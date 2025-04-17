Безплатни 11 шаблона за график за ориентация на служителите

Първото впечатление е важно, особено когато става въпрос за нови служители. Неотдавнашно проучване установи, че 86% от служителите решават дали да останат в дадена компания в рамките на първите шест месеца. Ето защо добре организираната програма за ориентация е от решаващо значение за определяне на тона на преживяването на новите служители във вашата компания. Тя им помага да разберат компанията и ролята си в нея, като поставя основите за успеха им във вашата организация.

Шаблоните за график за ориентация са ценен инструмент за специалистите по човешки ресурси и ръководителите на екипи, с който да създадат ангажиращ процес на въвеждане, който поддържа интереса и мотивацията на новоназначените служители от първия ден.

Какво представляват шаблоните за график за ориентация?

Шаблоните за график за ориентация са предварително проектирани схеми, които предоставят рамка за структуриране на програма за ориентация на новоназначените служители. Тези шаблони обикновено включват времеви рамки, теми и отговорни лица за всяка сесия в програмата за ориентация на новоназначените служители, като по този начин осигуряват цялостно и организирано въвеждане в работата. Обикновено те включват:

Разбивка по дни

Графикът е разделен на управляеми части, в които са описани дейностите, планирани за всеки ден от процеса на въвеждане в работата. Този структуриран подход помага да се избегне претоварването на новите служители с прекалено много информация, като същевременно ви позволява да постигнете целите си за въвеждане в работата.

Основни задачи

Предварително определените задачи в шаблона за ориентация на нови служители могат да включват попълване на документи на първия ден, участие в сесия за добре дошли или настройка на основното IT оборудване на работното място. Те осигуряват гладко административно начало за новоназначените служители.

Представяния и срещи

Шаблоните за график за ориентация често включват специално отделено време за запознаване с ключови служители, членове на екипа и съответните отдели. Това насърчава чувството за свързаност и помага на новите служители да изграждат взаимоотношения.

Обучителни сесии

Графикът за ориентация често включва обучения, фокусирани върху корпоративната култура, използваните инструменти и софтуер, както и специфични за длъжността умения. Това дава на новите служители знанията и уменията, от които се нуждаят, за да успеят.

11 Безплатни шаблони за график за ориентация

Първите дни на нова работа могат да бъдат изнервящи, особено за новоназначените служители, които влизат в непозната работна среда. Добре структурираната ориентационна програма прави голяма разлика, като улеснява адаптирането им към новите им роли и ги подготвя за успех.

Тук на помощ идват списъците за ориентация на служителите и шаблоните за график за ориентация. Това са мощни инструменти, предназначени да улеснят процеса на въвеждане в работата и да осигурят плавен преход за новоназначените служители.

1. Шаблон за въвеждане на нови служители от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за график за ориентация на ClickUp

Започнете работата на новите служители с яснота и увереност, като използвате шаблона за график за ориентация на ClickUp — динамичен, лесен за персонализиране документ на ClickUp, създаден да улесни процеса на въвеждане в работата. Този динамичен документ се развива заедно с вашия екип, като позволява на HR отдела и мениджърите да актуализират безпроблемно графици, връзки и ресурси за обучение в реално време.

Интегрирани с ClickUp Brain , те ви позволяват да обобщавате незабавно задачите по въвеждането, да отговаряте на често задавани въпроси или да генерирате съдържание, за да адаптирате ориентационния процес към всяка роля. Независимо дали въвеждате един нов колега или цял отдел, този шаблон гарантира, че нищо няма да бъде пропуснато, така че екипът ви да може да се съсредоточи върху това, което наистина има значение: да просперира от първия ден.

2. Шаблон за въвеждане на нови служители от ClickUp

Изтеглете този шаблон Покрийте основните стъпки на въвеждането в работата, като използвате шаблона за въвеждане в работата на служителите на ClickUp, включващ персонализирани списъци със задачи, контролни списъци и документи.

Шаблонът за въвеждане на нови служители на ClickUp предоставя структурирана рамка за улесняване на интеграцията на новоназначените служители във вашата организация. Шаблонът се използва за представяне на компанията, запознаване с политиките, настройка на ИТ и обучение, специфично за дадена длъжност. Той помага за създаването на стандартизиран процес за ориентация на служителите, подобрява опита на новоназначените служители и повишава ангажираността и задържането на служителите.

Това спомага за осигуряване на гладко въвеждане в работата за новите служители, като им позволява да се чувстват добре дошли, информирани и подготвени да започнат да допринасят. Освен това, следването на структуриран план за въвеждане в работата помага на новите служители да се адаптират по-бързо и подобрява общата им удовлетвореност от новата работа от самото начало.

Шаблонът включва предварително дефинирани задачи и списъци за проверка за основните стъпки при въвеждането в работата, като срещи с екипа, сесии за запознаване с политиките, настройка на ИТ оборудването и програми за обучение, специфични за дадената длъжност.

Адаптирайте задачите и списъците за проверка, за да отговарят на специфичните процеси във вашата компания и ролята на новоназначения служител. Изгледът на процеса на въвеждане ще ви помогне да проследите всяка стъпка от процеса на въвеждане.

ClickUp позволява централизирана комуникация в самия шаблон. Функции като възлагане на задачи, споделяне на документи и проследяване на напредъка гарантират, че всички са на една и съща страница, което води до ефективна комуникация по време на процеса на въвеждане.

Идеален за: Това е цялостно решение, предназначено да ускори процеса на въвеждане в работата на всеки нов служител, независимо от длъжността или отдела. Шаблонът е най-полезен за екипите и отделите по човешки ресурси, които въвеждат нови служители в работата.

3. Шаблон за въвеждане на нови служители от ClickUp

Шаблонът за въвеждане на нови служители на ClickUp включва практически задачи за различни отдели, които въвеждат нови служители. Той насърчава яснотата в ролите и отговорностите, спомага за сътрудничеството и гарантира, че всички аспекти на въвеждането се разглеждат ефективно.

Изтеглете този шаблон Спестете време на HR отдела, подобрете списъка за ориентация на новите служители и създайте по-позитивно преживяване при назначаването с шаблона за назначаване на нови служители на ClickUp.

Този подходящ за начинаещи шаблон за въвеждане разделя всички обичайни дейности по въвеждането на списъци със задачи, групирани по дни, седмици и месеци, като собствениците на всяка задача са ясно определени.

Той също така предоставя списък за проверка на служителите преди назначаването, за да се гарантира, че всички необходими стъпки са изпълнени преди датата на започване на работа на новия служител. Той включва изпращане на имейли за добре дошли, събиране на документи и настройка на достъпа до ИТ. Попълненият списък за проверка спомага за гладкото преминаване на новия служител през първия ден.

Те ви позволяват да добавяте или премахвате задачи в зависимост от ролята и отдела на новоназначения служител. Това гарантира целенасочен процес на въвеждане, фокусиран върху най-важната информация за професионалното развитие на всеки нов служител. Задаването на крайни срокове гарантира, че всички носят отговорност и че задачите преди въвеждането се изпълняват навреме.

Идеален за: Този шаблон за ориентация е създаден, за да помогне на новоназначените служители да поемат контрол над процеса на адаптация. HR екипите и отделите, които се занимават с адаптацията на новоназначените служители, могат да извлекат голяма полза от него, особено тези, които търсят по-самостоятелен подход към обучението.

4. Шаблон за график на екипа от ClickUp

Визуалният характер на шаблона за график на екипа на ClickUp позволява на членовете на екипа и лидерите да приоритизират задачите и да управляват времето ефективно. Те лесно идентифицират потенциални пречки и преразпределят натоварването, за да гарантират, че сроковете се спазват и проектите вървят по план.

Изтеглете този шаблон Вижте кой от екипа ви работи по какво и кога, като по този начин намалявате необходимостта от постоянни актуализации на статуса и подпомагате сътрудничеството с шаблона за график на екипа на Clickup.

Шаблонът предоставя предварително дефинирана рамка за изготвяне на план за въвеждане в работата, като гарантира, че всички важни точки, от въвеждащи срещи до обучения, са внимателно планирани и отчетени. Членовете на екипа могат да се информират за планираните дейности и крайни срокове в рамките на централизирана платформа, което насърчава прозрачността и отчетността.

Шаблонът за график на екипа на ClickUp предлага динамично решение за мениджърите по човешки ресурси и лидерите, които искат да подобрят видимостта и сътрудничеството в екипа. Шаблонът предлага различни опции за преглед, включително списък с дейности по проекти, табло с седмичен график и преглед на натоварването.

Шаблонът лесно разпределя задачите на конкретни членове на екипа. Това осигурява ясна отговорност, отчетност, индивидуален фокус и ефективен работен процес. Членовете на екипа виждат промените незабавно, което води до безпроблемно сътрудничество и информирано вземане на решения.

Изгледът на натоварването предоставя обща информация за броя задачи, възложени на всеки член на екипа през определен период. Това води до проактивно управление на натоварването, като гарантира, че никой член на екипа не се сблъсква с проблеми, свързани с натоварването, и че задачите са разпределени справедливо.

Идеален за: Ръководителите на екипи, проектните мениджъри и всеки екип, работещ по съвместни проекти, могат да се възползват от този шаблон. Той предоставя централизирана платформа за преглед на графиците, задачите и крайните срокове на членовете на екипа.

Прочетете също: Различни видове стилове на работа на работното място

5. Шаблон за почасов график от ClickUp

Шаблонът за почасов график на ClickUp е мощен инструмент, който опростява управлението на задачите и отчитането на работното време, особено за длъжности с преобладаваща почасова структура на заплащане.

Изтеглете този шаблон Записвайте часовете, прекарани в изпълнение на конкретни задачи, в шаблона за почасов график на ClickUp, за да гарантирате точност.

Шаблонът помага за разпределянето на задачи на няколко членове на екипа, което го прави идеален за съвместни проекти или управление на графиците на служителите. Той също така помага на служителите да визуализират натоварването си и да разпределят достатъчно време за всяка задача.

Шаблонът включва предварително дефинирани персонализирани статуси като „Отменено“, „Завършено“, „В процес“ и „Завърши“. Тези статуси позволяват на служителите да проследяват напредъка на всяка задача в рамките на часовия си график, като им предоставят ясен преглед на работата им през деня.

В шаблона за почасово разписание предвидете време за запознаване с колегите, кафе паузи и обяд. Това може да помогне на новите служители да се чувстват по-комфортно и да се интегрират в екипа. Наличието на визуален график може да бъде от полза както за новите служители, така и за тези, които провеждат ориентацията. Той дава ясна представа за дейностите през деня и позволява на всички да са на една и съща страница.

С вградените функции за отчитане на работното време на ClickUp, служителите могат да регистрират часовете, прекарани по всяка задача, директно в графика. Данните се използват за изчисляване на заплатите или за анализ на ефективността на работата. Възможността за отчитане на времето, прекарано по задачите, позволява изчерпателни отчети и анализи.

Идеален за: Този шаблон е много полезен за фрийлансъри, консултанти, агенции и всеки екип, който работи с модел на почасово заплащане. Той опростява изчисляването на заплатите, като предоставя ясни записи за времето, прекарано по всеки проект или задача.

6. Шаблон за 30-60-90-дневен план от ClickUp

Шаблонът за 30-60-90-дневен план на ClickUp е ценен инструмент за новоназначените служители и специалистите по човешки ресурси. Използвайте неговите функции, за да създадете структурирано и ангажиращо въвеждане в работата, което в крайна сметка ще подготви новоназначените служители за успех във вашата организация.

Изтеглете този шаблон Насочвайте новите служители през първите три месеца в организацията ви, като използвате шаблона за 30-60-90-дневен план на Clickup, който предоставя структурирана рамка.

Шаблонът е разделен на три отделни етапа – 30 дни, 60 дни и 90 дни. За всеки етап планът за ориентация на служителите включва предложени цели, етапи и задачи, съобразени с конкретния период от процеса на въвеждане в работата. Този поетапен подход гарантира структурирано и постепенно въвеждане в работата за новоназначените служители.

Специалистите по човешки ресурси могат да адаптират плана към конкретните нужди на новите служители и корпоративната култура на вашата компания. Това гарантира, че въвеждането в работата е подходящо и ги подготвя за успех в конкретната им позиция. Платформата ClickUp позволява лесно проследяване на напредъка по отношение на целите и задачите в рамките на 30-60-90-дневния план.

Идеален за: Специалистите по човешки ресурси и мениджърите, които въвеждат нови служители, могат да използват този шаблон за график за ориентация, за да планират поетапен подход към въвеждането, разделен на управляеми етапи от 30, 60 и 90 дни. Те могат да адаптират плана, за да отговаря на специфичните нужди на ролята на новия служител и корпоративната култура, докато шаблонът проследява напредъка по отношение на целите и задачите.

7. Шаблон за дневен ред от ClickUp

Добре структурираната програма задава тона на продуктивна среща. Шаблонът за програма на ClickUp фокусира дискусиите върху ключови теми и гарантира, че всички са подготвени да дадат своя принос.

Изтеглете този шаблон Използвайте функции като реакции на коментари, вложени подзадачи и присвояване на няколко участници на всяка точка от дневния ред в шаблона за дневен ред на ClickUp.

Този формат ясно очертава целта на срещата, задачите, точките от дневния ред и действията, които трябва да бъдат предприети.

Полетата, които могат да се персонализират, включват дати на срещи, места, участници, теми за обсъждане и желани резултати. Това ниво на персонализация гарантира, че дневният ред отговаря на специфичните нужди на всяка среща.

ClickUp ви позволява да преглеждате дневния ред в различни формати, които отговарят на вашите предпочитания. Това включва „Изглед на списъка с дневния ред“, който предлага линейно разпределение на точките от дневния ред, „Изглед на календара“, който показва срещата заедно с други събития от календара, и „Изглед на таблицата“, който предоставя по-структурирано оформление за лесно справяне. Той безпроблемно интегрира дневния ред с функциите за управление на проекти.

Идеален за: Ръководителите на екипи, проектните мениджъри или всеки, който организира срещи от всякакъв мащаб и с всякаква цел, могат да използват шаблона, за да повишат производителността и сътрудничеството. Ръководството може да създава ясни, организирани и персонализирани дневен ред на срещите, за да гарантира целенасочени и продуктивни дискусии.

8. Шаблон за график на служителите от ClickUp

Шаблонът за график на служителите на ClickUp позволява бързи корекции, за да се отразят промените в натовареността или наличността на служителите. Мениджърите получават информация за разходите за труд, като визуализират графиците на служителите и проследяват прекараното време. Това помага за по-добро бюджетиране и разпределение на ресурсите, както и за ефективно използване на човешките ресурси.

Изтеглете този шаблон Намалете риска от грешки при създаването на графици с визуален интерфейс и функция „плъзгане и пускане“ в шаблона за график на служителите.

Шаблонът визуално представя графиците на служителите, обикновено в списъчен формат. Той позволява лесно да се идентифицират назначените смени, почивките и отпуските за всеки служител. Този визуален подход опростява управлението на графиците и намалява риска от грешки.

Те включват статуси като „Отворен“ за неразпределени смени, „Потвърден“ за запълнени смени, „В отпуск“ за планирани отсъствия и „На повикване“ за непланирани отсъствия. Тези визуални указания осигуряват ясно разбиране за наличността на служителите с един поглед.

Полетата събират важна информация, специфична за различните роли на служителите или екипите, като „Причина за отсъствие“ или „Необходими специални умения“ за конкретни смени. Тази персонализация гарантира, че графикът отговаря на специфичните нужди на вашите служители.

Идеален за: мениджъри по човешки ресурси или ръководители на екипи, които трябва да въвеждат нови членове в големи екипи, работещи на няколко смени. Създаването на графици, визуализацията и комуникацията за всички служители се опростяват с този шаблон.

9. Шаблон за планиране на събития от ClickUp

Шаблонът за планиране на събития на ClickUp включва предварително създадени списъци за организиране и категоризиране на основните аспекти на планирането на събития. Списъците могат да включват „Дейности“, „Съоръжения“, „Задачи преди събитието“ или „Фактуриране“. Тази функция предоставя отправна точка и гарантира, че няма да пропуснете никакви важни детайли по време на процеса на планиране.

Изтеглете този шаблон Подходите по-добре към събитието с ясни разпределения на задачите, срокове и проследяване на бюджета в шаблона за планиране на събития.

Шаблонът предлага предварително създадени изгледи, за да визуализирате различни аспекти от планирането на събитието. Те включват „Изглед списък“ за традиционен формат на списък със задачи, „Изглед календар“ за планиране на ключови етапи от събитието и „Изглед табло“ за организиране на задачите по етапи от работния процес (например логистика, маркетинг, кетъринг). Тази гъвкавост ви позволява да изберете изгледа, който най-добре отговаря на вашите нужди и предпочитания при планирането.

Дефинирайте статуси като „В очакване на одобрение от доставчика“, „Потвърдено“ и „Завършено“, за да проследявате напредъка на задачите. Освен това трябва да се създадат персонализирани полета, за да се събира конкретна информация като „Разпределение на бюджета“ или „Диетични ограничения“ за участниците.

Задачите могат да се възлагат на конкретни членове на екипа, а коментари и дискусии могат да се добавят директно към задачата или списъка за проверка (напр. бюджети, договори). Резултатът е по-добро разбиране на работния процес.

ClickUp се интегрира с различни инструменти на трети страни, които са от съществено значение за планирането на събития. Можете да свържете инструменти за имейл маркетинг, създаване на дизайн или публикуване в социални медии директно в платформата ClickUp.

Идеален за: Екипи, които провеждат лични ориентационни и приветствени събития за нови служители в голям мащаб. Този шаблон може да се използва от организатори на събития, проектни мениджъри и др. за организиране на всякакви събития, от големи конференции до малки екипни събирания. Целият процес на планиране на събитието, от начало до край, ще се проведе по централизиран и сътруднически начин.

10. Матрица за обучение от ClickUp

Визуалният формат на шаблона за матрица за обучение на ClickUp помага на специалистите по човешки ресурси и мениджърите бързо да идентифицират областите, в които служителите не разполагат с необходимите умения, за да изпълняват ефективно работата си. Това позволява целенасочени интервенции за обучение и гарантира ефективно разпределение на ресурсите.

Изтеглете този шаблон Свържете подходящи ресурси за обучение (документи, видеоклипове, онлайн курсове) директно в шаблона за матрица за обучение на ClickUp.

Шаблонът ви позволява да създадете матрица, която отразява основните умения, необходими за различните роли в организацията. Можете да присвоите отделни служители към матрицата и да определите обучителните програми, необходими за развиване на необходимите умения. Това визуално представяне ясно показва вашите нужди от обучение и пропуските в развитието на служителите.

Шаблонът включва предварително създадени курсове за обучение в области като софтуерни приложения, фирмени политики и отраслови регулации. Това ви дава отправна точка за вашата програма за обучение и спестява време при разработването на курсови програми.

Идеален за: Матрицата за обучение е много полезна за специалистите по човешки ресурси, мениджърите по обучение и всички, които отговарят за идентифицирането на пропуските в уменията и разработването на програми за обучение за своите служители. Тя може да идентифицира областите, в които служителите се нуждаят от развитие на уменията си, и ще бъде създаден целенасочен план за обучение, за да се отстранят тези пропуски.

11. Списък с обучения за въвеждане в работата от ClickUp

Добре дефинираният списък за обучение при назначаване на работа от ClickUp предоставя на новоназначените служители ясно разбиране за знанията и уменията, които трябва да придобият по време на процеса на назначаване на работа. Той насърчава чувството за посока и гарантира, че те се фокусират върху най-важната информация.

Изтеглете този шаблон Разпределяйте задачи, определяйте крайни срокове и проследявайте изпълнението им, за да осигурите структуриран процес на обучение за новите служители с помощта на списъка за обучение на ClickUp за въвеждане в работата.

Шаблонът е предварително попълнен със списък от често срещани теми за обучение, свързани с въвеждането в работата, като корпоративна култура, политики и процедури, софтуерни приложения и специфични за длъжността умения. Той предоставя отправна точка за екипите по човешки ресурси, за да персонализират програмата за обучение въз основа на конкретните нужди на новия служител.

Предварително дефинираните задачи могат лесно да се персонализират. Добавяйте, премахвайте или редактирайте теми за обучение, за да се уверите, че списъкът отговаря напълно на конкретните знания и умения, от които се нуждаят новите служители, за да бъдат успешни. Можете също да зададете крайни срокове за всеки модул от обучението, за да се уверите, че основните компоненти от обучението ще бъдат завършени навреме.

Ресурсите за обучение, като документи, видеоклипове или онлайн курсове, са пряко свързани с всяка задача за обучение в платформата ClickUp. Това дава на новоназначените служители лесен достъп до материалите, за да завършат ефективно всеки модул от обучението.

Идеален за: Този шаблон е план за обучение в стил списък за проверка за въвеждане на нови служители от екипите по човешки ресурси и съответните отдели. Модулите могат да обхващат различни теми, като политики на компанията, софтуерни приложения или отраслови регулации.

Какво прави един добър шаблон за график за ориентация?

Разглеждайте шаблоните за график за ориентация като пътни карти, които насочват новите служители през основните стъпки за адаптиране към вашата компания. Те предоставят готова рамка за ключови дейности, представяния и задачи за всеки ден или седмица от програмата за въвеждане в работата. Добър шаблон за график за ориентация е:

Адаптивни : Могат лесно да се персонализират, за да отговорят на специфичните нужди на културата на вашата компания и ролята на новоназначения служител.

Изчерпателен : обхваща всички важни теми, свързани с въвеждането в работата, включително корпоративната култура, ползите, политиките и специфичното за длъжността обучение.

Ефективно използване на времето : предоставя достатъчно време за всяка тема, като същевременно използва оптимално отреденото време за ориентация.

Ясни и кратки: Те ясно очертават графика с конкретни часове, теми и презентатори за всяка сесия.

Оптимизирайте работните си процеси и повишете производителността с ClickUp

Оптимизирайте всички задачи на вашия HR екип с ClickUp.

Шаблоните за график за ориентация помагат на екипите по човешки ресурси и мениджърите по наемане на персонал да изготвят ефективна програма за въвеждане на нови служители. Добре планираното въвеждане гарантира, че новите служители разбират ролята си в организацията и са подготвени за успех.

Докато работите за създаването на ефективни графици за въвеждане в работата и планирате успешни ориентационни събития, ClickUp е вашият партньор за поддържане на организация, ефективно сътрудничество и постигане на целите ви.

С лесния за използване интерфейс, мощните функции и широката гама от интеграции, ClickUp е всеобхватното решение, което сте търсили, за да повишите производителността си и да постигнете максимални резултати.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес.