Как да определите правилните очаквания като мениджър?

Служителите се нуждаят от нещо повече от добра заплата. И така, какво наистина искат?

За повечето служители заплатата не е единственият фактор, който ги мотивира да дават най-доброто от себе си на работа. Дълбокото чувство за цел, смислените разговори и, може би най-важното, добър мениджър са също толкова важни.

Като мениджър, вие искате да постъпите правилно с екипа си, така че той да бъде ангажиран и да може да постигне целите си. Ето защо трябва да поставите ясни очаквания и да комуникирате ефективно, за да изградите гъвкав и устойчив екип.

Нека разгледаме всичко, което трябва да знаете за определянето на очакванията на мениджърите, за да разкриете пълния потенциал на вашите служители.

Защо е важно да се определят очакванията на мениджърите?

Определянето на ясни очаквания на работното място е изключително важно, за да се гарантира чувство за цел, посока и успех.

С ясни очаквания за целите и ключовите показатели за ефективност, всички членове на екипа разбират какво означава успех, което предотвратява объркване или недоразумения.

Най-важното е, че това води до по-голяма отговорност , което отключва продуктивна и ефективна работна сила. Това гарантира, че всички проекти се изпълняват без забавяне и в съответствие с ключовите показатели за успех.

Как да определите очакванията на мениджърите?

Сега, когато знаем, че е важно да се определят очакванията на мениджърите, как да ги определим? Ето четири полезни съвета, които ще ви помогнат:

1. Поставете ясни и конкретни цели

Започнете с ясна комуникация, за да определите очакванията. Рамката за SMART цели е често използвана от мениджърите метод за установяване на ясни цели за управление на проекти.

Но какво е SMART цел?

Те се определят като конкретни, измерими, постижими, уместни и обвързани с време. Това означава, че всяка цел на проекта трябва да включва какво трябва да бъде постигнато, как да се проследява напредъкът, дали е реалистична и постижима, дали съответства на индивидуалните отговорности на служителя и целите на компанията и накрая, дали има краен срок.

Добър пример за SMART цел може да бъде: да се създаде програма за обучение, която да намали времето, прекарано в обслужване на клиенти, с 10% в рамките на 3 месеца.

Фокусирайте се върху краткосрочните и дългосрочните си цели с ClickUp Goals

2. Общувайте ясно с екипа си

За да определите ясни очаквания към екипа си, избягвайте жаргона и бъдете конкретни. Кратко, но ясно указание може да предаде по-добре вашата идея. Това помага на екипа да усвои необходимата информация, за да работи по задачите си.

Ясни цели срещу неясни цели (примери от маркетингова гледна точка) Ясна цел: Увеличаване на регистрациите в уебсайта с 20% през следващото тримесечиеТази цел е конкретна (20%), измерима (регистрации в уебсайта), постижима (в рамките на едно тримесечие), значима (важна за маркетинга) и обвързана с време (следващото тримесечие). Неясна цел: Повишаване на познаваемостта на марката Не се посочва измерим резултат. „Повече“ е субективно понятие.

Липсва конкретен показател. Познаваемостта на марката може да се измерва по много начини (например споменавания в социалните медии, посещения на уебсайта).

Няма количествено измерима цел. Колко „повече“ осведоменост се желае?

Липсва времева рамка. Кога трябва да бъде постигнато това?

Трябва също така да осигурявате редовни актуализации чрез срещи, имейли или бързи проверки, за да може всеки да е в течение.

Позволете на новите служители и ръководството да комуникират по задачите, като използват зададените коментари и етикети в ClickUp

3. Съответствайте на очакванията с показатели и обратна връзка

След като сте определили целите и комуникацията, последната стъпка при определянето на очакванията е може би най-важната: свързване на очакванията с показатели и обратна връзка.

Членовете на екипа ви трябва да разберат как ще бъде оценена тяхната работа. Критериите за оценка трябва да бъдат обективни, измерими и ясно определени. Ако е възможно, включете въпроси за 360-градусова оценка от колеги, клиенти и вас, за да разберете как са се представили.

Това проучване може лесно да бъде стартирано чрез шаблона за обратна връзка на ClickUp, който може да ви помогне да създадете платформа за изразяване на опасения и мнения. Членовете на вашия екип могат да съберат ценна информация за своята работна етика, производителност и социални умения чрез тези напълно персонализирани формуляри, оборудвани с анализ на данни и прозрения.

Изтеглете шаблон Шаблонът за обратна връзка на ClickUp може да създава 360-градусови оценъчни въпросници и персонализирани анкети, за да позволи на членовете на екипа ви да получат обратна връзка.

Както вече установихме, да бъдеш мениджър е нещо повече от делегиране на задачи. Ключовите изводи от книгата „Пътят на мениджъра“ на Камил Фурние могат да ви помогнат да разберете това!

Топ 10 очаквания към един добър мениджър

Сега, след като разбрахме как да определяме очакванията на мениджърите, ще разгледаме 10-те най-важни очаквания към един добър мениджър.

1. Изградете ефективни комуникационни стратегии

Трябва да определите и регулирате каналите за комуникация за всички дискусии по проекта. Но истината е, че дългите срещи за обновяване на проекта могат да бъдат загуба на време, докато комуникацията често се пропуска по различни канали, като Slack, имейл и др.

Чрез централизиране на комуникацията с помощта на функции на ClickUp като @mentions или присвоени коментари, можете да изпращате и получавате съобщения в контекста на дадена задача. Използвайте Watchers и Assignees, за да държите ключовите заинтересовани страни информирани за разговорите.

Добавяйте или премахвайте наблюдатели от задача или документ в ClickUp

Освен това, поставете си за цел да създадете цялостен план за комуникация, който очертава стратегиите и целите за вътрешна и външна комуникация във вашата организация.

Един добър план трябва да включва целевата аудитория, видовете съобщения, начина на комуникация и честотата на комуникацията. Колкото по-изчерпателен е планът, толкова по-голям ще бъде успехът на вашия проект.

Шаблоните за комуникационни планове, като шаблона за комуникационен план на ClickUp, са създадени с много раздели, в които можете да посочите конкретни подробности за проекта, целите, резюме, анализ, проучвания и анализ на конкурентите. Това гарантира, че цялата важна информация се намира в един централизиран документ.

Изтеглете шаблон Шаблонът за комуникационен план на ClickUp е ефективен инструмент за създаване на канали за ефективна комуникация!

2. Отдайте признание на най-добре представящите се служители

Недооценените служители са по-склонни да се разочароват, ако не бъдат признати. Не е изненадващо, че 80% от служителите биха работили по-усилено, а може би и по-умно, ако бъдат оценени.

Всички ние обичаме да бъдем оценявани за работата си. Признанието на работното място вдъхновява екипа ви да дава най-доброто от себе си и укрепва желаното поведение. Това може да спомогне и за задържането на служителите, както и за увеличаване на приходите и производителността.

„Има само два начина да повлияете на човешкото поведение: можете да го манипулирате или да го вдъхновите.“

„Има само два начина да повлияете на човешкото поведение: можете да го манипулирате или да го вдъхновите.“

3. Насърчавайте силна култура на работното място

Силната култура на работното място е основата на всеки успешен бизнес. Тя може да помогне за обединяването на служителите, изграждането на доверие и мотивация и създаването на уникална идентичност.

Но това може да бъде трудно. Ето тук на помощ идва шаблонът за фирмена култура на ClickUp! Това е лесен за използване, персонализируем шаблон, който може да ви помогне да визуализирате и да съгласувате екипа си около това, което е важно, да приоритизирате инициативи за културно развитие и, най-важното, да увеличите единството сред членовете на екипа.

Изтеглете шаблон Използвайте инструмента „Корпоративна култура“ на ClickUp, за да създадете вътрешни съобщения, които ви помагат да бъдете изчерпателни по отношение на мисията на вашата организация.

4. Повишете нивото на процесите си за управление на проекти

Като мениджър (дори и за първи път ) ще имате няколко проекта с различни екипи под ваше ръководство. Най-добре е да създадете силни процеси и системи, за да направите работата по-организирана и ефективна за вас и членовете на вашия екип.

Инструменти като шаблони за работни планове предоставят конкретни цели, които ви помагат да организирате, планирате, комуникирате и приоритизирате работата. Те могат да включват раздели като цели и задачи на проекта, показатели за ефективност, срокове, разпределение на ресурсите и др.

5. Делегирайте задачите по прозрачен начин

Всички членове на екипа ви трябва да знаят какво се очаква от тях и кога трябва да го направят. Ефективното делегиране на задачи е в основата на ефикасното управление на работната натовареност – една от основните ви цели като мениджър.

За да планирате предстоящи проекти въз основа на капацитета на екипа си, можете да използвате шаблона за натоварване на служителите на ClickUp.

С този шаблон можете да видите колко работа е възложена на отделните сътрудници. По този начин всеки знае какво се очаква от него, което предотвратява преумората, повишава прозрачността и създава чувство за справедливост. Наблюдението на натовареността става по-лесно чрез оценки на времето, спринт точки и др.

Това помага за повишаване на ефективността и насърчаване на сътрудничеството между отделите и екипите.

Изтеглете шаблон Шаблонът за управление на натоварването на ClickUp може да ви помогне да получите точна представа за натоварването на служителите.

6. Изпълнявайте поетите ангажименти

Като мениджър, трябва да спазвате обещанията си. Преди да поемете ангажимент, разберете стъпките, които трябва да предприемете, и ги изпълнете.

Когато служителите виждат, че мениджърите изпълняват своите ангажименти, те се чувстват по-ангажирани и свързани с проекта и екипа. Когато се започне верига от обещания, това създава доверие и надеждност, което води до успеха на организацията.

7. Насърчавайте и подпомагайте професионалното развитие

Мениджърите оказват значително влияние върху кариерата на служителите и всеки член на екипа е добре запознат с това. Затова трябва активно да идентифицирате силните и слабите страни на екипа си, за да разпределите отговорностите така, че да се възползвате от техните способности и да максимизирате производителността.

С шаблона за кариерно развитие на ClickUp можете да помогнете на членовете на екипа да разберат какви умения трябва да развият, за да постигнат кариерните си цели. Това може да ви улесни при предоставянето на обратна връзка, измерването на производителността и т.н. Шаблоните за кариерно развитие се превръщат в мощен инструмент, който помага на мениджърите и членовете на екипа им да визуализират ясно напредъка в кариерата си.

Изтеглете шаблон Функцията „Шаблон за кариерно развитие“ на ClickUp улеснява проследяването на кариерните постижения на вашите служители.

8. Идентифицирайте и намалете рисковете

Мениджърът трябва да бъде бърз и решителен при справянето с рисковете. Можете да създадете структуриран подход за идентифициране и оценяване на рисковете и да определите приоритетите на ефективните стратегии за тяхното намаляване. По-важното е, че трябва да обучите всеки член на екипа да бъде интуитивен и да комуникира рисковете проактивно.

Шаблони като шаблона за регистър на рисковете на ClickUp могат да ви помогнат да идентифицирате рисковете, преди те да се превърнат в проблеми. Те могат също да ви помогнат да организирате оценки на риска и да проследявате статуса на риска, собствеността и въздействията на едно място.

Изтеглете шаблон Шаблонът за регистър на рисковете на ClickUp предлага цялостен метод за проследяване и оценка на рисковете, които възникват по време на екипни проекти.

9. Осигурете силно лидерство и насоки

Лидерството срещу мениджмънта е дългогодишен дебат, но никой не би оспорил, че един добър мениджър трябва да бъде и добър лидер.

Добрите мениджъри имат визия за екипа. Отличните мениджъри са способни да превърнат тази визия в реалистични планове. Те мислят нестандартно, за да намерят решения на проблемите (ако има такива) и могат да мотивират хората с подходящи послания и подход, за да постигнат тази визия.

Използвайте функции като ClickUp Milestones, за да насочите екипа си към по-голямата цел

Един добър лидер трябва да притежава почтеност, за да гарантира, че никой служител не е третиран несправедливо, както и гъвкавост, за да се адаптира към ситуациите, когато е необходимо. Доброто лидерство е комбинация от ефективно управление на екипа и практика, и едва след това добрите мениджъри стават велики лидери.

10. Уважавайте личните граници

Вашият екип е вашата сила и е важно да уважавате границите им по отношение на времето, личния живот и физическото пространство.

Членовете на екипа ви трябва да се чувстват комфортно да се обръщат към вас с въпроси, свързани с работата, без да се притесняват, че личният им живот ще бъде подложен на ненужно разглеждане. Това помага за създаването на професионална среда, в която служителите се чувстват ценени и уважавани единствено за приноса си.

Най-важното е, че за да бъдете добър мениджър, трябва да насърчавате здравословен баланс между работата и личния живот, което позволява на членовете на екипа ви да се зареждат с енергия извън работата.

Как да отговорите на очакванията като мениджър?

Да бъдеш мениджър може да е предизвикателно, но всеки екип разчита на внимателен мениджър, който да го води към постигането на целите на организацията с цялото си сърце. Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да бъдете бдителни и проактивни.

Бъдете в крак с новостите: Познавайте добре бизнеса. Следете отблизо промените в бранша си и възприемайте нови иновации, които можете да използвате, за да подобрите ефективността на работата на екипа си.

Поставете екипа на първо място: Определете какво е най-доброто за вашия екип. Вашият екип ще има повече доверие във вашите решения, ако можете да вземете предвид техните нужди при вземането на решения.

Усвойте управлението на времето: Научете се да определяте срокове, които балансират бизнес приоритетите с възможностите на екипа ви. Планирайте проектите си достатъчно предварително, за да избегнете суматохата в последния момент.

Подобрете мотивационните си умения: Повишете морала на екипа, като проучите нови подходи, които да ги вдъхновят да постигнат колективните цели.

Управлявайте екипа си по-добре с ClickUp

Да бъдеш мениджър може да бъде прекалено натоварващо, тъй като трябва да управляваш множество очаквания между екипа си и висшето ръководство. Но не е нужно да правиш това сам. Платформа като ClickUp ти позволява да изпълняваш задълженията си по оптимален начин и с максимална прозрачност.

ClickUp елиминира необходимостта да проследявате и следите милиони неща ръчно, което ви освобождава да се съсредоточите изцяло върху развитието на екипа си. Полезен съвет? Запознайте се с различни инструменти, техники и шаблони, за да оптимизирате ефективно своите отговорности.

ClickUp може да бъде вашата всеобхватна платформа, с която да отговорите едновременно на изискванията за комуникация и управление на проекти. Регистрирайте се безплатно в ClickUp и променете начина, по който управлявате екипите си!