през призмата на изкуствения интелект.

Генериране на концепции с помощта на изкуствен интелект точно там, където ви е необходимо

Създавайте дизайнерски концепции, задвижвани от изкуствен интелект, в ClickUp Whiteboards

С ClickUp Brain, белите дъски стават нещо повече от просто място за идеи – те се превръщат в творческа площадка. Имате нужда от AI изображения за проект? Просто въведете текстова подсказка и Brain ще генерира AI изображения във вашето работно пространство.

Например, творчески екип, работещ по рекламна кампания, може да изготви идеи за концепция на продукта, а след това да използва Brain, за да превърне тези идеи в реалност с визуализации, създадени с изкуствен интелект. Вградените шаблони за мозъчна атака помагат да структурират мислите си, преди да се впуснат в създаването на изображения.

А ако първият резултат не е съвсем подходящ? Няма проблем – можете да промените подсказката, да проучите варианти и да прецизирате визията, без да напускате ClickUp.

📮 ClickUp Insight: 37% от нашите респонденти използват AI за създаване на съдържание, включително писане, редактиране и имейли. Този процес обаче обикновено включва превключване между различни инструменти, като инструмент за генериране на съдържание и вашето работно пространство. С ClickUp получавате AI-базирана помощ при писане в цялото работно пространство, включително имейли, коментари, чатове, документи и др. – и всичко това, като запазвате контекста от цялото си работно пространство.

Ако сте любопитни да научите повече за приложенията на изкуствения интелект за повишаване на личната продуктивност, имаме точно подходящото кратко видео за вас 👇🏽

Съхранявайте всички подсказки, препратки и бележки за обратна връзка на едно място

Сътрудничество при дизайн подсказки с помощта на ClickUp Docs

ClickUp Docs действа като командно център на вашия екип, идеален за съхранение на команди за дизайн, подробности за проекти и обратна връзка от екипа. Всичко остава свързано с вашия работен процес, така че можете да свързвате задачи, да маркирате колеги и да проследявате ревизии в реално време.

Да предположим, че екипът ви за социални медии планира сезонна кампания. Можете да документирате подсказки за дизайн, творчески техники и бележки директно в Docs. На следващата година, вместо да започвате от нулата, ще разполагате с добре организирана справка за минали дизайни, което ще ви улесни да поддържате последователността на вашата марка в различните кампании.

📖 Прочетете също: Алтернативи на Dall E

🧠 Интересен факт: През 2023 г. изкуствено създадена от AI снимка на фалшива експлозия близо до Пентагона стана вирусна, предизвиквайки кратко сътресение на фондовия пазар, преди да бъде бързо опровергана.

Останете креативни с ClickUp

Силна и проста подсказка е ключът към превръщането на генерираните от AI крайни изображения от средни в изключителни. Независимо дали целите фотореализъм или сюрреалистична мечтана картина, правилните детайли помагат на DALL·E 3 да превърне идеите в реалност.

Но създаването на зашеметяващи визуализации е само началото – управлението на проекти, усъвършенстването на идеи и проследяването на ревизиите може бързо да се превърне в хаос.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, съхранява всичко на едно място и ви дава повече свобода с Whiteboards за мозъчна атака, ClickUp Brain за усъвършенстване на подсказките и Docs за организиране на обратната връзка.

Великото изкуство заслужава велик работен процес. Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅