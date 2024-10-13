Zendesk срещу Salesforce: Намерете подходящия CRM за вашия бизнес

Изборът на подходящия CRM може да промени начина, по който вашият екип взаимодейства с клиентите и управлява ежедневните операции.

Инструменти като Zendesk и Salesforce се отличават, защото предлагат уникални функции, които отговарят на различни бизнес нужди и потребителски предпочитания. Тези инструменти за продажби и маркетинг доминират в дискусиите около комуникацията с клиенти и управлението на взаимоотношенията, обещавайки да автоматизират вашите бизнес процеси.

Но изборът между тях не е лесен. И двете платформи предлагат полезни функции, но потребителското им изживяване и конкретните им приложения се различават значително.

В този блог ще разгледаме предимствата и ограниченията на двата инструмента и ще видим коя CRM система е най-подходяща за вашия екип. Готови ли сте? Да започваме.

Какво е Zendesk?

Zendesk е многофункционален CRM инструмент, създаден да подобри ефективността на обслужването на клиенти и управлението на взаимодействията.

Той комбинира разнообразен набор от функции, включително автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект, чат на живо, издаване на билети и изчерпателна база от знания. Сред другите инструменти за поддръжка на клиенти, той е добър избор за бизнеса, който се стреми да подобри удовлетвореността на клиентите и оперативната продуктивност.

Чрез интегриране на данни за клиентите и предоставяне на полезна информация, Zendesk помага на компаниите да предоставят персонализирано и навременно обслужване на клиентите, като гарантира, че всяко взаимодействие добавя стойност и изгражда лоялност. Той разполага и с достъпни форуми, където потребителите могат да обменят идеи, да решават проблеми и да споделят най-добри практики.

Функции на Zendesk

Zendesk предлага мощен набор от функции, предназначени да оптимизират взаимодействията с клиентите и да повишат ефективността на екипа.

Нека разгледаме най-влиятелните CRM възможности.

1. Функция № 1: Пълна видимост на процеса

чрез Inetsoft

Zendesk CRM предлага прозрачност на продажбения процес, което е ключова функция за всеки екип по продажбите, който иска да избегне изненади в края на тримесечието. Тази функция ви позволява да прогнозирате и управлявате ефективно продажбения процес в реално време.

С инструменти за помощна служба, с които да планирате, проследявате и анализирате всяка част от процеса на продажбите, можете да идентифицирате потенциални проблеми, преди те да повлияят на резултатите ви. Това ниво на информация ви помага да оптимизирате операциите, като ви гарантира, че винаги сте една крачка напред.

Вашият екип може да взема информирани решения, които оптимизират производителността и стимулират постоянен ръст на приходите с данни и анализи в реално време.

2. Функция № 2: Функции за продуктивност на екипа

чрез Softwareadvice

Ето как функциите за производителност на Zendesk оптимизират вашите продажбени процеси:

Управление на контакти и сделки: Управлявайте контактите и сделките в Zendesk, където цялата важна информация за клиентите се съхранява на едно достъпно място. Управлявайте контактите и сделките в Zendesk, където цялата важна информация за клиентите се съхранява на едно достъпно място. Интеграциите на Zendesk гарантират, че вашият екип разполага с необходимата информация, за да вземе информирано решение и да персонализира взаимодействията.

Проследяване на активността: Независимо дали става дума за обаждания, имейли или срещи, функцията за проследяване на активността на Zendesk предоставя ясен преглед на действията на всеки член на екипа.

Генериране и управление на потенциални клиенти: От От сегментиране на клиентите до автоматизиране на последващи имейли, тези инструменти гарантират, че вашият екип се фокусира върху най-обещаващите потенциални клиенти.

Автоматизация на задачите и тригери: Независимо дали става дума за изпращане на приветствено имейл до нов контакт или за предупреждаване на представителите за сделка, която наближава датата си на приключване, автоматизацията гарантира последователност в комуникациите и операциите.

3. Функция № 3: Ботове, задвижвани от изкуствен интелект

чрез Venturebeat

Zendesk AI използва интелигентни агенти, които се справят с комплексни взаимодействия с клиенти по-ефективно от стандартните ботове. Тези AI агенти самостоятелно разрешават често срещани запитвания и проблеми, свързани с поддръжката. С тази функция вашите агенти по обслужване на клиенти могат да се съсредоточат върху по-сложни и по-ценни взаимодействия.

Ботовете, задвижвани от изкуствен интелект, са от решаващо значение за мащабиране на обслужването на клиенти без компромис с качеството, като позволяват на бизнеса да поддържа високи нива на удовлетвореност на клиентите дори по време на пикови периоди.

Цени на Zendesk

Екип: 25 $/агент на месец

Растеж: 69 $/агент на месец

Професионална версия: 149 $/агент на месец

Enterprise: Започва от 169 $/потребител на месец

Какво е Salesforce?

Salesforce е платформа за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) в облака, която ви дава възможност да управлявате всички взаимодействия с клиенти и бизнес процеси на едно място.

Той подобрява способността ви да се свързвате с клиенти, потенциални клиенти и партньори чрез централизиране на данни, автоматизиране на задачи и предоставяне на полезна информация за различни бизнес функции.

Платформата е мащабируема и подходяща за бизнеса от всякакъв мащаб и индустрия, като ви помага да растете и да се адаптирате в един постоянно развиващ се пазар.

Функции на Salesforce CRM

Функциите на Salesforce CRM са проектирани да обслужват всеки етап от пътуването на клиента, което го прави незаменима платформа за бизнеса, който иска да се разраства и да иноватира.

Нека разгледаме най-важните функции на Salesforce Service Cloud:

1. Функция № 1: Разширени функции за отчитане и анализи

чрез Salesforce

Salesforce разполага с усъвършенствани инструменти за отчитане и анализ, които преобразуват огромни количества данни в полезни информации. Чрез анализиране на взаимодействията с клиентите и резултатите от продажбите можете да идентифицирате тенденции и модели, които водят до решения, основани на данни.

Тези възможности ви позволяват да предвиждате промените на пазара и да усъвършенствате CRM стратегиите си в реално време, като по този начин гарантирате, че вашият бизнес ще остане начело.

2. Функция № 2: Функции за производителност на Salesforce CRM

Salesforce CRM е проектиран да повиши производителността в цялата ви организация чрез интегриране на усъвършенствани инструменти за обслужване, които оптимизират различни процеси по продажбите.

Ето по-подробен поглед върху някои от ключовите функции за производителност в Salesforce CRM:

Изчерпателни профили на клиенти: Получете подробни профили на клиенти с данни от целия им жизнен цикъл. Тази интеграция позволява на бизнеса да получи 360-градусова представа за всеки клиент, включително минали взаимодействия, история на покупките и бъдещи нужди.

Ангажираност на купувачите: Подобрете взаимодействието с потенциалните клиенти чрез персонализирани стратегии за ангажираност, вградени във вашата CRM система. Тази функция ви позволява да осъществявате персонализирани контакти и проследяване, като по този начин осигурявате по-ефективна комуникация и по-високи проценти на конверсия.

Анализ на продажбите: Използвайте интегрирани инструменти като Tableau, за да визуализирате тенденциите в продажбите, да проследявате представянето на екипа и да прогнозирате приходите с по-голяма точност.

Информация за приходите: Вътрешните инструменти осигуряват дълбока видимост във вашия процес, като ви помагат да идентифицирате пречки, да предвидите резултатите от сделките и да усъвършенствате стратегиите в реално време.

3. Функция № 3: Информация, базирана на изкуствен интелект (Salesforce Einstein)

Salesforce Einstein, AI компонентът на Salesforce CRM, предоставя мощни анализи, като анализира данните от вашия Service Cloud в реално време.

Тази функция автоматизира прогнозния анализ, помага за персонализиране на взаимодействията с клиентите и оптимизира процесите, което позволява на вашия екип да взема решения по-бързо.

Възможностите на Einstein ви позволяват да предвидите нуждите и тенденциите на клиентите, като гарантирате, че вашите стратегии винаги са в съответствие с очакванията на клиентите и динамиката на пазара.

Цени на Salesforce

Стартови пакет: 25 $/потребител на месец

Pro Suite: 100 $/потребител на месец

Enterprise: 165 $/потребител на месец

Неограничен: 330 $/потребител на месец

Einstein 1 Sales: 500 $/потребител на месец

Zendesk срещу Salesforce: сравнение на функциите

И Zendesk, и Salesforce предлагат мощни CRM инструменти, предназначени за разрешаване на запитвания на клиенти и оптимизиране на процесите по продажбите. Въпреки че имат много общи черти, техните функции отговарят на различни бизнес нужди и случаи на употреба.

Ето как се сравняват в ключови области:

Функция № 1: Видимост на тръбопровода

Zendesk

Zendesk осигурява пълна прозрачност на процеса, което позволява на екипите по продажбите да прогнозират и управляват по-добре процеса на продажбите. Той може да помогне за планирането, проследяването и анализирането на всички части от процеса на продажбите, като помага за идентифицирането на потенциални проблеми, преди те да повлияят на резултатите.

Salesforce

Salesforce също предлага добра видимост на процеса с усъвършенствани анализи, които помагат да проследявате взаимодействията с клиентите и продажбите. Интеграцията с AI на Salesforce, Einstein, подобрява тези възможности, като предоставя прогнозни анализи и препоръки.

🏆Победител: Равенство. И двете платформи се отличават с това, че осигуряват видимост на процеса, но интеграцията на AI в Salesforce може да даде предимство пред Zendesk за организации, които се нуждаят от по-задълбочени аналитични възможности и прогнозни прозрения.

За по-малки екипи с прости процеси на продажби, по-опростеният и лесен за използване интерфейс на Zendesk може да бъде по-привлекателен.

💡 Професионален съвет: Извлечете максимума от усилията си за задържане на клиенти, като разберете разликата между клиенти и потребители, за да можете да използвате най-добрите техники за привличане на нови клиенти за вашата марка!

Zendesk

Zendesk повишава производителността чрез централизиране на основни инструменти за продажби, като управление на контакти и сделки, проследяване на дейности и управление на потенциални клиенти. Функциите за автоматизация и персонализираните тригери оптимизират рутинните задачи, освобождавайки търговските представители да се фокусират върху продажбите.

Salesforce

Salesforce повишава производителността с цялостен набор от инструменти, като автоматизация на продажбите и сътрудничество чрез платформи като Slack. Неговите мащабируеми функции са проектирани да се адаптират към растежа и сложните цикли на продажбите.

🏆Победител: Победителят тук зависи от вашите нужди. Salesforce работи добре, особено за по-големи предприятия или такива с комплексни процеси на продажби. Zendesk може да е по-подходящ за бизнеси, които дават приоритет на лекотата на използване и простотата пред обширната персонализация.

Функция № 3: AI възможности

Zendesk

Zendesk използва изкуствен интелект, за да подобри обслужването на клиентите чрез интелигентни ботове, които обработват рутинни запитвания и задачи за поддръжка. Това позволява на човешките агенти да се съсредоточат върху сложни и високоценни взаимодействия, подобрявайки цялостната ефективност на обслужването на клиентите.

Salesforce

Salesforce Einstein прави още една крачка напред в областта на изкуствения интелект, като вгражда дълбоко обучение и предсказуема аналитика директно в CRM, предлага персонализирани данни за клиентите и автоматизира широк спектър от задачи в продажбите и маркетинга.

🏆Победител: Ако вашият приоритет е усъвършенствана изкуствена интелигентност, която не само подпомага сервизните агенти, но и стимулира продажбите и маркетинговите стратегии чрез прогнозна аналитика, Salesforce е ясният победител. Въпреки това, целевите AI инструменти на Zendesk са повече от достатъчни за организации, които се нуждаят от AI предимно за подобряване на ефективността на инструментите за поддръжка на клиенти.

Zendesk срещу Salesforce: ревюта в Reddit

В Reddit потребителите водят задълбочени дискусии за предимствата и недостатъците на CRM инструменти като Zendesk и Salesforce, като често споделят разнообразните си преживявания и примери за употреба.

Нека разберем какво казват хората за двете приложения в Reddit. За Salesforce един потребител споменава:

Salesforce ни беше продаден като продукт, който на 90% отговаря на нуждите ни, като се изисква само малко конфигуриране, за да го настроим точно. Но ние откриваме, че той отговаря на около 30% от нуждите ни и изисква много разработване – особено в областта на омниканалността, която използваме, за да насочваме конкретни видове случаи към конкретни видове агенти.

Salesforce ни беше продаден като продукт, който на 90% отговаря на нуждите ни, като се изисква само малко конфигуриране, за да го настроим точно. Но ние откриваме, че той отговаря на около 30% от нуждите ни и изисква много разработване – особено в областта на омниканалността, която използваме, за да насочваме конкретни видове случаи към конкретни видове агенти.

Това отразява общото мнение, че макар Salesforce да е мощен, той често изисква значителна персонализация и разработка, за да отговори на конкретни нужди.

От друга страна, един потребител изрази недоволство от Zendesk:

Zendesk е ужасен. След като подпишете поръчката, поддръжката на Zendesk е нулева. Имаме много проблеми и никой не ни отговаря... Сега ни таксуват 4 пъти повече от сумата в договора ни и никой не ни отговаря.

Zendesk е ужасен. След като подпишете поръчката, поддръжката на Zendesk е нулева. Имаме много проблеми и никой не ни отговаря... Сега ни таксуват 4 пъти повече от сумата в договора ни и никой не ни отговаря.

Друг потребител, който премина от Zendesk към Salesforce, сподели своето цялостно мнение:

Така че преминахме от Zendesk към Salesforce и нашият оперативен екип го мрази. Разочарованието доста отрови цялата организация срещу Salesforce. Всъщност, след доста продължителен проект за прехвърляне на случаите от Zendesk към Salesforce, в крайна сметка те похарчиха още повече пари, за да ангажират трета страна, която се интегрира с Salesforce, за да управлява случаите по по-удобен за операциите начин.

Така че преминахме от Zendesk към Salesforce и нашият оперативен екип го мрази. Разочарованието доста отрови цялата организация срещу Salesforce. Всъщност, след доста продължителен проект за прехвърляне на случаите от Zendesk към Salesforce, в крайна сметка те похарчиха още повече пари, за да ангажират трета страна, която се интегрира с Salesforce, за да управлява случаите по по-удобен за операциите начин.

Тези дискусии подчертават, че изборът между Zendesk и Salesforce често зависи от конкретните нужди и очаквания на организацията.

Salesforce се възприема като инструмент, който може да се персонализира в голяма степен, но е потенциално сложен и скъп за внедряване. В контраст с това, Zendesk се възприема като по-опростен и по-лесен за ползване, но може да липсва поддръжка на клиенти след първоначалната покупка.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Zendesk и Salesforce

ClickUp предлага гъвкава платформа, която съчетава висока гъвкавост с мощни функции за повишаване на производителността и ангажираността на клиентите.

Нека разберем защо ClickUp е една от най-добрите алтернативи на Zendesk и Salesforce за управление на взаимоотношенията с клиентите и продажбените процеси.

1. ClickUp’s One Up #1: CRM за екипи

Изтеглете този шаблон Управлявайте продажбите и взаимодействието с клиентите с CRM за екипи на ClickUp.

CRM решението на ClickUp за екипи е създадено, за да ускори растежа на клиентската база и да повиши удовлетвореността на клиентите. То предоставя цялостен набор от инструменти за визуализиране на вашия продажбен процес, проследяване и управление на акаунти и оптимизиране на работните процеси с клиенти.

С ClickUp вашият екип може да сътрудничи ефективно, като гарантира, че всяко взаимодействие с клиенти е ефективно. С ClickUp можете:

Създайте идеалната CRM система с персонализирани полета и връзки между задачи, документи и други данни.

Управлявайте и преглеждайте вашия продажбен процес, използвайки Kanban табла, списъци или таблични изгледи, за да осигурите гладкото протичане на сделките от потенциален клиент до клиент.

Автоматизирайте повтарящите се задачи и настройте персонализирани работни процеси, за да гарантирате последователност и ефективност във всички взаимодействия с клиенти.

Използвайте над 50 персонализируеми джаджи за таблото, за да проследявате продажбите, показателите за ангажираност на клиентите и други ключови бизнес индикатори.

Организирайте акаунтите си с помощта на персонализирани етикети и филтри, за да навигирате бързо и да имате достъп до конкретни данни за клиенти или акаунти.

2. ClickUp е с една преднина #2: ClickUp за обслужване на клиенти

Изтеглете този шаблон Делегирайте няколко изпълнители за незабавна помощ с ClickUp за обслужване на клиенти.

ClickUp за обслужване на клиенти повишава успеха на клиентите, като оптимизира организацията на информацията за клиентите. Тази платформа дава възможност на вашите екипи за успех на клиентите, като поддържа взаимодействията с клиентите и данните добре организирани и достъпни, което позволява предоставянето на първокласно обслужване.

С ClickUp можете ефективно да управлявате всички аспекти на взаимоотношенията с клиенти и задачите по поддръжката в един интуитивен интерфейс. Той повишава ефективността при обработката на запитвания и проблеми на клиенти.

Ето какво можете да направите с ClickUp:

Персонализирайте работните процеси с конкретни полета, базирани на проблеми.

Приоритизирайте задачите, за да се съсредоточите върху критичните проблеми, като използвате етикети за маркиране и свързване на често срещани проблеми.

Интегрирайте безпроблемно с инструменти на трети страни като Slack, Google Drive и други.

Оптимизирайте управлението на имейли и конверсиите с Outlook и Gmail

Подобрете управлението на задачите с прикачени файлове от Dropbox и OneDrive

3. ClickUp One Up #3: Шаблон за CRM на ClickUp

Изтеглете този шаблон Започнете работа с CRM с готовия за употреба и напълно персонализируем CRM шаблон на ClickUp.

Шаблонът ClickUp CRM е идеален за начинаещи (и дори за лидери), които искат да оптимизират управлението на потенциалните клиенти, взаимоотношенията с клиентите и продажбите. Той предоставя готова за употреба, напълно персонализирана папка, с която можете да започнете за секунди.

Шаблонът позволява бързо внедряване на пълнофункционална система за управление на взаимоотношенията с клиенти под един покрив. С този CRM шаблон вашите екипи могат:

Организирайте и проследявайте потенциалните клиенти систематично, за да подобрите процента на конверсия и точността на последващите действия.

Поддържайте подробен архив на всички комуникации с клиенти, за да подобрите управлението на взаимоотношенията и персонализирането на услугите.

Адаптирайте CRM системата към специфичните нужди на вашия бизнес, като позволявате персонализиране на работните процеси и организацията на данните.

Внедрете бързо напълно функционална CRM система с предварително конфигурирани настройки, които са готови за незабавна употреба.

Намиране на подходящия CRM: балансиране на възможностите с вашите случаи на употреба

Изборът на подходящия CRM софтуер е от решаващо значение за повишаване на ефективността и оптимизиране на комуникациите във вашата организация. Макар че CRM софтуери като Zendesk и Salesforce предлагат мощни софтуерни решения с отличителни функции, тяхното внедряване може да бъде сложно и да изисква значителни инвестиции.

Това ги прави трудни за приспособяване за малки и средни предприятия и стартиращи фирми с ограничен бюджет.

ClickUp се очертава като гъвкава и икономична алтернатива, предлагаща всеобхватна платформа, която отговаря на различни CRM нужди с персонализирани шаблони и интеграции.

За бизнеса, който иска да оптимизира взаимодействията с клиентите без висока цена, ClickUp предлага мащабируемо решение, което расте заедно с вашия екип. Неговият лесен за употреба интерфейс и гъвкави функции позволяват безпроблемно адаптиране към вашите специфични работни процеси.

Разгледайте ClickUp още днес и открийте как може да промени вашите CRM практики.

Започнете безплатния си пробен период сега!