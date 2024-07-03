ClickUp срещу MeisterTask: Кой е по-добър?

Ако все още се мъчите да следите задачите си, тогава пропускате възможностите, които предлага съвременният софтуер за управление на задачи. Той ви помага да създадете списък със задачи, да го планирате, да получавате навременни напомняния чрез мобилно приложение или уеб версия и да сте сигурни, че винаги сте в крак с задачите си.

От няколкото софтуера за управление на задачи, налични на пазара, ClickUp и MeisterTask са два широко обсъждани и използвани.

Тези популярни инструменти за управление на проекти предлагат няколко функции, които ви помагат да управлявате задачи, да се справяте със зависимостите между задачите и да планирате цели проекти. Но кой от тях е по-подходящ за вас?

Отговорът на този въпрос зависи от вашите изисквания. В това подробно сравнение между ClickUp и MeisterTask ще разгледаме всички функции, отзиви и ценови структури на тези два инструмента за планиране на проекти.

Какво е ClickUp?

ClickUp е единственият софтуер за управление на проекти, производителност и делегиране на задачи, който може да ви помогне не само да управлявате сложни проекти, но и да подобрите общата си производителност. Независимо дали е за лична употреба или за членовете на екипа ви, платформата ви позволява да проследявате статуса на задачите, статуса на проектите и крайните срокове на проектите, а дори и да ги планирате с Google Calendar или табла за проекти.

По този начин можете ефективно да управлявате и делегирате задачи, да планирате проекти в най-малките подробности и дори да визуализирате проекти и крайни срокове, което ще направи вас и вашия екип супер продуктивни.

В допълнение към управлението на задачите, ClickUp ви помага в много други области, като например генериране на идеи, създаване на документи и презентации, съхранение на всичко на едно място и проследяване на ключовите показатели за цялата ви организация. Освен това можете да използвате неговите AI инструменти за автоматизация, за да автоматизирате повтарящи се задачи и дори да създадете събитийни или действие-ориентирани работни потоци, които могат да ви помогнат да спестите време.

Независимо дали сте фрийлансър, управлявате малки екипи или работите с гъвкави екипи в голяма организация, ClickUp може да бъде персонализиран, за да отговаря на вашите специфични нужди.

Характеристики на ClickUp

ClickUp ви дава възможност на вас и вашия екип да използвате набор от мощни функции, предназначени да опростят управлението на проекти, да подобрят сътрудничеството и да оптимизират работните процеси. Ето по-подробен поглед върху четири от основните функции на ClickUp:

1. Управление на задачите

Преглеждайте, добавяйте или премахвайте задачи към или от други списъци със задачи, за да подобрите видимостта и сътрудничеството между екипите.

Планирайте, организирайте и сътрудничете по всеки проект или лични задачи с помощта на ClickUp Tasks, което ви позволява да надхвърлите основното създаване и възлагане на задачи. С функциите за управление на задачи можете да:

Задайте приоритети за задачите си (висок, нормален, нисък, спешен) и дори ги маркирайте с цветове, като използвате персонализирани етикети и статуси.

Задавайте крайни срокове и приблизителни времена за реалистични графики на проектите.

Използвайте мощното управление на зависимостите на ClickUp, за да се уверите, че задачите се изпълняват в правилния ред.

Дефинирайте персонализирани полета , специфични за вашите проекти, които ви позволяват да събирате и организирате важната информация.

Разпределяйте задачи, за да насърчите отговорността, и добавяйте персонализирани статуси , които да съответстват на различните етапи на вашия проект.

Проследявайте изпълнението на задачите, зависимостите и пречките с помощта на множество ClickUp Views.

2. Изкуствен интелект

Напишете подробни публикации в блога, използвайки прости подсказки с ClickUp Brain AI Writer

Използвайте първата в света невронна мрежа, която свързва вашите задачи, документи, хора и всички активи на вашата компания с изкуствен интелект, за да ви помогне да свършите работата си ефективно. С Clickup Brain получавате всеобхватно средство за управление на проекти с изкуствен интелект, което може да ви помогне да:

Задавайте въпроси и получавайте конкретни отговори за вашите задачи, дейности, документи и др. с AI Knowledge Manager .

Автоматизирайте задачите, създавайте и планирайте актуализации и управлявайте повтарящи се задачи с помощта на AI Project Manager за автоматизиране на работните процеси.

Напишете лесно цялото си бизнес съдържание с помощта на AI Writer. Този асистент за писане ви помага да създадете персонализирана комуникация за имейли или външни контакти, разполага с вградена проверка на правописа и може бързо да създава отговори въз основа на вашия тон и език.

3. Шаблони

Започнете проектите си бързо и ефективно с обширната библиотека на ClickUp с над 1000 готови шаблона. Освен шаблони за управление на задачи, ще намерите и шаблони за управление на проекти, разработване на продукти, дизайн и много други.

Изтеглете този шаблон Използвайте готовия за употреба шаблон за управление на задачи на ClickUp за ефективно планиране на проекти.

Използвайки шаблона за управление на задачи на ClickUp за вашите проекти и работни процеси, можете да:

Визуализирайте и организирайте задачите въз основа на статуса, приоритета или отдела

Проследявайте и оптимизирайте работните процеси въз основа на капацитета и напредъка на задачите

Сътрудничество между всички екипи, за да помогнете за планирането, разпределянето, обсъждането и по-бързото и ефективно изпълнение на дейностите.

Просто добавете шаблона на папката към работното си пространство и попълнете данните си. Това ще спести часове работа на вас и вашия екип. Можете да използвате изгледа „Табло“, за да приоритизирате задачите в стил Kanban, изгледа „Списък“, за да организирате подробностите по задачите, изгледа „Кутия“, за да проследявате натоварването на екипа, и изгледа „Календар“, за да планирате лесно чрез плъзгане и пускане.

Шаблонът също така автоматично ще организира списъка ви със задачи в „Действия“, „Идеи“ и „Неизпълнени задачи“, за да можете да се концентрирате върху един вид задачи наведнъж.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Какво е MeisterTask?

MeisterTask е лесен за използване инструмент за управление на задачи, предназначен за оптимизирано сътрудничество и организация на проекти. Той се отличава с възможността за създаване на визуални Kanban табла, където задачите се представят с карти, които преминават през различни етапи (например „Завърши“, „В процес“, „Изпълнено“). Това позволява на вас и вашите екипи да визуализирате ясно всичките си задачи и задания, което ви помага да ги планирате и да приоритизирате проектите за максимална ефективност.

чрез MeisterTask

В допълнение към функциите си за управление на проекти, MeisterTask позволява ясна комуникация в екипите благодарение на комуникационните си функции, които позволяват на потребителите да добавят или присвояват коментари, прикачени файлове и споменавания директно към задачите. По този начин вашите екипи могат да си сътрудничат по проекти и да следят индивидуалните си задачи, подобрявайки общата продуктивност и планирането на проектите.

Характеристики на MeisterTask

MeisterTask може да ви помогне с управлението на задачите и общата продуктивност. Ето кратък преглед на основните му функции:

1. Управление на задачите

чрез MeisterTask

Използвайте функциите за управление на задачите, за да създавате, възлагате и управлявате задачи с лекота. Разширената платформа ви помага да възлагате наблюдатели на задачите за по-добра координация, да задавате крайни срокове, да използвате вградения тракер за проследяване на времето, да добавяте подзадачи или множество списъци за проверка, за да разделите задачата, и дори да добавяте етикети или прикачени файлове за допълнителен контекст.

Можете също да използвате Kanban табла, за да визуализирате и проследявате напредъка на задачите си. Плановете Business и Enterprise ви позволяват също да създавате подзадачи и допълнителен изглед – изглед Timeline.

2. Комуникация в екипа

Насърчавайте ясната комуникация с функции като коментари, @споменавания и прикачени файлове директно към задачите. Има дори мобилно приложение, което ви помага да сте информирани за всички най-нови актуализации на вашите задачи и да вършите работата си, където и да сте.

3. Автоматизация

MeisterTask ви позволява да автоматизирате определени задачи, отнемащи много време, като актуализиране на статуса на задачите и крайните срокове, разпределяне на задачи, изпращане на имейли на членовете на проекта и т.н. Можете също да използвате автоматизацията, за да създавате повтарящи се задачи като седмични срещи.

4. Интеграции и работни процеси

Импортирайте данни от други инструменти или синхронизирайте с други платформи за продуктивност, използвайки вградените интеграции. Можете дори да го свържете с Zapier, за да го използвате в комбинация с над 7000 приложения и да създадете персонализирани работни процеси, за да спестите време.

Цени на MeisterTask

Основни : Безплатни

Pro : 9 $/месец на потребител

Бизнес : 16 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

ClickUp срещу MeisterTask: сравнение на функциите

Преди да се впуснем в подробно сравнение между ClickUp и MeisterTask, ето кратко резюме на това, с което всеки от инструментите е най-известен.

ClickUp е най-известен с:

Всеобхватна платформа за продуктивност : За разлика от други софтуери за управление на задачи, ClickUp предлага цялостни функции, които могат да ви помогнат да управлявате задачи, планиране на проекти, проследяване на времето, сътрудничество и много други функции, което го прави едно цялостно решение за всички ваши нужди.

Персонализиране: Възможност за адаптиране на работните процеси, изгледите и автоматизацията, за да отговарят на уникалните нужди на вашия екип и проект.

Управление на работата и проектите: Разширени функции като работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект, комуникация в реално време, персонализирана автоматизация и надеждни функции за проследяване на проекти.

Видимост и проследяване: Персонализирани изгледи на проекти и йерархични структури, които държат всички информирани и синхронизирани.

Сътрудничество: Вградените инструменти като чат, коментари в реално време, виртуални бели дъски и разрешения за гости дават възможност на отдалечени и асинхронни екипи да сътрудничат ефективно.

Отчети и анализи: Персонализирани табла и известия осигуряват проследяване на напредъка в реално време за информирано вземане на решения.

Удобен за ползване интерфейс: Интуитивният дизайн с функционалност за плъзгане и пускане опростява управлението на проекти и ускорява приемането от страна на потребителите.

Консолидиране на технологичния стек: Широкият набор от функции намалява необходимостта от използване на множество приложения, като оптимизира работните процеси.

Достъпни цени: Безплатна версия с много функции и изгодни платени опции за още повече функции.

Мобилно приложение: Работете отвсякъде с мобилното приложение на ClickUp, достъпно на всички устройства.

Оценки и отзиви на клиенти

Capterra : 4,6/5 (над 4100 отзива)

G2: 4,7/5 (над 9500 отзива)

MeisterTask е най-известен с:

Опростен интерфейс: Докато ClickUp се фокусира върху богатството на функции, MeisterTask се отличава с опростеността си и интуитивния си интерфейс. Чистият му вид го прави лесен за научаване и адаптиране, особено за потребители без технически познания.

Kanban табла: Визуализирайте работните процеси и проследявайте напредъка без усилие с интуитивните Kanban табла, които са ключовата функция, с която инструментът е известен.

Комуникация в екипа: Работете лесно с членовете на екипа си и подобрете комуникацията в екипа, като използвате функции като коментари, @споменавания и прикачени файлове директно върху задачите.

Функции на безплатния план: Страхотна безплатна версия с много ключови функции, докато платените планове предлагат допълнителни опции за персонализиране.

Мобилни приложения: MeisterTask предлага лесни за употреба мобилни приложения за iOS и Android, които позволяват управление на задачите и сътрудничество в екип, докато сте в движение.

Оценки и отзиви на клиенти

Capterra : 4,7/5 (над 1100 отзива)

G2: 4,6/5 (над 100 отзива)

На пръв поглед и ClickUp, и MeisterTask предлагат основни функции за управление на задачи и сътрудничество в екип. Сега нека се вгледаме по-отблизо, за да разберем какво всъщност се крие зад фасадата.

ClickUp срещу MeisterTask, първи рунд: Управление на проекти

И двата инструмента предлагат отлични възможности за управление на проекти. MeisterTask предлага по-основни функции за управление на проекти, подходящи за прости работни процеси и Kanban табла, но му липсват усъвършенстваните функции за управление на проекти, които ClickUp може да предостави.

Лесно общувайте и работете по зависими задачи с помощта на ClickUp Dependencies

С ClickUp можете да получите разширени функции като:

Проследявайте целите за себе си и за целия си екип с измерими цели, графици и автоматично проследяване на напредъка с помощта на ClickUp Goals.

Изградете взаимоотношения между задачите, документите и зависимостите в екипа си с помощта на ClickUp Dependencies . То ви помага да имате достъп до всичко необходимо на едно място и да създавате взаимосвързани задачи, които ви помагат да изпълнявате подзадачи и зависими дейности с лекота.

Оптимизирайте работните процеси и графиките с ClickUp Gantt Chart View , с мощни опции за плъзгане и пускане, за да управлявате приоритетите, проследявате зависимостите и виждате целия напредък на проекта, за да получите ясна картина.

Използвайте AI Project Manager , за да създавате актуализации на напредъка, да обобщавате бележки от срещи и да генерирате задачи за действие, да създавате standups и да автоматизирате повтарящи се задачи.

Това ви дава възможност да определите ясни цели на проекта, да зададете зависимости между задачите, за да осигурите логичен работен процес, и да управлявате ефективно проектите си.

Победител: ClickUp ви дава възможност да управлявате сложни проекти с увереност. Неговите надеждни функции за управление на проекти осигуряват необходимата структура и инструменти, за да поддържате дори и най-сложните проекти организирани и в правилната посока.

ClickUp срещу MeisterTask, кръг 2: Управление на задачите

И двата инструмента имат различни предимства, когато става въпрос за управление на задачи. Докато MeisterTask се фокусира върху визуалната организация на задачите с помощта на Kanban табла, ClickUp ви позволява да визуализирате задачите си в различни изгледи, включително списък, табло, календар, Gantt и други, като се адаптира безпроблемно към вашия работен процес.

Получете цялостен поглед върху задачите си, сортирайте ги, за да намерите конкретни задачи, и променяйте подробностите за задачите едновременно с изгледа на списъка в ClickUp.

Освен това ClickUp разполага с разширени възможности за управление на задачи, като добавяне на няколко изпълнители, определяне на приоритети на задачите, проследяване на зависимости, известия, задвижвани от изкуствен интелект, и т.н.

MeisterTask ви позволява да създавате задачи, да ги възлагате на членове на екипа и да ги премествате през различни етапи (например „Завърши“, „В процес“, „Извършено“) в Kanban изглед за ясна визуализация на статуса. Въпреки че предлага основни възможности за персонализиране на задачите, като крайни срокове и списъци за проверка, той не разполага с дълбочината и гъвкавостта, които ClickUp предоставя за сложни структури на задачи и зависимости.

Победител: ClickUp отговаря на разнообразни проектни нужди с своите всеобхватни функции за управление на задачи. От основни задачи до сложни работни процеси, ClickUp ви дава възможност да управлявате задачите ефективно, като поддържате екипа си на една вълна и проектите ви напредват.

ClickUp срещу MeisterTask, кръг 3: Автоматизация на работния процес

ClickUp разполага със собствен интегриран AI асистент и система за автоматизация на работния процес, които ви помагат да автоматизирате повтарящи се задачи, да генерирате идеи, да пишете имейли и друго съдържание, да приоритизирате работните процеси и да бъдете в крак с вашите дейности.

MeisterTask, от друга страна, използва инструмент за автоматизация на трета страна като Zapier, за да ви помогне да автоматизирате конкретни задачи, тъй като няма вградена интелигентност и всеобхватни функции за автоматизация, подобни на ClickUp.

Спестете време от повтарящи се задачи, като използвате ClickUp Automations

Победител: Докато ClickUp предлага вградени функции, работният процес на MeisterTask-Zapier също е ефективен за повечето основни изисквания на проектите. В този случай резултатът е равен, а най-добрият избор зависи от вашите конкретни изисквания.

ClickUp срещу MeisterTask, кръг 4: Сътрудничество с проектни екипи

За да ви помогнат да сътрудничите и работите с няколко екипа, както ClickUp, така и MeisterTask предлагат множество функции, като коментари, @споменавания, дискусии в реално време и други. Въпреки това, макар MeisterTask да предоставя основните функции за комуникация, той не може да се използва за екипно обсъждане на идеи като ClickUp.

С ClickUp Whiteboards можете да насърчавате сътрудничеството в реално време, да улеснявате сесиите за мозъчна атака и да записвате всички подробности в централизирано хранилище, така че всеки член на екипа да може да ги използва за своите индивидуални задачи. Освен това, ClickUp Chat поддържа връзка между екипите на различни места и в различни часови зони.

Обсъдете идеи с екипа си и ги превърнете в постижими задачи на бялата дъска на ClickUp.

Победител: ClickUp създава истинска среда за сътрудничество. Разнообразните му инструменти за комуникация дават възможност на вашия екип да работи безпроблемно, да споделя идеи и да остава синхронизиран, независимо от местоположението или стила на работа.

ClickUp срещу MeisterTask, кръг 5: Персонализиране

Накрая, инструментът ви за управление на задачи и планиране на проекти трябва да бъде достатъчно гъвкав, за да се адаптира към вашите специфични изисквания. Макар MeisterTask да позволява известна персонализация на Kanban таблата и детайлите на задачите, той не предлага дълбочината на персонализация, която ClickUp предоставя за наистина персонализирани работни процеси.

Победител: С ClickUp получавате множество изгледи, полета, работни потоци и автоматизация, които отговарят на вашите специфични нужди и предпочитания на екипа. Това ниво на гъвкавост гарантира, че ClickUp може да се адаптира към всеки стил или методология на управление на проекти.

Решението В това пряко сравнение можете да видите, че ClickUp превъзхожда MeisterTask по повечето функции, включително автоматизация на работния процес и широки възможности за интеграция.

. ClickUp срещу MeisterTask в Reddit

Когато проучихме коментарите и мненията в Reddit, осъзнахме, че повечето коментари и дискусии за MeisterTask са на възраст поне 2-5 години. Най-скорошната дискусия, която намерихме, съдържаше запитване от този потребител, което също подчертаваше проблемите с безплатната опция:

Има ли някой, който е пробвал да премине към MeisterTask? Все още се чудя какво да правя, когато безплатната версия на Trello спре да ни върши работа. MeisterTask изглежда много добре и има функция за импортиране, но когато я пробвах, импортира само няколко елемента, а не десетките, които имаме. Някой друг пробвал ли е това и имал ли е по-голям късмет от мен?

Има ли някой, който е пробвал да премине към MeisterTask?

Все още се чудя какво да правя, когато безплатната версия на Trello спре да ни върши работа. MeisterTask изглежда много добре и има функция за импортиране, но когато я пробвах, импортира само няколко елемента, а не десетките, които имаме. Някой друг пробвал ли е това и имал ли е по-голям късмет от мен?

Повечето други се фокусират върху използването на MeisterTask като прост инструмент за управление на задачи в комбинация с други инструменти:

Може би не е толкова гладко, колкото бихте искали, но можете да постигнете това, като използвате комбинацията от MeisterTask и Mindmeister. Малко скъпо е обаче.

Може би не е толкова гладко, колкото бихте искали, но можете да постигнете това, като използвате комбинацията от MeisterTask и Mindmeister. Малко скъпо е обаче.

Clickup, от друга страна, има няколко актуални теми и силна общност, което го прави идеален, ако се нуждаете от подкрепа, докато свикнете с него. Някои мнения на потребители за ClickUp говорят за това как той може да замести няколко инструмента и да свърши работата ефективно:

Използваме Clickup от поне 4 години и честно казано, това е един от най-добрите инструменти за управление на проекти. Преди да се спрем на Clickup, пробвахме Asana, Monday.com и Trello. Най-добрият избор! Никога не съм имал големи проблеми и обслужването на клиенти е било полезно. Имам платен абонамент и с новата версия той става все по-добър. Като цяло, предвид цената и огромното количество инструменти, Clickup определено надмина всичките ми очаквания. Определено придобих по-добра представа за нашите работни процеси, след като се научих да използвам Clickup ефективно.

Използваме Clickup от поне 4 години и честно казано, това е един от най-добрите инструменти за управление на проекти. Преди да се спрем на Clickup, пробвахме Asana, Monday.com и Trello. Най-добрият избор! Никога не съм имал големи проблеми и обслужването на клиенти е било полезно. Имам платен абонамент и с новата версия той става все по-добър. Като цяло, предвид цената и огромното количество инструменти, Clickup определено надмина всичките ми очаквания.

Определено придобих по-добра представа за нашите работни процеси, след като се научих да използвам Clickup ефективно.

Аз го използвам предимно за моя бизнес, но определено добавям задачи, които не са специфично свързани с моя бизнес, но са важни (подновяване на лиценза, прекратяване на пробния абонамент на тази дата и т.н.). Прекалено ли е? Не виждам защо, ако всичко, което правите, трябва да бъде списък, личен, бизнес, училищен, каквото и да е... защо да не е в Clickup? Страхотното нещо в Clickup е, че е толкова адаптивен, че можете да го използвате за почти всичко. Опитайте го!

Аз го използвам предимно за моя бизнес, но определено добавям задачи, които не са специфично свързани с моя бизнес, но са важни (подновяване на лиценза, прекратяване на пробния абонамент на тази дата и т.н.).

Прекалено ли е? Не виждам защо, ако всичко, което правите, трябва да бъде списък, личен, бизнес, училищен, каквото и да е... защо да не е в Clickup?

Страхотното нещо в Clickup е, че е толкова адаптивен, че можете да го използвате за почти всичко. Опитайте го!

Макар и двата инструмента да имат своя целева аудитория, общността на ClickUp е очевидно много по-голяма и може да бъде идеална, ако се нуждаете от бързи решения на проблемите си с управлението на задачите. Отзивите на потребителите също подчертават колко ефективна е отзивчивата поддръжка на клиенти на ClickUp и как може да ви помогне, ако се затрудните по време на въвеждането.

Сравнението между MeisterTask и ClickUp в G2, популярен сайт за рецензии на софтуер и услуги с огромно количество потребителски отзиви, дава следните резултати:

Рецензентите смятат, че ClickUp отговаря по-добре на нуждите на техния бизнес в сравнение с MeisterTask.

При сравняване на качеството на текущата продуктова поддръжка, рецензентите смятат, че ClickUp е по-добрият вариант.

По отношение на актуализациите на функциите и пътните карти, нашите рецензенти предпочетоха посоката на развитие на ClickUp пред тази на MeisterTask.

ClickUp срещу MeisterTask: кой инструмент за управление на задачи е най-добър?

Сега имаме ясно разбиране за възможностите на всеки инструмент. За да изберете подходящия софтуер, трябва да проучите подробностите му и да се уверите, че отговаря на вашите специфични изисквания.

Например, ако се нуждаете от прост софтуер за управление на задачи, който е идеален за ежедневна употреба с лесен за използване интерфейс, MeisterTask може да ви свърши работа. Той е идеален, ако:

Искате да дадете приоритет на лесен за използване интерфейс с прости функции

Нямате нужда от разширени функции за управление на проекти и приоритизиране

Визуалните Kanban табла са предпочитаният от вас метод за организиране на задачите

Вие сте самостоятелен предприемач или малък екип с прости проекти

MeisterTask обаче не е достатъчно добър, когато става въпрос за разширени функции като автоматизация на работния процес, отчети и анализи, функции за сътрудничество, подробно управление на проекти и картографиране на зависимости. Ето защо ви е необходим по-мощен инструмент за управление на проекти и производителност като ClickUp – чудесна алтернатива на MeisterTask и много повече.

Визуализирайте всички дейности по проекта си в Kanban изглед, за да получите цялостен поглед върху проекта си и да планирате дейностите по рационален начин

За разлика от други софтуери за управление на проекти, ClickUp предлага всички функции, от които може да се нуждаете за цялостното планиране на вашия бизнес, и може да се адаптира според вашите специфични изисквания. Той разполага с интеграции, AI инструменти, готови за употреба шаблони и силна общност, което го прави идеалният избор за почти всички ваши нужди.

Но не се доверявайте само на нашето мнение. Опитайте ClickUp още днес и се убедете сами в разликата!