Топ 10 алтернативи на Rask AI за превод на видео

Rask AI е популярен избор за превод и дублиране на видеоклипове.

Въпреки че има своите силни страни, той има и ограничения. Ако сте го използвали, може би сте забелязали, че английските дублажи могат да звучат плоско, а някои гласове да липсват естествена плавност, което често изисква допълнителни редакции. Освен това преводът на няколко езика с Rask може да се окаже скъп, тъй като всеки език се таксува отделно.

След задълбочени проучвания и тестове, открих 10 алтернативи на Rask AI с множество функции за многоезично редактиране на видео, локализация и създаване на съдържание.

В тази публикация в блога ще разгледаме техните функции, ограничения, цени и отзиви, за да ви помогнем да намерите най-подходящия вариант за вашите нужди.

Но преди да започнем, нека отговорим на един важен въпрос.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Rask AI?

Пазарът е изпълнен с много платформи за видеокомуникация с изкуствен интелект. Преди да направите инвестиция обаче, е добре да се съсредоточите върху конкретни функции, за да сте сигурни, че избирате подходящата.

Основни функции: Инструментът, който изберете, трябва да предоставя основните функции, от които се нуждаете, като автоматична транскрипция, превод, създаване на субтитри, генериране на съдържание и AI-базирани анализи.

Интеграции с трети страни: Уверете се, че е съвместим с другия софтуер, който използвате, като Уверете се, че е съвместим с другия софтуер, който използвате, като AI инструменти за редактиране на видео , системи за управление на съдържание или платформи за сътрудничество (например Slack, Google Workspace, OneDrive).

Цена и лицензиране: Някои инструменти се таксуват въз основа на продължителността на обработеното видео, докато други имат абонаментни модели; изберете инструмент с ценова структура, която отговаря на вашия бюджет и обем.

Леснота на употреба: Удобният за ползване интерфейс ви спестява време, позволявайки ви да се съсредоточите върху творчески задачи, вместо да се занимавате с отстраняване на проблеми; имайте предвид кривата на обучение за вашия екип или нетехническите потребители.

Сигурност и съответствие: Уверете се, че платформата отговаря на индустриалните стандарти и регулации като GDPR или HIPAA и предлага криптиране за защита на вашата собствена информация.

Езикова поддръжка: Изберете нещо, което поддържа широк спектър от езици; не искате да сте ограничени, когато дублирате съдържание за различни географски райони.

10-те най-добри алтернативи на Rask AI

Нека разгледаме 10-те най-добри инструмента, които можете да използвате вместо Rask AI за работа, свързана с видео.

1. ClickUp (Най-доброто решение за управление на видео работния процес с AI анализи и транскрипции)

Видеопроектите могат да бъдат сложни, особено когато се работи с съдържание на различни езици, кампании, срокове и екипи в различни часови зони.

Но точно тук ClickUp блести.

Този софтуер за управление на проекти има много функции, като организация на активи, управление на задачи и автоматизация на работния процес, които опростяват тази работа на всеки етап.

ClickUp Clips, например, е най-добрата функция за запис на екрана за Agile екипи.

Използвайте ClickUp Clips, за да запишете видео и да споделите идеите си ясно.

Мога да записвам резюме на среща, сесия за мозъчна атака или дори кратко ръководство от платформата и да ги преобразувам директно в задачи в ClickUp само с едно кликване.

Той улеснява асинхронната видео комуникация, като ми позволява да задавам крайни срокове, отговорни лица и допълнителни подробности за контекста на тези задачи, така че правилният човек да може да предприеме действие в подходящия момент.

Ами ако имаше начин да не се налага да гледате отново цялото обучително видео, за да намерите 10-секундния клип, необходим за даден проект?

Всеки клип се автоматично транскрибира с AI, което улеснява сканирането на важните моменти от клипа, кликването върху времевите отметки, за да прескачате по видеото, и копирането на фрагменти, които да използвате, където е необходимо.

След това можете да споделите клипа незабавно – да го вградите директно в ClickUp, да изпратите публичен линк или да изтеглите видеофайла. Тази гъвкавост е от жизненоважно значение, ако работите с международни екипи или клиенти. Clips Hub съхранява всички клипове на едно място за лесен и бърз достъп.

Но това, което наистина извежда ClickUp напред, е неговата интеграция с ClickUp Brain. С неговата AI-базирана търсачка можете да претърсвате транскрипциите на вашите клипове за секунди. Това е изключително полезно, когато събирате информация от по-стари проекти или търсите конкретни детайли, скрити в минали видеоклипове. Вместо да претърсвате часове наред кадри, просто трябва да потърсите ключовите фрази и всичко е на разположение.

Звучи чудесно, нали?

Оптимизирайте процесите по създаване, редактиране и споделяне на видео с ClickUp Brain.

ClickUp Brain помага при написването на сценарии за видеоклипове, маркетингови текстове и превод на съдържание, като осигурява гладък творчески процес от предпроизводството до публикуването. Той също така автоматично проверява правописа в вашите документи и задачи без плъгини или разширения.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте ClickUp Goals , за да определите целите си за видео продукция, като например създаване на нова поредица или подобряване на ефективността на редактирането; разделите ги на практически стъпки, като планиране на предпродукцията, заснемане, редактиране и преглед на постпродукцията.

Визуализирайте напредъка, празнувайте постигнатите резултати и поддържайте мотивацията си, като следите напредъка с ClickUp Goals.

Организирайте вашите видео сценарии и сториборди с помощта на ClickUp Docs ; сътрудничейте си с екипа си по творчески идеи, очертайте стратегиите си за видео съдържание и лесно свързвайте свързани клипове за контекст по време на етапите на редактиране или преглед.

Организирайте всичките си документи и уикита на едно място с ClickUp Docs

Получете поддръжка за широка гама от видео инструменти на трети страни, като Loom за запис на екрана, Otter. ai за транскрипция и Fireflies. ai за бележки от срещи с ClickUp Integrations

Използвайте универсалната търсачка на ClickUp , за да намерите бързо важни видеоматериали в работното си пространство. Търсете минали видеопроекти, сценарии, транскрипции или клипове с обратна връзка.

Защитете вашите видео файлове и свързаните с тях данни от неразрешено използване или достъп с помощта на надеждните функции за сигурност на данните на ClickUp, които гарантират, че чувствителното съдържание се обработва по сигурен начин при използването на платформата.

Ограничения на ClickUp

Не всички функции на ClickUp са налични в момента на мобилни устройства.

ClickUp Brain не е включен в плана Free Forever.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

2. Synthesia (най-доброто решение за създаване на видео с помощта на изкуствен интелект)

чрез Synthesia

Искате ли да създадете професионално видео на друг език – например френски, немски или испански – без да се налага да наемате актьори или да организирате цяла продукция? Открих, че Synthesia променя изцяло правилата на играта в това отношение.

Той улеснява създаването на професионално, локализирано видео съдържание чрез използване на AI аватари и озвучаване. Synthesia поддържа над 140 езика. Освен това, ако работите с екип, можете да споделяте видеоклиповете си директно и да каните другите да коментират и дават обратна връзка.

Най-добрите функции на Synthesia

Персонализирайте вашите видеоклипове с цветовете на вашата марка, логотипи и любими аватари.

Лесно преглеждайте, дублирайте и персонализирайте шаблони за маркетингови, образователни и обучителни видеоклипове.

Добавете автоматично субтитри на целевия език към вашия файл, като използвате видео преводача.

Ограничения на Synthesia

Настоящите AI аватари не мигат, което се забелязва в по-дългите сцени и влияе на естествеността на видеоклиповете.

Новите функции и промени в интерфейса се въвеждат без подходящо уведомление, което принуждава потребителите сами да откриват промените.

Цени на Synthesia

Безплатно: 0 $/месец

Стартово ниво: 18 $/месец

Създател: 64 $/месец

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Synthesia

G2: 4,7/5 (над 1600 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 170 отзива)

3. Descript (Най-добър за AV редактиране с технология за дублиране)

чрез Descript

Ако някога сте си пожелавали редактирането на аудио и видео да бъде толкова лесно, колкото редактирането на Word документ, Descript го прави възможно. Имате нужда да промените диалога във вашето видео за френска аудитория? Просто редактирайте транскрипта и аудиото се коригира в реално време.

Това, което наистина ми хареса в Descript, е как използва регенеративна AI, за да премахне фоновия шум и да подобри гласовете. Не се нуждаете от скъпи микрофони или шумоизолирани стаи, за да получите висококачествен звук с тази алтернатива на Rask AI.

Най-добрите функции на Descript

Изрежете излишните думи и мълчаливите паузи от видеосъобщенията

Транскрибирайте аудио на над 20 езика и добавяйте етикети на говорещите с функцията „Speaker Detective“ (Детектив на говорещите).

Използвайте функцията за клониране на глас; просто въведете и произнесете думите с вашия глас.

Ограничения на Descript

При работа с големи файлове се наблюдава понякога забавяне.

Функциите за публикуване не са достатъчно детайлни и липсва реален контрол.

Цени на Descript

Безплатно

Хоби: 19 $/месец на потребител

Създател: 35 $/месец на потребител

Бизнес: 50 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано

Оценки и рецензии за Descript

G2: 4,6/5 (570+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 170 отзива)

4. VEED (Най-доброто за онлайн многоезично редактиране на видео)

чрез VEED

Ако имате нужда да публикувате видеоклипове на няколко езика бързо, VEED е точно за вас. Няма нужда да изтегляте софтуер или да се занимавате с сложни настройки – просто отворете браузъра си, качите видеоклипа си и добавете субтитри или дублаж на всеки език, който желаете.

Освен това, онлайн услугата за транскрипция на VEED е по-гъвкава от повечето други. За разлика от много инструменти, които ви ограничават до един формат, тя ви позволява да транскрибирате аудио и видео файлове.

Най-добрите функции на VEED

Транскрибирайте 60-минутен файл за 10 минути с „Auto Transcribe“; изтеглете го във всички популярни формати, включително MP3, WAV и MOV.

Променете стила, шрифта и цветовете на субтитрите си; анимирайте ги и дори подчертайте определени думи за допълнителен ефект.

Създавайте съдържание, като използвате над 2 милиона аудио и видео ресурси от библиотеката на VEED, която е без авторски права.

Ограничения на VEED

Няма опция за подчертаване на конкретни думи или фрази във функцията „Text-To-Speech“ (Преобразуване на текст в реч).

Липсват усъвършенствани възможности като редактиране с няколко камери и 3D ефекти.

Цени на VEED

Безплатно

Lite: 18 $/месец на потребител

Pro: 30 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за VEED

G2: 4,6/5 (над 900 отзива)

Capterra: 3,4/5 (над 50 отзива)

5. Happy Scribe (Най-добър за транскрипция и субтитриране на над 120 езика)

чрез Happy Scribe

Ако постоянно работите с субтитри, транскрипции и преводи, този инструмент няма да ви разочарова.

Имате нужда да експортирате файловете си в TXT, Word, PDF или дори AVID? С Happy Scribe можете да го направите лесно. Той улеснява и сътрудничеството със заинтересованите страни, като ви позволява да споделяте транскрипции и субтитри в режим само за преглед или за редактиране.

Това, което ми направи впечатление, обаче, е точността и скоростта на този изразителен софтуер за преобразуване на реч в текст, който гарантира резултати с най-високо качество всеки път.

Най-добрите функции на Happy Scribe

Наемете транскрибатори от Happy Scribe, които да коригират вашите AI-генерирани транскрипти на различни езици.

Създайте свой речник, като добавите специализирана терминология (марки, жаргон, акроними), за да опростите превода.

Импортирайте всички публични връзки и синхронизирайте инструмента с настоящата си технологична платформа, като YouTube, Vimeo и Google Drive.

Ограничения на Happy Scribe

Няма опция за споделяне на съдържание на групи с вътрешни екипи и външни заинтересовани страни.

Някои потребители са забелязали, че малки правописни грешки се повтарят в транскрипциите на подкасти.

Цени на Happy Scribe

Безплатно

Основен: 17 $/месец

Pro: 29 $/месец

Бизнес: 49 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Happy Scribe

G2: 4. 8/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (35+ отзива)

6. Lokalise (Най-доброто за управление на преводи и мултимедийни проекти)

чрез Lokalise

Lokalise е софтуер за локализация, базиран в облака, който ви помага да адаптирате вашата стратегия за съдържание към местните пазари.

Можете лесно да се справите с едновременни преводи между платформи и да ги експортирате в подходящите файлове с правилните конвенции за именуване за всяка платформа.

Lokalise се интегрира и с инструменти като Figma, GitHub, GitLab, Webflow и Jira, което прави работните процеси по-гладки и по-ефективни.

Най-добрите функции на Lokalise

Превеждайте големи многоезични проекти с помощта на RESTful API на Lokalise, с лесни ръководства и шаблони за по-бърза настройка.

Организирайте задачите по локализация в работни потоци, така че когато една задача бъде завършена, следващата задача в работния поток да започне автоматично.

Направете промени в превода в реално време, докато разглеждате уебсайта си с редактора LiveJS.

Ограничения на Lokalise

Клавишните комбинации не преместват автоматично курсора към следващия сегмент, което налага използването на мишката за всеки нов сегмент.

Преводачите нямат възможност да изтеглят доклади за мачове, което ги принуждава да разчитат на ръководството за сроковете за докладите и броя на думите.

Цени на Lokalise

Безплатно

Начало: 140 $/месец

Essential: 270 $/месец

Pro: 990 $/месец

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Lokalise

G2: 4,7/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 90 отзива)

7. HeyGen (Най-доброто за генерирани от AI аватарни видеоклипове с преобразуване на текст в реч)

чрез HeyGen

Ако търсите алтернативи на Synthesia AI за създаване на аватари от различни етноси, възрасти и стилове за вашите видеоклипове, HeyGen си заслужава да бъде проверен. Той ви позволява да създавате съдържание на над 175 езика, използвайки повече от 120 AI аватара, което е идеално за достигане до разнообразна аудитория.

Функцията за превод на видео с едно кликване може да превежда видеоклипове на над 40 езика и дори разпознава няколко говорители. Макар че не клонира гласа на оригиналния говорител, можете да избирате от над 300 човекоподобни гласа, за да добавите глас зад кадър.

Най-добрите функции на HeyGen

Ако нещо във вашето видео звучи странно, качете гласов запис, за да обучите AI как да го произнесе правилно.

Интегрирайте SRT (plaintext) файлове, които проследяват вашите субтитри за прецизни преводи и коригиране на сценария.

Повишете качеството на обслужването на клиентите с интерактивни аватари, които могат да разговарят с посетителите на вашия уебсайт в реално време и да им предоставят необходимата помощ.

Ограничения на HeyGen

Качеството на поддръжката е непостоянно, като някои представители предлагат общи решения, които не отговарят на конкретните проблеми.

Повторното генериране на едно и също видео няколко пъти се счита за скъпо поради таксите за кредити.

Цени на HeyGen

Безплатно

Създател: 29 $/месец на потребител

Екип: 89 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за HeyGen

G2: 4. 8/5 (520+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (290+ отзива)

8. Wavel. ai (Най-доброто за AI-управлявано аудио разказване, което звучи като човешко)

Ако се нуждаете от помощ с преобразуване на текст в реч, AI дублиране на видео или AI генериране на глас, използвайте Wavel. ai. Това е софтуер „всичко в едно“, който предоставя потапящо преживяване – не просто обикновен, плосък глас зад кадър.

За да достигнете до многоезичната си аудитория, можете лесно да преведете текста си на над 40 езика с AI инструменти за надписи и субтитри.

Това, което ме впечатли в този AI гласов генератор, е възможността да добавяте естествено звучащи гласове с регионални акценти, включително британски, австралийски и индийски.

Най-добрите функции на Wavel. ai

Добавете емоционален слой в различни части на AI видеото с колекция от над 1000 гласа, изпълнени с емоция.

Превърнете пълнометражните си видеоклипове в привлекателни късометражни клипове за YouTube, преведени на всеки език с субтитри.

Добавяйте бележки и коментари към вашите записи, докато ги записвате, за по-лесно разбиране от зрителите.

Ограничения на Wavel. ai

Понякога се прекъсва, ако интернет връзката не е стабилна.

Ценовата структура може да не е привлекателна за всички, тъй като някои потребители може да предпочитат по-ниско ниво на функционалност и по-достъпна цена.

Цени на Wavel. ai

Безплатно

Основен: 25 $/месец

Pro: 40 $/месец

Бизнес: 80 $/месец

Wavel. ai оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (30+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

9. Dubverse (Най-доброто решение за автоматизирано дублиране на видео с персонализирани опции за глас)

чрез Dubverse

Ако искате да добавите автентично звучащи гласови коментари на няколко езика към вашите видеоклипове, ще се насладите на Dubverse. Няма повече ръчно записване или досадно редактиране – той улавя същността и емоцията на оригиналното ви съдържание.

Хареса ми и това, че Dubverse автоматично генерира перфектно синхронизирани и точни субтитри, което прави видеоклиповете ясни и достъпни за всеки зрител.

Най-добрите функции на Dubverse

Създавайте озвучаване за сценарии, които съчетават езици, само с едно API повикване.

Генерирайте едновременно няколко аудио файла – независимо дали става дума за серия от демонстрации на продукти, подкасти или уроци.

Изберете от над 200 гласа, които варират по възраст, пол, тон и диалект, и изберете идеалния глас за вашите видеоклипове.

Ограничения на Dubverse

Синхронизацията на преведения глас може да не винаги съвпада с оригинала поради езиковите разлики.

Кредитите се изчерпват бързо при големи проекти и няма възможност да добавите повече кредити над месечния лимит.

Цени на Dubverse

Pro: 18 $/месец

Supreme: 30 $/месец

Оценки и рецензии за Dubverse

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Colossyan Creator (най-добър за създаване на хиперреалистични AI актьори)

чрез Colossyan

Имате нужда от презентатор, който говори над 30 езика? С Colossyan Creator това е възможно. Той използва AI аватари, които изглеждат и звучат като истински хора, което го прави идеален за творци, които се нуждаят от бърза локализация на съдържанието, без да жертват личния подход.

Можете да създавате видеоклипове директно от текст, като използвате AI аватари, добавяйки интерактивност, за да стимулирате ангажираността.

Вграденият GPT-4 AI скрипт асистент дори помага за генериране на идеи, подобряване на писането и ускоряване на производството на видео.

Най-добрите функции на Colossyan Creator

Персонализирайте видеоклиповете с цифров аватар на себе си, като заснемете 20-секундно видео от различни ъгли в различни обстановки и с различни тоалети.

Създавайте AI видеоклипове на над 70 езика и предавайте посланията си по-ефективно на родния език на аудиторията си само за няколко минути.

Приложете брандови активи (логота, цветове, стилове на текст и персонализирани шрифтове) към оформлението на сцените, за да се запази последователността на всяко видео съдържание.

Ограничения на Colossyan Creator

Редактирането на съдържание с предварително създадени шаблони може да бъде досадно, като анимациите не винаги се показват правилно след прилагането им.

Разширените възможности за персонализиране са ограничени за потребители със специфични нужди, особено за детайлно редактиране на видео и интегриране на по-сложни персонализирани елементи.

Цени на Colossyan Creator

Стартово ниво: 27 $/месец

Pro: 87 $/месец

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Colossyan Creator

G2: 4,6/5 (над 410 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡Съвет от професионалист: Използвайте приложение за личен асистент, задвижвано от изкуствен интелект, и делегирайте задачи като планиране на срещи и обслужване на клиенти, за да увеличите производителността си.

Поемете контрол над вашата видео стратегия

Намирането на подходящия AI инструмент зависи от това, което работи най-добре за вас. С толкова много опции, изборът може да бъде труден. Но ако се фокусирате върху вашите приоритети – като точни преводи, безпроблемно създаване на AI аватари или постигане на естествено звучаща реч – това ще ви помогне да стесните избора.

Когато става въпрос за управление на видео работни потоци, нищо не може да се сравни с ClickUp. Това е софтуерът, който ви помага да поддържате всичко в ред.

Можете да използвате ClickUp Clips, за да записвате демонстрации на продукти или да координирате географски разпръснати екипи по отношение на планове и цели на проекти. ClickUp Brain автоматично транскрибира всички клипове, което улеснява намирането и достъпа до конкретна информация.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и променете начина, по който общувате с аудиторията си чрез видеоклипове.