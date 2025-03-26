10-те най-добри AI инструмента за разширяване на изречения за по-голяма яснота на писането

Черновият вариант се получаваше перфектно – докато не осъзнахте, че изреченията ви са къси и сухи, без необходимата дълбочина.

Можете да разрешите този типичен проблем при писането с подходящите инструменти.

AI инструментът за разширяване на изречения ви помага да превърнете основните идеи в ясни и въздействащи изявления. Докато мнозина разчитат на традиционните помощни средства за писане, тези инструменти надхвърлят граматиката, като придават на вашите текстове повече яснота и въздействие само с няколко промени.

В този блог ще разгледаме 10-те най-добри AI инструмента за разширяване на изречения, които ще ви помогнат да подобрите изреченията си без усилие. 📝

⏰ 60-секундно резюме Ето нашите 10 най-добри препоръки за вашия следващ инструмент за разширяване на изречения с изкуствен интелект: ClickUp (Най-подходящ за екипи, които управляват проекти и създават съдържание) ContentDetector. ai (Най-подходящ за писатели, които се фокусират върху съдържание, безопасно за AI-разпознаване) Originality. ai (Най-доброто за създатели на съдържание, които гарантират оригиналност и SEO) Humanize AI Text Sentence Expander (Най-подходящ за маркетинг специалисти, които усъвършенстват съдържание, генерирано от изкуствен интелект) Junia AI Text Expander (Най-подходящ за професионалисти, които се нуждаят от бързи и прецизни разширения) WriterBuddy. ai Sentence Expander (Най-подходящ за блогъри и студенти, които се нуждаят от прости подобрения) Musely. ai Sentence Expander (Най-подходящ за мениджъри на социални медии и влиятелни лица) Edit Pad AI Sentence Expander (Най-подходящ за обикновени потребители, които търсят лесно разширяване на съдържанието) HyperWrite Sentence Expander (Най-подходящ за професионалисти, търсещи персонализирана помощ при писането) Typli. ai Sentence Expander (Най-подходящ за свободни професионалисти и предприемачи, които се нуждаят от разнообразни тонове на съдържанието)

Изборът на подходящия инструмент за разширяване на изречения с изкуствен интелект може да оптимизира процеса на писане. За да сте сигурни, че той работи за вас, се фокусирайте върху ключовите функции, които подобряват точността, скоростта и четимостта.

Нека разгледаме какво трябва да търсите, за да извлечете максималното от вашия инструмент⚒️

Разширяване с помощта на изкуствен интелект: Използва усъвършенствани алгоритми за разширяване на изреченията, като запазва оригиналното значение и контекст.

Проверка за плагиатство: Включва вградена проверка за плагиатство, за да гарантира, че съдържанието ви остава оригинално и без дублиране.

Точност: Разширява изреченията, без да променя оригиналния контекст, като гарантира прецизност в писането ви.

Скорост: Осигурява бързо разширяване с няколко кликвания, което ви спестява време в сравнение с ръчното пренаписване.

Четливост: Фокусира се върху преобразуването на сложни изречения в ясно и лесно за разбиране съдържание.

Универсалност: Подходящ за широк спектър от съдържание, включително академично писане, творческо писане, професионални доклади, блог публикации и др.

Персонализируем тон: Позволява ви да настроите тона на разширеното съдържание, за да съответства на целевата ви аудитория.

Многоезична поддръжка: Поддържа множество езици, което го прави полезен за международна и разнообразна аудитория.

Не сте сигурни кой AI инструмент за разширяване на изречения подобрява съдържанието ви?

От подобряване на четимостта до повишаване на креативността, тези инструменти предлагат уникални функции, които отговарят на вашите нужди. Ето кратък преглед, който ще ви помогне да изберете най-подходящия за вас. 💁

Инструмент Най-подходящо за Отличителна характеристика ClickUp Екипи, които управляват създаването на съдържание и свързаните с това задачи и проекти Интегрира се с инструменти за управление на задачи и проекти за безпроблемно управление на работния процес и създаване на съдържание. ContentDetector. ai Писатели, фокусирани върху съдържание, безопасно за AI-разпознаване Гарантира, че разширеният текст остава човешки и безопасен за AI. Originality. ai Създатели на съдържание, които дават приоритет на оригиналността и SEO Осигурява откриване на плагиатство заедно с разширяване на текста. Хуманизирайте AI Text Sentence Expander Маркетолози, усъвършенстващи съдържанието, генерирано от изкуствен интелект Подобрява текста, генериран от изкуствен интелект, за да звучи по-естествено и увлекателно. Junia AI Text Expander Професионалисти, които се нуждаят от бързи и прецизни разширения Предлага разширения, съобразени с контекста, с гъвкавост в тон и стил. WriterBuddy. ai Разширител на изречения Блогъри и студенти, които се нуждаят от прости подобрения Удобен интерфейс с бързи предложения за подобряване на текста Musely. ai Разширител на изречения Мениджъри на социални медии и влиятелни лица Оптимизира разширеното съдържание за ангажираност в социалните медии Editpad AI Sentence Expander Обикновени потребители, които търсят лесно разширяване на съдържанието Опростено разширяване с основни функции за пренаписване HyperWrite Sentence Expander Професионалисти, търсещи персонализирана помощ при писането Предложения, базирани на изкуствен интелект, за индивидуални стилове на писане Typli. ai Разширител на изречения Фрийлансъри и предприемачи, които се нуждаят от разнообразни тонове на съдържанието Опции за персонализиране на AI за различни нужди от съдържание

С толкова много AI инструменти за разширяване на изречения на пазара, намирането на подходящия може да бъде трудно. Някои се фокусират върху яснотата, други върху креативността, а малцина предлагат перфектна комбинация от двете. Ние събрахме 10-те най-добри инструмента, за да улесним вашето решение, като подчертахме техните основни характеристики и недостатъци.

Нека намерим идеалното решение за вашите нужди при писане. 👀

1. ClickUp (Най-подходящ за екипи, които управляват проекти и създават съдържание)

Уморени сте да превключвате между приложения? Запознайте се с ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата! 🤩

Независимо дали управлявате задачи, пишете следващата си публикация в блога или планирате да използвате изкуствен интелект за дигитални маркетингови кампании, ClickUp съхранява всичко на едно място.

С вградения в ClickUp Brain инструмент „ “ работите по-умно и по-бързо от всякога. Имате нужда да усъвършенствате изречение или да добавите подробности? AI Writer на Brain предлага подобрения въз основа на контекста на вашето съдържание. Като първата в света невронна мрежа, която свързва задачи, документи, хора и фирмени знания, тя ви позволява да усъвършенствате съдържанието директно в работния си поток въз основа на контекста на вашата задача или документ.

Усъвършенствайте и оптимизирайте съдържанието си с ClickUp Brain

Освен това, ClickUp Docs улеснява съвместното създаване и редактиране на документи, като събира всички ваши документи, уикита и идеи в едно централизирано работно пространство. Използвайте командите „/” или бутона „Write with AI” в ClickUp Docs, за да създавате или редактирате съдържание. Просто въведете изречението си и AI ще го разшири с корекции на яснотата и тона.

Създавайте висококачествено съдържание по-бързо с AI Writer for Work на ClickUp Brain.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте ClickUp Automations , за да управлявате рутинни задачи като възлагане на прегледи на съдържание или проследяване на крайни срокове.

Добавете AI Custom Fields към задачите, за да създавате автоматично съдържание за описанията на задачите.

Обобщавайте задачи, документи, коментари и чат дискусии с функцията Ask AI.

Получавайте изображения, генерирани от AI, като използвате AI функциите в ClickUp Whiteboards

Записвайте бележки от срещи, транскрибирайте ги и извличайте лесно задачи за действие с ClickUp AI Notetaker

Ограничения на ClickUp

За начинаещите може да е необходимо известно време за обучение.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

ClickUp наистина замества няколко инструмента с един. Благодарение на ClickUp управляваме създаването на съдържание, маркетинга, разработването на продукти, фирмените документи и много други неща на едно място. Отделите в нашата компания могат да разберат и да се информират много по-лесно за това, върху което работят другите екипи, тъй като можем да съхраняваме всичко на едно място.

ClickUp наистина замества няколко инструмента с един. Благодарение на ClickUp управляваме създаването на съдържание, маркетинга, разработването на продукти, фирмените документи и много други неща на едно място. Отделите в нашата компания могат да разберат и да се информират много по-лесно за това, върху което работят другите екипи, тъй като можем да съхраняваме всичко на едно място.

🔍 Знаете ли, че... 41% от маркетолозите споделят, че използването на AI е донесло по-високи приходи от техните имейл кампании.

2. ContentDetector. ai (Най-подходящ за писатели, които се фокусират върху съдържание, безопасно за AI-разпознаване)

ContentDetector. ai е многофункционална платформа, която идентифицира текстове, генерирани от изкуствен интелект, включително резултати от модели като ChatGPT, Claude, Gemini и други с помощта на AI Content Detector. Освен това, Sentence Expander ви помага да подобрите писането и създаването на съдържание.

Платформата използва усъвършенствани алгоритми за езикова обработка, за да гарантира, че разширеното съдържание остава информативно, убедително и изпипано, без да се компрометира яснотата или намерението.

Най-добрите функции на ContentDetector.ai

Разделете сложните идеи на ясни и подробни обяснения за по-добро разбиране.

Подобрете статиите си с изчерпателни анализи и интересни подробности, за да привлечете читателите.

Проверете съдържанието си с помощта на няколко AI инструмента за откриване на плагиатство, като Originality.ai и Turnitin, за да съберете резултатите и да постигнете по-голяма точност.

Ограничения на ContentDetector. ai

Липсват самостоятелни приложения за настолни компютри, Android и iOS, което ограничава достъпността на различни устройства.

Ограничени възможности за анализ и персонализиране на обратната връзка

Цени на ContentDetector. ai

Безплатно

ContentDetector. ai оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за ContentDetector. ai?

Тук това не е нещо уникално, но резултатите трябва да бъдат потвърдени. Творческите резултати се различават лесно, но техническото съдържание е като хвърляне на монета.

Тук това не е нещо уникално, но резултатите трябва да бъдат потвърдени. Творческите резултати се различават лесно, но техническото съдържание е като хвърляне на монета.

🔍 Знаете ли? Зад магията на разширяването на изреченията стои обработката на естествен език (NLP). NLP алгоритмите помагат на AI да анализира структурата на изреченията, граматичните правила и контекстуалното значение, като гарантират, че разширенията имат смисъл и поддържат последователност.

3. Originality. ai (Най-доброто за създатели на съдържание, които искат да гарантират оригиналност и SEO)

Sentence Expander на Originality.ai превръща разпръснатите мисли в добре структурирано и увлекателно съдържание. Той ви помага да превърнете идеите си в изпипани параграфи без усилие.

Този инструмент за копирайтинг „ “ предлага много опции, които ви помагат да персонализирате, усъвършенствате и подобрите съдържанието, за да отговаря на вашия уникален стил на писане и нужди. Той може да извлича съдържание от качени файлове или чрез анализиране на URL адреси, като предлага гъвкавост и прецизност.

Най-добрите функции на Orginality.ai

Качете файлове или извлечете текст директно от URL адреси, за да генерирате бързо разширено съдържание без ръчно въвеждане.

Изберете как искате инструментът да разширява изреченията ви – дали като продължава мислите ви, или като ги прави по-подробни и изчерпателни.

Проследявайте минали разширения с история на резултатите, за да сравнявате версиите и да усъвършенствате писането си с течение на времето.

Оригиналност. Ограничения на AI

Той често маркира съдържание, написано от хора, като генерирано от AI.

Потребителите са ограничени до 20 безплатни разширения дневно, което може да попречи на широко използване.

Цени на Originality.ai

Безплатно

Плащане при ползване: 30 долара на потребител (еднократна цена при поискване)

Pro: 14,95 $/месец

Enterprise: 179 $/месец

Оригиналност. Рейтинги и рецензии на ai

G2: 4. 3/5 (20+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Originality.ai?

Удобният интерфейс и подробните отчети го правят лесен за използване и разбиране, което го превръща в незаменим инструмент за създателите на съдържание и преподавателите. Това, което не ми харесва в Originality. AI, са случайните фалшиви положителни резултати, при които съдържание, написано от човек, погрешно се маркира като генерирано от AI. Това може да създаде ненужни притеснения и изисква допълнителна проверка...

Удобният интерфейс и подробните отчети го правят лесен за използване и разбиране, което го превръща в незаменим инструмент за създателите на съдържание и преподавателите. Това, което не ми харесва в Originality. AI, са случайните фалшиви положителни резултати, при които съдържание, написано от човек, погрешно се маркира като генерирано от AI. Това може да създаде ненужни притеснения и изисква допълнителна проверка...

🔍 Знаете ли? Способността на AI да разширява изреченията често отразява начина, по който хората добавят повече слоеве към своите мисли. Тя взема основните елементи и след това ги усилва или доразвива, подобно на начина, по който ние естествено разширяваме разговорите си.

4. Humanize AI Text Sentence Expander (Най-доброто за маркетолози, които усъвършенстват съдържание, генерирано от изкуствен интелект)

чрез Humanize AI Text Sentence Expander

Humanize AI Sentence Expander преобразува късите, прости изречения в богато, добре структурирано съдържание, което привлича вниманието. Той ви помага да разграничите съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, от съдържанието, създадено от хора, като предлага редица опции за персонализиране, които се адаптират към вашите конкретни цели за съдържанието.

Включен в ChatGPT като допълнителен инструмент, Humanize AI подобрява вашето писане – независимо дали става дума за кратки пасажи или обширни документи. Освен разширяване на текста, той включва и Humanize File, където можете да качвате документи за разширяване и усъвършенстване.

Най-добрите функции на Humanize AI Text

Разширявайте и усъвършенствайте текста на над 26 езика, като гарантирате глобален обхват.

Изтеглете разширеното си съдържание в различни формати за по-нататъшна редакция или публикуване.

Разделете сложни концепции на лесноразбираем текст с добавен контекст и обяснение.

Хуманизирайте ограниченията на AI текста

Лошо структурираните или неясни входни данни може да изискват допълнителна редакция след обработката.

Инструментът се фокусира предимно върху хуманизирането на AI текста и може да няма напреднали функции като писане, съобразено с контекста, и проверка на фактите.

Цени на Humanize AI Text

Безплатно

Grow: 18,40 $/месец на потребител

Цена: 32,80 $/месец на потребител

Оцени и коментирай AI Text

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Съвет от професионалист: 3 подсказки за генериране на конкретни стилове на съдържание: Създайте приятелски, разговорен тон за тази публикация в блога Създайте по-професионална и изпипана версия на този имейл Превърнете този параграф в убедителен аргумент с ясно призив за действие

5. Junia AI Text Expander (Най-подходящ за професионалисти, които се нуждаят от бързи и прецизни разширения)

чрез Junia AI Text Expander

Text Expander на Junia AI превръща първоначалните ви мисли в подробен и увлекателен текст.

Всичко, което трябва да направите, е да въведете първоначалния си текст и да предоставите допълнителна информация, за да зададете контекста. Това помага на AI да генерира по-точни и подходящи предложения, като гарантира, че разширеното съдържание съответства на желаното от вас послание и тон.

Създаден с персонализиран AI модел, този AI текстов генератор ви помага да адаптирате съдържанието си за международна аудитория на над 40 езика. Освен това, той може да генерира статии с дължина до 6000 думи, което го прави идеален за задълбочени дискусии и висококачествено SEO съдържание.

Най-добрите функции на Junia AI

Разширете съдържанието с подходящи ключови думи, за да подобрите видимостта и онлайн присъствието си.

Създайте шаблони за многократна употреба, за да осигурите еднородност във всичките си проекти за писане.

Маркирайте текст и го разширете с едно кликване, като получите интуитивен контролен панел за въвеждане на ключови думи и мисли за разширение.

Ограничения на Junia AI

Потребителският интерфейс може да бъде подобрен за по-добро преживяване.

Ограничени възможности за избор на различни емоции и тонове

Цени на Junia AI

Безплатно

Създател: 34 $/месец на потребител

Pro: 59 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Junia AI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Junia AI?

Би било чудесно, ако имаха вграден AI детектор за съдържание. Тъй като в днешно време е лесно да се разбере дали цялата статия е написана от AI

Би било чудесно, ако имаха вграден AI детектор за съдържание. Тъй като в днешно време е лесно да се разбере дали цялата статия е написана от AI

💡 Съвет от професионалист: AI може да бъде подканен да въведе фигуративен език във вашето писане, което помага за разширяване и разнообразяване на изреченията по творчески начин. Това може да бъде особено полезно за създаване на увлекателно, описателно писане.

6. WriterBuddy. ai Sentence Expander (Най-подходящ за блогъри и студенти, които се нуждаят от прости подобрения)

WriterBuddy. AI е многофункционален помощник за писане, който помага на потребителите да подобрят изразите си с яснота и дълбочина. С помощта на своите усъвършенствани AI алгоритми, той разширява изразите в контекста.

Контролите за персонализиране, изборът на тон и насочването към аудитория ви помагат да пишете всичко – от академични статии до неформални публикации в блогове.

AI генераторът на съдържание предлага Essay Writer, Paragraph Generator и Conclusion Generator, за да улесни писането. След като въведете текста си, WriterBuddy предоставя две до три версии на разширеното изречение, като ви позволява да изберете най-подходящата.

Най-добрите функции на WriterBuddy.ai

Изберете от над 40 шаблона, които отговарят на различни нужди при писането, и използвайте функцията Co-Writer за писане, редактиране, обобщаване, проверка на граматиката и цитиране.

Използвайте Acronym Generator за подходящи и креативни предложения за акроними.

Разработете силна теза за академични статии с Thesis Generator, Thesis Statement Generator и Title Generator.

Ограничения на WriterBuddy.ai

Той е ефективен за по-къси текстове, но често повтаря идеи при писане на дълги текстове, надвишаващи 2000 думи.

Често използва шаблони за генериране на съдържание, което може да доведе до липса на оригиналност и ангажираност.

Цени на WriterBuddy. ai

Безплатно

WriterBuddy. ai оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Съвет от професионалист: 3 съвета за усъвършенстване на съдържанието: Разделете това сложно изречение на по-прост и ясен език Разширете тази идея с по-увлекателен и практичен език Усъвършенствайте този параграф, за да подобрите неговата плавност и четимост

7. Musely. ai Sentence Expander (Най-подходящ за мениджъри на социални медии и влиятелни лица)

Musely. ai е инструмент за подобряване на текста, базиран на изкуствен интелект, който ви помага да създавате блог публикации, да генерирате отчети и да редактирате съдържание или творчески произведения, създадени с изкуствен интелект.

Можете да изберете различни типове разширения, включително Добавяне на подробности, Включване на примери, Добавяне на доказателства и Статистическа подкрепа. Добавете специални инструкции, за да подчертаете конкретни точки и да получите множество опции, от които да избирате за различни цели.

Най-добрите функции на Musely.ai

Разширявайте и превеждайте текст безпроблемно на различни езици, като същевременно гарантирате контекстуална точност с многофункционалните режими за разширяване, като „Удължи“ и „Продължи да пишеш“.

Включете адекватно форматирани цитати директно в разширеното съдържание за академични или изследователски цели.

Изберете между Basic (основно разширяване), Moderate (подробно обяснение) и Advanced (задълбочен анализ), за да съответства на необходимата ви степен на разширяване.

Ограничения на Musely.ai

Изкуственият интелект може понякога да генерира контекстуално неподходящи или фактически неточни изречения.

Инструментът може да има затруднения при ефективното разширяване на изречения, свързани с високоспециализирани теми.

Цени на Musely.ai

Безплатно

Musely. ai оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Съвет от професионалист: Настройте специални ClickUp шаблони, които очертават подсказки на ChatGPT за конкретни задачи, като публикации в блогове, имейл кампании или актуализации в социалните медии.

8. Editpad AI Sentence Expander (Най-подходящ за обикновени потребители, които търсят лесно разширяване на съдържанието)

чрез Editpad AI Sentence Expander

EditPad AI’s Sentence Expander е инструмент за пренаписване на статии, базиран на изкуствен интелект, предназначен да подобри и усъвършенства вашето писане без усилие.

Наборът от инструменти, включващ AI Email Writer и AI Paragraph Generator, ви позволява да разширите текста си за различни контексти само с няколко кликвания.

Интуитивният и лесен за използване интерфейс улеснява сътрудничеството в реално време и незабавната обратна връзка. Освен това, с безплатен достъп и поддръжка на множество езици, инструментът ви помага да пишете ясно.

Най-добрите функции на Editpad

Изберете между „Удължи“, за да добавите дълбочина, или „Продължи да пишеш“, за да надградите съществуващите идеи.

Създавайте разкази, убедителни, аргументирани и описателни есета за секунди с AI Essay Writer.

Разширявайте и пишете завладяващи художествени и нехудожествени истории въз основа на подсказки на естествен език с AI Story Generator.

Ограничения на Editpad

Инструментът ограничава въвеждането до 200 думи на разширение, което може да наложи разделяне на по-дълги текстове.

Потребителите се оплакват от многобройни граматически и правописни грешки в генерираното съдържание.

Цени на Editpad

Безплатно

Оценки и рецензии за Editpad

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Editpad?

Единственото, което не ми харесва в Editpad, е, че понякога при използването на парафразиране се получаваше напълно различно значение, затова предлагам преди да продължите, да проверите отново изречението дали е смислено или не. Освен това, харесвам всичко в Editpad.

Единственото, което не ми харесва в Editpad, е, че понякога при използването на парафразиране се получаваше напълно различно значение, затова предлагам преди да продължите, да проверите отново изречението дали е смислено или не. Освен това, харесвам всичко в Editpad.

💡 Съвет от професионалист: AI е също така мощен инструмент за мозъчна атака. Помолете го да разшири тема или концепция, върху която работите, и той може да ви даде нови гледни точки, които не сте взели под внимание.

9. HyperWrite Sentence Expander (Най-подходящ за професионалисти, търсещи персонализирана помощ при писането)

чрез HyperWrite Sentence Expander

Sentence Expander на HyperWrite улеснява превръщането на основни изречения в подробно и добре изработено съдържание. Той е като интерактивен чатбот, който ви води през процеса на разширяване. След като разшири текста ви, той обяснява как е стигнал до отговора, за да можете да го използвате за бъдещи справки!

Инструментът също така предлага автоматично въз основа на контекста, като пита: „Искате ли да разширя още едно изречение?“

Най-добрите функции на HyperWrite

Редактирайте документ или съобщение, за да подобрите яснотата, тона и стила му с Magic Editor

Опростете техническите или абстрактни концепции в лесноразбираеми обяснения с функцията „Обясни ми като на 5-годишно дете“.

Използвайте гъвкавата функция AutoWrite и инструмента за разширяване на параграфи, за да създавате дълги и къси текстове и да разширявате писането си.

Ограничения на HyperWrite

Липсват по-задълбочени функции за редактиране, които позволяват на потребителите да правят по-прецизни настройки на стила, форматирането или структурата в самия инструмент.

За разлика от други безплатни инструменти, които предлагат незабавен достъп без необходимост от удостоверяване, този инструмент изисква влизане в профила при всяка употреба.

Цени на HyperWrite

Премиум: 19,99 $/месец на потребител

Ultra: 44,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за HyperWrite

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за HyperWrite?

Той не ви казва кога изречението или параграфът ще приключи. Трябва да изчакате няколко секунди, за да видите дали ще получите още предложения въз основа на предишните изречения.

Той не ви казва кога изречението или параграфът ще приключи. Трябва да изчакате няколко секунди, за да видите дали ще получите още предложения въз основа на предишните изречения.

📮ClickUp Insight: 37% от участниците в нашето проучване за използването на AI използват AI за създаване на съдържание, включително писане, редактиране и имейли. Този процес обаче обикновено включва превключване между различни инструменти, като инструмент за генериране на съдържание и вашето работно пространство. С ClickUp получавате AI-базирана помощ при писането в цялото работно пространство, включително имейли, коментари, чатове, документи и др., като същевременно запазвате контекста от цялото си работно пространство.

10. Typli. ai Sentence Expander (Най-подходящ за свободни професионалисти и предприемачи, които се нуждаят от разнообразни тонове на съдържанието)

Typli. ai предлага мощен инструмент за разширяване на изречения, който преобразува кратки изречения в подробни изявления. Платформата предлага цялостен набор от над 184 AI инструмента за писане, включително инструмент за писане на имейли, генератор на статии и инструменти за перифразиране за създаване на висококачествено съдържание.

Например, Sentence Rewriter ви позволява да създавате свеж, уникален текст въз основа на вашето съдържание, докато AI Text to Human Text Convertor хуманизира въведения текст. Той предлага и SEO възможности за подобряване на видимостта на съдържанието, както и безплатен инструмент за проверка на плагиатство.

Най-добрите функции на Typli. ai

Напишете изречения и по-дълги текстове като есета, доклади и изследователски статии с дължина до 10 000 думи в секцията за въвеждане на текст.

Проследявайте броя на думите както в оригиналното изречение, така и в разширеното текстове, за да постигнете желаната дължина или да спазите ограниченията.

Използвайте AI инструментите за писане за различни цели, като AI Speech Writer, AI Debate Generator, AI Summarizer, Passive to Active Voice Convertor и ChatGPT Rewriter.

Ограничения на Typli. ai

Безплатната версия позволява разширяване на съдържание до 1000 думи.

Ограничена гъвкавост при настройване на тона или намерението на разширеното съдържание

Цени на Typli. ai

Безплатно

Основен: 12,99 $/месец на потребител

Плюс: 19,99 $/месец на потребител

Pro: 49,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Typli. ai

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Съвет от професионалист: Когато разширявате изречения, използвайте разнообразни изреченски структури. AI може да ви помогне да разнообразите съдържанието си, като превърне едно просто изречение в сложно или въведе елементи като паралелизъм за по-увлекателен поток.

Останете на прав път с писането си с ClickUp

Намирането на перфектния AI инструмент за разширяване на изречения може да се усеща като търсене на съкровище, особено при наличието на толкова много инструменти на пазара. Опциите, които обсъдихме, предлагат чудесни функции, от подобряване на яснотата до добавяне на дълбочина към вашите текстове.

Но защо да се задоволявате само с подобряване на изреченията, когато можете да подобрите целия си работен процес?

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, прави много повече от просто подобряване на писането ви. С ClickUp Docs можете безпроблемно да създавате всичко – от блог публикации до доклади, като същевременно си сътрудничите в реално време. Освен това, ClickUp Brain ви помага да превърнете грубите си идеи в ясно и кратко съдържание, като дава допълнителен тласък на писането ви.

И това не е всичко – ClickUp ви предоставя централизирано работно пространство, където можете да управлявате задачи, да комуникирате с екипа си чрез чат и да интегрирате над 1000 приложения, за да оптимизирате целия си процес.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅