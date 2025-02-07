Най-добрите марки в TikTok през 2025 г.: маркетингови тенденции и истории на успеха

TikTok се е превърнал в нещо много повече от приложение за вирусни танци и забавни видеоклипове – той е глобална сцена за творчество и общуване.

За марките това е площадка, изпълнена с възможности, където разказването на истории се среща с определянето на тенденции, а автентичността властва безспорно. Тук те могат да разчупят стереотипите, да предизвикат разговори и да изградят освежаващо истински взаимоотношения.

За маркетолозите това е златна мина за творчество, която предлага възможност да се ангажират с аудиторията в нейната среда. От умни предизвикателства с хаштагове до кратки видеоклипове, които привличат вниманието, някои марки са усвоили изкуството да се открояват.

В този блог ще разгледаме най-добрите марки в TikTok, техните печеливши стратегии и маркетинговите тенденции, които променят начина, по който те се свързват с аудиторията. 💪

Защо марките се стичат към TikTok?

Бързото издигане на TikTok го позиционира като център за марки, които искат да привлекат по-млада аудитория и да проучат иновативни маркетингови стратегии. Уникалните му функции и високо ангажираната му потребителска база го превърнаха в ключов играч в маркетинга в социалните медии.

Нека разгледаме как TikTok помага за маркетинга на марките. 👀

Бърз растеж и ангажираност

TikTok отбелязва безпрецедентен растеж, като се похвали с над 1 милиард активни потребители месечно и забележителна степен на ангажираност от 2,65%. Често надминава други социални медийни платформи като Instagram и X.

Тъй като потребителите на TikTok прекарват значително време в създаване, проучване и взаимодействие, платформата не само се разглежда, но и активно формира взаимодействията. Това високо ниво на ангажираност позволява на марките да привличат вниманието и да поддържат връзки с аудиторията си по естествен начин.

🧠 Интересен факт: Името „TikTok“ отразява формата на платформата, тъй като видеоклиповете обикновено са с продължителност само няколко секунди, което насърчава създаването на бързо и ангажиращо съдържание.

Уникален алгоритъм и потенциал за откриване

Алгоритъмът на TikTok максимизира откриването на съдържание, като анализира предпочитанията на потребителите в реално време, за да предоставя персонализирано съдържание. Тази възможност ангажира потребителите и помага на марките да постигнат вирусен статут чрез креативни и резониращи публикации.

Успехът обаче зависи от спазването на ясна политика за социални медии, която е в съответствие с насоките на общността и ценностите на марката.

Културата на съдържанието, създадено от потребителите на платформата, насърчава автентичните взаимодействия, като подпомага истинските връзки между марките и тяхната аудитория. Този уникален механизъм за откриване води до възникването на безброй тенденции, задвижвани от марките, като предлага по-голяма видимост и релевантност.

🔍 Знаете ли, че... Алгоритъмът на TikTok е известен като един от най-сложните в социалните медии. Той анализира поведението, предпочитанията и емоциите на потребителите, за да подбира съдържание, което да ги задържи ангажирани за дълъг период от време.

Достъп до аудиториите от поколението Z и милениалите

Демографската група на TikTok е насочена към поколението Z и милениалите. Тези групи, които са добре запознати с дигиталните технологии, ценят автентичността, креативността и иновациите, а TikTok помага за всичко това.

Тези марки използват платформата, за да изграждат доверие, да насърчават лоялността и да се възползват от покупателната способност на по-младите поколения, като по този начин оформят потребителските тенденции.

Екосистемата на TikTok също така предлага на марките инструментите, от които се нуждаят, за да създадат значимо взаимодействие, да разширят обхвата си и да бъдат в крак с развиващите се маркетингови тенденции.

🔍 Знаете ли? За да достигнат до по-младата аудитория, марките използват съдържание, с което тя може да се идентифицира, като предизвикателства, кадри от зад кулисите или видеоклипове, създадени от потребители.

Марки, които се отличават в TikTok

Ето един подробен поглед върху различните тактики, кампании и тенденции, които определят успеха на най-добре представящите се марки в TikTok.

Всяка марка използва уникален подход, за да резонира с аудиторията си и да максимизира ангажираността. 🎯

1. ClickUp

Можете ли да докладвате на HR? #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp

Можете ли да докладвате на HR? #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp

ClickUp използва креативната екосистема на TikTok, за да ангажира и информира по-младата, технологично грамотна аудитория. То се възползва от актуалните формати и хумора, с който се идентифицират служителите, за да покаже как приложението решава проблемите с производителността.

Кампании като „Работете по-умно, а не по-усилено “ и „Максимизиране на финансовата ефективност с ClickUp “ използват популярни звуци и меми, за да се впишат безпроблемно в културата на TikTok, като същевременно дискретно представят неговите функции.

ClickUp също си сътрудничи с влиятелни лица и използва визуално привлекателно, лесно за разбиране съдържание, като кратки уроци или трикове за работния процес, което е в синхрон с визуалното разказване на истории.

Например, вижте вирусния клип на ClickUp за най-добрата реакция на пускането на продукт на пазара!

📌 Извод: ClickUp използва актуално съдържание, хумор, с който се идентифицират служителите, и разказване на истории, за да подчертае по естествен начин своите функции, докато се свързва с аудиторията.

2. Chipotle

Няма да се налага дори да питат какъв е костюмът ви 👻 Получете предястие за 6 долара* ДНЕС, когато се облечете в костюм и сканирате членския си номер за награди. Пссст: изисква се членство за награди и костюм. 31.10.24, от 15:00 до затваряне. Ограничение: едно на гост. Само на място. Допълнителен данък. Пълни условия: chipotle.com/boorito

Няма дори да се налага да питат какъв е костюмът ви 👻 Получете предястие за 6 долара* ДНЕС, когато се облечете в костюм и сканирате членския си номер за награди. Пссст: изисква се членство за награди и костюм. 31.10.24, от 15:00 до затваряне. Ограничение: едно на гост. Само на място. Данъкът се заплаща допълнително. Пълни условия: chipotle.com/boorito

Chipotle, популярна верига за мексиканска храна, се свързва с потребителите си чрез интерактивни кампании, които съчетават устойчивост и ангажираност на общността.

Функцията „Real Foodprint Tracker“ позволява на потребителите да видят ползите за околната среда от своите поръчки, промотирани чрез креативни кампании с участието на Бил Най.

Освен това, предишни предизвикателства, като „The #ChipotleRoyalty Challenge“, канят феновете да покажат любимите си поръчки с най-добрите ястия от менюто на Chipotle. Марката също така си партнира с влиятелни личности като Дейвид Добрик, за да разшири обхвата си.

Например, вирусното видео на Chipotle, озаглавено „It's a lifestyle“ (Това е начин на живот), представя техните бурито и купа с храна.

📌 Извод: Chipotle изгражда лоялност към марката чрез кампании за устойчивост, съдържание, създадено от потребители (UGC), и партньорства с известни личности.

3. Ryanair

Стратегията на Ryanair в TikTok използва хумор и близост, за да привлече по-младата аудитория. Тя залага на закачлив тон и използва популярни аудиоклипове, за да превърне репутацията си на нискобюджетна авиокомпания в комедиен актив.

Авиокомпанията използва хумористични филтри, особено антропоморфното лице на самолет, което се превърна в вирусна емблема, за да направи съдържанието си разпознаваемо. Тя също така се фокусира върху сценарии, с които зрителите могат да се идентифицират, и самоиронични шеги, които привличат аудиторията от поколението Z.

ryanair 101 🐐 #ryanair

ryanair 101 🐐 #ryanair

📌 Извод: Ryanair използва хумор и близост, за да се рекламира пред поколенията Милениум и Z, като същевременно използва уникални и запомнящи се визуални елементи.

🧠 Интересен факт: Видеото на Зак Кинг с метлата е най-гледаното видео в TikTok, събирайки над 2,3 милиарда преглеждания.

4. NBA

NBA беше една от първите организации, които започнаха да използват TikTok, усвоявайки неговия уникален стил на взаимодействие. Докато Instagram профилът им се фокусира върху най-важните моменти от мачовете, TikTok профилът на асоциацията използва по-ангажиращ и достъпен подход.

Те съчетават хумор, меми и мотивационно съдържание, създавайки пространство за феновете на баскетбола, особено от поколението Z, да се свържат със спорта. NBA също публикува драматични видеоклипове с тренировки с актуални аудио записи и талисмани на отбори, които показват своите танцови движения.

Ja Morant отбелязва ВТОРО 360° завършване 🤯 #NBA #Баскетбол #NBAHighlights #JaMorant #MemphisGrizzlies

📌 Извод: NBA съчетава хумор, меми и вдъхновение, за да привлече баскетболните фенове, като същевременно показва личностите на играчите и талисманите.

5. Gymshark

Gymshark е събрал над 4,4 милиона последователи и 65,7 милиона харесвания в TikTok. Марката за фитнес използва маркетинг с влиятелни лица, за да изгради силна общност. Тя създава висококачествено съдържание, с което потребителите могат да се идентифицират и което се обръща директно към онлайн общността за фитнес.

Вместо да разчита на явно рекламни обяви, Gymshark се фокусира върху UGC. То се концентрира върху забавлението, като насърчава органична връзка с аудиторията.

Татко се прибра. @Chris Bumstead #cbum #gym #Gymshark

📌 Извод: Gymshark укрепва своята общност чрез автентично съдържание, създадено от потребители, и сътрудничество с влиятелни лица.

6. Red Bull

Red Bull, водеща компания за енергийни напитки, основана през 1987 г., използва платформата TikTok, за да се свърже с по-младата аудитория. Тази демографска група иначе се ориентира към конкуренти като Monster или Tenzing, което прави TikTok стратегически маркетингов инструмент за марката.

Тяхната стратегия в TikTok е фокусирана върху изграждането на марката, а не върху директната промоция на продуктите.

С над 6,7 милиона последователи, TikTok профилът на Red Bull предлага завладяващо видео съдържание с по-дълъг формат, което подчертава екстремните спортове, приключенските подвизи и уникалните истории на марката.

Кой го пуска на повторение? 😍 🚲: @georgentavou #redbull #givesyouwiiings #bike #bmx #biketricks

📌 Извод: Red Bull се фокусира върху разказването на истории и динамични визуални ефекти, вместо върху директна промоция на продуктите, за да изгради силна връзка с аудиторията си.

7. Taco Bell

Taco Bell създава кратки, забавни и достъпни видеоклипове, които резонират с аудиторията. Често включва хумор и препратки към поп културата.

Компанията стимулира потребителите, като ги насърчава да се регистрират за награди и да спечелят безплатна храна, съчетавайки безпроблемно забавлението с ангажираността на клиентите.

Сътрудничеството с творци като британската модна икона Виктор Кунда и ексцентричния „Mexican Pizza: The Musical“ допълнително засилва присъствието на Taco Bell. Компанията също така произвежда вертикални видео формати за телевизионни реклами и организира хаштаг предизвикателства около конкретни елементи от менюто.

yes way girl, на разположение от 19.12.

yes way girl, на разположение от 19.12.

📌 Извод: Taco Bell поддържа забавно и ангажиращо съдържание с хумор, сътрудничество с влиятелни личности и интерактивни функции на TikTok, като предизвикателства с хаштагове.

8. Netflix

Netflix използва своя TikTok акаунт, за да създаде интерес към сериалите чрез разказване на истории, популярни звуци и ексклузивни откъси. Споделя клипове и тийзъри от съдържанието, за да генерира интерес, като дава на зрителите достъп до задкулисните моменти. Освен това създава кратки, подходящи за TikTok трейлъри, за да привлече аудиторията.

Освен това Netflix използва ангажираността на феновете, като предлага интерактивно съдържание като дуети, въпроси и отговори и анкети.

Популярните герои често заемат централно място във видеоклиповете, поддържайки интереса на феновете към любимите им сериали и предизвиквайки вълнение за предстоящите сезони.

Чудя се колко пъти Марго е излязла от ролята си по време на тази сцена 😂 #Barbie на разположение в Австралия и САЩ #austok #netty

Чудя се колко пъти Марго е излязла от ролята си по време на тази сцена 😂 #Barbie на разположение в Австралия и САЩ #austok #netty

📌 Извод: Netflix превръща своите предавания в лични, споделяеми истории в TikTok с кратки откъси, взаимодействия с феновете и популярни звуци.

9. Nickelodeon

Стратегията на Nickelodeon в TikTok се основава на сътрудничеството с влиятелни личности и творческото ангажиране. Тя дава възможност на влиятелните личности да създават съдържание, което съответства на техните силни страни, като същевременно се придържат към посланията на марката.

Марката промотира нови предавания и събития, използвайки популярни тенденции, хаштагове и вирусни предизвикателства. Многосерийните сериали и актуалните аудиофайлове повишават задържането на аудиторията.

Nickelodeon също така кръстосано промотира TikTok видеоклипове на различни платформи, за да максимизира обхвата си.

Ти си страхотна, #Dora!

Ти си страхотна, #Dora!

📌 Извод: Nickelodeon остава в крак с тенденциите благодарение на партньорства с влиятелни лица, вирусни предизвикателства и интеграция на съдържание на различни платформи.

10. Spikeball

Spikeball споделя истински истории чрез съдържание, създадено от потребители и професионалисти, като често показва играчи и техните домашни любимци, които се наслаждават на играта.

Той също така информира последователите си за играта, като използва съдържанието си, за да повиши ангажираността и продажбите на продукти. Усилията им са довели до 1,3 милиона последователи, 24,8 милиона харесвания и над 200 милиона преглеждания.

Уважавам DIY ентусиазма, но някой да им покаже нашия SpikeBuoy комплект🙈

Уважавам DIY ентусиазма, но някой да им покаже нашия SpikeBuoy комплект🙈

📌 Извод: Spikeball съчетава автентичност и специфично за платформата разказване на истории, за да създаде ангажиращо съдържание, съобразено с аудиторията си.

🔍 Знаете ли, че... TikTok първоначално беше известен като Musical.ly, преди да се слее с приложението през 2017 г. Това преименуване му помогна да набере популярност и да привлече по-голяма аудитория.

11. Duolingo

Duolingo възприема „нестандартен“ маркетингов стил, характеризиращ се с хумор, достъпност и актуално съдържание, в което главната роля се играе от талисмана на марката, Duo.

Той използва тактиката „trend jacking“, като се възползва от вирусните тенденции, от попкултурни препратки като „Squid Game“ до меми с известни личности. Продължаващата вражда между Duolingo и Google Translate създава повтаряща се тема, която последователите също очакват с нетърпение.

пропуснете урок и ще ви дам една звезда | ib: @SassyChannie #dti #dresstoimpress #duolingo

пропуснете урок и ще ви дам една звезда | ib: @SassyChannie #dti #dresstoimpress #duolingo

📌 Извод: Duolingo привлича зрителите с хумор, тенденции и стил на разказване, в който се включва маскот, с който зрителите могат да се идентифицират.

12. Scrub Daddy

Scrub Daddy разчита на потребителско генерирано съдържание, за да превърне продуктите си в сензация в TikTok. Компанията насърчава феновете да споделят трикове за почистване с гъбата Scrub Daddy, като публикуват предизвикателства за почистване в платформата.

Освен това, приложението предлага визуално задоволително ASMR съдържание, като например „преобразувания преди и след почистване“, което поддържа интереса на зрителите.

Влажна прахосмукачка... Кой би си помислил? 🤔 #scrubdaddy #smile #cleantok #cleaningtiktok #americasfavoritesponge #dampduster

📌 Извод: Scrub Daddy прави почистването забавно и удовлетворяващо с помощта на съдържание, създадено от потребители, и визуално привлекателни ASMR трансформации.

13. The Washington Post

The Washington Post, един от най-известните вестници в САЩ, прави сухите новинарски теми по-интересни и достъпни. Акаунтът им в TikTok преобразува сложни истории като повишаването на пенсионната възраст във Франция или краха на Silicon Valley Bank в кратки, достъпни и често забавни, но и образователни видеоклипове.

С над 1,8 милиона последователи, те съчетават журналистическа строгост с забавен, разговорно-неформален тон за по-младата аудитория.

В петък Апелативният съд на САЩ за окръг Колумбия се присъедини към становището на Министерството на правосъдието, което твърди, че правителството на САЩ има право да забрани TikTok въз основа на риска за националната сигурност, че китайското правителство може да окаже натиск върху TikTok да разкрие данните на американците или да повлияе на това, което те виждат. Майката компания на TikTok, ByteDance, е базирана в Китай.

В петък Апелативният съд на САЩ за окръг Колумбия се присъедини към становището на Министерството на правосъдието, което твърди, че правителството на САЩ има право да забрани TikTok въз основа на риска за националната сигурност, че китайското правителство може да окаже натиск върху TikTok да разкрие данните на американците или да повлияе на това, което те виждат. Майката компания на TikTok, ByteDance, е базирана в Китай.

📌 Извод: The Washington Post опростява сложните новини в забавни, кратки видеоклипове, които са лесни за разбиране и споделяне.

14. Fenty Beauty

Fenty Beauty, марка за козметика и грижа за кожата, собственост на поп певицата Риана, е чудесен пример за козметични марки, които прилагат правилната стратегия в TikTok.

Въпреки популярността си, основателката на марката остава донякъде на заден план, като съдържанието разчита предимно на водещи влиятелни личности в областта на красотата, които правят ревюта на продуктите. Този подход добавя елемент на ексклузивност и престиж, а съдържанието е професионално произведено с плавни преходи и креативни редакции, които са в синхрон със стила на TikTok.

@Rihanna с перфектни червени устни през целия сезон 💋 Тя използва молив за устни #TracedOut и течен червило #IconVelvet в нюанс „The MVP" – универсално червено, което изглежда (и се усеща!) невероятно на всеки 💯 Купете си #lipcombo в TikTok ♥️

@Rihanna с перфектни червени устни през целия сезон 💋 Тя използва молив за устни #TracedOut и течен червило #IconVelvet в нюанс „The MVP“ – универсално червено, което изглежда (и се усеща!) невероятно на всеки 💯 Купете си #lipcombo в TikTok ♥️

📌 Извод: Fenty Beauty създава смело съдържание, като си сътрудничи с водещи влиятелни лица в областта на красотата за автентични рецензии на продукти.

15. Nike

Стратегията на Nike в TikTok е проста, но ефективна.

Вместо да разчита на подробни биографии или изтънчени дизайни на фийда, марката подчертава своите продукти и репутацията си на икона, предлагайки съдържание, ориентирано към стойността, което надхвърля рамките на маратонките.

От съвети за фитнес и вдъхновение за начин на живот до послания, фокусирани върху благотворителността, Nike предоставя съдържание, което резонира с аудиторията му. Те използват преходи и видео ефекти, но в непринуден, естествен стил.

Победата не се постига лесно, но @Vini Jr. прави всички правилни ходове, за да я постигне. Танцувайки между защитници, препятствия и съмнения, той стига до върха. #NikeFootball

Победата не се постига лесно, но @Vini Jr. прави всички правилни ходове, за да я постигне. Танцувайки между защитници, препятствия и съмнения, той стига до върха. #NikeFootball

📌 Извод: Nike показва престижа на марката си с вдъхновяващо съдържание, което безпроблемно съчетава съвети за фитнес, теми за начина на живот и вирусни видео ефекти.

💡 Съвет от професионалист: Чудесен трик за растеж в TikTok е да създавате видеоклипове с продължителност под 15 секунди. Те са сред най-успешните, тъй като привличат вниманието бързо и насърчават зрителите да гледат цялото видео.

16. Maybelline

Maybelline използва влиятелни лица и тенденции, за да превърне продуктовата си линия в любима на TikTok. Марката създава уроци, водени от влиятелни лица в областта на красотата, за да създаде видеоклипове с постъпково нанасяне на грим.

Освен това, тя адаптира популярни предизвикателства на платформата, за да покаже продуктите.

Представяме ви визии и разкриваме тайни, без да съдим 😂💗 #welistenanddontjudge #maybellinepartners @Danya Villalobos @KBell 🫶🍒 @Michelle @nasochami @Amy Nguyen 🤍 @lex @Alexis Leianna @Kripa Patel Joshi @ ₊˚✧ Isabella! ✧˚₊ @aakubii 🫶🏿

Представяме ви визии и разкриваме тайни, без да съдим 😂💗 #welistenanddontjudge #maybellinepartners @Danya Villalobos @KBell 🫶🍒 @Michelle @nasochami @Amy Nguyen 🤍 @lex @Alexis Leianna @Kripa Patel Joshi @ ₊˚✧ Isabella! ✧˚₊ @aakubii 🫶🏿

📌 Извод: Maybelline комбинира постъпкови наръчници с вирусни тенденции, за да превърне продуктовата си линия в основен елемент на TikTok.

17. Dunkin Donuts

Dunkin Donuts привлича аудиторията от поколението Z с творчески сътрудничества с влиятелни личности. В партньорство с TikTok звездата Charli D’Amelio, Dunkin пусна на пазара ексклузивни напитки, носещи нейното име, като по този начин увеличи популярността на марката сред огромната й аудитория.

Dunkin изпрати и маркови продукти на TikTok създателите, които вече бяха фенове, насърчавайки автентичното ангажиране.

Марката допълнително демонстрира своето разбиране за културата на платформата, като представи ярки, подходящи за Instagram продукти като Sugarplum Macchiato.

~хвърля маса~

~хвърля маса~

📌 Извод: Dunkin Donuts увеличава ангажираността с кампании, водени от влиятелни лица, персонализирани стоки и модерни продуктови иновации.

18. Pumpkin

Pumpkin, компания за застраховки на домашни любимци, обръща традиционния маркетинг на застраховките. Тя използва TikTok, за да споделя очарователни снимки на домашни любимци и практични съвети за грижата за тях.

Комбинирайки увлекателни кратки видеоклипове, последователна история и висококачествени визуални ефекти, марката се позиционира като информационен източник и защитник на благосъстоянието на домашните любимци.

С наближаването на празниците идва и времето за пътувания ✈️ Ако пътувате с домашния си любимец през този празничен сезон, непременно гледайте това видео, за да получите полезни съвети как да направите полета безпроблемен и лесен. Безопасно пътуване и весели празници! #dogtok #dogsoftiktok #miniaussie #travelingwithdogs

С наближаването на празниците идва и времето за пътувания ✈️ Ако пътувате с домашния си любимец през този празничен сезон, непременно гледайте това видео, за да получите полезни съвети как да направите полета безпроблемен и лесен. Безопасно пътуване и весели празници! #dogtok #dogsoftiktok #miniaussie #travelingwithdogs

📌 Извод: Pumpkin споделя очарователни публикации за домашни любимци и практични съвети за грижа, за да балансира информативното разказване с емоционалната привлекателност.

🔍 Знаете ли, че... Марките, които използват популярни звуци и аудио записи, значително повишават своята откриваемост. За да сте в крак с актуалните тенденции, проверете секцията с популярни звуци в TikTok.

19. Pretty Little Thing

Pretty Little Thing (PLT), популярна марка за облекло, е изградила силно присъствие в социалните медии в TikTok. Тя използва сътрудничество с влиятелни лица, визуално привлекателно съдържание и ангажиращи кампании. Стратегията на марката включва партньорство с влиятелни лица и използване на ярки розови тонове и висококачествени визуални елементи, за да засили идентичността на марката.

Марката организира и интерактивни конкурси за своите последователи.

PLT е реализирала кампании като #PinkFridayWithPLT, вариация на Black Friday с значителни отстъпки и раздаване на 10 000 долара. Друга успешна кампания беше #BritneyChallenge, в която пресъздадоха емблематичните тоалети на Бритни Спиърс за Хелоуин.

Чакайте... @Aisha Mian 🤍✨ #pltgirlstrip #miantwins

📌 Извод: PLT ангажира последователите си с интерактивни кампании, партньорства с влиятелни лица и впечатляващи визуални елементи на марката.

20. Crocs

Crocs се възползва от актуалните модни тенденции и маркетинга, задвижван от влиятелни лица, за да поддържа своя иконичен статут. Компанията си сътрудничи с влиятелни лица в модната индустрия, подчертавайки как нейните характерни обувки допълват модерните и стилни тоалети.

Марката участва и във вирусни предизвикателства в TikTok, което й позволява да демонстрира многофункционалността на своите продукти по забавен и достъпен начин.

Насладете се на безплатното разпаковане asmr 💆 Благодаря @Bree Kish #croctok #asmr #unboxing #holiday

Насладете се на безплатното разпаковане asmr 💆 Благодаря @Bree Kish #croctok #asmr #unboxing #holiday

📌 Извод: Crocs остава актуален и свеж благодарение на модните влиятелни лица и предизвикателствата в TikTok, като подчертава своята гъвкавост и стил за по-младата аудитория.

🔍 Знаете ли, че? В Китай TikTok е известен като Douyin. Той функционира като отделна версия, пригодена за местните потребители.

Примери за иновативни кампании

Кампаниите в TikTok добавят така необходимата забава към конвенционалния маркетинг. Марките могат да експериментират с креативни предизвикателства с хаштагове и впечатляващи сътрудничества с влиятелни личности.

В тази секция ще разгледаме някои кампании на марки в TikTok, които са оставили следа в платформата. 📃

Nissan

За да промотира новия си SUV, Ariya, Nissan стартира интерактивна кампания, в която кани потребителите на TikTok да участват в AR филтър игра, фокусирана върху произношението. Компанията стартира първата си TikTok кампания с 1500 създатели, за да постигне целта си.

Разработена от TBWA\Chiat\Day, Ню Йорк, кампанията включваше видеоклипове „Уроци по произношение“, в които известни личности учеха зрителите как да произнасят правилно често погрешно изговаряни имена, включително „Ария“.

В него участваха творци като Туа Таговайлоа, Анна Фарис, Идина Мензел, Бам Адебайо, Джош Дюамел и QuinnXCII.

Хаштагът #HowDoYouSayAriya постигна забележителните 122,5 милиона преглеждания, а компилационното видео на кампанията привлече 22,9 милиона преглеждания, което подчертава широката му популярност.

📌 Изводи: Използването на AR технологии, подкрепата на знаменитости и TikTok създателите може да доведе до значителна аудитория и видимост.

e. l. f Cosmetics

e. l. f Cosmetics се възползва от любовта на аудиторията на TikTok към заразителните танци и музика, като създаде два оригинални джингъла – Eyes. Lips. Face. и Eyes. Lips. Face. Safe. Те станаха вирусни и вдъхновиха потребителите да танцуват както онлайн, така и на реални места като клубове.

Възползвайки се от този импулс, те стартираха риалити шоу с името Eyes. Lips. Famous. Победителите ще получат участие в лагер за красота, безплатни продукти за една година и спонсорство в размер на 5000 долара.

📌 Изводи: Използване на вирусна музика, комбиниране на дигитално и реално взаимодействие и творческо разширяване на нарративите на кампаниите.

ASOS

ASOS стартира своята забележителна кампания #AySauce в САЩ и Обединеното кралство, като си партнира с 25 творци, за да вдъхнови аудиторията да покаже своите три любими тоалета.

Триседмичната кампания беше насочена предимно към социално активни по-млади демографски групи и предлагаше на участниците възможност съдържанието им да бъде показано в TopView на TikTok, резултатите от проучвания и рекламите на ASOS.

Освен тази инициатива, ASOS инвестира в реклами в новинарския поток и си сътрудничи с Byte, за да създаде разширени преживявания като виртуални филтри и ефекти с марката, като по този начин увеличава обхвата и интерактивността си.

📌 Изводи: Комбинацията от партньорства с творци, AR функции и интерактивни предизвикателства насърчава висока степен на участие и познаваемост на марката.

Увеличаване на обхвата на марката в TikTok

За да увеличите обхвата на марката си в TikTok, трябва да създадете автентично и ангажиращо съдържание, което да е в синхрон с актуалните теми и да резонира с вашата потребителска персона. Можете също да проучите възможностите за партньорства и рекламни инструменти като реклами в лентата, брандирани ефекти и предизвикателства с хаштагове.

Това не е толкова трудно, колкото звучи. Нека разгледаме някои основни стратегии, които можете да добавите към маркетинговия си списък, за да разширите обхвата си. 💫

Използвайте алгоритъма на TikTok

Възползвайте се от мощния алгоритъм на TikTok, като създавате привличащи вниманието видеоклипове, които предизвикват взаимодействия като споделяния и коментари.

Алгоритъмът дава приоритет на съдържанието въз основа на взаимодействията на потребителите, информацията във видеоклиповете и настройките на устройствата. Ето няколко основни начина да оптимизирате обхвата си:

Създавайте привлекателно съдържание , което привлича вниманието още в първите секунди.

Насърчавайте взаимодействията, включително харесвания, коментари и споделяния, за да повишите видимостта на съдържанието.

Публикувайте редовно , за да покажете, че сте активен потребител.

Изпробвайте инструментите за анализ на TikTok, за да следите ефективността на съдържанието и да стимулирате подобренията. Анализирайте показатели като прегледи, харесвания, споделяния и демографски данни за целевата аудитория, за да разберете какво работи най-добре и да усъвършенствате стратегиите си с течение на времето.

Вградените инструменти за редактиране на приложението помагат за създаването на визуално привлекателно съдържание, което резонира с вашата аудитория. Външни инструменти като CapCut и Movavi Video Editor предлагат широка гама от шаблони, ефекти и безпроблемна интеграция на музика за създаване на висококачествени видеоклипове.

Подобрете визуалните си ефекти с функции като филтри, преходи и наслагване на текст, за да направите съдържанието си по-динамично и професионално.

🤝 Приятно напомняне: За да достигнете до нова аудитория, създавайте кратки, висококачествени видеоклипове с впечатляващи визуални ефекти, ясни надписи и незабавно ангажиране (като привличащи вниманието интродукции), за да увеличите шансовете си да се появите на страницата „За вас“.

Създавайте привлекателно съдържание

Трябва да създавате ангажиращо съдържание, за да задържите интереса на аудиторията си. Но как? Фокусирайте се върху:

Разказване на истории

Уроци и видеоклипове с инструкции

Хумор и тенденции

ClickUp Brain е многофункционален AI инструмент за социални медии, който ви помага да оптимизирате създаването на съдържание. Той предоставя централизирана платформа за идеи, прозрения и вдъхновение. Независимо дали обмисляте креативни видеоклипове, идеи за TikTok, пишете надписи или разработвате стратегии за хаштагове, AI асистентът опростява процеса.

Създавайте надписи, обсъждайте идеи за видеоклипове и планирайте вирусни съдържания с ClickUp Brain.

Всичко, което трябва да направите, е да въведете идея за съдържание или тема в ClickUp Brain, и той ще ви даде персонализирани предложения, като заглавия, концепции за видеоклипове и тенденции, които резонират с вашата аудитория.

⚙️ Бонус: Научете как да автоматизирате създаването на съдържание с помощта на изкуствен интелект.

Сътрудничество с влиятелни лица

Сътрудничество с влиятелни лица в TikTok, които съответстват на ценностите и аудиторията на вашата марка. Влиятелните лица са изградили доверие сред своите последователи, което прави техните препоръки много убедителни. Можете да използвате:

Спонсорирано съдържание

Брандирани предизвикателства

Поемане на контрола от влиятелни лица

💡 Професионален съвет: Можете да създавате „Дуети“, в които да изпълнявате заедно с друго видео, и „Стич“, за да включвате клипове от други в съдържанието си. Това насърчава сътрудничеството и взаимодействието между създателите.

Хаштаговете са мощни маркетингови инструменти в TikTok за категоризиране на съдържанието и ангажиране с тенденциите. Включването на три до пет добре подбрани хаштага в описанията ви постига перфектния баланс за максимална видимост, без да претрупва публикацията ви.

Фокусирайте се върху тагове, които съответстват на гласа на вашата марка и актуалното съдържание. Използвайте инструменти като Creative Center на TikTok, функции за автодопълване и анализ на конкурентите, за да намерите подходящи хаштагове.

💡 Съвет от професионалист: Експериментирайте с различни комбинации от хаштагове, като същевременно поддържате релевантността, за да увеличите ефективно обхвата си.

Ангажирайте се активно с последователите си

Взаимодействайте с аудиторията си, като отговаряте на коментари, участвате в предизвикателства или организирате сесии на живо. Изграждането на истински връзки укрепва лоялността и насърчава растежа.

Можете да се свържете с аудиторията си и по следните начини:

Признаване на съдържанието, създадено от потребителите

Започнете разговори с въпроси или анкети

Създаване на съдържание въз основа на обратна връзка

Планирайте съдържанието и създайте график за публикуване

Поддържайте последователност и организираност в графика си за публикуване, като използвате инструменти за управление на проекти в социалните медии.

Едно от тези отлични приложения е ClickUp Marketing Software. 🤩

Това ще ви помогне да планирате календари за съдържание, да проследявате напредъка и да гарантирате навременното публикуване, което е от съществено значение за поддържането на ангажираността в TikTok.

Нека разгледаме някои от функциите му, които могат да подпомогнат вашата TikTok стратегия. ⚒️

ClickUp Docs

Създавайте вложени страници в ClickUp Docs за различни TikTok кампании.

ClickUp Docs е най-добрият инструмент за сътрудничество за екипи, които работят върху съдържание за TikTok. Той централизира процеса на преглед и усъвършенстване на идеите на едно място.

Благодарение на гъвкавостта на облачната платформа, можете да създавате, редактирате и споделяте документи, за да организирате планове за кампании, да изготвяте сценарии за видеоклипове или да създавате календари за съдържание.

Функцията за вложени страници ви позволява да структурирате ревютата йерархично, като разделите дългите TikTok кампании на управляеми секции, като творчески брифинги, списъци с хаштагове и графици за публикуване.

Можете също да си сътрудничите с екипа си в реално време, за да се уверите, че всички са на една вълна.

При подготовката на TikTok кампании екипите могат да вграждат чернови на видеоклипове, анализи или конкретни задачи директно в Docs за преглед.

ClickUp Chat

Съхранявайте всичките си маркетингови разговори на едно място с ClickUp Chat.

ClickUp Chat е идеалният инструмент, за да обсъдите стратегията си за TikTok с екипа си. Можете да си сътрудничите директно по актуални предизвикателства в TikTok, идеи за видеоклипове или сътрудничества с влиятелни лица на платформата.

Освен това, свържете тези разговори с задачи като планиране на публикации, създаване на видеосъдържание или анализиране на показателите за ангажираност.

С помощта на функциите, задвижвани от изкуствен интелект, можете да автоматизирате създаването на задачи от вашите разговори, спестявайки ценно време.

Задавайте ясни задачи с ClickUp Assign Comments

Докато работите с екипа си по създаването на съдържание за TikTok, можете да използвате ClickUp Assign Comments, за да възлагате конкретни задачи или обратна връзка на отговорните членове на екипа. Това става в Docs, за да се поддържа всичко организирано.

Например, ако някой трябва да прегледа видеоклип преди публикуването му или да одобри надпис, можете да му възложите този коментар, като по този начин гарантирате бързо проследяване и отчетност.

ClickUp Dashboards

Визуализирайте статистиките и напредъка на кампанията с таблата за управление на ClickUp.

ClickUp Dashboards предоставя ясен начин за наблюдение и подобряване на вашите TikTok кампании с персонализирани карти. Тези карти ви позволяват да проследявате ключови показатели за ефективността, като прегледи, ангажираност и ръст на последователите.

Той визуализира тези данни с графики и диаграми, за да открие тенденциите и да идентифицира най-добре представящото се съдържание, което ви позволява да коригирате стратегията си в реално време.

Можете да персонализирате таблата, за да отразят целите на кампанията; те се актуализират автоматично, за да сте сигурни, че работите с най-новите данни.

Модерен шаблон за календар за социални медии на ClickUp

Изтеглете този шаблон Модерният шаблон за календар за социални медии на ClickUp е създаден, за да ви помогне да управлявате и проследявате съдържанието си в социалните медии.

Модерният календар за социални медии на ClickUp е отличен начин да управлявате лесно кампаниите си в TikTok. Независимо дали управлявате един акаунт или няколко кампании в TikTok, този шаблон за социални медии ви помага да следите всеки пост и показател за ефективност.

Той също така включва инструменти за визуализация на данни, за да измерва успеха. Не само TikTok, той организира и планира съдържанието в различни канали в социалните медии.

Предизвикателства и недостатъци на маркетинга в TikTok

Макар TikTok да предлага чудесни възможности за ангажиране на по-младата аудитория, той не е лишен от предизвикателства. От високите разходи за реклама до специфичните изисквания към съдържанието, навигирането в платформата изисква внимателно обмисляне.

Нека разгледаме някои от недостатъците му. 👇

Високи разходи за реклама: Минималните разходи за реклама започват от 500 долара, а цената за хиляда импресии (CPM) е около 10 долара, което го прави по-малко достъпен за малките предприятия.

Ограничен демографски обхват: Преобладаващо по-младата аудитория ограничава ангажираността на марките, насочени към по-възрастните демографски групи.

Изисквания към производството на съдържание: Изключителното разчитане на видеосъдържание увеличава производствените разходи и сложността.

Рискове за репутацията: Свързването с противоречиви тенденции или неподходящо съдържание може да навреди на имиджа на марката.

Модерация на съдържанието: Излагането на неподходящо съдържание или вирусни предизвикателства представлява допълнителен риск за марките.

Спечелете кампании в TikTok с ClickUp

TikTok продължава да стимулира усилията в областта на онлайн маркетинга, тъй като марките се опитват да изпреварят тенденциите, за да просперират на платформата. От вирусни кампании до умни сътрудничества, успехът в TikTok изисква креативност, последователност и адаптивност; всичко това изисква последователно планиране и организация.

ClickUp е многофункционален инструмент, който опростява работния ви процес, като предоставя платформа „всичко в едно“. С функции като Docs за създаване на съдържание, Brain за мозъчна атака на идеи и Chat за безпроблемна комуникация, управлението на вашата TikTok стратегия никога не е било по-лесно.

