TickTick или Things 3: Кой мениджър на задачи е най-добър през 2025 г.?

Задачите ви се натрупват, крайните срокове наближават, а умът ви се чувства като хаотична смесица от напомняния и списъци за проверка. Оставате с въпроса: „Откъде да започна?“ Звучи ли ви познато? Всички сме били в тази ситуация. Тук може да ви помогне едно добро приложение за списъци със задачи. То може да организира задачите ви на едно място, да разреди ума ви и да ви даде несравнимото удовлетворение от отмятането на задачите. ✅

Сред множеството приложения за списъци със задачи, TickTick и Things 3 се открояват с ефективния си и гъвкав подход към управлението на задачите. Но кое от тях е подходящо за вас?

В тази публикация ще обсъдим TickTick и Things 3, за да ви помогнем да намерите най-подходящия инструмент за организиране на работата и личния си живот. 📋✨

Какво е TickTick?

TickTick е личен асистент за продуктивност, който ви помага да организирате и проследявате работни проекти и индивидуални цели на едно място. Като приложение за списък със задачи, то ви позволява да създавате множество списъци, да добавяте задачи чрез гласови бележки, да преобразувате имейли в задачи, да задавате напомняния за задачи и да добавяте повтарящи се задачи, за да създадете дневен график. 📆

Приложението разполага и с полезни функции като календар и Kanban табло, които са подходящи за управление на проекти и сътрудничество с екипа ви. Освен това таймерът Pomodoro ви помага да се концентрирате върху важните задачи, което е отличителна черта в сравнението между TickTick и Things 3.

Функции на TickTick

TickTick предлага много функции за управление на задачи, проследяване на навици и сътрудничество в екип. Нека разгледаме някои от основните му функции:

1. Управление на задачите чрез списъци

Ако предпочитате прост и ясен списък за проследяване на ежедневните си задачи, TickTick може да бъде чудесно допълнение към вашия набор от цифрови инструменти. Той предлага два типа списъци за управление на задачи: „Редовен списък“ и „Умен списък“.

Можете да използвате функцията „Редовен списък“, за да категоризирате задачите в „Работа“, „Лично“, „Образование“ или друга категория за по-голяма ефективност. Това също ви помага да управлявате задачите за различни проекти на едно място.

Следва функцията „Smart List“. Тя филтрира задачите въз основа на крайни срокове, етикети, приоритети, местоположение и други условия.

📌 Например, можете да видите списъка „Днес“ за всички задачи, които трябва да бъдат изпълнени днес. По същия начин списъкът „Следващите 7 дни“ показва задачите, които трябва да бъдат изпълнени през следващата седмица.

Функцията „Smart List“ обаче е достъпна само в абонамента Premium.

2. Въвеждане и управление на задачи

Една от отличителните характеристики на TickTick е интелигентното въвеждане и управление на задачи, което опростява създаването и организирането на задачи. Вместо ръчно да задавате крайни срокове, приоритети или етикети, TickTick използва обработка на естествен език, за да разпознава тези подробности, докато пишете.

📌 Например, ако напишете (или кажете) „Изпрати тримесечния отчет до петък в 15:00“, TickTick автоматично ще зададе крайния срок и напомняне за тази задача.

С TickTick можете лесно да организирате задачите си, като използвате списъци, етикети и нива на приоритет. Приложението ви помага да управлявате няколко проекта едновременно, без да се чувствате претоварени. TickTick поддържа и бързо въвеждане на задачи чрез гласови команди, така че можете да добавяте нови задачи, докато сте в движение, което го прави идеално за заети хора, които се нуждаят от бързо и ефективно управление на задачите.

3. Множество сигнали и напомняния

Системата за предупреждения и напомняния на TickTick гарантира, че винаги ще сте в крак с задачите си. Можете да зададете няколко напомняния или „досадни предупреждения“ за задачи, за да сте сигурни, че никога няма да пропуснете краен срок за задача или важно събитие. Функцията „Повтарящо се напомняне“ работи добре за седмични срещи, рождени дни или срокове за плащане на сметки.

Това, което го прави по-специален, е персонализирането на напомнянията въз основа на местоположението. Можете да зададете сигнали за конкретни часове или дати, или дори когато пристигнете на определено място.

📌 Например, можете да получите сигнал да купите продукти, когато сте близо до магазина.

TickTick ви позволява да изберете как да получавате известията – чрез уведомление, имейл или push известие на вашия смарт часовник.

4. Гъвкави изгледи на календара

TickTick допълнително опростява управлението на задачите чрез гъвкавия си календар, който предлага визуален и персонализиран начин за организиране на графика ви. Можете да преглеждате задачите си по пет начина: ежедневно, седмично, месечно, на две седмици и по времева линия. ⏳

Календарът на TickTick предлага лесна за използване функция за плъзгане и пускане, която ви позволява да коригирате крайните срокове на задачите или да пренареждате събитията безпроблемно, без да нарушавате цялата си програма. Освен това TickTick се интегрира с календари на трети страни, като Google Calendar, което ви позволява да управлявате всичките си срещи, заседания и крайни срокове на едно място. Това прави TickTick ефективно приложение за ежедневно планиране.

5. Таймер Pomodoro

Имате нужда от помощ, за да останете фокусирани? Вграденият Pomodoro Timer на TickTick е създаден, за да повиши фокуса и продуктивността. Можете да планирате 25-минутни работни сесии за приоритетни задачи, последвани от кратка почивка.

Таймерът се интегрира безпроблемно с вашия списък със задачи, което ви позволява да стартирате сесия директно от всяка задача. TickTick също така проследява вашите Pomodoro сесии, за да види колко дълго сте работили и колко почивки сте си взели. Това ви помага да останете мотивирани и да не се отклонявате от плана си.

Можете дори да пуснете бял шум на заден план, докато таймерът Pomo е включен, за да подобрите концентрацията си. 🧘

💡Съвет от професионалист: За да увеличите производителността си, опитайте да комбинирате Pomodoro Timer с плейлист, специално създаден за концентрация. Изберете инструментална музика или звуци от природата, които ви помагат да се концентрирате, да намалите разсейването и да подобрите способността си да останете фокусирани по време на работните си сесии. 🔥

Цени на TickTick

Безплатно

Премиум: 35,99 $/година

Какво е Things 3?

Things 3 е елегантно и лесно за използване приложение за управление на задачи за потребители на Apple. То е популярна алтернатива на TickTick и съчетава красив дизайн с интуитивни функции, което улеснява организирането на задачите ви и поддържането на продуктивността ви. ⚡

Независимо дали управлявате лични проекти, задачи, свързани с работата, или дългосрочни цели, Things 3 предоставя опростена среда без разсейващи фактори, която ви помага да се концентрирате върху най-важното.

Идеален е за разделяне на по-големи проекти на управляеми стъпки и организиране на всичко.

Функции на Things 3

Ето най-полезните функции на Things #:

1. Разбивка на проекта и заглавия

Things 3 се отличава с функцията си за структуриране на проекти. Вместо да управлявате дълъг списък със задачи, можете да групирате свързани задачи под конкретни заглавия, като по този начин придадете на проекта си ясна визуална йерархия. Това е една от най-често хвалените функции при сравнението между TickTick и Things 3.

Представете си, че работите по мащабна кампания или събитие. Вместо да се взирате в хаотичен списък със задачи, можете да организирате всичко по категории – „Изследване“, „Планиране“ и „Изпълнение“ – с отделни задачи, изброени под тях.

Това улеснява фокусирането върху една секция, без да се губи от поглед общата цел. Освен това, визуалната яснота помага за намаляване на стреса, като предоставя пътна карта за завършване.

2. Магически бутон плюс

Бутонът Magic Plus в Things 3 е повече от просто начин да добавяте задачи – той е вашият пряк път към продуктивността. Представете си, че можете бързо да записвате задачи или идеи в момента, в който ви хрумват, независимо къде се намирате в приложението. Ето как работи бутонът Magic Plus. ✨

Записвайте нови задачи или идеи незабавно, независимо къде се намирате в приложението. Трябва да добавите нещо в последния момент? Просто докоснете и го добавете, и то ще бъде сортирано, без да прекъсва работния ви процес.

3. Чеклисти

Функцията „Чеклист“ в Things 3 ви помага да предоставите контекст за вашите задачи, което я прави идеална за разбиване на сложни задачи на малки стъпки.

📌 Например, вместо „Планиране на събитие“, създайте списък с „Резервиране на място“, „Организиране на кетъринг“ и „Изпращане на покани“, за да поддържате всичко организирано и проследимо.

4. Бързо търсене

Функцията „Бързо търсене“ в Things 3 ви позволява да намерите точно това, от което се нуждаете, без да претърсвате безкрайни списъци.

С няколко натискания на клавиши можете да търсите задачи, задачи за изпълнение, проекти и конкретни подробности в целия си списък със задачи.

Представете си, че сте в разгара на натоварен ден и трябва да намерите тази важна задача, скрита дълбоко в проекта. Вместо да губите време в превъртане или търсене в папки, натискате Quick Find, въвеждате ключова дума и voilà – всичко, което е свързано с нея, се появява незабавно.

5. Напомняния в точното време

Напомнянията в Things 3 ви помагат да сте в крак с важните задачи. Независимо дали става дума за важна среща или личен краен срок, Things 3 ви предлага няколко лесни начина за настройване на напомняния.

Можете да кликнете, за да добавите напомняния директно, докато планирате задачите си, което улеснява настройването на сигнали при планирането на задачите. Просто натиснете „Добави напомняне“, изберете времето и готово.

📌 Предпочитате да пишете? С естествения езиков анализатор на Things 3 можете да въведете напомняния като „Том, 20:00 ч.“ и приложението автоматично ще разбере и зададе часа за вас. За тези, които обичат решенията без използване на ръце, интеграцията с Siri ви позволява да задавате напомняния, като говорите директно на вашия iPhone. Просто кажете: „В Things, напомни ми да изпратя съобщение на Алекс утре в 5 сутринта“ и вашето Apple напомняне е зададено.

Цени на Things 3

Отделна еднократна такса за всяко от вашите iOS устройства:

Mac: 49,99 $

iPad: 19,99 $

iPhone и Apple Watch: 9,99 $

Vision Pro: 29,99 $

TickTick и Things 3: сравнение на функциите

И TickTick, и Things 3 предлагат впечатляващи функции за управление на задачи и приложения за задачи, като всяко от тях има уникален стил. Ето кратък преглед на техните функции, за да можете да изберете най-подходящия инструмент за изпълнение на задачите:

Функции TickTick Things 3 Леснота на използване Има крива на обучение, за да разберете всички функции Опростен потребителски интерфейс Въвеждане на задачи Поддържа въвеждане на естествен език за бързо планиране Въвеждане на задачи без обширно разбор на езика Наличност Достъпни както за Apple, така и за Android устройства. Достъпно само на устройства на Apple Сътрудничество Разрешено Не е разрешено Проследяване на времето Налично Не е налично Напомняния Множество напомняния и досадни напомняния за задачи, за да сте сигурни, че няма да пропуснете краен срок Функция Fastlane reminders за настройка на напомняния за задачи в календара на Apple Изглед на задачите Изглед на списък и изглед на календар Изглед на списък и изглед на календар Безплатна версия Да, но с ограничени функции Не Цена Премиум план на TickTick: 35,99 $/година Еднократна покупка:Mac: 49,99 $iPad: 19,99 $iPhone и Apple Watch: 9,99 $Vision Pro: 29,99 $ Най-подходящо за Всички потребители, които търсят просто управление на времето и сътрудничество при задачите Потребители на Apple, които търсят изчистен визуален дизайн за организиране на задачите

1. Управление на задачите

TickTick

TickTick се отличава със способността си да управлява множество списъци със задачи на един екран, което го прави отличен избор за съчетаване на различни аспекти от живота и работата ви на едно място.

Things 3

От друга страна, Things 3 впечатлява с функциите си Project Breakdown и Headings. Те ви позволяват да структурирате големи проекти в управляеми секции и осигуряват ясна визуална йерархия и организация.

🏆 Победител: TickTick за балансиране на множество задачи в различни проекти с опростения си изглед с много списъци

2. Напомняния и предупреждения

TickTick

TickTick предлага широка гама от опции за персонализиране на напомнянията и предупрежденията ви. Можете да зададете конкретни часове, дати и местоположения и дори да изберете звукови и вибрационни модели. Можете също да свържете TickTick с календара си и други приложения, за да сте сигурни, че винаги сте в течение.

Things 3

В контраст с това, Things 3 блести с функцията си Fastlane, която гарантира, че напомнянията се синхронизират незабавно на всичките ви устройства. Това означава, че когато зададете напомняне на телефона си, то веднага се актуализира на компютъра и таблета ви, като поддържа уведомленията ви последователни и навременни.

🏆 Победител: Things 3 благодарение на функцията Fastlane, която осигурява актуализации в реално време на всички устройства.

3. Управление на времето

TickTick

Таймерът Pomodoro на TickTick се отличава с вградени сесии за концентрация, които ви помагат да повишите производителността си с структурирани интервали на работа и почивки. Тази функция е чудесна за потребители, които предпочитат подход с времеви ограничения за управление на работата си.

Освен това, TickTick има функция Eisenhower Matrix, с която можете да подредите задачите си в четири категории: „Спешни и важни“, „Неспешни и важни“, „Спешни и неважни“ и „Неспешни и неважни“. Тя ви помага да идентифицирате важните и спешните задачи, за да можете да ги завършите първи.

Things 3

Things 3 обаче не включва таймер Pomodoro, но предлага гъвкави календарни изгледи и навременни напомняния, които могат косвено да помогнат за управлението на времето.

🏆 Победител: TickTick заради функциите Pomo Timer и Eisenhower Matrix.

TickTick и Things 3 в Reddit

Проверихме и потребителските ревюта в Reddit, за да видим кой инструмент е по-добър. Ето какво казват потребителите на Reddit за TickTick и Things 3.

Един потребител на Reddit изрази много ясно мнението си за Things 3.

„Things 3 е проста, но това, което ми харесва и я отличава от много други приложения, е страхотната синхронизация между устройствата. Простотата и възможността да продължиш работата си отвсякъде я поставят пред повечето приложения. ”

Друг потребител предлага да пробвате TickTick и Things 3 и да използвате този, който отговаря на вашите нужди.

„Мисля, че всичко се свежда до философията на двете приложения. Things има много категорично мнение за това как трябва да управлявате задачите си. Затова цялото нещо изглежда малко ограничено и рестриктивно. Но за някои хора това е нещо добро. Аз съм един от тях. Things е приложението, което използвам най-често. То отговаря на начина, по който искам да управлявам задачите си. То е минималистично и има точно толкова функции, колкото ми трябват, и нищо повече. И е удоволствие да го използвам. Други хора искат повече гъвкавост и контрол и да могат да използват инструмент, който могат да персонализират малко повече според начина, по който работи мозъкът им. Това е TickTick. Прекарал съм много време и с двете и лично аз съм по-продуктивен и по-малко претоварен с Things. ”

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на TickTick и Things 3

Сега можете да решите дали да изберете TickTick или Things 3. Въпросът обаче е, че ако изберете TickTick, може да загубите възможността да разделите проектите на по-прости задачи или етапи. А ако изберете Things 3, ще трябва да направите компромис с функцията за проследяване на времето.

Така че, ако все още се колебаете между TickTick и Things 3, позволете ни да ви представим ClickUp. То съчетава предимствата и на двете приложения, като предлага още повече функции безплатно. Освен това, като уеб приложение и мобилно приложение, то осигурява достъпност на различни платформи.

ClickUp е надежден инструмент за управление на задачи, който предлага всеобхватни функции за оптимизиране на работния процес и повишаване на производителността при ежедневните задачи. Нека разберем защо той е мощна алтернатива на TickTick и Things 3.

Планирайте, организирайте и сътрудничете по всеки проект с ClickUp Tasks, без да пропускате нищо

Разширено управление на задачите

ClickUp Tasks е като вашата лична машина за продуктивност. Можете да създавате задачи, да добавяте категории задачи чрез добавяне на етикети и статуси и да задавате приоритети на задачите. Това ви помага да организирате и филтрирате задачите като професионалист.

Можете да добавите контекст към задачите си с помощта на потребителски полета, като проект, местоположение, клиент и др. Освен това, ClickUp Tasks ви позволява да свържете свързани и зависими задачи, за да проследявате напредъка им и да идентифицирате пречките. Тази възможност го прави фаворит в състезанието между TickTick, Things 3 и други приложения за списъци със задачи, благодарение на неговата усъвършенствана персонализация и гъвкавост.

Проследявайте напредъка на задачите, задавайте приоритети и идентифицирайте пречките при изпълнението им с ClickUp Tasks

Вместо да се придържате към стандартни статуси като „Отворен“ или „Затворен“, ClickUp ви позволява да създавате персонализирани статуси, които се вписват перфектно във вашия работен процес. Можете да имате статуси като „В процес“, „В очакване на преглед“ или „Блокиран“, което осигурява по-голяма яснота за състоянието на всяка задача.

Създавайте статуси според нуждите си и ги проследявайте като професионалист с ClickUp Custom Statuses

В зависимост от това, което работи най-добре за проекта, можете да преглеждате задачите си по различни начини, независимо дали това е списък, Kanban табло или календар. Подзадачите могат да бъдат персонализирани, за да показват точно информацията, от която се нуждаете, когато ви е необходима.

Преглеждайте задачите си по различни начини с ClickUp Views

ClickUp не е само за управление на проекти или проследяване на задачите на екипа. Можете лесно да го използвате за управление на личните си проекти или събития в календара. Ето как нашите потребители разчитат на ClickUp като лично приложение за списък със задачи с изкуствен интелект.

Но това не е всичко.

С ClickUp Brain получавате личен AI асистент, който автоматизира управлението на задачите, като предоставя обобщения на задачите и ежедневни отчети за напредъка. Той също така автоматизира действията, планирането на подзадачите и попълването на данни.

Автоматизирайте повтарящите се задачи без усилие с ClickUp Brain

Но това не е всичко.

ClickUp Brain може също да анализира данни от проекти, за да подобри вземането на решения, да оцени разходите, да оптимизира разпределението на ресурсите, да предвиди нуждите от капацитет, да рационализира управлението на екипа и да следи потенциалните рискове – всичко това в реално време. Управлението на задачите никога не е било толкова лесно с ClickUp Tasks и ClickUp Brain.

Вземете информирани решения с перфектните предложения на ClickUp Brain

Бързи и лесни напомняния

Напомнянията в приложенията за управление на задачи могат да ви се струват като досадни известия, които ви дразнят. ClickUp Reminders предлага персонализирана система, която ви държи в течение за вашите задачи, без да ви се струва натрапчива.

Можете да маркирате напомнянията си с цветове, да настроите параметрите според вашия стил и да сте сигурни, че винаги ще спазвате сроковете си.

Винаги бъдете в крак с това, което трябва да направите, с ClickUp Reminders

Функцията „Входящи“ служи едновременно като приложение за управление на задачи и календар, което улеснява проследяването на всичко на едно място. Раздели като „Следващо“, „Завършено“ и „Непланирано“ ви информират какво предстои, какво е завършено и какво все още се нуждае от краен срок.

Напомнянията в ClickUp са изключително ефективни, благодарение на възможността да прикачвате файлове като снимки, гласови бележки или местоположения на карта към напомнянията си. Тази функция помага на вас и вашия екип да бъдете организирани и да не изпускате нищо. Освен това, с над 1000 интеграции, е лесно да синхронизирате напомнянията си с Google Calendar, Outlook, Zoom и дори Amazon Alexa.

С функцията „Делегирани напомняния“ можете да задавате напомняния и известия за екипа си, за да сте сигурни, че нито една задача няма да бъде пропусната. Независимо дали става дума за повтарящи се напомняния или синхронизиране между календарните ви приложения, ClickUp ви помага да поддържате контрол над графика си.

Задавайте напомняния на членовете на екипа си с ClickUp Reminders

Шаблон за календар с списък със задачи

Чувствате ли се претоварени от безкрайния списък със задачи? Време е да въведете ред в хаоса! Шаблонът за списък със задачи в календара на ClickUp идва на помощ.

Този шаблон ви помага да визуализирате целите и задачите си, за да можете да планирате деня или седмицата си като професионалист. Няма повече бързане, за да спазите сроковете, или чувство на загубеност в морето от задачи.

Изтеглете този шаблон Планирайте задачите си с лекота и никога не пропускайте крайни срокове с шаблона за календар и списък със задачи на ClickUp.

Шаблонът също така ви помага да сортирате задачите си в ясни категории, за да можете да видите точно какво трябва да се направи и кога. Той ви дава подробен преглед на всяка задача, позволявайки ви да следите напредъка, да задавате крайни срокове и да бъдете в крак с нещата.

С този шаблон можете да:

Планирайте задачите си лесно

Организирайте задачите в различни категории за по-добра продуктивност

Добавете контекст на задачите и проследявайте напредъка им

Повишете производителността си с шаблона за календар и списък със задачи на ClickUp. Време е да спрете да планирате и да започнете да постигате.

Безпроблемно проследяване на времето

Ефективното управление на задачите изисква проследяване на времето, прекарано за всяка задача. ClickUp улеснява това с вградената си функция за проследяване на времето, която ви позволява да записвате безпроблемно продължителността на задачите.

Можете да стартирате и спирате таймера от всяко устройство и да използвате глобалното напомняне, за да записвате времето за множество задачи. Това ви позволява да задавате приоритети на задачите, да разпределяте ефективно ресурсите и да идентифицирате пречките.

Проследявайте времето, прекарано за всяка задача, и приоритизирайте задачите с функцията за проследяване на времето на ClickUp

ClickUp: Краят на дебата между TickTick и Things 3

Докато приложенията за продуктивност TickTick и Things 3 предлагат солидни функции, ClickUp се очертава като най-доброто решение за управление на задачи, ежедневно планиране и екипна работа.

От мощно управление на задачите до персонализирани изгледи, разширени напомняния и AI-базирани инструменти, ClickUp отива отвъд простото проследяване на задачи. Безплатната версия предлага всичко това.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и вижте как ще промени начина, по който работите! 🚀