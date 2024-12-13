Как да редактирате съобщения в WhatsApp след като са изпратени

WhatsApp пусна удобна функция, която ви позволява да редактирате съобщения в WhatsApp – истинска революция за онези от нас, които са склонни да натискат „изпрати“ малко прекалено прибързано.

Преди тази актуализация WhatsApp беше източник на безкрайно забавление (и лека паника) поради грешки в автокорекцията и неочаквани правописни грешки.

Въпреки че правописната грешка може да бъде забавна сред приятели, представете си, че изпращате „масажиране“ в чата си вместо „съобщение“. Сега, ако забележите грешка или трябва да изясните съобщение, можете да редактирате съобщение в WhatsApp до петнадесет минути след изпращането му.

Ето кратко ръководство за редактиране на съобщения след като са изпратени в WhatsApp.

⏰ 60-секундно резюме Можете да редактирате съобщението в WhatsApp в рамките на 15 минути; след това съобщението става постоянно, освен ако не бъде изтрито.

Стъпки за редактиране : Натиснете и задръжте или минете с курсора върху съобщението (Android/iOS: натиснете и задръжте; уеб: минете с курсора) Натиснете или кликнете върху Още опции Изберете Редактиране и направете промените Натиснете или кликнете върху отметката, за да запазите

Натиснете и задръжте или минете с курсора върху съобщението (Android/iOS: натиснете и задръжте; уеб: минете с курсора).

Натиснете или кликнете върху Още опции .

Изберете Редактиране и направете промените.

Натиснете или кликнете върху отметката, за да запазите

Имайте предвид, че редактираните съобщения се показват с етикет „редактирано“ до времевата марка. Понастоящем показването на историята на редакциите не се поддържа в най-новата версия на WhatsApp.

Ограничения на WhatsApp: Ограничен 15-минутен прозорец за редактиране на ново съобщение, ограничен размер на файловете за споделяне, разсейване от постоянни известия и липса на интеграция с работни инструменти.

Вместо това, опитайте ClickUp за комуникация в екипа : ClickUp Chat комбинира съобщения, задачи и управление на проекти в едно приложение. Функции като FollowUps™ и Synced Threads поддържат задачите свързани с разговорите. ClickUp Brain автоматизира актуализациите и обобщава съобщенията за лесно наваксване. Персонализирани известия за приоритизиране на важни съобщения и намаляване на разсейването.

ClickUp Chat комбинира съобщения, задачи и управление на проекти в едно приложение.

Функции като FollowUps™ и Synced Threads поддържат задачите свързани с разговорите.

ClickUp Brain автоматизира актуализациите и обобщава съобщенията, за да можете лесно да се ориентирате.

Персонализирани известия, за да дадете приоритет на важните съобщения и да намалите разсейването Натиснете и задръжте или минете с курсора върху съобщението (Android/iOS: натиснете и задръжте; уеб: минете с курсора).

Натиснете или кликнете върху Още опции .

Изберете Редактиране и направете промените.

Натиснете или кликнете върху отметката, за да запазите ClickUp Chat комбинира съобщения, задачи и управление на проекти в едно приложение.

Функции като FollowUps™ и Synced Threads поддържат задачите свързани с разговорите.

ClickUp Brain автоматизира актуализациите и обобщава съобщенията, за да можете лесно да се ориентирате.

Персонализирани известия, за да дадете приоритет на важните съобщения и да намалите разсейването

Как да редактирате съобщения в WhatsApp

Можете да редактирате съобщенията си в WhatsApp по-бързо, отколкото да откриете правописните грешки.

Не забравяйте: имате 15 минути, за да направите редакции, след което съобщението ви се заключва завинаги в цифровото хранилище (или поне до момента, в който го изтриете).

Стъпките за редактиране на текстове са сходни, независимо дали използвате Android, iOS или WhatsApp Web. Ето как да го направите:

Стъпка 1: Натиснете и задръжте или минете с курсора, за да изберете съобщението.

В Android и iOS натиснете и задръжте дълго върху съобщението, което искате да редактирате. В уеб версията просто задръжте курсора върху съобщението, докато се появи менюто (три точки).

Стъпка 2: Натиснете или кликнете върху „Още опции“

Изберете „Още опции“ на мобилния си телефон или кликнете върху менюто (три точки) в уеб браузъра.

Стъпка 3: Изберете „Редактиране“ и направете промените си.

Натиснете или кликнете върху „Редактиране“, за да започнете да пишете ревизираното съобщение.

След като сте доволни от редакциите, натиснете или кликнете върху отметката, за да ги запазите.

📌 Забележка: Опцията за редактиране позволява на потребителите на WhatsApp да натиснат „Редактирай“ върху вече изпратени съобщения в WhatsApp. Когато обаче правите промени в съобщение в WhatsApp, до времевата марка се появява дискретен етикет „Редактирано“. Така че, макар и правописната грешка да е вече минало, фактът, че сте направили редакция, е видим за всички.

Ограничения при използването на Whatsapp за комуникация

Макар WhatsApp да е предпочитаното приложение за съобщения за милиони хора, някои от неговите ограничения могат да затруднят определени задачи. Ето някои ограничения, които трябва да имате предвид:

1. Прозорците за редактиране са ограничени

WhatsApp ви дава 15 минути, за да редактирате съобщение, но след това то става окончателно. Така че, ако часове по-късно забележите правописна грешка (или по-лошо, катастрофа с автокорекцията), няма връщане назад.

2. Няма опции за форматиране на съобщения

Ако мислите да проявите творчество с форматирането, не бързайте. WhatsApp няма вградени опции за форматиране на текст освен удебелен, курсив и зачеркнат. Разширено форматиране като промяна на размера или шрифтовете? Ще трябва да се придържате към основните функции и да се надявате, че творчеството ви ще блесне и без тях.

3. Ограничено споделяне на файлове

Изпращате файлове? Разбира се, WhatsApp може да се справи с това – само ако не са по-големи от 2 GB. Това е доста ограничаващо, ако изпращате видеоклипове, доклади или други тежки файлове, така че ще се наложи да търсите други начини за прехвърляне на файлове, по-големи от „мини“ файлове.

4. Известията могат да станат прекалено много

Опитвали ли сте да се концентрирате, докато телефонът ви вибрира от известия за групови чатове? Въпреки че WhatsApp е чудесно приложение за групови разговори, то не предлага много възможности за разделяне на бизнес съобщенията от личните чатове, което може да доведе до леко умствено претоварване.

WhatsApp не работи добре с друг софтуер. Това означава, че не можете да го интегрирате с инструментите си за управление на проекти, CRM или имейл, което затруднява проследяването на разговорите, свързани с работата.

В края на деня може да се наложи да преминавате от едно приложение в друго, за да сте в крак с всичко.

Подобрете комуникацията в екипа с ClickUp

Много организации използват WhatsApp за неформална и бърза комуникация между служителите. Това обаче не е най-добрата идея за фирми, които работят с чувствителни данни и управляват големи екипи.

Каква е най-добрата алтернатива на WhatsApp?

Запознайте се с ClickUp, първата в света платформа за продуктивност, която съчетава лесна комуникация с ефективно управление на задачите.

Нека видим как ClickUp може да подобри работния процес на вашия екип.

1. Всеобхватна комуникация с ClickUp Chat

ClickUp Chat предефинира комуникацията в екипа, като комбинира чат, задачи и управление на проекти в едно безпроблемно приложение.

С ClickUp Chat можете да: Превърнете чат съобщенията в задачи с едно кликване, за да не пропуснете важни действия.

Изпращайте незабавни съобщения за бързи актуализации

Редактирайте или изтривайте съобщения лесно

Започнете аудио или видео разговори директно от чата, за да обсъждате задачи в реално време.

Актуализирайте статуса си, за да информирате всички за вашата наличност.

Направете повече с ClickUp Chat! Бързо изпращайте и получавайте документи, изображения и други файлове директно в чата.

Кажете сбогом на безкрайното превключване между приложения (известно още като „toggle tax“) – ClickUp Chat елиминира необходимостта от превключване между платформи. Освен това, той съхранява цялата ви работа и разговорите в реално време на едно място, така че екипът ви никога не губи контекста.

Имате много чатове, които ви се въртят в главата?

Използвайте директни съобщения за частни разговори и организирайте останалите си чатове с раздели и закачени съобщения за бърз достъп до приоритетни разговори. Искате да замените чата с по-директен разговор чрез видео или аудио обаждане?

С SyncUps на ClickUp можете да провеждате аудио или видео разговори с до 200 участници директно в чата, което елиминира нуждата от приложения на трети страни и намалява „умората от срещи“ за вашия екип.

Но това не е всичко. ClickUp предлага чудесен шаблон, с който да започнете, с готово за употреба решение, предназначено да подобри комуникацията в екипа.

Шаблонът за незабавни съобщения на ClickUp е идеален за начинаещи и централизира разговорите на екипа на едно организирано място. Резултатът? Можете бързо да навигирате из съобщенията, без да губите нишката. Това ви позволява лесно да приоритизирате съобщенията и да поддържате продуктивна комуникация, в съответствие с бранда.

2. Как лесно да редактирате и изтривате съобщения с ClickUp

ClickUp Chat ви позволява лесно да редактирате или изтривате съобщенията си с едно кликване. Ето кратък постъпателен процес, който можете да следвате:

Използвайте лентата с инструменти за съобщения в прозореца на ClickUp Chat, за да редактирате/изтриете съобщението си

Насочете курсора върху съобщението си и отворете лентата с инструменти, за да взаимодействате със съобщението.

Кликнете върху трите точки, за да отворите настройките.

Кликнете върху Редактиране , за да направите промени в изпратеното съобщение.

Кликнете върху Изтрий , за да изтриете съобщението си. Имайте предвид, че само авторът на съобщението може да изтрива собствените си текстове.

Да, толкова е просто!

📮 ClickUp Insight: 1 от 5 професионалисти прекарва над 3 часа дневно само в търсене на файлове, съобщения или допълнителен контекст за своите задачи. Това е почти 40% от пълната работна седмица, изгубена за нещо, което би трябвало да отнеме само няколко секунди! Connected Search на ClickUp обединява цялата ви работа – задачи, документи, имейли и чатове – така че можете да намерите точно това, от което се нуждаете, когато ви е необходимо, без да преминавате от един инструмент в друг.

3. Организирайте и приоритизирайте с FollowUps и Synced Threads

ClickUp Chat предлага FollowUps™, за да следите действията и да се уверите, че нищо не е пропуснато. Възложете последващо действие на конкретен член на екипа и то ще се появи на таблото му като задача, готова за изпълнение.

FollowUps на ClickUp също позволява на членовете на екипа лесно да филтрират и проследяват възложените им задачи, като по този начин се гарантира отчетност и навременни последващи действия за всяка задача.

Използвайте ClickUp Chat, за да чатите с колегите си и да превръщате съобщенията в задачи, докато сте в движение

Искате да запазите разговорите, свързани с задачите?

Синхронизираните низове в ClickUp ви позволяват да свържете чатовете директно със задачите, така че да можете да следите цялата времева линия на проекта, без да пропускате никакви подробности.

📌 Пример: Представете си, че обсъждате пускането на нов продукт в чат. С ClickUp можете веднага да превърнете разговора в задача, да зададете крайни срокове и да се уверите, че всяка стъпка е изпълнена – без да се налага да се връщате назад, за да откриете кой какво е казал.

Прочетете също: Как да използвате различни видове комуникационни канали

4. ClickUp Brain: вашият автоматизиран партньор за комуникация

Знаете ли, че 98,2% от хората имат затруднения при определянето на приоритетите в работата си? Тук изкуственият интелект може да бъде от голяма помощ.

С ClickUp Brain автоматизацията става част от вашия комуникационен поток. Можете да планирате съобщения, да задавате повтарящи се напомняния и дори да позволите на AI да обобщава разговорите или пропуснатите актуализации.

Създавайте планове и пишете съобщения без усилие с ClickUp Brain

Това е идеално за отдалечени или асинхронни екипи, които се нуждаят от навременни актуализации, без да се налага да преглеждат дълги чат истории.

Търсите документи или искате да обобщите дълги чатове?

С помощта на AI-базирани функции, ClickUp Brain може автоматично да направи всичко това и още много други неща. Преобразувайте чат съобщенията в задачи и дори отговаряйте на въпроси въз основа на цялата история на чата. Това са наистина интелигентни функции за чат!

📌 Пример: Да предположим, че сте в отпуск, но искате да се запознаете бързо с актуалната информация. AI CatchUp предоставя обобщение на ключовите съобщения, което ви спестява часове превъртане. За ежедневните събрания използвайте автоматизацията, за да планирате актуализации, така че екипът ви винаги да е в синхрон.

Прочетете също: Как да подобрите уменията си за управление на екип

5. Приоритизирайте без шум

Уведомленията в WhatsApp могат лесно да разсейват екипа ви, но персонализираните настройки за уведомления на ClickUp ви позволяват да филтрирате ненужните актуализации.

Персонализирайте известията за конкретни задачи, включително начални дати, крайни срокове, коментари и интеграции

Концентрирайте се върху важните разговори с приоритетни известия и ги настройте според вашите предпочитания.

🧠 Защо е важно: Проучване показва, че 31% от служителите се разсейват от дигитални известия на всеки 15 минути, а почти половината от тях прекъсват работата си поне веднъж на всеки 30 минути. Функциите за приоритизиране на ClickUp ви помагат да останете фокусирани, като ви изпращат известия само за наистина важните теми.

Сбогом на правописните грешки: общувайте по-добре с ClickUp

Както посочва McKinsey, добрата комуникация може да повиши производителността с 20-25% – разлика, която е трудно да се пренебрегне.

Ако в момента използвате WhatsApp за работа, вероятно сте добре запознати с предизвикателствата, които той поставя: безкрайни известия, постоянно превключване на контекста и постоянното разсейване, което ви отвлича от задачите ви.

Да не говорим, че е трудно да „изключите“ работата, когато служебните чатове се смесват с личните ви съобщения.

С ClickUp можете да организирате, фокусирате и свържете всички разговори на екипа си директно със задачи и проекти. От безпроблемната интеграция на задачите в ClickUp Chat до автоматизираните актуализации в ClickUp Brain, комуникацията на екипа ви може да бъде по-продуктивна от всякога.

Не ни вярвате? Опитайте сами. Регистрирайте се безплатно в ClickUp!