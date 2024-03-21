Github Copilot и ChatGPT: кой е най-добрият инструмент за разработчици?

Революцията в изкуствения интелект разтърсва света на софтуерното разработване, като носи със себе си много инструменти, които претендират да бъдат най-добрият приятел на разработчиците. От генериране на код до осигуряване на най-високо качество, тези AI инструменти обещават всичко.

Но както се казва в „Highlander“, „Може да има само един“. В света на разработчиците често се стига до сблъсък между GitHub Copilot и ChatGPT – битка, която ще определи победителя.

Кой от тях помага повече в процеса на кодиране? Кой генерира по-добър код и се адаптира по-добре към вашия стил на кодиране? Кой позволява по-добра съвместна работа по по-сложни задачи и кой има по-добър потребителски интерфейс?

Но чакайте – може ли да има тъмен кон в тази надпревара? Има ли трети играч, готов да открадне вниманието в областта на разработката на софтуер?

Пригответе се, защото ще се впуснем в детайлите на GitHub Copilot и ChatGPT, докато се потопим дълбоко в кодирането и разработката с изкуствен интелект.

Copilot и ChatGPT – и къде се вписва ClickUp в работния процес на разработчиците

Категория GitHub Copilot ChatGPT ClickUp Основен случай на употреба AI двойно програмиране, завършване на код Помощ за кодиране чрез чат, обяснения, отстраняване на грешки Цялостно управление на проекти + работния процес на разработчиците с AI Генериране на код Силно автодопълване, предложения, съобразени с контекста, в IDE Генерира код от подсказки; отлични обяснения Пише шаблонни кодове + генерира docstrings, тестови случаи чрез ClickUp Brain IDE интеграция Дълбока интеграция с VS Code, JetBrains, Azure Няма вградена IDE интеграция; необходим е API Интегрира се с GitHub, GitLab, Bitbucket; вгражда AI в задачи/документи Сътрудничество Най-подходящ за екипи, които използват GitHub + IDE Чат за един потребител; API за екипни инструменти Документи в реално време, задачи, коментари, вградена изкуствена интелигентност, спринт работни потоци Опознаване на вашия стил на кодиране Да – адаптира се, докато кодирате в IDE Ограничен; адаптира се към разговора, а не към контекста Усвоява моделите на работната среда, за да автоматизира актуализациите и обобщенията на задачите. Интеграция на работния процес Силна вътрешна екосистема на GitHub Необходими са персонализирани API връзки Пълен жизнен цикъл на проекта: спринтове, документи, задачи, проследяване, пускания Откриване на грешки Вградени предложения; помагат за поправяне на кода в IDE Открива грешки, когато се покаже код Автоматизирани обобщения + работни процеси за проследяване на грешки чрез шаблони Най-подходящ за Разработчици, които кодират на пълен работен ден в IDE Разработчици, които искат мозъчна атака, обяснения, идеи за архитектура Екипи, които се нуждаят от кодиране + планиране + документация + AI в един център Цени* 10 $/потребител/месец (индивидуален) Безплатно; Платено от 7 $/потребител/месец Безплатно; Платено от 7 $/потребител/месец + AI добавка (5 $/потребител/месец)

Какво е GitHub Copilot?

Чрез GitHub

GitHub Copilot е сред най-добрите инструменти за продуктивност в софтуерното разработване и това не е случайно. Това е мощен инструмент, който може да пише код с относително минимални усилия. В резултат на това той е и чудесен инструмент, който помага за подобряване на основните процеси на разработване.

Както може да се очаква от доставчик като GitHub, това е усъвършенстван инструмент за разработка на софтуер и приложения с много напреднали функции. Нека разгледаме най-важните от тези функции.

Функции на GitHub Copilot

GitHub представи Copilot в края на 2021 г., а след това бързо го превърна в това, което сега твърди, че е най-широко използваното AI софтуерно средство за разработка. С подходящите команди той може да пише дори най-сложния код, благодарение на способността си да създава цели функции и класове въз основа на прости команди.

1. Генериране на код

Чрез GitHub

Естествено, всяка AI технология, предназначена за кодиране, трябва да бъде оценена първо по способността си да помага на разработчиците при генерирането на код. Добре е, че именно в това GitHub Copilot се отличава.

Нека започнем с многофункционалността. Copilot предлага естествена поддръжка за множество програмни езици, включително някои от най-важните, като Python, C#, C+ и JavaScript. На уебсайта му дори се твърди, че е „обучен на всички езици, които се появяват в публични хранилища“.

Специализацията му в способността да генерира код е друго важно предимство. Всичко в инструмента е проектирано за следващия проект за кодиране, което позволява на разработчиците да намерят разширени функции като попълване на код за съществуващи фрагменти от код и дори създаване на код от коментари на разработчици.

В същото време той все още се базира на обработка на естествен език, което означава, че може да генерира отговори и примерни кодове въз основа на човешкия език. Това води до гладко кодиране и процес на разработка за всеки разработчик.

2. Сътрудничество

Много инструменти за разработка на софтуер са предназначени за изолирани проекти за разработка. По-трудно е да се намерят опции, които освен че ви помагат да пишете код, помагат и на по-големи екипи с различни задачи, свързани с по-значими проекти.

Той изгражда тези функции за сътрудничество чрез директна интеграция с различни интегрирани среди за разработка (IDE) като Visual Studio, JetBrains и Azure Data Studio. Това гарантира, че винаги можете да работите заедно, преминавайки от изолирана среда за кодиране към мощна система за сътрудничество, която целият екип може да използва.

3. Потребителски интерфейс

Чрез GitHub

Склонността на Copilot да генерира фрагменти от код е добре известна, но как можете да постигнете това е също толкова важно. Повишаването на ефективността при кодирането изисква инструмент, който улеснява управлението на всяко ниво.

Само по себе си това не е силна страна на инструмента. То обаче става по-релевантно, когато се вземат предвид интеграциите. Създаването на код за Visual Studio с разширението Copilot, например, ви позволява да се възползвате от лекотата на употреба на този инструмент, без да се лишавате от мощните функции, които получавате при писането на код в Copilot.

Има и чат GitHub Copilot, наскоро пусната функция, която прави създаването на котировки още по-лесно. Въз основа на вродената способност да разбира човешкия език, чат функцията позволява по-естествен разговор, за да отговаря на въпроси и да създава човекоподобни отговори. Можете дори да предоставите примерни фрагменти от код и да поискате оценка или реални примери за кода, който се опитвате да създадете.

4. Интеграции на работния процес

Copilot се опитва да се интегрира в по-широк набор от функции, освен генерирането на код. В допълнение към IDE интеграциите, той се вписва естествено в по-обширния набор от инструменти на GitHub, включително GitHub Codespace, един от най-добрите редактори на код на пазара.

Нека бъдем ясни: Copilot не е един от инструментите, които имат за цел да помогнат в целия процес на разработване на софтуер. Той не включва функции като управление на задачи или защитени бази данни за защита на чувствителни данни. Но поне се опитва да създаде екосистема от инструменти за кодиране, за да оптимизира процеса ви от най-ранните му етапи.

Цени на GitHub Copilot

Copilot Individual: 10 долара на месец

Copilot Business: 19 $/месец на потребител

Какво е ChatGPT?

Чрез ChatGPT

Може би познавате ChatGPT като инструмента, който направи изкуствения интелект популярен. Но освен способността си да дава изненадващо човешки отговори на почти всеки въпрос, отговорите на ChatGPT са достатъчно добри, за да му спечелят място в списъка с най-добрите инструменти за код с изкуствен интелект.

Както може да се досетите от името му, това е изцяло чат-базиран интерфейс. Ефективността на ChatGPT зависи изцяло от запитванията, подсказките и последващите въпроси, които може да зададете. Този умишлено широк подход прави отговорите на ChatGPT идеален инструмент за всичко – от писане на статии до изходен код.

Функции на ChatGPT

Поради широкия списък от потенциални приложения и за разлика от Copilot, функциите на ChatGPT далеч надхвърлят кодирането. Това предоставя някои предимства и недостатъци в сравнение с други, по-специфични за кодирането инструменти. В това ръководство ще се фокусираме конкретно върху функциите, които са от значение за сравнението между Copilot и ChatGPT.

1. Генериране на код

Чрез ChatGPT

За инструмент, който не е предназначен за генериране или завършване на код, ChatGPT е изненадващо мощен и в двете области. Той предоставя отговори на различни програмни езици, включително Python, Java и JavaScript.

От решаващо значение е, че благодарение на своето разбиране на естествения език, ChatGPT помага и за задълбочено разясняване на кода. За разлика от много други инструменти за кодиране, можете просто да попитате какво означава даден фрагмент от кода и ще получите незабавна информация. Ако предоставите фрагменти от код, този инструмент може да ви помогне да откриете грешки или неефективности, които биха могли да попречат на правилното му функциониране.

Не че кодът винаги може да бъде надежден. Неправилните отговори на ChatGPT са се превърнали в нещо като мем сред програмистите, главно защото инструментът не проверява качеството на отговорите си. Винаги ще е необходим още един чифт човешки очи след генерирането на всеки код.

2. Сътрудничество

ChatGPT се интегрира безпроблемно във всяка външна софтуерна платформа чрез отворения си API. Очакваме също така персонализирани интеграции с инструменти за сътрудничество като Slack, които ще улеснят работата с други хора.

Но в основата си това все пак е обикновен чатбот, задвижван от мощен AI двигател.

Сам по себе си, той не предлага никакви възможности за сътрудничество. Това може да се превърне в проблем при интеграцията му, защото ChatGPT има тенденция да се адаптира към вашите заявки с течение на времето – свиква с вашия стил на кодиране и променя резултатите си съответно. Входните данни от множество потребители или честите промени в стила на кодиране могат да объркат инструмента.

3. Потребителски интерфейс

Както при много инструменти, специално проектирани за един тип употреба (в този случай чат функцията), потребителският интерфейс на ChatGPT е лесен за използване. Няма много места, където може да сгрешите при въвеждането на командата за кодиране.

Стандартният тъмен режим е приятен за очите и веднага се възприема от програмистите. Освен това е лесен за използване на мобилни устройства, създавайки естествено преживяване, докато пишете, променяте, проверявате или завършвате код.

4. Интеграции на работния процес

Единственият начин ChatGPT да се интегрира с по-големи работни потоци е чрез API, въпреки че това е безспорно мощна опция. Някои от най-големите марки в света, от Microsoft до Salesforce, използват тази интеграция, за да подобрят функционалността на собствените си инструменти.

Но сам по себе си ChatGPT не се интегрира естествено в по-големия ви работен процес. Всяка връзка трябва да се изгражда ръчно, което прави този мощен инструмент за кодиране малко по-труден за интегриране в по-големия процес на разработване на софтуер.

Цени на ChatGPT

Безплатно

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Предприятия: Персонализирани цени

GitHub Copilot и ChatGPT: сравнение на функциите

И двата са мощни инструменти, които поддържат множество програмни езици. Нека разгледаме как GitHub Copilot и ChatGPT се сравняват по отношение на конкретни функции като създаване на код, сътрудничество, потребителски интерфейс и интеграция на работния процес.

1. Генериране на код

Чрез GitHub

В тази категория, която може би е най-важната в списъка, е трудно да се определи победител. И двете потенциални решения имат своите предимства – от по-широка езикова поддръжка за Copilot до по-голям контекст и изразителен езиков стил за ChatGPT.

Една област, в която Copilot се отличава, е персонализацията. Инструментът предлага отлични опции за персонализация на кодирането, което прави способността му да поддържа сложни проекти по-надеждна от тази на ChatGPT.

В крайна сметка, ChatGPT и Copilot са на едно и също ниво по отношение на основните си възможности за кодиране.

2. Сътрудничество

Copilot печели в тази област благодарение на широката си интеграция с най-популярните IDE. Възможността за персонализиране на подсказки и отговори също помага при по-сложни проекти, изискващи сътрудничество. За разлика от Copilot, ChatGPT е проектиран по-специално за изолирани упражнения по кодиране, които не изискват вход от множество източници.

3. Потребителски интерфейс

Чрез ChatGPT

Трудно е да се оспори удобството за ползване на ChatGPT в тази област. Copilot се стреми да запази функциите си прости, но в крайна сметка не може да се сравни с простия потребителски интерфейс на ChatCPT, който може да се справи с всичко – от нови фрагменти код до тестове на единици и дори способността да намира грешки в съществуващия код.

4. Интеграции на работния процес

Ако се чувствате комфортно в по-голямата екосистема на GitHub, ще бъдете доволни от интеграцията на Copilot в работния процес. За всичко останало отвореният и ясен API на ChatGPT вероятно е по-добрият избор и по-надежден в сравнение със затворената система в GitHub.

GitHub Copilot и ChatGPT в Reddit

Време е да се обърнем към реалните потребители, за да сравним тези два AI инструмента за кодиране. Потърсете ChatGPT и GitHub Copilot в Reddit и ще откриете, че потребителите имат нюансиран подход, при който победителят зависи от вашите нужди:

„Github Copilot работи много добре, ако го използвате от началото на проекта – той може бързо да попълни функции, да присвои имена на променливи, да избере алгоритми за сортиране и подбор и да има обща представа за това как кодирате... ChatGPT е по-скоро AI асистент, на който можете да предоставите част от кода и да го помолите да го оптимизира.“

Един потребител посочи, че използването на двата инструмента не е непременно излишно:

„Мисля, че ChatGPT и Copilot се допълват взаимно. Когато пишете код, не искате да преминавате от IDE към ChatGPT и обратно. Но когато ви хрумват идеи и проучвате различни възможни реализации или архитектури, ChatGPT е много по-добър интерфейс, който имитира разговорите, които бихте имали с колега, с допълнителното предимство, че можете да извлечете от него блокове с примерни кодове, които да използвате като отправна точка за реалното разработване.“

Други потребители са съгласни, когато става въпрос за способността да се генерира код:

„Те са допълващи се, а не взаимно изключващи се. Единият работи във вашата IDE с вашия съществуващ код като контекст, а другият ви позволява да задавате въпроси на английски език и да задавате последващи въпроси. Напълно различни. ”

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на GitHub Copilot и ChatGPT

Софтуерът за управление на проекти „всичко в едно“ на ClickUp е полезно допълнение към всеки софтуер за кодиране.

Ами ако вашите нужди от AI кодиране не трябва да бъдат ограничавани нито от Copilot, нито от ChatGPT?

Ами ако една всеобхватна платформа за продуктивност можеше да се конкурира и да надделее над двете?

Въведете ClickUp. Той е сред най-добрите софтуерни опции за осигуряване на качеството и платформи за управление на проекти, които са налични – повече за това по-късно. Той също така се оказва стабилна AI платформа, която може да е идеална за вашите нужди в областта на кодирането.

Цялостен AI инструмент за разработване на софтуер

Организациите могат да използват ClickUp AI, за да редактират, обобщават, опростяват или перифразират материали за всеки проект.

Той се върти около ClickUp Brain, AI функция, която свързва задачи, документи, хора и знания на компанията. Още по-добре – функцията може да помогне във всяка част от разработката на софтуер, от писането на нов код до осигуряване на сътрудничество в екипа ви и поддържане на проекта в правилната посока. Можете да създавате шаблони автоматично, за да опростите най-сложните проекти и процеси.

От писането на код до интегрирането на работния процес

ClickUp Docs предлага динамични функции за създаване на документи, списъци, календари и документация за код.

С тази платформа не е нужно да се ограничавате само с кодиране. Вместо това, ClickUp Docs е идеалният старт за интегриране на този код в по-големия ви работен процес, като създавате всичко от SOP до уикита, които помагат на екипа ви да остане на една и съща страница през целия процес.

И това е още преди да започнем да говорим за IT шаблони, предназначени да оптимизират този работен процес с течение на времето. Съберете всичко това и ще получите цялостна платформа за разработка, която помага във всяка част от процеса.

Разширени интеграции, включително GitHub

Търсите ли по-специализирана платформа за кодиране? Не е нужно да напускате ClickUp за това. Широката гама от интеграции на ClickUp включва GitHub, което ви позволява да използвате способността на Copilot да генерира код във вашия любим софтуер за продуктивност.

В края на краищата, GitHub е изключително популярен сред разработчиците и програмистите и това не е случайно. Комбинирането на най-доброто от двата свята е още една причина да преминете към ClickUp за вашия процес на разработка.

Разширено управление на проекти за гъвкави екипи

И накрая, но не на последно място, не можем да говорим за ClickUp, без да споменем поне неговите мощни възможности за управление на проекти. Подходът на ClickUp за гъвкаво управление на проекти е специално създаден за екипи за разработка, които искат да подобрят своите процеси и работния си поток.

От отчети за спринтове до Kanban табла и от автоматизиран работен поток до интегриран вътрешен чат, всичко в ClickUp е създадено с цел ефективност. Добавете шаблони за разработка на софтуер и инженерни шаблони като част от стандартното предложение и ще можете да започнете още по-бързо да оптимизирате процеса си.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Подобрете разработката на софтуер с ClickUp

Вероятно се нуждаете от нещо повече от чат интерфейс като GitHub Copilot и ChatGPT, за да създадете няколко реда код. Ако търсите по-комплексна платформа за оптимизация на кодирането и разработката, ClickUp може да е правилният избор. Създайте безплатен акаунт още днес и започнете да тествате софтуера, който може да революционизира начина, по който създавате софтуер.