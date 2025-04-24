10-те най-добри AI инструмента за писане на оценки на работата през 2025 г.

Умората от обратната връзка действа ли и в двете посоки? Представете си, че пишете персонализирани оценки на представянето на 30-те си подчинени. Първите няколко доклада ще съдържат остри коментари и полезни наблюдения, но първоначалният ентусиазъм за подробна обратна връзка ще отслабне. С увеличаването на броя на оценките качеството на обратната връзка може постепенно да се влоши – и няма нищо по-лошо от общите оценки!

Служителите предпочитат мениджъри, които дават подходящо количество обратна връзка: те са оценили тези мениджъри със средна оценка 8,6. Освен това много служители вероятно ще полагат повече усилия в работата си, за да получат ефективни и персонализирани оценки.

Използването на помощ като изкуствен интелект може да ви помогне да преодолеете предизвикателствата при писането на подробни и конструктивни оценки на работата.

AI отива отвъд автоматизирането на основни функции. Тя може да идентифицира области за подобрение, да ускори процеса на обратна връзка и да помогне за определянето на цели за оценка на представянето.

За да създадете обективни, справедливи и подробни отчети за работата, трябва да наблюдавате всеки служител в компанията много внимателно и последователно или да използвате софтуерни инструменти, които правят това вместо вас. Ясно е, че по-лесният избор е инструмент, така че нека разберем няколко важни критерия за избора на такъв.

Използвайте тези изисквания като списък за проверка, за да определите кой AI инструмент отговаря на всички критерии по-долу за подобрен процес на оценка на производителността:

Конструктивна обратна връзка: Генерираните оценки трябва да предоставят полезна обратна връзка, като подчертават силните страни, слабите страни и областите, които се нуждаят от подобрение.

Точност и уместност: Инструментът трябва да генерира оценки, които точно отразяват производителността на служителя, в съответствие със стандартите на компанията и конкретните длъжностни роли.

Намаляване на пристрастността: Генераторът за оценка на представянето трябва да бъде проектиран така, че да намалява пристрастността в процеса на оценяване, като гарантира справедливи и безпристрастни оценки.

Персонализиране: Инструментът трябва да позволява персонализиране на Инструментът трябва да позволява персонализиране на шаблони за оценка на представянето , скали за оценяване и конкретни показатели за представянето, за да отговарят на нуждите на вашата организация.

Интеграция: Софтуерът трябва да се интегрира безпроблемно със съществуващите HR системи, като HRIS или софтуер за управление на ефективността, за да оптимизира процеса на оценяване.

Поверителност и сигурност на данните: AI инструментът трябва да дава приоритет на поверителността и сигурността на данните, като гарантира, че чувствителната информация за служителите е защитена.

Удобство за ползване: Инструментът трябва да е лесен за ползване, с ясен и интуитивен интерфейс, който минимизира времето и усилията, необходими за генериране на оценки.

Повечето инструменти за AI за оценка на представянето използват структурирани шаблони, които професионалистите могат да попълнят, като например въпросник, и след това да генерират оценка. Други се интегрират с вашето работно място, по-добре разбират вашия бизнес и служителите ви и генерират оценки на място като обратна връзка или потвърждения.

Нека разгледаме тези 10 AI инструмента и да решим кой от тях може да ви помогне да спестите време, като същевременно добавите съдържание към отчетите за производителността:

1. ClickUp (най-добър за съвместно създаване на оценки на представянето)

ClickUp, всемогъщото решение за продуктивност, е толкова добро в своите възможности за оценка на производителността, колкото и за други нужди на работното място. То е напълно персонализирано и подходящо както за индивидуални потребители, така и за големи и малки екипи.

С ClickUp Brain получавате AI решение, което отговаря на вашите въпроси, запомня контекста на вашата компания и анализира предишни чатове, задачи и дискусии, за да създаде подробни оценки на производителността на служителите. То също така идентифицира как се е представил даден служител по отношение на определени задачи и кога!

Използвайте ClickUp Brain за подробни оценки на производителността по следните начини:

Създавайте AI-базирани обобщения на производителността, слабите страни и постиженията на служителите.

Създайте персонализиран шаблон за оценка на представянето , съобразен с конкретни роли, което ще ви спести време и ще осигури последователност.

Преобразувайте гласовите дискусии в текст чрез автоматична транскрипция и извлечете ключови идеи , които да включите в докладите за оценка.

Използвайте интегрирания AI асистент за писане на Brain, за да създадете конструктивна обратна връзка , като запазите тона, формата, четимостта и яснотата на мисълта.

Превеждайте оценките на различни езици, като обещавате приобщаване и разнообразие за компании с глобална работна сила.

Започнете да използвате ClickUp Brain Използвайте ClickUp Brain като инструмент за създаване на оценки на представянето на различни езици.

Освен ClickUp Brain, използвайте ClickUp Chat, за да свържете разговорите с задачи и документи и да поддържате дискусиите за оценките на производителността контекстуални и достъпни. Организираните чатове в специални пространства или канали означават, че екипите по човешки ресурси и мениджърите могат да си сътрудничат и да се ангажират в професионална комуникация, без да се налага да преминават към друг инструмент.

ClickUp Chat може да бъде полезен за:

Свързване на списъци, папки и пространства в ClickUp , за да поддържате историята, свързана с представянето, свързана с съответните задачи/проекти.

Разделяйте дискусиите, като добавяте описания/заглавия, за да определите чатовете като индивидуални или екипни прегледи.

Добавяне на членове на екипа към текущи чатове, без да се прекъсва потока и да се насърчават съвместни дискусии

Създаване на задачи или съобщения, свързани с производителността, директно от чата, без допълнителни ръчни усилия

Използвайте интерфейса на ClickUp Chat, за да организирате оценките на производителността на едно място.

Друга функция за сътрудничество на ClickUp е ClickUp Docs. Членовете на екипа могат да я използват, за да редактират съвместно оценките на производителността, да маркират колеги за коментари и да добавят практически коментари към документите.

Богатите опции за форматиране, като таблици, разделители, банери и команди за отстъпки, помагат на мениджърите да форматират оценките, така че да включват подробни показатели за служителите, обобщения на обратната връзка и планове за действие по организиран и визуално привлекателен начин.

Използвайте ClickUp Docs и неговите богати опции за форматиране за оценка на производителността.

Като алтернативна опция, шаблонът за оценка на производителността на ClickUp може да помогне на организациите да преодолеят трудностите при ефективното и последователно измерване на производителността на екипа. Зададената структура помага на екипите по човешки ресурси да адаптират формата и съдържанието, за да отговарят на нуждите на тяхната организация.

Той е готов с предварително създадени структури за самооценка, което позволява структурирана самооценка на резултатите. Той насърчава разговорите за кариерно развитие, които съгласуват растежа на служителите и отговорностите на работата с целите на организацията, като по този начин спомага за цялостния успех на екипа.

Шаблонът улеснява и прегледите на мениджърите, при които ръководството може да дава конструктивна обратна връзка и признание по време на периода на преглед.

В крайна сметка, многобройни проучвания показват, че служителите, които получават бърза и конструктивна обратна връзка, са по-ангажирани и мотивирани.

Най-добрите функции на ClickUp

Организирайте, търсете и получавайте достъп до всички оценки на производителността с Docs Hub, като се уверявате, че оценките остават достъпни и организирани.

Дръжте заинтересованите страни в течение с ключови теми с AI Catch Up, като намалите необходимостта от повтарящи се обяснения или срещи.

Интегрирайте ClickUp с различни платформи, за да се уверите, че оценките се основават на данни и отразяват пълния спектър от приноса и показателите на служителите с ClickUp Integrations.

Подкрепете практическите последващи действия с ClickUp Tasks , така че мениджърите да могат да възлагат задачи, да поставят интелигентни цели и да следят напредъка директно, след като оценките на производителността са завършени.

Готови шаблони за оценка на представянето. Започнете с шаблона за оценка на представянето на ClickUp!

Получете безплатен шаблон Оценявайте, документирайте и планирайте в движение с шаблона за оценка на производителността на ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Интерфейсът може да се окаже прекалено сложен за нови потребители поради богатите функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Като ръководител трябва да следите работата, извършвана от другите, а ClickUp улеснява управлението на задачите, натоварването и т.н. Освен това ми помогна да представя резултатите на екипа, както и индивидуалните резултати на членовете му.

2. Easy Peasy AI (Най-добър за бързо внедряване на рамки за оценка на представянето)

чрез Easy Peasy AI

Инструментът за AI за оценка на представянето Easy Peasy AI е пригоден за малки и средни предприятия. Предложенията в реално време помагат на платформата да подобри качеството на обратната връзка, а възможностите за интеграция улесняват споделянето на данни с съществуващите HR инструменти.

С ограничени задълбочени контекстуални прозрения, неговата простота и бързина го правят надеждно решение за бързи, практични и приложими оценки на производителността.

Лесни функции на AI

Използвайте готови за употреба шаблони, които лесно се персонализират и са разнообразни.

Генерирайте оценки от различни гледни точки – от първо, второ и трето лице.

Възползвайте се от поддръжката на над 40 езика и различни акценти чрез функцията за преобразуване на текст в реч.

Ограничения на Easy Peasy AI

Изображенията, генерирани от AI, понякога могат да липсват съдържание и прецизност.

Липсата на демо версия или ръководства за употреба на инструмента може да обърка потребителя.

Лесно и просто ценообразуване на AI

Безплатно завинаги

Стартово ниво: 16 $/потребител на месец

Unlimited 50: 24 $/потребител на месец

Без ограничения: 32 $/потребител на месец

Лесни AI оценки и прегледи

G2: 4,5/5 (над 20 отзива)

Capterra: Недостатъчно оценки

👀 Знаете ли, че... Мениджърите често позволяват едно добро качество (като пунктуалност) да засенчи всичко останало, което води до пристрастни оценки. Това се нарича „хало ефект”.

3. Writify. AI (Най-подходящ за силно персонализирани оценки на производителността)

Writify.AI изготвя подробни, специфични за ролята оценки, които отразяват постиженията на служителите и подчертават областите, в които има място за подобрение. Можете да предложите персонализирана обратна връзка на няколко служители едновременно, като използвате подкрепени с данни наблюдения.

След като преминете през леко стръмната крива на обучение, ще можете да разработвате ефективни оценки на производителността с минимални усилия.

Writify. Най-добрите функции на AI

Създавайте висококачествено писмено съдържание бързо и ефективно с помощта на усъвършенствани алгоритми за обработка на естествен език – независимо колко оценки на работата ви са необходими.

Създавайте структурирани и значими оценки с AI Paragraph Expander, Outline Generator и Review Comment Generator.

Поддържайте достоверността и избягвайте проблеми, свързани с нарушаване на авторските права, като използвате вградения инструмент за откриване на плагиатство.

Writify. Ограничения на AI

Потенциално по-стръмна крива на обучение за потребители, които не са запознати с неговите разширени опции за персонализиране.

Writify. Цени на AI

Безплатно завинаги

Writify. AI оценки и прегледи

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

4. Galaxy. AI (Най-доброто решение за намиране на всички AI инструменти за оценка на производителността на едно място)

Galaxy.AI е набор от AI инструменти, който комбинира водещи в индустрията AI модели като GPT-4, Claude, Gemini и други на едно място, така че не е необходимо да закупувате няколко абонамента.

С функции, проектирани за прецизност, персонализация и ефективност, Galaxy. ai улеснява специалистите по човешки ресурси да предоставят задълбочени и практични оценки. Използвайте го, за да генерирате балансирана обратна връзка, която признава постиженията и посочва областите, които се нуждаят от подобрение. Можете да моделирате тона и стила му, за да гарантирате подходящ професионален език в цялата оценка.

Galaxy. Най-добрите функции на AI

Възползвайте се от новите AI функции, които се добавят всяка седмица.

Получете съвети и най-добри практики за създаване на по-добри оценки на производителността.

Използвайте мултимоделната чат система, която ви позволява да сравнявате отговорите на различни AI инструменти едновременно, за да направите информиран избор.

Galaxy. Ограничения на AI

Изисква първоначална настройка на данните за точен анализ на производителността.

Всички функции са достъпни само след като извършите плащането.

Galaxy. AI ценообразуване

Без ограничения: 15 $/месец на потребител

Galaxy. AI оценки и ревюта

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

👀 Знаете ли, че... Редица мултинационални компании, включително Adobe, Microsoft, Dell, Juniper и други, се отказват от формалния и ретроспективен подход на годишните оценки на представянето в полза на по-чести, неформални и перспективни проверки с служителите през цялата година.

5. Venngage (Най-добър за визуализиране на данни за производителността)

чрез Venngage

Venngage е интуитивна платформа за дизайн, базирана на изкуствен интелект, която позволява на потребителите да създават впечатляващи визуализации и инфографики.

Той опростява представянето на оценките на производителността, анализа на данните и отчетите по атрактивен и визуално привлекателен начин с само няколко кликвания.

Използвайте го, за да получите лесно 360-градусова обратна връзка за вашите служители – инструментът позволява на няколко членове да редактират и оставят коментари върху всеки от шаблоните за оценка на представянето, които сте избрали да генерирате, и да споделят своята обратна връзка.

Най-добрите функции на Venngage

Лесно персонализирайте шаблони и създавайте визуални елементи, без да се нуждаете от обширни дизайнерски умения, с интуитивен редактор с функция „плъзгане и пускане”.

Бързо намерете подходяща отправна точка за вашите проекти с над 10 000 шаблона.

Импортирайте данни от CSV или Excel файлове и ги визуализирайте ефективно в таблици, графики и интелигентни диаграми.

Ограничения на Venngage

Изисква ръчна упорита работа за преместване на джаджи и елементи

Тежък дизайн може да доведе до замръзване на инструмента

Цени на Venngage

Безплатно завинаги

Премиум: 19 $/потребител на месец

Бизнес: 49 $/потребител на месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Venngage

G2: 4,7/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 300 отзива)

6. PerfromanceReviews. ai (Най-добър за генериране на безпристрастна обратна връзка за развитието на служителите)

PerformanceReviews. ai е AI инструмент за създаване на оценки на представянето, който автоматизира създаването на персонализирани, подробни и задълбочени оценки на представянето.

Изберете дали оценката е за вас или за служител, попълнете шаблона и предоставете конкретни примери за оценка на производителността на инструмента. Последната стъпка ще определи тона на AI оценката.

PerformaceReviews. ai най-добри функции

Използвайте готови шаблони, за да спестите време и да генерирате оценки на работата.

Навигирайте в интуитивен интерфейс, който опростява процеса на създаване на оценки.

Автоматизирайте генерирането на обратна връзка, включително силни страни, слаби страни и области за подобрение.

Адаптирайте езика и тона към вашия стил, за да запазите човешкия подход в оценките си.

Ограничения на PerformanceReviews.ai

Подобни примери могат да доведат до монотонност в резултата.

PerformanceReviews. ai ценообразуване

Без ограничения: 19 $/месец

PerformanceReviews. ai оценки и рецензии

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

7. Typli. ai (Най-добър за писане на безгрешни оценки на работата)

Typli. ai подпомага специалистите по човешки ресурси, като автоматизира процеса на писане на оценки на представянето, спестявайки им време, което иначе биха прекарали в изготвяне и форматиране на съдържание.

Неговите над 184 инструмента за писане автоматизират и други видове създаване на съдържание.

Най-добрите функции на Typli. ai

Получавайте предложения в реално време, които ви помагат да довършвате изречения, да създавате списъци и да вмъквате подходящи цитати, което прави писането по-гладко и по-бързо.

Опишете какво ви е необходимо и Typli ще създаде висококачествени изображения, които да допълнят вашето съдържание.

Създавайте съдържание, което търсачките обичат, с вградени SEO проверяващи и функции за предложения за ключови думи.

Ограничения на Typli. ai

Може да липсва детайлно разбиране за индивидуалните резултати на служителите

Съществува риск генерираните оценки да изглеждат общовалидни, ако не са достатъчно персонализирани.

Цени на Typli. ai

Базов: 16,99 $/потребител на месец

Плюс: 24,99 $/потребител на месец

Про: 69,99 $/потребител на месец

Typli. ai оценки и рецензии

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: 4. 4/5 (20+ отзива)

8. Performance Review Generator от Michael Schmitt (най-подходящ за разнообразни работни среди)

чрез Майкъл Шмит

Майкъл Шмит е софтуерен разработчик от Илинойс, който обича да създава „глупави неща”. Един от експериментите му е безплатен инструмент за създаване на оценки на работата с изкуствен интелект с лесен за използване интерфейс. Той опростява процеса на оценяване, като позволява на потребителите да въведат конкретна информация и характеристики за служителите, които инструментът след това използва, за да създаде изчерпателен шаблон за оценка.

Генератор за оценка на производителността от Майкъл Шмит – най-добри характеристики

Оценявайте работата по повече от 40 показателя, като всеки от тях се оценява като „перфектен“, „добър“, „средно“, „под средното“ или „най-лош“.

Изберете атрибути и съответните им оценки, което ще доведе до създаването на шаблон за оценка.

Възползвайте се от подсказките за припомняне на съответните характеристики на работата, което улеснява формулирането на изчерпателни оценки, без да се затруднявате какво да кажете.

Генератор за оценка на производителността от Майкъл Шмит – ограничения

Инструментът се фокусира предимно върху генерирането на текст въз основа на предварително зададени данни, без да улавя нюансите в обратната връзка.

Качеството на генерираната оценка е пряко пропорционално на точността и подробността на предоставената информация.

Цени на Performance Review Generator от Michael Schmitt

Безплатно завинаги

Генератор за оценка на работата от Майкъл Шмит – оценки и рецензии

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

🧠 Интересен факт: Хората може да възприемат оценките, направени от AI, като по-безпристрастни от тези, направени от хора. 47% от анкетираните в проучване на Pew Research Center смятат, че AI би се справил по-добре от хората при оценяването на всички кандидати за работа по един и същи начин.

9. Max Review (най-добър за получаване на персонализирани предложения)

чрез Max Review

MaxReview опростява процеса на оценяване на работата, като предоставя персонализирани предложения въз основа на въведените от потребителя данни. Създавайте отличителни оценки, които подчертават ключовите постижения, съобразени с конкретни роли и компании. Можете също да помолите AI да подобри качеството на вашето писане и да направи оценката по-кратка или по-дълга.

Най-добрите функции на Max Review

Изберете от разнообразие от персонализирани шаблони, пригодени за различни видове оценки на работата.

Използвайте система за оценяване на базата на атрибути, която ви позволява да оценявате служителите по различни показатели за ефективност.

Интегрирайте ги със съществуващите HR системи, което позволява безпроблемно прехвърляне и управление на данни.

Ограничения на Max Review

Качеството на резултата зависи в голяма степен от въведените от потребителя данни.

Инструментът може да не предлага обширни аналитични или интеграционни възможности.

Цени на Max Review

Без ограничения: 15 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Максимални оценки и рецензии

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

10. GravityWrite (най-подходящ за попълване на предварително зададени въпроси за оценка)

чрез GravityWrite

GravityWrite е безплатен инструмент за генериране на оценки на работата с изкуствен интелект, ориентиран към бъдещето, който ви позволява да въведете конкретни данни за длъжността, постиженията и силните страни на служителя. След това той генерира персонализирана обратна връзка, която може да се използва за насочване на развитието на служителите и мотивиране да преследват бъдещи цели и предизвикателства.

Най-добрите функции на GravityWrite

Използвайте над 80 различни AI инструмента за писане, пригодени за различни нужди от съдържание, включително публикации в блогове, надписи в социални медии, бюлетини по електронна поща и SEO съдържание.

Възползвайте се от многоезичната поддръжка, за да създавате съдържание на предпочитания от вас език и тон, като по този начин обслужвате глобална аудитория.

Ограничения на GravityWrite

Инструментът може автоматично да обнови и изтрие незапазеното съдържание.

Цени на GravityWrite

Безплатно завинаги

Стартово ниво: 19 $/потребител на месец

Предимства: 79 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за GravityWrite

G2: 4,6/5 (80 отзива)

Capterra: Недостатъчно оценки

Използвайте ClickUp като инструмент за създаване на оценки на производителността

Написването на оценки на представянето е досаден процес, но е необходим. Имате нужда от съвместим, персонализируем инструмент, който предлага всичко на едно място, за да намалите объркването.

Ето защо трябва да изберете ClickUp.

Той се интегрира с работното ви пространство, за да ви помогне да получите по-задълбочено контекстуално разбиране за вашата компания. Елиминира необходимостта да превключвате между различни приложения и предлага предимствата както на софтуера за оценка на производителността, така и на решението за управление на проекти.

Регистрирайте се в ClickUp като безплатен инструмент за генериране на AI оценки на представянето и признайте усилията на вашите служители, използвайки подробни функции, свързани с оценяването.