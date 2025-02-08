Топ 10 алтернативи на Hello Bonsai, които да опитате през 2025 г.

Фрийлансърите и собствениците на малки фирми знаят какво е да се налага постоянно да се справят с управлението на клиенти, проекти и задачи. Подходящите инструменти могат да опростят тези работни процеси и да поддържат всичко в ред.

Hello Bonsai – по-известен като Bonsai – е предпочитано решение за мнозина, когато става въпрос за договори, фактуриране и отчитане на работното време, но може да не отговаря винаги на нуждите на вашия бизнес.

Ако търсите нещо, което по-добре се вписва във вашия работен процес или предлага по-голяма гъвкавост, сте на правилното място.

Събрахме 10-те най-добри алтернативи на Bonsai, за да ви помогнем да управлявате клиентите си по-ефективно, да оптимизирате операциите си и да се фокусирате върху разрастването на бизнеса си.

⏰ 60-секундно резюме Ето най-добрите налични алтернативи на Hello Bonsai: ClickUp : Най-добър за цялостно управление на проекти и сътрудничество с персонализирани работни процеси Най-добър за цялостно управление на проекти и сътрудничество с персонализирани работни процеси

Monday. com: Най-добър за адаптивно визуално управление на проекти и сътрудничество в екип

FreshBooks: Най-добър за просто фактуриране и финансово управление

PandaDoc: Най-добър за автоматизация на документи и решения за електронни подписи

HoneyBook: Най-добър за оптимизиране на управлението на клиенти за творчески предприемачи

Dubsado: Най-добър за персонализиран CRM за малки предприятия

Proposify: Най-добър за оптимизиране на създаването и управлението на предложения

Harvest: Най-добър за проследяване на времето и управление на разходите

Invoice Ninja: Най-подходящ за свободни професионалисти и малки предприятия, които управляват фактури и плащания.

Teamwork. com: Най-добър за управление на сложни проекти с разширени функции за сътрудничество

👀 Знаете ли, че... Малките предприятия губят до 96 минути продуктивност дневно, сочи доклад на Salesforce. За да преодолеят проблеми като лошо управление на задачите и разпръсната комуникация, 59% от собствениците на малки предприятия са се обърнали към нови технологии.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Hello Bonsai?

При избора на алтернатива на Hello Bonsai трябва да имате предвид следните параметри:

Цялостни функции : Потърсете инструмент, който комбинира : Потърсете инструмент, който комбинира управление на проекти , фактуриране, проследяване на времето, проследяване на разходите, управление на взаимоотношенията с клиенти и клиентски портали, за да можете да управлявате няколко проекта, без да сменяте платформи.

Удобен интерфейс : Изберете софтуер с интуитивен интерфейс и инструменти като : Изберете софтуер с интуитивен интерфейс и инструменти като шаблони за договори , автоматични напомняния и периодични плащания, за да опростите работния си процес.

Персонализация и гъвкавост : Изберете софтуер, който ви позволява да персонализирате фактури, оферти и договори според нуждите на вашия бизнес.

Възможности за интеграция : Изберете инструменти, които се интегрират с платформи на трети страни, като софтуер за счетоводство и инструменти за комуникация, за да получите унифицирано решение за управление на бизнеса.

Мащабируемост и подкрепа за растеж : Изберете решение, което се мащабира заедно с вашия бизнес, като побира неограничен брой клиенти, проекти и планове.

Комуникация с клиенти : Повишете удовлетвореността на клиентите с клиентски портали, чат на живо и функции за управление на взаимоотношенията и създаване на професионални фактури.

Автоматизация на работния процес: Потърсете инструмент, който Потърсете инструмент, който екипът ви за управление на взаимоотношенията с клиенти може да използва за автоматизиране на повтарящи се задачи. От отговори на имейли до последващи действия, алтернативата трябва да улеснява работата на екипа ви.

Достъпност в облака : Изберете софтуер в облака за гъвкав достъп от различни платформи, за да управлявате проекти и взаимоотношения с клиенти по всяко време и от всяко място.

Цени и съотношение цена-качество : Оценете гъвкавите ценови планове, като безплатни пробни версии или персонализирани цени, в зависимост от вашите нужди.

Поддръжка на клиенти и ресурси: Уверете се, че инструментът предлага надеждна поддръжка и ресурси, които да ви помогнат да оптимизирате процеса на настройка.

👀 Знаете ли, че: В древна Месопотамия (около 2150 г. пр.н.е.) медта е била използвана като търговска валута, но бързо е била изместена от среброто. Храмът, който действаше като финансов център, контролиращ по-голямата част от външната търговия, определяше обменните курсове между основни стоки като ечемик, сребро и други. Тази умна система позволяваше плащанията да се извършват под различни форми, предлагайки гъвкавост при транзакциите – концепция, която не е много далеч от гъвкавостта, която търсим в съвременните бизнес инструменти днес.

10-те най-добри алтернативи на Hello Bonsai

Ето нашите предложения за най-добрите алтернативи на Hello Bonsai, като подчертаваме уникалните функции и предимства за фрийлансъри, агенции или собственици на малки фирми. Намерете най-подходящия за вас.

1. ClickUp (Най-добър за цялостно управление на проекти и сътрудничество с персонализирани работни процеси)

Настройте персонализирани правила за автоматизация, за да се отървете от повтарящите се задачи в ClickUp.

ClickUp е мощно средство за фрийлансъри и малки предприятия, които искат да оптимизират работните си процеси. Това е приложение за всичко, свързано с работата. Да, наистина!

All-in-one подходът на ClickUp комбинира управление на проекти, проследяване на времето и CRM възможности, за да ви помогне да управлявате задачи, да проследявате отработените часове и да поддържате силни взаимоотношения с клиентите.

Можете лесно да управлявате множество проекти и да следите фактурирането на клиентите, като същевременно поддържате организиран работния си процес.

От гледна точка на CRM, ClickUp помага за лесното управление на взаимоотношенията с клиентите, като съхранява контактните данни, напредъка по проектите и историята на комуникацията на едно място чрез ClickUp CRM. Можете дори да създадете клиентски портал с ClickUp, за да осигурите гладка комуникация с клиентите, като предоставяте актуализации в реално време и насърчавате прозрачността.

Когато става въпрос за управление на задачи, ClickUp Tasks ви позволява да записвате ключови детайли, да създавате конкретни задачи за всеки приоритет, да ги възлагате на членовете на екипа си и да проследявате ефективно проблемите.

От друга страна, ClickUp Docs опростява управлението на документи, като ви позволява да съхранявате документацията и управлението на проекти на едно място. Свържете документите си със задачи, създавайте вложени страници или използвайте форматиране на богат текст, за да създавате впечатляващи предложения за проекти. С малко магия при форматирането той може да служи и като хранилище за бележки от срещи или счетоводен регистър.

Искате да създадете предложение за клиент или съдържание от нулата? Просто помолете AI писателя в ClickUp Docs да ви измисли едно!

Опитайте ClickUp Brain Създавайте предложения, генерирайте съдържание, автоматизирайте задачи и още много други с ClickUp Brain, вградения AI асистент на ClickUp!

Независимо дали проследявате напредъка на проектите или управлявате взаимоотношенията с клиенти, ClickUp е мощен инструмент за управление на бизнеса, който оптимизира работните процеси и повишава производителността.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Широкият набор от функции може да се стори прекалено голям за новите потребители в началото.

Разширените опции за персонализиране може да изискват период на обучение.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Ние използваме ClickUp за управление на задачите и като CRM. То помага на екипа ни да се справя с задачите в офиса и да се фокусира върху специфичните нужди на всеки наш клиент. Тъй като се занимаваме с финансите на различни фирми, в миналото беше трудно някой да поеме работата на друг, но с ClickUp всеки от екипа може да види точно какво е направено за всеки клиент. Това ми дава и на мен, като собственик, голяма прозрачност да виждам върху какво работи екипът ми и с отчитането на времето – колко време отнема всичко.

Ние използваме ClickUp за управление на задачите и като CRM. То помага на екипа ни да се справя с задачите в офиса и да се фокусира върху специфичните нужди на всеки наш клиент. Тъй като се занимаваме с финансите на различни компании, в миналото беше трудно някой да поеме работата на друг, но с ClickUp всеки от екипа може да види точно какво е направено за всеки клиент. Това ми дава и на мен, като собственик, голяма прозрачност да виждам върху какво работи екипът ми и колко време отнема всичко с помощта на проследяването на времето.

2. Monday.com (Най-добър за адаптивно визуално управление на проекти и сътрудничество в екип)

С високо персонализирания си визуален интерфейс, можете да оформите работните процеси в Monday.com, така че да отговарят на вашите уникални нужди. Персонализираните табла ви позволяват лесно да създавате, проследявате и управлявате задачи, като същевременно ви дават ясна представа за напредъка на вашия проект.

Независимо дали се занимавате с връзки с клиенти, жонглирате с множество проекти или следите работата на екипа си, гъвкавостта на Monday.com гарантира, че той се адаптира перфектно към начина, по който работите.

Monday.com най-добри функции

Автоматизирайте повтарящи се задачи, известия и актуализации на статуса, за да спестите време и да намалите ръчните грешки.

Свържете се с над 200 приложения на трети страни, включително Slack, Zoom и Google Drive, за да оптимизирате бизнес операциите си.

Следете отработените часове чрез вградената функция за отчитане на времето , за да осигурите точно фактуриране на клиентите и управление на ресурсите.

Визуализирайте данните чрез персонализирани табла и диаграми, улесняващи информираното вземане на решения и надзора на проектите.

Ограничения на Monday.com

Моделът на ценообразуване на базата на брой работни места може да се окаже скъп за по-големи екипи при разширяване на дейността.

Силно персонализираната платформа може да изисква период на обучение, за да могат потребителите да се възползват напълно от нейните обширни функции.

Цени на Monday.com

Индивидуален : Безплатен за до 2 места

Basic : 12 $/месец на работно място

Стандартен : 14 $/месец на работно място

Pro : 24 $/месец на работно място

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Monday. com оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 12 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 5000 рецензии)

3. FreshBooks (най-добър за просто фактуриране и финансово управление)

чрез FreshBooks

FreshBooks е мощна платформа за финансово управление, базирана в облака, създадена с мисъл за фрийлансъри, агенции и малки предприятия. Тя опростява фактурирането, проследяването на разходите и отчитането на работното време, което я прави идеален избор за управление на проекти, като същевременно поддържате финансите си под контрол.

FreshBooks се отличава с интуитивния си интерфейс и удобните инструменти за автоматизация. Можете да създавате професионални фактури за минути, да проследявате отработените часове и да контролирате разходите си без усилие. Безпроблемната му интеграция с други платформи го превръща в цялостно решение за управление на вашите бизнес операции.

Най-добрите функции на FreshBooks

Създавайте и изпращайте персонализирани фактури с автоматични напомняния за плащане, използвайки автоматизирано фактуриране.

Опростете управлението на разходите, като свържете банковата си сметка и категоризирате разходите с проследяване на разходите.

Проследявайте отработените часове директно в платформата с функцията за отчитане на работното време.

Създавайте подробни финансови отчети, за да получите информация за бизнес резултатите си.

Интегрирайте с популярни инструменти на трети страни като Stripe, PayPal и GSuite.

Ограничения на FreshBooks

Ограничени възможности за управление на проекти в сравнение с всеобхватните решения

По-високите ценови нива може да не са подходящи за малките предприятия или индивидуалните свободни професионалисти.

Липсват усъвършенствани клиентски портали за обширна комуникация с клиенти

Цени на FreshBooks

Lite: 4,75 $ на месец

Плюс: 8,25 долара на месец

Премиум: 15 долара на месец

Изберете: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за FreshBooks

G2: 4,5/5 (850+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4400 отзива)

4. PandaDoc (Най-добър за автоматизация на документи и решения за електронни подписи)

чрез PandaDoc

Търсите ли гъвкава платформа за управление на документи, която опростява начина, по който фирмите създават, споделят и проследяват важни документи? PandaDoc може да ви помогне.

Той е проектиран да поддържа гладкото протичане на вашите работни процеси с мощни инструменти за създаване на оферти и договори, интегрирани електронни подписи и сътрудничество в реално време.

Идеален за фрийлансъри, агенции и малки предприятия, PandaDoc подобрява управлението на документи и комуникацията с клиенти, като същевременно оптимизира бизнес операциите.

Най-добрите функции на PandaDoc

Достъп до широка гама от персонализирани шаблони за оферти и договори, за да създавате бързо професионални документи.

Следете статуса на документите с известия в реално време и проследяване на документи

Сътрудничество с членове на екипа и клиенти директно в документите с помощта на инструменти за сътрудничество

Съхранявайте и използвайте отново често използвани компоненти на документи от библиотеката с съдържание.

Ограничения на PandaDoc

Някои потребители съобщават за стръмна крива на обучение за напредналите функции.

Някои интеграции може да изискват допълнителни такси.

Ограничена интеграция с някои CRM платформи

Цени на PandaDoc

Стартово ниво: 35 $/месец на потребител

Бизнес: 65 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за PandaDoc

G2: 4,7/5 (над 2600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1100 отзива)

🧠 Интересен факт: Kongo Gumi, японска компания за строителство на храмове, е просъществувала 14 века, адаптирайки се към променящите се времена. До 2006 г. тя е била най-старият непрекъснато действащ семеен бизнес в света.

5. HoneyBook (Най-доброто решение за оптимизиране на управлението на клиенти за творчески предприемачи)

чрез HoneyBook

HoneyBook е платформа за управление на клиенти, предназначена за творчески предприемачи и собственици на малки фирми. Тя им позволява да управляват проекти, фактури и договори на едно място.

Интуитивният му интерфейс и важните инструменти за автоматизация позволяват на потребителите да оптимизират комуникацията с клиентите, да опростят работните процеси и да повишат удовлетвореността на клиентите.

По този начин той е отлична алтернатива на Hello Bonsai за управление на творчески бизнеси.

Най-добрите функции на HoneyBook

Предоставете на клиентите си централизирана платформа за достъп до актуализации на проекти, фактури и договори.

Автоматизирайте повтарящи се задачи като имейли за проследяване, напомняния за плащания и актуализации за напредъка на проектите с автоматизирани работни процеси.

Изпращайте професионални фактури, проследявайте и изисквайте плащания директно чрез платформата, като използвате функциите за фактуриране и проследяване на плащания.

Спестете време с персонализирани шаблони за договори, предложения и въпросници.

Позволете на клиентите да резервират срещи или консултации безпроблемно с интегрирано планиране

Ограничения на HoneyBook

Ограничена мащабируемост за по-големи предприятия с комплексни нужди

Някои потребители съобщават за проблеми с персонализирането извън предварително проектираните шаблони.

Опциите за интеграция са по-ограничени в сравнение с конкурентите.

Цени на HoneyBook

Стартови план: 36 $/месец

План Essentials: 59 $/месец

Премиум план: 129 $/месец

Оценки и рецензии за HoneyBook

G2: 4,5/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 600 отзива)

6. Dubsado (Най-добър за персонализиран CRM за малки предприятия)

чрез Dubsado

За фрийлансъри и малки предприятия, които търсят гъвкавост и персонализация, Dubsado предлага и двете. Платформата за управление на бизнеса включва инструменти за управление на договори, фактури и графици.

Той опростява операциите и осигурява персонализирано преживяване за вашите клиенти с централизиран портал за преглед на документи, договори и фактури.

Ако адаптивността на работния процес и управлението на взаимоотношенията с клиентите са ваши приоритети, Dubsado е силна алтернатива на Hello Bonsai.

Най-добрите функции на Dubsado

Създавайте персонализирани договори, предложения и въпросници, които да отговарят на вашата марка, като използвате персонализирани формуляри и CRM шаблони

Автоматизирайте повтарящи се задачи като проследяване, напомняния за плащания и регистриране на клиенти чрез автоматизация на работния процес.

Записвайте срещи и управлявайте заседания директно чрез Dubsado чрез интеграция на планиращия инструмент.

Ограничения на Dubsado

Първоначалната настройка може да бъде сложна и отнемаща време.

Интерфейсът може да изглежда труден за начинаещи

Интеграциите са ограничени в сравнение с други конкуренти.

Цени на Dubsado

Стартови план: 20 долара на месец

Премиум план: 40 долара на месец

Оценки и рецензии за Dubsado

G2: 4. 2/5 (70+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (50+ отзива)

🧠 Интересен факт: Над 90% от работниците са споделили пред HBR, че инструментите за автоматизация им помагат да работят по-умно. И това не е всичко – 85% са заявили, че тези инструменти правят работата в екип по-гладка и по-съвместна. Автоматизацията е повече от просто модна дума за днешните компании!

7. Proposify (Най-добър за оптимизиране на създаването и управлението на предложения)

чрез Proposify

Когато става въпрос за създаване, персонализиране и проследяване на бизнес предложения, Proposify се справя отлично. Той разполага с интуитивен интерфейс, предназначен за работа с договори и предложения.

Освен това, той се интегрира безпроблемно с популярни CRM и платежни инструменти, което прави вашия работен процес още по-ефективен. Ако вашият фокус е върху изготвянето на печеливши предложения и по-бързото сключване на сделки, Proposify се откроява като отлична алтернатива на Hello Bonsai.

Най-добрите функции на Proposify

Достъп до предварително проектирани шаблони за предложения, за да създавате професионални и визуално привлекателни предложения.

Проследявайте кога клиентите отварят, разглеждат и взаимодействат с вашите предложения, за да можете да предприемете навременни последващи действия, като използвате проследяването на документи.

Дайте възможност на клиентите да добавят електронни подписи за по-бързо одобрение

Персонализирайте предложенията с цветовете, логата и посланията на вашата марка с помощта на персонализирано брандиране.

Сътрудничество с членовете на екипа в реално време за усъвършенстване на предложенията и сключване на сделки

Ограничения на Proposify

Ограничена наличност на инструменти за управление на проекти в сравнение с платформите „всичко в едно“

Някои потребители съобщават за стръмна крива на обучение за напреднали функции.

По-високо ниво функции като разширени анализи са достъпни само с премиум планове.

Цени на Proposify

Основен план: 29 $/месец на потребител

План за екип: 49 $/месец на потребител

Бизнес план: 65 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Proposify

G2: 4,6/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (290+ отзива)

💡Съвет от професионалист: Ясната комуникация е ключът към успеха на фрийлансърите. Започнете проектите с подробен обхват на работата (SOW), в който са описани резултатите, сроковете и отговорностите. Това спомага за взаимното разбиране и намалява недоразуменията.

8. Harvest (Най-добър за проследяване на времето и управление на разходите)

чрез Harvest

Като фрийлансър или собственик на малък бизнес, инструментът за проследяване на времето и разходите без излишни усложнения е истинско благословение. Harvest прави точно това с лекота.

От проследяване на отчитаните часове и управление на бюджетите на проекти до създаване на подробни финансови отчети, той помага на професионалисти като вас да контролират лесно финансите си.

Иновативният му дизайн и гладката интеграция правят Harvest отлична алтернатива на Hello Bonsai, особено ако искате да оптимизирате финансовите работни процеси, без да ги усложнявате прекалено.

Използвайте най-добрите функции

Проследявайте отделно фактурираните и нефактурираните часове на различни устройства

Опростете категоризацията и отчитането на разходите за точно фактуриране и финансов надзор с управление на разходите.

Получете полезна информация за рентабилността на проектите и производителността на екипа с персонализирани подробни отчети.

Интегрирайте с над 50 инструмента като QuickBooks, Trello и Slack, за да оптимизирате работните процеси.

Създавайте професионални фактури и приемайте плащания директно в платформата, използвайки шаблони.

Ограничения на Harvest

Липсват стабилни функции за управление на проекти, които се срещат в инструментите „всичко в едно“

Цените може да са по-неизгодни за компании с големи екипи или сложни нужди.

Разширените функции за отчитане може да изискват допълнителна настройка или външни инструменти.

Цени на Harvest

Безплатен план: Безплатен завинаги

Pro Plan: 13,75 $/месец на потребител

Премиум план: 17,50 $/месец на потребител

Събирайте оценки и отзиви

G2: 4,3/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 600 отзива)

➡️ Прочетете също: Безплатни шаблони за фактури в Google Sheets

9. Invoice Ninja (Най-подходящ за свободни професионалисти и малки предприятия, които управляват фактури и плащания)

чрез Invoice Ninja

Създаването на фактури и проследяването на плащанията ви се струват като работа на пълен работен ден? Ето къде Invoice Ninja може да бъде допълнителният персонал, от който се нуждае вашият екип.

Платформата опростява процеса на плащане от начало до край с инструменти за обработка на повтарящи се фактури, гъвкави опции за плащане и цялостно проследяване на плащанията по проекти.

Най-добрите функции на Invoice Ninja

Създавайте и изпращайте неограничен брой професионални фактури с персонализирано брандиране, използвайки управлението на фактури.

Автоматизирайте процесите по плащане с повтарящи се фактури и напомняния с повтарящи се плащания.

Следете разходите по проектите и ги интегрирайте във фактурите за фактуриране, като използвате проследяване на разходите.

Приемайте плащания, като фактурирате клиента чрез над 45 платежни портала, включително Stripe, PayPal и Square.

Достъп до безплатната, самохоствана версия с отворен код за по-голям контрол и гъвкавост

Ограничения на Invoice Ninja

Ограничени функции за управление на проекти в сравнение с усъвършенствани платформи като ClickUp

Изисква технически познания за персонализиране на опциите в отворената версия

Има крива на обучение при максимално използване на интеграциите

Цени на Invoice Ninja

Безплатен план: Безплатен завинаги

Ninja Pro Plan: 12 $/месец

План за предприятия: 16 $/месец

Premium Business+: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Invoice Ninja

G2: 4. 3/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 150 отзива)

📮ClickUp Insight: 92% от работниците използват непоследователни методи за проследяване на задачите, което води до пропуснати решения и забавено изпълнение. Независимо дали изпращате бележки за проследяване или използвате електронни таблици, процесът често е разпръснат и неефективен. Решението за управление на задачите на ClickUp осигурява безпроблемно превръщане на разговорите в задачи, така че екипът ви да може да действа бързо и да остане съгласуван.

10. Teamwork.com (Най-добър за управление на сложни проекти с разширени функции за сътрудничество)

Teamwork.com бързо се превърна в популярна платформа за управление на проекти за малки предприятия. Създадена за компании от всякакъв мащаб, които работят с клиенти, тя предлага различни функции за управление на задачи, сътрудничество в екип и проследяване на времето.

Като алтернатива на Hello Bonsai, Teamwork.com предлага разширени възможности за управление на клиенти, което го прави идеален за компании, които се нуждаят от мощни инструменти за комуникация и сътрудничество.

Най-добрите функции на Teamwork.com

Разпределяйте, приоритизирайте и проследявайте задачите с крайни срокове и зависимости, като използвате инструменти за управление на задачите.

Следете платените и неплатените часове с помощта на отчитане на работното време, за да оптимизирате производителността.

Споделяйте актуализации на проекти, файлове и обратна връзка директно с клиентите за по-добро сътрудничество с тях.

Възможност за комуникация и обмен на идеи в реално време в рамките на екипа чрез чата за екипи, достъпен на платформата.

Използвайте персонализирани шаблони за проекти, за да оптимизирате настройката и изпълнението на проектите.

Ограничения на Teamwork.com

Кривата на обучение за нови потребители може да бъде стръмна поради неговите обширни функции.

Разширените функции са достъпни само с по-скъпите ценови планове.

Възможностите за интеграция са ограничени в сравнение с конкуренти като ClickUp.

Цени на Teamwork.com

План „Deliver“: 13,99 $/месец на потребител

План Grow: 25,99 $/месец на потребител

План Scale: 69,99 $/месец на потребител

План за предприятия: Персонализирани цени

Teamwork.com – оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (1150+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 800 отзива)

Перфектната алтернатива на Hello Bonsai за разрастване на вашия бизнес?

Изборът на подходящия инструмент за управление на бизнеса е от решаващо значение за ефективността, с която управлявате дейността си и развивате бизнеса си. Hello Bonsai е популярен избор, но не е единствената опция на пазара.

Нашите алтернативи предлагат уникални функции за различни нужди, от усъвършенствано управление на проекти до инструменти за комуникация с клиенти и финансово проследяване.

Ако търсите високо персонализируем инструмент, който се отличава в управлението на проекти и задачи, като същевременно интегрира функции за проследяване на времето и CRM, ClickUp е силен конкурент. Неговите гъвкави функции го правят отличен избор както за свободни професионалисти, така и за малки предприятия.

Намерете инструмент, който съответства на вашите бизнес цели и ви помага да работите по-умно, а не по-усилено. ClickUp може да ви предложи точно това! Запишете се в ClickUp още днес и отключете потенциала си за растеж и успех!