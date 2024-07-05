20-те най-добри растения за вашия офис

Чувствали ли сте се някога отпаднали или без вдъхновение на работа, особено в офис без прозорци? Проучванията показват, че причината може да е скучната офис среда.

Добрата новина е, че има просто и естествено решение: добавете растения! 🌱

Растенията не са само декоративни, те са мощни съюзници в създаването на по-здравословна и по-продуктивна работна среда. Те могат да подобрят качеството на въздуха, да намалят стреса и да повишат продуктивността.

Нека разгледаме 20 от най-добрите растения за офиса, които ще подобрят работното ви място. Всяко от изброените тук растения за офиса има уникални характеристики, които подхождат на различни офис среди.

Независимо дали търсите растения за офиса, които не изискват много грижи, пречистват въздуха, не се нуждаят от много светлина, добавят цвят или просто внасят малко природа в помещението, тази статия ще ви запознае с най-добрите растения за офис пространства.

Предимствата от наличието на растения на работното място

Знаем, че растенията са полезни за нас. Но колко точно са полезни? Неотдавнашно проучване, публикувано в American Society for Horticultural Science, установи, че растенията в офиса могат значително да намалят нивото на стрес у служителите.

Проучването отчита до 37% намаление на тревожността, 44% намаление на враждебността и 58% намаление на депресията в офиси с растения. Това са наистина сериозни цифри!

Освен това, ето някои основни причини, поради които е добре да имате растения в офиса си:

Подобрено качество на въздуха : Растенията абсорбират въглероден диоксид и отделят кислород. Това освежава въздуха в офиса ви, правейки го по-здравословен за дишане. Някои растения дори премахват вредните токсини от въздуха. Това намалява замърсяването и подобрява цялостното качество на въздуха.

Намаляване на стреса : Проучвания показват, че обкръжението с растения може да намали стреса и да отпусне хората.

По-добро настроение и благосъстояние: Зеленината може да подобри настроението и да създаде по-позитивна атмосфера. Това може да доведе до по-голяма удовлетвореност от работата и по-добра обща работна среда.

Зеленото е добро! Защо се чувстваме по-спокойни в близост до растения? Причината е в мозъка ни. Може би работим в офиси или пред компютър, но рефлексите на мозъка ни са по-подходящи за лов в саваната, отколкото за изпращане на имейли. Нашите изпълнителни функции могат лесно да се блокират в среда с високо напрежение, което ни поставя в режим „борба или бягство“. Елементи като зеленина или песен на птици са примитивни сигнали, които показват на мозъка ни, че „сме в безопасност“. Концепцията за биофилен дизайн отговаря на тази нужда и създава пространства, които насърчават по-добрата връзка между хората и природата. Ето някои основни принципи на тази концепция: Директна природа: Това включва включването на живи елементи като растения, водни елементи и естествена светлина в пространството.

Непряка природа: Това включва използването на естествени материали като дърво, камък и естествени влакна, както и включването на естествени модели, текстури и цветове.

Условия на пространството и мястото: Това се отнася до проектирането на пространства, които предизвикват усещане за безопасност и убежище, като всички тези елементи могат да бъдат намерени в природата.

Зеленина на работното място и нейните ползи

Проучвания показват, че служителите, които работят в помещения с растения, се чувстват по-комфортно, по-отпуснати и по-доволни от работната си среда.

Зеленината създава по-позитивна и приветлива атмосфера , като спомага за доброто самочувствие и намалява стреса за всички в офиса. Това е от полза за служителите, които се борят с тревожност или работят в среда с високо напрежение.

Включване на растения в дизайна на работното място

Включването на растения в дизайна на работното място не е просто добавяне на малко зеленина, а създаване на по-приобщаваща и приятна среда. Ето как растенията допринасят за приобщаващия дизайн на работното място:

Различните видове растения добавят разнообразие от цветове, форми и текстури в офиса, правейки пространството по-интересно и стимулиращо от визуална гледна точка.

Като позволявате на служителите да имат лични растения на бюрата си, им помагате да се чувстват по-свързани с работното си място. Това им дава чувство за принадлежност и персонализация, което повишава морала и удовлетворението от работата.

Включването на растения в дизайна на офиса показва, че компанията се грижи за здравето и благосъстоянието на своите служители. Това подобрява лоялността и ангажираността на служителите.

Принципът на биофилния дизайн се фокусира върху въвеждането на природни елементи на работното място. Той засилва връзката между служителите и природата, подобрявайки психическото здраве и благосъстоянието.

Като цяло, зеленото работно място може да допринесе за по-здравословна, по-щастлива и по-продуктивна работна среда.

20-те най-добри растения за офиса

Чрез включването на растения и естествена светлина в дизайна на офиса си, можете да създадете пространство, което изглежда добре и насърчава благополучието и сътрудничеството.

Ето списък с някои от най-добрите растения за офиса, които можете да вземете под внимание, категоризирани според основните им предимства:

Растения, пречистващи въздуха

1. Змиярник (Sansevieria)

чрез Beautiful Mess

Цел: Пречистване на въздуха, ниска поддръжка

Описание: Това изправено сукулентно растение е подходящо за офиса, известно с остри зелени листа и изисква минимално поливане и светлина.

Поддръжка: Поливайте на всеки 2-3 седмици, понася слаба светлина.

Размер: варира в зависимост от сорта, от малки растения за бюро до големи растения за пода.

2. Растение ZZ (Zamioculcas zamiifolia)

чрез Unlimited Greens

Цел: Пречистване на въздуха, ниска поддръжка

Описание: Това растение с лъскава зелена листа вирее без грижи и понася различни условия на осветеност.

Поддръжка: Поливайте само когато почвата е суха и понася слаба светлина.

Размер: Расте до среден размер, идеален за бюра или рафтове.

3. Мирната лилия (Spathiphyllum wallisii)

чрез hgtv

Цел: Пречистване на въздуха, повишаване на влажността

Описание: Това елегантно растение има бели, тръбовидни цветове и лъскави зелени листа. То също така спомага за повишаване на нивото на влажност.

Поддръжка: Поливайте, когато почвата е суха, и от време на време я напръсквайте с вода; предпочита средна индиректна светлина.

Размер: Расте до среден размер, подходящ за бюра или маси.

4. Бостънска папрат (Nephrolepis exaltata)

чрез iStock

Цел: Повишаване на влажността, пречистване на въздуха

Описание: Това буйно папратово растение вирее в влажна среда и придава тропически привкус на вашия офис.

Поддръжка: Нуждае се от умерено поливане и предпочита средна, непряка светлина с висока влажност. Препоръчва се редовно оросяване.

Размер: Расте до среден или голям размер, идеален за бюра или поставки на пода.

5. Въздушно растение (Tillandsia spp. )

чрез iStock

Цел: Уникални и лесни за поддържане растения, които пречистват въздуха

Описание: Тези очарователни растения изискват минимално количество почва и абсорбират влагата от въздуха. Те се предлагат в различни форми и размери.

Поддръжка: Потопете растението във вода за няколко часа на всеки 1-2 седмици; предпочитайте ярка, непряка светлина.

Размер: варира в зависимост от сорта, от малък до среден

6. Бръшлян (Hedera helix)

чрез the funky shack

Предназначение: Пречистване на въздуха, увиснало растение

Описание: Това класическо увивно растение добавя нотка зеленина и е известно със своите свойства за пречистване на въздуха.

Поддръжка: Нуждае се от редовно поливане и предпочита средна, непряка светлина. Насочете лозата да се катери по стълб, покрит с мъх, или да виси от рафта.

Размер: Расте до среден или голям размер, в зависимост от подрязването.

Растения, които не изискват много грижи

7. Потос (Epipremnum aureum)

чрез Beautiful Mess

Предназначение: Лесна за отглеждане, увиснала лоза

Описание: Това многофункционално увивно растение се предлага с различни разновидности на листата и може да бъде оформено да се катери или да виси като каскада.

Поддръжка: Поливайте, когато горният слой на почвата изсъхне, и понася слаба до средна светлина.

Размер: Варира в зависимост от сорта, увиснали или катерещи се лози

8. Паяк (Chlorophytum comosum)

чрез Better Homes

Цел: Лесна за отглеждане, произвежда сидерит

Описание: Това адаптивно растение има дълги, извити листа и пуска малки странични издънки, които могат да се размножават.

Поддръжка: Поливайте, когато горният слой на почвата изсъхне; предпочита средна индиректна светлина.

Размер: Расте до среден размер, идеален за висящи кошници или рафтове.

9. Аспидистра (Aspidistra elatior)

чрез easyplant

Предназначение: Изключително издръжливо, процъфтява, дори когато не се грижите за него.

Описание: Това растение с тъмнозелени листа може да издържа на слаба светлина, рядко поливане и липса на грижи.

Поддръжка: Поливайте умерено и понасят слаба светлина.

Размер: Расте до среден размер, идеален за бюра или ъгли

10. Китайско парично растение (Pilea peperomioides)

чрез Reddit

Цел: Лесна грижа, уникална листа

Описание: Това модерно растение има кръгли листа с форма на монети и е известно с лесната си поддръжка.

Поддръжка: Поливайте, когато горният слой на почвата изсъхне; предпочита ярка, непряка светлина.

Размер: Расте до малък или среден размер, идеален за бюра или рафтове.

Растения, които намаляват стреса

11. Лавандула (Lavandula angustifolia)

чрез бързорастящи дървета

Цел: Релаксация, успокояващ аромат

Описание: Това ароматно биле има красиви лилави цветя и е известно със своите успокояващи свойства.

Поддръжка: Нуждае се от умерено поливане и ярка, непряка слънчева светлина. Подрязвайте редовно, за да стимулирате цъфтежа.

Размер: Расте до малък или среден размер, идеален за балкони или ъгли в градината.

12. Бромелия (семейство Bromeliaceae)

чрез roslyn florist

Цел: Пречистване на въздуха, ярки цветове

Описание: Тези въздушни растения са с прекрасни цветове и изискват минимално количество почва.

Поддръжка: Поливайте, като накиснете основата на растението за няколко минути; предпочита ярка, непряка светлина.

Размер: варира в зависимост от сорта, от малък до среден

Растения за по-добра концентрация

13. Розмарин (Rosmarinus officinalis)

чрез засаждане на дърво

Цел: Подобряване на паметта, ободряващ аромат

Описание: Това ароматно биле не само подобрява качеството на въздуха, но е известно, че подобрява паметта и концентрацията.

Поддръжка: Нуждае се от умерено поливане и добре дренирана почва, предпочита ярка, непряка слънчева светлина.

Размер: Расте до малък или среден размер, идеален за балкони или ъгли в градината.

14. Босилек (Ocimum basilicum)

чрез ucanr

Цел: Подобрява концентрацията, добавя свеж аромат

Описание: Тази кулинарна билка има приятен аромат и може да помогне за подобряване на концентрацията.

Поддръжка: Нуждае се от редовно поливане и много ярка, пряка слънчева светлина.

Размер: Расте до малък или среден размер, най-подходящ за первази на прозорци.

Цъфтящи растения

15. Африканска виолетка (Saintpaulia ionantha)

чрез hgtv

Цел: Красиви цветове, добавяне на цвят

Описание: Това компактно растение произвежда ярки лилави цветя и вирее в влажна среда.

Поддръжка: Поливайте директно почвата; избягвайте да попада вода върху листата. Предпочита средна, непряка светлина и висока влажност.

Размер: Расте до малки размери, идеално за бюра или рафтове.

16. Орхидея (семейство Orchidaceae)

чрез bloomnation

Цел: Елегантни цветове, лесна поддръжка

Описание: Тези елегантни растения се предлагат в различни цветове и изискват минимални грижи.

Поддръжка: Поливайте, когато корените станат сребристи; предпочита средна, непряка светлина с висока влажност.

Размер: варира в зависимост от сорта, от малък до среден

17. Нефрит (Crassula ovata)

чрез iStock

Предназначение: Декоративно, символично

Описание: Растенията от вида Jade са сукуленти с дебели, лъскави листа, често асоциирани с късмет.

Поддръжка: Ниска. Изисква ярка светлина и минимално поливане.

Размер: Малки до средни, до 90 см

18. Кротон (Codiaeum variegatum)

чрез Shutterstock

Цел: Декоративна

Описание: Кротоните имат ярки, многоцветни листа, които добавят цвят към всеки офис.

Поддръжка: Висока. Изисква ярка светлина и редовно поливане.

Размер: среден, 90-180 см

19. Чадърче (Schefflera)

чрез Shutterstock

Предназначение: Декоративно, пречистване на въздуха

Описание: Парасоловите растения имат лъскави листа с форма на ръка и са лесни за отглеждане.

Поддръжка: Умерена. Предпочита непряка светлина и редовно поливане.

Размер: Средни до големи, до 2,4 метра

20. Папрат „Птиче гнездо“ (Asplenium nidus)

чрез TheSpruce

Цел: Пречистване на въздуха, декоративни

Описание: Папратовите папрати имат широки, вълнообразни листа, които приличат на птиче гнездо.

Поддръжка: Умерена. Предпочита непряка светлина и редовно поливане.

Размер: среден, 30-60 см

Други начини да подобрите офис пространството си

Растенията са фантастично допълнение към всеки офис, като предлагат редица ползи за вашето благосъстояние и продуктивност. Създаването на наистина оптимизирано работно място обаче изисква многостранен подход.

Ето някои допълнителни начини да промените офисната си среда към по-добро:

Прилагайте политика за подредено бюро

Разхвърляното бюро може да бъде основен източник на стрес и разсейване. Отделяйте ежедневно малко време, за да почистите ненужните вещи и да организирате работното си място.

Това ще освободи физическо пространство и ще ви помогне да се освободите психически, което ще ви позволи да се концентрирате върху задачата, която изпълнявате. Направете това в офиса си, като очертаете някои общи насоки:

Решете какво да правите с личните си вещи на работното място

Определете срок, през който несъществените предмети могат да останат на бюрото.

Насърчавайте култура на подреденост, за да улесните поддържането на чисти работни места.

Преминайте към цифровизация с ClickUp

Документите и лепящите се бележки могат да доведат до хаос с течение на времето. Използвайте цифров инструмент за управление на проекти като ClickUp, за да оптимизирате работния си процес и да поддържате бюрото си подредено.

ClickUp предлага цялостен набор от функции, предназначени да подобрят организацията и производителността ви:

Бележник : Използвайте : Използвайте бележника на ClickUp , за да записвате идеи, напомняния или бележки. Това елиминира нуждата от лепящи се бележки и разхвърляни листа по бюрото ви.

Документи: Създавайте, споделяйте и сътрудничете по документи в ClickUp. : Създавайте, споделяйте и сътрудничете по документи в ClickUp. ClickUp Docs ви позволява да съхранявате всички важни документи на едно място, достъпни отвсякъде. То също така помага за ефективно сътрудничество с вашия екип в реално време.

Оптимизирайте сътрудничеството и съхранявайте всички важни документи на едно място с ClickUp Docs

Календар: Управлявайте графика си с : Управлявайте графика си с календара на ClickUp . Той ви помага да следите сроковете, срещите и ангажиментите си, като ви гарантира, че ще сте в крак с задачите си.

Следете графика и крайните срокове с календарния изглед на ClickUp

Напомняния: Задавайте напомняния за важни задачи или крайни срокове. : Задавайте напомняния за важни задачи или крайни срокове. Напомнянията на ClickUp ви гарантират, че никога няма да пропуснете важен краен срок или среща, като ви помагат да бъдете организирани и пунктуални.

Разпределяне на задачи: Делегирайте задачи на членовете на екипа и проследявайте напредъка им. : Делегирайте задачи на членовете на екипа и проследявайте напредъка им. Функцията „Задачи“ на ClickUp е полезна за управлението на проекти , а управлението на офиса гарантира, че всеки знае своите отговорности. Можете дори да зададете приоритети за задачите и да уведомите екипа си кои от тях трябва да бъдат изпълнени спешно.

Управлявайте без усилие работната си натовареност и спазвайте сроковете с ClickUp Tasks

Чеклисти: Използвайте чеклисти, за да разделите задачите на по-малки, лесно управляеми стъпки. : Използвайте чеклисти, за да разделите задачите на по-малки, лесно управляеми стъпки. Чеклистът на ClickUp ви помага да поддържате организация и гарантира, че нищо няма да бъде пропуснато.

Автоматизиране на повтарящи се задачи: Спестете време, като автоматизирате задачите, които се повтарят редовно. : Спестете време, като автоматизирате задачите, които се повтарят редовно. Функцията „Повтарящи се задачи“ на ClickUp ви позволява да настроите повтарящи се задачи, така че да не се налага да ги създавате всеки път.

Спестете време и бъдете последователни, като автоматизирате рутинните си задачи с помощта на функцията „Повтарящи се задачи“ на ClickUp

ClickUp Brain: ClickUp Brain , иновативна функция, задвижвана от изкуствен интелект, ви помага да пишете, редактирате и обобщавате съдържание директно в платформата. Независимо дали създавате имейли, доклади или обобщения на срещи, ClickUp Brain може да ви помогне да оптимизирате процеса на писане и да спестите ценно време.

Повишете производителността си с ClickUp Brain, вашия AI-асистент за писане, редактиране и обобщаване на съдържание

С ClickUp можете да обедините задачите, бележките, документите и комуникацията си в един централен хъб. Това намалява физическото разхвърляне и спомага за по-организирана и фокусирана работна среда.

Превърнете офиса си в продуктивно работно място

Добавянето на растения в офиса е прост, но ефективен начин да подобрите качеството на въздуха, да намалите стреса и да повишите продуктивността.

От чудеса, които пречистват въздуха, до красиви цветя, това са най-добрите растения за всеки офис. Защо да не внесете малко природа в помещенията и да създадете по-позитивна и продуктивна работна среда още днес?

Поддържането на организирано и дигитално работно място с ClickUp може да подобри вашия офис опит. За да оптимизирате работния си процес и да поддържате офис пространството си подредено, регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес!