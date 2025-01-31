Тествахме най-добрите CRM софтуери в Малайзия

След като прекарах години в продажбите и маркетинга, прегледах доста CRM системи. От управлението на сложни процеси до поддържането на потенциални клиенти, една добра CRM система може да направи голяма разлика.

Но с толкова много опции на пазара, особено в Малайзия, изборът на подходящия може да бъде труден. Този блог ви дава ясна представа за 10-те най-добри CRM софтуера в Малайзия, които трябва да имате предвид през 2024 г.

Какво трябва да търсите в CRM софтуера в Малайзия?

Когато избирате подходящия CRM софтуер за вашия бизнес в Малайзия, имайте предвид следните фактори:

Локализация: Отговаря ли на нуждите на малайзийския пазар, включително поддръжка на Bahasa Malaysia и регионални ценови опции?

Мащабируемост: Може ли да расте заедно с вашия бизнес, като отговаря на бъдещите ви нужди?

Интеграции: Интегрира ли се безпроблемно с вашите съществуващи бизнес инструменти?

Функции: Предлага ли необходимите ви функции, като управление на продажбите, оценка на потенциални клиенти и автоматизация на маркетинга?

Удобство за ползване : Има ли интуитивен интерфейс, който да сведе до минимум времето за обучение?

Поддръжка на клиенти : Предоставя ли надеждна и достъпна поддръжка на клиенти за бързо разрешаване на всякакви проблеми?

Персонализиране: Можете ли да персонализирате CRM, за да отговаря на конкретните нужди на вашия бизнес?

Според проучването Global Consumer Insights Pulse Survey 2023 на PWC, над 73% от малайзийските потребители са загрижени за поверителността на личните си данни. Повече от половината от анкетираните не желаят да споделят повече лични данни, отколкото е необходимо. За да се справите с този проблем, се нуждаете от CRM система, която позволява детайлни настройки за начина, по който се събират, използват и съхраняват данните.

10-те най-добри CRM софтуера в Малайзия, които да използвате

Сега нека разгледаме най-добрите CRM софтуери, които ще ви помогнат да оптимизирате продажбите и маркетинговите си усилия:

1. ClickUp

ClickUp не е просто решение за управление на проекти, а се отличава и със солидна CRM функционалност. Уникалният му подход „всичко в едно“ позволява на фирмите да управляват проекти, задачи и взаимоотношения с клиенти в рамките на една платформа.

Преобразувайте бизнес операциите си с CRM системата за управление на проекти на ClickUp

Една от отличителните характеристики на CRM на ClickUp е високата степен на персонализация. Можете да адаптирате CRM инструментите, за да отговарят перфектно на вашите бизнес процеси. От персонализиране на полета и статуси до създаване на уникални работни процеси, вие имате пълен контрол над начина, по който работи вашият CRM. С помощта на ClickUp Views можете също да визуализирате как вашите потенциални клиенти напредват от първоначалния контакт до сключването на сделката. CRM на ClickUp ви помага да видите статуса на всеки потенциален клиент – например „проучване“ или „готов за сключване“.

Оптимизирайте работния си процес и подобрете взаимоотношенията с клиентите с всеобхватния CRM на ClickUp

Защо ClickUp е най-добрата система за управление на CRM проекти „всичко в едно“ в Малайзия

С ClickUp сътрудничеството между търговските представители е лесно. Платформата позволява на членовете на търговския екип да комуникират в рамките на задачите, да споделят документи и да държат всички в течение с актуализации в реално време.

За да получите по-задълбочени познания за вашите процеси, ClickUp предлага мощни инструменти за отчитане и анализ. Можете да генерирате подробни отчети за продажбите, да проследявате ключови показатели, да извличате данни за продажбите и да получите познания за поведението на клиентите.

Платформата се интегрира и с над 1000 други инструмента, включително Slack, Google Drive и Zoom. Това улеснява синхронизирането на всички ваши данни от различни приложения с ClickUp CRM, като осигурява безпроблемен работен процес.

А най-хубавото е, че не е нужно да изграждате тази система от нулата. ClickUp предлага безплатен CRM шаблон, който съдържа всички полета, необходими за управление на вашите продажбени работни процеси.

С CRM шаблона на ClickUp можете да:

Организирайте контактите и потенциалните клиенти в отделни списъци.

Персонализирайте целия си цикъл на продажби. Ако вашият процес на продажби включва етапи като „Обаждане за проучване“ и „Изпратена оферта“, можете лесно да ги добавите, като използвате полетата за персонализиране.

Разпределяйте задачи на членовете на екипа и прикачвайте съответните документи към сделките и контактите.

Изтеглете този шаблон Опростете работния си процес с CRM шаблона на ClickUp без усилие.

Красотата на CRM на ClickUp е, че е гъвкав. Можете да добавяте или премахвате функции от шаблона, за да отговарят на вашите специфични нужди. Имате нужда от етап „изчакване на обратна връзка от клиента“? Лесно! Искате отделен списък с бивши клиенти? Няма проблем!

Най-добрите функции на ClickUp

Централизирайте данните за клиентите: Консолидирайте цялата си контактна информация, включително имена, имейли, телефонни номера и дори персонализирани полета, на едно единствено, организирано място. Няма повече да губите време в претърсване на разпръснати таблици в търсене на ключови подробности.

Управлявайте визуално своя продажбен процес: Получете ясна представа за пътя на вашите потенциални клиенти през продажбения процес с помощта на ClickUp Views с персонализирани етапи. Премествайте потенциалните клиенти без усилие между етапи като „Проучване“, „Квалификация“ и „Сключване“, като поддържате целия си екип на една и съща страница.

Автоматизирайте повтарящите се задачи: Оптимизирайте работните си процеси с функциите за автоматизация на ClickUp . Настройте автоматизирани задачи, които да се задействат въз основа на конкретни действия, като например изпращане на имейл за проследяване, когато даден потенциален клиент достигне определена фаза, което спестява ценно време на екипа ви и намалява ръчния труд.

Сътрудничество с клиенти без пречки: Подобрявайте комуникацията и взаимоотношенията с клиентите с вградената функция за чат и електронна поща. Обсъждайте предложения, отговаряйте на въпроси и централизирайте цялата комуникация в CRM с помощта на Подобрявайте комуникацията и взаимоотношенията с клиентите с вградената функция за чат и електронна поща. Обсъждайте предложения, отговаряйте на въпроси и централизирайте цялата комуникация в CRM с помощта на Chat View и коментари в низове, като елиминирате необходимостта от разпръснати низове от имейли.

Спазвайте политиките за защита на данните: ClickUp е постигнал съответствие с SOC 2 и притежава сертификати ISO 27001, ISO 27017 и ISO 27018, което гарантира спазването на високи международни стандарти за сигурност, надеждност и качество.

Ограничения на ClickUp

Може да бъде прекалено сложно за нови потребители поради богатите си функции.

Ограничени функции за отчитане за сложни нужди

Цени на ClickUp

ClickUp предлага четири ценови плана, подходящи за всеки екип:

Безплатно: Завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 5 долара на член на месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

„Clickup помага на мен и моя екип да управляваме всяка поръчка от клиенти, както и големи сделки с всички редовни и нови клиенти. Можем да персонализираме всяко поле, подходящо за всеки бизнес модел, и също така можем да интегрираме външни приложения в уеб базиран софтуер на трети страни, използвайки webhook. Много ми харесва да го използвам.“

2. Salesforce

чрез Salesforce

Salesforce е CRM гигант, известен със своите стабилни функции и мащабируемост. Той е особено подходящ за големи предприятия с комплексни процеси на продажби и голям обем информация за клиенти и взаимодействия.

Една от най-добрите функции са усъвършенстваните инструменти за отчитане и анализ, които предоставят подробна информация за продажбите, състоянието на тръбопровода и приноса на отделните членове на екипа.

Харесват ми и възможностите за автоматизация, които оптимизират повтарящите се задачи като последващи имейли и актуализации, освобождавайки ми повече време за изграждане на взаимоотношения.

Най-добрите функции на Salesforce

Използвайте високо персонализирани табла за управление, за да създавате интерактивни отчети и да визуализирате ключови показатели за продажбите.

Използвайте Einstein Analytics, за да получите прогнози за продажбите, да идентифицирате рисковите фактори при сключването на сделки и да вземете решения за следващите стъпки, за да работите по-умно и да сключвате сделки по-бързо.

Автоматизирайте досадните задачи по продажбите с мощните работни потоци и двигател за автоматизация на Salesforce.

Използвайте „пясъчникови“ среди, за да тествате персонализации и интеграции, без да засягате вашите реални данни.

Ограничения на Salesforce

Богатият набор от функции на Salesforce може да бъде прекалено сложен за нови потребители.

Възможностите за персонализиране на Salesforce може да изискват вътрешна техническа експертиза или участието на консултанти на Salesforce.

Salesforce може да бъде по-скъп от някои конкуренти, особено за по-малките фирми.

Цени на Salesforce

Salesforce предлага цени в различни категории, като например малки предприятия, продажби, маркетинг, облачни услуги за продажби и др. Цените за продажби са:

Стартови пакет: 24 $/месец на потребител

Професионална : 80 $/месец на потребител

Enterprise : 165 $/месец на потребител

Без ограничения: 330 $/месец на потребител

Einstein 1 Sales: 500 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Salesforce

G2: 4. 3/5 (над 15 000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 15 000 отзива)

Когато започнахме това пътуване преди четири години, имахме значителен брой ръчни процеси и ни отнемаше повече време да свършим нещата. Освен това ни липсваше разбиране и видимост по отношение на предизвикателствата и приоритетите на клиентите. Ние се развихме значително и Salesforce стана от първостепенно значение за увеличаване на близостта с клиентите и подобряване на преживяването, което те получават от нас като доставчик на решения. С помощта на Salesforce за автоматизиране на процесите, които преди се извършваха ръчно, ние можем да насочим вниманието си към това, което е най-важно – нашите ценни клиенти“, каза г-н Уан.

3. HubSpot

чрез HubSpot

HubSpot си е извоювал ниша като лесна за използване CRM платформа, която се интегрира безпроблемно с инструментите си за автоматизация на маркетинга. Това е чудесен вариант за фирми, които искат да поддържат интереса на потенциалните клиенти, да автоматизират маркетинговите си дейности и да управляват взаимоотношенията с клиентите си от една единствена платформа.

Това, което наистина поставя HubSpot начело в играта, е неговото управление на тръбопровода. С него мога лесно да визуализирам напредъка на всяка сделка с персонализирани етапи, а данните в реално време ми дават ясна представа за състоянието на нещата. Това ми позволява да прогнозирам възможностите точно и да приоритизирам потенциалните си клиенти по-ефективно.

Най-добрите функции на HubSpot

Съхранявайте контакти, проследявайте сделки и управлявайте задачи, всичко това без начални разходи. Това го прави привлекателна опция за стартиращи и малки фирми.

Създавайте автоматизирани поредици от имейли, поддържайте интереса на потенциалните клиенти с целенасочено съдържание и оценявайте потенциалните клиенти въз основа на тяхното ангажираност, за да ги класифицирате за продажби.

Проектирайте висококонвертируеми целеви страници и създавайте ефективни формуляри за привличане на потенциални клиенти директно в HubSpot.

Планирайте и публикувайте постове в социалните медии директно от HubSpot и проследявайте тяхното представяне, за да получите ценна информация за ангажираността ви в социалните медии.

Ограничения на HubSpot

Безплатният CRM пакет предлага основни отчети, но за задълбочени анализи на продажбите и персонализирани отчети е необходимо да преминете към платен план.

Пълните възможности за автоматизация на маркетинга и продажбите на HubSpot изискват абонаменти от по-висок клас, което може да се окаже скъпо за фирми с комплексни нужди.

Цени на HubSpot

Sales Hub Professional: 90 $/месец на потребител

Sales Hub Enterprise: 150 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за HubSpot

G2: 4. 4/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4000 отзива)

„Имахме нужда да внедрим CRM система и да управляваме маркетинга, продажбите и обслужването по по-систематичен начин. HubSpot позволява на нашите екипи да работят с по-голяма продуктивност. Административните задачи се изпълняват по-бързо и те могат да се обслужват сами в много по-голяма степен, като са по-малко зависими от ИТ отдела.“

4. Sage

чрез Sage

Sage CRM предлага на потенциалните клиенти мощно CRM решение, което се интегрира безпроблемно със счетоводния софтуер Sage. Това го прави привлекателен избор за малайзийските фирми, които вече са инвестирали в екосистемата Sage.

За мен Sage се отличава като инструмент с персонализирани, интерактивни табла. Мога да ги настроя така, че да показват показателите, които са най-важни за мен, като напредъка на сделката или предстоящите задачи. Освен това Sage се интегрира безпроблемно с календара ми, което ми позволява да планирам срещи и да изпращам покани директно от платформата.

Най-добрите функции на Sage

Sage е известен с лекотата си на използване, което го прави добър избор за екипи с ограничен опит в CRM.

Планирайте, проследявайте и анализирайте маркетингови кампании директно в Sage CRM. Измервайте ефективността на кампаниите , управлявайте маркетинговите бюджети и идентифицирайте областите, които могат да бъдат подобрени, за да оптимизирате маркетинговите си усилия.

Достъп до ключови CRM данни и управление на взаимодействията с клиентите с мобилното приложение на Sage CRM.

Sage предлага специфични за индустрията версии на своя CRM, пригодени към нуждите на конкретни сектори като строителство, производство и дистрибуция.

Многоезична поддръжка, за да подпомогне по-добре вашите операции в Малайзия.

Ограничения на Sage

Мащабируемостта за много големи организации с комплексни нужди може да бъде проблем.

Sage CRM работи само с счетоводния софтуер Sage.

Ограничени възможности за персонализиране в сравнение с по-отворените CRM платформи

Цени на Sage

Sage On Cloud: 45 USD/месец на потребител

Sage On-Premise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Sage

G2: 3,7/5 (над 100 отзива)

Capterra: 3,5/5 (над 50 отзива)

Съвет от професионалист: За бизнеса, който оперира в областта на търговията на дребно, Phygital е концепция, която трябва да се има предвид при малайзийските потребители. Макар 43% от анкетираните да посочват тенденция към онлайн пазаруване, много от тях все пак биха искали да комбинират най-доброто от физическото и онлайн пазаруването, ако е възможно, като например използват услугите „кликни и вземи“.

5. Втори CRM

чрез Second CRM

Second CRM, платформа за управление на взаимоотношенията с клиенти, разработена в Малайзия, отговаря на нуждите на средни и големи предприятия. Тя се фокусира върху автоматизирането на работните процеси и централизирането на бизнес операциите с цел повишаване на ефективността.

Инструментът се отличава с богатите си функции за имейл и SMS маркетинг, включително персонализирани шаблони и опции за масов маркетинг. Тези функции ми помагат да се свързвам и да поддържам връзка с потенциалните си клиенти по по-ангажиращ начин и да постигам ефективни конверсии.

Втори CRM най-добри функции

Позволява постепенна автоматизация, като постепенно автоматизира задачите, за да сведе до минимум прекъсванията и да максимизира приемането от страна на потребителите.

Настройте автоматизирани тригери, известия и действия, за да спестите време и да осигурите последователно изпълнение на ключовите процеси.

Управлявайте взаимодействията с клиентите и получавайте достъп до ключови CRM данни дори когато сте офлайн с мобилното приложение на Second CRM.

Той обхваща автоматизирането на задачи в различни отдели, включително маркетинг, финанси и човешки ресурси, като насърчава по-холистичен подход към автоматизацията на бизнеса.

Втори ограничения на CRM

Ограничена популярност на марката извън Малайзия

По-малко интеграции в сравнение с по-големите играчи

Стръмна крива на обучение за сложни автоматизации

Цени на Second CRM

Втора CRM основа: 4,25 $/месец на потребител

Допълнителни CRM добавки по избор

Продажби (за екипа по продажбите) : 25,50 $/месец на потребител

Услуга (за екип за обслужване): 25,50 $/месец на потребител

Вторични CRM рейтинги и рецензии

G2: 3,5/5 (ограничен брой рецензии, тъй като е регионален играч)

Capterra: Няма отзиви

„Нашите операции са доста сложни, а Second CRM успя да ни предостави цялостно решение, съобразено с всички наши нужди. Бърза поддръжка и надежден технологичен партньор.“

6. Monday CRM

чрез Monday CRM

Monday CRM е известен с уникалния си визуален интерфейс и фокус върху екипната работа. Това е чудесен вариант за фирми, които търсят лесен за употреба CRM софтуер, който позволява ясна комуникация и опростява сложните продажбени процеси.

Визуалният подход на Monday прави напредъка кристално ясен, което ми позволява да виждам пречките с един поглед и да приоритизирам задачите ефективно. Но Monday не спира до организирането на вашата информация. С уникалните си функции като „карта на елемента“ можете да получите достъп до изчерпателен преглед на всяка сделка, включително история на комуникацията, бележки и дори прикачени файлове в изглед на карта. Това елиминира ненужното превключване на контекста и поддържа цялата важна информация лесно достъпна.

Най-добрите функции на Monday CRM

Използва Kanban табло, което ви помага да управлявате сделките в продажбения си процес с лекота чрез плъзгане и пускане.

Персонализирайте табла, добавете потребителски полета и автоматизирайте работните процеси, за да адаптирате CRM към вашия процес на продажби.

Свържете Monday CRM с популярни бизнес инструменти като платформи за имейл маркетинг, софтуер за счетоводство и приложения за управление на проекти.

Сътрудничество директно по сделките чрез прикачване на документи и споделяне на бележки. Насърчавайте по-добрата комуникация в екипа, като елиминирате разпръснатите имейл вериги.

Ограничения на Monday CRM

По-стръмна крива на обучение за сложни автоматизации

Ограничени функции за отчитане в сравнение с други CRM софтуери

Отличава се с визуална организация, но някои потребители може да желаят по-подробна информация.

Цени на Monday CRM

Базов пакет: 12 USD/месец на потребител

Стандартен : 14 $/месец на потребител

Pro : 28 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и рецензии на Monday CRM

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Възможността за интегриране с много други приложения, извличане на данни от тях и след това създаване на логика за автоматизация за обработка на тези данни. Например, мога да извличам клиентски билети от Zendesk, когато постъпят, да стартирам таймер, да изпращам предварително зададени задачи и крайни срокове на съответните отдели в зависимост от типа на билета и да затворя билета, след като задачата е изпълнена.

7. Pipedrive

чрез Pipedrive

Pipedrive е CRM, ориентиран към продажбите, известен с интуитивния си визуален поток и подход към управлението на потенциални клиенти, базиран на дейностите. Той е подходящ за фирми, които дават приоритет на ясна представа за своите продажбени процеси и се фокусират върху сключването на сделки.

Неговият изчерпателен набор от функции за управление на дейностите ми помага да бъда в крак с работния процес, като добавям персонализирани дейности като обаждания, имейли или срещи към конкретен потенциален клиент, предлагам последващи задачи въз основа на историята и др.

Най-добрите функции на Pipedrive

Премествайте сделките между етапите с плъзгане и пускане, вижте напредъка им с един поглед и идентифицирайте пречките, за да оптимизирате процеса на продажбите.

Проследявайте всичките си продажбени дейности, задавайте ежедневни цели за дейностите и получавайте информация за това кои дейности са свързани със сключването на сделки.

Автоматично регистрирайте имейли към съответните сделки, планирайте имейли директно от CRM и поддържайте централизиран комуникационен център за всички взаимодействия с клиенти.

Създавайте и споделяйте най-добрите практики в екипа си, като създавате персонализирани наръчници за продажби.

Създавайте прогнози въз основа на вашата тръбопроводна мрежа, данни за дейността и исторически тенденции, за да получите ценна информация, която ще ви помогне да предвидите продажбите си.

Ограничения на Pipedrive

Възможностите за автоматизация на маркетинга са основни в сравнение с по-комплексните CRM платформи.

Подробни изгледи на данни или разширени функции за отчитане не са налични.

Ограничени възможности за персонализиране

Цени на Pipedrive

Essential: 14 $/месец на потребител

Разширено : 29 $/месец на потребител

Професионална версия : 59 $/месец на потребител

Цена: 69 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4. 3/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2500 отзива)

„Солиден CRM за малки и средни предприятия. Много лесен за използване и проследяване. Лесен за управление и структуриране като мениджър, а също така лесен за достъп и използване като търговски представител.“

8. Freshsales

чрез Freshsales

Freshsales е CRM, който използва изкуствен интелект (AI), за да повиши ефективността на продажбите, да персонализира взаимодействията с клиентите и да автоматизира повтарящите се задачи. Това е чудесен вариант за фирми, които търсят CRM, който насърчава диалоговия подход към продажбите и ангажираността на клиентите.

Едно от нещата, с които се боря най-много, е създаването на привлекателни имейли. С Freddy, AI асистента на Freshsales, процесът е по-лесен от всякога. Той може да ви помогне да създадете персонализирани и завладяващи имейли бързо. Просто задайте основна тема или желания тон и Freddy ще генерира теми и текст на имейли въз основа на вашите предпочитания.

Най-добрите функции на Freshsales

Използва изкуствен интелект, за да оценява автоматично потенциалните клиенти въз основа на тяхното ангажираност и онлайн поведение.

Консолидирайте всички канали за комуникация с клиентите, включително имейли, телефонни обаждания и съобщения в социалните медии, в една единствена пощенска кутия.

Автоматизирайте повтарящите се задачи и получавайте информация за продажбите в реално време с Freddy, AI асистента на Freshsales. Freddy може да предложи следващите стъпки за сключване на сделки, да идентифицира потенциални пречки и дори да предскаже резултатите от продажбите.

Freshsales предлага вградена телефонна система, която елиминира необходимостта от отделни VoIP интеграции.

Вградете уиджет за превод в Freshsales, като използвате Freshworks Localize Integration за по-добра езикова поддръжка.

Ограничения на Freshsales

Ограничена мащабируемост за много големи предприятия с комплексни нужди

Силата на Freshsales се крие в неговите AI-базирани функции и възможности за автоматизация. Фирмите, които търсят по-традиционен CRM с обширни възможности за отчитане или дълбока интеграция, може да предпочетат алтернативно решение.

Цени на Freshsales

Безплатна версия (до 3 потребители)

Растеж: 11 долара на месец на потребител

Про: 47 $/месец на потребител

Enterprise: 71 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Freshsales

G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 60 отзива)

9. Bitrix24

чрез Bitrix24

Bitrix24 се позиционира като цялостно решение, предлагащо пълен набор от инструменти за комуникация, различни CRM системи, управление на проекти и дори HR функции. То е подходящо за фирми, които търсят единна платформа за управление на различни аспекти от дейността си. Платформата е създадена и за да ви помогне да разширите процеса на генериране на потенциални клиенти.

Например, ако искате да увеличите генерирането на потенциални клиенти на международно ниво, Bitrix24 може да ви помогне да наемете безплатни, местни и международни телефонни номера в 43 държави чрез вашия Bitrix24 акаунт. Това е особено полезно за малайзийски организации, които се опитват да установят своя бизнес в САЩ или други глобални пазари.

Най-добрите функции на Bitrix24

Bitrix24 предлага безплатен план с изненадващо мощни функции. Той включва CRM функционалности, инструменти за управление на задачи, канали за вътрешна комуникация и дори ограничено онлайн хранилище.

Отива отвъд традиционния CRM, като включва функции за социална интранет. Повишете ангажираността на служителите с социален фийд за цялата компания, създайте дискусионни групи и насърчавайте по-сътрудническа работна среда.

Предлага вградени функции за телефония и видеоконферентна връзка.

Управлявайте взаимодействията с клиентите и получавайте достъп до ключови CRM данни с мобилното приложение на Bitrix24.

Ограничения на Bitrix24

Богатият набор от функции в Bitrix24 може да означава по-стръмна крива на обучение за някои бизнес потребители.

За по-малки екипи или фирми с по-опростени нужди, огромният брой функции, предлагани от Bitrix24, може да се окаже прекалено голям и да остане неизползван.

Цени на Bitrix24

Безплатен план

Базов : 49 $/месец

Стандартен : 99 $/месец

Професионална версия: 199 $/месец

Оценки и рецензии за Bitrix24

G2: 4. 1/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,2/5 (над 800 отзива)

10. Oracle NetSuite CRM

чрез Oracle NetSuite CRM

Oracle NetSuite CRM е предназначен за големи предприятия, които използват по-широкия набор от облачни бизнес приложения на NetSuite (ERP, счетоводство, управление на запасите). Той се отличава с предлагането на интегриран CRM софтуер за предприятия, специално проектиран да работи безпроблемно в екосистемата на NetSuite.

Това, което най-много ми харесва в този инструмент, е функцията му за отчитане на приходите. NetSuite може да ми помогне да автоматизирам целия процес на отчитане на приходите. Като въведа условията на договора си, включително етапите и графиците за доставка, мога да накарам системата да изчисли подходящата сума на приходите, която да се отчете за всеки счетоводен период.

Това елиминира ръчните изчисления и гарантира спазването на стандартите за признаване на приходите, като Малайзийския стандарт за финансово отчитане (MFRS) 15.

Най-добрите функции на Oracle NetSuite CRM

Безпроблемна интеграция с екосистемата NetSuite

Предлага разширени функции за управление на признаването на приходите. Позволява на фирмите да автоматизират и оптимизират сложния процес на признаване на приходите според счетоводните стандарти.

Управлявайте поръчките за продажби директно в NetSuite CRM. Изготвяйте оферти за продукти, генерирайте поръчки и проследявайте процесите по изпълнението им безпроблемно, без да се налага да превключвате между отделни системи.

Справяйте се с изискванията на големи предприятия с голям обем продажби и сложни процеси на продажби.

Ограничения на Oracle NetSuite CRM

NetSuite CRM е известен с високите си цени, което го прави по-малко подходящ вариант за по-малките фирми или тези с ограничен бюджет.

Богатите функции и опции за персонализиране могат да бъдат прекалено сложни за потребители с ограничени технически познания.

Истинската стойност на NetSuite CRM се крие в интеграцията му с други NetSuite приложения. Ако не използвате по-широкия набор от NetSuite приложения, това предимство на интеграцията става без значение.

Цени на Oracle NetSuite CRM

Свържете се с Oracle за подробности относно цените.

Оценки и рецензии за Oracle NetSuite CRM

G2: Няма отзиви

Capterra: 4. 1/5 (1500+ отзива)

Усъвършенствайте CRM като професионалист с ClickUp

Най-добрият CRM е този, който се вписва в екипа ви и ви помага да сключите повече сделки, просто и ясно.

ClickUp се очертава като силен конкурент за фирми, които търсят лесно за употреба и адаптивно CRM решение. То надхвърля традиционните CRM функционалности, като ви позволява да управлявате задачи, проекти, комуникация и, разбира се, взаимоотношения с клиенти – всичко това в рамките на една платформа.

Освен това, интуитивният интерфейс и разумните цени на ClickUp го правят привлекателна опция за фирми от всякакъв мащаб в Малайзия.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да опитате най-добрия CRM софтуер в Малайзия и да сключите повече сделки!