4 алтернативи и конкуренти на Spotlight Search 2025

Spotlight е вграден инструмент за търсене, който е основен елемент на операционната система Mac от 2005 г. Apple го подобрява постоянно през годините. Към днешна дата той може да решава уравнения, да извършва превръщания на единици и валути и да търси в документи, за разлика от търсенето в Windows.

Въпреки това, тя има няколко недостатъка, които карат потребителите на Mac да искат нещо повече. Ако попадате в тази категория, сте на правилното място.

В този блог ще ви представим най-добрите алтернативи на Spotlight, които са налични днес, и ще ви предоставим цялата необходима информация, за да решите коя от тях е най-подходяща за вас.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Spotlight Search?

Няма определени насоки относно това, какво да търсите в алтернативите на Spotlight, тъй като това зависи от индивидуалните нужди и изисквания. Тук изброяваме няколко конкретни проблема, с които се сблъскват потребителите при търсенето в Spotlight:

Ограничени оператори за търсене и непоследователни резултати: Потърсете алтернативи, които предлагат разширени възможности за търсене с мощни оператори за търсене, като например търсене на метаданни на файлове или по тип файл.

Ограничения при персонализирането : Фокусирайте се върху опции, които предлагат широки възможности за персонализиране. Търсете функции като разширяване на текста, персонализирани действия и усъвършенствани работни процеси, за да адаптирате търсенето според вашите нужди.

Липса на интеграция извън екосистемата на Mac: Опцията трябва да надхвърля търсенето на файлове в Mac. Тя трябва да се интегрира с облачни приложения като Google Docs, да разполага с функции за стартиране на приложения и да може да търси едновременно в интернет.

Липса на ефективно индексиране: Дайте предимство на алтернативи, известни със своята скорост и ефективност, и на такива, които индексират само файловете и папките, които се нуждаят от индексиране.

Не е фокусирана върху продуктивността: Освен по-бързо търсене, потърсете допълнителни функции като управление на историята на клипборда, възможност за изпълнение на системни команди, незабавни резултати от търсенето, по-добър потребителски интерфейс и др.

4-те най-добри алтернативи на Spotlight

Начинът, по който работим, се променя – изкуствен интелект, персонализация и интеграция са думите, които са на мода в момента. За да останете продуктивни, се нуждаете от инструменти, които да ви помогнат да сте в крак с времето. Като имаме това предвид, ето нашите четири най-добри алтернативи на Spotlight!

1. ClickUp

Започнете с ClickUp Използвайте универсалната търсачка на ClickUp и неговия пакет за продуктивност, за да оптимизирате управлението на проектите.

Ако търсите най-добрата алтернатива на Spotlight, за да повишите производителността си и да се приготвите за бъдещето, тогава трябва да опитате ClickUp.

ClickUp е универсален инструмент за продуктивност, който отговаря на всички съвременни нужди в областта на управлението на проекти. Но защо говорим за инструмент за управление на проекти, може да попитате?

Отговорът е двоен: функцията Universal Search на ClickUp, която се захранва от собствения AI инструмент на ClickUp – ClickUp Brain, и заедно те представляват бъдещето на продуктивността.

Нека разгледаме причините. Функцията за търсене в най-новата версия на ClickUp (V3) разбира естествения език. Това променя начина, по който намирате файлове и папки в компютъра си.

Имате ли нужда от маркетинговата презентация, по която работихме заедно с Том миналия месец?

Напишете „намери презентацията за маркетинга с Том от миналия месец“ и търсенето ще изведе името на файла незабавно.

Търсете с адаптивни и персонализирани препоръки с универсалната търсачка на ClickUp

Предимствата на ClickUp надхвърлят възможността да търсите във вашите локални файлове и папки. Търсите запис във вашето приложение за списък със задачи? ClickUp може да се интегрира с над 20 приложения като Google Drive, HubSpot, Confluence, GitHub, Slack и други.

Стартирайте и търсете във всичките си интегрирани приложения от ClickUp

Черешката на тортата е, че можете да стартирате приложения, да намирате файлове, да започвате търсения в интернет и да изпълнявате системни команди чрез универсалната функция за търсене, достъпна от Command Center, вашия десктоп и Global Action Bar.

Започнете универсално търсене от няколко места

Сега нека поговорим за мощната невронна мрежа, която е направила това възможно – ClickUp Brain. Ако трябваше да изберем само една причина, поради която препоръчваме ClickUp като една от най-добрите алтернативи на Spotlight, тя би била именно тази.

Извършвайте множество задачи с няколко кликвания, използвайки ClickUp Brain

Докато Spotlight разчита в голяма степен на технологии като индексиране, импортиране на метаданни и съпоставяне на ключови думи, ClickUp Brain разчита на обработка на естествен език, за да разбере контекста и намерението зад вашите търсения.

ClickUp е удобен инструмент за управление на проекти, ако следвате методологията Agile. Функции като ClickUp Kanban Boards и ClickUp Burndown Chart Templates ще ви помогнат да следите вашите Agile проекти с визуално представяне на вашия работен процес и напредък.

Можете също да използвате AI писателя на ClickUp Brain , за да ви помогне да създадете Agile документи за част от времето.

Освен това, функции като ClickUp Dashboards ви позволяват да създавате множество персонализирани табла като джаджи с функция „плъзгане и пускане”. Те могат да показват всичко – от критични KPI до важни данни за проектите за вас и вашите екипи.

ClickUp ви позволява също да създавате персонализирани формуляри за събиране на информация от клиенти или членове на екипа, като автоматизирате повтарящи се задачи като разпределяне на задачи или изпращане на известия въз основа на попълнени формуляри.

ClickUp предлага няколко функции, като Mind Maps и ClickUp Whiteboards, които правят чудеса при обсъждането на идеи, организирането им и сътрудничеството с екипа, което е от първостепенно значение в днешно време.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Universal Search : Намирайте файлове, стартирайте приложения и извършвайте търсения във всичките си интегрирани приложения.

ClickUp Brain : Използвайте естествен език, за да намирате файлове и документи. Той постоянно се адаптира към вашия стил на работа.

ClickUp AI Knowlege Manager : Получава отговори на вашите въпроси от вашите документи, независимо дали са от вашия компютър или от някоя от свързаните ви приложения.

ClickUp AI Project Manager: Автоматизира повтарящи се задачи, генерира подробни отчети и обобщава документи с няколко кликвания.

Ограничения на ClickUp

Незначителни проблеми с дисплея в определени ситуации

Малко от напредналите потребители твърдят, че мобилното приложение на ClickUp е с по-малко функции в сравнение с версиите за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4. 7/5 (над 2000 отзива)

2. Alfred

Възможност за работа чрез Alfred

Alfred е втората алтернатива на Spotlight, която препоръчваме. Тя предлага много повече от системното търсене, което предлага Spotlight. Ако сте един от онези Mac потребители, които искат едно приложение да прави всичко, от търсене в компютъра до управление на музиката, това е добър избор.

Най-добрите функции на Alfred

Бързо намирайте файлове на вашия компютър или информация в интернет въз основа на историята на сърфиране и вашите критерии за търсене.

Създавайте персонализирани текстови фрагменти, които запазват историята на клипборда ви.

Получете възможност да създавате мощни работни потоци (платено допълнение), които могат да ви помогнат да автоматизирате повтарящи се задачи, да търсите в цялата файлова система на вашия Mac или да изпълнявате сложни действия с няколко натискания на клавиши.

Ограничения на Alfred

Докато основната версия на Alfred е безплатна, за да имате достъп до някои от по-напредналите функции, изброени тук, ще трябва да закупите Powerpack.

Alfred има стръмна крива на обучение, ако искате да извлечете максимума от набора му от функции.

Цени на Alfred

Основен инструмент: Безплатен

Powerpack Единична лицензия: 34 евро

Powerpack Mega Supporter: 59 евро

Оценка и рецензии за Alfred

G2: 4. 5/5 (34 отзива)

Capterra: 2. 8/5 (13 отзива)

3. Raycast

Редактор на код чрез RayCast

Raycast е една от най-добрите алтернативи на Spotlight, ако производителността и бързият достъп до най-често използваните приложения са най-важни за вас. Въпреки че му липсват някои уникални функции, които предлагат другите приложения в този списък, той компенсира това, като предлага повечето от основните си функции безплатно.

Най-добрите функции на Raycast

Намирайте файлове и папки по-бързо, тъй като Raycast е лек, отзивчив и не заема много дисково пространство.

Стартирайте приложения и управлявайте вашия Mac с няколко натискания на клавиши, тъй като поддържа системни команди.

Създайте преки пътища за често използвани фрази или отговори с функцията „текстови фрагменти“, която предлага подобна функционалност като Alfred.

Ограничения на RayCast

Ако използвате Raycast на няколко устройства, ще трябва да преминете към плана Pro.

Очаквайте стръмна крива на обучение с този инструмент.

Безплатната версия не ви предоставя набор от AI функции.

Цени на RayCast

Безплатни

Pro: 10 долара на месец

Team: Безплатно

Team Pro: 15 долара на месец

Оценки и рецензии за RayCast

G2: 4. 6/5 (11 отзива)

Capterra: NA

4. Launchbar

Бързо търсене в интернет чрез Launchbar

LaunchBar беше пуснат на пазара през 2016 г. и оттогава се подобрява постоянно, за да се превърне в мощно средство за търсене на файлове в Mac.

LaunchBar е преди всичко стартиращо приложение, което използва адаптивен алгоритъм за съкращения, който може да намира елементи чрез въвеждане на кратки съкращения на техните имена. То поддържа и директно търсене в Google, Wikipedia и DuckDuckGo.

Най-добрите функции на LaunchBar

Намерете елементи, като въведете кратки съкращения на техните имена (например „SP“ за „Системни настройки“).

Позволява ви да създавате скриптове за вашите действия за максимална персонализация.

Прегледайте допълнителна информация за конкретни файлове, тъй като LaunchBar може дори да разглежда метаданните на файловете.

Ограничения на LaunchBar

Първите няколко търсения отнемат време, за да се покажат всички резултати, тъй като първоначалното индексиране може да бъде изключително бавно.

Цени на LaunchBar

Единична лицензия : 35 евро

Семейна лицензия: 59 евро

Оценка и рецензии за LaunchBar

G2: NA

Capterra: NA

Осигурете бъдещето на вашата продуктивност с ClickUp

Ето ги: четирите най-добри алтернативи на Spotlight. Spotlight се радва на популярност сред потребителите на Mac от години. Но естеството на работата се променя и ако четете това, ясно е, че търсите по-добра алтернатива.

Всяко от изброените тук инструменти се отличава в своята ниша и предлага всичко – от универсални контекстуални търсения до възможност за автоматизиране на задачите ви. Въпреки това, това, което работи най-добре за вас, ще зависи от вашия конкретен опит с недостатъците на Spotlight.

Въпреки това, ако работите с много облачни интеграции и искате нещо повече от по-добра алтернатива на Spotlight по отношение на функционалността на търсенето, тогава ClickUp е правилният избор. Това е повече от просто интелигентен инструмент за търсене; това е мощно средство за продуктивност, което може да подобри работата ви.

Защо да чакате? Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес, за да изпробвате възможностите му от първа ръка.

Често задавани въпроси

1. RayCast по-добра алтернатива ли е на Spotlight?

RayCast предлага функционалност, подобна на Spotlight. Това обаче е по-леко приложение, което е много по-отзивчиво и изисква по-малко ресурси от Spotlight.

2. Има ли еквивалент на Spotlight в Windows?

Най-новата версия на Windows (11) има функция за търсене по подразбиране, подобна на Spotlight, но й липсват някои разширени функции, които Spotlight Search предлага на своите Mac потребители. Ако искате приложение, което може да прави това, което Spotlight Search прави на Mac, и още повече, можете да опитате ClickUp.

3. Alfred по-добра алтернатива на Spotlight ли е?

Безплатната версия на Alfred предлага почти същата функционалност като Spotlight Search. Ако обаче закупите Powerpack, ще получите достъп до много мощни функции, които го правят по-добра алтернатива на Spotlight.

4. RayCast срещу Alfred: Как да избера?

Ако основната ви нужда е по-бързо търсене и достъп до няколко основни функции безплатно, изберете RayCast. Ако сте напреднал потребител на Mac, който се нуждае от много повече функции, като напреднали работни процеси, текстови фрагменти, история на клипборда и други, и не ви пречи да платите малко повече за Powerpack, Alfred е приложението за вас.