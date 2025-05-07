10 алтернативи на Tempo за проследяване на времето и производителността през 2025 г.

Представете си следния сценарий: сте преценили, че дадена задача ще отнеме един час. Когато обаче сте започнали да работите по нея, сте открили няколко предизвикателства и задачата е отнела около два часа.

В такива ситуации управлението на времето и определянето на краен срок за клиента ви се превръща в предизвикателство. Ето тук на помощ идват инструменти за управление на времето като Tempo.

Софтуерът за отчитане на работното време улеснява записването на отработените часове и ви помага да подобрите личната си продуктивност.

Независимо дали сте самостоятелен фрийлансър или работник с 8-часов работен ден, е от решаващо значение да определите колко време ще отнеме всяка задача. Знаейки колко време отнема да изпълните дадена задача, можете да прецените усилията, които са необходими, и да определите реалистични срокове, което от своя страна ви помага да постигнете по-високи резултати.

Макар Tempo да може да ви помогне в това, времевите таблици на Tempo имат някои ограничения, като например:

Невъзможност да се провери времето, през което служителите не работят

Мобилното приложение няма интуитивни функции и не ви позволява да планирате работните смени на служителите.

Невъзможност да получите подробни отчети за производителността на вашите служители, което е от решаващо значение за управлението на всеки проект.

Ако търсите алтернатива на Tempo, ние сме съставили списък с 10-те най-добри алтернативи.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Tempo Timesheet?

Tempo е инструмент за отчитане на времето, който е част от облачната платформа на Atlassian. Той включва различни услуги, сред които Tempo Planner, Tempo Budgets, Tempo Cost Tracker и Tempo Timesheets.

Въпреки че Tempo е чудесно приложение за отчитане на времето и изпълнение на прости задачи по управление на проекти, някои алтернативи могат да ви помогнат да постигнете още повече. Трябва да намерите алтернатива, която предлага всички основни функции на Tempo и още нещо в допълнение. Някои от ключовите функции, които трябва да търсите в алтернативите на Tempo, са:

Лесно проследяване на времето : Ако работите по няколко проекта, ръчното стартиране и спиране на таймера всеки път, когато преминавате от една задача към друга или от една среща към друга, може да понижи производителността ви. Но с подходящия инструмент за проследяване на времето можете да записвате, управлявате и сумирате времето, което прекарвате по всичките си задачи, без да се налага да го правите ръчно.

Функции за управление на проекти: Уверете се, че избраният от вас инструмент разполага с ефективни функции за управление на проекти, като създаване на задачи, възлагане и управление на зависимости. Тези функции са от решаващо значение за поддържането на организацията в екипа ви и напредъка на проектите.

Функции за сътрудничество: Силният екип е продуктивен, а подходящият инструмент може да насърчи безпроблемното сътрудничество. Това включва мозъчна атака, използване на чат за получаване на бързи отговори, споделяне на файлове или добавяне на бележки, за да помогнете на другите членове на екипа да получат информация за даден проект.

Формули : Уверете се, че инструментът за управление на времето ви позволява бързо да изчислявате и използвате формули за проследяване на времето, включително седмичните отработени часове, приблизителни разходи и др.

Етикети и филтри: Трябва да можете лесно да намирате важни данни, като използвате етикети, бележки или други филтри, които ще ви помогнат да категоризирате времевите записи за вашите проекти и екипи в платформата.

10-те най-добри алтернативи на Tempo

Сега, когато вече знаете какви функции да търсите, нека се запознаем с 10-те най-добри алтернативи на Tempo за проследяване на времето и повишаване на производителността.

1. ClickUp

Опростете отчитането на времето с ClickUp

ClickUp е софтуер за продуктивност „всичко в едно“, който ви помага да консолидирате всичките си дейности в едно приложение. Това включва проследяване на времето, прекарано за дадена задача, управление на времевите разписания, възлагане на задачи и управление на други дейности, свързани с управлението на проекти.

Тези надеждни функции за управление на продукти и възможности за сътрудничество го правят мощна алтернатива на Tempo или Toggl и могат да се използват от екипи от всякакъв размер.

Освен това, функцията за проследяване на времето на проекта ClickUp ви помага да проследявате времето за всяка дейност в проекта. Това ви позволява да задавате точни прогнози, да добавяте бележки и да преглеждате отчети за времето си с подробни данни.

ClickUp Project Time Tracking поддържа множество устройства и разширението за Chrome

Най-добрите функции на ClickUp

Проследявайте времето от всяко устройство, прозорец, приложение или задача с глобалния таймер.

Извършвайте много задачи едновременно и отчитайте времето само за вашата работна дейност, като използвате таймери за стартиране/спиране и автоматично записване на времето.

Създавайте задачи, възлагайте ги на членовете на екипа, задавайте зависимости и проследявайте напредъка визуално с Kanban табла, диаграми на Гант и изгледи на списъци.

Готови за употреба, напълно персонализирани шаблони за анализ на времето , които ще ви помогнат да започнете лесно управлението на проекти и проследяването на времето.

Изтеглете този шаблон Следете напредъка, докато предприемате стъпки за решаване на проблемите.

Организирайте отследяваното време, добавяйте бележки и посочвайте точно за какво сте отделили времето си.

Синхронизирайте времето, отчетено с други инструменти като Toggle, Time Doctor, Everhour, Timely, Harvest, Tempo и други, в ClickUp, за да получите цялостен поглед върху проекта.

Преглеждайте отчетеното време по дни, седмици, месеци и други персонализирани периоди, за да получите подробни времеви разписания за индивидуални задачи, членове на екипа или конкретни проекти.

Ограничения на ClickUp

Има лека крива на обучение, като се има предвид богатият набор от функции, които ClickUp предлага.

Някои изгледи може да не са достъпни на смартфони и други устройства.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. Clockify

чрез Clockify

Clockify е популярен софтуер за отчитане на работното време за малки фирми и екипи. Той ви позволява да управлявате работни графици, да отчитате работното време и да изчислявате часовете по проекти. Дори с безплатния план можете да отчитате работното време на неограничен брой потребители и да генерирате точни отчети, които могат да ви помогнат да изчислите бюджета на проектите и да разберете производителността на всеки член на екипа.

Най-добрите функции на Clockify

Лесно проследявайте времето с таймери за стартиране/спиране на множество устройства и платформи.

Проследявайте времето за неограничен брой потребители и се възползвайте от основните функции за проследяване на времето с безплатния план, което го прави идеален за екипи с ограничен бюджет.

Получете допълнителни функции за управление на проекти, управление на ресурси, проследяване на отработените часове и фактури, като преминете към премиум плановете.

Ограничения на Clockify

Този софтуер е лесен за използване само за малки екипи, но може да се окаже сложен за по-големи предприятия.

Липса на офлайн употреба и периодични сривове, ако го интегрирате с инструменти като Notion и други CRM системи.

По-малко интуитивен интерфейс

Цени на Clockify

Basic : 4,99 $/месец на потребител

Стандартен : 6,99 $/месец на потребител

Pro : 9,99 $/месец на потребител

Enterprise: 14,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Clockify

G2: 4,5/5 (161+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

3. Hubstaff

чрез Hubstaff

Hubstaff е софтуер за цялостно проследяване на времето и управление на персонала за отдалечени екипи и агенции. Той е чудесна алтернатива на Clockify или Tempo, тъй като надхвърля рамките на обикновения софтуер за проследяване на времето и ви помага да управлявате времето, производителността, заплатите и фактурите.

Най-добрите функции на Hubstaff

Проследявайте времето с автоматични таймери, ръчни въвеждания и откриване на неактивно време за точно изчисляване на разходите по проекта и фактуриране.

Управлявайте проекти, възлагайте задачи и проследявайте напредъка с функции като Kanban табла, доказателства за работа (скриншоти) и табели за отчитане на работното време.

Получете изчерпателни функции за наблюдение на служителите, като проследяване на GPS местоположението и автоматизирани инструменти за изчисляване на заплатите, което го прави идеален за управление на екипи от разстояние и в офиса.

Ограничения на Hubstaff

Някои потребители смятат, че интерфейсът е претрупан, особено за по-малки екипи.

Безплатният план има ограничени функции и ограничава броя на потребителите.

Функциите за наблюдение на служителите могат да породят опасения относно поверителността

Цени на Hubstaff

Стартово ниво: 7 USD/месец на работно място

Grow : 9 $/месец на работно място

Екип: 10 $/месец на работно място

Enterprise: 25 $/месец на работно място

Оценки и рецензии за Hubstaff

G2: 4. 3/5 (530+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1450 отзива)

4. TimeCamp

чрез TimeCamp

TimeCamp е инструмент за проследяване на времето и производителността на служителите с безплатен план за фрийлансъри и малки екипи. Безплатният план предлага основни функции, докато платените планове предоставят допълнителни функции за разрастващи се екипи, които се нуждаят от инструменти за отчитане, бюджетиране и фактуриране.

Най-добрите функции на TimeCamp

Лесно проследявайте времето с помощта на таймер с едно кликване, за да започнете и спрете отчитането незабавно.

Задайте ключови думи, за да автоматизирате отчитането на времето и да свържете въвеждането на времето с подходящи задачи или проекти.

Копирайте повтарящи се времеви записи в работния си график за бързо отчитане

Интегрирайте вашите времеви записи с други PM инструменти, за да проследявате ефективно общото време, прекарано по проекта.

Създавайте подробни отчети за времето, за да анализирате рентабилността на проектите, и инструменти за бюджетиране, за да поддържате проектите във финансово състояние.

Ограничения на TimeCamp

Ограничени възможности за персонализиране на отчетите и таблата за управление в сравнение с някои конкуренти

Безплатният план има ограничени функции и ограничава броя на потребителите.

Цени на TimeCamp

Безплатно

Стартово ниво : 3,99 $/месец на потребител

Премиум : 6,99 $/месец на потребител

Ultimate : 10,99 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за TimeCamp

G2: 4,7/5 (над 190 отзива)

Capterra: 4,7/5 (590+отзива)

5. Productboard

чрез Productboard

Productboard е платформа за управление на продукти, идеална за екипи за разработка и SaaS организации. Макар да не е специализиран инструмент за отчитане на времето, той се отличава в управлението на проекти, което го прави ценна опция за екипи, които дават приоритет на оптимизираните работни процеси и визуалната организация.

Той ви позволява да планирате вашите проекти за развитие, да използвате приоритизиране на базата на данни и да проследявате времето, за да оцените усилията и времето за завършване.

Най-добрите функции на Productboard

Организирайте проекти с функции като Kanban табла, пътни карти и мисловни карти. Този визуален подход насърчава ясната комуникация и поддържа всички на една и съща страница.

Приоритизирайте задачите, събирайте обратна връзка от заинтересованите страни и повтаряйте ефективно с функции като претегляне на задачите и коментиране в приложението.

Свързва се безпроблемно с популярни инструменти за дизайн и разработка, като поддържа работния ви процес централизиран и ефективен.

Ограничения на Productboard

Механизмът за фактуриране на индивидуалните планове не е прозрачен и няколко потребители са се оплакали, че приложението автоматично начислява такси на картата без подходящо уведомление.

Цени на Productboard

Essentials : 25 $/месец на създател

Pro: 75 $/месец на създател

Enterprise: Свържете се с нас за персонализирани цени

Оценки и рецензии на Productboard

G2: 4. 3/5 (230+отзива)

Capterra: 4,7/5 (145+ отзива)

6. Harvest

чрез Harvest

Harvest е интуитивен софтуер за отчитане на времето и фактуриране, идеален за свободни професионалисти и агенции. Той ви помага да отчитате времето по проекти, да генерирате незабавни отчети и да управлявате безпроблемно фактурирането и плащанията, което го прави идеален за цялостно управление на проекти.

Най-добрите функции на Harvest

Проследявайте времето с помощта на простото и интуитивно решение за проследяване на времето, което може да се използва на настолен компютър или мобилно приложение и разполага с функции за проследяване на времето офлайн.

Създавайте подробни отчети за времето, за да анализирате рентабилността на проектите и да създавате професионални фактури директно в Harvest.

Управлявайте екипи, разпределяйте проекти, проследявайте напредъка и определяйте бюджети, за да гарантирате, че проектите се развиват по план от финансова гледна точка.

Ограничения на Harvest

Няколко оплаквания относно невъзможността на приложението да се интегрира или синхронизира с други приложения

Сложен потребителски интерфейс, което затруднява използването му от начинаещи потребители

Цени на Harvest

Безплатно

Harvest Pro: 12 долара на месец за работно място

Оценки и рецензии за Harvest

G2 : 4,3/5 (790+отзива)

Capterra: 4,6/5 (570+ отзива)

7. Toggl Track

чрез Toggl Track

Toggl Track е инструмент за проследяване на времето, известен с простия си и лесен за използване потребителски интерфейс. Той позволява на потребителите лесно да проследяват времето, прекарано в различни задачи, и да генерират подробни отчети и анализи за прекараното време, като им помага да идентифицират областите, в които могат да подобрят ефективността и производителността си.

Най-доброто в този инструмент за проследяване на времето е неговата простота и способност да се интегрира с над 100 инструмента, включително GitLab, Notion, Adobe XD и други.

Най-добрите функции на Toggl Track

Проследявайте времето с прости таймери за стартиране/спиране, интеграции с настолни и мобилни приложения и разширения за браузъри за лесно записване на времето.

Лесно създавайте сметки и фактури, използвайки отчетените часове, и ги споделяйте с клиентите си, за да получите навременното си заплащане.

Създавайте подробни отчети, за да анализирате производителността на екипа, да идентифицирате тенденциите във времето и да проследявате напредъка на проектите във времето.

Ограничения на Toggl Track

Бяха докладвани няколко бъга в разширението за настолни компютри.

Невъзможност да се прекъсне сесията по средата, което може да бъде неудобно за някои потребители.

Цени на Toggl

Безплатно

Стартово ниво: 10 USD/месец на потребител

Премиум: 20 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Toggl Track

G2: 4,6/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2200 отзива)

8. Replicon PSA

чрез Replicon PSA

Replicon PSA е софтуер за автоматизация на професионални услуги, разработен от Deltek. Този всеобхватен инструмент елиминира ръчното отчитане на времето, позволявайки на екипите да получат информация в реално време за тяхната продуктивност и разпределение на ресурсите. Това е идеалното решение за големи агенции и предприятия, които управляват сложни проекти с големи изисквания по отношение на ресурсите и фактурирането.

Най-добрите функции на Replicon PSA

Управлявайте сложни проекти с функции като управление на ресурсите, зависимости между задачите, бюджетиране и проследяване на напредъка в реално време.

Проследявайте времето точно с функции като времеви разписания, бюджетиране на проекти и гъвкави опции за фактуриране за различни нужди на клиентите.

Създавайте подробни отчети, за да анализирате рентабилността на проектите, да идентифицирате тенденциите в използването на ресурсите и да вземате решения въз основа на данни.

Ограничения на Replicon PSA

По-стръмна крива на обучение в сравнение с по-опростените инструменти за отчитане на времето

Генерираните отчети могат да имат различни полета за някои страници, което води до ръчно форматиране, преди отчетът да може да бъде споделен за бизнес цели.

Няколко потребители се оплакват, че не могат да видят коментарите към конкретни записи в отчета.

Цени на Replicon PSA

Време и присъствие : 6 $/месец на потребител

Проследяване на времето за проекти : 12 $/месец на потребител

PSA и PPM: 29 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Replicon PSA

G2: 4,3/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

9. Paymo

чрез Paymo

Paymo е платформа за управление на проекти и фактуриране с вградени функции за проследяване на времето. Това позволява на фирмите да проследяват колко време отнема на екипите им дадена дейност, да проследяват фактурираните часове и автоматично да синхронизират данните, за да изготвят фактури за клиентите. Тъй като всичко това се случва на една платформа, е по-лесно да се генерират точни и прозрачни фактури и да се проследява фактурираното и нефактурираното време.

Най-добрите функции на Paymo

Управлявайте проекти, възлагайте задачи, проследявайте напредъка и сътрудничеството с членовете на екипа в централизирана платформа.

Проследявайте времето с таймери за стартиране/спиране, задавайте бюджети за проекти и следете разходите по проектите, за да гарантирате рентабилност.

Създавайте професионални фактури директно в Paymo и приемайте онлайн плащания за безпроблемно фактуриране.

Ограничения на Paymo

Ограничена функционалност за мобилното приложение

Жалби на потребители относно проблеми с фактурирането

Интерфейсът не е интуитивен, а сложният потребителски интерфейс затруднява навигацията в приложението.

Цени на Paymo

Безплатно

Стартово ниво : 9,90 $/месец на потребител

Малък офис : 15,90 $ на месец на потребител

Бизнес: 23,90 $ на месец на потребител

Оценки и рецензии за Paymo

G2 : 4,6/5 (над 550 отзива)

Capterra: 4,7 (над 450 отзива)

10. Time Doctor

чрез Time Doctor

Time Doctor е софтуер за продуктивност и управление на времето, който помага на физически лица и фирми да проследяват как прекарват времето си. Инсталирайте приложението на вашия десктоп или мобилно устройство и то ще работи на заден план, проследявайки времето, прекарано във всяка програма или уебсайт.

Това автоматизирано проследяване на времето улеснява записването на действителното време, прекарано в дадена дейност, като същевременно дава информация за отвличащите фактори, които могат да бъдат преодолени.

Най-добрите функции на Time Doctor

Проследявайте времето с функции като автоматични таймери, мониторинг на уебсайтове и приложения и откриване на неактивно време, за да получите цялостна картина на дейността на екипа.

Задавайте работни графици, проследявайте извънредния труд и насърчавайте концентрираната работа с функции като блокиране на уебсайтове и предупреждения за продуктивност.

Използвайте контрол на достъпа и настройки за разрешения, за да позволите на всеки потребител да задава правила за това кои приложения могат да се използват по време на работното време.

Ограничения на Time Doctor

Няколко оплаквания от потребители за постоянни изскачащи уведомления чрез приложението

Приложението не е лесно за използване и изисква дълго обучение, особено за нови потребители.

Цени на Time Doctor

Basic : 7 $/месец на потребител

Стандартен : 10 $/месец на потребител

Премиум: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Time Doctor

G2: 4. 4/5 (350+отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 500 отзива)

Изберете по-добра алтернатива на Tempo за вашите екипи

Ако се чувствате затруднени поради ограниченията на Tempo или друг софтуер за отчитане на времето, на пазара се предлагат няколко решения за продуктивност и управление на проекти. Нашият списък с 10-те най-добри алтернативи на Tempo ще ви помогне да намерите идеалния вариант за вашия екип.

Функции за управление и проследяване на времето в ClickUp

Но ако все още обмисляте какъв инструмент да използвате, ClickUp е идеалният софтуер за управление на проекти и отчитане на времето. С ClickUp Time Management можете да свършите много повече работа и да останете в крак с целите си за управление на времето.

Той разполага с приложение за настолни компютри, мобилни устройства и браузъра Chrome, което ви позволява да стартирате и спирате отчитането на времето, когато преминавате от една задача към друга, или да добавяте подробности за това как сте прекарали времето си.

Преглеждайте проектите си в изгледи „Календар“, „Гант“, „Времева линия“ или „Работна натовареност“, което ще ви помогне да планирате графиците на проектите си и да управлявате времето си.

Освен това, с готовите за употреба шаблони за отчитане на работното време, можете да увеличите ефективността си и да оптимизирате ежедневните си дейности.

Свържете се с нашия екип или се регистрирайте безплатно, за да постигнете целите си по-бързо и да извлечете максимума от времето си!