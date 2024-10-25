Как да използвате модела за обратна връзка SBI за ефективни прегледи

Знаете ли, че ефективната обратна връзка може значително да повиши производителността на служителите? Независимо дали трябва да споделите подобрения или да отпразнувате успехи в работата, значимата и приложима обратна връзка е важна. Моделът за обратна връзка SBI (Ситуация-Поведение-Въздействие) е рамка, която може да бъде изключително полезна на работното място, особено за специалистите по човешки ресурси или бизнес лидерите.

Тази мощна рамка ще ви даде инструментите да предоставяте конструктивна обратна връзка с увереност и емоционална интелигентност, като същевременно гарантира, че тя води до реална промяна.

Нека ви покажем как да използвате модела SBI, за да давате обратна връзка, която винаги попада в целта. Да започнем! 🚀

Какво е моделът за обратна връзка SBI?

Моделът за обратна връзка SBI е структуриран подход за даване на обратна връзка, който се фокусира върху три ключови елемента: ситуация, поведение и въздействие. Сред другите модели за обратна връзка, този метод предоставя ясна рамка за даване на конкретна, обективна обратна връзка, която минимизира защитната реакция и насърчава положителната промяна.

Разделянето на процеса на обратна връзка на тези три ясни компонента премахва двусмислието и емоционалния заряд, които понякога могат да нарушат разговора за обратна връзка. Вместо това обратната връзка се основава на обективни факти, което помага както на даващия, така и на получаващия да са на една и съща вълна.

За разлика от метода „сандвич“, който препоръчва мениджърите да комбинират отрицателна обратна връзка с комплименти, методът SBI е по-пряк, специфичен за ситуацията и ориентиран към действие.

Нека разгледаме всеки елемент от метода за обратна връзка SBI:

Ситуация

„Ситуацията“ се отнася до подготовката на сцената. Важно е да опишете контекста, в който се е проявило поведението. Мислете за това като за рамкиране на обратната връзка с подробности за това кога и къде е било наблюдавано поведението. Това елиминира необходимостта от предположения от страна на получателя на обратната връзка; той може веднага да си представи сценария, за който говорите.

Пример: „По време на вчерашната среща за състоянието на проекта забелязах, че...“

Започнете с ситуацията, за да основавате обратната връзка на конкретно събитие. Този подход избягва неясни обобщения и е от решаващо значение за конструктивен разговор за обратна връзка.

Поведение

Компонентът „Поведение” се фокусира върху действията на служителя. Важно е да се придържате към фактите – какво точно е казал или направил той? Това поддържа обективността на обратната връзка и ви насърчава да избягвате да правите предположения или преценки за намеренията или характера на човека.

Пример: „Прекъснахте говорителя няколко пъти, преди да успее да довърши мисълта си.“

Целта е да опишете поведението, без да придавате емоции или предубеждения към него. Колкото по-ясно и конкретно сте относно поведението, толкова по-лесно е за получателя да разбере точно за какво говорите.

Въздействие

„Въздействието“ е мястото, където обяснявате последствията от поведението. Това е мястото, където обратната връзка често не е достатъчна в повечето разговори, но е най-важната част от модела за обратна връзка SBI. Не е достатъчно да посочите какво е направил някой; обяснението как това поведение е повлияло на другите, екипа или проекта е това, което прави посланието ясно.

Пример: „Поради това не успяхме да чуем цялата им актуализация, което доведе до объркване относно графика на проекта.“

Когато изразите въздействието на поведението, помагате на получателя да разбере защо е важно да се промени и давате на обратната връзка цел, която надхвърля простото коригиране.

Ето как би изглеждала цялата обратна връзка за тази ситуация:

„По време на вчерашната среща за състоянието на проекта забелязах, че прекъснахте говорителя няколко пъти, преди да успее да довърши мисълта си. Поради това не успяхме да чуем цялата информация, което доведе до объркване относно графика на проекта.“

Сега, когато вече разбирате какво означава SBI, нека разгледаме защо той е от полза за лидерите.

Защо SBI е ефективен?

Красотата на модела за обратна връзка SBI се крие в неговата простота и фокус върху фактите. Той е изключително ефективен по няколко причини:

Объективност : Моделът намалява субективните интерпретации и пристрастия, като се фокусира върху конкретни ситуации и наблюдаеми поведения. Когато обратната връзка се фокусира единствено върху фактите, на получателя е по-лесно да я приеме и да действа въз основа на нея.

Яснота : Структурираният подход гарантира, че обратната връзка е ясна, кратка и лесна за разбиране. Като избягвате обобщенията и говорите директно за наблюдавани поведения, вие намалявате двусмислието. Това води до по-продуктивни резултати, защото служителят, който получава обратната връзка, може ясно да разбере какво трябва да се промени.

Намалена защитна реакция : Фокусирането върху наблюдаеми факти, а не върху лични преценки, спомага за създаването на по-отворена и възприемчива атмосфера за обратна връзка. Това премахва емоционалния заряд, който често е свързан с обратната връзка, като по този начин намалява вероятността да предизвика защитни реакции. Вместо да прави обратната връзка да изглежда като атака, SBI насърчава сътрудничеството в разговора, основано на яснота.

Открит диалог и възможност за действие: SBI отваря вратата за честни, открити разговори, тъй като се фокусира върху описанието на конкретна ситуация и нейното въздействие. Моделът насърчава даващия и получаващия обратна връзка да се ангажират в диалог, а не в едностранна критика.

Моделът естествено води до дискусии за подобрения и промени, като подчертава въздействието на поведението. И така, как можете да приложите модела SBI в ежедневната си работа?

Стъпка по стъпка ръководство за предоставяне на обратна връзка, използвайки модела SBI

Сега, когато вече разбирате основните елементи на модела за обратна връзка SBI, нека ви разведем стъпка по стъпка през ефективното му използване в сесиите ви за обратна връзка.

Ще видим и как инструментът за управление на проекти „всичко в едно“ като ClickUp може да ви помогне лесно да документирате, споделяте и получавате конструктивна обратна връзка.

Както отбелязва Марта Куми, технически писател в Akkadian Labs,

Споделянето на информация и сътрудничеството са станали много лесни, сега, когато всички екипи работят дистанционно. Лесно е да се споделят актуализации по проектите и да се дава обратна връзка на членовете на екипа. Можем да проследяваме задачите и проектите в различните екипи и да предоставяме актуализации в реално време.

Осигуряването на сътрудничество в реално време е именно това, което прави инструменти като ClickUp толкова ценни в процеса на обратна връзка.

Чрез интегрирането на модела за обратна връзка SBI с функциите на ClickUp, мениджърите и членовете на екипа могат да се включат в структурирани и продуктивни разговори за обратна връзка, които безпроблемно се превръщат в практически подобрения.

Нека да видим как работи това на практика:

Стъпка 1: Подгответе обратната връзка

Преди да започнете сесията за обратна връзка, отделете малко време, за да организирате мислите си и да съберете подходяща информация. Тази подготовка ще ви помогне да дадете по-целенасочена и въздействаща обратна връзка.

Създайте изчерпателна програма за срещата в ClickUp Docs, която може да бъде полезна при обсъждането на планове за подобрения или документирането на разговора за бъдеща справка.

Стъпка 2: Започнете разговора

Свържете се с лицето, което получава обратната връзка. Попитайте дали е подходящо време за разговор. Ако не е, насрочете подходящо време.

Изберете уединено място за лична обратна връзка, за да сведете до минимум разсейването и да гарантирате конфиденциалност. За разговори от разстояние можете да използвате интеграция за видеоконферентна връзка, за да се получи усещане за личен контакт.

Стъпка 3: Опишете ситуацията

Започнете с ясно описание на конкретната ситуация или контекст, в който се е проявило поведението. Бъдете възможно най-точни по отношение на времето, мястото и обстоятелствата.

Не забравяйте да се придържате към конкретни събития или срещи – избягвайте общи изказвания като „Винаги правиш така.“

Ако работите с членове на екипа, които работят дистанционно, можете да използвате чат функции като ClickUp Chat. Това е бърз и директен начин за връзка с членовете на екипа, който предлага незабавност и поверителност.

Унифицирайте комуникацията и управлението на работата с ClickUp Chat

Стъпка 4: Опишете поведението

След това се съсредоточете върху наблюдаваното поведение. Дръжте се на фактите и избягвайте лични интерпретации или предположения за намеренията им. Полезно е да отбележите конкретни действия, думи или модели на поведение, които е важно да бъдат обсъдени.

Когато описвате конкретно, наблюдаемо поведение, е от решаващо значение да бъдете обективни и да давате конкретни примери. Функциите за управление на задачите на ClickUp помагат в това, като предлагат богат набор от документирани конкретни поведения и действия.

Пример: „Не актуализирахте статуса на задачата навреме, което доведе до несигурност в екипа относно напредъка на проекта и ненужни проверки.“

Системата за управление на задачите на ClickUp предоставя подробен отчет за поведението, свързано с работата.

Осигурете яснота относно очакваните резултати от всеки член на екипа с ClickUp Tasks.

Ето как можете да го използвате в сесиите си за обратна връзка:

История на задачите: Прегледайте историята на задачите, възложени на или изпълнени от дадения човек. Това ви дава конкретни примери за работни модели, навременност и качество на резултатите.

Коментари и актуализации: Коментарите към задачите често отразяват поведението в реално време, например как някой съобщава за напредъка си или се справя с предизвикателствата.

Проследяване на времето: Функцията за проследяване на времето на ClickUp може да ви даде информация за работните навици и ефективността, като ви предостави конкретни данни за обсъждане.

Подзадачи и контролни списъци: Те могат да демонстрират внимание към детайлите, задълбоченост или склонност да се пренебрегват стъпки в даден процес.

Стъпка 5: Обяснете въздействието

Този етап е от решаващо значение.

Обяснете как поведението на лицето е повлияло на екипа, проекта или дори на самото лице. Независимо дали е положително или отрицателно, въздействието е това, което прави обратната връзка наистина приложима. Пример: „В резултат на това пропуснахме крайния срок за актуализиране на проекта и това обърка клиента. ”

Като обясните въздействието, не само показвате последствията, но и давате на служителя възможност да размисли върху поведението си.

Ето как можете да използвате управлението на задачите в ClickUp, за да обясните въздействието:

Изглед на натоварването : Използвайте го, за да покажете как поведението на даден индивид влияе на баланса в екипа и общата продуктивност.

Диаграми на Гант : Покажете как конкретни действия са повлияли на графиците или зависимостите на проекта.

Табла : Използвайте персонализирани табла, за да покажете ключови показатели за ефективност (KPI), които са били повлияни от въпросните поведения.

Цели: Функцията : Функцията „Цели“ на ClickUp ви позволява да свържете директно поведението с напредъка (или липсата на такъв) по отношение на целите на екипа или компанията.

Стъпка 6: Документирайте обратната връзка

След като дадете обратна връзка, е важно да я запишете, особено в екипна среда. ClickUp Forms може да ви помогне да записвате отговорите незабавно и да ги превръщате в задачи, които могат да се проследяват.

Превърнете отговорите от формуляра ClickUp в задачи, които се интегрират безпроблемно във вашите работни процеси.

Можете да персонализирате формуляра за обратна връзка според вашите изисквания. Или още по-добре – можете да използвате готовите за употреба шаблони на ClickUp за събиране на обратна връзка.

Шаблон за обратна връзка на ClickUp

Шаблонът за обратна връзка на ClickUp е незаменим инструмент за структуриране на обратната връзка по ясен и организиран начин. Независимо дали управлявате голям екип или провеждате индивидуални прегледи, този шаблон предоставя опростен формат за ефективно събиране на обратна връзка.

Изтеглете този шаблон Изпробвайте шаблона за обратна връзка на ClickUp, за да записвате и проследявате цялата обратна връзка за вашия екип.

Ето някои от основните му предимства:

Съответства на модела за обратна връзка SBI за структурирана обратна връзка (Ситуация, Поведение, Въздействие)

Прави обратната връзка приложима и лесна за следване, за ясна подобрение или признание.

Универсален за оценка на производителността , обратна връзка в реално време или наблюдения на клиенти.

Интегрира се с работните процеси, като позволява документиране и проследяване на обратната връзка.

Улеснява проследяването на действията, като гарантира непрекъснат напредък.

Стъпка 7: Насърчавайте диалога

След като сте представили обратната връзка, използвайки модела за обратна връзка SBI, е от решаващо значение да насърчите отворен диалог. Позволете на получателя да отговори, да зададе въпроси или да потърси разяснения.

Използвайте функции за сътрудничество като коментари и споменавания в ClickUp, за да поддържате структурирана и ясна обратна връзка.

След като обратната връзка бъде документирана, членовете на екипа могат да я обсъдят открито, използвайки функциите за сътрудничество на ClickUp, като коментари и @споменавания. Това поддържа разговора и насърчава непрекъснатото усъвършенстване.

Стъпка 8: Планирайте последващи действия

Обратната връзка не е еднократно събитие. Важно е да се направи проследяване, за да се провери дали поведението се е променило или дали е необходима някаква подкрепа.

Шаблонът за стратегия и план за действие за вътрешна комуникация на ClickUp е чудесен начин да установите постоянна комуникация и да проследявате напредъка след обратната връзка. Това гарантира, че всички носят отговорност и че обратната връзка води до осезаеми подобрения.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за стратегия за вътрешна комуникация и план за действие на ClickUp, за да планирате структурирани последващи действия във връзка с обратната връзка.

Разгледайте някои от предимствата на шаблона за стратегия за вътрешна комуникация и план за действие на ClickUp:

Насърчава ясна и структурирана комуникация в екипа за по-добро съгласуване

Предоставя стратегически подход към вътрешната комуникация с определени цели и ключови послания.

Осигурява последователна и продуктивна обратна връзка между отделите.

Интегрира комуникационните цели в работните процеси на екипа

Организира обратна връзка за нови процеси, прегледи на проекти и сътрудничество между отделите.

Създавайте официални планове за действие с графици и етапи за навременна и практична обратна връзка.

Най-добри практики за даване на обратна връзка

Когато давате обратна връзка, използвайки модела за обратна връзка SBI, има някои ключови най-добри практики, които трябва да имате предвид, за да се уверите, че тя е ефективна и добре приета.

✅ Бъдете навременни

Не чакайте прекалено дълго, за да дадете обратна връзка. Колкото по-скоро обърнете внимание на поведението след като то се е случило, толкова по-уместна и въздействаща ще бъде обратната връзка.

✅ Фокусирайте се върху поведението на човека, а не върху самия човек.

Лесно е да обвинявате или да правите обратната връзка лична, но моделът за обратна връзка SBI ви насърчава да се фокусирате строго върху поведението. Това помага да контролирате емоциите си и да избегнете защитната реакция.

✅ Използвайте положителен тон

Дори когато давате конструктивна критика, поддържайте позитивен и окуражителен тон. Целта е да помогнете на служителя да се подобри, а не да го накарате да се почувства атакуван.

✅ Насърчавайте двустранния диалог

Обратната връзка трябва да бъде диалог, а не монолог. Насърчавайте служителите да споделят своето мнение, да задават въпроси и да допринасят за дискусията.

Примери за обратна връзка SBI в различни сценарии

Нека разгледаме как моделът за обратна връзка SBI работи в реални ситуации:

Пример 1: Индивидуални срещи

💡 Ситуация: „В нашата индивидуална среща миналата седмица...“➡️ Поведение: „Закъсняхте с 15 минути и не бяхте подготвили актуалната информация. “🎯 Въздействие: „Това съкрати времето, което имахме, за да обсъдим вашия напредък, и не успяхме да обсъдим някои ключови въпроси. “

Пример 2: Екипни проекти

💡Ситуация: „По време на последния ни преглед на проекта...“➡️ Поведение: „Вие предоставихте подробна обратна връзка, която помогна да се изяснят следващите стъпки.“🎯 Въздействие: „Това наистина рационализира процеса и екипът успя да продължи уверено напред.“

Пример 3: Оценка на производителността

💡 Ситуация: „По време на годишната ви оценка на производителността миналата седмица...“➡️ Поведение: „Вие предоставихте обмислена самооценка и поставихте реалистични цели за подобрение. “🎯 Въздействие: „Този проактивен подход ни позволи да разработим ясен план за действие за вашето развитие и съм уверен, че той ще ви помогне да достигнете следващото ниво в кариерата си. “

Пример 4: Презентации пред клиенти

💡 Ситуация: „В презентацията пред клиента миналия вторник...“➡️ Поведение: „Използвахте прекалено много технически термини, които клиентът не разбра напълно. “🎯 Въздействие: „В резултат на това те изглеждаха объркани и трябваше да отделим допълнително време за изясняване на някои точки след срещата. “

Пример 5: Сътрудничество между отделите

💡 Ситуация: „По време на последната междуотделна среща...“➡️ Поведение: „Вие постоянно прекъсвахте другите ръководители на отдели, докато те говореха. “ 🎯 Въздействие: „Това наруши хода на срещата и затрудни екипа да вземе ефективни решения. “

Като приложите тези примери за обратна връзка и следвате стъпките по-горе, ще можете да споделяте идеи, които подобряват производителността и укрепват комуникацията и доверието в екипа ви.

А с инструменти като ClickUp, интегрирането на обратната връзка във вашия работен процес никога не е било по-лесно.

Подобрете механизма си за обратна връзка с помощта на ClickUp

Усвояването на изкуството на обратната връзка е едно от най-ценните умения, които всеки специалист по човешки ресурси, мениджър или ръководител на екип може да развие. Моделът за обратна връзка SBI предлага ясен и ефективен начин за предоставяне на ясна и практична обратна връзка, която подобрява производителността и укрепва динамиката в екипа.

Фокусирането върху конкретни ситуации и поведения и тяхното въздействие може да насърчи отворената комуникация и непрекъснатото усъвършенстване в рамките на вашата организация. Но защо да спирате дотук? Комбинирането на модела за обратна връзка SBI с ClickUp може да превърне вашия процес на обратна връзка от добър в изключителен.

С функции като чат за сътрудничество, коментари, споменавания и персонализирани шаблони, ClickUp ви дава възможност да оптимизирате обратната връзка, да проследявате напредъка и да създадете култура на прозрачност и растеж.

