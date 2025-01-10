Топ 15 софтуерни платформи за унифицирана комуникация за 2025 г.

Ефективната комуникация зависи от индивидуалните умения и начина, по който всички сътрудничат, дори в отдалечена или разпръсната екипна среда. Подходящата платформа за унифицирана комуникация помага да се преодолее тази разлика, като комбинира съобщения, видеоконферентни разговори и други функции в един интерфейс.

С толкова много налични опции, намирането на идеалното решение може да бъде трудно. Ето защо сме подготвили списък с 15-те най-добри софтуерни платформи за унифицирани комуникации за вас! 💬

⏰ 60-секундно резюме Разгледайте 15-те най-добри софтуерни платформи за унифицирана комуникация, които променят сътрудничеството. ClickUp : Най-доброто решение за цялостно управление на проекти и сътрудничество

Nextiva : Най-доброто решение за бизнес телефонни системи и VoIP решения

RingEX : Най-добрите мащабируеми комуникационни решения

Avaya : Най-доброто решение за комуникационни системи от корпоративно ниво

Dialpad : Най-доброто решение за комуникация и сътрудничество, базирано на изкуствен интелект

Zoom : Най-доброто решение за видеоконферентни разговори и уебинари

8×8 : Най-доброто решение за интегрирана облачна комуникация и контактни центрове

Cisco : Най-добрите платформи за унифицирана комуникация за големи предприятия

GoToConnect : Най-доброто решение за унифицирана комуникация и работа от разстояние

Mitel : Най-подходяща за комуникационните нужди на малките предприятия

Vonage : Най-доброто решение за гъвкави VoIP и съобщения

Zoho Meeting: Най-доброто решение за лесни за използване видеоконференции

Microsoft Teams : Най-доброто решение за безпроблемна интеграция с Microsoft 365

Intermedia Unite : Най-доброто решение за всеобхватен пакет за комуникация и сътрудничество

3CX: Най-доброто решение за икономични гласови разговори

Какво представляват унифицираните комуникации?

Ако погледнете бегло всички канали за комуникация във вашата организация, ще забележите, че те са повече от един.

Ще разполагате с една платформа за бизнес комуникации за видеоконферентни разговори и срещи, друга за управление на бизнес телефонната система, трета за незабавни съобщения и инструмент за сътрудничество в екип за споделяне на файлове.

Използването на тези инструменти за управление на вътрешните и външните комуникации може да бъде объркващо. Унифицираните комуникации помагат за решаването на този проблем. Те комбинират различни комуникационни инструменти в една платформа, включително гласови повиквания, споделяне на файлове и други инструменти за сътрудничество.

Като предлагате централизиран център за цялата си комуникация, вие развивате по-добро сътрудничество, подобрявате производителността и помагате на вашите мултифункционални екипи да опростят дискусиите, свързани с работата.

💡 Професионален съвет: Искате да оптимизирате комуникацията, но не знаете откъде да започнете? Идентифицирайте пропуските в комуникацията на работното място, отстранете слабостите, с които се сблъсква екипът ви, и разберете как да ги поправите! 📈

Какво трябва да търсите в софтуера за унифицирани комуникации?

При избора на инструмент за съвместна комуникация, ето факторите, които трябва да вземете под внимание:

Канали за комуникация : Уверете се, че платформата интегрира множество канали, включително видеоконферентни разговори, аудиоразговори, незабавни съобщения, електронна поща и споделяне на екран, всичко на едно място.

Функции за сътрудничество : Изберете платформа за унифицирана комуникация, която може да се справи с основните нужди за сътрудничество, като споделяне на файлове, унифицирани съобщения и управление на задачи за сътрудничество в реално време.

Леснота на използване : Интуитивният интерфейс е от решаващо значение за бързото приспособяване и минималното обучение.

Възможности за интеграция : Трябва да се съчетава перфектно с вашите съществуващи бизнес инструменти, като CRM, софтуер за управление на проекти или платформи за електронна поща, за да се оптимизира работният процес.

Висока сигурност и съответствие : Платформите за унифицирани комуникации често обработват чувствителна информация. Те трябва да разполагат с механизми за сигурност като криптиране от край до край и съответствие с индустриални стандарти като GDPR, HIPAA или ISO сертификати.

Мащабируемост: Избраната от вас платформа трябва да може да се мащабира, за да отговаря на вашите : Избраната от вас платформа трябва да може да се мащабира, за да отговаря на вашите комуникационни цели . Изберете решения с диференцирани цени или опции за персонализиране, за да отговарят на вашите променящи се нужди.

🔍 Знаете ли, че... Очаква се пазарът на унифицирани комуникации и сътрудничество (UC&C) да достигне 222,61 милиарда долара до 2030 г., което показва колко важни са централизираните, унифицирани комуникационни платформи за вашата организация!

15-те най-добри платформи за унифицирана комуникация, които да използвате

Съставихме списък с 15-те най-добри платформи за унифицирана комуникация, подбрани с цел да опростят бизнес комуникациите, да подобрят сътрудничеството и да оптимизират работните процеси в съвременните компании.

Нека се впуснем в подробностите!

1. ClickUp (Най-доброто решение за цялостно управление на проекти и сътрудничество)

Нашият първи избор е ClickUp — първото в света приложение за управление на проекти, което обединява комуникацията и управлението на работата и го подсилва с изкуствен интелект, за да отключи несравнима продуктивност.

Независимо дали управлявате проекти, делегирате задачи или улеснявате дискусиите в екипа, тази платформа се справя с всичко, като намалява неефективността и подобрява сътрудничеството.

Комуникацията между клиенти, ръководители и мениджъри е оптимизирана чрез използване на формуляри и възлагане на задачи и списъци. ClickUp е идеален за работа с големи екипи и управлението им с помощта на функцията за екипи.

ClickUp Chat обединява всички ваши дискусии и задачи в една унифицирана платформа, като гарантира, че всичко, от което се нуждаете за комуникация и сътрудничество, е безпроблемно интегрирано. Насладете се на индивидуални дискусии, оживени групови съобщения и задълбочени коментари по задачи или документи – всичко това без да се налага да превключвате между приложения.

Споделяйте подробни дискусии чрез запис на екрана с ClickUp Clips. Това революционно решение за отдалечени екипи или асинхронна комуникация избягва недоразуменията и насърчава яснотата.

Искате да подобрите дискусиите си? Сътрудничеството с другите членове на екипа ще бъде безпроблемно, а с ClickUp Whiteboard ще можете да провеждате практични сесии за мозъчна атака за ефективно планиране! Интуитивният интерфейс предлага жестове за докосване, с които можете да скицирате и рисувате визията си на ход, така че всички членове на екипа да могат да правят промени, когато и както могат.

А най-хубавото? За да се елиминира хаосът, Whiteboard се интегрира с други функции, като ClickUp Docs и ClickUp Chat.

Научете повече Свържете ClickUp Docs с работните процеси и направете информацията достъпна за всеки член на екипа.

С ClickUp Docs можете бързо да възлагате задачи и да ги свързвате с работни процеси, така че всеки член на екипа ви да е в течение с всяко решение. Редактирайте документите си с членовете на екипа си в реално време, за да можете да проследявате задачите и да свършите работата си бързо.

В допълнение към вътрешната комуникация, същият инструмент управлява всички ваши задачи, проследяване на проекти и визуализация на работния процес. С ClickUp Views получавате над 15 напълно персонализируеми изгледа, включително Gantt, Table, Timeline, Kanban, Mind Map и други.

Това ви позволява бързо да споделите подробна информация за проекта или задачата и да възложите задачи или отговорности на членовете на екипа си. Използвайте ClickUp Assign Comments, за да сте сигурни, че членовете на екипа ще реагират незабавно по конкретни въпроси.

Най-добрите функции на ClickUp

Обединете цялата си работа и комуникация в една платформа, използвайки платформата ClickUp Chat.

Споделяйте документи с други членове на екипа лесно, като използвате ClickUp Docs за управление на цялата документация по проектите и базата от знания.

Разберете кой редактира или работи по същата задача или документ като вас с ClickUp Collaboration Detection , като се уверите, че няма дублиране на работата.

Използвайте силата на изкуствения интелект с ClickUp Brain , за да обобщавате текстове, да пишете ефективни имейли и да подобрите цялостната си комуникация с помощта на вградената проверка на правописа и шаблоните.

Ограничения на ClickUp

Платформата предлага широк спектър от функции, което може да бъде прекалено много за нови потребители.

Функционалността на мобилното приложение има някои ограничения в сравнение с версията за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Като цяло, опитът ми с ClickUp е изключително положителен. Той оптимизира задачите по управление на проекти и значително подобри сътрудничеството в екипа. Много харесвам богатия набор от функции на ClickUp, който включва управление на задачи, напомняния и проследяване на цели.

2. Nextiva (Най-доброто за бизнес телефонни системи и VoIP решения)

чрез Nextiva

Nextiva е първокласна платформа за унифицирани комуникации, призната за своите VoIP (Voice over Internet Protocol) услуги.

Предлага пълен набор от комуникационни инструменти за фирми от всякакъв размер, включително гласови разговори и видеоконферентни разговори, незабавни съобщения и сътрудничество в екип.

VoIP системата на платформата е особено похвалена за своето превъзходно качество на разговорите. С мобилното си приложение служителите могат да се включват във видеоконференции, да провеждат VoIP разговори и да изпращат незабавни съобщения, без да са обвързани с работното си място.

Най-добрите функции на Nextiva

Осъществявайте висококачествени гласови разговори по интернет с функции като пренасочване на повиквания и виртуални рецепционисти.

Провеждайте висококачествени видеоконференции и уебинари с споделяне на екран и виртуални фонове.

Получавайте отчети в реално време за разговорите и показателите за комуникация, като подобрявате производителността.

Ограничения на Nextiva

Настройката и персонализирането могат да бъдат сложни за по-малките предприятия или за тези, които не са запознати с VoIP системите.

Цени на Nextiva

Цифрово : 25 USD/месец на потребител

Core : 36 $/месец на потребител

Engage : 50 USD/месец на потребител

Power Suite: 75 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Nextiva:

G2 : 4,5/5 (над 3000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 900 рецензии)

Nextiva е лесна за използване, лесна за настройка и се интегрира отлично с различни основни CRM доставчици. Ако се нуждаете от по-сложна настройка от тази за един потребител, екипът за обслужване на клиенти е готов да ви помогне и е лесен за работа.

3. RingEX (Най-добрите мащабируеми комуникационни решения)

чрез RingEX

RingEX е идеалният избор за организации, които искат персонализирани комуникационни системи, отговарящи на специфичните нужди на техните екипи и клиенти.

Тази платформа за унифицирани комуникации интегрира широк спектър от комуникационни канали, главно гласови повиквания, видеоконферентни разговори и съобщения, в единен интерфейс, което позволява безпроблемно сътрудничество.

Облачната инфраструктура на платформата гарантира, че служителите могат да работят отвсякъде, като поддържат високо ниво на сътрудничество, независимо дали са в офиса или работят дистанционно.

Най-добрите функции на RingEX

Обаждайте се отвсякъде с облачната телефонна система на RingCentral.

Провеждайте висококачествени видеоконференции с споделяне на екран, запис и виртуални фонове.

Изпращайте незабавни съобщения, споделяйте файлове и сътрудничество на централизирана платформа

Ограничения на RingEX

RingEX не се интегрира с толкова много приложения на трети страни, което може да ограничава специализираните нужди.

Цени на RingEX

Essentials : 19,99 $/месец на потребител

Стандартен : 27,99 $/месец на потребител

Премиум : 34,99 $/месец на потребител

Ultimate: 49,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за RingEX

G2 : 4/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,2/5 (над 1000 отзива)

Като цяло, опитът ни е добър и ще продължим да използваме RingCentral и в бъдеще. Онлайн порталът е фантастичен. Той ви позволява да пренасочвате обажданията си много лесно към телефон или дори да ги приемате на компютъра си, вместо на стационарния си телефон.

4. Avaya (най-подходяща за комуникационни системи от корпоративно ниво)

чрез Avaya

Avaya е известна компания в областта на унифицираните комуникации, която предлага отлични решения за нуждите на големите предприятия.

С фокус върху мащабируемостта и надеждността, това е платформа на корпоративно ниво, която обработва голям обем комуникации през различни канали. Тя поддържа разгръщане в облака, което позволява на бизнеса да мащабира платформата, без да се притеснява от ограниченията на инфраструктурата.

С помощта на анализи, базирани на изкуствен интелект, Avaya ви гарантира по-добро разбиране на вашите комуникационни работни процеси, оптимизиране на управлението на екипа и подобряване на обслужването на клиентите.

Най-добрите функции на Avaya

Получете разширени функции за управление на повикванията, като IVR, пренасочване на повиквания и гласова поща към имейл, за по-ефективна комуникация.

Осъществявайте и приемайте обаждания с HD видео за ясни виртуални срещи и сътрудничество.

Мащабирайте и управлявайте комуникационните системи без големи инвестиции в инфраструктура.

Ограничения на Avaya

Първоначалната настройка може да бъде по-сложна и отнемаща време, като изисква специален ИТ екип.

Цени на Avaya

Цифрово : Персонализирани цени

Глас : Персонализирани цени

Всички медии : Индивидуални цени

Създайте своя собствена: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Avaya

G2 : 4. 1/5 (над 170 отзива)

Capterra: NA

Харесва ми колко компактна и лесна за използване е Avaya. Приложението не заема голяма част от екрана, което ви позволява да изпълнявате по-лесно няколко задачи едновременно.

5. Dialpad (най-доброто решение за комуникация и сътрудничество, базирано на изкуствен интелект)

чрез Dialpad

Dialpad е цялостна, базирана в облака платформа за унифицирани комуникации, която оптимизира екипното сътрудничество, взаимодействието с клиентите и вътрешната комуникация.

С Dialpad се фокусирайте върху важните неща с AI Recaps, което позволява на екипа ви да се концентрира върху разговорите, а не върху воденето на бележки.

Изкуственият интелект преобразува разговорите в реално време и предоставя анализи на разговорите, помагайки на екипите да идентифицират тенденции и области за подобрение.

Най-добрите функции на Dialpad

Използвайте AI-базирана гласова интелигентност за транскрипция и анализи в реално време, което помага на екипите да анализират разговорите.

Проследявайте показателите за ефективност, тенденциите при обажданията и нивата на ангажираност, за да подобрите комуникационните стратегии.

Позволете на екипа си да прехвърля разговори и да пренасочва обаждания към предпочитаните от тях устройства за по-голяма ефективност.

Ограничения на Dialpad

Цените може да са по-високи за по-малките предприятия.

Цени на Dialpad

Стандартен план: 27 USD/месец на потребител

Pro : 35 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Dialpad

G2 : 4,3/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,2/5 (над 500 отзива)

Най-много ми харесва в Dialpad Meetings лекотата на използване в комбинация с висококачествен звук и видео. Достъпът с едно кликване на платформата елиминира необходимостта от сложни настройки, а функцията за транскрипция, задвижвана от изкуствен интелект, променя правилата на играта за записване на бележки от срещи в реално време.

6. Zoom (най-доброто решение за видеоконферентни разговори и уебинари)

чрез Zoom

Ако искате унифицирана комуникационна платформа за управление на цялата бизнес комуникация, срещи с клиенти, видеоконференции и дори уебинари, никой софтуер за визуално сътрудничество не може да се сравни с Zoom.

Zoom е широко призната платформа, която революционизира бизнес комуникациите и предлага богат набор от функции, които улесняват дистанционната работа.

Независимо дали става дума за вътрешни екипни срещи, разговори с клиенти или мащабни уебинари, гъвкавостта на Zoom го прави незаменим инструмент в унифицираните комуникации.

Най-добрите функции на Zoom

Разделете срещите на по-малки групи за по-концентрирани дискусии, идеални за сесии за мозъчна атака или екипни събрания.

Получавайте транскрипции на срещите, създадени с помощта на изкуствен интелект, което улеснява прегледа на дискусиите и споделянето на ключови изводи.

Свържете Zoom с Google Calendar, Microsoft Outlook, Slack и други за безпроблемно планиране и управление на работния процес.

Ограничения на Zoom

Ограничава груповите срещи до 40 минути, което може да не е достатъчно като платформа за дългосрочна комуникация.

Цени на Zoom

Основен: 0 $

Про: 14,99 $/месец на потребител, фактурирано месечно

Бизнес: 21,99 $/месец на потребител, фактурирано месечно

Business Plus: 26,99 $/месец на потребител, фактурирано месечно

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zoom

G2 : 4,5/5 (над 55 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 14 000 рецензии)

Най-предпочитаната и обичана функция е видеоразговорът и стабилността на връзката по време на разговора, като функцията е подобрена, за да може да се конкурира с конкурентите, което е интеграцията на AI-задвижвани инструменти, лесни за използване, много удобни за потребителя и дори човек с ниско образование може да ги използва.

8×8 е мощна платформа за унифицирани комуникации, която предлага инструменти за компании, желаещи да оптимизират комуникацията си през различни канали.

Фокусирайки се върху решения за гласови, видео и контактни центрове, тази комуникационна платформа отговаря на нуждите на глобалните екипи, като осигурява безпроблемна комуникация и сътрудничество между регионите.

Те са особено подходящи за компании с разнообразни екипи, които работят дистанционно или в различни часови зони, като предлагат гъвкаво решение за свързване на служители, клиенти и заинтересовани страни.

8 x 8 най-добри функции

Получете информация за ефективността на екипа с помощта на усъвършенствани аналитични инструменти, които оптимизират комуникационните стратегии

Подобрете взаимодействието с клиентите с автоматизирано пренасочване на обажданията и виртуални асистенти, които насочват клиентите към подходящия агент за поддръжка.

Ограничения на 8 x 8

Новите потребители може да сметнат интерфейса за малко сложен поради широкия набор от налични функции.

Планът за начинаещи предлага ограничено пространство за съхранение в облака, което може да не е достатъчно за фирми, които се нуждаят от голямо пространство за съхранение на данни за срещи и разговори.

Цени на 8 x 8

Персонализирани цени

8 x 8 оценки и рецензии

G2 : 4. 2/5 (700+ отзива)

Capterra: 4/5 (над 300 отзива)

Макар че 8×8 първоначално ни предложи това, от което се нуждаехме, за да работим, в хода на нашето сътрудничество бяха въведени нови решения, които ни помогнаха да обслужваме по-добре нуждите на нашите клиенти и да се адаптираме към нови предизвикателства като дистанционната работа. Отчитането може да бъде опростено, както и представено в сурови данни, което позволява на хората с различни нива на умения да разбиват информацията според своите способности.

8. Cisco (Най-добрата платформа за унифицирани комуникации за големи предприятия)

чрез Cisco Webex

Cisco Webex е сред най-предпочитаните комуникационни инструменти на предприятия и големи организации.

Известна със своята надеждност и обширни функции за сигурност, платформата предлага цялостен набор от инструменти, които са силно фокусирани върху задоволяването на нуждите на глобалните предприятия.

Cisco включва функции като WebEx за видеоконферентна връзка, Jabber за незабавни съобщения и Cisco BroadCloud за комуникационни функции, базирани в облака. Тези комуникационни инструменти работят безпроблемно заедно, осигурявайки гладко сътрудничество в екипа.

Най-добрите функции на Cisco

Защитете данните си с криптиране и функции за сигурност, което ги прави идеални за индустрии, които се нуждаят от строга защита на данните.

Получете неограничени местни разговори с пренасочване на повиквания, гласова поща и конферентни разговори, което помага на вашия екип по продажбите да управлява ефективно комуникациите.

Разширете бизнеса си с облачната телефонна система на Cisco, като намалите нуждата от локална инфраструктура.

Ограничения на Cisco

Решенията на Cisco са подходящи за големи предприятия, така че малките и средните фирми може да счетат процеса на настройка за ресурсоемък.

Въпреки че предлага безплатен план, той е ограничен по отношение на броя участници и разширените функции.

Цени на Cisco

Webex Free

Webex Starter : 17 USD/месец за лиценз

Webex Business : 25 USD/месец за лиценз

Webex Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Cisco

G2 : 4,3/5 (над 24 000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 7300 отзива)

Лесно и практично е. Обичам гласовите филтри. След пандемията през 2020 г. работим предимно от дома, където има нормални домашни шумове, а с тези филтри можем да провеждаме висококачествени разговори. Често интернетът у дома не е най-добрият, но с кодека и изкуствения интелект комуникацията е отлична.

9. GoToConnect (Най-доброто решение за унифицирана комуникация и работа от разстояние)

чрез GoToConnect

GoToConnect, по-рано известна като Jive, е една от най-добрите платформи за унифицирани комуникации за малки предприятия. Тя предлага цялостни услуги за гласови, видео и съобщения в един пакет.

Това е интуитивно и икономично решение за всички комуникационни нужди, което съчетава мощността на VoIP телефонните системи, видеоконферентните разговори и съобщенията в екипа.

GoToConnect се отличава с предоставянето на технология за унифицирани комуникации, включваща HD видеоконференции, аудиоразговори в облака и незабавни съобщения, всичко това подкрепено от лесен за използване интерфейс.

Най-добрите функции на GoToConnect

Провеждайте видеоконференции с инструмента за уеб конференции, заедно с функции като споделяне на екран, записване на срещи, стаи за почивка и други.

Интегрирайте се безпроблемно с популярни бизнес приложения като Google Workspace, Microsoft 365 и Salesforce, като гарантирате безпроблемно сътрудничество.

Получавайте подробни отчети и анализи за разговорите, което позволява на мениджърите да проследяват ефективността на екипа и да вземат решения въз основа на данни.

Ограничения на GoToConnect

По-големите организации може да счетат, че функциите са недостатъчни в сравнение с платформите, насочени към по-големи предприятия.

Цени на GoToConnect

Телефонна система : 26 $/месец

Connect CX : 34 $/месец

Контактен център: 80 $/месец

Оценки и рецензии за GoToConnect

G2: 4. 4/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 600 отзива)

Лесно внедряване за служители на различни места. Настройката на дърво на обажданията и плановете за набиране е бърза и лесна за промяна според нуждите. Безпроблемна интеграция между настолни и мобилни приложения. Бързо и лесно добавяне и премахване на потребители, нови телефонни номера и разширения.

10. Mitel (Най-подходяща за комуникационните нужди на малките предприятия)

чрез Mitel

Mitel е облачна платформа за унифицирани комуникации, известна с усъвършенстваните си функции за управление на разговори, безпроблемно изпращане на съобщения в екипа и видеоконференции.

С решенията си за унифицирани комуникации като услуга (UCAAS) се подобрява достъпът до всички форми на комуникация от една единствена пощенска кутия, което ускорява извличането на информация и времето за отговор.

Mitel подкрепя бизнеса в неговото развитие, като се адаптира към нарастващите комуникационни изисквания, без да прави компромиси с качеството на услугата.

Най-добрите функции на Mitel

Използвайте мощни инструменти за сътрудничество за HD уеб конференции, споделяне на екран и незабавни съобщения за безпроблемно сътрудничество в екипа.

Получете разширени комуникационни функции като маршрутизиране на повиквания, автоматични оператори и анализи за проследяване на ефективността на повикванията.

Инсталирайте инструмента с облачни и локални решения, което дава на бизнеса гъвкавост в настройките за комуникация.

Ограничения на Mitel

Потребителският интерфейс може да бъде сложен и да изисква известно време за усвояване.

Цени на Mitel

Индивидуални цени за всички UCAAS решения

Оценки и рецензии за Mitel

G2 : 3,8/5 (над 200 отзива)

Capterra: NA

11. Vonage (Най-доброто решение за гъвкави VoIP и съобщения)

чрез Vonage

Vonage е една от най-добрите платформи за унифицирана комуникация, известна с VoIP решенията си и дълбоката си интеграция с различни бизнес приложения.

Нейната облачна архитектура ви позволява да поддържате гъвкави, надеждни и сигурни канали за комуникация, като гарантирате, че членовете на екипа са свързани, независимо от местоположението им.

Vonage се интегрира с други комуникационни канали, като Salesforce и Microsoft Teams, което ви позволява да оптимизирате работните процеси и да подобрите взаимодействието с клиентите.

Най-добрите функции на Vonage

Комбинирайте гласови, видео и текстови съобщения в един интерфейс за по-лесна комуникация.

Получете мащабируемо решение за управление на телефонни разговори с HD обаждания, записване на разговори и пренасочване на разговори.

Използвайте мощното мобилно приложение Vonage, за да поддържате връзка с екипите и клиентите си, като то поддържа както iOS, така и Android мобилни устройства.

Ограничения на Vonage

Някои потребители са съобщили за забавяния при получаването на навременна поддръжка от службата за помощ на Vonage, което води до по-ниска удовлетвореност на клиентите.

Процесът на настройка и персонализиране може да бъде малко сложен.

Цени на Vonage

Мобилни устройства: 19,99 $/месец за разширение

Премиум : 29,99 $/месец за разширение

Разширена версия: 39,99 $/месец за разширение

Оценки и рецензии за Vonage

G2 : 4,4/5 (над 450 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 300 рецензии)

12. Zoho Meeting (Най-доброто за лесни за ползване видеоконференции)

Zoho Meeting е комплексна платформа за видеоконферентни разговори и уебинари, създадена да опрости виртуалните срещи и да подобри сътрудничеството в екипа. Тя предлага редица функции, които улесняват безпроблемната комуникация както вътрешно, така и външно.

Най-добрите функции на Zoho Meeting

Насладете се на висококачествен звук и видео за ясна и чиста комуникация по време на срещи.

Лесно споделяйте екрана си, сътрудничете си по документи и ангажирайте активно участниците.

Планирайте срещи директно от календара си, като опростите планирането и организацията.

Записвайте срещите за по-късно преглед или за споделяне с тези, които не са могли да присъстват.

Провеждайте увлекателни уебинари с разширени функции за по-голяма аудитория.

Присъединете се към срещи и участвайте от мобилното си устройство, като си осигурите гъвкавост.

Добавете брандинга на вашата компания за професионален вид.

Ограничения на Zoho Meeting

Безплатният план може да има ограничения по отношение на броя участници, продължителността на срещите или наличните функции.

Интегрирането на Zoho Meeting с други платформи извън екосистемата на Zoho може да изисква известна настройка.

Цени на Zoho Meeting

Безплатен план

Стандартна среща: 0,75 $ на домакин/месец

Професионална среща: 1,83 долара на домакин/месец

Цените на Zoho Webinar се различават

Оценки и рецензии за Zoho Meeting

G2 : 4,4/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 800 отзива)

13. Microsoft Teams (най-подходяща за безпроблемна интеграция с Microsoft 365)

чрез Microsoft

Microsoft Teams е естествен избор за организации, които вече използват Microsoft 365 като платформа за унифицирани комуникации.

Улеснява комуникацията в рамките на организациите и между тях, което я прави особено ефективна за големи предприятия, които се нуждаят от UC технология за централизирана комуникация и управление на взаимодействието с клиентите.

Microsoft Teams предлага високо защитена опция за споделяне на файлове и сътрудничество в реално време, което го прави идеален за съвместна работа по документи директно в Teams.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Интегрирайте безпроблемно всичките си срещи и дискусии с OneDrive и SharePoint, което ви позволява да споделяте и да сътрудничите по файлове в реално време.

Управлявайте задачите в Teams с Planner и To Do, което ви позволява да възлагате задачи и да проследявате напредъка.

Използвайте настолните и мобилните приложения за бърза и ефективна комуникация между членовете на екипа и външни заинтересовани страни.

Ограничения на Microsoft Teams

Безплатният план не разполага с някои разширени функции за видеоконферентна връзка, като запис на срещи и по-голям брой участници.

Много тясно интегрирана с екосистемата на Microsoft, което създава ограничения за тези, които искат да я използват с други бизнес приложения.

Цени на Microsoft Teams

Microsoft Teams : Безплатно

Microsoft 365 Personal : 6,99 $/месец

Microsoft 365 Family: 9,99 $/месец

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2: 4. 3/5 (над 15 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 9000 отзива)

➡️ Прочетете още: Основни функции на Microsoft Teams за повишаване на продуктивността на вашия екип

14. Intermedia Unite (Най-доброто решение за всеобхватен пакет за комуникация и сътрудничество)

чрез Intermedia Unite

Intermedia Unite е платформа за унифицирана комуникация, която обединява аудиоконференции, видеоразговори и други комуникационни технологии в една платформа.

Тя предлага функции, които помагат на бизнеса да централизира комуникацията между отделите, да подобри сътрудничеството и да увеличи производителността.

Неговата облачна телефонна система ви позволява да управлявате разговорите и комуникацията между екипите по единен начин. Тя разполага с разширени административни контроли за ИТ мениджъри, което ви позволява ефективно да наблюдавате и управлявате комуникацията в цялата организация.

Най-добрите функции на Intermedia Unite

Опростете комуникацията с надеждна, лесна за използване телефонна система, която се интегрира с други инструменти.

Осъществявайте висококачествени видео и гласови разговори с разширени функции като споделяне на екран, запис и персонализиран инструмент за създаване на работни процеси.

Използвайте една и съща платформа за съобщения, проследяване на задачи и провеждане на разговори от мобилните си устройства.

Ограничения на Intermedia Unite

Макар да работи добре с облачни услуги, интеграцията с не-облачни приложения може да бъде предизвикателство.

Въпреки че интегрира основни комуникационни канали, липсват подробни аналитични и инструменти за сътрудничество, които са налични в други платформи за унифицирани комуникации.

Цени на Intermedia Unite

Pro: 27,99 $/месец на потребител

Enterprise : 32,99 $/месец на потребител

Интегрирано решение Microsoft Teams: 22,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Intermedia Unite:

G2 : 4,5/5 (над 350 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 150 рецензии)

15. 3CX (Най-доброто решение за икономични гласови разговори)

чрез 3CX

3CX е платформа за унифицирани комуникации, която предлага цялостен набор от функции на достъпна цена.

С фокус върху аудиоконферентни разговори, незабавни съобщения и споделяне на файлове, 3CX е икономично и мощно решение за унифицирани комуникации. Използвайте платформата като система, хоствана в облака или на място, за по-голяма гъвкавост при управлението на вашите комуникации.

Това ви помага да надхвърлите ценообразуването на базата на брой потребители, като подпомагате екипите си да възприемат UC решенията, без да плащат допълнителни такси за добавяне на нови потребители.

Най-добрите функции на 3CX

Изпращайте директни съобщения и провеждайте групови чатове в рамките на една и съща платформа, с възможност да изпращате файлове и да управлявате различни разговори по ваше удобство.

Управлявайте всички комуникации, включително гласови съобщения, имейли и чатове, в централизирана пощенска кутия за по-лесно управление.

Получете усъвършенствано управление на повикванията и функции, базирани на изкуствен интелект, които да ви помогнат с подреждането и мониторинга на повикванията, идеални за обработка на големи обеми повиквания.

Ограничения на 3CX

Използването изисква напреднали конфигурации, особено за локалната версия, което може да бъде трудно за нетехническия персонал.

Въпреки че се интегрира добре с по-големи CRM системи, малките предприятия може да открият, че има по-малко готови за употреба интеграции.

Цени на 3CX

3CX PRO : 695 $/година

3CX ENT: 870 $/година

Няма опция за месечно заплащане. Хостинг, поддръжка и AI интеграции са налични като добавка.

Оценки и рецензии за 3CX

G2 : 4,4/5 (над 450 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 400 отзива)

Подобрете вътрешната комуникация и сътрудничеството с ClickUp

Изборът на подходящ софтуер за бизнес комуникация спомага за създаването на среда, в която служителите се чувстват ангажирани, продуктивни и свързани. С продължаващото адаптиране и развитие на бизнеса, нуждата от безпроблемна комуникация и сътрудничество никога не е била по-важна.

Оценете уникалните нужди на вашия екип и изберете инструмент за унифицирани комуникации, който отговаря на вашите изисквания.

С ефективни инструменти като ClickUp можете да управлявате задачи и да проследявате напредъка, да комуникирате ефективно, да споделяте файлове и да създавате унифициран работен процес, без да превключвате между платформи. Платформата прави всичко – от съобщения в реално време и видеоконферентни разговори до усъвършенствано управление на проекти и автоматизация на работния процес!

Готови ли сте да революционизирате комуникацията в екипа си? Регистрирайте се безплатно и изживейте бъдещето на работата.