Как да се свържете с работодатели в LinkedIn (+примери)

С безброй кандидатури, които се състезават за едни и същи позиции, е трудно да се отличите на пренаселения пазар на труда. Ето защо да знаете как да направите трайно впечатление на работодателите не е просто полезно умение – то е от съществено значение.

LinkedIn е мястото, където професионалистите търсят възможности за кариерно развитие. Неговата обширна мрежа ви позволява да се свържете с лица, вземащи решения, да покажете своите умения и да кандидатствате за позиции, които не са публично обявени.

Всъщност, всяка минута се подават над 9000 кандидатури. Как да се свържете с работодател в LinkedIn и да направите трайно впечатление?

Нека разберем.

Разберете ролята на работодателите в LinkedIn

Рекрутерите в LinkedIn могат да работят за компания, агенция за подбор на персонал или като независими хедхънтъри. Те използват LinkedIn, за да намерят кандидати, чиито умения и опит съответстват на обявената позиция, като често откриват таланти извън традиционните борси за работа.

Тяхната роля се състои основно в търсене в базата данни на LinkedIn по ключови думи, длъжности, умения и образование. Например, работодател, който търси „старши анализатор на данни“, може да се фокусира върху умения като SQL или визуализация на данни.

Ето защо LinkedIn е ефективен инструмент за работодателите:

LinkedIn подчертава уменията, опита, препоръките и препоръките на кандидатите

Актуализациите в реално време уведомяват работодателите за промени в кариерата или нови умения, което позволява навременна връзка

Платформата се интегрира с много системи за проследяване на кандидати, което позволява лесно импортиране на подробности за работните места и кандидатите

🔍 Знаете ли, че... Всяка минута в LinkedIn се наемат седем души. Това показва колко ефективна е платформата както за работодатели, така и за търсещи работа.

Подготовка за изпращане на съобщение до работодател

Преди да натиснете „Свържи се“ или да изпратите съобщение на мениджърите по набиране на персонал, изпълнете следните стъпки, за да се уверите, че профилът ви се откроява:

1. Оптимизирайте профила си в LinkedIn, преди да се свържете с работодатели

Вашият профил в LinkedIn е повече от просто онлайн автобиография – той е първото впечатление, което оставяте, когато се свързвате с работодатели.

С толкова много раздели за попълване, може да е трудно да се ориентирате къде да насочите вниманието си. Ето най-важните неща, на които да обърнете внимание, преди да се свържете с работодатели:

Заглавие: Създайте ясно и професионално заглавие от не повече от десет думи, което отразява настоящата ви позиция и най-ценните ви умения.

Профилна снимка: Използвайте висококачествена, професионална снимка, която съответства на вашия личен бранд.

За: Създайте убедителна кариерна история от 2600 символа, в която да покажете своите умения, опит и уникални качества.

Образование и сертификати: Включете образователната си подготовка и съответните сертификати, за да демонстрирате квалификациите си.

Опит: Поддържайте актуална информация за професионалния си опит, като ясно опишете отговорностите и постиженията си. Бъдете откровени за всякакви пропуски в кариерата си.

Умения и препоръки: Свържете се с колеги и ръководители, за да получите препоръки, които да ви помогнат да изградите доверие.

Акцент: Подчертайте ключови проекти, статии или постижения, които показват вашите умения и принос

Ключови думи: Включете специфични за бранша ключови думи в заглавието, резюмето и описанието на работата, за да повишите видимостта си в търсенията на работодателите.

2. Проучете работодателя и неговата компания

След това проверете профила на работодателя в LinkedIn и страницата на компанията, за да научите повече за процеса на наемане, специализираните позиции и корпоративната култура. Това ще ви помогне да създадете персонализирано съобщение в LinkedIn, което да предизвика интерес.

За да направите правилното проучване:

Приложете филтри като „Размер на компанията“, „Ниво на опит“ и „Местоположение“, за да намерите работодатели във вашата индустрия и регион.

Идентифицирайте ключовите умения и квалификации от описанията на работните места, които да подчертаете в съобщението си

Наблюдавайте как мениджърът по наемането на персонал взаимодейства с контактите си, за да адаптирате тона си съответно

Проверете социалните медии на компанията, за да получите представа за нейните стратегии за набиране на персонал и култура

3. Персонализирайте заявката си за връзка

Простото искане за връзка не е достатъчно – винаги добавяйте кратко, но впечатляващо съобщение, за да направите искането си по-персонализирано. Обяснете накратко как сте открили профила им и защо искате да се свържете с тях.

Обща бележка Персонализирано съобщение Здравейте, бих искал да се свържа с вас. Здравейте, [име на работодателя], Натъкнах се на профила Ви, докато търсех информация за [име на компанията], и бях впечатлен от работата Ви в [конкретна област]. Бих искал да се свържа с Вас и да науча повече за потенциалните възможности във Вашата организация.

Създаване на перфектното съобщение до работодател

След като профилът ви е готов и имате информация за работодателите, е време да напишете съобщение, което да се откроява и да предизвика разговор.

1. Ключови елементи, които да включите в съобщението си

Направете съобщението си ясно и конкретно, като включите информация за това кой сте и какво търсите.

Въведение: Започнете с кратко въведение, което включва вашето име, настоящата ви позиция и кратко описание на професионалния ви опит. Това помага на работодателя да разбере кой сте с един поглед.

Причина за контакт: Изразете ясно целта си – дали се интересувате от свободна позиция, търсите съвет или искате да създадете контакти.

Стойност, която носите: Споменете вашите умения, конкретни постижения и опит, които съответстват на нуждите на работодателя.

Призив за действие: Завършете с призив за действие – попитайте дали са отворени за обсъждане на възможности или дали могат да ви дадат информация за позиции, които биха паснали на вашия профил.

2. Поддържайте професионален тон

Макар персонализацията да може да направи вашето съобщение по-забележимо, поддържането на професионален тон е също толкова важно за ефективната комуникация. Ето как:

Избягвайте неформалния език: Използвайте официален език и поддържайте уважителен тон

Бъдете кратки: Съобщението ви трябва да е кратко и директно – стремете се да напишете 2-3 кратки абзаца, които се фокусират върху най-важната информация.

Възпитанието е от съществено значение: Отчетете натоварената им програма и учтиво помолете за времето им, преди да изложите молбата си.

Проверете преди да изпратите: Проверете отново съобщението си за правописни, граматически грешки и пунктуация.

3. Въпроси, които да задавате и да избягвате

Задаването на добре обмислени въпроси може да подобри разговора ви с работодателите. Също толкова важно е обаче да избягвате въпроси, които могат да оставят отрицателно впечатление.

Въпроси Бележки ✅ Има ли позиции, които съответстват на моите умения и опит? Това показва инициативност и помага на работодателя да ви свърже с подходящи възможности ✅ Можете ли да споделите повече за процеса на наемане или корпоративната култура? Това показва искрен интерес към компанията и ви дава ценна информация за това какво да очаквате ❗С какво се занимава вашата компания? Това ви кара да изглеждате неподготвени ❗Можете ли да ми намерите работа? Това е прекалено директно и може да ви накара да звучите арогантно. Вместо това, фокусирайте се върху изграждането на естествени взаимоотношения и обсъждайте потенциалните роли по естествен начин.

Примери за ефективни съобщения за контакт в LinkedIn

Нека разгледаме няколко примера за съобщения в LinkedIn, които ще ви покажат как да се свържете с работодател в LinkedIn:

Пример 1: Непознат кандидат за свободна позиция

Здравейте, [име на работодателя], Натъкнах се на профила ви, докато търсех възможности в [Име на компанията]. С [X години опит] в [вашата област или специфични умения], считам, че бих бил подходящ за [конкретна длъжност или отдел]. Бих искал да се свържа с вас и да разгледам възможности, които съответстват на моя опит. Благодаря за отделеното време и се надявам да се свържем! [Вашето име]

Защо работи: Това съобщение е директно, подчертава подходящия опит и изразява искрен интерес към конкретна длъжност, показвайки на работодателя взаимните ползи от свързването.

Пример 2: Искане на информация за процеса на наемане

Здравейте, [име на работодателя], Надявам се, че сте добре! Наскоро се натъкнах на обявата за позицията [Длъжност] в [Име на компанията] и съм развълнуван от тази възможност. Бихте ли могли да споделите малко информация за процеса на наемане или за качествата, които търси екипът? Много ви благодаря за отделеното време! [Вашето име]

Защо работи: Това съобщение показва инициативност и искрен интерес към позицията, като същевременно кани рекрутера да предостави ценна информация. То е учтиво и показва уважение към времето на рекрутера.

Пример 3: Създаване на контакти за бъдещи възможности

Здравейте, [име на работодателя], Виждам, че сте специализирани в набирането на кадри за [индустрия/област]. С моя опит в [вашата област на експертиза], активно търся нови възможности. Бих искал да се свържем, за да можем да се държим в течение за бъдещи позиции. Благодаря и приятен ден! [Вашето име]

Защо работи: Това съобщение ви позиционира като проактивен кандидат, който цени мрежата от контакти, без да оказва незабавен натиск върху работодателя. То оставя вратата отворена за бъдещи възможности.

4 ефективни стратегии за последващи действия

Следенето след установяване на контакт с работодател може да се усеща като ходене по въже – не искате да бъдете натрапчиви, но също така не искате да изчезнете от радара им. Подходящо и обмислено проследяване може да направи разликата между получаване на интервю и забравяне в купчина имейли.

Ето защо:

Това ще върне вашия имейл в горната част на пощенската им кутия

Това показва вашия интерес към тяхната дейност

Нека разгледаме как:

1. Кога и как да продължите след първоначалното си съобщение

Специалистите по подбор на персонал често работят с много кандидати и е възможно вашият имейл просто да е бил пропуснат. Кратко последващо писмо може да помогне да привлечете отново вниманието им към вашето съобщение.

Ето как да успеете:

Изчакайте един до два дни, преди да направите последваща връзка. Ако е необходимо, изпратете второ съобщение след 7-10 дни, но избягвайте прекалено много имейли.

Бъдете кратки и учтиви в последващите си контакти

Споменете първоначалното си съобщение, за да припомните на работодателя за вас

Потвърдете ентусиазма си за тази възможност

Завършете с конкретно призив за действие, като например насрочване на разговор

Пример: Здравейте [рекрутър], исках само да проследя предишния си имейл относно [позицията]. Все още проявявам голям интерес и бих искал да се свържа с Вас, когато имате време. Благодаря за отделеното време!

2. Как да се справите с липсата на отговор или пропуснатите възможности

Ако не получите отговор след няколко опита за връзка, не го приемайте лично. Рекрутерите са заети и може би моментът не е подходящ. Същото важи и ако не получите работата – благодарете им за отделеното време и ги помолете да поддържат връзка с вас за бъдещи възможности.

Пример: Напълно разбирам и оценявам информацията. Бих искал да останем в контакт за бъдещи свободни позиции, които биха ми подхождали.

3. Предлагайте стойност и поддържайте връзка

Поддържането на връзка може да бъде от полза, дори и да няма незабавна възможност за работа. Споделяйте новини от бранша, подходящи статии или актуална информация за вашите постижения, за да останете забележими, без да изглеждате отчаяни.

Пример: Здравейте [рекрутър], намерих тази статия на тема [тема] и реших, че може да ви е интересна. Особено ми харесва мнението на автора по [подтема]. Бих искал да чуя вашето мнение по въпроса.

4. Подготовка за интервюто

След като си осигурите интервю, преминайте към стратегия за подготовка. Потвърдете датата, часа и формата на интервюто, за да избегнете объркване. Попитайте също дали има нещо конкретно, за което трябва да се подготвите, като технически тест или презентация, за да отговорите уверено на често задаваните въпроси по време на интервюто.

Здравейте, [име на работодателя], Благодаря Ви, че насрочихте интервюто ми за позицията [Длъжност]. Моля, потвърдете датата, часа и формата. Уведомете ме, ако има нещо специфично, за което трябва да се подготвя. Очаквам с нетърпение разговора ни. С уважение, [Вашето име]

3 съвета за успешна кампания за контакти в LinkedIn

Ето някои ефективни стратегии за контакти, които ще ви помогнат да изградите значими връзки с работодатели.

1. Публикувайте актуални теми и ключови идеи

Споделяйте редовно тенденции в бранша или лични преживявания по актуални теми, за да изградите доверие и да привлечете работодатели, които ценят лидерството в мисленето. Използвайте подходящи хаштагове, за да разширите обхвата си и да привлечете подходящата аудитория.

2. Ангажирайте се с съдържанието на работодателите

Публикувайте смислени отговори на публикациите на работодателите, за да демонстрирате знанията и ентусиазма си. Избягвайте да използвате емотикони или кратки отговори. Ако някой ви отговори, продължете разговора, за да поддържате връзките.

3. Избягвайте често срещаните грешки

Не проучвате работодателя: Ако не отбележите забележителните постижения или ценности на работодателя, това показва липса на искрен интерес.

Изпращане на общи съобщения: Общите шаблони не успяват да привлекат вниманието на работодателите, тъй като те получават безброй съобщения всеки ден.

Да бъдете настойчив или агресивен: Ако подходите към контактите си като към търсене на работа, може да изглеждате като човек, който се чувства оправомощен или отчаян, което ще отблъсне работодателите от контакт с вас.

История от експерт: Пример за успешно установяване на контакт

Нека разгледаме защо това съобщение на Дейвид С. Бейкър в LinkedIn е успешно.

Пример за успешно съобщение за контакт в LinkedIn

Персонализация : Съобщението започва с посочване на конкретни подробности, което го прави много вероятно да привлече вниманието на работодателя.

Неформален тон : Фрази като „Чувствайте се свободни да откажете или да игнорирате това – няма да ви тормозя“ намаляват напрежението и карат получателя да се чувства комфортно.

Предложение за добавена стойност : Съобщението подчертава опита на изпращача с приложението на получателя и предлага ценни идеи за подобрения в стратегията за потребителско преживяване. Това отговаря на проблемите на получателя, без да звучи като продажба.

Ясно CTA : Съобщението включва ясна покана за по-нататъшно обсъждане на стратегията за потребителско преживяване по имейл.

Вежливост : Завършете с искрена благодарност за инструмента на получателя и с надежда за бъдеща връзка.

Без натиск за последващи действия: Като посочите, че изпращачът няма да предприема последващи действия, вие зачитате времето на получателя, което прави контакта по-искрен.

LinkedIn предлага цялостен набор от инструменти и функции, с които да подобрите контактите си с работодатели. Ето как да ги използвате по най-добрия начин:

1. LinkedIn Premium

LinkedIn Premium е платена функция, която ви позволява да се свържете директно с работодатели, без да е необходимо да имате взаимна връзка. Основните функции включват:

InMail: Изпращайте съобщения до работодатели извън вашата мрежа. Всеки месец получавате определен брой кредити за InMail – пет с Premium Career и 15 с Premium Business.

Функция „Кой е разгледал профила ви“: Вижте кой е разгледал профила ви през последните 365 дни. Ако работодател го е разгледал, използвайте това като начало на разговор, като изразите интереса си към компанията или свободните позиции.

💡Съвет от професионалист: Използвайте AI инструменти за писане, за да създадете изпипани, привличащи вниманието InMails, които се открояват. Това може да ви спести време, като същевременно гарантира, че вашите контакти запазват професионален тон.

2. Препоръки и препоръки

Докато препоръките са бързи потвърждения на вашите умения, препоръките са задълбочени свидетелства, които служат като доказателство за вашия опит и характер.

Свържете се с бивши колеги или клиенти за препоръки, особено с тези, които са запознати с работата ви. За да насърчите взаимността, предложете да напишете препоръка в замяна.

Освен това, уверете се, че препоръките ви съответстват на уменията, които търсят работодателите във вашата област. Например, ако работите в областта на маркетинга, фокусирайте се върху препоръки за SEO, стратегия за съдържание и дигитален маркетинг, за да подобрите привлекателността на профила си.

3. Групи в LinkedIn

Присъединете се към групи в LinkedIn, за да се свържете с професионалисти, работодатели и лидери в бранша, които споделят вашите възгледи. Участвайте в дискусии и споделяйте идеи, за да се утвърдите като активен участник.

💡Съвет от професионалист: Потърсете групи, фокусирани върху обяви за работа или набиране на персонал в конкретна индустрия. Някои работодатели споделят ексклузивни обяви тук, преди да ги публикуват.

4. Събития в LinkedIn

Събитията в LinkedIn улесняват виртуалното създаване на контакти и срещите, специфични за дадена индустрия. Много работодатели посещават тези събития, за да търсят таланти.

💡Професионален съвет: Използвайте функцията „Участници“, за да идентифицирате ключови рекрутери и лидери в бранша по време на събития. Това може да ви помогне да подготвите персонализирани съобщения или въпроси.

Макар тези функции на LinkedIn да са полезни за установяване на контакти, управлението на вашите усилия може да бъде предизвикателство. Ето тук се оказват полезни инструменти за бизнес съобщения като ClickUp.

Използвайте ClickUp, за да организирате и проследявате контактите си в LinkedIn

ClickUp е многофункционален инструмент за управление на проекти, който обединява всички ваши професионални цели, задачи за изграждане на мрежа от контакти и комуникации в една платформа.

Това ви помага да проследявате ефективно усилията си за установяване на контакти, включително с кого сте се свързали, кога да продължите и следващите стъпки в пътуването ви към изграждане на мрежа от контакти.

Ето как можете да използвате функциите на ClickUp за ефективно общуване в LinkedIn:

1. Проследявайте разговорите с ClickUp Tasks и Email

ClickUp Tasks централизира всички дейности, свързани с контактите, на едно място.

Организирайте задачите си за контакти с ClickUp Views — изберете от списък, таблица, табло и др.

Можете да създадете конкретни задачи в ClickUp за различни сегменти на контакти, като „Свържете се с основатели на стартиращи компании“ или „Следвайте влиятелни лица в бранша“. Тази организация ви позволява да управлявате усилията си за контакти за всяка група, без да смесвате стратегии или съобщения.

Можете също да използвате полетата за персонализиране, за да добавите допълнителни подробности към всяка задача, като информация за контакт, статус на отговора и приоритет.

С изгледа „Таблица“ или „Списък“ можете лесно да проследявате задачите в различни сегменти, за да поддържате всичко в ред. Освен това изгледът „Календар“ ви дава ясна визуализация на графиците за контакти, включително дати за последващи действия и графици за интервюта.

Освен това функцията за управление на имейли на ClickUp се интегрира с различни имейл услуги, така че можете да управлявате всичките си имейли, свързани с LinkedIn, от една платформа.

Консолидирайте и следете разговорите по имейл, свързани с LinkedIn, с ClickUp Email

Уведомленията в реално време също ви държат в течение за отговорите и новите съобщения. Това ви позволява да реагирате навреме и ви гарантира, че ще се възползвате максимално от всяка възможност. Освен това, мобилните възможности на ClickUp ви позволяват да управлявате задачите си за контакти и имейлите си, докато сте в движение.

2. Напишете професионално представяне с ClickUp Brain

ClickUp Brain е вашият AI асистент за генериране на идеи и създаване на впечатляващи представяния в LinkedIn, които привличат вниманието на работодателите и мениджърите по подбор на персонал.

Използвайте естествени езикови подсказки с ClickUp Brain, за да създадете впечатляващи представяния

Ето как:

Въведете няколко ключови думи, свързани с представянето ви, и ClickUp Brain ще ви предложи няколко опции, с които да започнете

Изберете предпочитания от вас тон – формален, неформален, хумористичен или сериозен – в съответствие с вашата личност и аудитория

Поставете съществуващото си представяне, за да получите информация за яснотата, краткостта или ангажираността му, и помолете AI да съкрати или удължи текста или да подобри тона му.

Поискайте интересни факти или анекдоти, за да подобрите представянето си

3. Съхранявайте съобщенията в ClickUp Docs

Използвайте ClickUp Docs, за да създадете специални документи, които организират съобщенията по аудитория, цел или кампания. Тази структура улеснява намирането и препращането към конкретни усилия за контакти, като минимизира риска от пропуснати възможности и забравени последващи действия.

Организирайте комуникациите си в LinkedIn в ClickUp Docs

Освен това, използването на готови шаблони на ClickUp за често срещани сценарии за контакти може да ви спести време.

Шаблонът за предложение за работа на ClickUp разполага с предварително попълнена структура, което позволява бързо персонализиране за всяка възможност за работа. Това ви спестява писането на предложение за работа от нулата и ви помага ефективно да очертаете вашите квалификации, услуги и графици на проектите.

Изтеглете този шаблон Създавайте лесно професионални предложения с предварително създадения шаблон за предложение за работа на ClickUp

Шаблонът предлага различни изгледи, включително

Gantt View: Начертайте предложението си от начало до край и определете срокове за различните етапи, като проучване, изготвяне на чернова и ревизии.

Календар: Проследява важни дати и крайни срокове, свързани с предложението ви за работа

Board View: Предлага табло в стил Kanban, което позволява лесно да премествате задачите между етапи като „Изследване“, „Изготвяне“, „Преглед“ и „Завършено“.

Освен това, шаблоните за търсене на работа на ClickUp ви помагат да организирате цялата си информация, свързана с работата – като кандидатури за работа, свободни работни места, рейтинги на компании и ресурси за интервюта – на едно място.

Изтеглете този шаблон Управлявайте и проследявайте без усилие информацията, свързана с търсенето на работа, с шаблона за търсене на работа на ClickUp

Подходящ е както за начинаещи, така и за напреднали потребители, като предлага бърза настройка и персонализиране за индивидуално търсене на работа. Шаблонът включва и статуси като „Отворен“, „Кандидатстван“, „В очакване“ и други, които осигуряват ясна видимост на статуса на всяка кандидатура.

С различни опции за преглед можете удобно да визуализирате напредъка си в търсенето на работа. Например, изгледът „Списък“ показва подробна разбивка на всички кандидатури за работа, докато изгледът „Календар“ помага да визуализирате предстоящи крайни срокове, интервюта и дати за последващи действия на времева линия.

ClickUp предлага и шаблони за технически автобиографии, които ще ви помогнат да представите уменията, проектите и постиженията си в ясен и професионален формат, независимо дали кандидатствате за позиция в областта на програмирането или за роля в управлението на технологични проекти.

💡Съвет от професионалист: Използвайте шаблон за кариерна карта, за да оцените настоящите си компетенции, да идентифицирате пропуските в уменията си и да разработите стратегия за постигане на кариерните си цели.

Приемете последователна стратегия за създаване на контакти

Освен да знаете как да се свържете с работодател в LinkedIn, трябва да можете да поддържате присъствието си в LinkedIn и да разширявате мрежата си от контакти. Постоянството е ключът към успеха. Ето как да го постигнете:

Изграждане и поддържане на присъствието ви в LinkedIn: Публикувайте редовно, ангажирайте се с съдържанието на другите и споделяйте новини от бранша. Поддържайте профила си пълен и актуален, за да привлечете работодатели

Ангажирайте се с съдържание, свързано с вашата индустрия: Взаимодействайте с публикации във вашата област, за да се позиционирате като активен участник в индустрията.

Поддържайте мрежата си активна и разрастваща се: Свързвайте се с поне един нов контакт седмично чрез съобщения или публикации в LinkedIn. Поддържайте съществуващите взаимоотношения, като ги споменавате в публикациите си и се ангажирате с тяхното съдържание.

Планиране на редовни дейности и напомняния в LinkedIn: Използвайте Използвайте ClickUp Reminders , за да планирате редовни публикации, да се свържете с работодатели и да проследявате усилията си за установяване на контакти, за да останете в съзнанието им.

Подобрете уменията си за контакти в LinkedIn с ClickUp

Когато пишете на работодатели в LinkedIn, вие ефективно разширявате мрежата си от контакти и откривате нови възможности за работа. Ако го правите стратегически, това ви отличава от останалите и увеличава шансовете ви да си намерите мечтаната работа. Надяваме се, че тези съвети за това как да се свържете с работодател в LinkedIn ще ви бъдат полезни.

Мощните инструменти на ClickUp оптимизират процеса на контактиране в LinkedIn, намаляват претоварването от мрежата и повишават потенциала ви за създаване на значими връзки, които водят до възможности за работа или професионално развитие.

ClickUp Docs съхранява и организира съобщенията за контакти за бърз достъп, а ClickUp Brain ви помага да създадете впечатляващи представяния, съобразени с вашата аудитория. Освен това, предварително създадените шаблони ви спестяват време и гарантират изтънчена и професионална комуникация.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и пренесете мрежата си от контакти на следващото ниво.