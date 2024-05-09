Как да създадете карта на пътуването на служителите

Всяка служител се стреми да дава най-доброто от себе си на работа. Въпреки това, само 41% от служителите днес смятат, че работят оптимално.

Запълването на тази празнина в уменията за изпълнение и отключването на растежа на служителите е отговорност на организацията. Ефективен начин да се постигне това е чрез картографиране на пътуването на екипа с помощта на карта на пътуването на служителите. Когато се направи правилно, това повишава задържането на служителите, увеличава ангажираността им и подобрява цялостното преживяване.

В това ръководство ще разгледаме картирането на пътуването на служителите, включително неговото определение, какви са ползите за вашата организация и как да създадете такава карта в шест лесни стъпки.

Какво е карта на пътя на служителите?

Пътуването на служителите включва всичко, което човек прави, чувства и усвоява от момента, в който види описанието на вашата работа в портал за работа, до момента, в който напусне вашата организация.

Тази рамка, която е любима на HR отдела, позволява на мениджърите да оценят всички аспекти на преживяванията на служителите по време на тяхното пребиваване в организацията.

Картата на пътя на служителите ви позволява да визуализирате опита на всеки служител във вашата компания, от наемането до напускането. Целта е да: Идентифицирайте областите за подобрение в настоящото преживяване на служителите

Създайте възможности за добавяне на стойност към работата на служителите и изградете положително преживяване за служителите.

Събирайте обратна връзка в реално време от служителите за това, което им помага и какво не.

Оценете нивото на удовлетвореност на служителите и предприемете коригиращи действия, за да го подобрите.

Напишете по-точни и подходящи описания на длъжностите

Определете бюджета си и го разпределете в области, които повишават ангажираността на служителите.

Предимства на картирането на пътуването на служителите за служителите и мениджърите

Мотивираните и ангажирани служители са двигателът на успеха на вашата организация. Не можете обаче да успеете да създадете стойност за служителите си, ако не знаете как се справяте в момента или какво е важно за тях. Въведете карти на пътуването на служителите.

Използването на карта на пътуването на служителите носи множество ползи както за служителите, така и за мениджърите.

Как картографирането на опита на служителите помага на служителите

Познанията, извлечени от картата на пътуването на служителите, помагат на организациите да намерят начини за повишаване на удовлетвореността на служителите.

Когато компанията предприеме мерки за преодоляване на пропуските в опита на служителите, те ще започнат да се чувстват по-щастливи на работното си място.

Те ще бъдат по-мотивирани да извършват висококачествена работа.

Как картирането на преживяването на служителите помага на мениджърите

Картата на пътя на служителите е врата към това как се представят вашите служители и какво им пречи да успеят. Мислете за нея като за сбор от преживяванията на вашите служители, изразени по изключително визуален и лесен за разбиране начин.

Визуална карта, като картата на пътуването на служителите, позволява на заинтересованите страни и ръководството да разберат много по-добре преживяването на служителите в организацията. Тя им позволява да разберат какво работи в настоящото преживяване на служителите и какво не.

Мениджърите използват картата на пътуването на служителите, за да подобрят преживяването на всеки служител в компанията и да получат конкурентно предимство в привличането на таланти.

Когато служителите доброволно решат да останат, мениджърите могат да използват времето си за изграждане на резерв от талантливи и високопроизводителни кадри, вместо да се занимават с високата текучество на персонала. Това им помага също да приоритизират ресурсите, бюджета и др. и да изяснят ролите на служителите.

Освен това, благодарение на информацията от картата на пътя на служителите, лидерите и мениджърите могат да намерят начини да проектират работни места и предимства, които да привличат висококвалифицирани таланти и да имат готов резерв от заинтересовани кандидати за своите нужди от наемане на персонал.

5 етапа от пътуването на служителите, които трябва да знаете

Всеки служител преминава през поредица от етапи – от момента, в който кандидатства за работа, до момента, в който напуска. Това пътуване преминава през пет етапа от жизнения цикъл на служителя:

Етап 1: Набиране на персонал

Етапът на набиране на персонал включва всички стъпки, свързани с наемането на служител, включително важни съображения като:

Колко време отнема и колко струва наемането на потенциален кандидат

Процент на приемане на предложения за работа

Качеството на новоназначените служители

Привлекателността на обявите за работа в компанията

Нива на ангажираност на кандидатите по време на интервюто.

Екипите по набиране на персонал често използват HR шаблони, за да подобрят този етап от процеса на наемане.

Изтеглете този шаблон Подобрете разбирането си за видовете персонал, от които се нуждае вашата организация, за да постигне целите си, с този шаблон.

Например, шаблонът за план за набиране на персонал на ClickUp позволява на вашия HR екип да създаде изчерпателен план за набиране на персонал, който:

Визуализира наличността на всеки член на екипа

Улеснява разпределянето на задачите въз основа на наличността

Предоставя изчерпателен преглед на всички членове на екипа и техните умения.

Мениджърите по наемане на персонал могат да използват плана като основа за наемане на служители според техните умения, опит и наличните средства.

🎯Прочетете също: 10 безплатни шаблона за планове за набиране на персонал за специалисти по подбор на кадри

Етап 2: Приемане на нови служители

Етапът на въвеждане в работата се отнася до първите няколко седмици на работа, когато новоназначените служители се запознават с процесите и хората в компанията.

Екипите по човешки ресурси обикновено създават наръчници за служителите, за да помогнат на новоназначените да се адаптират по-бързо и да изяснят своите роли и отговорности. Това може да се направи и с помощта на софтуер за адаптация.

Добре проектиран и внедрен процес на въвеждане на служителите помага на служителите да станат по-продуктивни в своите роли и да изградят дългосрочни връзки с организацията.

Етап 3: Развитие

Етапът на развитие се фокусира върху подпомагането на служителите да развиват своите умения и експертиза с различна скорост.

Това включва преглед на представянето на служителите, за да се измери производителността и резултатите, да се оценят меките умения като работа в екип и да се разберат кариерните амбиции. Това помага на мениджърите да предлагат възможности за разширяване на набора от умения. Също така създава възможности за постепенно напредване, като преход към друга длъжност, повишение и др.

Екипите по човешки ресурси могат да използват различни софтуерни продукти за управление на таланти, за да стимулират инициативи. Някои компании помагат на служителите да повишат квалификацията си или да подобрят работните си резултати чрез програми за обучение, използвайки специализиран софтуер за обучение.

Етап 4: Задържане

Етапът на задържане включва поддържане на производителността на служителите, насърчаване на тяхното развитие и стимулиране на продължителния им принос към успеха на компанията.

На този етап компанията трябва да се увери, че служителите се чувстват свързани с нейната мисия и са мотивирани да дадат най-доброто от себе си.

Организациите прилагат стратегии за задържане на таланти, като например:

Политики за включващ родителски отпуск

Възможности за удължен отпуск и сабатикал

Програми за награди и признание

ESOP и парични стимули за най-добре представящите се служители

Възможност за дистанционна или хибридна работа

Празнуване на годишнини от работа, рождени дни и др.

Етап 5: Напускане

Етапът на напускане се отнася до служителите, които напускат компанията (поради пенсиониране, промени в живота и др. или възможности в други организации). Тук екипът по човешки ресурси провежда изходящи интервюта, за да разбере какво не е било наред с преживяването на служителя и да направи подобрения.

6 стъпки за създаване на карта на пътуването на служителите

Изслушването на вашите служители на всеки етап от тяхното пътуване в рамките на организацията е в основата на една солидна карта на пътуването на служителите. Но откъде да започнете?

Нека разгледаме стъпките за създаване на карта на пътуването на служителите, за да ви помогнем да разберете персонализираните нужди на вашите служители.

Използвайте този списък с 6 стъпки, за да създадете изчерпателна карта, в която са отбелязани важни етапи, ключови моменти и фактори, които са от значение за вашите служители.

Стъпка 1: Определете профила на вашите служители

Първата стъпка в изготвянето на карта на пътуването на служителите е сегментирането на служителите и създаването на профил на служителя. Не основавайте профила на служителите си на подробности като демографски данни. Вместо това сегментирайте служителите въз основа на длъжностните им роли (като индивидуален сътрудник, ръководител на екип и т.н.), групи (като дистанционни или на място служители, нови служители или опитни мениджъри и т.н.), функции (като финанси, маркетинг и т.н.) и нива.

Например, картата на пътуването на служителите на дизайнер на начално ниво ще се различава от тази на маркетинг мениджър на средно ниво.

След като определите профилите на вашите служители, определете кои профили да картографирате първо.

Съвет от професионалист: Когато създавате профила на служителя, не забравяйте да включите вашите служители-защитници и бивши служители, които може да са се върнали в компанията, за да получите по-цялостно разбиране за това, което искат вашите служители и къде вашата организация не е успяла да отговори на техните очаквания.

Стъпка 2: Идентифицирайте точките на контакт

След това трябва да документирате взаимодействията през целия период на работа на служителя във вашата организация – от наемането до напускането. Потърсете мнението на мултифункционални екипи и отдели, за да получите по-пълна обратна връзка.

За да определите подходящите точки на контакт, разгледайте опита на вашата персона през пет ключови етапа и дейностите и интервенциите, които сте въвели за съответния етап:

Набиране на персонал: Обяви за работа, интервюта, обсъждане и финализиране на договори

Въвеждане: Взаимодействия от първия ден до пълната интеграция на служителя в организацията

Развитие: Оценки на представянето, възможности за развиване на умения, обучителни интервенции, възможности за растеж

Задържане: Елементи от работата, които спомагат за ангажираността и удовлетвореността на служителите, например социални придобивки, политика за отпуски, удовлетвореност от работата, признание и др.

Напускане: Интервюта при напускане, когато служителите подават оставка, процесът на напускане

Алтернативно, ако вашата организация има установена система за развитие на ролите, използвайте времето като показател за изчертаване на опита на вашата персона. Използвайте този пример и го променете според вашите нужди:

Ден нула (преди първия ден)

Първи ден

30 дни в

60 дни в

90 дни в

Една година

Две години

Напускане

Стъпка 3: Разберете нуждите на служителите

Третата стъпка изисква да начертаете обратната връзка от служителите и въздействието на всяко взаимодействие върху всеки етап от жизнения цикъл на служителите.

За да направите това, включете всички възможни фактори, които оказват влияние върху преживяването на вашите служители. Избройте процесите на всеки етап, за да сте сигурни, че сте обхванат всички ключови преживявания на служителите.

Да приемем например, че вашият служител е в етап на набиране на персонал. Критичните процеси, които трябва да се прегледат и да се начертаят в картата на преживяването на служителите, включват:

Публикуване на обявата за работа на подходящи платформи като LinkedIn, Glassdoor и др.

Свързване с кандидатите чрез персонализирани имейли или съобщения

Координиране на интервюта с екипа по наемане на персонал

Провеждане на интервюта с персонализиран въпросник

Комуникация с кандидатите относно статуса на тяхната кандидатура

Организиране на виртуални или лични събития за създаване на контакти с потенциални кандидати

Предоставяне на ресурси и ръководства за корпоративната култура и ценности

Предлагане на информация за структурата на екипа и потенциалните кариерни пътища в рамките на организацията

Можете да изготвите карта на пътуването на служителите в различни формати, като списък или времева линия.

Когато обсъждате с служителите, за да разберете техните професионални цели на работното място, използвайте персонализиран, готов за употреба шаблон като шаблона за кариерно развитие на ClickUp.

Изтеглете този шаблон Визуализирайте кариерния път на всеки член на екипа с шаблона за кариерно развитие на ClickUp.

Този шаблон е идеален за:

Създаване на кариерни пътеки, които интегрират личните кариерни амбиции и организационните цели

Демонстриране на възможности за ангажираност, растеж и обучение на служителите

Проследяване на напредъка на всеки служител към професионалните цели за ефективно управление на екипа

Планиране и определяне на S. M. A. R. T етапи за всеки член на екипа

Съвет от професионалист: Използвайте шаблони за кариерна карта, за да идентифицирате възможности за кариерно развитие и да подкрепите служителите си с пътна карта, базирана на важни етапи.

Стъпка 4: Начертайте текущото преживяване на служителите

Изготвянето на карта на преживяванията на служителите включва интегрирането на всички ключови моменти, които са важни за вашите служители. Тук шаблонът за карта на емпатията помага да разберете мисленето на вашите служители.

Картата на пътуването на служителите трябва да бъде възможно най-подробна, като включва критичните ресурси, от които служителите се нуждаят, и всички процеси, които служителите трябва да изпълнят на всеки етап.

Тъй като има толкова много променливи фактори, които трябва да се вземат под внимание, ви е необходим високо визуален инструмент като Mind Maps на ClickUp, за да визуализирате лесно картата на пътуването на служителите:

Направете връзки между нуждите на служителите и процесите с ClickUp Mind Maps

Сътрудничество с служителите, за да се изготви картата и да се актуализира съдържанието с помощта на инструмента за плъзгане и пускане на възли. Изграждане на задачно-базирани или възлово-базирани мисловни карти в зависимост от типа на пътуването на служителите, което искате да изготвите.

Стъпка 5: Идентифицирайте пропуските с обратна връзка от служителите в реално време

Най-добрият начин да идентифицирате пропуските и възможностите за създаване на стойност в настоящото преживяване на вашите служители е да получите актуална информация за целите на вашите служители.

Трябва да познавате професионалните амбиции на вашите служители, за да гарантирате, че тяхното преживяване е гладко и подходящо.

Очертаването на целите на служителите е изключително лесно с ClickUp Goals:

Създавайте персонализирани цели и проследявайте напредъка с едно натискане на бутон

Използвайте тази функция, за да зададете проследими цели по време на пътуването на служителите. Независимо дали създавате OKR, седмични карти за оценка на служителите и т.н., всички ваши цели могат да бъдат дефинирани с ясни срокове и измерими цели. Освен това мениджърите спестяват време благодарение на автоматизирания процес за проследяване на напредъка.

След като сте очертали целите, е време да създадете механизъм за събиране на обратна връзка от служителите на етапи или по време. Срещнете се със служителите там, където се намират, и получете честна и свежа обратна връзка за тяхното пътуване като служители.

Използвайте следните въпроси, за да откриете модел във всеки етап:

Кои етапи имат положителна или отрицателна обратна връзка?

Има ли общи нагласи на различните етапи? Могат ли те да бъдат адресирани своевременно?

Искате ли обратна връзка веднага, вместо да чакате подходящия момент?

Например, ако служител се оплаче от неточни длъжностни характеристики в сравнение с ежедневните му отговорности, можете да промените длъжностните характеристики на етапа на наемане.

Ето списък с инструменти, които можете да използвате, за да събирате обратна връзка от служителите по най-ефективния начин:

Анонимни анкети за въвеждане в работата

NPS проучвания с отворени въпроси за последващи действия

Индивидуални частни интервюта

Годишни проучвания за ангажираността на служителите

Интервюта при напускане

Онлайн отзиви от настоящи или бивши служители на уебсайтове като Indeed, Glassdoor и др.

Виртуални кутии за предложения

Стъпка 6: Приложете промените и измерете успеха

Въз основа на получената обратна връзка е време да приложите обратната връзка на практика. Откъде и как да започнете?

След като разберете обратната връзка и как тя се отразява на преживяването на служителите, ще трябва да определите коя обратна връзка да приложите първо. Ще трябва също да вземете предвид бюджета и ресурсите, необходими за тези промени.

След като приложите промените, преразгледайте пътуванията на служителите си и ги оценявайте периодично, за да се уверите, че отговарят на текущите изисквания на служителите ви. Измерването на успеха на пътуванията на служителите ви е толкова важно, колкото и тяхното създаване.

Използвайте ClickUp Brain, за да ускорите процеса на събиране на информация. Той разполага с три AI-базирани инструмента, които ви помагат да управлявате информацията, свързана със служителите, да автоматизирате задачите, да получавате отговори на въпроси, свързани със служителите, и да създавате персонализирано съдържание за вашия екип – с AI асистент като помощник.

Позволете на ClickUp Brain да пише отговори на имейли и да редактира текстове за вас с няколко кликвания

Ето кратко представяне на трите AI инструмента, с които разполагате:

AI Knowledge Manager: Предоставя ви незабавни, точни и контекстуални отговори за всякаква информация, свързана с вашите служители, събрана в ClickUp, като например какви са настоящите им роли, в какви проекти участват и т.н.

AI Project Manager: Позволява ви да автоматизирате задачите, актуализациите на напредъка и отчетите за състоянието на вашите служители, така че да не се налага да губите време за ръчна работа, като създаване на отчети за производителността на вашите служители, анализиране на данни за степента на изпълнение на задачите и т.н.

AI Writer for Work: Служи и като асистент за писане, който ви помага да усъвършенствате документите, стила на писане, тона и отговорите си; инструментът ви позволява също да създавате таблици, транскрипти и шаблони за вашите служители. Някои често срещани приложения включват проверка за граматически и правописни грешки в проектните брифинги, създаване на имейли за вътрешна комуникация и др.

Използвайте ClickUp Brain, за да създавате ефективни имейли за секунди

Възползвайте се от помощта на изкуствения интелект и внедрете промените по-умно и по-ефективно.

Какво да включите в картата на пътуването на служителите

Ефективната карта на пътуването на служителите има своите задължителни елементи и критерии, които трябва да се спазват. Използвайте тези съвети, за да подобрите качеството на вашата карта на пътуването:

Събирайте и анализирайте обратната връзка от служителите

Включете обратната връзка от служителите, като използвате шаблона за обратна връзка от служителите на ClickUp, за да направите преживяването на служителите по-включващо и справедливо, като същевременно преодолеете разликата между очакванията на служителите.

Изтеглете този шаблон Научете какво мислят служителите за мениджмънта, корпоративната култура, заплатите, бонусите и работната среда с помощта на шаблона за обратна връзка от служителите на ClickUp.

Използвайте този шаблон, за да разберете какво мислят вашите служители за компанията, нейната корпоративна култура, мениджмънта и т.н. Той също така ви помага да събирате значима обратна връзка от служителите и да проследявате настроенията им във времето.

Идеята е да оцените настоящото състояние на вашите служители и да прецените тяхното емоционално състояние на всеки етап от пътя – задача, която може да бъде изпълнена с помощта на универсален инструмент като платформата за управление на човешките ресурси ClickUp:

Опростете наемането, въвеждането в работата и развитието на служителите с платформата за управление на човешките ресурси „всичко в едно“ на ClickUp

Използвайте този софтуер, за да събирате качествена и количествена обратна връзка и да създадете най-доброто преживяване при назначаването на нови служители. Инструментът предлага персонализирани изгледи, за да съгласувате екипа и да създадете централен хъб за важна информация за служителите.

Използвайте гъвкав софтуер за подобряване на картирането на пътуването на служителите

Ключово е да събирате обратна връзка от служителите в подходящия момент. А да очаквате екипът да прави това ръчно е загуба на ценни ресурси и време. Тук е мястото, където използването на гъвкав софтуер като ClickUp за внедряване на гъвкави методологии се отплаща. Ще можете да:

Събирайте обратна връзка от служителите в различни точки на контакт в реално време и получавайте актуална информация за техния опит, когато той се случва.

Проследявайте промените и подобренията, направени въз основа на обратната връзка от служителите, и се уверете, че техните проблеми се решават бързо.

Комбинирайте различни отзиви от екипи, отдели и роли, за да насърчите общо разбиране за това, което работи добре, и да стимулирате сътрудничеството в екипа .

Повторете и адаптирайте процеса на изготвяне на карта на пътуването на служителите и се уверете, че той остава уместен и ефективен .

Включете служителите в процеса на изготвяне на карта на пътуването на служителите и повишете нивото на тяхната ангажираност.

Съвет от професионалист: Интегрирайте програмата си за подобряване на опита на служителите в софтуера си за управление на човешките ресурси и създайте тригери за изпращане на запитвания за обратна връзка, когато даден служител изпълни определени задачи, постигне конкретни резултати и др.

Анализирайте всеки етап от различни гледни точки

Всяка фаза от пътуването на служителите е уникална и изисква задълбочено проучване на различните й компоненти.

Например, ако разглеждате даден етап единствено от гледна точка на служителите, може да пропуснете важни фактори, свързани с преобладаващите бизнес предизвикателства.

Разгледайте следния сценарий: Да предположим, че анализирате етапа „развитие“ от пътуването на служителите. Като се фокусирате изцяло върху преживяването на служителите, може да установите, че са необходими повече възможности за обучение.

Ако обаче вземете предвид и допълнителни фактори, като например последните промени в технологиите и индустриалните стандарти, може да осъзнаете, че липсата на ресурси за обучение се дължи на бюджетни ограничения и остарели материали за обучение – по-проницателна и по-широка перспектива, с която да работи вашият екип.

Оценете крайните си цели и обърнете внимание на хората, които включвате

Включването на различни подходящи роли в оценката ви помага да дефинирате ясно картата на пътуването на служителите. Примери за това са екипът по човешки ресурси, представител на L&D, представители на различни функции, екипът по корпоративни комуникации и мениджърите на първа линия.

Това ще ви помогне да разберете:

Как изглежда идеалната карта на пътуването

Как пътуването на вашите служители ще повлияе на организационните инструменти и системи

Проблемите, които се опитвате да решите

Как да измервате успеха и да го съгласувате с крайните цели на организацията

Какво да избягвате в картата на пътуването на служителите?

Сега нека разгледаме какво да избягваме в картата на пътуването на служителите.

Не се стремете към универсален подход

Няма двама еднакви служители, както и тяхното пътуване в организацията. Всеки служител носи със себе си уникални преживявания, умения и стремежи. Ако не персонализирате пътуването на служителите, за да отговаря на техните индивидуални нужди и цели, няма да можете да постигнете по-висока ангажираност, удовлетвореност и производителност.

Използвайте инструменти като мисловни карти, лепящи се бележки или ClickUp Whiteboards, за да създадете персонализирана карта на пътуването на служителите, която работи:

Сътрудничество с екипа и използване на единствената в света виртуална бяла дъска

ClickUp Whiteboards ви позволява да превърнете идеите на вашия екип в координирани действия от едно централизирано място.

Да имате шаблон е чудесно, но не се страхувайте да го адаптирате към вашите нужди и да създадете персонализирана карта на пътуването на служителите за различни типове служители.

Не забравяйте да преразглеждате картата на пътуването на служителите си с течение на времето

Разбира се, всяка карта на пътуването на служителите изглежда по различен начин за различните сегменти. Тя обаче е постоянно развиваща се структура, която е обречена да се променя с растежа на вашата организация и еволюцията на нуждите на вашите служители. Преглеждайте постоянно картата си и внасяйте промени, които отразяват настоящата реалност.

Създаване на карта на пътуването на служителите: обобщение Определете профила на вашите служители

Идентифицирайте всички точки на контакт, които да измервате

Разберете нуждите на служителите на всеки етап

Начертайте текущото преживяване на служителите от различни гледни точки

Използвайте вътрешна обратна връзка, за да идентифицирате пропуските в преживяването

Персонализирайте и подобрете пътуването на служителите и го преоценявайте на определени интервали от време.

Не забравяйте крайната цел

Тройно въздействие на доброто картографиране на пътуването на служителите

Картата на пътуването на служителите оказва влияние върху организацията по три взаимосвързани начина:

Изгражда работна култура, ориентирана към служителите

Като събирате обратна връзка от служителите и предприемате информирани действия, ще разберете кои са най-важните моменти и как те влияят на преживяването на служителите.

С помощта на стратегически прозрения и данни за ключови показатели като текучество, ангажираност и производителност, вашата работна култура и мисловен процес стават по-ориентирани към служителите.

Подобрява нивата на удовлетвореност на клиентите

Когато вашите служители работят с новооткрито чувство за цел, вашите клиенти ще бъдат по-доволни от по-високото качество на обслужването. С нарастването на удовлетвореността на клиентите, все повече клиенти вероятно ще станат лоялни към вашата марка и ще бъдат дългосрочни защитници на марката.

Повишава мотивацията на работната сила

Картата на пътуването на служителите разкрива скрити аспекти от опита на вашите служители. Тези невидими преживявания се превръщат в възможност да отговорите на нуждите на служителите и дори да ги надминете. С подобряването на опита на служителите, вашите служители ще бъдат по-щастливи и по-мотивирани.

Изградете положително преживяване на служителите от първия ден с ClickUp

Оптимизирането на опита на вашите служители започва с картографиране на пътуването на всеки отделен служител и изслушване на вашите служители на всеки етап. Използването на гъвкав софтуер като ClickUp помага да разберете емоционалните, психическите и кариерните цели на вашите служители. Ще можете да се свържете със служителите в критични моменти и да получите обратна връзка от тях за това, което им харесва и какво не работи.

Познанията, които ще придобиете от картирането на пътя на служителите, ще ви помогнат да подобрите и да овладеете преживяването на служителите. С навременни действия вашата организация може да затвърди солидното си място в съзнанието на служителите и да спечели тяхната лоялност в дългосрочен план.

Използвайте максимално тази ефективна техника за визуализация с ClickUp и създайте значима карта на пътуването на служителите, изпълнена с всички важни моменти. Регистрирайте се сега!

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Как се изготвя карта на преживяванията?

За да начертаете карта на преживяването на служителите, следвайте тези стъпки: