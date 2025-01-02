Как да насърчите стил на лидерство, определящо темпото, във вашия екип

Има една стара поговорка, че всеки екип е толкова бърз, колкото е най-бавният му член. Макар това да е вярно, има нещо, което е още по-вярно и по-уместно. Всеки екип може да бъде толкова бърз, колкото е темпото, зададено от неговия лидер.

Например, ако един лидер е ентусиазиран от генеративната изкуствена интелигентност и насърчава членовете на екипа да я използват, нейното приемане и, следователно, резултатите ще се подобрят, дори и рисковете да са по-високи. Ако обаче лидерът е скептичен и предпочете да изчака и да наблюдава, компанията може да загуби предимството на първия.

По същество, темпото, с което лидерът се адаптира към промените на пазара, ще определи скоростта на промяната в организацията. Това явление се нарича лидерство, определящо темпото.

В тази публикация в блога разглеждаме какво представлява то, защо работи и как можете да го интегрирате във вашата организация.

Какво е лидерски стил, определящ темпото?

Лидерският стил на определяне на темпото е подход към управлението на бизнеса, който дава приоритет на ролята на лидера в постигането на висококачествени резултати от мотивиран екип с висока производителност.

Даниел Голман, популярен психолог и автор, представи този стил на лидерство заедно с още пет други в книгата си „Primal Leadership“. Той очертава шест стила на лидерство:

Визионер: Вдъхновява членовете на екипа с ясна визия и посока

Коучинг: Фокусира се върху личностното развитие на служителите, за да подобри техните силни страни и да преодолее слабостите им.

Афилиативен: Фокусира се върху изграждането на хармония в екипа и поддържането на връзка

Демократичен: Изгражда екипно сътрудничество и консенсус

Командване : Решаване на проблеми с авторитет

Определяне на темпото: Определя стандарти за производителност и дава пример

Всеки от тези стилове на лидерство има свои уникални нужди и приложимост. В тази статия се фокусираме върху стила на лидерство, определящ темпото.

Преди да навлезем в подробности, е важно да отбележим, че „определяне на темпото” не означава ускоряване. Това не изисква автоматично да ускорите нещата. Всъщност, в ситуации на криза или промяна, може да е полезно да определите по-бавно темпо, за да се уверите, че всички са съгласни и се чувстват комфортно.

Сега нека видим как изглежда лидерството, определящо темпото, на практика.

📖 Прочетете повече: Разгледайте страницата ни с резюмета на книги, за да намерите въведения в някои от най-известните текстове в света по лидерство, управление на времето, производителност и др.

Ключови характеристики на лидерството, определящо темпото

Един добър лидер, който задава темпото, не само определя темпото. Той също така определя пътя и крайната цел на пътуването. Ето защо той се характеризира със следното.

Поставяне на високи изисквания

Лидерите, които задават темпото, поставят високи стандарти и очакват екипът да ги изпълни. Освен това, те често дават пример и показват как се повишава летвата. Това създава култура, в която членовете на екипа постоянно се стремят към съвършенство, което е отличителна черта на лидерите, които задават темпото.

Ориентация към резултатите

Лидерският стил на определяне на темпото поставя големи цели и се фокусира върху тяхното постигане. Той мотивира екипа към конкретни резултати, като постоянно подобрява индивидуалната и екипната продуктивност.

Повишаване на ефективността

В термина „темпо“ са заложени и аспектите на последователност и повторяемост. Когато лидерите, задаващи темпото, поставят цели, те изискват по-бързо изпълнение, без да се прави компромис с качеството. Това е идеално за динамични среди с екипи с висока производителност.

Висока компетентност

Лидерството, което задава темпото, работи най-добре за екипи с висока производителност, които се самоуправляват. Това означава, че от членовете на екипа се очаква да поемат отговорност за задачите и да ги изпълняват с висока компетентност.

Ниска толерантност към ниска производителност

Темпото на проекта зависи почти изцяло от способността на екипа да поддържа темпото. Това означава, че лидерите, които задават темпото, имат малко търпение към ниската производителност. Те често решават проблемите директно и бързо, за да поддържат високи стандарти.

Въпреки многото си предимства, лидерството, което задава темпото, не е подходящо за всички ситуации. Ето кратко ръководство за това кога да използвате този стил на лидерство. Но преди това, ако никога не сте били лидер, ето няколко съвета как да придобиете опит в лидерството.

Кога да използвате лидерството, определящо темпото

В своята книга Гоулман пише, че лидерството, което задава темпото, често има силно негативно влияние върху климата в компанията, защото твърде често се изпълнява погрешно. Това показва, че лидерството, което задава темпото, работи само при подходящи обстоятелства и в подходяща среда.

Ако възприемате този стил на лидерство в екипа, имайте предвид следните съвети.

Когато имате предизвикателни и вълнуващи цели

Лидерството, което задава темпото, е чудесно за ключови ситуации в бизнеса. Независимо дали сте стартираща компания, която се стреми към разрастване, предприятие, което работи по сливане, или малък бизнес, който преминава към онлайн дейност, голямото предизвикателство изисква лидерство, което задава темпото.

По време на организационни промени

Когато организацията се проваля и се нуждае от тласък, лидерството, което задава темпото, помага. Организациите могат да преодолеят финансовите предизвикателства, ниския морал и липсата на иновации, като следват лидер, който задава темпото и дава пример.

В кризисна ситуация или при управление на мащабни промени

Стилът на лидерство, определящ темпото, е чудесен и за водене през промени. Лидерите с този стил процъфтяват в кризисни ситуации, като бързо идентифицират проблема, поставят ясни очаквания и се заемат с решаването на проблемите на място.

Когато качеството е от съществено значение

Хората погрешно смятат, че определянето на темпото е нещо, което ускорява нещата. Макар това да е вярно, определянето на темпото се отнася както до скоростта, така и до отличността. Лидерите, които определят темпото, поставят високи стандарти и очакват висококачествени резултати, което ги прави най-подходящи за създаването на диференцирани продукти.

Когато преследвате срокове

Накрая, лидерството, което задава темпото, може драстично да подобри скоростта. То гарантира, че сте фокусирани върху целта, оставате на правилния път и изпълнявате задачите навреме или преди срока. Това променя изцяло играта, когато преследвате кратки срокове.

Как би изглеждал един лидер, който задава темпото? Имаме няколко примера.

Примери за лидерство, определящо темпото

Даниел Гоулман дава за пример Марк Лоер, главен изпълнителен директор на Soundview Technology след 11 септември, който е ръководил екипа си през емоционалната буря на онова време. „През следващите дни Лоер е бил до хората, докато те плачеха заедно“, пише той, демонстрирайки необходимостта от емоционална интелигентност и в лидерството.

Тази криза определи какъв лидер беше Лоър. Ето и други лидери, които се изявиха в кризи, обстоятелства и възможности, с които се сблъскаха.

Илон Мъск (Tesla, SpaceX, X)

Елон Мъск е известен с това, че работи редовно по 120 часа седмично. Той е известен и като взискателен шеф, който очаква от екипите си да работят по същия начин. В едно писмо той пише: „Колкото по-висока е позицията ви, толкова по-видимо трябва да бъде присъствието ви. Ето защо прекарвам толкова много време във фабриката.“

С това отношение той определя и определя темпото, с което функционират неговите организации в Tesla, SpaceX и X (по-рано известна като Twitter).

Стив Джобс (Apple)

Стив Джобс е класически пример за лидер, който задава темпото. Той не само зададе темпото в своята организация, но и в цялата индустрия. Той стимулира иновациите и пускането на пазара на революционни продукти като iPod за музика, iPhone за смартфони и iPad за таблети.

След като компанията е на ръба на фалита през 1997 г., Стив се връща в Apple и я превръща в една от най-ценните компании в света.

Джак Уелч (General Electric)

Видяхме по-горе, че лидерите, които задават темпото, не толерират ниската производителност. Джак Уелч е чудесен пример за това. До такава степен, че той е разработил формален модел, наречен „крива на жизнеността“, който разделя всички служители в три категории:

Топ 20% от най-продуктивните

Средните 70%, които са незаменими и разумно продуктивни

Долните 10%, които са непродуктивни и трябва да бъдат уволнени

Колко сериозно ще приемете тактиките на стила на лидерство зависи от вас и от вашите лидерски предизвикателства.

Например, може да не уволните 10% от служителите с най-ниски резултати, а да им окажете по-добра подкрепа чрез обучение и инструменти.

Като лидер, който задава темпото, можете да изберете как да реагирате на всяка ситуация на работното място. Въпреки това, някои най-добри практики могат да ви подготвят за успех.

Ключови стратегии за насърчаване на лидерски стил, определящ темпото

Доброто лидерство се основава на яснота и последователност. Като лидер, който задава темпото, трябва да бъдете ясни относно вашите очаквания и последователни в поведението си. Най-ефективният начин да постигнете и двете е чрез редовна комуникация и сътрудничество с вашите екипи. Тук може да ви помогне виртуална платформа за работа като ClickUp.

1. Поставете ясни очаквания

Лидерът, който задава темпото, поставя високи стандарти и се уверява, че всички в екипа ги разбират. Ето как.

Поставете SMART цели : Покажете на екипа какво се очаква от него да постигне.

Създайте насоки : Предложете набор от предложения или пътна карта за това как да постигнат целите си.

Спазвайте сроковете: Задайте краен срок за всяка задача и обучете членовете на екипа да ги спазват.

Комплексен инструмент като ClickUp Goals е чудесен начин да направите вашите цели и напредък видими на едно място. Задавайте цели, разпределяйте задачи, маркирайте хора, организирайте в папки и следете напредъка в реално време.

Точно проследяване на процесите с ClickUp Goals

2. Предоставяйте редовна обратна връзка и признание

Доброто лидерство се нуждае от добра комуникация. Това важи както за целите, инструкциите и указанията, така и за признанието и обратната връзка.

Например, в ClickUp Tasks можете да напишете ясни инструкции и критерии за приемане за всяка задача по проект с кратки срокове. По време на проекта може да искате да сте на разположение, за да отговаряте на въпроси или да подкрепяте членовете на екипа в ClickUp Chat.

Използвайте ClickUp Chat за комуникация в реално време в контекста

Ако се намирате в кризисна ситуация, можете да използвате инструмент като ClickUp Whiteboards, за да начертаете мисловния си процес и да покажете на екипа своята визия. В края на годината или при ретроспективи можете да използвате стиловете си на комуникация в лидерството, за да дадете обратна връзка или да предоставите наставничество.

3. Водете с личен пример

Практикувайте лидерство, което задава темпото, като извършвате трудна работа. Особено когато преследвате големи цели или кратки срокове, поемете предизвикателна задача и покажете как се прави. Това помага за изграждането на увереност и креативност сред членовете на екипа.

Един от по-големите рискове при лидерството чрез личен пример е екипът да помисли, че определена задача е ваша работа. Например, може да покажете на екипа си как трябва да се програмира дадена функция, като напишете кода за нея. В резултат на това екипът ви може да предположи, че вие също сте разработчик и ще им помагате с всяка функция.

Избягвайте такива ситуации с шаблона за план за управление на екипа на ClickUp. Използвайте го, за да очертаете кой какво прави, колко добре се представя и как изглежда колективният успех.

4. Насърчавайте автономността и отговорността

Лидерството, което задава темпото, работи най-добре в самоуправляващи се, високопроизводителни екипи с автономия и екипна отговорност. Затова им дайте възможност да:

Предизвикайте статуквото и задавайте трудни въпроси.

Проучете иновативни начини за решаване на проблеми.

Експериментирайте и допускайте грешки в стремежа си към съвършенство.

Поемете отговорност за техните действия и се усъвършенствайте непрекъснато.

Един лесен начин да приложите отчетността в организацията си е чрез използването на RACI матрицата. Тази рамка разделя екипа на отговорни, отчетни, консултирани и информирани (RACI), като дава на всеки яснота за ролята му в процеса.

Готови ли сте да започнете? Шаблонът на ClickUp за матрица за разпределение на отговорностите е готов за употреба. Този лесен за начинаещи и напълно персонализируем шаблон е идеален за определяне на темпото на работния процес въз основа на уменията и ролите на всеки член на екипа.

Бонус: Разгледайте други шаблони на RACI диаграми, за да започнете. Ако не сте сигурни в термините, вижте RACI отговорност срещу отчетност.

5. Проследявайте напредъка

Как да разберете дали темпото ви работи, ако не следите резултатите? Използвайте таблата на ClickUp, за да проследявате производителността по всеки от показателите, които сте задали. От маркетингови кампании до спринтове за разработка, тези мощни табла могат да ви помогнат да преглеждате отчети в реално време.

Получете незабавни анализи с таблата за управление на ClickUp

6. Насърчавайте култура на непрекъснато усъвършенстване

Не определяйте темпото и не се оттегляйте. Непрекъснато оценявайте темпото и резултатите и се подобрявайте съответно. Това може да означава:

Събиране на обратна връзка : Редовно търсете обратна връзка от екипа относно темпото, пропуските, пречките и т.н. за бъдещата работа.

Оценяване на производителността : Интроспекция на това, което се е случило и какво е могло да бъде по-добре в края на всеки проект или задача.

Адаптиране на процесите : Използване на информацията от обратната връзка и самоанализа за подобряване на процесите в бъдеще.

Преоценка: Продължаване на цикъла на подобрение чрез редовни преоценки и корекции.

Шаблонът за отчет за напредъка на ClickUp предлага чудесна отправна точка за непрекъснато усъвършенстване и управление на екипа. Той помага да проследявате показателите, които са важни за идентифициране на пропуски в производителността, неефективност и други проблеми.

Ако това ви е убедило да приемете ролята на лидер, задаващ темпото в организацията си, ето една обективна оценка на предимствата и недостатъците й.

Предимства и недостатъци на лидерството, определящо темпото

Лидерският стил на определяне на темпото не е единственият начин. Всъщност, самият Даниел Гоулман разширява темата за предимствата и недостатъците на пет други лидерски стила.

Но ако сте склонни да бъдете лидер, който задава темпото, ето неговите предимства и недостатъци.

✅ Предимства

Висока производителност: Лидерството, което задава темпото, подтиква екипите да постигат изключителни резултати, като поставя амбициозни цели. Този подход може да мотивира висококвалифициран екип, като изгражда корпоративна култура на отлични постижения и отговорност.

Мотивация: Лидерството, което задава темпото, гарантира, че всеки знае накъде отива. Това ги поддържа мотивирани и фокусирани върху резултатите. Освен това, когато се ръководят с личен пример, екипите също се чувстват вдъхновени да правят велики неща.

Ориентиране към резултатите: Лидерството, определящо темпото, се фокусира върху измерими резултати, съгласувайки усилията с целите на организацията. Това подобрява ефективността и намалява загубите.

Развитие на умения: Високите очаквания от лидер, който задава темпото, подтикват служителите да разширяват границите си и да развиват нови умения. С течение на времето това създава мощна група от уникално компетентни служители.

❌ Недостатъци

Краткосрочна ориентация: Макар лидерството, което задава темпото, да е ефективно за постигане на незабавни резултати, то може да не е устойчиво в дългосрочен план. Рискувате да пренебрегнете благосъстоянието на служителите, тяхното развитие и здравата култура.

Избягвайте такива последствия, като ги наблюдавате проактивно. Например, можете да интегрирате програми за психично здраве и благополучие в организацията си, за да подкрепите служителите.

Или можете да създадете организационна харта в ClickUp Docs, за да покажете как изглежда една здрава култура на работното място. Така, когато даден служител се почувства ощетен, той може да се позове на тази документация/ръководства и да повдигне въпроса пред вас.

Изчерпване на служителите: Постоянните високи изисквания и непрекъснатият фокус върху производителността могат да ви накарат да се чувствате като в колело за хамстери. С течение на времето това може да понижи морала, производителността и задържането на служителите.

Следете за изтощение. Често събирайте обратна връзка от служителите, като използвате ClickUp Form View. Въз основа на отговорите оптимизирайте процесите, за да предотвратите изтощение.

Липса на подкрепа: Като лидер, който задава темпото, ако вземете автономността на сериозно, може да оставите служителите с усещането, че им липсва подкрепа. Насърчавайте култура на сътрудничество, като сте на разположение на вашите екипи, без да компрометирате тяхната автономност.

Задушаване на иновациите: Стремежът към темпо и съвършенство понякога може да попречи на служителите да експериментират или да поемат рискове. В такива условия членовете на екипа могат да дадат приоритет на удовлетворяването на очакванията пред търсенето на иновативни решения, което потенциално ограничава дългосрочния растеж.

💡Професионален съвет: Отделете време за иновации. Научете се да питате: „Има ли по-добър начин да направим това?“ Нагласете темпото, за да се приспособите към забавянията в иновациите. Използвайте инструменти като ClickUp Whiteboards, за да обсъждате идеи с екипа и да им покажете, че това е нормално.

Работете ефективно с ClickUp

Определянето на темпото често се разбира погрешно като налагане на бързо темпо. Макар че това е обичайният начин на работа на лидерите, които определят темпото, добрите лидери знаят как да поддържат подходящо темпо.

Подобно на дългоразстоячен бегач, който започва състезанието бавно, за да съхрани енергията си, лидерите използват темпото си, за да балансират екипа по време на голям проект. Те въплъщават лидерски поведения като това да бъдат пример за подражание, да управляват ефективно задачите и да поемат изчислени рискове, за да движат екипа напред. Те създават здравословна работна среда, която насърчава ангажираността на служителите.

Те съчетават лидерството, което задава темпото, с коучинг стил на лидерство, за да приведат служителите в крак с темпото. Те го интегрират с демократичен стил на лидерство, при който редовно събират обратна връзка и се информират за актуалните събития на място.

Те също така се възползват от помощта на усъвършенствани инструменти за лидерство като ClickUp, за да останат на правилния път. Независимо дали става въпрос за поставяне на цели, писане на инструкции, творческо сътрудничество или проследяване на напредъка, ClickUp разполага с всичко необходимо на един лидер, за да зададе темпото и да поеме по пътя. Опитайте го сами. Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес.