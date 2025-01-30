Топ 15 инструменти за управление на софтуерни активи, които трябва да опитате през 2025 г.

53% от ИТ екипите нямат пълна видимост върху своите технологични активи. И това е сигнал за тревога за техническите директори!

Работейки в тясно сътрудничество с ИТ екипи, съм виждал как компаниите харчат прекалено много за технологии, без да знаят как се използват софтуерните им активи. Резултатът? Те не могат да извлекат максимална полза от ИТ бюджета си и са изложени на рискове, свързани с несъответствие с нормативните изисквания и киберсигурността.

Но внедряването на подходящия инструмент за управление на софтуерни активи променя изцяло играта. Инструментите за управление на софтуерни активи ви позволяват лесно да проследявате и управлявате вашите ИТ активи. Те предоставят информация за използването на активите, което ви помага да вземете информирани инвестиционни решения.

Заедно с ИТ експертите на ClickUp съставих списък с най-добрите инструменти за управление на софтуерни активи, за да можете да вземете по-интелигентни ИТ решения.

Да започнем!

Какво е софтуер за управление на софтуерни активи (SAM)?

Софтуерът SAM е цялостна платформа за проследяване и управление на софтуерните активи през целия им жизнен цикъл. Той ви помага автоматично да закупувате, внедрявате и управлявате софтуерни лицензи и абонаменти, както и да проследявате използването на софтуера, за да извлечете максимална полза от инвестициите си в софтуер.

Ето няколко причини, поради които платформите за управление на софтуерни активи са важни за вашата организация: Оптимизира разходите : Идентифицирайте неизползваните софтуерни лицензи и оптимизирайте разходите за софтуерни лицензи, като инвестирате в лицензи за активи, от които действително се нуждаете.

Намалете риска от несъответствие : Поддържайте съответствие с лицензите за софтуер по всяко време, за да избегнете санкции и правни спорове в резултат на несъответствие.

Осигурете сигурност : Наблюдавайте и управлявайте софтуерните активи, идентифицирайте неразрешени приложения и ги премахнете от системата, за да поддържате сигурността.

Информирано вземане на решения: Получете информация за тенденциите в използването на софтуера, ъпгрейдите, извеждането от употреба и други подробности, за да вземете информирани решения относно инвестициите и бюджета за ИТ.

Сега, когато вече знаете защо инструментите за SAM са важни за вашия бизнес, нека разгледаме най-добрите инструменти за оптимизиране на проследяването и управлението на софтуерните активи.

1. ClickUp (най-добър за управление на софтуерни лицензи, оптимизиране на използването на софтуер и автоматизиране на работните процеси)

Ускорете разработката на софтуер и оптимизирайте управлението на активи с ClickUp

Независимо колко инструмента изпробва екипът ни, когато става въпрос за работа, ние избираме ClickUp. Всеобхватното решение за управление на проекти и ИТ на ClickUp опростява цикъла на разработване на софтуер. Използвахме ClickUp, за да оптимизираме ИТ работните си процеси с мощни автоматизации.

Те осигуряват пълна прозрачност на ИТ активите, което ни помага да следим важните неща, без да се налага да наблюдаваме показателите в различни инструменти.

Обединете разкъсаните работни процеси в различни приложения на една платформа с ClickUp

ClickUp for Software Teams обединява картографирането на ИТ активи, сътрудничеството, ИТ процесите и визуализацията на спринтове на едно място, като оптимизира целия жизнен цикъл на софтуера. То помага на нашия екип да сътрудничи по-лесно вътрешно с други отдели и външно с доставчици, собственици на активи и др. в реално време.

Но това не е всичко! ClickUp предлага и множество IT шаблони, като например шаблона за управление на активи на ClickUp, който проследява всички подробности за активите – от използването до лицензите – в интуитивна, централизирана база данни.

Организирайте и визуализирайте ИТ активите с шаблона за управление на активи на ClickUp

Най-добрите функции на ClickUp

Сътрудничество в реално време: Сътрудничество между отделите и с външни заинтересовани страни чрез поддържане на ясна и актуална документация в : Сътрудничество между отделите и с външни заинтересовани страни чрез поддържане на ясна и актуална документация в ClickUp Docs.

Сътрудничество с собственици на активи, доставчици и други с помощта на ClickUp Docs

Картографиране на процесите : Картографирайте процесите по управление на активи, включително одобрения за ИТ заявки, покупки на нов софтуер, промени в бюджета и др. с : Картографирайте процесите по управление на активи, включително одобрения за ИТ заявки, покупки на нов софтуер, промени в бюджета и др. с ClickUp Whiteboards

Проследяване на състоянието на активите : Визуализирайте и проследявайте състоянието на активите и ефективността на екипа в разработката на софтуер с персонализирани отчети чрез : Визуализирайте и проследявайте състоянието на активите и ефективността на екипа в разработката на софтуер с персонализирани отчети чрез ClickUp Dashboards.

Управление на задачите: Планирайте и приоритизирайте ИТ задачите, като абонаменти за софтуер, управление на инциденти, отстраняване на бъгове и др., с : Планирайте и приоритизирайте ИТ задачите, като абонаменти за софтуер, управление на инциденти, отстраняване на бъгове и др., с ClickUp Tasks

Управлявайте безпроблемно множество ИТ задачи и проекти с ClickUp Tasks

Автоматизация на работния процес: Автоматизирайте процесите по управление на активи, като проверки за съответствие, напомняния за подновяване на лицензи, мониторинг на използването и др. с : Автоматизирайте процесите по управление на активи, като проверки за съответствие, напомняния за подновяване на лицензи, мониторинг на използването и др. с ClickUp Automations

Автоматизирайте проверките за съответствие и одобренията с ClickUp Automations

Лесна автоматизация, проследяване на активи и отчитане: Създавайте пътни карти, автоматизирайте ИТ процесите, извличайте подробности за активите, обобщавайте ИТ бюджетите и отчетите за активите и др. с помощта на AI : Създавайте пътни карти, автоматизирайте ИТ процесите, извличайте подробности за активите, обобщавайте ИТ бюджетите и отчетите за активите и др. с помощта на AI на ClickUp Brain.

Ограничения на ClickUp

С толкова много функции, ClickUp има малко по-стръмна крива на обучение.

В началото новобранците може да имат затруднения да извлекат максимална полза от опциите за персонализиране на ClickUp.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 $/месец/потребител

Бизнес : 12 USD/месец/потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете AI към всеки платен план за 7 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9800 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4200 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Аз и моят екип използваме ClickUp ежедневно като решение за издаване на билети, а също и като информационна база. Като DevOps харесвам неговия API 🙂 Той позволява да се създават всякакви видове автоматизации и интеграции: от автоматизирано създаване на задачи до свързване с Outlook и други ITSM инструменти. Персонализирането на пространствата също се извършва лесно и интуитивно.

2. Snow Commander (най-добър за видимост и откриване на активи в множество облачни платформи)

чрез Snow Commander

Snow Commander е отличен инструмент за управление на облачни ресурси. Той ви позволява да проследявате бизнес използването на облачни платформи и приложения, за да оптимизирате производителността и да намалите разходите чрез преразпределяне на ресурсите.

Акцентът на хибридния инструмент за управление на облака Snow Commander е автоматизацията. Той елиминира времето за изчакване, свързано с одобренията, и позволява на екипите да продължат да работят, като автоматизира процесите на одобрение за софтуерни заявки, бюджети и междуфункционални прегледи.

Най-добрите функции на Snow Commander

Намалете натоварването на ИТ екипа с портал за самообслужване и откриване без агент

Внедрете и интегрирайте софтуера с помощта на конфигурационен помощник

Получете информация за оптимизиране на разходите, за да използвате ефективно своя ИТ бюджет.

Ограничения на Snow Commander

Няколко потребители съобщават, че търсачката има проблеми с данните, които изискват ръчни настройки и конфигуриране.

Цени на Snow Commander

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Snow Commander

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Snow Commander

Чудесно е, че ми се предоставя интерфейс за управление на разнообразието от софтуерни доставчици. Освен че предлага голяма гъвкавост в софтуера, той ми дава възможност да управлявам информацията за лицензите. Улеснява отличното наблюдение и предупреждава, когато лицензът и договорът изтекат. Трябва да се отбележи, че мога да проверя дали даден софтуер е бил използван и да потвърдя прегледа на използването.

3. FlexNet Manager (най-добър за управление на корпоративни лицензи)

чрез FlexNet Manager

FlexNet Manager е отличен инструмент за разбиране на текущото състояние на софтуерните лицензи. Той помага да получите представа за това колко лицензи или пакети трябва да закупите за различния софтуер, като по този начин гарантира ефективност на разходите.

Изпробвахме го, за да управляваме взаимоотношенията с доставчиците и да съхраняваме всички права на едно място, като същевременно проследяваме активните и неактивните лицензи. Най-доброто е, че улеснява подновяването на софтуера и подготовката за одит.

Най-добрите функции на FlexNet Manager

Автоматизирайте съгласуването на лицензите – съпоставяйте софтуерните лицензи с действителното използване на софтуера, за да предотвратите грешки и да гарантирате спазването на лицензите.

Оптимизирайте лицензите с подробна информация, за да извлечете максимална полза от разходите си за ИТ и да използвате бюджета си ефективно.

Автоматизирайте ефективното лицензиране на софтуер с библиотеката с права на FlexNet, която съдържа над 900 000 приложения, за да идентифицирате надлицензирането и недолицензирането и да оптимизирате разходите за софтуер.

Ограничения на FlexNet Manager

Появяващият се прозорец „Agent Inventory“ (Инвентаризация на агентите) създава разсейване по време на събирането на данни за софтуерния инвентар.

Има проблеми с производителността при интеграцията с AWS.

Цени на FlexNet Manager

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за FlexNet Manager

G2 : 4/5 (над 60 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за FlexNet Manager

Най-доброто нещо в FlexNet Manager Suite е, че можете да съхранявате всички права на едно място и да следите активните и неактивните лицензи.

4. Certero (най-добър за автоматизиране на задачи, свързани с лицензиране)

чрез Certero

Certero предоставя в реално време цялостна картина на ИТ средата във вашата компания. Използвайте го, за да проследявате софтуерните активи и да управлявате ефективно техния жизнен цикъл. Софтуерът разполага с бърз процес на събиране на данни, няколко опции за внедряване и ефективни лицензи, които предлагат гъвкавост за мащабиране на бизнеса.

Харесва ми как Cetero намалява натоварването на ИТ екипите чрез автоматизиране на задачите по управление на документи, като например качване на лицензионни споразумения. То също така съпоставя ефективната лицензионна позиция с релевантни данни, като споразумения, записи за инсталиране и данни за използване от различни източници, което ви помага да вземете по-информирани решения относно съответствието и закупуването на софтуер.

Най-добрите функции на Certero

Създайте хранилище за активи, за да управлявате всички ИТ активи на едно място и да проследявате нови и неизвестни устройства.

Получете точна информация за състоянието на съответствието на вашите софтуерни лицензи с Effective License Positions (ELPs) на Certero.

Получете информация за активите с вграден табло и персонализирани анализи.

Ограничения на Certero

Приложението отнема време, за да отрази промените

Настройката на интеграцията може да бъде малко сложна.

Цени на Certero

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Certero

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Certero

Помага за осигуряване на пълно покритие на софтуерния доставчик, в допълнение към осигуряване на пълно покритие на платформата за безпроблемно преживяване. Освен това, подобно на други SAM инструменти, той също така предоставя възможности за управление на лицензи, които са много полезни за мениджърите на лицензи, за да извлекат информация за оптимизиране на разходите за лицензи.

5. ServiceNow (Най-добър за управление на ИТ софтуер в корпоративен мащаб)

чрез ServiceNow

ServiceNow е традиционен инструмент за управление на активи с изкуствен интелект, който проследява и управлява лицензите за софтуерни активи в цялата организация. Многофункционалността на платформата, видимостта и актуализациите в реално време, както и възможностите за персонализиране я отличават от конкурентите на ServiceNow.

ServiceNow е чудесен инструмент за цялостно управление на жизнения цикъл на активите. Той предлага гъвкавост за всеки стандартен процес, поддържа жизнения цикъл на разработката на софтуер (включително agile) и се свързва с множество API на трети страни.

Най-добрите функции на ServiceNow

Прегледайте препоръчителни дейности, предупреждения и полезни съвети на едно място.

Използвайте изкуствен интелект, за да организирате данните по по-точен, последователен и леснодостъпен начин.

Маркирайте неразрешен личен софтуер и го премахнете за сигурност.

Споделяйте отчети, възлагайте подзадачи и взаимодействайте с билетите в портала.

Ограничения на ServiceNow

Не предлага персонализиране без кодиране.

С увеличаването на броя на активите може да бъде трудно да се извърши съгласуване на активите или да се генерират сложни отчети.

Цени на ServiceNow

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ServiceNow

G2 : 4. 4/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за ServiceNow

ServiceNow е водещият инструмент за ITSM на пазара. Той предлага широка гама от функции и възможности, които могат да отговорят на всякакви бизнес нужди. Той се актуализира постоянно с нови версии, които носят повече иновации и стойност на клиентите му. Въпреки това, той не е евтин вариант, що се отнася до инструментите за ITSM, и изисква дълъг процес на внедряване.

6. Oomnitza (Най-добър за управление на жизнения цикъл на технологичните активи в предприятията)

чрез Oomnitza

Oomnitza служи като централизирана система за управление на корпоративните технологии. Тя осигурява по-добра хигиена на данните и точност при контрола на софтуерния инвентар, като намалява разходите за ИТ и рисковете, свързани с несъответствието с нормативните изисквания.

Oomnitza обединява вашия технологичен инвентар и опростява достъпа с чистия си и лесен за използване потребителски интерфейс. Той автоматизира стотици работни процеси ежедневно, премахвайки податливите на грешки ръчни задачи, като назначаване и освобождаване от длъжност, проверка на съответствието, генериране на отчети и прогнозиране. Освен това, бързата интеграция на инструмента с софтуера за издаване на билети спестява време и помага за ефективното управление на билетите.

Най-добрите функции на Oomnitza

Създавайте и персонализирайте работни процеси според вашите нужди

Управлявайте използването и жизнения цикъл на технологиите и използвайте ефективно ИТ бюджетите с прогнозиране

Създайте централизирана система за инвентаризация на технологичните активи, за да елиминирате изолираните системи.

Ограничения на Oomnitza

Първоначалният процес на настройка може да бъде сложен и отнемащ време.

Цени на Oomnitza

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Oomnitza

G2 : 4,6/5 (над 130 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Oomnitza?

Oomnitza е толкова прост инструмент, който ни предоставя всички наши активи на едно място, улеснява използването и проследяването на жизнения цикъл на нашите активи, беше много лесно да го внедрим и интегрираме с другите ни инструменти, за да ни даде цялостна картина в реално време за състоянието на нашите активи. Въпреки това, потребителският интерфейс за отчитане може да бъде подобрен.

7. AWS License Manager (най-добър за управление и оптимизация на лицензи в облака и на място)

чрез AWS License Manager

AWS License Manager е добър избор, ако сте потребител на платформата за облачни изчисления AWS. Той позволява настройка на лицензионни конфигурации с персонализирани правила за контрол на приложимостта на лицензите. Освен това потребителите могат да създават настройки за търсене в различни инвентари, където да получават предупреждения за нарушения на ограниченията за използване на лицензи. Като цяло, той помага за управлението и оптимизирането на лицензите за софтуер в облака и на място.

Таблото на инструмента също е голямо предимство. То предоставя по-голяма прозрачност относно начина, по който се използват вашите софтуерни лицензи. Намалява рисковете от несъответствие чрез въвеждане на ограничения за използване на лицензи, блокиране на нови стартирания и други функции за контрол.

Най-добрите функции на AWS License Manager

Получете бърз поглед върху лицензите и несъответствията с таблата за управление.

Създавайте лицензионни споразумения и ги използвайте за множество софтуерни лицензи

Автоматизирайте откриването, проследяването и отчитането на лицензи, за да намалите ръчната работа.

Ограничения на AWS License Manager

Няколко потребители съобщават, че безплатният план е подходящ само за изпробване на услугата. Необходим е платен план, за да се възползвате от пълните предимства на инструмента. Освен това, като се има предвид, че той е предназначен само за управление на лицензи, цената му е доста висока.

Цени на AWS License Manager

Без допълнителни такси; предлага се безплатно с абонамента за Amazon Web Services. Достъпът до пълния набор от функции обаче изисква платен план.

Оценки и рецензии за AWS License Manager

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Не е наличен

Какво казват реалните потребители за AWS License Manager?

Едно от нещата, които намерих за най-полезни, беше централизираното управление на лицензи, тъй като AWS License Manager ми позволява да управлявам софтуерни лицензи в множество AWS акаунти и среди. Това ми дава контрол и яснота по отношение на използването на лицензите.

8. USU (Най-подходящ за големи предприятия, търсещи цялостни решения за управление на ИТ активи)

чрез USU

USU е всеобхватен инструмент за управление на софтуерни активи, който гарантира прозрачност и съответствие. Той е в съответствие с ИТ политиките и процедурите на вашата организация, като същевременно поддържа гъвкаво събиране, споделяне и управление на данни.

По време на тестването инструментът ни позволи да визуализираме разходите и сложността на лицензирането на сървъри и клъстери. Той предлагаше тестова система с „какво би станало, ако“ сценарии, за да намерим най-рентабилните и изгодни опции.

Накрая, би било несправедливо да не споменем значителната роля на USU в етапите на продажбите на ИТ по време на проектите. Тя е полезна за получаване на информация за софтуерната среда на клиентите и за разбиране на тяхната инфраструктура, за да се проектират решения, съобразени с техните нужди.

Най-добрите функции на USU

Получете централизирана визия за вашата SaaS среда, за да проследявате и управлявате приложенията

Оценете правилата и показателите на доставчиците, за да изчислите съответствието с продуктите.

Автоматизирайте повторно събиране на SaaS, за да проследявате лицензите и използването на приложенията, а след това оптимизирайте разходите за софтуер.

Ограничения на USU

Няколко потребители съобщават, че дисковото пространство на инструмента е малко, а цената му е малко по-висока за малките предприятия.

Понякога функциите за сортиране, филтриране и контрол на качеството не отразяват направените промени.

Цени на USU

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на USU

G2 : 4,5/5 (над 40 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за USU?

Харесва ми, че това е подробен инструмент за показване на съответствието с лицензите, може да се персонализира според нуждите на всяка организация и ви позволява да управлявате файлове последователно от множество източници на данни и в големи обеми.

9. Google Cloud Asset Inventory (най-добър за мониторинг на софтуерни активи в Google Cloud)

чрез Google Cloud Asset Inventory

Всичките ви приложения и активи на марката са съхранени в Google Cloud? Тогава трябва да обмислите Google Cloud Asset Inventory. Той помага за наблюдение на инвентара на Google Cloud и анализ на активите на различни нива.

Инструментът съхранява и 35-дневна история на метаданните за активите, което означава, че е по-лесно да сте в течение с промените в активите благодарение на известията в реално време, да експортирате моментални снимки на активите в рамките на този период и да търсите и експортирате метаданни за активите за документация.

Най-добрите функции на Google Cloud Asset Inventory

Търсене на активи с помощта на персонализиран език за заявки

Следете промените в активите с известия в реално време

Интегрирайте BigQuery за цялостен анализ на данните

Ограничения на Google Cloud Asset Inventory

Ограничено до Google Cloud Platform

Трудно е да разберете за какво ви таксуват; необходими са много проучвания, за да разберете системата за фактуриране.

Цени на Google Cloud Asset Inventory

Безплатни с Google Cloud Platform, която предлага ценообразуване на базата на реално потребление

Рейтинги и отзиви за Google Cloud Asset Inventory

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,7/5 (над 1900 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Google Cloud Asset Inventory?

Той позволява мониторинг и анализ на GCP активи, за да се провери състоянието им и да се анализира. Основната част е, че можем просто да напишем SQL заявки и той ни дава необходимите данни въз основа на нашата заявка.

10. Alloy Navigator (Най-подходящ за компании, които започват с управление на ИТ активи и услуги)

чрез Alloy Navigator

Alloy Navigator е софтуер за управление на софтуерни активи и сервизен център с пълен набор от функции.

Това, което най-много ми харесва в Alloy, е, че обединява няколко функции под един покрив. Можете да го използвате, за да сканирате системите си за подробности относно софтуерния инвентар, да сте в течение с датите на изтичане на лицензите и да ги подновявате автоматично, да проследявате съответствието и да управлявате несъответствията, като ги превръщате в заявки за промени в ИТ, за да гарантирате съответствието.

Освен това Alloy помага за управлението на билетите за ИТ услуги, картографирането на взаимоотношенията между потребителите, автоматизирането на работните процеси и ефективното задоволяване на нуждите на клиентите.

Най-добрите функции на Alloy Navigator

Автоматизирайте сканирането на системата в цялата организация, за да извлечете подробности за софтуерния инвентар за минути.

Получавайте автоматични известия и уведомления по имейл за инсталирани, премахнати и актуализирани приложения.

Оптимизирайте използването на лицензи, за да предотвратите презакупуване или недостатъчно закупуване на софтуер.

Ограничения на Alloy Navigator

Документацията е оскъдна. Има само текстове, без изображения, видеоклипове или лични указания за разбиране на продукта.

Разделите „Активност/История“ и функцията „Бакенд“ на Alloy могат да бъдат объркващи и прекалено сложни.

Цени на Alloy Navigator

Alloy Navigator Explorer : 19 USD/технология/месец

Alloy Navigator Express: 49 $/технология/месец

Alloy Navigator Enterprise: 89 USD/технология/месец

Оценки и рецензии за Alloy Navigator

G2 : 4,5/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,5/6 (над 60 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Alloy Navigator?

Той има много полезни функции, като библиотека за заемане на оборудване и функции за управление на активи. Харесва ми и това, че потребителите могат да изпращат билети чрез портала за помощ, което ни улеснява да следим работните поръчки.

11. Zluri (Най-добър за откриване и оптимизиране на SaaS приложения)

чрез Zluri

Най-лошото в една сериозно неорганизирана SaaS система е сенчевата ИТ. Вие не знаете кои приложения се използват, кои са неразрешени и кои отдавна не функционират, т.е. кои са зомби приложенията.

Изпробвахме софтуера за управление на активи на Zluri, за да организираме нашата SaaS система. Той ни помогна да класифицираме софтуера въз основа на риска и важността, да открием неразрешени приложения и да проследяваме използването и разходите за приложенията на едно място.

Най-доброто? Той открива нови приложения, които влизат в средата, идентифицира рисковия софтуер и предотвратява високорисковите потребители, като намалява заплахите за киберсигурността. Освен това инструментът автоматизира достъпа до прегледи, за да гарантира спазването на ИТ управлението и законите.

Най-добрите функции на Zluri

Получете 360° видимост на данните за разходите/лицензите – инструменти за разходи, финансови системи и софтуерни договори.

Идентифицирайте приложенията с висок риск и уведомете заинтересованите страни за незабавни действия.

Достъп до всички подробности за приложенията – присвоени и неприсвоени лицензи, активност на потребителите, сигурност, разходи и др., за да вземете информирани решения.

Ограничения на Zuri

Сравнително нов продукт; липсват разширени функции

Инсталирането изисква много ръчна работа, като например съгласуване на достъпа на потребителите. Трябва да проверите ръчно достъпа и контролите на потребителите, за да се уверите, че са точни и валидни.

Цени на Zluri

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Zluri

G2 : 4,7/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 20 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Zluri?

Zluri е чудесен за откриване на SaaS и записване на това, до какво имат достъп потребителите. Въпреки това, в зависимост от размера на SaaS активите във вашата организация, внедряването на Zluri може да се окаже огромна задача, особено ако преминавате от доста неорганизиран и ненадежден източник като Excel или Google Sheets. Zluri предлага голям брой интеграции, които значително помагат в това отношение, но все пак ще е необходимо да се извърши голямо количество ръчно съгласуване на достъпа на потребителите за всичко останало.

12. Microsoft Volume Licensing (най-доброто решение за управление на лицензите за продукти на Microsoft)

чрез Microsoft Volume Licensing

Ако разчитате в голяма степен на продуктите и услугите на Microsoft, тогава Microsoft Volume Licensing е идеалното решение за вас. Този софтуер позволява на ИТ екипите да управляват лицензите за продуктите на Microsoft.

Той се предлага с различни опции за абонамент и осигурява голяма гъвкавост. ИТ екипи от всякакъв размер и от различни индустрии могат да използват софтуера за управление на масивни лицензи, контрол на споразумения и намаляване на рискове като загуба на достъп, неработоспособност и прекъсвания на услугите.

Най-добрите функции на Microsoft Volume Licensing

Достъп до обучение за обемно лицензиране, за да извлечете максимална полза от инструмента

Съхранявайте софтуерните активи в централизирана платформа за лесен достъп

Използвайте достъпни уеб-базирани инструменти за управление на приложения, за да спестите от разходите за лицензиране.

Ограничения на лицензирането на Microsoft Volume Licensing

Отварянето на локален лицензионен сървър прекъсва актуализирането на онлайн версията на VLSC (Volume Licensing Service Center), което води до несъответствие в информацията.

Софтуерните ключове, използвани в една система, не могат да бъдат пренасочени, което означава, че при смяна на машини възникват допълнителни разходи.

Цени за обемно лицензиране на Microsoft

Microsoft Licensing предлага четири персонализирани ценови плана:

Office LTSC Standard 2024

Office LTSC Professional Plus 2024

Office LTSC Standard за Mac 2024

Microsoft 365 Apps за предприятия

Оценки и рецензии за Microsoft Volume Licensing

G2 : Няма достатъчно налични отзиви

Capterra: Не е наличен

Какво казват реалните потребители за Microsoft Volume Licensing?

Използвам Volume Licensing от над 2 години и го намирам за наистина много полезен. Когато ми е необходим конкретен софтуер за инсталиране, просто отивам на сайта, инсталирам ISO файла и вземам ключа. Не е нужно да запомняте лицензионния ключ, всичко е там.

13. SymphonyAI IT Service Management (Най-доброто решение за автоматизиране на ИТ операциите с изкуствен интелект)

чрез Symphony AI

Инструментът за управление на софтуерни активи на SymphonyAI е идеален за екипи в големи предприятия, които се опитват да оптимизират работните процеси чрез автоматизация. Той помага за оптимизиране на ИТ процесите, създаване на персонализирани работни процеси и улесняване на сътрудничеството в цялото предприятие с цел ускоряване на операциите.

Харесва ми, че инструментът предоставя централизиран интерфейс с всички подробности за хардуерните и софтуерните активи. Това ви помага да проследявате състоянието на моите ИТ активи по местоположение, история, собственост и употреба. Освен това можете да откриете недостатъчно използваните ресурси и да намалите загубите през целия жизнен цикъл на софтуера.

Накратко, SymphonyAI помага за по-ефективното използване на ИТ бюджетите. То осигурява ефективно управление на ИТ активите, подобрява видимостта на активите, откриването, управлението на лицензите и съответствието.

Най-добрите функции на SymphonyAI IT Service Management

Разполагайте активи дистанционно, докато сте в движение, чрез софтуерни актуализации

Възползвайте се от унифициран портал за услуги, за да разрешавате проблемите на крайните потребители на едно място.

Подобрете работните процеси и създайте персонализирани преживявания, като използвате Design Studio с 50 вградени контрола за формуляри, работни процеси, бизнес правила и SLA.

Ограничения на SymphonyAI IT Service Management

Процесът на инсталиране е труден и отнема много време.

Трябва да изчистите софтуерните лицензи, за да добавите нов инвентар при разпределяне на активите.

Цени на SymphonyAI IT Service Management

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SymphonyAI IT Service Management

G2 : 4,6/5 (над 60 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за SymphonyAI IT Service Management?

Това решение предлага централизирано място, което опростява интегрирането на различни функции. То осигурява лесна за навигация система, която оптимизира процеса от управлението на активи до заявките за услуги и след това до обработката на инциденти. Проектирано за лесна употреба в ежедневните операции, то гарантира, че потребителите могат ефективно да преминават през всеки етап без усложнения.

14. IFS assyst (Най-добър за управление на ИТ услуги в предприятия)

чрез IFS assyst

IFS assyst предлага ИТ услуги и управление на активи в една платформа – от стратегическо управление до операции и сигурност. Този уеб-базиран софтуер за управление на ИТ операции ви помага да автоматизирате повтарящи се задачи, откриване на софтуер и управление на инциденти, свързани със сигурността, така че да можете да максимизирате възвръщаемостта на инвестициите си в ИТ активи. Освен това инструментът предлага лесен за ползване портал за крайните потребители, за да разрешават проблемите по-бързо.

Най-добрите функции на IFS assyst

Автоматизирайте проверките за съответствие, за да избегнете санкции за несъответствие

Следете подробностите за хардуера и софтуера – от работните процеси до билетите за поддръжка – за да разберете по-добре инфраструктурата си.

Автоматизирайте операциите по сигурността, за да гарантирате 100% съответствие и безпроблемна сигурност на активите и данните.

Ограничения на IFS assyst

Потребителският интерфейс е тромав и старомоден, което може да е разочароващо за потребителите.

Цени на IFS assyst

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за IFS assyst

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за IFS assyst?

Справя се доста добре с управлението на активи. Въпреки това, интерфейсът му е тромав и остарял. Необходима е по-тясна и по-добра интеграция с системите за управление на крайни точки.

15. Matrix42 (Най-подходящ за опитни ИТ специалисти, които управляват множество приложения и лицензи)

чрез Matrix42

Ако работите с изолирана информация за активите, обмислете Matrix42. Той осигурява 360-градусова видимост на вашия софтуер и лицензи. Позволява ви да знаете за какво плащате, да идентифицирате ненужни приложения и да спестите пари, като понижите версията на неизползваните инструменти. Можете също да го използвате за сканиране на инвентара на няколко платформи, като винаги поддържате системите си актуални.

Това, което ми хареса в инструмента, беше, че можех просто да вляза в системата и да намеря всички подробности, независимо от софтуера, за който исках да знам. Това позволи на екипа ни да документира, внедри, актуализира и извади от употреба всеки софтуер.

Най-добрите функции на Matrix42

Проследявайте разходите за облачни услуги и проверявайте разходите и бюджетите, за да предотвратите преразходване.

Генерирайте подробни отчети за използването на приложенията, за да вземете информирани решения за покупка.

Идентифицирайте неразрешени софтуерни активи и поръчайте допълнителни лицензи чрез интеграцията на Service Catalog.

Ограничения на Matrix42

Инструментът е сложен; начинаещите се нуждаят от интензивно обучение, преди да могат да използват пълния му потенциал.

Цени на Matrix42

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Matrix42

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Matrix42?

Като цяло опитът ми е много добър. Като администратор на софтуерни активи в голяма компания, най-много ми харесва в Matrix42 контролът върху жизнения цикъл на софтуера, от инсталирането през актуализирането до премахването, ако е необходимо. Инструментът е сложен и е трудно да се обучават нови администратори.

Намалете риска от несъответствие с изискванията за управление на софтуерни активи

Сега, когато знаете повече за 15-те най-добри инструмента за SAM на пазара днес, се надяваме, че ще ви е по-лесно да оцените най-важните фактори – автоматизация на работния процес, управление на софтуерни лицензи, централизирана платформа, функции, интеграции и персонализация, които работят за вашата компания. Когато правите своя избор, не забравяйте да приложите най-добрите практики за управление на софтуерни активи.

Всички решения в този списък си заслужават да бъдат изпробвани, но ClickUp е моят фаворит. Той разполага с всички функции за оптимизиране на управлението на софтуерни активи и цикъла на разработка, както и за управление на лицензионни споразумения. Накратко, той ви предоставя мощна платформа, която гарантира трайна ефективност във всички бизнес процеси и работни потоци.

