11 най-добри AI генератори на сценарии за 2025 г.

Писателският блок е реално явление. Независимо дали сте създател на съдържание, маркетинг специалист или видео продуцент, вероятно сте се сблъсквали с трудността да гледате празен екран, търсейки перфектните думи.

Използвайте AI генератора на сценарии. 🤖

Тези интелигентни инструменти премахват главоболието от писането на сценарии, превръщайки вашите идеи в изпипано, готово за употреба съдържание за секунди. AI поема цялата тежка работа, за да можете да се съсредоточите върху това, което е важно – да се свържете с вашата аудитория.

По-долу сме събрали най-добрите (и любимите ни) AI сценаристи, които са на мода през 2024 г. и ще останат такива. Но първо нека разгледаме как да изберете най-подходящия за вас AI инструмент.

Какво да търсите в AI генератора на сценарии?

Не всички инструменти за създаване на съдържание с изкуствен интелект са еднакви, а намирането на подходящия може да определи успеха или провала на вашия работен процес. Ето функциите, които трябва да имате предвид:

Леснота на използване: Изберете AI скрипт писател с интуитивен интерфейс, който ви позволява да започнете бързо, без да се налага да преминавате през дълъг процес на обучение.

Опции за тон и стил : Намерете инструмент, който позволява гъвкавост в тона, независимо дали е професионален, разговорен или разказвателен, за да съответства на целта на вашето съдържание.

Стимулатори на творчеството : Изберете инструмент, който провокира вдъхновение с хитови фрази, слогани или идеи , за да дадете тласък на творческия си процес.

Съвместимост с формати : Изберете инструмент, който подхожда на вашия медиум , независимо дали пишете завладяващи видео сценарии, презентации или публикации в социалните медии.

Качествен резултат : Изберете инструмент, който създава ясни, добре структурирани сценарии , които се нуждаят от минимална редакция.

Възможности за интеграция: Потърсете инструмент, който се интегрира с любимите ви Потърсете инструмент, който се интегрира с любимите ви инструменти за продуктивност , за да спестите още повече време.

Достъпност: Намерете инструмент, който отговаря на вашия бюджет (някои инструменти предлагат отлична функционалност, без да струват цяло състояние).

11-те най-добри AI генератори на сценарии

Разгледайте тези най-добри AI инструменти за писане на сценарии, за да се отървете от стреса при писането и да разпалите творчеството си.

1. ClickUp (Най-добър за генериране на AI съдържание и интегрирано управление на проекти)

Използвайте максимално AI инструмента на ClickUp с невронна мрежа, ClickUp Brain, за да отговорите бързо на нуждите си от съдържание.

ClickUp съчетава създаването на сценарии и управлението на проекти в един удобен пакет. С невронната мрежа на ClickUp Brain, вградения AI асистент на ClickUp, можете бързо да извличате информация и да генерирате сценарии, за да ускорите работния процес на вашия проект.

Независимо дали пишете сценарий за видео, маркетингов брифинг или резюме на доклад, този AI инструмент опростява целия процес, от идеята до окончателните редакции.

Това, което отличава ClickUp, е акцентът върху сътрудничеството в реално време.

Редактирайте, коментирайте и усъвършенствайте сценариите, генерирани от AI, незабавно с вашия екип в ClickUp Docs. С богато форматиране на текста и сътрудничество в реално време можете да работите върху идеи с вашия екип и да ги свържете със задачи и работни процеси за допълнителен контекст. Най-привлекателните идеи за сценарии могат да бъдат превърнати в задачи и възложени на съответните членове на екипа, за да се повиши отговорността в екипите.

Просто кликнете с десния бутон на мишката върху страницата, за да кажете „напиши с AI” и наблюдавайте как се случва магията. Можете също да маркирате текста и да помолите AI да го разшири, съкрати или обобщи според вашите нужди.

Направете работата си по-съвместна и забавна с ClickUp Docs

С интегрирано управление на задачите чрез разпределяне на роли и определяне на крайни срокове, проследяването на напредъка е по-лесно от всякога, и то в рамките на едно и също работно пространство. Можете дори да автоматизирате работните процеси с ClickUp Automations.

Ако имате нужда от малко структура, за да започнете, шаблонът за сценарий на подкаст на ClickUp ви помага да организирате потока на шоуто си и да поддържате интереса. От мозъчна атака за нови идеи на ClickUp Whiteboards до изработване на конспекти в ClickUp Docs, шаблонът има всичко необходимо, за да създадете страхотно шоу.

Освен това, шаблонът за писане на съдържание на ClickUp предоставя ясна рамка за създаване на добре организирани и лесни за четене статии. С този шаблон можете също да се уверите, че съдържанието ви е оптимизирано за търсачките, за да поддържате органичния трафик.

Ето един поглед върху ClickUp Brain в действие.

Обобщавайте дългите чатове на екипа мигновено и поставяйте информацията в достъпен документ в унифицираното работно пространство на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

AI подсказки, специфични за ролята: Създавайте бързо висококачествени чернови с и адаптирани към различни нужди от съдържание. Създавайте бързо висококачествени чернови с AI подсказки за писане , съобразени с контекстаи адаптирани към различни нужди от съдържание.

Транскрипция на аудио и видео : Преобразувайте записите в редактируем текст, който може да се търси, което улеснява извличането на ключови детайли и включването им във вашето съдържание.

Библиотека с шаблони за сценарии : Използвайте готови като : Използвайте готови layoutsкато шаблони за подкасти , които помагат за автоматичното писане на сценарии за видеоклипове и др.

Център за интегриране на инструменти : Свържете се с над 1000 приложения като Grammarly за редактиране, Figma за дизайн и Google Drive за съхранение, за да управлявате всички задачи на едно място.

Вградена комуникация в екипа: Използвайте : Използвайте ClickUp Chat , за да обсъждате сценарии, да обменяте идеи и да се съгласувате с екипа си, без да сменяте платформи.

Ограничения на ClickUp

Богатата на функции работна среда може да бъде малко трудна за овладяване в началото.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на потребител.

Оценки и рецензии за ClickUp

2. Rytr (Най-добър за създаване на кратко съдържание с помощта на AI)

чрез Rytr

Rytr е AI-базиран асистент за писане, идеален за бързо създаване на сценарии за кратко съдържание, като CTA (призиви за действие), SMS и AI надписи. Той е идеален за маркетолози, мениджъри на социални медии и собственици на малки бизнеси, които се нуждаят от бързо създаване на съдържание, без да жертват креативността си.

Най-добрите функции на Rytr

Персонализиране на тон и стил : Задайте тона и стила на съдържанието си, използвайки вградени тонове на гласа – формален, неформален или приятелски – за да съответстват на предпочитанията на вашата целева аудитория.

Проверка за плагиатство: Гарантирайте оригиналността на вашето съдържание , което е задължително за създателите на съдържание, които искат да избегнат неволно дублиране.

SEO предложения от AI: Повишете видимостта на съдържанието в търсачките с AI-базирани SEO съвети и опции за интегриране на ключови думи.

Ограничения на Rytr

Резултатите могат да липсват дълбочина или точност, особено когато се занимавате с по-сложни или нишови теми.

Той осигурява минимална поддръжка за богат текст (не е възможно да се маркира която и да е част от текста), а ограничението за символи на месец е сравнително ниско.

Цени на Rytr

Безплатен план

Неограничен : 9 $/месец на потребител

Премиум: 29 $/месец на потребител

Рейтинги и отзиви за Rytr

G2: 4,7/5 (над 800 отзива)

3. Squibler (най-подходящ за писане на дълги проекти с помощта на изкуствен интелект)

чрез Squibler

Squibler е инструмент, предназначен за по-дълги и по-творчески проекти като романи, сценарии и кратки разкази. Автори, сценаристи и амбициозни романисти, които търсят структуриран подход към създаването на дълги текстове, ще го намерят за полезен при организирането и поддържането на концентрацията по време на своите проекти.

Най-добрите функции на Squibler

Формат с разделен екран: Работете едновременно върху няколко части от ръкописа си, като използвате изгледа с разделен екран.

Организация с коркова табло: Организирайте идеите си с коркова табло, което ви позволява лесно да премествате и свързвате елементи от историята.

Вградена история на версиите: Лесно проследявайте промените и ревизиите с Лесно проследявайте промените и ревизиите с автоматичен контрол на версиите на документите.

Ограничения на Squibler

Наличните шаблони са ограничаващи за висококреативни или нишови проекти.

Не е посочена езиковата поддръжка за автори, които не пишат на английски език.

Цени на Squibler

Squibler Limited : Безплатно

Squibler Pro: 29 $/месец на потребител

4. Writecream (Най-добър за създаване и разпространение на мултимедия с помощта на изкуствен интелект)

чрез Writecream

Writecream генерира текстово и мултимедийно съдържание, което го прави подходящ за създаване на рекламни текстове, блог публикации и озвучаване на подкасти. Той е идеален и за дигитални маркетолози, създатели на съдържание и предприемачи, като помага за бързото създаване на чернови. Освен това помага при изготвянето на персонализирани съобщения за контакти, включително студени имейли и представяния в LinkedIn.

Най-добрите функции на Writecream

Команден режим: Ускорете създаването на съдържание с лесни за използване команди за прецизен контрол над резултатите.

Генериране на изображения: Създавайте изображения, генерирани от AI, за да допълните текстовото си съдържание.

Озвучаване на YouTube видеоклипове: Преобразувайте статии от блога в аудио съдържание с вградени опции за глас

Ограничения на Writecream

За перифразата се допускат само 2000 символа наведнъж.

Резултатите понякога са посредствени и изискват допълнителна редакция.

Цени на Writecream

Безплатно завинаги

Неограничен: 9 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Writecream

G2: 4,7/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (над 300 отзива)

5. Copy. ai (Най-добър за автоматизиране на създаването на съдържание и мащабиране на резултатите с AI)

Сред многото си функции, Copy. ai улеснява създаването на съдържание чрез автоматизиране на задачи като писане на SEO-съобразно съдържание, превръщане на интервюта в статии и преобразуване на транскрипти в изпипани разкази. Той е идеален за бизнеси, които искат да създават висококачествено съдържание бързо и в голям мащаб, като същевременно поддържат последователен бранд глас.

Copy. ai най-добри функции

Достъп до API и масивно изпълнение на работни процеси: Автоматизирайте създаването на съдържание чрез плавна API интеграция, идеална за обработка на големи обеми текст.

Актуализирани LLM: Използвайте актуални модели за изучаване на езици, за да генерирате динамично съдържание, което се адаптира към различни теми и индустрии.

Маркетингови и продажбени работни процеси: Бързо създавайте сценарии с целево съдържание, използвайки предварително създадени работни процеси.

Ограничения на Copy.ai

Инструментът не разполага с функция за проверка на фактите и цитиране на източниците за генерираното съдържание.

Има тенденция да повтаря съдържание, особено когато генерира няколко текста по сходни теми.

Цени на Copy.ai

Самообслужване (най-подходящо за физически лица) Безплатно Стартово : 49 $/месец на потребител Разширено: 249 $/месец на екип от пет члена

Безплатно

Стартово ниво : 49 $/месец на потребител

Разширено: 249 $/месец за екип от пет члена

White Glove (най-подходящ за организации): Индивидуални цени

Безплатно

Стартово ниво : 49 $/месец на потребител

Разширено: 249 $/месец за екип от пет члена

Copy. ai оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 180 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (60+ отзива)

6. Invideo AI (Най-добър за бързо създаване на висококачествени видеоклипове с помощта на AI)

чрез Invideo AI

Invideo AI опростява производството на видеоклипове чрез автоматизиране на ключови задачи като писане на сценарии, намиране на медийни източници и добавяне на гласови коментари. Този AI генератор на сценарии за видеоклипове е идеален за маркетинг специалисти, създатели на YouTube канали и фирми, които произвеждат промоционално съдържание. Той ви помага да създавате бързо професионални видеоклипове, без да се нуждаете от технически познания.

Най-добрите функции на Invideo AI

Достъпни медийни ресурси: Разгледайте библиотека с изображения , видеоклипове и музика (включително медийни ресурси от iStock), за да подобрите видеосъдържанието си.

Вградени видео шаблони: Изберете от широка гама шаблони (от обяснителни видеоклипове до демонстрации на продукти), за да ускорите процеса на създаване на видеоклипове.

Реалистични AI гласови коментари: Създавайте реалистични гласови коментари на различни езици, с добавена възможност за създаване на персонализирани гласови клонинги.

Ограничения на Invideo AI

Редакторът не е оптимизиран за браузъри и може да има забавяния.

Липсва му способността да контролира интонацията и скоростта на речта, така че не е в състояние да произвежда реални човешки речеви качества.

Цени на Invideo AI

Безплатно

Плюс: 35 $/месец на потребител

Максимум: 60 $/месец на потребител

Generative: 120 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Invideo AI

G2: 4,5/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (300+ отзива)

7. ChatGPT (Най-добър за AI-базиран брейнсторминг и структуриране на съдържание)

чрез ChatGPT

ChatGPT е многофункционален AI инструмент, който може да ви помогне с широк спектър от задачи, от създаване на съдържание и мозъчна атака до отговаряне на въпроси и кодиране. Той е полезен за студенти, преподаватели, изследователи и бизнес професионалисти, които се нуждаят от помощ при решаване на проблеми, изготвяне на съдържание или събиране на информация по различни теми.

Най-добрите функции на ChatGPT

Обработка на естествен език : Генерирайте , което прави разговорите естествени и плавни. : Генерирайте отговори, подобни на човешките, в сравнение с отговорите на AI което прави разговорите естествени и плавни.

Контекстуално разбиране : Водете последователни, многократни разговори , тъй като ChatGPT може да запомни предишни взаимодействия в рамките на една сесия

Персонализиране: Адаптирайте модела за конкретни случаи на употреба чрез API интеграция, което позволява по-персонализирани взаимодействия.

Ограничения на ChatGPT

При работа с комплексни данни отговорите понякога не са достатъчно точни.

Не работи добре за генериране на многоезично съдържание.

Цени на ChatGPT

Безплатно

Плюс : 20 $/месец на потребител

Екип: 25 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,7/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 70 рецензии)

8. Jasper AI (Най-добър за опростяване на маркетинговите работни процеси с AI съдържание)

чрез Jasper AI

Jasper е AI инструмент, създаден за създаване на висококачествено писмено съдържание в различни формати, включително публикации в блогове, описания на продукти и текстове за уебсайтове. Той е особено полезен за маркетингови екипи, агенции за съдържание и фирми, които се нуждаят от създаване на големи обеми съдържание с постоянна качество и стил.

Jasper AI предлага шаблони, персонализирани работни процеси и интеграции с граматически проверяващи програми като Grammarly, които ви помагат да пишете сценарии и да ги оптимизирате бързо.

Най-добрите функции на Jasper AI

Новини и цитати в реално време: Помолете Jasper да напише за актуални събития и той ще включи линкове към източниците си, което ще ви улесни да поддържате съдържанието си актуално и точно.

Управление на проекти: Лесно споделяйте документи с екипа си и добавяйте етикети за статус , за да идентифицирате бързо какво е готово за преглед или все още е в процес на разработка.

Създаване на кампания: Качете краткото описание на кампанията си и генерирайте всички необходими ресурси за пълна маркетингова кампания.

Ограничения на Jasper AI

Някои потребители установиха, че генерираният текст е пълен с неточности и несъответствия, което налага значителна редакция и проверка на фактите.

Липсват му усъвършенствани възможности за езикова обработка, което води до по-ниско качество на резултатите и по-малко интуитивно потребителско изживяване.

Цени на Jasper AI

Създател: 49 $/месец на потребител

Pro: 69 $/месец на потребител

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jasper AI

G2: 4,7/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 1800 рецензии)

9. Writesonic (Най-добър за гъвкаво и многофункционално създаване на AI съдържание)

чрез Writesonic

Writesonic предлага всеобхватна платформа за създаване на висококачествено съдържание, от оптимизирани за SEO статии до рекламни текстове за начални страници, пригодени за съдържателен маркетинг и творчески нужди. Като един от най-популярните генератори на видео сценарии, той е най-подходящ за дигитални маркетолози, SEO специалисти и създатели на съдържание, които търсят алтернативи на Jasper за генериране на съдържание, подходящо за търсачки.

Най-добрите функции на Writesonic

Мултигенерационно изход: Създайте няколко уникални версии на вашето съдържание с една стъпка.

Хуманизатор на съдържание : Повишете естествеността и достъпността на сценарий, генериран от AI, като го направите по-привлекателен.

Анализатор на пропуски в съдържанието: Анализирайте пропуските в съдържанието и ги сравнете с конкурентите , за да оптимизирате стратегията си за съдържание.

Ограничения на Writesonic

Инструментът може да се използва само на настолни компютри и лаптопи, така че не можете да създавате съдържание, докато сте в движение.

Генерираното съдържание може да се наложи да бъде значително редактирано, за да съответства по-добре на специфичния тон на марката или на сложни теми.

Цени на Writesonic

Безплатно

Индивидуален: 20 $/месец на потребител

Стандартен: 99 $/месец на потребител

Професионална версия: 249 $/месец за екип от трима членове

Разширено: 499 $/месец за екип от пет члена

AI + Human Content Service: 2000 долара на месец

Оценки и рецензии за Writesonic

G2: 4,7/5 (над 1900 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 2000 отзива)

10. Simplified (Най-добър за сътрудничество и управление на проекти за AI съдържание)

чрез Simplified

Simplified е платформа, задвижвана от AI, която обхваща широка гама от типове съдържание, включително графики, редактиране на видео и публикации в социалните медии, всичко на едно място. Идеална за управление на творчески активи и консолидиране на работни потоци, тя ви помага да спестите време, като същевременно поддържате последователност в различни проекти за съдържание.

Опростени най-добри функции

Дизайнерски инструменти, задвижвани от AI: Лесно създавайте визуални елементи, използвайки клипове, генерирани от AI, функции за редактиране на видео и автоматични генератори на субтитри.

Одобрение от външни клиенти: Опростете работните процеси на клиентите, като споделяте проекти за обратна връзка и одобрение директно чрез платформата.

Персонализирана книга за марката: Поддържайте последователността на идентичността на марката си, като се придържате към Поддържайте последователността на идентичността на марката си, като се придържате към насоките за марката и централизирате логата, цветовете и шрифтовете в персонализиран комплект за марката.

Опростени ограничения

Понякога може да се усеща ограничение в опциите за персонализиране за по-напредналите потребители.

Изглежда, че използва ограничена цветова палитра, въпреки подсказките.

Опростено ценообразуване

Опростено безплатно

Simplified One: 29,99 $/месец на потребител

Опростен растеж: 119,99 $/месец за екип от пет члена

Опростено предприятие: Персонализирани цени

Опростени оценки и рецензии

G2: 4. 6/5 (4900+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 200 рецензии)

11. ContentBot (Най-добър за цялостна автоматизация на работния процес с AI)

чрез ContentBot

ContentBot е AI инструмент, създаден да помага на маркетолози, блогъри и мениджъри на съдържание да създават ефективно съдържание, включително блог публикации, имейл кампании и текстове, фокусирани върху SEO. Платформата е особено полезна за съгласуване на създаването на съдържание с вашите маркетингови цели.

Най-добрите функции на ContentBot

Плавен импорт и експорт: Качете големи масиви от данни, за да ускорите процеса на създаване, и получавайте резултатите като CSV файлове, документи или дори редовни актуализации по имейл.

Функция Humanizer: Създавайте незабележимо съдържание, написано от AI, което се чете естествено, като гарантирате, че вашите текстове звучат автентично.

Многоезична поддръжка: достигнете до глобална аудитория, като създавате съдържание на различни езици.

Ограничения на ContentBot

Част от съдържанието може да не е винаги актуално или точно.

Съдържанието все още се нуждае от QA и редактиране след производството поради грешки, като например неразпознаване на собствени имена и неправилно използване на главни букви.

Цени на ContentBot

Предплатено: 0,5 $ за 1000 думи

Стартово ниво : 9 $/месец за 50 000 думи

Премиум : 29 $/месец за 150 000 думи

Premium+: 49 $/месец за 400 000 думи

Рейтинги и рецензии на ContentBot

G2: 4,7/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Включете AI Scripts в работния процес на вашия проект с ClickUp

Днес не липсват AI инструменти за създаване на съдържание. Макар че много от тях са отлични в бързото създаване на съдържание, обикновено това е всичко, което могат да предложат. Често ще се налага да преминавате към друг инструмент, за да получите обратна връзка, да предадете черновия вариант за доработка или дори да приложите генерираното съдържание.

ClickUp е 360-градусова платформа за продуктивност с вграден AI генератор на сценарии, ClickUp Brain. Докато последният се занимава с вашите нужди от писане, останалата част от системата за управление на проекти на ClickUp интегрира съдържанието в по-големия ви работен поток. 🏋️‍♂️

Можете лесно да създавате задачи, да задавате срокове и да проследявате напредъка – всичко това в едно интуитивно и организирано работно пространство. Можете дори да автоматизирате повтарящи се задачи (като форматиране на сценарии) и да интегрирате любимите си инструменти с ClickUp.

Искате гладко сътрудничество? Готово. С ClickUp можете да споделяте сценарии, да автоматизирате работните процеси и да получавате бързи одобрения. Регистрирайте се безплатно в ClickUp и оптимизирайте работните си процеси по писане на сценарии.