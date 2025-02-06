12-те най-добри CRM инструмента в облака за оптимизирано управление на бизнеса

Вашият екип по продажбите е затрупан с поток от потенциални клиенти, електронните таблици се размножават с бясна скорост и никой не си спомня кога за последен път запитването на клиент не е било пропуснато. Звучи ли ви познато?

Това е хаосът, с който се сблъскват много компании, когато управляват взаимоотношенията с клиентите без подходящите инструменти. 😵‍💫

Ето тук се включва CRM софтуерът в облака, който действа като супергерой за управлението на вашия продажбен процес. Той прави всички ваши клиентски данни, управление на контактите и продажбени анализи достъпни по всяко време и навсякъде – в офиса или в салона на летището.

В този наръчник ще разгледаме какво прави CRM софтуера толкова ефективен и кои са най-добрите CRM инструменти в облака за трансформиране на продажбените стратегии. 🚀

⏰ 60-секундно резюме Подходящият CRM може да направи разликата между управлението на клиенти и изграждането на взаимоотношения. Един добър CRM организира вашите данни, оптимизира работните процеси, повишава производителността и гарантира, че никога няма да пропуснете възможност. Ето един бърз поглед върху най-добрите уеб-базирани CRM: ClickUp: Най-доброто решение за всеобхватни проекти и CRM решения ✅ Най-доброто решение за всеобхватни проекти и CRM решения ✅

Salesforce Sales Cloud: Най-добър за автоматизация на продажбите с изкуствен интелект ✅

Zoho CRM: Най-доброто решение за мащабируема CRM система с много функции ✅

HubSpot CRM: Най-добър за лесен за използване CRM доставчик ✅

Pipedrive: Най-добър за CRM, фокусиран върху сделките, с интуитивно управление на процесите ✅

Freshsales: Най-добрият CRM софтуер, базиран на изкуствен интелект, с безпроблемна автоматизация на продажбите ✅

Microsoft Dynamics 365: Най-доброто за усъвършенствани CRM и ERP решения, базирани на изкуствен интелект ✅

Insightly CRM: Персонализирани решения за разширяване на бизнеса ✅

Nimble : Най-добър за CRM, фокусиран върху взаимоотношенията, за оптимизирана комуникация ✅

Zendesk Sell: Най-добър за прост CRM с унифицирана видимост на клиентите ✅

SugarCRM: Най-добър за персонализиран CRM с усъвършенствана автоматизация ✅

Apptivo CRM: Най-доброто решение за бюджетни, персонализирани CRM решения ✅

Какво трябва да търсите в един CRM софтуер, базиран в облака?

Изборът на подходящ CRM софтуер в облака е от решаващо значение, но традиционните универсални правила не важат за тях. Как да изберете подходящия софтуер?

Ето какво трябва да имате предвид при оценяването на CRM системи, базирани в облака:

Достъп до данни в реално време: Достъп до информация за клиентите, данни за продажбите и отчети от всяко устройство, което гарантира, че вашият екип остава продуктивен навсякъде.

Автоматизирани работни процеси: Оптимизирайте повтарящи се задачи като проследяване, въвеждане на данни и проследяване на сделки, освобождавайки екипа си за дейности с висока добавена стойност.

Визуализация на продажбения процес: Проследявайте сделките на всеки етап от продажбения цикъл с лесни за разбиране табла, за да максимизирате възможностите.

Персонализирани отчети: Адаптирайте анализите към нуждите на вашия бизнес, което ви помага да измервате ефективността и да вземате решения въз основа на данни.

Интеграция със съществуващи инструменти: Свържете се с платформи за електронна поща, софтуер за маркетинг и други инструменти, за да създадете безпроблемен работен процес за вашия екип.

Разширено управление на контактите: съхранявайте и управлявайте всички взаимодействия с клиенти на едно място за по-добро изграждане на взаимоотношения и комуникация.

🔍 Знаете ли? Когато избирате CRM решение, обмислете инструменти с AI-базирани функции. Бизнесите, които използват генеративен AI-базиран CRM софтуер, са с 83% по-голяма вероятност да надхвърлят своите продажбени цели.

12-те най-добри CRM инструмента в облака, които трябва да познавате

Намирането на най-добрия CRM софтуер в облака може да изглежда трудна задача, но си заслужава усилията. Надежден CRM в облака опростява управлението на контактите и проследяването на продажбите, оптимизира работните процеси и дава възможност на екипите да надхвърлят целите си.

Нека разгледаме 12-те най-добри CRM решения в облака за вашите нужди:

1. ClickUp (Най-добър за всеобхватни проекти и CRM решения)

CRM решението на ClickUp предефинира управлението на взаимоотношенията с клиенти, като комбинира ефективни инструменти за продажби с мащабируема, всеобхватна платформа за работа.

Визуализирайте и управлявайте без усилие вашия продажбен процес с ClickUp Board Views като Kanban, списък и таблица

С над 10 гъвкави изгледа, като Kanban табла и изгледи на списъци, фирмите могат без усилие да проследяват продажбите, да управляват сметките и да наблюдават ангажираността на клиентите в реално време.

Следете ключови показатели като стойността на клиента за целия му жизнен цикъл и размера на сделките с ClickUp Dashboards

Неговите табла за производителност предоставят полезна информация за стойността на клиента за целия му жизнен цикъл и размера на сделките, което дава възможност на екипите да вземат решения въз основа на данни.

Платформата се интегрира безпроблемно с инструменти като Slack, HubSpot, Gmail и други, централизира комуникацията с клиентите и елиминира изолираните работни процеси.

Освен това, автоматизацията им опростява бизнес процесите, като автоматично задейства актуализации на статуса, разпределя задачи и оптимизира приоритетите на екипа за максимална ефективност.

Изтеглете този шаблон Започнете работния си процес с CRM шаблона на ClickUp за продажбени канали, управление на акаунти и обслужване на клиенти.

CRM шаблоните на ClickUp предлагат централизирано решение за оптимизиране на управлението на клиенти. Те помагат за проследяване на продажбите, организиране на контактните данни и автоматизиране на повтарящи се процеси, което спестява време на екипите.

Настройваемите статуси, полета и изгледи позволяват на бизнеса да приоритизира задачите и да анализира информацията за клиентите.

Най-добрите функции на ClickUp

Визуализирайте стойността на клиента за целия му жизнен цикъл, размера на сделките и ефективността на екипа с над 50 персонализируеми джаджи.

Адаптирайте продажбените процеси с етапи, оценка на потенциални клиенти и подробни полета за проследяване.

Спестете време с автоматично създаване на задачи, промени в статуса и напомняния.

Използвайте над 10 изгледа, за да управлявате без усилие акаунти, тръбопроводи и задачи.

Сътрудничество с екипи или клиенти върху споделени документи в реално време

Ограничения на ClickUp

Леко по-трудно за усвояване от нови потребители поради богатите си функции.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

ClickUp Brain: Допълнение за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5,0 (над 4000 рецензии)

Един потребител подчертава:

Използвам ClickUp за бизнес проектите си, като проекти с клиенти и свързаните с тях задачи, както и за CRM система. Много харесвам ClickUp, а непрекъснатите актуализации с нови функции и подобрения го правят все по-добър.

💡 Професионален съвет: ClickUp Brain помага на екипите по продажбите да работят по-умно с незабавни отговори, автоматизирани актуализации и персонализирани последващи действия. Интегрирайте безпроблемно с инструменти като Salesforce, за да оптимизирате работните процеси и да се съсредоточите върху повишаване на степента на удовлетвореност на клиентите.

2. Salesforce Sales Cloud (най-добър за автоматизация на продажбите с изкуствен интелект)

чрез Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloud е мощно средство за автоматизиране на продажбените процеси и мащабиране на растежа на приходите.

Неговите AI-базирани анализи, като Einstein Analytics, насочват продавачите през етапите на сделката и предлагат прогнози в реално време и управление на процеса.

Функции като автоматизация на работните процеси, инструменти за изготвяне на оферти и проследяване на дейностите осигуряват централизиран източник на информация за управление на взаимоотношенията с клиентите.

Най-добрите функции на Salesforce Sales Cloud

Създавайте точни прогнози в реално време с AI анализи, съобразени с конкретни бизнес цели.

Проследявайте сделките и откривайте пречките с интуитивни инструменти за управление на процесите.

Автоматизирайте процеси като разпределяне на потенциални клиенти с инструменти за създаване на работни процеси чрез плъзгане и пускане.

Записвайте автоматично имейли, събития и ангажименти, за да поддържате единна CRM визия.

Ограничения на Salesforce Sales Cloud

Потребителският интерфейс може да бъде труден за навигация, особено за нови потребители.

Инструментите с ниско ниво на кодиране може да не отговарят напълно на напредналите бизнес нужди без персонализирано кодиране.

Цени на Salesforce Sales Cloud

Стартови пакет: 25 $/месец на потребител

Pro пакет: 100 $/месец на потребител

Enterprise : 165 $/месец на потребител

Неограничен: 330 $/месец на потребител

Einstein 1 sales: 500 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Salesforce Sales Cloud

Capterra: 4. 4/5. 0 (18 000+ отзива)

G2: 4. 4/5. 0 (23 000+ отзива)

🔍 Знаете ли, че... Средно CRM решението спестява на служителите 5-10 часа седмично чрез автоматизиране на рутинни задачи като проследяване и въвеждане на данни. Представете си какво би могъл да направи вашият екип с това допълнително време!

3. Zoho CRM (Най-доброто решение за мащабируема CRM система с богат набор от функции)

чрез Zoho

Zoho CRM е икономично, но богато на функции решение, идеално за бизнеса от всякакъв мащаб. То предлага набор от инструменти, включително прогнозиране на продажбите, AI-подкрепена помощ с Zia, многоканална комуникация и усъвършенствана автоматизация на процесите.

Той подобрява сътрудничеството и управлението на данни чрез безпроблемна интеграция в екосистемата на Zoho и инструменти на трети страни.

Функцията Blueprint се отличава с автоматизация на процесите, позволяваща на екипите да събират данни и да оптимизират работните процеси ефективно.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Използвайте AI инструментите на Zia, за да получите прогнозни анализи, да управлявате задачи и да взаимодействате с клиенти чрез разговорна AI.

Комуникирайте с клиентите чрез имейл, социални медии и телефонни канали от една централизирана платформа.

Оптимизирайте работните процеси в продажбите чрез автоматизиране на рутинни процеси като разпределяне на потенциални клиенти, проследяване и актуализиране на данни.

Ограничения на Zoho CRM

Ограничена наличност на някои интеграции на приложения на трети страни

Цени на Zoho CRM

Безплатни завинаги

Стандартен: 14 $/месец на потребител

Професионална версия: 23 USD/месец на потребител

Enterprise: 40 $/месец на потребител

Ultimate: 52 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2: 4. 1/5. 0 (над 2700 отзива)

Capterra: 4,3/5,0 (над 6800 отзива)

Говорейки за цялостното приложение на Zoho CRM, един потребител в G2 казва:

Zoho CRM се отличава с интуитивния си интерфейс и възможността за персонализиране на работните процеси. Интеграцията с други инструменти в екосистемата на Zoho улеснява централизираното управление на данни и автоматизацията на повтарящи се задачи, което спестява време и подобрява ефективността в ежедневните ни операции. В допълнение, модулът за анализи е много пълен и полезен за вземането на решения.

💡 Професионален съвет: Искате ли да видите как най-успешните компании извличат максимална полза от своите CRM инструменти? Запознайте се с реални примери и случаи на използване на CRM, за да откриете нови начини за предоставяне на надеждна поддръжка на клиентите.

4. HubSpot CRM (Най-добър за лесен за използване CRM доставчик)

чрез HubSpot

HubSpot CRM се отличава с простотата си и усъвършенстваните безплатни функции, което го прави идеален за развиващи се бизнеси.

Той предлага инструменти като проследяване на процесите в реално време, писане на имейли с помощта на изкуствен интелект, планиране на срещи и софтуер за чат на живо, които подобряват производителността на екипа.

Smart CRM на HubSpot обединява данните от продажбите, маркетинга и обслужването на клиенти, като предоставя цялостен поглед върху взаимодействията с клиентите.

Най-добрите функции на HubSpot CRM

Проследявайте и управлявайте вашите продажби с визуални CRM табла в реално време.

Използвайте AI-базирани инструменти за електронна поща, за да създадете персонализирана комуникация и да проследите в подходящия момент.

Привлечете потенциални клиенти с софтуер за чат на живо за незабавна комуникация

Достъп до подробни отчети за продажбите, производителността и ефективността на екипа

Ограничения на HubSpot CRM

Някои разширени функции, като автоматизиране на работните процеси, са достъпни само в платените планове.

Отчетите за персонализирани свойства може да изискват допълнителна персонализация и обучение.

Цени на HubSpot CRM

Sales Hub Starter: 20 USD/месец на работно място

Платформа за начинаещи клиенти: 16 USD/месец на работно място

Sales Hub Professional: 890 $/месец (включва три места)

Sales Hub Enterprise: 3600 USD/месец (включва пет места)

Оценки и рецензии за Hubspot

G2: 4,4/5,0 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,5/5,0 (над 2000 отзива)

💡 Професионален съвет: Изборът на подходящия CRM софтуер за предприятия променя ефективността на вашата организация. Получете вътрешна информация за най-добрите CRM инструменти за мащабни операции, за да оптимизирате комуникацията и да поддържате всички на една и съща страница.

5. Pipedrive (Най-добър за CRM, фокусиран върху сделките, с интуитивно управление на процесите)

чрез Pipedrive

Pipedrive е проектиран да помага на екипите по продажбите да организират, проследяват и сключват сделки ефективно. Неговият табло в стил Kanban позволява на потребителите да подобрят производителността на продажбите, да персонализират етапите на сделката и да автоматизират последващите действия.

С информация за продажбите в реално време, предложения, базирани на изкуствен интелект, и персонализирани полета, Pipedrive позволява на търговските представители да се фокусират върху подходящите възможности в подходящия момент.

Той поддържа и автоматизирано поддържане на потенциални клиенти, проследяване на имейли и интеграции с популярни приложения.

Най-добрите функции на Pipedrive

Визуализирайте продажбените канали и персонализирайте етапите на сделката с табло в стил Kanban.

Автоматизирайте поддържането на интереса на потенциалните клиенти и последващите действия с помощта на AI-базирани анализи и подсказки.

Създавайте персонализирани полета и автоматизирайте изчисленията за персонализирана CRM функционалност.

Достъп до отчети и показатели за продажбите в реално време, за да оптимизирате ефективността на екипа

Ограничения на Pipedrive

Липсват някои разширени функции за автоматизация в сравнение с по-скъпите CRM системи.

Инструментите за отчитане, макар и полезни, може да изискват допълнителна персонализация за задълбочен анализ.

Цени на Pipedrive

Essential: 14 $/месец на потребител

Разширено: 29 $/месец на потребител

Професионална версия: 59 $/месец на потребител

Цена: 69 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4. 2/5. 0 (над 1700 отзива)

Capterra: 4,5/5,0 (над 2900 рецензии)

Един потребител го обобщи точно като

Мощен CRM, подходящ за мащабиране, от стартиращи и малки фирми до много по-големи.

🔍 Знаете ли, че... Повечето компании отчитат 29% ръст в продажбите си след внедряването на CRM доставчик.

6. Freshsales (Най-добър за CRM софтуер, базиран на изкуствен интелект, с безпроблемна автоматизация на продажбите)

чрез FreshSales

Freshsales съчетава функции, базирани на изкуствен интелект, с лесен за използване интерфейс, което позволява на екипите по продажбите да оптимизират процесите и да сключват сделки по-бързо.

Freddy AI предлага разширени анализи като препоръки за сделки, оценки на намеренията и автоматизирано писане на имейли, за да помогне на екипите да се съсредоточат върху задачи с висока стойност.

Изгледът в стил Kanban позволява на потребителите да организират визуално потенциалните клиенти, акаунтите и сделките. Вградените инструменти за комуникация, като чат на живо, имейл и телефон, осигуряват гладко взаимодействие с клиентите.

Най-добрите функции на Freshsales

Организирайте и проследявайте сделките с изгледи в стил Kanban за акаунти, контакти и тръбопроводи.

Автоматизирайте повтарящи се задачи като оценяване на потенциални клиенти, поредици от имейли и задачи за дейности с помощта на Freddy AI.

Получете полезни информации с препоръки за сделки, оценка на намеренията и прогнози от Freddy AI.

Ограничения на Freshsales

Многобройните настройки за конфигуриране могат да направят настройката прекалено сложна за нови потребители.

Разработването на приложения за Freshsales може да бъде предизвикателство поради несъответствия в структурите на данните между локалната и реалната среда.

Цени на Freshsales

Безплатно

Растеж: 11 $/месец на потребител

Pro: 47 $/месец на потребител

Enterprise: 71 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Freshsales

G2: 4,5/5,0 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,5/5,0 (над 600 отзива)

📚 Бонус за четене: Изграждането на култура, ориентирана към клиента, е ключът към задържането и растежа. Разгледайте практически съвети, за да направите бизнеса си по-ориентиран към клиента.

7. Microsoft Dynamics 365 (най-доброто за усъвършенствани CRM и ERP решения, базирани на изкуствен интелект)

чрез Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 комбинира мощни AI инструменти с интегрирана CRM и ERP платформа, за да осигури цялостно управление на бизнеса.

От инструменти за автоматизация на продажбите до усъвършенствани анализи, Dynamics 365 свързва екипи, процеси и данни за безпроблемно взаимодействие с клиентите. С Microsoft Copilot потребителите се възползват от контекстуални AI прозрения за приоритизиране на потенциални клиенти, обобщения на възможности и автоматизация на работните процеси.

Функции на Microsoft Dynamics 365

Използвайте Copilot с изкуствен интелект, за да генерирате анализи на естествен език, да изготвяте чернови на имейли и да се подготвяте за срещи.

Автоматизирайте управлението на потенциални клиенти и възможности, за да оптимизирате процеса на продажби.

Интегрирайте безпроблемно с Microsoft 365, Power Platform и Teams, за да централизирате сътрудничеството.

Ограничения на Microsoft Dynamics 365

Разделянето на основните функции (продажби, обслужване, маркетинг) може да затрудни внедряването в някои организации.

Цени на Microsoft Dynamics 365

Професионалист в продажбите: 65 $/месец на потребител

Sales Enterprise: 105 $/месец на потребител

Sales Premium: 150 USD/месец на потребител

Microsoft Relationship Sales: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Microsoft Dynamics 365

G2: 3,8/5,0 (над 1500 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Агент по недвижими имоти, който използва Microsoft 365, споделя в G2:

С пълния набор от продукти в Microsoft 365 мога да управлявам своя бизнес с недвижими имоти. Outlook ми позволява да управлявам графика си, контактите си и всичките си имейли. В магазина на Microsoft има много добавки, които ми помагат да персонализирам Outlook, за да се превърне в най-добрия CRM за недвижими имоти. Всичко е на едно място. И, разбира се, Word, Note и Excel ми помагат да управлявам бизнеса си с формуляри, писма, диаграми, списъци за проверка и всичко, от което се нуждая, за да управлявам бизнеса си.

🔍 Знаете ли, че... 71% от малките предприятия разчитат на CRM решения в облака, за да оптимизират комуникацията с клиентите и да проследяват продажбите.

8. Insightly CRM (Индивидуални решения за разширяване на бизнеса)

чрез Insightly

Insightly CRM предлага гъвкава платформа за централизиране на клиентските данни, оптимизиране на продажбените процеси и насърчаване на по-дълбоки взаимоотношения с клиентите.

Екипите могат да управляват потенциални клиенти, да автоматизират работните процеси, да създават персонализирани маркетингови кампании и да проследяват проекти от един интуитивен интерфейс.

Неговите усъвършенствани инструменти, като управление на знанията, проследяване на SLA и сегментация на корпоративно ниво, го правят идеален избор за растящи организации в различни индустрии.

Най-добрите функции на Insightly

Управлявайте и проследявайте потенциалните клиенти с централизирана база данни, за да увеличите процента на конверсия.

Автоматизирайте работните процеси, за да елиминирате повтарящите се задачи и да освободите време за стратегическа работа.

Създавайте разширени отчети и ползвайте готови табла за вземане на решения въз основа на данни.

Провеждайте персонализирани маркетингови кампании с A/B тестове и персонализирани шаблони за имейли.

Ограничения на Insightly

Плановете от по-ниско ниво ограничават достъпа до важни функции като управление на продукти, което е достъпно само в плана от най-високо ниво.

Интерфейсът в оранжеви цветове не предлага опции за персонализиране, което ограничава гъвкавостта при брандирането.

Цени на Insightly

Плюс: 29 $/месец на потребител

Професионална версия: 49 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Insightly

G2: 4. 2/5. 0 (над 900 отзива)

Capterra: 4,0/5,0 (над 650 отзива)

9. Nimble (Най-добър за CRM, фокусиран върху взаимоотношенията, за оптимизирана комуникация)

чрез Nimble

Nimble е CRM, фокусиран върху взаимоотношенията, който дава възможност на екипите да управляват взаимодействията с клиенти и да подобряват лесно процесите на продажбите. Той може да се интегрира безпроблемно с Microsoft 365, Google Workspace и социалните платформи.

Nimble също така консолидира контактната информация, проследява историята на комуникацията и автоматизира работните процеси. Интуитивният му дизайн позволява на потребителите да обединяват и обогатяват контактите си, като същевременно автоматизират персонализираното общуване.

Най-добрите функции на Nimble

Консолидирайте информацията за клиентите с унифицирани записи за контакти, обогатени с социални и бизнес прозрения.

Автоматизирайте поредици от имейли и групови съобщения за персонализирано общуване в голям мащаб.

Управлявайте работните процеси с персонализирани шаблони за проследяване на потенциални клиенти и управление на сделки.

Генерирайте потенциални клиенти директно от вашия уебсайт, използвайки вградени уеб формуляри.

Ограничения на Nimble

Интеграцията с други CRM решения като Salesforce или Microsoft Dynamics е ограничена, което затруднява прехвърлянето на данни.

Невръзните имейли понякога могат да се свързват с грешен контакт или работен процес, когато се работи с общи имейл адреси за няколко сделки.

Гъвкави цени

План за екип: 10 $/месец на потребител

Бизнес план : 26 $/месец на потребител

План за предприятия: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Nimble

G2: 4,5/5,0 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,4/5,0 (над 1800 отзива)

Говорейки за трансформационните възможности на Nimble, един потребител в G2 казва:

Nimble CRM напълно промени начина, по който работи екипът ни. Най-много ми харесва способността на Nimble да интегрира безпроблемно всички данни за клиентите ни в една интуитивна платформа. Преди се борехме с разпръснати данни в различни инструменти, но Nimble ги обединява, което улеснява проследяването на взаимодействията, управлението на потенциалните клиенти и сключването на сделки по-бързо от всякога. Потребителският интерфейс е изключително лесен за използване, което позволява дори на членовете на екипа ни, които не са технически подготвени, да се включат и да започнат да го използват с минимално обучение.

💡 Професионален съвет: CRM софтуерът е толкова добър, колкото и вашата стратегия. Разгледайте 10 одобрени от експерти CRM стратегии за съгласуване на екипите и постигане на успех с клиентите.

10. Zendesk Sell (Най-добър за прост CRM с унифицирана видимост на клиентите)

чрез Zendesk Sell

Zendesk Sell е създаден, за да помогне на екипите по продажбите да увеличат производителността си, да управляват ефективно процесите и да осигурят по-добро обслужване на клиентите. Унифицираната му платформа позволява на екипите да виждат цялостния път на клиента, като комбинира информация за продажбите и обслужването.

Функции като автоматизирано задаване на задачи, проследяване на имейли и персонализирани пипалини улесняват организирането на потенциални клиенти и сключването на сделки. С помощта на усъвършенствани анализи и прогнози екипите могат да вземат решения, основани на данни, за да оптимизират производителността.

Най-добрите функции на Zendesk Sell

Персонализирайте и проследявайте продажбените канали за по-добра видимост на сделките и потенциалните клиенти.

Автоматизирайте рутинни задачи като проследяване, възлагане на сделки и планиране на дейности.

Получавайте информация в реално време с помощта на усъвършенствани инструменти за отчитане, анализи и прогнозиране.

Управлявайте данните с персонализирани полета, етикети и филтри, за да адаптирате CRM софтуера към вашия бизнес.

Ограничения на Zendesk Sell

Бъгове в ключови функции, като например търсене, което не включва потребителски полета, и неработеща функция за обединяване на потенциални клиенти, контакти и сделки.

Проблеми с разрешенията, при които ограничени потребители могат да редактират задачите на другите, което води до объркване

Цени на Zendesk Sell

Екип: 19 $/месец на потребител

Растеж: 55 $/месец на потребител

Професионална версия: 115 USD/месец на потребител

Enterprise: 169 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zendesk Sell

G2: 4. 2/5. 0 (над 400 отзива)

Capterra: 4,3/5,0 (над 100 отзива)

🧠 Интересен факт: Въпреки че има много спорове за това кой е изобретил CRM софтуера, Робърт и Кейт Кестнбаум, които са създали ACT (Automated Contact Tracking), често са считани за неговите създатели!

11. SugarCRM (Най-добър за персонализиран CRM с усъвършенствана автоматизация)

чрез SugarCRM

SugarCRM предоставя CRM софтуер, който дава възможност на бизнеса да получи пълен контрол над данните за клиентите и процесите по продажбите.

Потребителите могат да създават 360-градусови клиентски профили, консолидирайки дейности, история и информация в един единствен изглед за по-лесно вземане на решения.

Неговите AI-базирани инструменти помагат за приоритизиране на потенциалните клиенти, прогнозиране на приходите и насочване на търговските представители с полезни информации. Екипите могат да проектират персонализирани работни процеси, да автоматизират повтарящи се задачи като управление на случаи и проследяване на имейли, както и да използват анализ на настроенията, за да оценят взаимодействията с клиентите.

Най-добрите функции на SugarCRM

Консолидирайте всички данни за клиентите на едно място с 360-градусова визия за клиентите, за да получите цялостно разбиране за вашите клиенти.

Използвайте AI-базирани анализи за прогнозна аналитика и насочено продажби, за да приоритизирате ефективно възможностите.

Използвайте усъвършенствани инструменти за прогнозиране, за да предвидите тенденциите в приходите и продажбите и да планирате по-добре и по-точно.

Ограничения на SugarCRM

Няма лесен начин за възстановяване на изтрити данни в стандартната версия за облак.

Персонализирането на бекенда изисква познания по програмиране, а вградените примери за изчислени полета са ограничени.

Цени на SugarCRM

Essentials: 19/месец на потребител (минимум 3 потребители)

Стандартен: 59/месец на потребител (минимум 10 потребители)

Разширено: 85/месец на потребител (минимум 10 потребители)

Premier: 135/месец на потребител (минимум 10 потребители)

Оценки и рецензии за SugarCRM

G2: 3,9/5,0 (над 1000 отзива)

Capterra: 3,8/5,0 (над 400 отзива)

Един потребител, който говори за SugarCRM, казва:

Мощен и гъвкав CRM инструмент, не само за продажби и дистрибуция. SugarCRM позволява много добро управление на вашите процеси по продажби и дистрибуция, но и на по-нататъшни процеси, като например фактуриране, благодарение на високата си гъвкавост и възможност за персонализиране. По този начин администраторът може да прави много промени и настройки, така че не е необходимо да се прибягва до IT консултант за всяка промяна в системата.

⚡ Бонус съвет: Управлявате продажбите си като проект? Научете доказани стратегии за оптимизиране на процесите и поддържане на продажбите си на правилния път. Научете как.

12. Apptivo CRM (Най-добър за бюджетно-приятелска, персонализирана CRM система)

чрез Apptivo CRM

Apptivo CRM предлага достъпно и високо персонализирано решение, което го прави идеален избор за бизнеса от всякакъв мащаб. Поддържа усъвършенствана автоматизация на продажбите, маркетинг и управление на взаимоотношенията с клиентите с инструменти за управление на потенциални клиенти, последователност на имейли и автоматизация на работните процеси.

Мащабируемостта на платформата, от малки екипи по продажбите до организации на корпоративно ниво, се подсилва от функции като CPQ (Configure, Price, and Quote) инструменти, управление на множество канали и персонализирано брандиране.

Най-добрите функции на Apptivo CRM

Управлявайте и наблюдавайте едновременно няколко продажбени канала, за да сключвате сделки по-бързо.

Оптимизирайте комуникацията и елиминирайте повтарящите се задачи с автоматизирани работни процеси.

Използвайте шаблони за имейли, последователности и двупосочна синхронизация на имейли, за да проследявате отваряния, кликвания и последващи действия.

Създавайте точни оферти и управлявайте ценообразуването ефективно с CPQ инструменти

Ограничения на Apptivo CRM

Ограничени възможности за разширени отчети в плановете от по-ниско ниво

Някои потребители съобщават за периодични забавяния в мобилното приложение.

Цени на Apptivo CRM

Lite: 20 $/месец на потребител

Премиум: 30 $/месец на потребител

Ultimate: 50 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Apptivo CRM

G2: 4,7/5,0 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5,0 (над 2000 отзива)

Централизирайте всички данни за клиентите си с ClickUp

Изборът на CRM услуга не се свежда само до функции и цени – той зависи от съответствието с вашите бизнес цели и адаптивността към работните процеси на вашия екип. Обмислете колко интуитивна е CRM системата за вашия екип, каква е поддръжката на клиенти и нейната мащабируемост.

Когато разглеждате тези фактори, ClickUp се откроява с цялостната си платформа за управление на проекти и CRM, предлагаща несравнима гъвкавост и високо персонализиран интерфейс.

Неговите безпроблемни възможности за интеграция и инструменти за автоматизация ви гарантират управление на взаимоотношенията, като същевременно генерират полезни прозрения, които стимулират растежа.

Не чакайте – регистрирайте се в ClickUp още днес и променете начина, по който управлявате продажбите и взаимоотношенията с клиентите си!