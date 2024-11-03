13 най-добри софтуера за облачна комуникация за 2025 г.

Животът в бизнеса се движи с невероятно бързи темпове, независимо дали разширявате екипа си от 1 на 10, 100 или 1000 души. През последните десет години наблюдавах как платформите за облачна комуникация се развиват, за да отговорят на нуждите на разрастващите се екипи и увеличаващия се обем на работа, улеснявайки управлението и на двете.

Но с толкова много налични опции днес, как можете да определите правилното решение за вашия бизнес? Всяка от тях предлага различни функции и предимства, но не всички ще съответстват на работните процеси или комуникационните стратегии на вашия екип.

След като тествах множество платформи, стесних избора до 13 гъвкави опции, които отговарят на различни бизнес нужди. Нека се запознаем с тях, за да ви помогнем да намерите най-подходящата за вас.

Какво трябва да търсите в софтуера за облачна комуникация?

Не искате да инвестирате в нещо, което просто замества локалния хардуер. Трябва да изберете платформа, която предоставя изчерпателни функции за управление на екипа, подобрява сътрудничеството и повишава оперативната ефективност.

Ето основните функции, на които да обърнете внимание при оценяването на различните варианти:

Чат: Изберете инструмент с интегрирана функция за чат, за да централизирате комуникациите в екипа, като съхранявате съобщения, файлове и актуализации на едно място.

Споделяне на файлове: Изберете платформа, която позволява бързо споделяне на файлове в рамките на вашия екип и извън него със заинтересовани страни, като осигурява Изберете платформа, която позволява бързо споделяне на файлове в рамките на вашия екип и извън него със заинтересовани страни, като осигурява съвместна комуникация.

CRM интеграция: Изберете инструмент, който се интегрира безпроблемно с вашата CRM система, оптимизира комуникацията с клиентите и подобрява ефективността, като намалява необходимостта от превключване между различни инструменти.

Разговори с запис: Изберете платформа, която ви позволява да записвате и съхранявате разговори, като по този начин гарантирате, че важните разговори и решения са документирани и достъпни за бъдеща справка.

История на редакциите и времеви отметки: Избраният от вас инструмент трябва да предлага прозрачна история на редакциите и времеви отметки, което ще позволи на вашия екип да проследява промените, да следва последователността на задачите и да спазва сроковете с отговорност.

Споделени табла и управление на задачите: Изберете решение със споделени табла, които позволяват възлагане на задачи, проследяване на напредъка в реално време и лесен достъп до важни документи за всички членове на екипа.

13 най-добри софтуера за облачна комуникация

1. ClickUp (Най-добър за унифицирани комуникации)

Ако търсите инструмент за облачна комуникация, който лесно съчетава сътрудничество, управление на задачи и обратна връзка в реално време, ClickUp се откроява като една от най-динамичните платформи на пазара – и нека ви обясня подробно защо.

Едно от нещата, които най-много харесвам в ClickUp, е функцията за откриване на сътрудничество. Независимо дали създавате задача, добавяте коментари или работите върху документация, винаги ще знаете кога някой друг пише или разглежда същата задача.

Премахнете недоразуменията с функцията за откриване на сътрудничество на ClickUp.

Това прави съвместната работа лесна, особено когато няколко членове на екипа са ангажирани в динамичен проект.

С ClickUp Whiteboards сесиите за мозъчна атака стават по-динамични, тъй като екипът сътрудничи в реално време на споделен цифров платно. Използвал съм го за планиране на гъвкави работни процеси, стратегически сесии и дори за прости мозъчни атаки.

Превърнете идеите си в действия веднага с ClickUp Whiteboards

Можете да създавате задачи директно от бялата дъска, като ги свързвате с подходящи файлове, задачи или дори документи. Освен това интерфейсът с функция „плъзгане и пускане“ в този софтуер за визуално сътрудничество ви позволява лесно да свързвате идеи, създавайки връзки между концепции за секунди.

ClickUp Chat е приложението, което обединява всичко, съчетаващо чат и работа.

Като обединявате дискусиите и задачите си в една унифицирана платформа, вие гарантирате, че всичко, от което се нуждаете за комуникация и сътрудничество, е безпроблемно интегрирано. Това води до по-добра производителност, по-ясна комуникация и по-фокусиран работен процес – и всичко това без да се налага да превключвате между различни приложения.

Можете да превърнете съобщенията в задачи с едно кликване и да запазите контекста, като автоматично свържете свързани документи, чатове и задачи. Освен това, той разполага с мощността на изкуствения интелект, за да подобри комуникацията ви.

Отключете несравнима продуктивност с ClickUp Chat

Вместо дълги вериги от имейли или изгубени съобщения, всичко в ClickUp е свързано – съобщения, актуализации и последващи действия.

Ако искате да персонализирате начина, по който виждате задачите и проектите на платформата, тогава ClickUp Views ще надмине очакванията ви.

Превключвам между изгледите „Списък“, „Табло“ и „Календар“ в зависимост от фазата на проекта, и всеки от тях изпълнява своята функция перфектно. Организирането на задачите по приоритет, крайни срокове или персонализирани етикети никога не е било по-лесно – благодарение на над 15-те персонализирани изгледа на ClickUp.

Гледайте работата си по свой начин с ClickUp Views

Освен това, съхранението не е проблем благодарение на интеграцията на ClickUp с облачни хранилища като Google Drive, Dropbox, Box и OneDrive. Това улеснява прикачването на файлове към задачите.

Независимо дали работя в движение или сътруднича с клиенти, мога да изтегля важни файлове от различни акаунти, като всичко остава централизирано в платформата.

А когато яснотата е от съществено значение, нищо не може да се сравни с ClickUp Clips. Вместо да оставям дълги коментари, мога бързо да записвам екрана си, да обяснявам идеите си и да ги споделям незабавно. Мога да давам обратна връзка или да показвам на колега как да навигира в дадена функция.

Осигурете бърза и ясна видео комуникация с ClickUp Clips

Обичам как ClickUp Clips прави комуникацията кристално ясна.

Най-добри функции

Създавайте ClickUp Docs , уикита и бази от знания с вложени страници, опции за стилизиране и шаблони.

Проверявайте автоматично правописа в документите и задачите си, без никакви плъгини или разширения, с помощта на ClickUp Brain

Останете в синхрон с автоматичното проследяване на времевата линия и напредъка, като се уверите, че всички са на една и съща страница с ClickUp Goals.

Оптимизирайте комуникационните усилия с готови шаблони за комуникационни планове , пригодени за различни случаи на употреба.

Възползвайте се от надеждните функции за сигурност на платформата, включително 256-битово SSL криптиране, физическа сигурност на центъра за данни и двуфакторна автентификация.

Ограничения на ClickUp

Привикването към ClickUp може да отнеме известно време, тъй като има много функции, които да разгледате.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на човек на месец

Оценки и отзиви за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9800 отзива) 4,7/5 (над 9800 отзива)

Capterra : 4,6/5 (над 4200 отзива) 4,6/5 (над 4200 отзива)

чрез GoogleWorkspace

Google Workspace съчетава инструменти за комуникация и продуктивност в една платформа и е проектиран да поддържа екипи, работещи дистанционно и в офиса, независимо дали управлявате малки задачи или големи проекти.

Най-добрите функции на Google Workspace

Получете достъп до основни инструменти за облачна комуникация като Gmail, Google Chat и Google Meet, както и до приложения за сътрудничество като Google Docs, Sheets и Drive – всичко това с един абонамент.

Лесно добавяйте нови потребители, управлявайте разрешенията и споделяйте документи по сигурен начин, без да компрометирате сигурността.

Останете свързани с екипа си отвсякъде чрез мобилни приложения за всички инструменти на Workspace; сътрудничество в движение

Ограничения на Google Workspace

Трябва да разчитате в голяма степен на интернет връзката, за да можете да извършвате почти цялата работа в Google Workspace.

Google Docs, Sheets и Slides нямат някои от важните функции на инструментите на Microsoft като Word, Excel и PowerPoint.

Цени на Google Workspace

Безплатно завинаги

Business Starter: 7,20 $/месец на потребител

Бизнес стандарт: 14,40 $/месец на потребител

Business Plus: 21,60 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и отзиви за Google Workspace

G2: 4,6/5 (над 42 500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 16 000 отзива)

3. Zoom Workplace (най-добър за видеоконферентни разговори и сътрудничество)

чрез Zoom

Ако видеоразговорите са важни за сътрудничеството в екипа ви, Zoom Workplace е незаменим инструмент за видеоконферентна връзка във вашия набор от инструменти. Той прави дискусиите интересни с функции като стаи за почивка, живи бели дъски и сигурни контроли за срещи на платформата. Той е идеален за провеждане на големи уебинари и малки екипни срещи.

Най-добрите функции на Zoom Workplace

Наберете номера, за да се свържете с членовете на екипа си чрез аудио разговори с Zoom phone.

Планирайте срещи и ги добавяйте към споделени календарни приложения от платформата.

Осигурете сигурността на вашите заседателни зали, тъй като Zoom предоставя на домакините възможност да контролират кой се присъединява, кога и кого да допуснат в срещата, както и лесно да преместват участниците в отделни стаи.

Ограничения на Zoom Workplace

Zoom не предлага най-доброто видео качество, така че 4K резолюция може да не е постижима.

Актуализациите са автоматични и понякога може да се наложи да изчакате да приключат, преди да се включите в важно събрание.

Цени на Zoom Workplace

Безплатно завинаги

Pro: 14,99 $/месец на потребител

Бизнес: 21,99 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Zoom Workplace

G2: 4,5/5 (над 55 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 13 900 отзива)

4. Twilio (Най-добър за персонализирани решения за облачна комуникация)

чрез Twilio

Twilio се отличава като гъвкава комуникационна платформа, предлагаща модел на ценообразуване „плащаш колкото ползваш“, който позволява на бизнеса да плаща само за функциите, които използва.

Независимо дали искате да персонализирате пътуванията на клиентите или да автоматизирате ключови комуникационни задачи, той ви предоставя инструменти за изграждане на персонализирани системи за облачни комуникации, без да сте обвързани с дългосрочни договори.

Най-добрите функции на Twilio

Използвайте функцията за търсене, за да се уверите, че обажданията идват от проверени източници.

Използвайте динамичната платформа за клиентски данни, за да създадете персонализирани преживявания въз основа на данни в реално време.

Спестете време чрез автоматизиране на задачи като записване на разговори, транскрипции и известия.

Ограничения на Twilio

Той е по-подходящ за хора, които са запознати с технологиите.

Интеграцията на потребителския интерфейс е сложна и не е лесна за разбиране.

Цени на Twilio

Безплатно завинаги

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и отзиви за Twilio

G2: 4. 2/5 (470+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (450+ отзива)

5. Vonage (Най-добър за комуникации на корпоративно ниво)

чрез Vonage

Vonage е мощен пакет за бизнес комуникации, който предлага разнообразни API за гласови услуги, видео, съобщения и др. Независимо дали управлявате малък бизнес или глобална корпорация, ще харесате интуитивния интерфейс, който позволява лесно персонализиране.

Има и възможност да интегрирате Vonagedesktop и мобилното приложение с водещи софтуери като Salesforce, Slack и G Suite.

Най-добрите функции на Vonage

Получете надеждност на ниво предприятие в комуникациите си

Проследявайте и анализирайте растежа си с помощта на функцията „Отчет“, която предоставя различни диаграми и графики за по-добро разбиране.

Възползвайте се от мобилните функции на Vonage, за да пренасочвате обаждания и да си сътрудничите с екипи, независимо къде се намират те.

Ограничения на Vonage

Потребителският интерфейс може да бъде малко сложен за тези, които не са запознати с API-базираните платформи.

Някои потребители са съобщили за проблеми с качеството на разговорите, особено в райони с лошо покритие на мрежата.

Цени на Vonage

Безплатно завинаги

Unified Communications Basic: 13,99 $/месец на линия

Unified Communications Basic: 20,99 $/месец на линия

Unified Communications Basic: 27,99 $/месец на линия

Планове за контактни центрове: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Vonage

G2: 4,3/5 (над 460 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 300 отзива)

6. Telnyx (Най-добър за висококачествена комуникация и надеждност)

чрез Telnyx

Telnyx е известен с предоставянето на комуникационни услуги от най-високо ниво, включително гласови услуги, съобщения и предаване на данни през частни IP мрежи. С фокуса си върху предоставянето на стабилни и надеждни услуги, Telnyx е отличен избор за бизнеса, който се нуждае от постоянна връзка с клиенти по целия свят, 24/7, с минимално прекъсване.

Най-добрите функции на Telnyx

Плащайте само за това, което използвате, с гъвкавия ценови модел на Telnyx.

Персонализирайте взаимодействията с клиентите с помощта на AI-базирани взаимодействия

Проследявайте анализи на разговорите и съобщенията в реално време за по-добро вземане на решения.

Ограничения на Telnyx

Настройката може да бъде трудна, особено за потребители без технически познания.

Ограничена поддръжка на клиенти за по-малките планове

Цени на Telnyx

Плащане по изразходване: Разнообразни цени в зависимост от употребата

Цени на базата на обема: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и отзиви за Telnyx

G2: 4,7/5 (над 410 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 110 отзива)

7. Webex Suite (най-добър за сигурни и надеждни видеоконференции)

чрез Webex Suite

Сред всички инструменти за сътрудничество в облака на пазара, Webex Suite се отличава с усъвършенстваните си функции за сигурност и интеграция с различни бизнес инструменти. Той предлага така необходимата надеждност за отдалечени екипи и големи предприятия. Особено ми хареса колко лесно е да се провеждат видео и аудио разговори с висока разделителна способност с помощта на Webex Suite.

Най-добрите функции на Webex Suite

Осигурете сигурността на вашите срещи с криптиране от край до край

Използвайте функции, базирани на изкуствен интелект, като шумопотискане и автоматична транскрипция, за да подобрите качеството на вашите срещи.

Излъчвайте срещите си директно на платформи като Facebook или YouTube, за да достигнете по-лесно до по-широка аудитория.

Ограничения на Webex Suite

Цените за разширените планове са високи в сравнение с конкурентите.

Интерфейсът може да изглежда остарял за някои потребители.

Цени на Webex Suite

Безплатно

Meet: 14,50 $/месец на потребител

Пакет: 25 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и отзиви за Webex Suite

G2: 4. 2/5 (над 18 200 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 7300 отзива)

8. Wrike (Най-добър за управление на проекти и комуникация)

чрез Wrike

Wrike е многофункционален инструмент за управление на проекти в облака, който съчетава управление на задачи с комуникационни функции. Той е добър избор за екипи, които търсят ефективно сътрудничество, като същевременно следят задачите и крайните срокове.

Това, което ми хареса най-много в този инструмент, беше лесният за използване интерфейс. Той се интегрира и с други решения като Google Workspace и Slack, което ви помага да постигнете ефективно целите си в областта на комуникациите.

Най-добрите функции на Wrike

Споделяйте файлове и актуализации в реално време за по-добра координация на екипа.

Приоритизирайте задачите за безпроблемна работа и сътрудничество от разстояние, особено когато сроковете са кратки.

Проследявайте ежедневния напредък с персонализирани изгледи на таблото, които ви дават пълен контрол над визуализацията на вашите проекти.

Ограничения на Wrike

Разширените функции са достъпни само с планове от по-висок клас.

Актуализациите на задачите не се споделят, когато прехвърляте задачата на друг член на екипа.

Цени на Wrike

Безплатно: 0 $/месец на потребител

Екип: 9,80 $/месец на потребител

Бизнес: 24,80 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Pinnacle: Индивидуални цени

Оценки и отзиви за Wrike

G2: 4. 2/5 (над 3700 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 2600 отзива)

9. Ringover (Най-добрата система за облачни телефони и комуникации)

чрез Ringover

Ringover е облачна телефонна система, която предлага VoIP услуги, пригодени за бизнеса. Ако продажбите и обслужването на клиенти са много важна част от вашата дейност, Ringover може да ви помогне да оптимизирате работните процеси и да подобрите ефективността на вашите екипи.

Най-добрите функции на Ringover

Осъществявайте неограничени разговори до над 90 дестинации, поддържайки комуникацията без граници.

Проследявайте ефективността с подробни анализи на разговорите и функции за отчитане.

Записвайте разговори и транскрибирайте гласови съобщения за лесно проследяване

Ограничения на Ringover

Опциите за персонализиране за по-малките предприятия са ограничени.

Понякога потребителите забелязват забавяне при гласовите повиквания.

Цени на Ringover

Smart: 29 $/месец на потребител

Бизнес: 54 $/месец на потребител

Разширено: 64 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Ringover

G2: 4,6/5 (над 130 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 470 отзива)

10. Runrun.it (Най-добър за управление на задачи и комуникация)

Runrun.it е облачно решение за управление на задачи, което ви помага ефективно да проследявате задачите, времето и напредъка на проектите. Визуалните табла за задачи и персонализираните функции го правят идеален за сътрудничество на работното място, като поддържа всички в синхрон по отношение на целите и крайните срокове.

Особено ми хареса възможността да се съхраняват записи на решения, прикачени файлове и разговори с вътрешни и външни заинтересовани страни на едно централизирано място.

Runrun. Най-добрите функции

Създавайте автоматизации, които разпределят задачите сред екипа, създават крайни срокове и изискват одобрения.

Създавайте формуляри, за да получавате необходимата информация за вашия проект; спрете ненужното разменяне на информация.

Организирайте и оптимизирайте работния си процес в интелигентна Kanban табло с разширени филтри за търсене.

Runrun. it ограничения

Липсват ясни обяснения за всички функции, особено за потребителите, които го използват за първи път.

Често се получават дублирани известия, което води до объркване.

Цени на Runrun.it

Безплатно

Бизнес: 10 $/месец на потребител

Enterprise: 25 $/месец на потребител

Runrun. it оценки и отзиви

G2: 4,7/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 150 отзива)

11. Avaya (Най-добър за облачни комуникационни системи на корпоративно ниво)

чрез Avaya

Avaya е добре известно име в областта на бизнес комуникациите, базирани на облачни технологии.

Ако вашият бизнес се нуждае от мощна платформа за облачна комуникация за глас, видео, съобщения и екипно сътрудничество, Avaya е вариант, който си заслужава да разгледате – особено ако работите с мултифункционални екипи или се занимавате с комплексни работни процеси.

Най-добрите функции на Avaya

Използвайте Avaya като физически телефон или като цифрова платформа на настолни компютри.

Защитете вашите чувствителни данни с функции за сигурност от корпоративно ниво.

Настройте записване на гласови съобщения и лесно изпращайте факсове директно от вашия компютър, като ги интегрирате с инструменти като Salesforce и Microsoft Teams.

Ограничения на Avaya

Софтуерът е нестабилен, често се блокира и изисква от потребителите да излязат от профила си и да рестартират

Поддръжката е ненадеждна, като потребителите често биват прехвърляни между агенти, които изглеждат непознати с системата.

Цени на Avaya

Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и отзиви за Avaya

G2: 4. 1/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (80+ отзива)

12. Connecteam (Най-добър за управление на отдалечени и мобилни екипи)

чрез Connecteam

За бизнеса в индустрии като производство, логистика и други, където повечето роли надхвърлят традиционните офис работни места, софтуерът за облачна комуникация трябва да отговаря на уникалните нужди на тези работни сили. Това е мястото, където Connecteam блести.

Създаден специално за мобилни екипи, който не работят на бюро, той предоставя инструментите, от които вашият бизнес се нуждае, за да поддържа всички свързани и синхронизирани, независимо от мястото, на което се извършва работата.

Най-добрите функции на Connecteam

Опростете управлението на смени, разпределянето на оборудване, одобряването на заявки за отпуск и много други – всичко това от една единствена платформа.

Получете пълен преглед на планираните съобщения и лесно ги редактирайте или изтривайте в чат приложението.

Проследявайте работното време на служителите и го свържете с вашата система за изчисляване на заплатите за лесно обработване.

Ограничения на Connecteam

Мениджърите не могат да направят членовете на екипа недостъпни, когато е необходимо

Интеграциите се нуждаят от подобрение, особено с QuickBooks Online (QBO), тъй като времевите записи не съответстват на формата на QBO.

Цени на Connecteam

Безплатно: 0 $

Основен: 29 $/месец на потребител

Разширено: 49 $/месец на потребител

Expert: 99 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Connecteam

G2: 4,7/5 (760+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 330 отзива)

13. TextP2P (Най-добър за SMS маркетинг и комуникация)

чрез TextP2P

Ако управлението на взаимоотношенията с клиентите ви се основава предимно на чат услуги и не изисква видеоконферентни системи, телефонни системи или дори най-добрите алтернативи на електронната поща, TextP2P е чудесен вариант за обработка на комуникациите с клиентите.

Това е един от най-добрите инструменти за сътрудничество за малки и средни фирми, които търсят рационализирано и ефективно решение.

Най-добрите функции на TextP2P

Настройте капкови кампании за изпращане на текстови съобщения, имейли и гласови съобщения без звънене на предварително определени интервали.

Изпращайте автоматизирани анкети чрез текстови съобщения, за да получавате лесно обратна връзка от клиентите.

Съхранявайте и управлявайте неограничен брой контакти в базите данни на TextP2P.

Ограничения на TextP2P

Липсва възможност за провеждане на гласови или видео разговори, което ограничава опциите за комуникация.

Ограниченията за броя символи в SMS съобщенията могат да ограничат дължината на съобщенията.

Цени на TextP2P

Starter 500: 21 $/месец

Pro 1000: 42 $/месец

Business 2000: 84 $/месец

Плащане по изразходване: 5 $/месец

Оценки и отзиви за TextP2P

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,9/5 (над 110 отзива)

Унифицирана комуникационна платформа за разнообразни екипи

Не можете да си позволите да допуснете повредени или дълги комуникационни вериги да забавят вашите операции.

Представете си следното: вашият продуктов екип е зает с преговори с доставчици и изчисляване на разходи, докато оперативният екип е блокиран в очакване на актуализации, за да качи продуктите на пазара, без да има ясен график.

Това е мястото, където ClickUp може да направи огромна разлика.

Чрез насърчаване на гладка и прозрачна комуникация, той гарантира, че вашите екипи остават свързани и актуални в реално време. Независимо дали разширявате бизнеса си или оптимизирате вътрешната и външната си комуникация, ClickUp предлага платформа, която поддържа всички ваши нужди.

Не позволявайте комуникационните пропуски да ви спират – регистрирайте се безплатно в ClickUp и започнете още днес.