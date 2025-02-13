Разликата между функционално тестване и нефункционално тестване

Всеки QA специалист знае напрежението, свързано с кратките срокове и сложните функции. Вие сте отстранили грешките и приложението работи безпроблемно, но остава въпросът – ще се справи ли в реалния свят?

Какво ще стане, ако внезапният приток на потребители доведе до срив на приложението ви? Или ако новата ви функция обърква потребителите, вместо да ги зарадва? Това е разликата между функционалното и нефункционалното тестване.

Функционалното тестване гарантира, че кодът ви работи както трябва. Нефункционалното тестване? То се отнася до производителността, сигурността и потребителското преживяване – нещата, които определят успеха или провала на софтуера в производството.

Нека разгледаме подробно функционалното и нефункционалното тестване и как и двете могат да подобрят процеса на тестване.

Какво е функционално тестване?

Функционалното тестване гарантира, че всяка функция на софтуерното приложение работи според определеното в спецификацията на изискванията, отговаряйки на всички функционални изисквания. Този процес разчита на методи за тестване на черна кутия, фокусирайки се върху входните данни и очакваните резултати, без да анализира вътрешния код.

Тестерите предоставят тестови данни, симулират действия на потребители и проверяват дали резултатите от тестовете съответстват на очакваното поведение.

Функционалното тестване допринася значително за гъвкавото тестване и се отнася изцяло до тестването на какво.

Ако потребителят може да влезе в профила си, да добави продукт в кошницата си и да завърши поръчката безпроблемно, това е успех. Някои често срещани примери включват: Тестване на данните за вход

Проверка на функционалността на кошницата за пазаруване

Гарантиране, че платежните портали работят на всички устройства

Проверка на подадените формуляри и известия по имейл

Предимства и обхват на функционалното тестване

Ето някои от основните предимства на функционалното тестване:

Проверка на функционалността на софтуера: Гарантира, че софтуерната система работи според очакванията, като потвърждава, че всяка функция предоставя на потребителите желаната функционалност.

Подобряване на потребителското преживяване: Чрез тестване на функции като потребителски логини, менюта за навигация и формуляри за въвеждане на данни, се гарантира удобно за потребителя преживяване, което позволява на крайните потребители да взаимодействат със системата без объркване.

Ранно откриване на грешки: Чрез задълбочено тестване на взаимодействията на потребителите и поведението на системата, функционалното тестване помага за откриването и документирането на проблеми в ранния етап на процеса на разработка, като по този начин се предотвратяват скъпи поправки по-късно.

Поддръжка за валидиране на бизнес логиката: Потвърждава, че работните процеси на приложението съответстват на предвидените бизнес изисквания, като гарантира последователни резултати за различни входни данни.

👀 Знаете ли? Автоматизацията на тестването не е пълна заместителка на ръчното тестване. Тя е най-ефективна, когато се използва заедно с ръчни методи. Макар автоматизацията да ускорява тестването и да открива конкретни дефекти, тя не може да замести човешката интуиция, необходима за задачи като проучвателно тестване.

Видове функционално тестване

Функционалното тестване може да бъде категоризирано в различни видове тестване, като всеки от тях се фокусира върху конкретен аспект от функционалността на софтуера.

1. Тестване на единици

Единичното тестване включва изолиране на отделни компоненти или единици от софтуерно приложение. Целта му е да потвърди, че всяка единица, като функции или методи, работи според очакванията.

Например, в приложение за калкулатор, единичните тестове могат да проверят дали функциите за събиране и изваждане дават точни резултати. Този метод често се използва заедно с други видове софтуерни тестове, за да се гарантира задълбочен анализ на кода.

2. Тестване на интеграцията

Интеграционното тестване оценява колко добре различните модули работят заедно — например, тества дали платежният портал в приложението за пазарска кошница се интегрира безпроблемно със системата за инвентаризация. Тази стъпка е от решаващо значение за API и взаимосвързаните системи, като осигурява гладка комуникация между компонентите.

3. Системно тестване

Системното тестване е като цялостен преглед на вашия софтуер. То проверява дали цялата софтуерна система отговаря на определени функционални изисквания, като например тестване на производителността и сигурността. Използването на шаблони за тестови случаи може да помогне за опростяване на тази всеобхватна фаза на тестване, като гарантира, че всичко работи преди внедряването.

4. Тестване за приемане

Приемателното тестване гарантира, че софтуерът отговаря на очакванията на потребителите и бизнес изискванията. Ключова част е приемателното тестване от потребители (UAT), при което реални потребители валидират системата в среда, подобна на производствената. Тази окончателна проверка гарантира, че приложението ви е готово за пускане и отговаря на нуждите на клиентите.

Тази фаза често помага да се идентифицират останалите проблеми, които могат да повлияят на удовлетвореността на потребителите или на бизнес резултатите, като осигурява плавен преход към производство. Използването на софтуер за проследяване на грешки може да бъде изключително полезно за успешното UAT.

Какво е нефункционално тестване?

Нефункционалното тестване оценява всички нефункционални аспекти на софтуерното приложение – като производителност, използваемост и сигурност – които определят колко добре се държи системата в реални условия.

Ако функционалното тестване гарантира, че бутоните на дистанционното управление работят, нефункционалното тестване проверява дали дистанционното може да издържи падане, да се използва при слабо осветление или да функционира без забавяне.

Например, може ли вашето приложение да се справи с хиляди едновременни потребители по време на флаш продажба? Или ще се провали под натиска? Защитава ли чувствителните данни от потенциални заплахи за сигурността, като кибератаки? Това са въпросите, на които нефункционалните тестове се опитват да отговорят.

Предимства и обхват на нефункционалното тестване

Нефункционалното тестване оценява дали дадено приложение отговаря на очакванията на потребителите по отношение на скорост, надеждност и сигурност. То предлага и няколко други важни предимства, като например:

Подобрено потребителско преживяване: Чрез оценяване на аспекти като производителност, използваемост и сигурност, нефункционалното тестване гарантира, че софтуерът е отзивчив и лесен за използване, което повишава удовлетвореността на потребителите.

Намален риск: Помага за идентифициране на потенциални пречки, пропуски в сигурността или проблеми със стабилността, преди софтуерът да бъде пуснат в експлоатация, като по този начин се намалява рискът от проблеми след пускането му.

Подобрена производителност и надеждност: Нефункционалното тестване гарантира, че софтуерът може да се справи с пикови натоварвания, да се възстанови от откази и да остане стабилен при различни условия, което води до по-надежден продукт.

Съответствие и спазване на стандартите: Нефункционалното тестване гарантира, че софтуерът отговаря на индустриалните стандарти, като регулаторни изисквания и насоки за съответствие, което е от критично значение за сектори като здравеопазването и финансите.

Видове нефункционално тестване

Нефункционалното тестване обхваща различни видове, всеки от които е предназначен да провери конкретни качества на софтуера. Ето някои от най-често срещаните видове:

1. Тестване на производителността

Тестването на производителността оценява колко добре приложението реагира при различни условия на натоварване. То помага да се идентифицират латентността и времето за реакция на сървъра, като гарантира, че софтуерът може да обработва ефективно заявките на потребителите.

Например, измерването на скоростта на зареждане на страниците или времето за отговор при различни мрежови условия помага да се гарантира готовността на системата да се справи с реалните изисквания на потребителите.

2. Тестване на натоварването

Тестването на натоварването измерва поведението на софтуера при очаквани условия на натоварване, като например определен брой потребители или транзакции. То гарантира, че приложението остава отзивчиво при редовна употреба.

Нова платформа за електронна търговия може да бъде тествана с 1000 едновременни потребители, за да се провери дали може да се справи с разглеждането, добавянето на артикули в количката и завършването на покупките без влошаване на производителността.

3. Стрес тестване

Стрес тестването извежда системата отвъд нормалния й капацитет, за да идентифицира критични точки и потенциални откази. То оценява как се държи системата при екстремни условия, като например скок в активността на потребителите или въвеждането на данни, като помага да се гарантира, че тя отказва без загуба на данни.

Платформата за видео стрийминг може да бъде подложена на стрес тестове, за да се определи как се справя с внезапен скок в броя на зрителите по време на голямо събитие.

4. Тестване на използваемостта

Тестването на използваемостта се фокусира върху потребителския интерфейс и опит, като гарантира, че софтуерът е лесен за навигация и интуитивен за крайните потребители. То включва взаимодействие на реални потребители със софтуера, за да се идентифицират потенциални области на объркване или неудовлетвореност.

Например, екипът на Shopify проведе проучване на Experts Marketplace, за да се увери, че профилите на търговците съдържат цялата необходима информация за вземане на решения за наемане. Информацията, получена от интервюта и тестове, показа, че търговците се нуждаят от ясни и кратки подробности предварително. Shopify оптимизира профилите след тестването, подобрявайки доверието на потребителите и увеличавайки степента на ангажираност.

5. Тестване на мащабируемостта

Тестването на мащабируемостта оценява способността на софтуера да се мащабира нагоре или надолу в зависимост от промените в натоварването на потребителите или обема на данните. То гарантира, че системата може да се разраства без влошаване на производителността.

За приложение, базирано на облак, тестването на мащабируемостта може да включва добавяне на ресурси като сървъри, за да се гарантира, че приложението поддържа отзивчивост при увеличаване на трафика на потребителите.

6. Тестване на сигурността

Тестването на сигурността идентифицира потенциални уязвимости и защитава софтуера от неоторизиран достъп и нарушения на данните. Този тип тестване може да включва тестове за проникване и преглед на кода, за да се идентифицират слабости , които биха могли да бъдат експлоатирани.

Например, тестването на система за онлайн банкиране може да включва проверка за уязвимости като SQL инжекционни атаки или слаби механизми за удостоверяване.

Основни разлики между функционално и нефункционално тестване

Както функционалното, така и нефункционалното тестване са от съществено значение за предоставянето на висококачествен софтуерен продукт.

Докато функционалното тестване гарантира, че основните функционалности работят според очакванията, нефункционалното тестване проверява аспекти като производителност, сигурност и използваемост, гарантирайки, че софтуерът ви работи ефективно в реални условия.

Нека разгледаме основните разлики между двете:

Параметър Функционално тестване Нефункционално тестване Фокус Проверява конкретните функционалности и характеристики на софтуера. Оценява производителността, използваемостта, сигурността и други характеристики на качеството. Цел Гарантира, че софтуерът изпълнява правилно предвидените действия Гарантира, че софтуерът отговаря на желаните стандарти за производителност и потребителско изживяване. Обхват Тества индивидуални функции или характеристики, често изолирано Тества цялостното поведение на системата, включително как тя се справя с различни условия. Тип тестване Включва тестване на единици, тестване на интеграция и тестване на системи. Включва тестване на натоварването, тестване на производителността, тестване на устойчивостта и тестване на сигурността. Изпълнение Обикновено се извършва преди нефункционалното тестване. Провежда се след функционалното тестване, за да се усъвършенства цялостната производителност на софтуера. Изискване Въз основа на конкретни функционални изисквания, предоставени от клиенти Въз основа на нефункционални изисквания като скорост, мащабируемост и надеждност Валидиране на резултатите Проверете дали конкретни функции дават очакваните резултати. Измерва способността на софтуера да поддържа производителност и надеждност при различни условия. Възможност за ръчно тестване По-лесно се изпълнява ръчно, като се използват предварително дефинирани тестови случаи. Често се изискват специализирани инструменти и среди за ефективно тестване.

👀 Знаете ли, че... Ако харчите по-малко от 10% от бюджета си за автоматизация на тестването, значително изоставате от конкурентите си.

Изборът на подходящи инструменти за Agile тестване е от съществено значение за осигуряване на качеството и надеждността на приложенията. По-долу е представен кратък преглед на популярни инструменти за функционално и нефункционално тестване.

Инструментите за функционално тестване помагат да се провери дали софтуерът работи според изискванията, като гарантират, че неговите функции работят правилно. Ето някои от популярните инструменти за функционално тестване:

Selenium : Отворен код инструмент за автоматизиране на тестването на уеб приложения в различни браузъри и операционни системи. Поддържа разширени скриптове на езици като Java и Python, което го прави популярен избор за сложни уеб тестове.

TestComplete : Този инструмент за GUI тестване поддържа автоматизирано тестване на уеб, мобилни и настолни приложения. Той предлага възможности за скриптове и се интегрира безпроблемно с CI/CD пипалини, което го прави идеален за UI тестване.

Sauce Labs : Облачна платформа, поддържаща тестване в различни браузъри и устройства с възможности за работа с реални устройства. Тя се използва широко за тестване от начало до край и се интегрира добре с популярни инструменти за сътрудничество

Leapwork : Платформа за автоматизация без кодиране, която позволява на екипите да създават тестове с помощта на визуални диаграми. Подходяща е за тестване на уеб и десктоп приложения, особено за екипи с ограничени познания по програмиране.

Appium : Отворена платформа за автоматизиране на тестове на нативни, хибридни и уеб мобилни приложения. Поддържа тестване на различни платформи и се интегрира с облачни услуги за по-широко покритие.

Инструментите за нефункционално тестване оценяват производителността, мащабируемостта и надеждността на приложението при различни условия. Ето някои от популярните инструменти за нефункционално тестване:

Meter : Отворен код инструмент за тестване на натоварването и производителността. Помага за анализиране на надеждността и отзивчивостта на приложението при различни натоварвания.

LoadRunner : Надежден инструмент за тестване на производителността, който симулира голям брой потребители, за да идентифицира пречките и да оцени мащабируемостта на приложението.

NeoLoad : Идеален за Agile и DevOps среди, NeoLoad автоматизира тестването на натоварването за API и приложения и се интегрира с CI/CD инструменти.

Loadster : Този инструмент за тестване на натоварването симулира реални модели на трафик, за да оцени мащабируемостта и да оптимизира производителността на уеб приложенията и API-тата.

WebLoad Professional : Универсален инструмент за тестване на натоварването, предназначен за сценарии в голям мащаб, който предлага полезни информации за подобряване на устойчивостта на приложенията и времето за реакция.

Как ClickUp помага в управлението на тестови проекти

В един софтуерен тестови проект, жонглирането между задачите е като въртене на чинии; ако има едно грешно движение, всичко се срива! Ето тук ClickUp помага.

Използвайте софтуера за гъвкаво управление на проекти на ClickUp, за да проектирате идеалния си работен процес.

Управлявайте целия жизнен цикъл на продукта, от концепцията до пускането на пазара, и създавайте адаптивни работни процеси, които подобряват сътрудничеството в екипа, опростяват преходите и улесняват споделянето на информация на едно централизирано място.

Ето по-подробен поглед върху това как ClickUp може да ви помогне в управлението на тестови проекти.

🚀 Използвайте ClickUp, за да организирате и разпределяте задачи за тестване.

С ClickUp Tasks можете да създавате, организирате и възлагате задачи на членовете на екипа, като гарантирате яснота и отчетност на всеки етап от процеса на тестване.

Управлявайте безпроблемно проектите за тестване на софтуер с ClickUp Tasks, като приоритизирате и разрешавате критични проблеми.

Използвайте персонализирани статуси, за да проследявате напредъка, от „Завърши“ до „Тествано“, и да приоритизирате задачите с цветови кодове, за да се фокусирате първо върху критичните проблеми. Използвайте персонализирани полета, за да включите важни детайли като връзки към тестови случаи или идентификатори на дефекти, като същевременно свържете свързаните задачи, за да визуализирате зависимостите и да избегнете затрудненията.

Добавянето на задачи към няколко списъка ви позволява да управлявате междуфункционални работни процеси и да се уверите, че нито един детайл не е пропуснат.

💡 Професионален съвет: Разширението на ClickUp за Chrome позволява на потребителите да създават задачи директно от браузъра си. Можете бързо да създадете нова задача или да я добавите към съществуващ списък в ClickUp, като маркирате текст на уеб страница. Този инструмент за автоматизация на браузъра позволява също така да запазвате уеб страници, изображения и връзки директно в задачите на ClickUp за лесно справяне.

🚀 Проследявайте показателите за производителност с таблата за управление на ClickUp

Таблото на ClickUp предоставя информация в реално време за вашите KPI за разработване на софтуер.

Таблото на ClickUp ви дава цялостен поглед върху напредъка на вашите тестови дейности.

Използвайте персонализирани изгледи, за да следите критични показатели като скорост на спринта, обхват на тестването и статус на забавените задачи. С функции като диаграми на Гант за управление на пътни карти, изгледи на натоварването за идентифициране на рискове и пречки и проследяване на времето за фактурирана работа, вашият QA екип може лесно да приоритизира задачите и да оптимизира производителността.

🚀 Автоматизирайте повтарящите се задачи с ClickUp Automations

ClickUp Automations опростява повтарящите се задачи и ви позволява да се съсредоточите върху стабилни пускания на продукти. Можете да го използвате за обработка на задачи като въвеждане на данни за тестови случаи, провеждане на регресивни тестове, проверка на последователността на елементите на потребителския интерфейс на различни устройства и лесно извършване на валидиране на данни.

Използвайте ClickUp Automations, за да задавате задачи автоматично, да публикувате коментари, да променяте статуси, да премествате списъци и др.

С над 100 предварително създадени шаблона, ClickUp ви позволява да автоматизирате често срещани работни процеси, като актуализиране на статуса на задачите, възлагане на задачи, уведомяване на членовете на екипа и управление на предаването на проекти.

Динамичните възложители осигуряват гъвкавост, като се адаптират автоматично към промените в ролите на екипа, докато интеграциите с популярни инструменти като HubSpot, GitHub и Twilio оптимизират външните процеси.

🚀Използвайте персонализирани полета, за да проследявате конкретни параметри на тестването.

ClickUp Custom Fields ви позволява да персонализирате работния си процес, за да проследявате ключови параметри на тестването, като сериозност на грешката, тип тест, стъпки за възпроизвеждане и др. Можете да създавате персонализирани падащи менюта, за да проследявате различни типове грешки, да добавяте числови полета за оценка на сериозността и дори да използвате усъвършенствани формули за изчисляване на показатели като време за отстраняване на грешката.

Ето някои от персонализираните полета, които можете да създадете, за да подобрите управлението на проекта си за тестване на софтуер:

Проследяване на подробности за грешките: Добавете полета, за да посочите сериозността на грешката, типа на проблема и стъпките за възпроизвеждане за бързо разрешаване.

Следете напредъка на тестването: Използвайте персонализирани статуси като „В процес на преглед“, „Решено“ или „Необходимо е повторно тестване“, за да определите етапите от жизнения цикъл на бъга.

Оптимизирайте отчитането: сортирайте, филтрирайте и създавайте персонализирани отчети, за да получите информация за работния процес на тестването, от нерешени проблеми до производителността на тестващите.

Разширени изчисления: Опростете сложните показатели, като изчислявате стойности като средно време за изпълнение на теста или плътност на дефектите директно в задачите.

Интегрирайте инструменти като LambdaTest за тестване на съвместимостта на браузърите или PractiTest за управление на тестови случаи и синхронизиране на тестови данни с ClickUp. Тези интеграции ви позволяват да провеждате тестове директно и да записвате резултатите в ClickUp.

👀 Знаете ли, че... Повече от 50% от вашите колеги имат QA екипи с повече от 10 тестери (но означава ли това, че са по-агилни?)

🚀 Използвайте шаблоните на ClickUp, за да имате преднина

ClickUp разполага с колекция от шаблони за функционални спецификации и шаблони за докладване на грешки, които ви помагат да се подготвите за управление на тестови случаи, докладване на проблеми и проследяване на дефекти.

Шаблонът за управление на тестове на ClickUp е цялостно решение за управление на тестови случаи, проследяване на напредъка и осигуряване на качеството в различните проекти. Този шаблон поддържа тестови сценарии, случаи и изпълнения, което го прави незаменим инструмент за екипите за разработка, фокусирани върху доставката на надежден софтуер.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за управление на тестове на ClickUp, за да централизирате процеса на тестване и да проследявате лесно всеки тестов случай.

Независимо дали става въпрос за ръчно тестване или интегриране на автоматизирани инструменти, този шаблон ви позволява да:

Планирайте и управлявайте тестови случаи, използвайки персонализирани статуси като „В процес“ и „Готов за преглед“.

Визуализирайте напредъка на тестването с подробни изгледи и автоматизирани работни процеси.

Сътрудничество с вашия екип по отношение на бъгове, проблеми и искания за функции

Освен това, шаблонът за проследяване на грешки и проблеми на ClickUp приоритизира и разрешава грешките по-бързо с оптимизирани работни процеси. Този шаблон прави процесите на тестване по-ефективни, като гарантира, че ще разрешите проблемите, преди да засегнат крайния потребител.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за проследяване на грешки и проблеми на ClickUp ускорява разрешаването на грешките.

Този шаблон позволява на екипите за контрол на качеството да:

Категоризирайте и приоритизирайте дефектите въз основа на тяхната сериозност и бизнес изискванията.

Автоматизирайте процесите на проследяване за по-бързо идентифициране и разрешаване на проблеми.

Насърчавайте междуфункционалното сътрудничество между екипите за поддръжка, инженеринг и продукти.

Шаблонът за тестови доклад на ClickUp улеснява създаването на подробни и практични тестови доклади. Можете също да използвате шаблона за тестови случай на ClickUp, за да организирате и изпълните единични, интеграционни и системни тестове. И двата шаблона поддържат ръчно тестване и осигуряват съответствие с функционалните спецификации, като ви помагат да отговорите на бизнес изискванията и очакванията на потребителите.

Мисля, че това е наистина полезен инструмент за управление на всички ваши проекти и клиенти. В ExpressTech имаме различни екипи, така че да знаете кой работи по кои задачи и какво ви е възложено днес, спестява много време и усилия. Освен това можете да зададете фазата, в която се намира вашият проект в момента, като например разработка, тестване, преглед и т.н.

Опростете тестването и създавайте изключителен софтуер с ClickUp

Тестването е неразделна част от процеса на разработване на софтуер.

И двата метода на тестване, от единични тестове до регресионни тестове и тестове за натоварване, са от решаващо значение за идентифицирането на уязвимостите на софтуера и предоставянето на система, удобна за ползване.

Софтуерът за управление на екипни проекти на ClickUp позволява на тестерите да проектират работни процеси, съобразени с техните нужди, като гарантира, че всяка задача е документирана, приоритизирана и проследявана в реално време.

От управление на тестови случаи и проследяване на резултати от тестове до координиране на тестове за приемане от потребители и осигуряване на гладки интеграционни тестове – ClickUp предлага всичко това.

Регистрирайте се в ClickUp още днес безплатно!