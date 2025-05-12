10 AI генератора на бюлетини, които ще подобрят създаването на съдържание

Бюлетини са много ефективни за свързване с вашата целева аудитория, но създаването им може да отнеме много време.

Ето тук AI генераторът на бюлетини прави чудеса. Той може да автоматизира създаването на съдържание, да оптимизира дизайна и да персонализира съобщенията, като прави целия процес по-бърз и по-ефективен.

Но с толкова много налични опции, как да изберете подходящата? Точно за това сме тук, за да ви помогнем! Нека се впуснем в това, което прави един AI генератор на бюлетини страхотен, и да обсъдим топ 10 AI генератори на бюлетини.

Какво трябва да търсите в генератор на AI бюлетини?

Търсите AI генератор на бюлетини, който наистина отговаря на вашите нужди? Ето какво трябва да имате предвид, за да получите първокласно съдържание, ефективна автоматизация и функции, които съответстват на вашите цели.

🎨 Персонализиране

Софтуерът за бюлетини трябва да ви позволява да персонализирате бюлетините си, за да съответстват на гласа и стила на вашата марка. Независимо дали чрез редактори с функция „плъзгане и пускане“ или гъвкави шаблони, вие трябва да имате пълен контрол над външния вид и усещането на вашето съдържание.

🤖 Интелигентни предложения за съдържание

Потърсете AI инструмент, който може да ви помогне с създаването на персонализирано съдържание. Той трябва да анализира предишни кампании и да предлага съдържание, което резонира с вашата целева аудитория въз основа на нейните модели на ангажираност. Това е като да имате мини-стратег на една ръка разстояние!

⚡ Автоматизация

Искате нещо повече от просто инструмент за масово изпращане на имейли? Добър AI инструмент ще задейства изпращането на имейли въз основа на поведението на потребителите – например, ако някой направи покупка или кликне върху линк – като по този начин ще осигури навременна и персонализирана комуникация, без да се налага да правите нищо.

📊 Анализи и отчети

Данните в реално време са от съществено значение за оптимизиране на ефективността на бюлетина. Най-добрите инструменти ще ви покажат точно как се представят вашите бюлетини, за да можете да направите бързи корекции, които да поддържат интереса на абонатите и да подобрят бъдещите кампании.

📋 Предварително форматирани шаблони

Един ефективен AI генератор на бюлетини трябва да предлага разнообразие от предварително форматирани шаблони, които са напълно персонализируеми. Тези шаблони помагат за оптимизиране на процеса на дизайн, позволявайки на бизнеса да създава бързо визуално привлекателни и подходящи за марката бюлетини. Независимо дали се насочвате към различни индустрии или аудитории, персонализируемите шаблони гарантират, че вашето съдържание ще резонира и ще се откроява.

10-те най-добри AI генератори на бюлетини

Нека да видим топ 10 AI инструменти за генериране на бюлетини.

1. ClickUp (най-добър за оптимизирано създаване на съдържание с изкуствен интелект)

Започнете Използвайте ClickUp Brain, за да измислите идеи за бюлетини, да създадете шаблони и дори да напишете цялостен бюлетин от прости подсказки.

ClickUp е приложение „всичко в едно“ за маркетингови нужди. Маркетинговите функции на ClickUp помагат за създаването, управлението и публикуването на бюлетини – всичко това от една единствена платформа.

Аз изготвям, сътруднича и организирам съдържанието на бюлетина си в рамките на една и съща платформа. С помощта на ClickUp Docs мога да създавам подробни макети, да структурирам всяка секция от бюлетина и да вграждам изображения или видеоклипове в документа. Всичко се съхранява на едно място, от обсъждането на идеи до окончателните редакции.

Но тук нещата стават още по-добри – ClickUp Brain използва силата на изкуствения интелект за създаване на бюлетини. Той може да анализира съдържанието, което съм написал в Docs, да дава предложения или дори да генерира ново съдържание въз основа на моите първоначални идеи.

Генерирайте идеи и съдържание за бюлетини с ClickUp Brain

Независимо дали се нуждая от помощ при изработването на привлекателни заглавия, препоръки за рубрики, които да резонират с моята аудитория, или фина настройка на тона, ClickUp Brain гарантира, че моят бюлетин ще постигне всички желани резултати.

ClickUp се интегрира дори с инструменти като Mailchimp и други платформи за електронна поща, което улеснява синхронизирането на имейл кампании и изпращането на бюлетини, за да се правят важни съобщения, без да се налага да напускате работния си процес. По този начин ClickUp предлага ресурси за всичко – от създаване на съдържание до разпространение.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Chat: Оптимизирайте комуникацията, като позволявате на членовете на екипа да си сътрудничат в реално време, да споделят обратна връзка или да редактират черновите на бюлетина ви, без да напускат платформата с Оптимизирайте комуникацията, като позволявате на членовете на екипа да си сътрудничат в реално време, да споделят обратна връзка или да редактират черновите на бюлетина ви, без да напускат платформата с ClickUp Chat.

ClickUp Whiteboards: Планирайте структурата на бюлетина, изгответе стратегии за кампании и визуализирайте идеи за бюлетини с Планирайте структурата на бюлетина, изгответе стратегии за кампании и визуализирайте идеи за бюлетини с ClickUp Whiteboards

ClickUp MindMaps: Разбийте сложната информация за вашите Разбийте сложната информация за вашите маркетингови кампании и се уверете, че съдържанието на вашия бюлетин е структурирано логично с ClickUp Mind Maps . Независимо дали работите върху няколко бюлетина или организирате големи количества информация, ClickUp Mind Maps ви предоставя ясен и организиран поглед върху вашата стратегия за съдържание.

ClickUp Dashboards: Получете информация в реално време за ефективността на бюлетина с помощта на персонализирани джаджи и проследявайте ключови показатели като процент на отваряне, процент на кликване и ръст на абонатите с Получете информация в реално време за ефективността на бюлетина с помощта на персонализирани джаджи и проследявайте ключови показатели като процент на отваряне, процент на кликване и ръст на абонатите с ClickUp Dashboards

Ограничения на ClickUp

ClickUp изисква малко учене за новите потребители поради своите обширни функции.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 долара на месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Прочетете още: Търсите най-добрите инструменти за подобряване на сътрудничеството в екипа по отношение на документи? Открийте 10-те най-добри софтуера за сътрудничество по документи и намерете този, който най-добре отговаря на вашите нужди!

2. Visme (най-добър за персонализирани шаблони)

чрез Visme

Visme е инструмент за дизайн, базиран на изкуствен интелект, който опростява създаването на бюлетини с персонализирани шаблони за различни индустрии. Той помага за дизайна на атрактивни бюлетини, като предлага корекции в дизайна, като по-добри цветови комбинации или подобрения в оформлението.

Това може да ви спести време, особено когато трябва да създадете персонализиран, визуално привлекателен бюлетин, но нямате време да започнете от нулата. Шаблоните, задвижвани от изкуствен интелект, улесняват дизайна, а автоматизираното планиране гарантира, че всичко ще излезе в идеалния момент. Освен това, той може да анализира миналите взаимодействия, за да ви помогне да усъвършенствате съдържанието и да подобрите бъдещите резултати.

Най-добрите функции на Visme

Персонализирайте шаблони, базирани на изкуствен интелект, за различни индустрии и аудитории.

Използвайте редактор с функция „плъзгане и пускане“, за да добавяте лесно текст, изображения и други елементи.

Интегрирайте се безпроблемно с платформи за електронна поща за директно разпространение

Проследявайте ангажираността и ефективността с помощта на усъвършенствани инструменти за анализ

Ограничения на Visme

Софтуерът понякога забавя работата си, когато се използва в браузър.

Цени на Visme

Основно: Безплатно

Стартово ниво: 29 $/месец

Предимства: 59 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Visme

G2: 4,6/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 700 отзива)

3. Jasper AI (Най-добър за екипи за имейл маркетинг в големи компании)

чрез Jasper

Jasper AI е популярен AI асистент за писане и може да ви помогне при създаването на съдържание за бюлетини. Една от най-забележителните му характеристики е способността му да създава привлекателни заглавия и уводи за бюлетини. Не е нужно да прекарвате много време в обмисляне на идеи – Jasper ви предоставя варианти, които можете да променяте, за да отговарят на вашия стил. Той помага и при създаването на съдържание за различни раздели на бюлетина въз основа на ключови думи или кратко описание.

Неговият Marketing Editor настройва генерираното от AI съдържание, за да съответства на гласа, стила и тона на вашата марка. Можете също да зададете правила за форматиране, за да включите цитати и истории за успех, които могат да помогнат на вашия бизнес да расте.

Най-добрите функции на Jasper AI

Получете теми и персонализирайте тона за по-добър контекст

Възможност за бързи ревизии и подобрения на съдържанието

Създавайте бюлетини на над 25 езика

Разгледайте динамични шаблони за имейли, базирани на поведението на вашата аудитория.

Ограничения на Jasper AI

Тя не поддържа проучвания или идеи за мозъчна атака.

Цени на Jasper AI

Създател: 49 $/месец на работно място

Предимства: 69 $/месец на работно място

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Jasper AI

G2: 4,7/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (над 1800 отзива)

4. Taskade (най-добър за създаване на унифицирано работно пространство за бюлетини)

чрез Taskade

AI на Taskade предоставя унифицирана работна среда, като предлага безпроблемен начин за планиране и сътрудничество при създаването на бюлетини. Генераторът на бюлетини използва интуитивни шаблони , които ви помагат да започнете бързо, спестявайки време и усилия.

Можете да започнете, като въведете команди в създателя на бюлетини и лесно генерирате професионални бюлетини с AI-базирани инструменти за създаване и редактиране на съдържание. Освен това, безпроблемната му интеграция означава, че можете да се справите с всичко – от мозъчна атака до окончателни редакции – без да превключвате между няколко приложения, като поддържате работния процес гладък и ефективен.

Най-добрите функции на Taskade

Сътрудничество в реално време за гладко управление на проекти с колеги, предлагащо структурирано преживяване

Превключвайте изгледите (списък, табло, действие, мисловна карта) според нуждите на проекта и стила на планиране.

Съберете подходяща информация и идеи с помощта на AI, за да създадете привлекателно съдържание.

Ограничения на Taskade

Мобилното приложение изглежда малко тромаво и това се отразява на използваемостта и производителността му.

Цени на Taskade

Безплатно

Taskade Pro: 8 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Taskade for Teams: 16 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и отзиви за Taskade

G2: 4,6/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 60 отзива)

Прочетете още: 15 безплатни шаблона за комуникация по проекти

5. GrowthBar (най-добър за създаване на бюлетини, оптимизирани за SEO)

чрез GrowthBar

AI-базираният асистент за писане на GrowthBar, предназначен предимно за писане на блогове, е чудесен и за създаване на бюлетини. AI помага за оптимизиране на създаването на съдържание, като бързо генерира висококачествено, SEO-оптимизирано съдържание, гарантирайки, че вашите бюлетини са добре структурирани, интересни и оптимизирани за търсачките.

С възможност за създаване на съдържание на над 20 езика, той е идеален за компании, които работят с разнообразна аудитория. AI инструментът му помага и при количествени проучвания, като ви позволява да създавате атрактивни бюлетини, без да жертвате качеството или ангажираността.

Най-добрите функции на GrowthBar

Създавайте съдържание на базата на подсказки за бързо и ефективно писане

Оптимизирайте съдържанието за SEO, за да подобрите класирането си

Експортирайте и публикувайте директно от платформата

Интегрирайте с Google Chrome за безпроблемен работен процес

Ограничения на GrowthBar

Те са предназначени предимно за създаване на дълги текстове и може да не са подходящи за творческо писане.

Цени на GrowthBar

Безплатно: за 7 дни

Стандартен: 36 $/месец

Предимства: 74,25 $/месец

Агенция: 149,25 $/месец, фактурира се ежегодно

Оценки и отзиви за GrowthBar

G2: 4,8/5 (над 30 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

6. Junia AI (най-добър за създаване на дълги текстове въз основа на подсказки)

чрез Junia AI

Junia AI може да се предлага на пазара като инструмент за писане на блог постове, но е и солиден избор за създаване на дълги бюлетини. Дълбоката му персонализация и прецизност при обработката на подсказки отличават Junia AI от другите AI генератори на бюлетини.

AI писателят му обработва ефективно подсказките, превръщайки идеите в съгласувани раздели. Можете да настроите тона и стила, за да съответстват на уникалната идентичност на вашата марка с Brand Voice. Той предлага и разширени опции за форматиране на съдържанието, за да направите вашите бюлетини по-привлекателни.

Най-добрите функции на Junia AI

Създавайте бързо множество съдържания с Bulk Content Generator

Получавайте предложения в реално време за подобряване на потока и яснотата на съдържанието с AI Text Editor.

Използвайте шаблони с готови структури, за да ускорите създаването на съдържание за различни формати.

Ограничения на Junia AI

Липсва разширена персонализация за конкретни сегменти от аудиторията.

Цени на Junia AI

Безплатно

Създател: 34 $/месец

Предимства: 59 $/месец

Оценки и отзиви за Junia AI

Недостатъчно отзиви

7. HoppyCopy (най-добър за визуално привлекателни бюлетини)

чрез HoppyCopy

HoppyCopy се отличава със своята AI-базирана способност да генерира изображения и GIF файлове, което прави бюлетини визуално привлекателни и динамични. Независимо дали се нуждаете от привличащи вниманието визуални елементи , за да разчупите текста, или GIF файлове, за да добавите забавен, интерактивен елемент, AI се справя с това безпроблемно.

Можете да въведете подробностите за бюлетина си, като тема, аудитория и тон, а HoppyCopy генерира редактируема структура с подходящо съдържание, за да можете лесно да структурирате бюлетина.

Най-добрите функции на HoppyCopy

Експериментирайте с формати с няколко секции или с една история, за да подобрите ангажираността с бюлетина.

Персонализирайте тона, като изберете или въведете персонализирана опция.

Добавете визуални елементи, създадени с изкуствен интелект, за да подобрите съдържанието на бюлетина си.

Подобрете текста на бюлетина си с AI функции за редактиране

Ограничения на HoppyCopy

Понякога генерира неточно AI съдържание или добавя нерелевантни ключови думи.

Цени на HoppyCopy

Безплатно: за 7 дни

Стартово ниво : 29 $/месец

Pro : 49 $/месец

Pro+: 99 $/месец

Оценки и отзиви за HoppyCopy

G2: 4,8/5 (30 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

8. Caboodle AI (най-добър за персонализирани предложения за съдържание)

чрез Caboodle

Генераторът на AI бюлетини Caboodle прави създаването на бюлетини лесно, особено когато имате творчески блок. Той предлага персонализирани предложения за съдържание въз основа на предпочитанията и графиците на вашата аудитория, оптимизирайки кампаниите с бюлетини.

Той поддържа и съвместна работа по документи, така че можете да обсъждате идеи за бюлетини и да търсите обратна връзка от екипа си. Харесва ми и способността му да разбива сложни теми на лесни за четене раздели. Когато искате да обясните нещо подробно или техническо, функцията за писане на бюлетини на Caboodle помага да организирате съдържанието и да го напишете по начин, който е лесен за възприемане и поддържа интереса на читателите.

Най-добрите функции на Caboodle AI

Създавайте персонализирани бюлетини според интересите на всеки абонат

Лесно персонализиране с редактор с функция „плъзгане и пускане“, без да е необходимо кодиране.

Настройте бързо, използвайки предварително проектирани шаблони за последователен брандинг.

Проследявайте ключови показатели за ангажираност с аналитичен табло

Ограничения на Caboodle AI

Софтуерът съобщава за чести бъгове, които могат да повлияят на цялостното преживяване на потребителя.

Цени на Caboodle AI

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Caboodle AI

Недостатъчно отзиви

Прочетете още: Поемете контрол над стратегията си за социални медии с безплатни, персонализирани шаблони за календар за съдържание в Excel и Google Sheets – идеални за лесно планиране и публикуване!

9. HubSpot Email AI Tool (най-добър за безпроблемна интеграция с пакета на Hubspot)

чрез Hubspot

С AI Newsletter Generator на HubSpot можете лесно да създавате персонализирани бюлетини, като въведете тема, тип имейл и кратко описание. Той използва CRM данни, за да генерира персонализирано съдържание за по-добро ангажиране на клиентите.

Тя предлага предварително проектирани шаблони за бюлетини и редактор с функция „плъзгане и пускане“, с които можете да разширите мащаба на вашите маркетингови кампании. Освен това, анализите в реално време ви дават информация за ангажираността, така че да можете да усъвършенствате бъдещите си бюлетини.

Най-добрите функции на HubSpot Email AI

Получавайте препоръки за съдържание за имейл бюлетини въз основа на предишното взаимодействие

Получавайте препоръки за оптимално време за изпращане, за да постигнете по-добри резултати при отварянето на писмата.

Проследявайте процента на отворени писма и кликвания, за да подобрите бъдещите си кампании.

Създавайте персонализирани бюлетини, като интегрирате данни за клиентите от HubSpot CRM.

Ограничения на HubSpot Email AI

Тя не предлага отделни цени за инструменти за електронна поща, така че трябва да закупите целия пакет.

Цени на HubSpot Email AI

Marketing Hub Starter: 15 USD/месец на работно място

Платформа за начинаещи клиенти: 15 USD/месец на работно място

Marketing Hub Professional : 890 $/месец за 3 места

Marketing Hub Enterprise: 3600 долара на месец за 5 места

HubSpot Email AI – оценки и отзиви

G2: 4. 4/5 (над 11 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4000 отзива)

10. Интелигентен AI инструмент на Mailchimp (най-добър за автоматизация на бюлетини въз основа на поведението)

чрез Mailchimp

Платформата за генериране на бюлетини с изкуствен интелект на Mailchimp е проектирана да ви помогне да привлечете повече клиенти благодарение на възможността да създавате персонализирани имейли, използвайки автоматизация, базирана на поведението, и прецизна сегментация на аудиторията.

Например, можете да настроите автоматизирани кампании, които се задействат въз основа на действията на потребителите, като покупки или посещения на уебсайта, като по този начин гарантирате, че вашите съобщения винаги са актуални. Освен това функцията за отчитане в реално време помага за оптимизиране на кампаниите по време на тяхното изпълнение, така че можете да проследявате какво работи и да правите корекции в движение.

Най-добрите функции на Smart AI на Mailchimp

Персонализирайте автоматизацията на имейлите въз основа на действията на потребителите

Напишете привлекателни заглавия за бюлетини с помощта на Subject Line Helper.

Проследявайте ангажираността и оптимизирайте бюлетини с инструмента за A/B тестване.

Използвайте интуитивния инструмент за дизайн с функция „плъзгане и пускане” за лесно проектиране.

Ограниченията на Smart AI на Mailchimp

Разширени функции като специална телефонна поддръжка и мениджър за успех на клиентите са достъпни само при по-скъпите планове.

Цени на Mailchimp Smart AI

Безплатно

Essential: 4,54 $/месец, фактурира се ежегодно

Стандартен : 6,78 $/месец, фактурира се ежегодно

Премиум: 135,56 $/месец, фактурира се ежегодно

Оценки и отзиви за Smart AI на Mailchimp

G2: 4. 4/5 (5000+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 17 000 отзива)

Бонус: шаблони за бюлетини в Google Docs!

Подобрете своя бюлетин с ClickUp

Бюлетини са чудесен начин да поддържате пряка комуникация с аудиторията си, да я държите информирана и ангажирана, като същевременно популяризирате посланието на вашата марка.

Независимо дали искате да споделяте новини, предстоящи събития, специални оферти или ценна информация, ефективен генератор на бюлетини с изкуствен интелект може значително да повиши ангажираността, да спомогне за реализирането на конверсии и да спести време.

ClickUp е универсалното решение, което ще ви помогне да проведете успешно вашите имейл маркетингови кампании. С ClickUp Docs можете да оптимизирате целия процес на създаване на привлекателни бюлетини, а ClickUp Brain ви помага да подобрите вашите бюлетини с предложения за съдържание, базирани на изкуствен интелект.

Готови ли сте да опростите имейл маркетинга си с ClickUp? Регистрирайте се в ClickUp още днес и пренесете маркетинговите си кампании на ново ниво.