В миналото програмистите и анализаторите на данни имаха трудности с ChatGPT.

Въпреки че инструментът предлагаше много функции, свързани с текст, като проучване, идеи, писане и обобщаване, той не успяваше да задоволи нужди като създаване на скриптове и анализ на данни – доскоро!

С въвеждането на плъгини, гъвкавостта на ChatGPT се увеличи, особено в аспекта на кодирането. Благодарение на ChatGPT Code Interpreter, вече можете да манипулирате набори от данни за необходимите резултати.

В този блог ще разгледаме как можете да използвате Code Interpreter, за да подобрите работния си процес и уменията си за управление на проекти.

Какво е ChatGPT Code Interpreter?

ChatGPT Code Interpreter, сега известен като Data Analyst, е GPT плъгин от OpenAI, който разширява основната функционалност на платформата ChatGPT.

Инструментът анализира данни, открива грешки в кодирането, за да подобри ефективността, и генерира фрагменти от код за съществуващи работни процеси. Той дори подобрява вашите умения за управление на проекти с автоматизация на задачите, визуализация на данни и генериране на скриптове за инструменти за сътрудничество в екип!

Докато ChatGPT предоставя отговори, обобщава текст или пише каквото искате (включително код), Data Analyst изпълнява по-сложни функции, базирани на изкуствен интелект, като анализиране на данни или транскрибиране на аудио файлове във вашите медийни или текстови файлове. 🧩

📌 Моля, имайте предвид: Първоначално Code Interpreter беше премиум функция, достъпна само за абонатите на ChatGPT Plus. Но след преименуването му на Data Analyst, той е достъпен за всички. Въпреки това, в тази статия ще продължим да го наричаме Code Interpreter, тъй като името остава популярно сред потребителите.

Основни функции и примери за употреба на Code Interpreter от ChatGPT

Повечето приложения на ChatGPT Code Interpreter могат да бъдат групирани в четири основни случая на употреба, които са описани по-долу:

1. Анализ и визуализация на данни

Няма нужда да плащате високи такси на анализатори на данни, когато разполагате с приставката ChatGPT Code Interpreter. Тя може да анализира вашите данни и да ви предостави лесни за разбиране обяснения, придружени с визуализации и графики, за да ви помогне да разберете вашите набори от данни. 🧠

Например, ако сте търговец на акции, можете да вземете набор от данни, който събира данните за обема и пазарните движения на акциите от S&P 500 за един месец в CSV файл. Качете файла в ChatGPT Code Interpreter и го помолете да намери моделите във вашите данни. Той ще открие всички модели между пазарните движения и обема и ще ги сподели с вас в обикновен текст и графики.

2. Отстраняване на грешки в кода и тестване

Ако сте разработчик и се чудите как да използвате AI за разработка на софтуер, ChatGPT Code Interpreter е добро място да започнете. Можете да го използвате за отстраняване на грешки и тестване на кода си.

Можете да качите вашите кодови файлове и да го помолите да идентифицира всички бъгове, които потенциално могат да причинят грешки във вашия код.

Отворена скоба тук-там, неправилно извикана променлива някъде или може би функция, която сте забравили да дефинирате – Code Interpreter може да ги открие и поправи чрез точни подсказки и да ви помогне да станете по-добър програмист. Време е да финализирате настройките за преглед на код с AI.

3. Манипулиране на файлове

Освен че ви помага да се справите с предизвикателствата, свързани с анализа на данни и разработката на софтуер, ChatGPT Code Interpreter ви позволява да конвертирате, изрязвате и дори редактирате вашите файлове.

Например, можете да качите изображение в един формат и да напишете подсказка, с която да помолите приставката да:

Конвертирайте го в друг формат

Изрежете или променете размера (с или без компресиране)

Предоставете версия в сиво

Същото важи и за текстовите файлове – можете да качите файла си в един текстов формат, да поискате изход в друг формат или да помолите Code Interpreter да направи промени във файла. 📝

4. Решаване на математически уравнения

ChatGPT Code Interpreter може също да решава сложни математически уравнения, които иначе бихте имали затруднения да решите с основната версия на ChatGPT. Когато откриете сложен проблем в учебника си по математика, можете да кликнете върху снимка на него, да я качите в Code Interpreter и да го помолите да реши уравнението на снимката.

Той не само ще ви даде правилния отговор, но и ще ви обясни подробно как е стигнал до него. Кошмар за математическите учители, които се отнасят скептично към учениците си, нали? 😉

Тази функция може да бъде полезна в образованието, криптографията, моделирането на данни и строителството.

Как да активирате приставката ChatGPT Code Interpreter?

Сега, когато вече знаете какво можете да постигнете с ChatGPT Code Interpreter, сигурно се чудите как да започнете да го използвате, нали? Е, това е доста просто.

Преди да можете да го използвате обаче, трябва да го активирате. Следвайте стъпките, описани по-долу:

Стъпка 1: Отидете в Explore GPTs

Влезте в ChatGPT с вашия акаунт, ако все още не сте влезли. Ако нямате акаунт, създайте такъв. След като влезете, ще видите опцията „Explore GPTs“ (Разгледайте GPT) в страничната лента. Кликнете върху нея, за да отворите списъка с достъпните за използване ChatGPT плъгини.

чрез ChatGPT

Стъпка 2: Намерете Data Analyst GPT

Следващата стъпка е да намерите Data Analyst GPT. За да направите това, можете да превъртите надолу и да преминете към раздела „By ChatGPT“ или просто да го потърсите от лентата за търсене. Щом го намерите, кликнете върху него.

В изскачащия прозорец Data Analyst можете да видите, че неговите възможности включват функционалността „Code Interpreter and Data Analysis”. Кликнете върху бутона „Start Chat”, за да активирате Data Analyst GPT вместо стандартния ChatGPT.

Стъпка 3: Кликнете върху бутона „Стартирай чат“

Стъпка 4: Започнете да чатите и да работите

Сега ще се озовете в нов чат прозорец на Data Analyst. Тук можете да работите с неговия AI-базиран Code Interpreter и да качите вашите файлове за анализ и обработка на данни.

Как да използвате Code Interpreter?

Използването на ChatGPT Code Interpreter е доста просто. Прикачете файла, с който искате да работите, след което го изпратете с желания от вас прозорец. 📎

Това може да бъде файл с код, изображение, текстов документ, Excel таблица или всеки друг вид файл (с изключение на изпълними файлове).

Code Interpreter ще го анализира за вас, ще изпълни желаното от вас действие и ще ви върне резултат. След това можете да изтеглите файла с резултата или да поискате допълнителни модификации, ако не сте доволни от резултата. Нека разгледаме процеса в подробности.

Стъпка 1: Качете вашите данни или файл

Първата стъпка е да качите данните или файловете, които искате ChatGPT Code Interpreter да анализира:

Как да качите файлове в ChatGPT с Code Interpreter?

Можете да качите файловете си в ChatGPT Code Interpreter по същия начин, по който ги качвате в имейл или текстово съобщение в WhatsApp. Кликнете върху иконата на кламер до текстовото поле, за да добавите файла с данни като прикачен файл към вашата команда/инструкции.

Допуска се избор на няколко файла, така че можете да задържите клавиша Ctrl на клавиатурата си, докато избирате файловете, ако искате да качите няколко файла. 📚

Стъпка 2: Интерпретирайте данните си

След като качите данните си, трябва да помолите ChatGPT Code Interpreter да ги анализира, за да може да разбере съдържанието на файла. Можете да изпратите подсказка като тази заедно с качения файл:

„Интерпретирайте тези данни. ”

След като изпратите файла си заедно с тази команда, Code Interpreter ще го анализира и ще ви информира какво е намерил във файла.

Можете да проверите дали интерпретациите му са правилни или не. Ако има нещо нередно, можете да изпратите друго съобщение, за да посочите грешката, и той ще коригира интерпретацията на данните си на заден план.

Стъпка 3: Почистете данните си

Следващото, което трябва да направите, е да почистите данните си, за да премахнете празните редове, дублираните записи или всякакви други проблеми, които могат да повлияят на резултатите от анализа на данните. За да направите това, изпратете следния запрос до ChatGPT Code Interpreter:

„Почистете тези данни и премахнете всички грешки, които могат да повлияят на качеството на резултатите. ”

След като изпратите тази команда, Code Interpreter ще почисти данните ви и ще обобщи промените и причините за тях. Той може да открие типа данни и често срещаните грешки, като ги почиства, без да се налага да давате инструкции. 🙌

Стъпка 4: Извлечете тенденциите и направете промени

В зависимост от това, какво искате да научите от вашите данни, можете да започнете да изпращате команди, за да извлечете тази информация. Можете да извлечете тенденции, модели, аномалии, грешки и други видове информация от вашите данни или файл. Можете също да направите промени във файла, като изпратите команда за редактиране.

🌟 Шаблони за ChatGPT , за да извлечете резултатите и да направите промени в данните си. „Анализирайте моделите, скрити в тези данни“

„Анализирайте тенденциите в тези данни“

„Идентифицирайте изключенията в този набор от данни“

„Идентифицирайте аномалиите в този набор от данни“

„Споделете с мен 10-те най-важни извода от тези данни“

„Предоставяйте индивидуални графики за всяка тенденция/модел/учене“

„Намерете грешките в този код“

„Редактирайте този файл, за да премахнете всички случаи на [това, което искате да бъде премахнато]”.

„Отстранете грешките в този код“

Това са само няколко примера. Ако искате да се изпълни някаква друга действие, можете да модифицирате тези команди или дори да напишете нови според вашите изисквания.

Стъпка 5: Изтеглете резултатите си

Накрая, въз основа на изпратените от вас команди, ChatGPT Code Interpreter ще извърши желания от вас анализ и ще предостави резултат.

Ако сте попитали за тенденции или модели, той ще ви предостави обяснение на идентифицираните тенденции с графики и визуализации. Ако сте попитали за отстраняване на грешки в кода или редактиране на файл, той ще ви предостави изходен файл след извършване на поисканите от вас промени.

След това можете да изтеглите файла и да го използвате по ваш избор. 🤩

Как да изтеглите файлове от ChatGPT с Code Interpreter?

Изтеглянето на изходните файлове от ChatGPT Code Interpreter е също толкова лесно, колкото изтеглянето им от имейл или чат съобщение. Можете да ги изтеглите, като кликнете върху линка за изтегляне, предоставен с изхода.

Ако няма връзка към файла (както обикновено се случва с тенденциите и моделите), можете да помолите Code Interpreter да генерира файл за изтегляне, съдържащ тази информация. Ето как да го направите:

„Поставете тази информация в документ/PDF файл, който може да се изтегли, и споделете линка за изтегляне. ”

След като изпратите тази команда, резултатът ще ви бъде предоставен във файлов формат, който сте посочили. Можете да кликнете върху линка за изтегляне и да изтеглите файла.

Съображения за сигурност при Code Interpreter

Дотук всичко е наред. Функционалността за изпълнение на код обаче е свързана и с някои проблеми, свързани със сигурността, като например възможността за инжектиране на код и непоправени недостатъци. ChatGPT Code Interpreter не е по-различен.

Способността му да изпълнява Python код и да получава достъп до уебсайтове на трети страни го прави уязвим към атаки с променливи, които позволяват на хакерите да изпълняват злонамерени скриптове от друг уебсайт.

Тези скриптове могат да поискат от плъгина да изпълни всякаква действие на сървъра. Например, може да поиска да извлече съдържанието на файловете в определена папка.

Tom’s Hardware проучи подробно тази уязвимост, показвайки как ChatGPT Code Interpreter е подмамен да изпълни злонамерени скриптове от сървър на трета страна. Когато попитах Code Interpreter конкретно дали неговата AI е уязвима на атаки с промт инжекция, ето какво ми отговори:

Очевидно никой не приема собствените си недостатъци! Дори и изкуственият интелект. 😄

Тази уязвимост беше открита за първи път през ноември 2023 г. Въпреки това, OpenAI все още не е предоставила директно доказателство, че е отстранила този проблем.

Освен това, тези атаки са сложни за изпълнение – изискват от потребителите да изпратят команда с искане за достъп до злонамерен уебсайт. Въпреки че хората могат да бъдат подведени да изпратят такива команди чрез социално инженерство, вероятността за това е доста ниска.

Ограничения на Code Interpreter

Макар Code Interpreter да е една от по-разширените функции на ChatGPT, тя има и някои ограничения. Има няколко ограничения за това, което можете и не можете да правите с нея, включително:

Ограничения за размера на файловете: Не можете да качвате файлове, по-големи от 100 MB.

Времеви ограничения: Има ограничение за времето, което може да отнеме дадена задача. Ако някоя задача отнеме повече от 60 секунди, това ще доведе до изтичане на времето.

Ограничения за типовете файлове: Макар че повечето популярни формати на текстови и графични файлове (PNG, JPEG, CSV, JSON) се поддържат, видео файлове, анимирани GIF файлове и други патентовани формати на файлове не се поддържат.

Едновременност: Заявките се изпълняват последователно, така че не могат да се изпълняват едновременно няколко процеса.

Тези ограничения са въведени, за да се гарантира, че ChatGPT Code Interpreter остава полезен за потребителите.

Ако искате да ги заобиколите и да обработвате по-големи файлове, които изискват повече изчислително време, можете да опитате да ги разделите на няколко по-малки файла, преди да ги качите в Code Interpreter. 🙌

Как ClickUp подобрява работния ви процес с ChatGPT Code Interpreter

Ако сте софтуерен разработчик или анализатор на данни и искате да повишите производителността си с ChatGPT Code Interpreter, сте на прав път.

Но можете да преминете на следващото ниво, ако комбинирате ClickUp с Code Interpreter.

ClickUp е универсалното приложение за работа с надеждни функции за управление на задачи, сътрудничество и изкуствен интелект, които ви позволяват да управлявате всички аспекти на работата си от едно място.

Комбинирането на предимствата на ClickUp в управлението на проекти с усъвършенстваните възможности за анализ на данни и автоматизация на AI инструменти като Code Interpreter отключва изключителна ефективност.

Нека разгледаме как можете да използвате ChatGPT Code Interpreter с ClickUp.

1. Завършете кода си по-бързо

Вграденият AI асистент на ClickUp, ClickUp Brain, ви помага да завършите по-бързо проектите си за кодиране, като ви предоставя предложения за код, докато пишете кода си ( подобно на GitHub Copilot ).

Той работи перфектно с всички популярни езици за програмиране, така че получавате предложения, независимо от езика, на който кодирате. Това го прави надеждна алтернатива на ChatGPT за програмисти.

Получете предложения за кодиране от ClickUp Brain

Но гениалността на ClickUp за софтуерни разработчици не свършва дотук.

Интеграцията на Github за ClickUp позволява вграден контрол на версиите, без да се налага да преминавате между различни платформи. Можете да видите цялата си активност в Github в емисията на ClickUp и да реагирате на заявки за изтегляне от средата на ClickUp.

Същото важи и за актуализиране на напредъка на работата ви в ClickUp от Github — актуализирайте статуса на задачите от самия Github, като споменете ID-то или описанието на задачата в съобщенията си за потвърждение. След като завършите кода си, използвайки тези функции, използвайте ChatGPT Code Interpreter, за да го отстраните и тествате. 🧪

2. Оптимизирайте сътрудничеството в екипа

В областта на екипната работа ClickUp няма конкуренция от ChatGPT.

Неговите мощни функции за сътрудничество ви позволяват да работите с членовете на екипа си върху кодиращи файлове. Можете да споделяте кодиращи файлове с членовете на екипа в средата на ClickUp и да обсъждате необходимите промени в коментарите към задачите или в ClickUp Chat, интегрираната чат функционалност на платформата.

Мениджърите могат също да присвоят различни кодови файлове на отделни членове на екипа в зависимост от тяхната натовареност. След като приключите, просто отбележете работата си като изпълнена в ClickUp Tasks, като автоматично актуализирате общия напредък на проекта. ✅

Присвойте коментари на членовете на екипа в ClickUp Tasks, за да подобрите отчетността и сътрудничеството.

💡Професионален съвет: Ако вашият екип използва Slack за комуникация, можете да използвате и интеграцията на ClickUp със Slack, за да оптимизирате комуникацията и споделянето на файлове.

3. Организирайте вашите проекти за кодиране

Накрая, можете да проследявате напредъка на всичките си проекти за кодиране, като използвате персонализирани табла за управление на ClickUp.

Визуализирайте натоварването на екипа, индивидуалната продуктивност, скоростта на спринта и други данни на вашите табла и ги споделете с вашите клиенти, ако е необходимо.

Създайте няколко табла, за да следите различни проекти или параметри, и лесно извличайте информация от всяко табло, като задавате въпроси на ClickUp Brain.

Получете обща представа за работните натоварвания, напредъка на задачите, етапите и спринтовете с таблата за управление на ClickUp.

Максимизирайте възможностите си за анализ на данни с ClickUp

Повишаването на производителността с помощта на изкуствен интелект се превърна в норма, особено за проекти за разработка на софтуер и анализ на данни.

Използването на платформи за управление на проекти, базирани на изкуствен интелект, като ClickUp, заедно с инструменти като ChatGPT Code Interpreter, ви помага да увеличите ефективността и производителността си, като ви гарантира, че винаги ще бъдете една крачка напред.

Опитайте ClickUp безплатно и съчетайте най-добрите възможности на изкуствения интелект и функциите за управление на проекти в една платформа.