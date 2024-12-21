Най-добрите шаблони за балансирана система за оценяване в Excel

Въпреки достъпа до най-добрите инструменти за производителност и екипи за управление на ефективността, които са налични днес, 93% от организациите съобщават, че се нуждаят от по-голяма производителност.

Защо? Много компании разчитат в голяма степен на традиционни инструменти, като често не успяват да получат реална представа за показателите за ефективност и производителност на екипа. 😟

Въведете Balanced Scorecard Reports или BSC! Тази система за управление на стратегическото представяне ви дава цялостен поглед върху ключовите показатели, които са от най-голямо значение.

🧠 Интересен факт: Значението на BSC за непрекъснатото усъвършенстване на организациите нарасна по време на пандемията от COVID-19, като почти 88% от мениджърите го използваха през 2020 г.!

Нуждаете се от помощ за адаптиране на рамката на Balanced Scorecard към вашите специфични нужди? Не се притеснявайте! Ние сме подбрали списък с най-добрите шаблони за Balanced Scorecard за Microsoft Excel, които лесно могат да бъдат персонализирани, за да отговорят на уникалните нужди на вашия екип. ✨

Да започнем! 🤖

Какво прави един шаблон за балансирана система за оценяване добър?

Отчетът за балансирана система за оценяване е вашето тайно оръжие за координиране на екипа, проследяване на ключовите показатели за ефективност и стимулиране на устойчиво развитие. Този прост отчет ви помага да превърнете целите си в измерими показатели, като давате на екипа си ясно разбиране за тяхната ефективност.

Ако обаче търсите онлайн, ще намерите множество шаблони за балансирана система за оценяване. Но как да разберете кой от тях е подходящ за вас? 🤔

Отговорът се крие в избора на опция, която надхвърля основното въвеждане на данни, за да предостави ясни и структурирани данни за вашите резултати и стратегически цели. Най-добрият шаблон за балансирана система за оценяване, който Excel може да предложи, трябва да има:

Ясна структура и рамка : Изберете шаблон за балансирана система за оценяване, който включва специални раздели за определяне на стратегически цели, проследяване на ключови показатели за ефективност (KPI) и поставяне на измерими цели в основни области като финанси, връзки с клиенти, вътрешни процеси и обучение/развитие ✅

Персонализирани колони: Изберете шаблон за балансирана система за оценка, който може да се адаптира към уникалните нужди и основни ценности на вашата организация, включително възможност за промяна на ключови области и бизнес цели, за да съответстват на вашите Изберете шаблон за балансирана система за оценка, който може да се адаптира към уникалните нужди и основни ценности на вашата организация, включително възможност за промяна на ключови области и бизнес цели, за да съответстват на вашите стратегически инициативи

Леснота на използване : Изберете шаблони за балансирана система за оценяване с необходимата структура, която ще ви помогне бързо да въведете данни и да визуализирате информация без затруднения ✅

Възможности за визуализация: Изберете шаблони за балансирана система за оценяване, които в идеалния случай трябва да включват вградени диаграми, графики или табла, за да ви помогнат да проследявате целите на компанията, да получавате финансови прогнози, да изготвяте стратегическа карта и да наблюдавате напредъка лесно ✅

🔎 Знаете ли, че... Д-р Робърт Каплан и д-р Дейвид Нортън са признати за изобретатели на стратегията за управление „Балансирана система за оценяване“ през 1992 г.

Топ 5 шаблони за балансирана система за оценяване в Microsoft Excel

Макар че шаблонът за балансирана система за оценяване ви помага да разберете ясно целите си, не всички шаблони са еднакви.

Всеки шаблон обхваща изискване за стратегическо планиране, от основния шаблон за балансирана система за оценяване за управление на стратегическите цели на организацията до специализирани шаблони за финансова перспектива и управление на заинтересованите страни.

Нека се запознаем с някои практични шаблони за балансирана система за оценяване, които помагат за оптимизиране на стратегическите ви приоритети и бизнес операции.

1. Пълен шаблон за балансирана система за оценяване от Procurement Journey

чрез Procurement Journey

Пълният шаблон за балансирана система за оценяване от Procurement Journey предлага цялостна рамка за определяне и наблюдение на стратегическите цели, съгласуването им с ключовите показатели за ефективност на вашата организация и проследяване на напредъка в основните бизнес области.

Разделени на секции, обхващащи четирите перспективи – качество, разходи, устойчивост и обслужване – всяка секция включва предварително зададени KPI и цели, което улеснява организирането и визуализирането на показателите за ефективност.

Ето защо ще го харесате:

Предоставя цялостен поглед върху организационната ефективност с определени раздели за стратегически цели и KPI.

Позволява лесно персонализиране, за да отговаря на уникалните нужди на различни отдели или екипи.

Предлага структуриран формат, който опростява мониторинга на множество области на ефективност.

🎯 Идеален случай на употреба: Шаблонът е подходящ за мениджъри и анализатори, които се нуждаят от всеобхватен шаблон за система за оценяване, за да съгласуват и наблюдават стратегическите цели на различни организационни нива.

2. Шаблон за балансирана система за оценяване от Stratexhub

чрез Stratexhub

Шаблонът за балансирана система за оценяване на StratexHub предлага гъвкав и ясен подход за организации, които желаят да съгласуват стратегията си с показателите за ефективност. Този шаблон улеснява проследяването на ключовите показатели за ефективност във финансовите показатели, перспективата на клиентите, вътрешните процеси и обучението, като същевременно предлага достатъчно място за добавяне на персонализирани цели.

Ясната структура на шаблона го прави лесен за разбиране и актуализиране, дори за екипи, които за първи път работят с Balanced Scorecards. С отделени секции за всяка перспектива и персонализирани полета за KPI, този шаблон позволява на екипите да организират визията на компанията си и да проследяват резултатите в реално време.

Ето защо ще го харесате:

Опростява проследяването на стратегическите цели с ясни, организирани раздели за всяка перспектива на картата за оценка.

Позволява адаптиране на KPI към конкретни бизнес цели чрез персонализирани полета.

Предлага лесен за четене формат, който намалява времето за усвояване на използването на Balanced Scorecard.

🎯 Идеален случай на употреба: Този безплатен шаблон за балансирана система за оценяване е идеален за организации и екипи, които търсят прост, гъвкав шаблон за балансирана система за оценяване, който поддържа персонализирани KPI.

3. Шаблон за балансирана система за оценяване от ESM

чрез ESM

Шаблонът за балансирана система за оценяване на ESM е създаден, за да помогне на организациите да интегрират стратегическото планиране с измерването на ефективността в единен и лесен за използване формат. Този шаблон съдържа раздели за определяне на цели, поставяне на задачи и проследяването им с помощта на рамката на балансираната система за оценяване.

Той предлага и вградени инструкции, които насочват потребителите при настройването и поддържането на Balanced Scorecard, което го прави идеален за нови и опитни потребители. Той включва и визуални елементи като ленти за напредък, които предоставят бърз преглед на текущата производителност спрямо целите, като гарантират, че всеки показател е пряко свързан със стратегическите планове на организацията.

Ето защо ще го харесате:

Включва действителни резултати и цели за няколко години, месеца или тримесечия.

Показва ленти за напредък и други визуални елементи за бърза оценка на ефективността.

Опростява определянето на цели и проследяването на резултатите в четирите перспективи на Balanced Scorecard: финансова, клиентска, вътрешна и таланти и технологии.

🎯 Идеален случай на употреба: Този шаблон е най-подходящ за организации, които търсят шаблон за балансирана система за оценяване с указания за настройка и фокус върху съгласуването на показателите със стратегията на компанията.

4. Шаблон за балансиран отчет от Microsoft

чрез Microsoft

Шаблонът Balanced Sheet Template от Microsoft предлага проста рамка за управление и проследяване на финансови данни като част от подхода Balanced Scorecard.

Макар да не е традиционен шаблон за балансирана система за оценяване, този шаблон за Excel помага на екипите да интегрират финансови данни в стратегическото си планиране, като предлага структуриран формат за финансови показатели като активи и пасиви.

Адаптирайте финансовите данни, за да отразят целите на вашата организация, с интуитивно оформление, което позволява лесно персонализиране.

Ето защо ще го харесате:

Предоставя подробна структура, състояща се от четири стандартни работни листа (Обобщение, Активи, Пасиви, Категории) за проследяване на финансови данни като част от стратегията за балансирана система за оценяване.

Използва познатия формат на Microsoft, което го прави достъпен за потребители с основни познания по Excel.

Интегрира финансови данни в по-широките усилия за управление на ефективността

🎯 Идеален случай на употреба: Този шаблон е идеален за бизнеса, фокусиран върху финансовата перспектива, тъй като ви позволява да проследявате приходите, разходите и разпределението на бюджета. Той е полезен за екипи и мениджъри, които искат специализиран финансов шаблон, който да включат в своя подход с балансирана система за оценяване, за да подобрят проследяването на бюджета и финансите.

5. Шаблон за балансирана система за оценяване от ClearPoint Strategy

чрез ClearPoint Strategy

Ако искате да внедрите успешна стратегическа рамка в цялата си организация, шаблонът за балансирана система за оценка на ClearPoint Strategy е чудесен вариант. Той предоставя проста и лесна за използване рамка за оптимизиране на проследяването на резултатите с разширени опции за персонализиране. Включва допълнителни полета за срокове и отговорности, което улеснява управлението на отчетността на екипа заедно с показателите за резултатите.

Най-доброто в този шаблон е, че включва подробни инструкции за съгласуване на Balanced Scorecard с вашите стратегически цели, коригиране на стратегиите въз основа на различни перспективи и разпределяне на отговорностите за подобряване на общата производителност.

Ето защо ще го харесате:

Съдържа специални полета за мерки и инициативи, които помагат за постигането на целите.

Предлага лесна интеграция с инструменти за визуализация в Excel за проследяване на ефективността в реално време.

Помага за свързване на стратегическите инициативи с измерими цели в четирите перспективи на Balanced Scorecard.

🎯 Идеален случай на употреба: Този шаблон е чудесен вариант за малки екипи и стартиращи компании, които се нуждаят от подробна и персонализирана балансирана система за оценка, за да проследяват ефективността и да я съобразят със стратегическия си план.

💡 Професионален съвет: Интегрирането на шаблона за балансирана система за оценяване в Excel с инструменти за отчитане е чудесен начин да проследявате напредъка и да видите цялостната картина. За да получат ясна пътна карта от гледна точка на растежа, много организации използват и автоматизирани отчети в Excel.

Ограничения при използването на шаблони на Microsoft Excel за отчети за балансирана система за оценяване

Ако сте създали отчет за балансирана система за оценяване в Excel, ще забележите няколко ограничения при прилагането на тази рамка в голям мащаб.

Тъй като повечето организации използват Balanced Scorecard или други подобни шаблони, за да определят стратегическите си цели и да разберат перспективите за растеж, това изисква участието и сътрудничеството на цялата компания. Извършването на тази задача в Excel се оказва трудно поради:

Липса на разширени функции : Microsoft Excel или всяка друга програма за работа с електронни таблици не разполага с разширените функции, необходими за сложна балансирана система за оценка, като например разширени аналитични функции и интеграция с инструменти за сътрудничество.

Ограничени възможности за визуализация: Въпреки че можете да създавате основни диаграми на Гант и други графики в Microsoft Excel, може да не е лесно да създадете визуално привлекателни и интерактивни табла.

Предизвикателства при сътрудничеството : Функциите за сътрудничество в Excel, особено в офлайн версиите, са основни. Сътрудничеството в реално време и актуализирането на данните са по-малко плавни в сравнение с платформите, проектирани специално за работа в екип.

Предизвикателства при контрола на версиите: Управлението на множество версии на вашата Balanced Scorecard е трудоемко, особено когато си сътрудничите с различни членове на екипа.

Съображения за сигурност: Ако вие или вашата организация работите с чувствителни данни, Excel може да не е идеалният вариант, предвид ограничените му контроли за достъп и функции за сигурност.

6 алтернативни шаблона за балансирана система за оценяване

Въпреки че има много безплатни опции за балансирана система за оценяване в Excel, те имат ограничени функционалности, както видяхме по-горе. Специализираният софтуер за балансирана система за оценяване като ClickUp запълва тази празнина, като предлага подобрена визуализация, сътрудничество в реално време и по-гладка интеграция с други инструменти. 🌟

За напреднали потребители, които се нуждаят от допълнителни възможности за персонализиране и сътрудничество, ClickUp предлага набор от шаблони за балансирана система за оценяване, които лесно изготвят стратегия за целите на компанията и проследяват ключовите показатели за ефективност. Тези шаблони опростяват настройването и поддържането на целите с помощта на балансирана система за оценяване и се интегрират безпроблемно с други инструменти за управление на проекти. 🤩

Ето подбрана списък с безплатни шаблони за балансирана система за оценяване от ClickUp:

1. Шаблон за балансирана система за оценяване на ClickUp

Изтеглете този шаблон Управлявайте бизнес целите на вашата организация с помощта на шаблона за балансирана система за оценяване на ClickUp.

Шаблонът за балансирана система за оценяване на ClickUp е предназначен за екипи, които искат да проследяват и управляват ефективно своите стратегически и финансови цели. Той включва раздели за четирите перспективи – финансова, клиентска, вътрешен процес и обучение и растеж – което ви позволява лесно да добавяте и проследявате цели и KPI.

Най-хубавото е, че той лесно се синхронизира с други функции за управление на проекти в ClickUp, което ви позволява да сътрудничите с екипите си в реално време, да разпределяте задачи, да разпределяте ресурси, да определяте крайни срокове и да се уверите, че вашите служители разбират своя принос към целите на организацията.

Вградените визуализации улесняват откриването на тенденции и наблюдението на KPI, всичко това в рамките на платформата ClickUp.

Ето защо ще го харесате:

Разделете целите и ключовите резултати на прости стъпки и делегирайте отговорности на всеки член на екипа, за да ги държите в синхрон.

Използвайте списъци за проверка, за да улесните процеса на приоритизиране на задачите и да насочите нещата в правилната посока.

Добавете интерактивни елементи като бутони, връзки и банери, за да създадете визуално привлекателна информация, която улеснява подобряването на комуникацията.

Вземайте решения за вашата компания, основани на данни, чрез актуалните анализи в ClickUp.

🎯 Идеален случай на употреба: Този шаблон е идеален за екипи, които търсят интегриран и сътруднически инструмент за балансирана система за оценяване с разширени функции за проследяване и визуализация.

2. Шаблон за баланс в ClickUp

Изтеглете този шаблон Лесно проследявайте финансовото състояние на вашата организация с помощта на шаблона за баланс на ClickUp.

Ако искате да включите финансови данни в подхода си към Balanced Scorecard, шаблонът за баланс на ClickUp е фантастична опция. Той предлага изчерпателна структура за проследяване на активи, пасиви и собствен капитал, което ви позволява да наблюдавате финансовото състояние на вашия бизнес в съответствие с вашите стратегически цели.

Шаблонът включва и персонализирани полета, контролни списъци и задачи, което улеснява сътрудничеството по финансовите цели. Проследявайте финансовите KPI, задавайте практически стъпки и лесно споделяйте листа с заинтересованите страни.

Ето защо ще го харесате:

Персонализирайте полетата за активи, пасиви и собствен капитал според нуждите на вашия бизнес.

Използвайте различни изгледи, включително изглед на диаграма на Гант, изглед на натоварването и изглед на календара.

Добавете вградени ClickUp Docs и други връзки заедно със задачи за проследяване на продажбите на отделни продукти.

Подобрете управлението на баланса си с коментари, автоматизации, съвместно редактиране и изкуствен интелект.

🎯 Идеален случай на употреба: Този шаблон е идеален за финансовите екипи на компаниите или проектните мениджъри, които се нуждаят от всеобхватно средство за проследяване на финансовото състояние и резултатите в съответствие с тяхната стратегия за балансирана система за оценяване.

3. Шаблон за матрица за голяма стратегия на ClickUp

Изтеглете този шаблон Подобрете вземането на решения въз основа на данни, като използвате шаблона за матрица за голяма стратегия на ClickUp.

Ако търсите начин да създадете и управлявате бизнес стратегиите на вашата организация, шаблонът ClickUp Grand Strategy Matrix Template ще ви помогне да създадете стратегическа карта за относителната пазарна позиция и конкурентите на вашата организация.

Шаблонът използва подход с четири квадранта, за да помогне на екипите да оценят напредъка си по отношение на растежа, стабилността и пазарния дял. Той ви позволява да планирате стратегиите си въз основа на пазарните условия и външните резултати, като ги свържете директно с измерими цели в Balanced Scorecard.

Ето защо ще го харесате:

Използвайте таблицата 2х2, в която от едната страна е темпът на растеж на пазара, а от другата – конкурентната позиция, и определете стойността на вас и вашата организация на пазара.

Проучете различните стратегии с помощта на анализ на разходите и ползите.

Подобрете проследяването на вашата обща стратегия чрез етикети за приоритети, множество изпълнители, вложени подзадачи и маркиране.

Проследявайте напредъка по всяка цел, като създавате задачи с персонализирани статуси като „Отворена“ и „Завършена“.

🎯 Идеален случай на употреба: Този шаблон е чудесен за бизнес мениджъри и стратези, които трябва да оценяват пазарната позиция на своята организация и да съгласуват стратегиите с показателите за ефективност на Balanced Scorecard.

4. Шаблон за стратегия за финансово управление на ClickUp

Изтеглете този шаблон Задайте финансови цели, планирайте бюджети и управлявайте ефективно ресурсите с шаблона за стратегия за финансово управление на ClickUp.

Финансовото управление е сложен процес, който изисква внимателно проследяване и планиране, а подходящият шаблон може да бъде решаващ за успеха или провала. Тук на помощ идва шаблонът за стратегия за финансово управление на ClickUp, който управлява и подобрява финансовите резултати на бизнеса в рамките на балансирана система за оценка.

Той предоставя подробна структура за проследяване на финансовите цели, мониторинг на ключови показатели за ефективност (KPI) като възвръщаемост на инвестициите (ROI) и идентифициране на области за намаляване на разходите или инвестиции. Този шаблон се отличава, защото помага за интегриране на финансовите стратегии с други бизнес цели, като осигурява съгласуваност между всички отдели.

Ето защо ще го харесате:

Организирайте финансите си с помощта на изчерпателни инструменти за управление на ресурси, проекти и задачи, както и с ефективни функции за бюджетиране.

Получете по-добра видимост на паричния поток, което в крайна сметка ще ви помогне да вземете информирани решения за вашата организация.

Следете без усилие разходите спрямо бюджета си за определени инициативи.

Сътрудничество с колеги в реално време за редактиране и определяне на финансови цели

🎯 Идеален случай на употреба: Както подсказва името, този шаблон е идеален за финансови екипи, финансови директори или проектни мениджъри, които трябва да управляват и проследяват финансовите резултати в съответствие със стратегическите си цели.

💡 Професионален съвет: Освен да използвате шаблоните на ClickUp, за да разберете отчетите за балансираната система за оценяване, използвайте и интегрираната функция „Табла “. Достъпвайте данни в реално време, дефинирайте показатели, откривайте пречки в работния процес и много други с таблата в ClickUp.

5. Шаблон за матрица за анализ на заинтересованите страни в ClickUp

Изтеглете този шаблон Получете структуриран подход за идентифициране и категоризиране на заинтересованите страни с шаблона за матрица за анализ на заинтересованите страни на ClickUp.

Ако търсите техническа рамка, която да ви помогне да разберете как да взаимодействате със заинтересованите страни и да управлявате удовлетвореността на клиентите, тогава шаблонът за матрица за анализ на заинтересованите страни на ClickUp е идеалното решение за вас.

Шаблонът помага на екипите да оценят влиянието и интереса на всички заинтересовани страни, като позволява ефективни стратегии за комуникация и ангажираност, които водят до постигане на организационните цели. Чрез нанасяне на заинтересованите страни в матрица, вие определяте на кого да се фокусирате за всяка стратегическа цел, подобрявайки сътрудничеството и вземането на решения между отделите.

Ето защо ще го харесате:

Приоритизирайте заинтересованите страни въз основа на тяхното влияние и интерес към стратегическите инициативи.

Използвайте персонализирани полета, за да проследявате плановете за комуникация и ангажираност за всеки заинтересован

Изслушайте обратната връзка от заинтересованите страни чрез шаблона, за да обогатите клиентското преживяване.

Разрешете потенциални конфликти между всички участници в даден проект или продукт.

🎯 Идеален случай на употреба: Този шаблон е идеален за проектни мениджъри, бизнес анализатори или стратегически екипи, които трябва да управляват взаимоотношенията със заинтересованите страни преди и по време на инициативи, насочени към растежа на компанията.

6. Шаблон за бизнес модел на ClickUp

Изтеглете този шаблон Заснемете и визуализирайте ключови бизнес компоненти с шаблона ClickUp Business Model Canvas.

Шаблонът Clickup Business Model Canvas е фантастична опция за екипи, които търсят визуален инструмент за управление, който да им помогне да разработят нов бизнес модел.

Макар че шаблонът се базира на стратегията за управление Business Canvas Model, той може да допълни вашия Balanced Scorecard Report. Просто казано, този шаблон Model Canvas ви помага да проектирате вашия бизнес модел, особено клиентските сегменти и ценностното предложение, докато Business Scorecard ще измерва бизнес резултатите ви.

Ето защо ще го харесате:

Уверете се, че всички области на вашия бизнес съответстват на вашите стратегически цели и показатели.

Проследявайте и организирайте темповете на напредък по време на сесиите за продуктови иновации.

Адаптирайте и визуализирайте бизнес модела си според нуждите.

Определете областите с висок растеж и потенциал в стратегията на вашата компания.

🎯 Идеален случай на употреба: Този шаблон помага на предприемачи, бизнес стратези и проектни мениджъри, които искат да изградят свои бизнес модели за по-добри отчети за балансирана система за оценяване.

Получете информация за ефективността с Balanced Scorecard в ClickUp

Можете значително да подобрите производителността и ефективността на вашата организация, като използвате подходящата балансирана система за оценка за вашите стратегически цели. Въпреки това, що се отнася до управлението на балансираните системи за оценка и актуализирането на данните за производителността, Excel може да ви се стори като опит да вкарате квадратен пирон в кръгла дупка поради различните си ограничения.

Тук на помощ идва ClickUp. ✅

С готови за употреба шаблони за балансирана система за оценяване, създадени за конкретни изисквания, вашият екип работи по-умно, а не по-усилено. От сътрудничество в реално време до безпроблемна интеграция с други инструменти, ClickUp пренася управлението и оценката на вашата ефективност на следващото ниво.

