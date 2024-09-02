Как да проведете проучвания за благосъстоянието на служителите (въпроси + шаблон)

Малък технологичен стартъп преживяваше вълна от изчерпване и отлив на кадри.

Служителите бяха стресирани и производителността им беше спаднала. Ръководителите на компанията бяха объркани и загрижени. Знаеха, че нещо трябва да се промени, но не бяха сигурни откъде да започнат.

След това те решиха да проведат проучване за благосъстоянието на служителите. Резултатите бяха отварящи очите. Проучването разкри, че служителите се борят с дългите работни часове, липсата на баланс между работата и личния живот и чувството, че са откъснати от мисията на компанията.

Въоръжена с тази информация, компанията внедри промени, които в крайна сметка подобриха морала, производителността и задържането на служителите.

Анкетите за благосъстоянието и ангажираността на служителите служат като диагностичен инструмент за корпоративната култура. Те са от жизненоважно значение за всяка компания, която иска да подобри удовлетвореността, производителността и задържането на служителите си.

В днешния конкурентен пазар на таланти програмите за благосъстояние на служителите вече не са просто бонус за тях, а са необходимост. Анкетите за благосъстоянието на служителите ви дават пряк достъп до нуждите и предизвикателствата на вашите служители, което в крайна сметка ви помага да създадете по-позитивна и продуктивна работна среда.

Разбиране на анкетите за благосъстоянието на служителите

Проучването за благосъстоянието на служителите е поверителен въпросник, предназначен да оцени общото благосъстояние на вашите служители. То събира ценна информация за физическото и психическото здраве на служителите, баланса между работата и личния живот и удовлетвореността от програмите за благосъстояние на компанията.

Чрез внимателно формулиране на въпросите в анкетата за благосъстоянието можете да идентифицирате области за подобрение, да измерите ефективността на текущите си програми за благосъстояние и да насърчите култура на благосъстояние в организацията си.

За да създадете този въпросник, трябва да разберете различните компоненти на проучването за благосъстоянието на служителите и потенциалното му въздействие:

Физическо здраве: Разгледайте техния активен начин на живот, достъпа им до здравни грижи и всички здравни проблеми, които могат да повлияят на работните им резултати. Психично здраве: Разберете нивото на стрес, качеството на съня и достъпа до ресурси за психично здраве на вашите служители. Баланс между работата и личния живот: Разберете как служителите съчетават работата и личните си ангажименти, като например грижите за децата. Разберете дали се чувстват претоварени или подкрепени. Работна среда: Разберете как служителите възприемат корпоративната култура, натовареността и възможностите за професионално развитие.

Адаптирането на въпросите в анкетата към конкретните ви цели ви позволява да съберете целенасочена обратна връзка и да избегнете претоварването на служителите с нерелевантни въпроси. Например, искате ли да прецените интереса на служителите към нов фитнес център на място? Искате ли да разберете предизвикателствата на дистанционната работа?

Анкетите за благосъстоянието на служителите са мощен инструмент за повишаване на лоялността и ангажираността на служителите. Показвайки, че се интересувате от тяхното благосъстояние, създавате чувство на доверие и лоялност.

Събраните данни могат да ви помогнат да разработите целенасочени програми за благосъстояние, които отговарят на конкретните нужди на служителите ви в областта на здравето. Помислете си така: не бихте ли предпочели да останете в компания, която се грижи за вашето здраве и щастие и инвестира в тях?

Прочетете още: Как компаниите подобряват дистанционната работа

Топ 20 въпроса, които да зададете в анкета за благосъстоянието на служителите

Ето 20 въпроса, категоризирани по ключови области, с които да започнете. Можете да адаптирате тези въпроси към вашите специфични нужди и да използвате шаблони за лесно прилагане.

Управление на стреса

На скала от 1 (изцяло без стрес) до 5 (изключително стресиращо), как бихте оценили общото си ниво на стрес на работното място? Смятате ли, че разполагате с необходимите ресурси и подкрепа, за да се справяте ефективно със стреса? (Да/Не/Не съм сигурен) Чувствате ли се комфортно да обсъждате стреса, свързан с работата, с вашия мениджър? (Да/Не/Не съм сигурен)

Психично здраве

Доколко сте доволни от настоящите ресурси и услуги за подкрепа на психичното здраве в компанията? (Много доволни, Донякъде доволни, Неутрални, Донякъде недоволни, Много недоволни) До каква степен натоварването ви с работа оказва негативно влияние върху психическото ви благосъстояние? (Изобщо не, Донякъде, Умерено, Значително, Изключително) Насърчава ли фирмената култура отворена комуникация по въпросите на психичното здраве? (Напълно съгласен, съгласен, неутрален, несъгласен, напълно несъгласен)

Организационна култура

Смятате ли, че компанията насърчава култура на приобщаване и уважение? Смятате ли, че признанието и наградите са разпределени справедливо в организацията? Ръководството комуникира ли открито и прозрачно със служителите?

Физическа годност

Смятате ли, че компанията активно насърчава здравословните навици и физическата активност? (Да/Не/Не съм сигурен) Доколко сте доволни от настоящите програми на компанията за благосъстояние, свързани с физическата годност? (Много доволни, Донякъде доволни, Неутрални, Донякъде недоволни, Много недоволни) Работната ви натовареност позволява ли редовни почивки през деня, за да се раздвижите или да направите упражнения? (Да/Не/Не съм сигурен)

Баланс между работата и личния живот

Доколко сте доволни от настоящия си баланс между работата и личния живот? (Много доволни, Донякъде доволни, Неутрални, Донякъде недоволни, Много недоволни) Чувствате ли се принудени да работите извън редовното работно време? (Да/Не/Не съм сигурен) Лесно ли ви е да се откъснете от служебните имейли и съобщения, когато не сте на работа? (Много лесно, Доста лесно, Неутрално, Доста трудно, Много трудно) Подкрепят ли вашите мениджъри и колеги усилията ви да поддържате здравословен баланс между работата и личния живот? (Напълно съгласен, съгласен, неутрален, несъгласен, напълно несъгласен) Предлага ли компанията гъвкави условия на работа (като например възможност за работа от разстояние), които допринасят за по-добър баланс между работата и личния живот? (Да/Не/Не съм сигурен)

Удовлетвореност от работата

Доколко сте доволни от настоящата си работа? (Много доволни, Донякъде доволни, Неутрални, Донякъде недоволни, Много недоволни) Работата ви предоставя ли възможности за професионално развитие и израстване в рамките на компанията? (Да/Не/Не съм сигурен) Колко сте уверени, че вашият принос към компанията се цени и признава? (Много уверен, Донякъде уверен, Неутрален, Донякъде неуверен, Изобщо не съм уверен)

Основни области, които трябва да бъдат обхванати в проучванията за благосъстоянието на служителите

Анкетите за благосъстоянието на служителите трябва да проучват различни аспекти, за да предоставят цялостна картина на благосъстоянието на вашите служители. Чрез разбирането на тези основни области, фирмите могат да идентифицират конкретни предизвикателства и да приложат целенасочени решения.

Ето някои области, които да обхванете:

Професионален стрес и техники за справяне със стреса

Стресът е често срещано предизвикателство на работното място. Оценяването на нивата на стрес на служителите и техните механизми за справяне с него помага да се идентифицират потенциалните рискове от изчерпване.

Психично здраве и щастие на работното място

Насърчаването на психичното здраве е от решаващо значение за положителна работна среда. Компаниите трябва да разберат нуждите на служителите си в областта на психичното здраве и да им предоставят достъп до ресурси за подкрепа.

Microsoft проведе проучвания сред служителите, които показаха, че служителите, които прекарват повече време в сътрудничество – участие в срещи, писане на имейли и изпращане на чатове – са по-малко удовлетворени от работата си в сравнение с колегите си, които прекарват по-малко време в тези дейности.

Въз основа на тези проучвания и изследвания Microsoft преструктурира организацията на работата, за да повиши удовлетвореността и благосъстоянието на служителите.

Програми за физическа годност и благосъстояние на работното място

Физическото здраве оказва пряко влияние върху енергията и производителността на служителите. Оценката на физическата форма на служителите и интереса им към програми за благосъстояние предоставя ценни данни за създаването на по-здравословна работна среда.

Компании като Nike успешно са интегрирали фитнеса и благосъстоянието в корпоративната си култура.

Баланс между работата и личния живот и удовлетворение от дистанционната работа

Балансът между работата и личния живот е от съществено значение за удовлетвореността на служителите от работата им. Оценката на възприятията на служителите за баланса между работата и личния живот, особено за дистанционно работещите, помага да се идентифицират областите, в които може да се подобри ангажираността и производителността.

Оценка на удовлетвореността от работата и показателите за производителност

Измерването на удовлетвореността от работата и нейната корелация с показателите за ефективност помага да се идентифицират областите, които се нуждаят от подобрение. Разбирането на ролята на служителите и съгласуваността им с целите на компанията е от решаващо значение за повишаване на морала и производителността.

Големи корпорации като Amazon са направили приоритет развитието на своите служители, подобряването на производителността и удовлетвореността на служителите.

Организационна култура, обучение и оценка на развитието

Разбирането на възприятията на служителите за ценностите на компанията и достъпа им до възможности за обучение е от съществено значение за създаването на положителна работна среда.

Успехът на Apple се дължи не само на иновативните продукти, но и на ангажимента на компанията към всестранното обучение на служителите, с акцент върху развитието и кариерното израстване.

Създаване на ефективно проучване за благосъстоянието на служителите и най-добри практики

Изграждането на доверие е от първостепенно значение за получаването на честна обратна връзка. Изпращането на анкети чрез сигурна и позната платформа гарантира, че данните на служителите остават поверителни и насърчава участието.

ClickUp, инструмент за управление на проекти и сътрудничество, предлага надеждни функции за сигурност и криптиране, за да защити чувствителната информация на служителите. Освен това, служителите вероятно ще се чувстват по-комфортно да отговарят на анкети, разпространявани чрез платформа, която вече използват за работни цели.

Как ClickUp може да ви помогне при провеждането и проследяването на проучвания за благосъстоянието на служителите

Тук ще разгледаме най-добрите практики и как ClickUp може да опрости процеса.

ClickUp Forms

Създавайте и изпращайте ефективни анкети за благосъстоянието на служителите чрез изгледа на формуляра ClickUp.

Създавайте професионални и лесни за ползване анкети с помощта на формата за попълване на ClickUp. Функцията „плъзгане и пускане” ви позволява лесно да добавяте различни видове въпроси, от въпроси с избор на отговор до отворени въпроси, според вашите специфични нужди. Можете също да добавите ясни инструкции и да гарантирате анонимност, за да увеличите участието.

Форматът на ClickUp улеснява създаването на ефективно проучване за благосъстоянието на работното място:

Поле за персонализиране: Не се ограничавайте с основните типове въпроси. Добавете падащи менюта, календари за избор на дата или дори скали за оценка, за да съберете най-подходящите данни за целите на вашето проучване.

Условна логика: Създавайте динамични проучвания, които се адаптират въз основа на отговорите на служителите. Например, ако даден служител съобщи за високи нива на стрес, последващ въпрос може да го помоли да идентифицира конкретни фактори, свързани със стреса на работното място. Това условно разклоняване ви гарантира, че ще съберете целеви данни.

ClickUp Docs

Използвайте ClickUp Docs, система за управление на документи, за да създадете ясно въведение към проучването си. Очертайте целта на проучването, обърнете внимание на въпросите, свързани с поверителността, и изразете благодарност за участието на служителите. Включете линк към формуляра за проучването в документа, за да улесните достъпа до него.

Изгответе въпросите за проучването за благосъстоянието на служителите заедно с членовете на екипа си, като използвате ClickUp Docs.

Функциите за съвместна работа на ClickUp Docs улесняват процеса на създаване на проучвания. Тъй като ClickUp Docs позволява съвместно редактиране и коментиране в реално време, можете да включите персонала от отдел „Човешки ресурси“, мениджърите и дори самите служители в изготвянето на съдържанието на проучването.

Той автоматично проследява всички промени, направени в документа на проучването. Това ви позволява лесно да се върнете към предишни версии, ако е необходимо, и гарантира прозрачност в процеса на разработване на проучването.

Използвайте готовите шаблони на ClickUp, за да спестите време и да сте сигурни, че обхващате всички важни области, вместо да започвате от нулата.

Шаблон за проучване на ангажираността на служителите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Извлечете максимума от усилията си за ангажираност на служителите с шаблона за проучване на ангажираността на служителите на ClickUp.

Шаблонът за проучване на ангажираността на служителите на ClickUp е идеалният инструмент за събиране на точни данни за удовлетвореността и ангажираността на служителите.

С този шаблон можете да получите ясни и практични данни за настроенията в екипа си, да създадете персонализирани анкети с въпроси по ваш избор и да събирате обратна връзка от служителите в реално време на всяко устройство.

Той разполага с 32 персонализирани полета, за да улови точно обратната връзка от служителите. Предоставя добре структурирана рамка за събиране на обратна връзка относно работната среда, културата и общата удовлетвореност.

Шаблон за обратна връзка на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за обратна връзка от служителите на ClickUp предоставя платформа за отворени и честни разговори между мениджърите и служителите.

Добре проектиран шаблон за обратна връзка от служителите може да помогне на мениджърите да комуникират и да предоставят обратна връзка по структуриран и последователен начин, както и да насърчават среда на растеж и доверие.

Шаблонът за обратна връзка от служителите на ClickUp ви дава възможност да събирате обратна връзка. С него можете бързо да събирате значима обратна връзка от служителите и да проследявате настроенията им във времето с помощта на мощни визуализации.

Независимо дали току-що започвате или вече имате установена процедура за обратна връзка, шаблонът за обратна връзка от служителите на ClickUp ще ви помогне да извлечете максимума от всяко взаимодействие!

Шаблон за обратна връзка на ClickUp

Изтеглете този шаблон Съберете бързо полезна обратна връзка от служителите и проследявайте настроенията им във времето с шаблона за обратна връзка на ClickUp.

Шаблонът за обратна връзка на ClickUp ви помага да създадете анкети за служителите и да съберете значими данни, които да подпомогнат вземането на решения в областта на човешките ресурси за положителна култура на работното място.

Този шаблон може да ускори процеса на обратна връзка от служителите, като ви позволява да анализирате бързо отговорите от анкетата, за да можете по-бързо да идентифицирате тенденции и прозрения.

Той използва система за оценяване с звезди, чрез която служителите могат да оценят нивото си на удовлетвореност от работата. Има и поле, в което могат да обяснят причините за своята оценка. Анкетата отива още по-далеч и събира препоръки за подобрения, като ви предоставя всичко необходимо за създаване на цялостна обратна връзка!

Задавайте правилните въпроси: Най-добри практики за събиране на обратна връзка

Успехът на проучването за благосъстоянието на вашите служители зависи от задаването на правилните въпроси. Внимателно подбраните въпроси предоставят ценна информация за нуждите и притесненията на служителите.

Ето някои добри практики, които можете да следвате:

Гарантирайте анонимност за откровени отговори: Гарантирайте анонимност, за да насърчите честни и отворени отзиви. Служителите трябва да се чувстват комфортно да споделят мнението си, без да се страхуват от последствия. Гарантирането на конфиденциалност изгражда доверие и увеличава вероятността да получите точни данни.

Проучването трябва да е кратко: Макар че е изкушаващо да задавате много въпроси, едно дълго проучване може да доведе до нисък процент на попълване. Дайте приоритет на най-важните области на проучването, като се позовавате на въпросите от проучването за благосъстоянието, и се стремете проучването да бъде кратко. Фокусирайте се върху събирането на висококачествени данни, вместо да претоварвате служителите с прекалено много въпроси.

Създайте план за комуникация, за да осигурите максимално участие: Ефективно комуникирайте целта и ползите от анкетата, за да предизвикате ентусиазъм и участие. Ясно очертайте целите на анкетата, как ще бъде използвана информацията и очаквания график за резултатите.

Предложете стимули за попълване: Помислете да предложите стимули, за да насърчите участието, като например подаръчни карти, участие в томбола или допълнително свободно време. Стимулите обаче трябва да запазват целостта на анкетата.

Изпратете благодарствено съобщение: Изразяването на благодарност за участието на служителите показва признателност за отделеното време и положените усилия. Персонализираното благодарствено съобщение може да укрепи отношенията между служителите и работодателя и да създаде добра воля.

Обработка и прилагане на обратната връзка от проучвания за благосъстоянието на служителите

След като съберете ценни данни от проучването за благосъстоянието на служителите, е време да превърнете тези познания в конкретни подобрения.

Как да превърнете резултатите от проучването в действия

Открийте тенденциите: Анализирайте резултатите от анкетата за тенденциите в областта на стреса, баланса между работата и личния живот или удовлетворението от работата. Идентифицирайте основните причини за тези проблеми. Например, високият процент на изчерпване може да е признак за прекомерна натовареност или неясни работни роли.

Разработете план за действие: Въз основа на резултатите си създайте целенасочен план за действие. Обмислете инициативи като гъвкави условия на работа, за да отговорите на проблемите, свързани с баланса между работата и личния живот, или програми за съзнателност, за да намалите стреса.

Измервайте и адаптирайте: Редовно оценявайте въздействието на вашите инициативи за благосъстояние. Използвайте показатели като текучество на служителите, болнични дни и производителност, за да измерите успеха.

Демонстрирайте възвръщаемостта на инвестициите (ROI): Количествено измерете ползите от вашите програми за благосъстояние. Повишената удовлетвореност на служителите често води до повишена производителност и намалени разходи за набиране на персонал. Разгледайте го като изграждане на бизнес модел за благосъстоянието на служителите, подобно на обосноваването на всяка друга стратегическа инвестиция.

Непрекъснато усъвършенстване: Нуждите на служителите се променят. Разглеждайте инициативите за благосъстояние като непрекъснат процес, а не като еднократно събитие. Редовно събирайте обратна връзка и усъвършенствайте програмите си, за да отговарят на очакванията на служителите.

Използвайте ClickUp, за да създадете по-здравословна работна среда

Можете да създадете по-здравословна и по-продуктивна работна среда, като следвате тези стъпки и се възползвате от данните, получени от проучването.

Използвайте графики и диаграми, за да анализирате данните от анкетите за благосъстоянието на вашите служители с ClickUp Dashboards.

И ClickUp отново може да ви помогне. За да анализирате ефективно данните от анкетата за благосъстоянието на служителите, използвайте ClickUp Dashboards. Той има следните функции:

Персонализирани джаджи: Създайте персонализирани джаджи, за да покажете ключови показатели от проучването, като средни оценки за удовлетвореност, процент на участие и конкретни индикатори за благосъстоянието.

Графики и диаграми: Използвайте стълбовидни графики, кръгови диаграми и линейни диаграми, за да визуализирате тенденциите в обратната връзка от служителите във времето, което улеснява откриването на модели и области за подобрение.

Филтри и сегментиране: Приложете филтри, за да сегментирате данните по екип, отдел или демографски фактори, което позволява по-подробен анализ на благосъстоянието в различните групи.

Интеграции: Интегрирайте други инструменти (като Google Forms или SurveyMonkey), за да извличате автоматично данните от анкетата, като по този начин оптимизирате процеса и осигурявате актуализации в реално време.

Изтеглете този шаблон Превърнете обратната връзка от служителите в практически задачи и проследявайте напредъка спрямо важните етапи с шаблона за план за действие на анкетата за ангажираност на ClickUp.

ClickUp предлага и разнообразни готови шаблони, с които да оптимизирате инициативите си за здраве и благосъстояние на служителите. Започнете с шаблона за план за действие на анкетата за ангажираност на ClickUp.

Софтуерните инструменти за проучвания сред служителите са незаменими за събиране на обратна връзка от служителите, но това събиране на данни е само половината от задачата. Ефективен план за действие въз основа на проучването за ангажираността ви помага да превърнете отговорите от проучването за благосъстоянието на служителите в осезаеми резултати, като повишите морала на служителите и намалите тихото напускане.

Този шаблон ви предоставя структурата, от която се нуждаете, за да превърнете обратната връзка от проучването за благосъстоянието на служителите в конкретни подобрения. Можете да създадете проект за анализ на резултатите от проучването за ангажираността и да си сътрудничите със заинтересованите страни, за да обсъдите идеи за подобряване на здравето на служителите. Определете задачите, организирайте и разпределете ги, определете график и проследявайте напредъка.

Подобрете работното си място с благосъстоянието на служителите

Редовното провеждане на проучвания за благосъстоянието на служителите спомага за създаването на процъфтяваща работна среда. Като разберете нуждите, предизвикателствата и стремежите на вашите служители, можете да създадете по-подкрепяща, продуктивна и ангажираща среда.

Не забравяйте, че щастливите и здрави служители са по-склонни да останат във вашата компания, което води до по-голяма лоялност, по-ниски разходи за набиране на персонал и цялостен успех на бизнеса.

ClickUp може да бъде ценен инструмент в процеса на провеждане на проучването за благосъстоянието на вашите служители. С интуитивната си платформа можете лесно да създавате, разпространявате и анализирате проучвания, което ви спестява време и усилия. Използвайки функциите на ClickUp, можете да оптимизирате целия процес на проучвания за благосъстоянието и да приложите практически решения за подобряване на благосъстоянието на служителите.

За да започнете, регистрирайте се за безплатен акаунт в Clickup още днес!