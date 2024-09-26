Как да подготвите екипа си с оценка на готовността за промяна

Нека си признаем – промяната е трудна.

Независимо дали въвеждате нова софтуерна система или напълно променяте начина, по който работи екипът ви, преходът може да се усеща като опит да обърнете круизен кораб с гребло.

Организациите, които успешно внедряват промени, се фокусират върху подготовката и стратегията. Често използван инструмент, на който разчитат, е оценката на готовността за промяна.

Оценката на готовността за промяна е ключът към разбирането на способността на вашия екип да се адаптира към нови промени и да ги внедрява.

Нека разгледаме важността на оценката на готовността за промяна и как тя може да разкрие потенциални препятствия, преди те да попречат на напредъка на вашия екип.

Какво е оценка на готовността за промяна?

Оценката на готовността за промяна е систематично разработен план за определяне на степента, в която вашата организация и нейните служители са подготвени да приемат и да се адаптират към предстоящата промяна.

Цялостната оценка на готовността за промяна включва задълбочен анализ на организацията или проекта на всички нива. Чрез анализ на фактори като съществуващите условия, наличните ресурси, мотивацията на служителите и организационната култура, можете да разработите персонализиран план за внедряване на желаните промени.

Софтуерът за управление на проекти помага за оптимизиране на внедряването чрез ефективно проследяване на напредъка, управление на ресурсите и осигуряване на ефикасно изпълнение на проекта.

Бонус: Промяната е неизбежна, но управлението й не трябва да бъде хаотично. Открийте 10-те най-добри инструмента за управление на промяната, които ще ви помогнат да преминете гладко през прехода и да поддържате екипа си на правилния път.

Ключови компоненти на оценката на готовността за промяна

Как изглежда оценката на готовността за организационна промяна? Каква роля играят оценките на готовността?

Нека разгледаме някои основни компоненти на оценката на готовността за промяна. Ще ги разгледаме накратко по-долу и ще ги разширим в следващите раздели:

1. Организационна култура

Културата играе значителна роля в способността на една организация да приеме промяната.

Колко гъвкав е вашият екип по отношение на нови идеи? По-скоро се съпротивлява ли на промените, отколкото да се адаптира към тях?

Готовността за организационна промяна се оценява по следните критерии: Отвореност към промяната: Оценяване на възприемчивостта на служителите към нови идеи и процеси Толерантност към риска: Разбиране на готовността на организацията да поема рискове, свързани с промяната Сътрудничество: Анализиране на степента, в която екипите работят заедно по време на преходни периоди

Култура, която подкрепя иновациите и адаптивността, е по-отворена към промените. Съществуващата култура, която набляга на традициите и стабилността, обаче може да се съпротивлява на усилията за промяна.

Оценката на готовността за промяна помага да се идентифицират потенциални препятствия и ви позволява да съгласувате инициативите за промяна с културата на вашата компания.

2. Ангажираност на ръководството

Проучванията показват, че до 72% от промените се провалят поради недостатъчна подкрепа от страна на ръководството и съпротива от страна на служителите. Ако вашите лидери не подкрепят промяната, пътят ви може да се провали или, в най-добрия случай, да отнеме повече време.

От съществено значение е да се оцени дали ръководството е готово да подкрепи промяната и активно да я насърчава. Служителите са по-склонни да се включат, когато видят, че висшето ръководство участва в процеса.

3. Ангажираност на заинтересованите страни

Не можете да направите това сами.

Ангажирането на ключовите заинтересовани страни – хора, които имат пряк интерес от промяната – спомага за създаването на ефект на домино от подкрепа. Вашите заинтересовани страни ентусиазирани ли са от новите процеси или нервно поглеждат към вратата за изход?

Тяхното участие може да формира общото отношение към промяната. Ако заинтересованите страни бъдат пренебрегнати, те могат да се оттеглят или да проявят съпротива, което може да повлияе на успеха на инициативата за промяна.

Мултифункционалните екипи помагат за преодоляване на различията между отделите, като насърчават отворена и прозрачна комуникация. Този засилен диалог позволява на заинтересованите страни да споделят своите гледни точки и опасения, като по този начин се гарантира, че всички са съгласувани с целите на инициативата за промяна.

Подобрената комуникация води до по-добро вземане на решения и обща визия, което е от съществено значение за ефективното ангажиране на заинтересованите страни.

4. Обучение

Имат ли вашите служители уменията, необходими за успешното осъществяване на процеса на промяна?

Понякога дори и най-голямата ентусиазъм няма да помогне, ако екипът ви не е подготвен да се справи с нови инструменти, процедури или бизнес модели.

Оценяването на настоящите умения спрямо бъдещите нужди е от съществено значение за успешното внедряване на промените. Този анализ помага да се идентифицират областите, в които е необходимо обучение. Преквалифицирането и повишаването на квалификацията на съществуващия персонал или наемането на нови таланти с конкретни експертни познания може да преодолее пропуските в уменията.

Като идентифицирате тези пропуски на ранен етап, можете да внедрите ефективни програми за обучение, които да подготвят екипа ви за успех. Това ще гарантира, че те се чувстват подготвени и подкрепени през целия процес на промяна.

💡Съвет от професионалист: Мотивирайте екипа си да работи за постигането на обща цел с тези стратегии за управление на екипа.

5. Планове за управление на риска

Всяка инициатива за промяна носи рискове, било то спад в производителността или пълна съпротива. Част от процеса на оценка е идентифицирането на тези рискове.

Възможно ли е да има недостиг на ресурси? Проблеми в комуникацията? Наближаващо изчерпване на служителите? След като откриете потенциалните проблеми, можете да изготвите стратегия за управление на промените, за да ги смекчите, преди да се превърнат в пълноценна криза.

💡Съвет от професионалист: Изяснете потенциалните рискове при управлението на промените с безплатни шаблони за оценка на риска.

6. Показатели за ефективност

И накрая, как ще измерите успеха на инициативата за промяна?

Важно е да проследявате напредъка във времето и да правите необходимите корекции. Без ясни показатели, вие всъщност летите на сляпо.

Някои ключови показатели, които можете да проследите, за да оцените въздействието на вашата инициатива за промяна, включват: Степен на приемане: Измерва колко служители използват новите процеси или инструменти. Ангажираност на служителите: Проследява участието и удовлетвореността на служителите от промяната. Завършване на обучението: Следи процента на служителите, които са завършили задължителна програма за обучение. Удовлетвореност на заинтересованите страни: Оценява нивото на удовлетвореност на ключовите заинтересовани страни от процеса на промяна и резултатите от него.

Предимства на оценката на готовността за управление на промените

Управлението на промените не трябва да бъде хаотично. Разбира се, можете да импровизирате, но е по-вероятно да се сблъскате с препятствия (или по-лошо, да се изгубите).

С помощта на шаблона за оценка на готовността за промяна ще получите ясна представа за готовността на организацията, преди да се впуснете в някаква значителна трансформация.

Ето защо това е важно:

Подобрете готовността

Проверка на фактите: Според доклад на Oak Engage, 43% от служителите смятат, че работното им място не е подготвено да се справи със значителни промени.

Оценката на готовността ви позволява да прецените дали вашият екип и инфраструктура са подготвени да се справят с предстоящите промени.

Когато проведете оценка на готовността за промяна, можете да предприемете проактивни стъпки, за да подготвите екипа си за предстоящата промяна – от предоставяне на обучение до емоционална подкрепа. Ще откриете и силни страни, които можете да използвате, и слабости, които трябва да бъдат отстранени.

След това можете да изготвите стратегическа карта на процеса, която гарантира, че промяната ще бъде внедрена гладко и с по-малко изненади.

Намалете рисковете

Ето какво трябва да знаете за рисковете: те са непредвидими.

В един момент всичко е наред, а в следващия се сблъсквате с неочаквана съпротива, проблеми в комуникацията или спад в производителността.

Провеждането на оценка на риска с помощта на шаблон за оценка на готовността за промяна помага да се предотвратят често срещани рискове, като например: Съпротивата на служителите срещу промяната или недоверието в ръководството Възможност за неправилна комуникация или незаинтересовани заинтересовани страни Недостатъчно управление на ресурсите и липса на умения Начален спад в производителността и компрометирано качество на работата

Като идентифицирате потенциалните препятствия на ранен етап, можете да създадете стратегии за смекчаване на тези проблеми.

Повишете ангажираността на заинтересованите страни

Ангажирането на заинтересованите страни в ранния етап чрез оценка на готовността за промяна гарантира, че те се чувстват ценени и подкрепят промените. Организациите с по-висока степен на ангажираност на заинтересованите страни отчитат по-плавен преход към промяната. Това насърчава сътрудничеството и намалява съпротивата от страна на ключовите участници.

Оценката на готовността за промяна ви позволява да прецените колко ангажирани са тези ключови фигури.

Въодушевени ли са от предстоящото или са тихо скептични?

Необходимо е всички да работят в една посока, а оценката на готовността им може да ви помогне да разберете как да постигнете това.

Разпределете ресурсите ефективно

Всички сме виждали как ресурси се хвърлят за решаване на проблем, който не се нуждае от решение, докато истинските проблеми остават нерешени. Оценката на готовността ви показва къде е най-добре да се използват ресурсите на вашата организация (време, пари, обучение).

Например, ако въвеждате нова CRM система, може да предположите, че служителите се нуждаят от повече техническо обучение. Оценката на готовността обаче може да покаже, че истинският проблем е лошата комуникация относно това как новата система засяга ежедневната работа.

Като се занимава с истинския проблем – по-добра комуникация и подкрепа от ръководството – компанията спестява време и пари и осигурява по-плавен преход.

🗒Научете повече: Как да създадете екип за управление на промените с шаблони за структура на управление на проекти.

Изяснете предстоящите предизвикателства

28% от служителите споделят, че не разполагат с достатъчно информация, за да разберат промените, които настъпват в тяхната организация.

Като изложите всичко с шаблони за управление на промените, можете да изясните потенциалните препятствия както за вас, така и за вашия екип. Например, можете да информирате служителите, че следващите няколко седмици може да бъдат по-изтощителни.

Той също така ви дава реалистична представа за това, което трябва да бъде решено първо, и ви помага да планирате съответно. Вместо да се сблъсквате с множество неизвестни, вие имате ясен и управляем план за действие.

Основни стъпки за извършване на оценка на готовността за промяна

Провеждането на оценки на готовността гарантира, че всяка част от вашата организация е подготвена за предстоящото. Структурираният подход е от решаващо значение и за щастие инструменти като ClickUp могат да улеснят значително този процес. Нека да разгледаме.

1. Определете целите и обхвата на промяната

Преди да започнете оценката, трябва да изясните целта и да определите обхвата и въздействието върху съществуващите системи. Независимо дали въвеждате нови процеси в цялата организация или преструктурирате след сливане или придобиване, отговорете на въпроси като:

Защо се случва промяната и как тя ще подобри настоящите процеси?

Кои процеси и хора ще бъдат най-засегнати от тази промяна?

Как планирате да го приложите?

Колко време ще отнеме процесът?

Яснотата по отношение на тези цели ще ви помогне да определите реалистични етапи и да изготвите план за управление на промяната. Можете също да определите ключови показатели за ефективност, за да измерите колко добре се прилага промяната и да идентифицирате незабавно препятствията, с които може да се сблъскате.

Получавайте информация в реално време за плана си за управление на промените чрез коментари в ClickUp Docs.

Тук е мястото, където ClickUp Docs влиза в игра.

Използвайте го, за да начертаете целите си и обхвата на промяната, да създадете описание на работата (SOW) и да очертаете ключовите резултати. Редактирайте или добавяйте коментари към процеса на промяна в реално време заедно с екипа си и преобразувайте текста в проследими задачи.

2. Събиране на данни

Данните са в основата на всяка оценка на готовността. Трябва да знаете къде се намира вашата организация в момента – както по отношение на миналите резултати, така и по отношение на настоящото настроение.

Някои от основните видове данни, които трябва да проследявате, включват:

Цифри: Флуктуация на персонала, производителност, резултати от предишни промени Мнения: Чувства на служителите, подкрепа от ръководството, корпоративна култура

Някои начини за събиране на тези данни могат да бъдат:

Анкети: Създайте анкети за служители, заинтересовани страни и клиенти, за да разберете настоящите настроения и отношение към промяната. Интервюта: Провеждайте индивидуални интервюта с ключови лидери, ръководители на отдели и служители на първа линия, за да получите задълбочени познания. Показатели за ефективност и исторически данни: Анализирайте данните за степента на завършеност на проектите, нивата на производителност, текучеството на персонала, оценките за удовлетвореността на клиентите и финансовите резултати. Някои от тях вече бяха разгледани по-горе. Документи: Оценете текущите политики, процедури и документация, свързани с процесите, инструментите и стратегиите.

3. Ангажирайте заинтересованите страни и сформирайте екип за управление на промените

Успехът на всяка инициатива за промяна зависи от наличието на подходящите хора. Необходим е специален екип, който да поведе промяната, а подкрепата на заинтересованите страни е от съществено значение. Въпреки това, да се поддържа синхрон между всички не е лесна задача.

Участието на заинтересованите страни може да започне с искане на тяхното мнение по време на планирането и включването им в процеса на вземане на решения. Редовните актуализации за напредъка и механизмите за обратна връзка могат да помогнат за поддържане на ангажираността и бързото разрешаване на проблемите.

Създайте разнообразен екип за управление на промяната. Лидерът на промяната, движещата сила зад инициативата за промяна, е отговорен за поддържането на курса. Членовете на екипа за промяна с конкретна експертиза ще изпълняват свързани задачи, като комуникации, обучение и управление на риска.

Застъпниците на промяната, или влиятелните служители, които могат да насърчават промяната в своите екипи и да помагат за разрешаването на проблеми на ниво основа, също са от решаващо значение.

Съвети за ангажираност:

Слушайте активно: Насърчавайте обратната връзка и изслушвайте притесненията, за да изградите доверие и сътрудничество. Използвайте Коментари в ClickUp, за да събирате и отговаряте на обратната връзка директно в задачите. Признайте приноса: Признайте и възнаградете приноса на заинтересованите страни, за да поддържате ентусиазма и подкрепата им. Потребителските полета на ClickUp могат да ви помогнат да проследявате и подчертавате индивидуалния принос. Използвайте няколко канала: Използвайте различни канали за комуникация, за да достигнете ефективно до всички заинтересовани страни. Чатът и Документите на ClickUp позволяват безпроблемна комуникация и документиране, като гарантират, че всички са на една и съща страница.

Следете задачите и сътрудничеството без усилие с помощта на чат изгледа на ClickUp.

Един от най-добрите начини да подобрите общата ангажираност на екипа е да създадете цялостна комуникационна мрежа с помощта на ClickUp Chat View. Тя е проектирана да оптимизира комуникацията и сътрудничеството в екипа на едно място.

С Chat View можете да:

Изпращайте съобщения в рамките на другите функции на ClickUp за контекстуални дискусии.

Споделяйте файлове директно в чатове и поддържайте разговора

Превърнете чат съобщенията и дискусиите в задачи, които могат да бъдат изпълнени

Търсете в историята на чата, за да намерите предишни съобщения

4. Анализирайте организационната култура

Анализът на организационната култура е от решаващо значение за всяка инициатива за промяна, тъй като тя пряко влияе върху начина, по който промените се възприемат, приемат и прилагат в рамките на организацията.

Разбирането на съществуващата култура помага на лидерите да идентифицират потенциалните пречки и фактори, способстващи промяната, като гарантират, че инициативите са в съответствие с ценностите и поведението на работната сила. Някои начини за анализ на готовността на организацията могат да бъдат:

Анкети и интервюта: Използвайте анонимни анкети и директни интервюта, за да прецените възприятията на служителите за вашата организация.

Наблюдения на поведението: Наблюдавайте взаимодействията, за да откриете разминавания между заявените ценности и действителните практики.

Оценете адаптивността: Оценете доколко екипът приема промените и се съобразява с ценностите на компанията. Например, ако работите в търговията на дребно, оценете какъв процент от персонала на първа линия се адаптира към новите процеси и технологии в продажбите.

Ангажирайте служителите: Включете персонала в културните промени, за да насърчите чувството за принадлежност. Създайте редовни цикли за обратна връзка, в които служителите могат да предлагат оперативни подобрения.

В зависимост от това как оценявате вашата култура, предприемете проактивни стъпки, за да улесните промяната. Насърчавайте отворената обратна връзка и комуникация, уверете се, че отговорите се отбелязват, практикувайте активно слушане и се опитайте да разберете противоположните гледни точки.

5. Оценете уменията на служителите и нуждите им от обучение

Една от най-честите причини за провала на инициативите за промяна е липсата на умения у служителите да изпълняват новите процеси. Ето защо е от решаващо значение да направите задълбочена оценка на уменията на екипа си.

Имат ли нужда от ново обучение?

Има ли пропуски, които трябва да бъдат попълнени?

Гарантирането, че вашият екип е добре подготвен, води до успешното внедряване на инициативи за промяна.

За да се справите с тези проблеми, започнете с цялостна оценка на уменията чрез анкети, партньорски прегледи или показатели за ефективност. Идентифицирайте ключовите области, които се нуждаят от подобрение, и съобразете програмите за обучение, за да помогнете на служителите си да повишат квалификацията си.

Провеждайте непрекъснати семинари и използвайте ресурси за електронно обучение, както и създайте екипни харти, за да могат вашите екипи да преглеждат материала, когато имат нужда от освежаване на знанията си. Освен това, редовно следете напредъка и коригирайте обучението въз основа на обратната връзка от служителите.

💡Съвет от професионалист: Разгледайте шаблоните за оценка на нуждите на ClickUp, за да видите къде вашите екипи изостават и да им предоставите целенасочено обучение.

Успехът на оценката на готовността за промяна зависи от инструментите, които използвате за събиране на данни и информация. Важно е да използвате инструменти, които опростяват процеса, а не го усложняват. Шаблоните на ClickUp са създадени точно за тази цел.

Шаблонът за план за управление на промените на ClickUp е създаден, за да предостави ясна пътна карта за оценка на готовността, от първоначалното планиране до окончателната оценка.

Изтеглете този шаблон Управлявайте промените без усилие с шаблона за план за управление на промените на ClickUp.

Шаблонът за план за управление на промените помага на екипа ви да се справи безпроблемно с организационните промени. С него можете да:

Определете ясно целите си за предстоящата промяна.

Разпределете отговорностите и възложете роли в екипите и отделите.

Създайте добре дефинирани графици, за да планирате процеса на промяна.

Проследявайте напредъка с помощта на статуса на задачите и важните етапи.

Самото планиране на управлението на промяната не е достатъчно. Промяната е непрекъснат процес, който се нуждае от постоянен надзор. Изпробвайте шаблона за списък за управление на промяната на ClickUp, за да останете в крак с инициативата си за промяна.

Изтеглете този шаблон Проследявайте напредъка на процеса на управление на промените с шаблона за контролен списък за управление на промените на ClickUp.

Използвайте шаблона на ClickUp за управление на промените, за да:

Уверете се, че прилагате всяка стратегия, която измислите.

Очертайте ключовите стъпки, които да направляват процеса на промяна.

Разпределете задачи, за да гарантирате отчетността в екипите.

Задайте крайни срокове, за да поддържате инициативата за промяна в правилната посока.

Проследявайте напредъка, като маркирате задачите като изпълнени.

7. Идентифицирайте потенциалните пречки и улесняващи фактори

Няма инициатива за промяна, която да не среща препятствия. Ранното идентифициране на потенциалните пречки може да ви помогне да разработите стратегии за тяхното преодоляване, независимо дали става въпрос за подкрепата на ръководството или съпротивата на служителите.

Възможните пречки могат да включват:

Несъответствие в лидерството

Съпротива на служителите

Комуникационни силози

Ниско доверие в лидерството

Ограничени ресурси

Ниска ангажираност

Неясни цели

Културна съпротива

Използвайте тези методи, за да идентифицирате препятствията в инициативата си за управление на промяната:

Провеждайте интервюта или анкети, за да оцените дали лидерите подкрепят инициативата . Несъответствието може да е сигнал за съпротива на най-високо ниво.

Организирайте фокус групи, за да съберете обратна връзка и да разберете притесненията. Високата съпротива може да произтича от страха от неизвестното.

Редовно преглеждайте каналите за комуникация , за да видите дали ключовите съобщения достигат до служителите.

Използвайте анонимни анкети, за да оцените доверието в лидерството . Ниското доверие е основна пречка за промяната.

Извършете одит на ресурсите, за да се уверите, че са разпределени достатъчно средства, време и персонал.

8. Разработете план за действие

След като приключите с оценката, е време да пристъпите към изпълнението. Необходим ви е практически план, който очертава стъпките за изпълнение, отговорностите на всеки и графиците за всяка фаза.

За да разработите перфектен план за действие, следвайте тези стъпки:

Очертайте ясно целите на инициативата за промяна. Уверете се, че те са в съответствие с мисията на компанията и са измерими, за да можете да проследявате напредъка.

Определете конкретни роли за членовете на екипа . Изяснете кой ще ръководи всяка фаза и кой е отговорен за задачи като комуникация, обучение и мониторинг.

Разделете плана на управляеми фази с реалистични срокове . Уверете се, че графиците са достатъчно гъвкави, за да се адаптират към непредвидени предизвикателства.

Използвайте няколко канала (срещи, имейли, платформи), за да споделите плана с всички служители.

Редовно проверявайте напредъка , като използвате показатели за ефективност. Адаптирайте стратегиите въз основа на обратната връзка и променящите се обстоятелства.

Отчитайте и отпразнувайте ключовите постижения, за да поддържате темпото и да повишите морала.

📔Научете как да процедирате промяната в организацията си с този изчерпателен наръчник за управление на промяната.

Планиране на действията въз основа на резултатите от оценката

Така, вече сте направили оценката на готовността за промяна – отлично!

Сега идва забавната част: превръщане на всички тези идеи в план за действие. Няма нужда да се паникьосвате; ще го разделим на стъпки. И, разбира се, ClickUp ще ви съпътства на всеки етап.

Разработете стратегия за управление на промените

Тук е мястото, където излагате плана си за действие.

Каква е общата стратегия? Как ще се справите с промяната?

Става въпрос за свързване на точките между вашите оценки и предстоящата промяна.

Започнете с използването на ClickUp Docs, за да очертаете стратегията си. Свържете задачите директно от документа си, така че веднага щом някой прочете стратегията, да знае какво трябва да се направи. Освен това, персонализираните полета ви позволяват да проследявате ключови показатели като нива на риск или приоритет.

💡Съвет от професионалист: Тези шаблони за бизнес процеси от ClickUp помагат за съгласуването на бизнес процесите с управлението на промените.

Създайте планове за ангажираност и комуникация

Според доклада на Deloitte за тенденциите в човешкия капитал, 80% от служителите посочват комуникацията като критичен фактор за успешното управление на промените. Тя трябва да бъде двупосочна – всеки трябва да чувства, че неговото мнение има значение.

Функциите за чат и коментари на ClickUp улесняват ангажираността. Настройте задача, предназначена изцяло за обратна връзка от екипа, и позволете на хората да споделят своите мисли директно в коментарите. Освен това, с функцията „Споменавания“ можете да маркирате ключови участници, за да се уверите, че никой не е изключен от разговора.

Искате да държите всички в течение, без да изпращате десетки имейли? Използвайте ClickUp Automations, за да задействате актуализации на статуса и известия.

Създайте програми за обучение и подкрепа

Обучението е частта, в която екипът ви научава как да прави новите неща. Оценка на готовността от Световния икономически форум отбелязва, че липсата на умения е една от основните пречки за внедряването на нови системи, като 60% от организациите не успяват да повишат квалификацията на своите служители по време на прехода.

Ако оценката на готовността ви е показала тези пропуски в уменията, сега е моментът да ги попълните. В ClickUp можете да използвате шаблони за задачи, за да създадете персонализирана програма за обучение. Присвойте модули на всеки член на екипа и използвайте Milestones , за да проследявате напредъка им.

Настройте повтарящи се задачи за постоянна подкрепа, за да се уверите, че екипът ви получава редовни освежителни курсове. С таблата можете да следите процента на завършени обучения и да се уверите, че всички са в крак с материала.

Дайте възможност на екипа си да се справи безпроблемно с промените

С структуриран подход и подходящи инструменти можете да се уверите, че вашият екип е готов за промяна.

Чрез извършване на задълбочена оценка на готовността за промяна, разработване на солидна стратегия, ангажиране на екипа ви с ясна комуникация и осигуряване на необходимото обучение, вие поставяте основите за успех.

От събиране на данни в реално време до улесняване на промените в цялата организация, ClickUp ви помага да поддържате всичко организирано.

