Как да придобиете лидерски опит в и извън работата

В корпоративния свят вашата способност да ръководите – да поемете инициативата и да поемете отговорност, дори преди да ви бъде поискано – ще ви отличи от останалите. Подходящата квалификация или най-новата сертификация могат да покажат на вашия мениджър, че сте добър в управлението на работата. Но именно вашият лидерски опит им показва, че сте добър в управлението на хора.

Докато някои „естествени лидери“ имат предишен лидерски опит от гимназията или университета, повечето от нас се нуждаят от малко помощ. Не е чудно, че глобалният пазар за обучение по корпоративно лидерство е оценен на 33,9 милиарда долара през 2023 г.

Така че, ако искате да усъвършенствате лидерските си умения, тази статия в блога е за вас. Ние обхващаме всичко – от това как да подходите към лидерството до различните начини да го развивате както на работното място, така и извън него.

Разбиране на лидерството

Нека започнем с първия въпрос – какво точно е лидерство?

Лидерите се хващат за тръните.

Лидерът е човек, който може да вдъхнови другите да се обединят и да постигнат велики неща.

Това означава да ръководите екип, да поддържате висок морал и да работите за постигането на общи цели на работното място.

Добрите лидери дават приоритет на целите на организацията и благосъстоянието на служителите, за да създадат по-ангажирана, продуктивна и устойчива работна среда.

Ето как работи това:

Вие изграждате взаимно доверие с екипа си, показвайки, че им вярвате, а те в замяна ви вярват.

Вие ги убеждавате да разберат вашата гледна точка, но също така сте отворени към нови идеи и сте готови да промените мнението си, когато е необходимо.

Вие сте гласът на организацията в екипа, но и гласът на вашия екип в по-широкия контекст.

Но как всъщност да го направите? Като разберете какъв тип лидер сте и какъв тип лидер искате да бъдете.

Ето някои често срещани стилове на лидерство, които можете да проучите:

Демократично лидерство

Вие давате възможност на всички свои колеги да изразят мнението си, като давате приоритет на отворената комуникация и доверието. Най-доброто в този стил е, че всеки има право на глас, което създава безопасна среда. Сундар Пичай, главен изпълнителен директор на Google, е известен с демократичния си стил на лидерство, като насърчава участието на всички нива в организацията и създава култура на иновации и приобщаване.

Когато работи: В творчески среди, където вашият екип има високо ниво на експертиза, ангажираността на всеки е важна.

Лидерство от типа „лаиссез-фер”

Уорън Бъфет, главен изпълнителен директор на Berkshire Hathaway, възприема подход на лаиссез-феър. Той дава правомощия на мениджърите си да управляват компаниите си с минимален надзор и се доверява на тяхната експертиза.

Този лидер дава малко насоки или указания на своя екип, като му дава възможност да взема решения. Вие сте там за тях, но не ги притискате, като им давате автономия и отговорност. Това е чудесен стил на лидерство за мениджърите на средно ниво, както за управление на екипа, така и за постигане на отлични резултати в собствените им проекти.

Когато работи: Разполагате с висококвалифицирани и мотивирани екипи, които изискват минимален надзор.

Стратегическо лидерство

Това работи добре за лидери на върха на организационната йерархия, където сте по-загрижени за стратегическите цели, отколкото за ежедневните отговорности. По същество вие сте лидер, който управлява група от лидери. Джеф Безос от Amazon е пример за стратегическо лидерство, като се фокусира върху дългосрочни цели като глобална експанзия и иновации и ръководи екипи от висши мениджъри.

Когато работи: В стабилни организации с йерархична структура и ясни работни отговорности.

Коучинг на лидерски умения

Тук основният ви фокус е да развивате уменията на екипа си и да ги мотивирате да успеят. Това е равномерно разпределение между менторство и лидерство – трябва да ръководите екипа си, без да го контролирате прекалено. Ерик Шмид, бивш главен изпълнителен директор на Google, е известен с лидерските си умения като ментор, който предоставя наставничество и подкрепа, като същевременно позволява на екипа си да поеме отговорност за задачите си.

Когато работи: Ако ръководите по-малко опитни екипи или в бързо променяща се среда, която изисква пряк надзор.

Лидерство, определящо темпото

Тук вие определяте „темпото“ – поддържате високи стандарти за себе си и очаквате същото от екипа си. Резултатът? Вие водите с личен пример и изграждате високопроизводителен екип с силна работна етика. Илон Мъск, главен изпълнителен директор на Tesla и SpaceX, е лидер, който определя темпото. Той поддържа високи очаквания и подтиква екипите си да постигат амбициозни цели бързо и ефективно.

Когато работи: В екипи, ориентирани към резултати, където се дава приоритет на резултатите, скоростта и ефективността.

Управлението е да правиш нещата правилно; лидерството е да правиш правилните неща.

💡Истината е, че не можете винаги да бъдете един и същ тип лидер. Може да започнете като лидер-наставник и да се превърнете в стратегически лидер. Или може да се наложи да възприемете подход на неинтервенция с един екип и подход на определяне на темпото с друг. Най-добрият начин да подходите към лидерството е не да се определяте като определен тип лидер, а по-скоро да станете типът лидер, който ситуацията изисква или от който се нуждаят вашият екип и организация.

Защо придобиването на лидерски опит е от решаващо значение

Опитът в лидерството е най-важният фактор за професионалното развитие, който отваря врати към по-високи позиции и повишения.

Но освен транзакционните ползи, прилагането на ефективни лидерски стратегии може да ви помогне да изградите по-добри взаимоотношения и да подобрите представянето на екипа. Повечето хора не напускат лошите компании, а лошите лидери. Това означава, че именно лидерите са тези, които пазят културата на компанията.

Колко истории сте чували за компании, които в началото са имали положителна работна култура, но с времето тя се е влошила? Или за двама служители от различни екипи, които имат коренно различни преживявания в една и съща компания, често повлияни от отношенията им с мениджърите им?

Да бъдеш добър лидер може да ти помогне да изградиш по-силни и по-значими взаимоотношения с хората около теб.

Работата на лидера не е да върши работата на другите, а да им помага да разберат как да я вършат сами, да постигат целите си и да успеят повече, отколкото са смятали за възможно.

Предизвикателства при натрупването на лидерски опит

Придобиването на лидерски опит може да бъде удовлетворяващо преживяване, но то е свързано и с определени предизвикателства. Проучвания показват, че макар 83% от бизнеса да признава важността на развитието на лидери на всички нива, само 5% успяват да го постигнат успешно.

Ето някои често срещани препятствия, с които може да се сблъскате:

Страх от провал: Страхът от грешки може да ви накара да се съмнявате в способностите си и да попречи на желанието ви да заемете лидерска позиция.

Синдром на самозванеца: Хората с високи постижения искат да бъдат добри лидери, но те са и най-засегнати от самокритични мисли. Ако сте такъв човек, не позволявайте на съмненията в себе си да ви спират.

Тревожност: Когато нямате официална лидерска роля, става все по-трудно да поемате нови отговорности – страхът от отхвърляне, срамежливостта и социалната тревожност могат да ви попречат да направите първата крачка.

Не само това, опитът в лидерството зависи и от външни фактори, които са извън вашия контрол. Например, лидерите, които са повишени вътрешно, намират за по-лесно да се отличат от външно наетите, тъй като първите вече познават корпоративната култура и имат хора, които ги подкрепят в стремежа им към успех.

По същия начин предразсъдъците, стереотипите и „стъкленият таван“ могат да затруднят жените да придобият лидерски опит.

Освен това съществуват и организационни или системни предизвикателства – някои компании може да не дават приоритет на обучението на работното място или на структурираните програми за лидерство. Това поставя тежестта върху отделните лица да развиват уменията си самостоятелно, което може да бъде трудно, предвид натоварената им програма и другите им отговорности.

Как да придобиете лидерски опит на работното място

Най-ефективният начин за развиване на лидерски умения често е на работното място, където можете да ръководите реални екипи и да се сблъсквате с реални предизвикателства.

Но придобиването на този опит на работното място изисква усилия и планиране – трябва да намерите подходящите възможности, било то чрез обучение или участие в подходящи инициативи и проекти.

Ето няколко начина, по които можете да усъвършенствате лидерските си умения на работното място:

Наставничество на стажанти и новобранци

Менторството и наставничеството на членове на екипа могат да бъдат чудесен начин да развиете лидерските си умения. Считайте това за мек старт – преди да заемете „официална“ лидерска позиция на работното място.

Освен това, като напътствате другите, вие им помагате да се развиват и създавате положително впечатление, че ще бъдете надежден лидер, когато дойде моментът.

Поемете допълнителни отговорности

Винаги има още работа – организиране на екипни срещи и семинари, поемане на задачи, за които никой друг няма време, поддържане на връзка с мултифункционални екипи или дори документиране на вътрешни процеси.

Ръководи проекти, които ти харесват и които подчертават твоите междуличностни и организационни умения, и ги използвай, за да докажеш на висшестоящите, че си готов за повече отговорности.

Изградете връзки с лидерите на компанията

Намерете потенциални ментори в организацията си, които са демонстрирали добри лидерски умения. Свържете се с тях, потърсете съветите им и наблюдавайте как се справят с различни лидерски ситуации.

Една идея е да ги наблюдавате по време на определени проекти, за да можете да се поучите от техния опит – това е чудесен начин да развиете ситуационна осведоменост и да подобрите лидерските си умения на практика.

💡Съвет от професионалист: Потърсете наставничество от няколко лидери, за да разберете по-добре какво е лидерството. Това може да ви даде различни гледни точки и познания за ефективните лидерски практики.

Използване на ClickUp за развитие на лидерски умения

Независимо дали сте супер организиран човек или такъв, който се чувства най-добре в динамична (или хаотична) среда, софтуер за управление на проекти като ClickUp може да ви бъде от голяма полза.

Ето как ClickUp може да ви помогне да придобиете лидерски опит на работното място:

Начертайте своя план

Започнете своето лидерско пътуване, като създадете специален проект в ClickUp Projects. Използвайте подзадачи, крайни срокове, описания на задачите и персонализирани етикети, за да организирате мислите си и да следите плана си за развитие на лидерски умения. Например, можете да създадете етикети, за да категоризирате уменията, които искате да развиете.

Следете всички свои задачи, свързани с лидерството – плана си за развитие и официалните си отговорности – в ClickUp Projects.

Можете също да създадете задачи за вашите лидерски отговорности – например дните, в които менторирате член на екипа, или когато трябва да организирате следващата среща на екипа. По този начин ще можете да бъдете в течение с всичко.

Най-добрият начин да обмислите дейности за изграждане на лидерски умения е чрез използването на ClickUp Mind Maps.

Започнете с изготвянето на списък, в който да добавите всичките си мисли и идеи за това как можете да развиете лидерските си умения в бъдеще – например като подпомагате ръководителя на екипа си в подготовката на презентацията за годишната среща или като попитате отдел „Човешки ресурси“ дали можете да присъствате на интервютата с кандидатите за работа.

След това използвайте ClickUp Mind Maps, за да:

Визуализирайте идеите си: Разделете и свържете мислите си, за да видите как се взаимосвързват.

Организирайте се с лекота: Използвайте функцията „Пренареждане“, за да подредите и структурирате идеите, които сте събрали по време на мозъчната атака.

Превърнете идеите в задачи: Превърнете концепциите, които сте измислили, в изпълними задачи, за да ги проследявате и изпълнявате по-лесно.

Персонализирайте за по-голяма яснота: Добавете цветове и етикети към различните елементи, за да подчертаете приоритетите и да оптимизирате картата си.

Проследявайте напредъка

След като добавите плана си към проект, следващата стъпка е да измерите напредъка си с ClickUp Goals.

Използвайте различни видове цели, като вярно/невярно, етапи и други, за да преглеждате периодично напредъка си.

Ето няколко идеи за поставяне на професионални цели:

Задайте цели от типа „да/не“ (или „вярно/невярно“), за да отбележите дали сте изпълнили дадена задача, например наставничество на някого.

Поставете си цели, обвързани с времето , като например да отделяте четири часа седмично за изучаване на психология, за да подобрите междуличностните си умения.

Групирайте всички цели, свързани с дадено умение (например комуникативни умения), в една папка, за да следите цялостния си напредък.

Комуникирайте по-добре

Ако не сте „лидер“ на работното място и тепърва започвате своето лидерско пътуване, трябва да покажете на своя мениджър, че сте готов да поведете нови инициативи. Един от начините да го направите е да развиете (и покажете) своите комуникационни умения.

Тук на помощ идват инструменти за визуално сътрудничество като ClickUp Whiteboard. Да предположим, че искате да предприемете нова инициатива. Създайте презентация в ClickUp Whiteboard и я отворете по време на следващия си индивидуален разговор, за да споделите идеите си с мениджъра си.

Визуализирайте плановете си и спечелете подкрепата на мениджърите за нови проекти с ClickUp Whiteboard.

Това помага по два начина:

Можете да комуникирате мислите си по-добре, тъй като сте записали всичко. Това показва на вашия мениджър, че сте изключително организиран и можете да се справяте с оперативни отговорности.

Още по-добре: след като приключите с 1:1, споделете бялата дъска с вашия мениджър чрез DM в ClickUp Chat (инструментът за съобщения на екипа), за да може той да я прегледа отново и дори да я сподели с другите членове на екипа.

Усвойте делегирането

Ефективните лидери делегират задачи стратегически, за да дадат възможност на своите екипи да се развиват и да демонстрират готовността си за напредък. Усвояването на делегирането е от решаващо значение за мениджърите на средно ниво.

Упражнявайте и подобрявайте уменията си за делегиране, като се включите като доброволец в междуфункционален проект или покажете на стажант как се работи. С ClickUp Tasks можете да възлагате и проследявате задачи, да анализирате напредъка с помощта на изгледи като Kanban табло и диаграма на Гант и да сте в течение с коментарите към задачите.

От друга страна, тези, които преминават от индивидуален принос към лидерски роли, трябва да се съсредоточат върху намирането на начини да подкрепят настоящия си мениджър и да облекчат неговата работна натовареност.

Изтеглете този шаблон Получете обща представа за целите и проектите на отдел или подгрупа с шаблона за план за управление на екипа на ClickUp.

Шаблонът за план за управление на екипа на ClickUp може да ви помогне и в двете, тъй като съгласува целите, стратегията и задачите на вашия екип в ясна и лесно проследима рамка. Това означава, че знаете какво предстои на всеки – неговите приоритети, пречки и др.

Ето как работи този шаблон:

Започнете с определяне на дейностите на вашия екип в раздела „Списък с дейности“.

След това добавете персонализирани статуси, за да следите напредъка на задачата и да маркирате зависимостите.

Актуализирайте изгледа при всяка промяна в статуса на задачата.

Това е всичко! Сега имате ясна представа за това, което се случва в екипа. Това може да помогне на мениджърите да делегират работата по-добре (и на подходящия човек), а на другите да намерят възможности да положат допълнителни усилия и да докажат уменията си.

Допълнителен съвет: Използвайте ClickUp Automations, за да получавате известия, когато задачите са просрочени, или да възлагате задачи на ръководител на екип, когато неговият пряк подчинен или ментор промени статуса на нещо като „нужда от помощ“.

Как да придобиете лидерски опит извън работното място

Макар че работното ви място е чудесно място за придобиване на лидерски умения, това не винаги е възможно. В същото време, за да бъдете добър лидер, е важно да имате разнообразни гледни точки, а това е възможно само ако излезете от зоната си на комфорт и се запознаете с нови хора.

Ето няколко начина да придобиете лидерски опит извън работното си време:

Станете доброволец в местни организации

Започнете с намирането на местни общностни центрове, които съответстват на вашите ценности и интереси. След това изберете възможности за доброволчество за позиции, които включват управление на екипи, вземане на решения или надзор на проекти.

Доброволчеството ви позволява също да се свържете с хора, които мислят като вас и споделят вашите страсти и интереси. Можете да учите един от друг и да станете по-добри хора и лидери.

Присъединете се към спортен отбор или клуб

Спортът не е само умения за работа в екип. Той е и стратегическо мислене, невербална комуникация, изграждане и вдъхновяване на другите – това са важни лидерски качества.

Не е необходимо да се стремите да станете капитан на отбора. Можете да намерите възможности за лидерство на всички нива. Менторството на местни младежки отбори, като например баскетболния отбор на гимназията, или организирането на офис събития могат да ви предоставят ценен опит, който да развие вашите лидерски умения.

Тези дейности ви позволяват да практикувате основни лидерски качества като публично говорене, делегиране и поемане на отговорност в подкрепяща и по-малко напрегната среда.

💡Съвет от професионалист: Нямате интерес към спорта? Присъединете се към местната родителско-учителска асоциация в училището на детето ви. Това е чудесен начин да развиете умения за комуникация и управление на конфликти, а освен това ще имате възможност да общувате с разнообразна група от родители и деца.

Намерете треньор по лидерство

Треньорът по лидерство може да бъде безценен за тези, които търсят структуриран и персонализиран подход към развитието на лидерски умения. Това е чудесна възможност за новоназначените служители, които растат заедно с компанията – нововъзникващи лидери, които естествено поемат ръководството на екипа, докато той се разраства, но нямат вътрешно ръководство, което да им помогне да преодолеят препятствията и да реализират пълния си потенциал.

Треньорът може да ви помогне да откриете силните си страни, да останете отговорни и да постигнете целите си в областта на лидерството.

Запишете се в курсове за обучение по лидерство.

Ако не можете да намерите подходящ треньор по лидерство, обмислете да се запишете на курс за развитие на лидерски умения. Тези курсове предлагат възможност да се учите от опитни инструктори и да създадете контакти с други амбициозни лидери, като по този начин изградите по-голяма мрежа за подкрепа, от която можете да се възползвате за съвети дори и след края на курса.

💡Професионален съвет: Използвайте съществуващите си организационни умения. Както бихте подходили към сложен проект, определете ясни цели, разработете стратегически план и проследявайте напредъка си.

Изтеглете този шаблон Разделете задачите си за развитие на лидерски умения на по-малки задачи и следете напредъка си с шаблона за личен план за развитие на ClickUp.

Шаблонът за личен план за развитие на ClickUp може да ви помогне да изготвите план за развиване на вашите лидерски умения. Първо, добавете уменията, върху които искате да работите – комуникация, вземане на решения, разрешаване на конфликти, междуличностна комуникация и др. След това добавете подзадачи, в които подробно опишете как планирате да развиете умението.

Шаблонът се предлага с три изгледа:

План за действие — в който са изброени всички ваши умения (и планове) заедно с техния статус. Таблица за проследяване на напредъка — където можете да видите реалния напредък, който сте постигнали в развитието на това умение. PD per Quarter Board — табло в стил Kanban, което ви дава обща представа за вашия напредък и броя на уменията, върху които сте работили през всяко тримесечие.

Този шаблон може да бъде ваш стратегически съюзник и надежден помощник, като ви предоставя структурирана рамка за развитие на лидерски умения.

Предлагаме ви също да създадете индивидуални проекти в ClickUp (или дори цели папки с проекти, документи и др.) за всяка от вашите лидерски дейности – доброволческа работа, странични занимания, менторски програми, курсове и т.н.

След това задайте повтаряща се задача, която да ви напомня да преглеждате напредъка си на всеки две седмици – по същество, създайте система, в която да правите оценка на собственото си представяне. Това може да повиши мотивацията ви и да ви държи отговорни.

Подобрете лидерските си умения и постигнете кариерните си цели

Лидерските умения са необходими за развитието на вашата кариера, независимо дали става въпрос за участие в определянето на целите на вашата организация, вдъхване на увереност в екипа ви или създаване на подкрепяща работна среда.

Най-добрият начин да подобрите лидерските си умения е да си поставите цели за развитие и да се държите отговорни. Използвайте платформа за управление на проекти и продуктивност като ClickUp, за да си поставите лидерски цели, да следите напредъка си или дори да документирате напредъка си в документ.

Това е особено полезно, ако работите върху лидерските си умения по различни начини – на работа, с треньор и т.н. Можете да следите всичко от едно място.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp, развийте лидерските си умения и разкрийте пълния си потенциал в работата и личния живот.