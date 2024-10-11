Как да изградите психологическа сигурност на работното място

Според проучване на McKinsey 89% от служителите смятат, че психологическата сигурност е от жизненоважно значение за тяхното удовлетворение и производителност на работното място. Без нея работната среда може бързо да се превърне в токсична.

Помислете си – работите в среда, в която колегите ви се колебаят да споделят идеи или да изразят опасения, страхувайки се от негативна реакция или подигравки. В такъв сценарий творчеството и иновациите отстъпват място на тревожността и недоверието, което пречи на индивидуалното развитие и потенциала на целия екип.

Психологическата сигурност е противоотровата за всичко това!

Нека разгледаме как да създадете психологическа сигурност на работното място и да насърчите среда, в която всеки се чувства сигурен да допринася, да сътрудничи и да процъфтява.

Какво е психологическа сигурност на работното място?

Психологическата сигурност на работното място е убеждението, че хората могат да изразяват мнението си, да задават въпроси и да поемат рискове, без да се страхуват от негативни последствия.

Професорът от Харвардския бизнес университет Ейми Едмъндсън го определя като:

Липса на междуличностен страх. Когато има психологическа сигурност, хората могат да говорят без колебание за въпроси, свързани с работата.

Това чувство на доверие и отвореност в екипа или организацията позволява на хората да се чувстват сигурни, когато изразяват своите мисли и идеи, дори ако те са различни или потенциално предизвикателни.

Исторически погледнато, компаниите се фокусираха върху подобряването на производителността и ефективността, без да обръщат достатъчно внимание на благосъстоянието на служителите си – което е критична грешка.

Почти 24% от служителите напускат работата си поради чувство на недоверие, а 25% поставят под съмнение способността на организацията си да създаде безопасна работна среда.

Приоритизирането на психическото здраве е задължително за компаниите, за да създадат положителна и продуктивна работна среда. Проектът „Аристотел“ на Google, който проучи структурата и динамиката на успешните екипи, определи психическата сигурност като един от най-важните фактори за създаване на ефективна работна среда.

Това не може да бъде подчертано достатъчно – психологическата сигурност е толкова важна, колкото и физическата сигурност, и трябва да се третира като такава.

Значението на психологическата сигурност на работното място

Психологическата сигурност спомага за създаването на здравословна и продуктивна работна среда. Когато служителите се чувстват сигурни да изразяват себе си, те са по-склонни да:

Бъдете иновативни: Психологическата сигурност насърчава хората да мислят творчески и да поемат рискове, което води до нови идеи и решения.

Сътрудничество: Психологически сигурните екипи са по-способни да работят заедно, да споделят знания и да решават проблеми.

Бъдете ангажирани: Служителите, които се чувстват ценени и подкрепяни, са по-склонни да се ангажират с работата си и да се посветят на организацията.

Постигнете по-висока удовлетвореност от работата: Психологически сигурната среда може да доведе до по-голяма удовлетвореност от работата и по-ниски нива на текучество.

Разглеждане на четирите етапа на психологическата сигурност

Д-р Тимъти Р. Кларк разработи четиристепенен модел, който описва еволюцията на психологическата сигурност в екипите.

Етап 1: Безопасност на включването

Преди да се почувстват сигурни да допринесат, служителите трябва да се чувстват приети, уважавани и ценени като членове на екипа. Това може да се случи само ако работодателите създадат разнообразна и приобщаваща среда, насърчават отворена комуникация и осигуряват равнопоставено отношение.

Етап 2: Безопасност на учащите

Служителите могат да преминат към етапа на безопасност на учащите, след като се почувстват включени.

Тук служителите се чувстват сигурни да учат, да растат и да развиват уменията си без страх от осъждане или провал. Това изисква подкрепяща и насърчаваща среда, както и възможности за учене и развитие.

Етап 3: Сигурност на сътрудниците

На този етап служителите се чувстват сигурни да споделят своите идеи, знания и умения, без да се страхуват, че ще бъдат отхвърлени или игнорирани. Този етап включва признаване и оценяване на приноса, насърчаване на сътрудничеството и овластяване на служителите.

Етап 4: Безопасност на предизвикателите

На този етап служителите се чувстват сигурни да предизвикват статуквото, да поставят под въпрос предположенията, да поемат междуличностни рискове и да предлагат нови идеи. Това изисква култура на иновации, експериментиране и толерантност към провалите.

Емоционалната интелигентност играе ключова роля в създаването на психологическа сигурност. Лицата и лидерите с висока емоционална интелигентност могат по-добре да съчувстват на другите, да управляват емоциите си и да комуникират ефективно.

Динамиката в екипа също влияе на психологическата сигурност. Когато членовете на екипа се чувстват свързани и подкрепени, те са по-склонни да се доверяват един на друг и да се чувстват сигурни, когато споделят своите мисли.

Изграждането на силни взаимоотношения в екипа чрез дейности като упражнения за сплотяване на екипа и насърчаване на чувството за другарство може да допринесе за създаването на психологически безопасна среда.

Неблагоприятните ефекти от липсата на психологическа сигурност на работното място

Липсата на психологическа сигурност може да има дълбоко негативно въздействие както върху отделните лица, така и върху организациите. Когато служителите се чувстват несигурни да изразяват себе си, това може да доведе до следните резултати:

Оттегляне: Индивидите могат да се оттеглят от дискусиите и дейностите на екипа, което води до понижен морал и значителен спад в производителността.

Потискане на творчеството и иновациите: Страхът да се оспори статуквото или да се предложат нови идеи може да потисне творчеството, като попречи на способността на организацията да иноватира и да се адаптира.

Хроничен стрес и тревожност: Токсичната работна среда може да доведе до повишен стрес и тревожност на работното място. Служителите могат да се чувстват в капан и без подкрепа, което може да се прояви в проблеми с физическото и психическото здраве.

Изчерпване: Продължителното излагане на неблагоприятна атмосфера може да доведе до изчерпване, при което служителите стават емоционално и физически изтощени, което намалява тяхната обща ефективност.

Висока текучество: Служителите, които се чувстват недооценени и неподкрепени, са по-склонни да търсят възможности другаде, което води до повишено текучество и свързаните с това разходи за набиране и обучение на персонал.

Стъпки за създаване на психологически безопасно работно място

Проучванията показват, че 17,5% от служителите смятат, че не могат да изразяват мнението си на работното място. За да се пребори с този проблем, лидерите трябва да предприемат проактивни мерки за създаване на уважителна и подкрепяща среда.

Изграждането на доверие в екипа изисква последователни действия, които демонстрират уважение, честност и прозрачност.

Ето някои важни стъпки, които можете да предприемете, за да подобрите психологическата сигурност на работното място:

Стъпка по стъпка ръководство за изграждане на психологическа сигурност

Насърчаването на психологическата сигурност изисква многостранен подход, включващ действия на ниво ръководство и екип. Ето стъпка по стъпка как да го направите:

1. Дефинирайте и оценете

Ясно формулирайте какво означава психологическа сигурност във вашата организация и го съобщите на всички служители. Използвайте софтуер за ангажираност на служителите, проведете оценка на нуждите, за да идентифицирате областите, в които липсва психологическа сигурност и където можете да направите подобрения, за да я насърчите.

Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Form View, за да събирате отговори от вашите служители.

Събирайте отговорите на служителите с помощта на ClickUp Forms.

2. Отговаряйте с емпатия

Като лидер е от съществено значение да развивате умението да реагирате с емпатия и да насърчавате екипа си да прави същото.

Например, вие сте ръководител на екип в технологична компания и един от членовете на екипа ви се бори с личен проблем, който е довел до пропуснати срокове и по-ниско качество на работата. Ръководител, който не проявява емпатия, може да реагира, като отбележи члена на екипа за лошото му представяне или заплаши с дисциплинарни мерки. Този подход обаче не допринася за психологическата сигурност. Вместо това, да ръководите с емпатия означава да поемете по различен път. Вместо да приемате, че членът на екипа е просто мързелив или непродуктивен, отделете време за откровен и честен разговор с него. Разберете неговата ситуация и нужди и работете заедно, за да създадете план за действие за напредък.

Като покажете на екипа си, че искрено се интересувате от тях, цените техните чувства и нужди и искате да създадете здравословна и безопасна работна среда, вие полагате мощни основи за психологическа сигурност в екипа си.

3. Решавайте конфликти и оказвайте подкрепа

Решавайте конфликтите бързо и справедливо, за да не се задълбочават и да не подкопават доверието. Когато възникне разногласие между двама служители по даден проект, мениджърът може да организира среща, на която да се обсъди проблема открито и с уважение. Това помага да се предотврати задълбочаването на конфликта и подкопаването на доверието.

4. Непрекъснато оценявайте и подобрявайте

Измервайте психологическата сигурност на работното място, като редовно следите нивото на доверие, отвореност и подкрепа сред служителите. Събирайте информация чрез провеждане на анкети, сесии за обратна връзка от служителите или анонимни оценки.

Използвайте тези данни, за да идентифицирате области за подобрение и да приложите целенасочени интервенции.

Стратегии за поддържане на психологическа сигурност в условия на дистанционна работа

Работата от разстояние става все по-разпространена, което поставя уникални предизвикателства пред HR отдела по отношение на поддържането на психологическата сигурност. Ето някои стратегии, които можете да вземете под внимание:

1. Дайте приоритет на отворената и прозрачна комуникация

Редовните проверки, активното слушане и прозрачното вземане на решения могат да ви помогнат да създадете култура на откритост и честност.

Можете да планирате седмични срещи на екипа, за да обсъждате проекти, да споделяте новини и да разглеждате проблеми. Ръководителите могат да дадат пример за активно слушане, като обръщат цялото си внимание на служителите и отговарят обмислено на техните въпроси и коментари.

Срещите с участието на всички служители могат да бъдат мощни инструменти за насърчаване на отворената комуникация в рамките на компанията. Като предоставят платформа за прозрачни и свободни взаимодействия, тези срещи позволяват на служителите да се чувстват свързани с целите на компанията, да разберат процеса на вземане на решения и да видят как техният принос се вписва в по-широката картина. Тази прозрачност може да помогне за изграждането на доверие и лоялност сред служителите.

2. Насърчавайте култура на доверие и уважение

Културата на доверие и уважение е от основно значение за психологическата сигурност. Лидерите могат да я внушат, като показват уязвимост, дават уважителна обратна връзка и признават и оценяват постиженията на членовете на екипа.

Като лидер можете да споделяте своите предизвикателства и грешки, за да покажете, че е нормално да се правят грешки и да се учим от тях. Създайте насоки за предоставяне на конструктивна обратна връзка, за да създадете безопасна и уважителна среда. Признаването и оценяването на приноса на членовете на екипа може да повиши морала и да създаде чувство за принадлежност.

3. Насърчавайте социалните връзки и изграждането на екип

Физически или виртуални дейности за изграждане на екип, социални чатове и събития, спонсорирани от компанията, могат да помогнат за укрепване на връзките в екипа и намаляване на чувството на изолация.

За да подобрите връзките между служителите, можете да организирате виртуални happy hours, викторини в петък или курсове по готвене. Един трик е да създадете специален канал на вашата комуникационна платформа за неформални разговори, а споделянето на лични новини може да помогне за развиването на чувство за другарство.

Предоставянето на необходимите инструменти и подкрепа на служителите е от решаващо значение за техния успех и благополучие. Това включва достъп до софтуер за благосъстоянието на служителите, възможности за обучение и развитие, както и ресурси за психично здраве.

5. Поставете ясни очаквания и граници

Установяването на граници между работата и личния живот и предлагането на гъвкави условия на работа може да намали претоварването на служителите, да предотврати изчерпването им и да насърчи положителния баланс между работата и личния живот.

Трябва да предоставите ясни указания за работното време, очакванията за комуникация и резултатите, които се очакват. Освен това, насърчаването на служителите да установят здравословни граници между работата и личния живот може да помогне за предотвратяване на изчерпването и поддържане на положителен баланс между работата и личния живот. Гъвкавите условия на работа, като например гъвкаво работно време, могат да помогнат за задоволяване на индивидуалните нужди и предпочитания.

Въвеждане на принципа на доверие в процесите на вземане на решения за насърчаване на психологическата сигурност

Когато служителите имат доверие в своите ръководители и колеги, те са по-склонни да се чувстват сигурни, когато изразяват своите мисли и идеи.

Една стратегия за повишаване на нивото на доверие е да включите служителите в процеса на вземане на решения. Преди да пристъпите към реализиране на инициативи в цялата организация, обмислете да проведете анкета сред служителите си, за да получите тяхното мнение.

Прозрачността и отвореното споделяне на информация също изграждат доверие. Те могат да помогнат за предотвратяване на недоразумения.

Освен това, служителите са по-склонни да се доверяват на последователни и надеждни лидери. Всеки път, когато получите обратна връзка и предприемете действия въз основа на нея, съобщете как обратната връзка от служителите е била превърната в стратегия за действие. Можете да използвате общите събрания като платформа за представяне на такива инициативи.

Мениджърите на всички нива трябва да избягват микроуправлението и да дават възможност на служителите да поемат отговорност за работата си. Това показва на хората, че имате доверие в преценката и уменията им.

Накрая, признаването и оценяването на приноса на служителите допринася значително за създаването на положителна работна среда.

Влиянието на организационната култура върху психологическата сигурност

Организационната култура играе значителна роля в оформянето на климата на психологическа сигурност на работното място.

Организациите с отворена и приобщаваща култура насърчават служителите да споделят своите мисли и идеи, без да се страхуват от осъждане или репресии.

Култура, която подкрепя растежа и развитието на служителите и им дава възможност да поемат инициатива, може да създаде чувство на психологическа сигурност.

Организация, която цени отвореността, уважението и доверието може да насърчи психологическата сигурност, докато йерархична, строга или наказателна култура може да я възпрепятства.

Култура, която цени уважението, почтеността и етичното поведение може да създаде безопасна и надеждна среда.

Организациите, които не се страхуват да поемат рискове и да се учат от грешките си, могат да създадат по-отворена и иновативна култура, допринасяща за психологическата сигурност.

Ролята на ръководството и служителите в осигуряването на психологическа сигурност

Като лидер, вие трябва да демонстрирате отворена и честна комуникация, да слушате активно служителите си и да насърчавате другите да правят същото. Като давате пример за психологическа сигурност, можете да създадете култура, в която служителите се чувстват комфортно да изразяват себе си. Това може да се постигне чрез създаване на ясни очаквания за уважително поведение, отворена комуникация и конструктивна обратна връзка.

Служителите могат да помогнат за създаването на положителна, психологически сигурна работна среда, като подкрепят и насърчават колегите си. Дайте възможност на членовете на екипа си да се изказват, ако станат свидетели или преживеят негативно поведение, което подкопава психологическата сигурност на работното място.

Как ClickUp може да подобри психологическата сигурност в работната среда

ClickUp е инструмент за управление на проекти, който може да изпълнява много функции. Чрез предоставянето на структурирана и прозрачна платформа за комуникация, сътрудничество и управление на задачите, системата за управление на човешките ресурси ClickUp може да ви помогне да създадете по-отворена, подкрепяща и приобщаваща среда, допринасяйки за психологическата сигурност на работното място.

Ето как ви помага:

Като осигурите директна, достъпна и сигурна комуникация между служителите, техните мениджъри и персонала на отдел „Човешки ресурси“ , можете да поддържате отворени линии за комуникация.

Чрез проследяване на представянето на служителите във времето можете да забележите внезапни промени – спад в производителността, повтарящо се отсъствие от работа – които могат да са признак за неудовлетвореност или нещастие на служителите.

Платформата насърчава и ефективното сътрудничество чрез функции като системи за управление на отпуските, които улесняват подаването и одобряването на заявки. Когато се погрижите ефективно за основните неща, служителите се чувстват сигурни.

ClickUp включва и различни инструменти, предназначени да повишат ангажираността на служителите, като анкети и механизми за обратна връзка, които можете да използвате, за да потърсите активно мнението и обратната връзка на служителите относно тяхното възприятие за психологическа сигурност.

Други функции, като вградения AI асистент на ClickUp, ClickUp Brain, могат да ви помогнат да създадете тези проучвания въз основа на пълната база данни за вашите служители, да ги настроите, да съберете и обработите данните, а след това да видите резултатите чрез различни графики и диаграми.

Създавайте и възлагайте задачи лесно, за да насърчите сътрудничеството и екипния дух.

Създаването на силно чувство за сътрудничество и екипен дух е от съществено значение за продуктивна работна среда. Членовете на екипа трябва да си сътрудничат, докато работят по задачите си.

Можете да използвате ClickUp Tasks, за да създавате и разпределяте задачи ефективно. ClickUp Tasks може да се персонализира и разпределя на съответните членове на екипа. То също така позволява на членовете на екипа да оставят коментари и да изясняват всякакви въпроси директно в задачите и документите.

Създаването на задачи, преглеждането на задачите на другите и съвместната работа по тях е лесно в ClickUp, което насърчава чувството за екипна работа и прозрачност.

Създавайте списъци със задачи в движение в ClickUp Tasks.

Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Clips, за да записвате екрана си и да демонстрирате конкретни работни процеси бързо. Това е особено полезно за отдалечени или разпръснати екипи.

Запишете екрана си и го споделете със служителите чрез ClickUp Clips.

Приемете прозрачна и отворена комуникация

Пакетът за сътрудничество на ClickUp, който включва функции като ClickUp Chat, @mentions и коментари, позволява комуникация и сътрудничество в реално време. Това улеснява членовете на екипа да споделят идеи, задават въпроси и дават обратна връзка.

Инициирайте индивидуални и групови разговори с колеги, споделяйте файлове и предоставяйте контекст за дискусии с помощта на ClickUp Chat.

Той може да помогне на екипите да работят по-ефективно в контекста на конкретни задачи, като подобрява производителността, намалява конфликтите и повишава морала.

Екипите могат да използват ClickUp Docs, за да редактират документи съвместно в реално време, да възлагат действия на отделни собственици като задачи и да преобразуват текст в проследими задачи, за да бъдат в крак с идеите.

Насърчавайте сътрудничеството с редактиране на документи в реално време в ClickUp.

Чрез свързването на Docs и Tasks екипите могат да централизират работата си на едно място и да създават персонализирани работни процеси за повишаване на ефективността.

💡Съвет от професионалист: Мениджърите по човешки ресурси могат да използват Docs, за да разработват и споделят политики, стандартни оперативни процедури и други важни документи с компанията.

Проследявайте напредъка на проектите, но и поддържайте баланс между работата и личния живот.

Днешните екипи се занимават с няколко проекта едновременно, което прави важно наличието на централизиран център за наблюдение на напредъка. Тук на помощ идват таблата на ClickUp. Мислете за тях като за вашия команден център за ефективно управление на многобройни служители и проекти.

Таблото на ClickUp предоставя информация в реално време за дейностите на екипа и напредъка по задачите, като по този начин гарантира, че всички са на една вълна. Чрез визуализиране на резултатите и прозренията можете да подобрите сътрудничеството и да повишите морала на екипа.

Вижте статуса на проекта, статуса на задачите и усилията на екипа на едно място с таблата на ClickUp.

Ако искате да проследявате зависимостите и да управлявате приоритетите на споделена визуална времева линия, използвайте диаграмите на Гант в ClickUp.

Диаграмите на Гант в ClickUp предоставят визуална времева линия на задачите и зависимостите, което помага за намаляване на несигурността и подобряване на координацията и планирането в екипа.

Диаграмите на Гант дават възможност на членовете на екипа да се чувстват по-уверени, като им дават усещане за контрол над работата им. Като разбират ролята и отговорностите си, както и зависимостите между задачите в рамките на проекта, членовете на екипа могат да се чувстват по-уверени да вземат решения и да поемат инициатива.

💡 Професионален съвет: За да предотвратите изчерпването на екипа си, предложете предимства, които подкрепят психическото благополучие, като безплатни членства във фитнес зали, абонаменти за приложения за медитация и сесии за консултиране.

Отговорете на разнообразните работни процеси на екипите

Да дадете автономия на екипа си е фантастично, но е също толкова важно да им позволите да работят по начин, който им подхожда.

Опростете дейностите си с ClickUp Views

ClickUp Views и работните процеси предоставят ясен преглед на задачите, отговорностите и крайните срокове, като намаляват тревожността на работното място, дължаща се на неяснота и несигурност. Освен това, предлага над 15 персонализирани изгледа!

Ако имате дистанционни служители или такива, които работят асинхронно, функцията ClickUp Views им предоставя бърз преглед на задачите им с един поглед. Тя предлага няколко вида изгледи, като ClickUp Board view, ClickUp List и ClickUp Calendar View, което позволява на екипите да изберат изгледа, който най-добре отговаря на техния работен процес и предпочитания.

С ClickUp преглеждането на задачите е толкова лесно, колкото проверката на календара.

Използвайте ClickUp, за да следите за здравето на работното място и да създавате инициативи за благосъстояние.

Изградете по-силно и по-безопасно работно място с ClickUp

Когато служителите се чувстват сигурни да изразяват себе си, те са по-склонни да бъдат ангажирани, креативни и да работят в екип. Психологически сигурната среда може да доведе до по-висока удовлетвореност от работата, по-ниска текучество на персонала и подобрени резултати на организацията.

Чрез внедряването на ClickUp на работното място можете да направите значителна крачка към създаването на психологически безопасна среда.

Функциите за сътрудничество на ClickUp са предназначени да подпомагат отворената комуникация, прозрачните работни процеси, признанието, обратната връзка и управлението на задачите, като всички те могат да спомогнат за насърчаване на доверието, сътрудничеството и положителната работна култура.

Често задавани въпроси

Какво е липса на психологическа сигурност на работното място?

Психологическа сигурност на работното място има, когато служителите могат да изразяват мислите си, да задават въпроси, да изразяват опасения или да поемат рискове (разбира се, в рамките на професионалните граници) без да се страхуват от негативни последствия. Липсата на психологическа сигурност на работното място може да доведе до култура на страх, недоверие и незаинтересованост сред служителите.

Какви са неприемливите условия на труд?

Неприемливите условия на труд могат да включват различни фактори, които оказват негативно влияние върху здравето, безопасността или благосъстоянието на служителите. Те могат да включват следното:

Опасни среди: Излагане на опасни вещества, машини или условия

Небезопасни практики: Липса на подходящи процедури или оборудване за безопасност

Прекомерна работна натовареност : Прекомерната работна натовареност води до стрес и изчерпване.

Дискриминационна или враждебна работна среда: тормоз, насилие или дискриминация

Липса на психологическа сигурност: Култура на страх, недоверие или незаинтересованост

Какъв е пример за психологическа сигурност?

Пример за психологическа сигурност е, когато служителите се чувстват комфортно да споделят своите притеснения относно даден проект, без да се страхуват от порицание или подигравки. Това позволява отворена комуникация, решаване на проблеми и положителна работна среда.

Каква е дефиницията за небезопасна работна среда?

В небезопасна работна среда служителите са изложени на опасности, които могат да причинят наранявания или заболявания. Тези опасности включват физически опасности като дефектно оборудване, излагане на химикали, ергономични проблеми и психологически опасности като прекомерен стрес или враждебна работна среда.

Каква е дефиницията на OSHA за опасно действие?

Администрацията за безопасност и здраве при работа (OSHA) определя като опасно всяко действие или поведение, което излага нас или другите на риск от нараняване. Това може да включва използване на неподходящи инструменти, неизползване на подходящо лично предпазно оборудване (PPE), работа без подходящо разрешение, неспазване на процедурите за безопасност, неправилна експлоатация на оборудването, допускане на грешки или просто разсейване по време на работа.