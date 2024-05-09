Goodnotes срещу Notability: коя приложение за водене на бележки е най-доброто?

Имали ли сте някога блестяща идея, която сте искали да запишете, преди да загубите нишката на мисълта си, но не сте могли да намерите нищо, на което да я запишете? Всички имаме такива моменти и бихме искали да има бързо и лесно решение за тази ситуация.

Днес имаме щастието да разполагаме с приложения за водене на цифрови бележки, които предлагат незабавни решения за нашите нужди в тази област. Средството за водене на бележки се е променило през годините, но писмените бележки остават съществени за човешкото съществуване и еволюция.

Вземаме бележки по време на срещи, уроци и семинари, както и за генериране на идеи и мозъчна атака. Приложенията за дигитално вземане на бележки ни помагат да поддържаме професионалния и личния си живот в ред и ни правят по-продуктивни с ефективни стратегии за вземане на бележки.

Въпреки това, не всички приложения за дигитални бележки имат еднаква дълбочина или разнообразие от инструменти, които да подобрят вашето преживяване.

Goodnotes и Notability са най-големите конкуренти сред приложенията за водене на бележки на пазара. С впечатляващите си функции, изчистен и интуитивен потребителски интерфейс и отлично управление на документи, е трудно да се определи ясен победител в сблъсъка между Goodnotes и Notability.

Но ще опитаме.

Ние проучваме функционалната стойност на Goodnotes и Notability и правим преглед на техните функции, актуализации и цени, за да ви помогнем да направите най-добрия избор. Прочетете до края, за да откриете всеобхватно средство за водене на бележки, което ще отговори на всички ваши нужди.

Какво е Goodnotes?

Goodnotes е приложение за водене на бележки, което съчетава чара на старомодното писане с удобството на дигиталната платформа.

Интуитивният потребителски интерфейс на Goodnotes позволява на потребителите да правят бележки, да подчертават, да скицират и дори да записват аудио с инструменти за писане, за да могат да създават подробни, контекстуални и добре организирани цифрови бележки.

Благодарение на технологията за оптично разпознаване на символи (OCR), Goodnotes улеснява заснемането на ръчно написани бележки и преобразуването им в текст.

Със сигурност това е спасител за съвременните хора, които си водят бележки, чиито набързо написани ръчно бележки са трудни за разчитане.

Бонус точки тук: ревизиите ще бъдат адаптирани към вашия стил на писане.

Всички тези впечатляващи функции за водене на бележки биха били излишни, ако все още трябваше да търсите термини и фрази ръчно, нали? Мощната лента за търсене на Goodnotes, която поддържа ръчно писане, въвеждане на текст, скици и фрази, се справя с тази излишност.

Характеристики на Goodnotes

Персонализиране

Разширени персонализирани функции – папки, персонализирани теми, шаблони Goodnotes, инструменти за писане и предварителни настройки на инструмента за подчертаване – могат да бъдат персонализирани според цветовете, стила и оформлението.

Инструмент „Елементи“

Най-забележителният инструмент в приложението Goodnotes е инструментът Elements. Всичко, което нарисувате или напишете в бележките си, може да бъде запазено като елемент. След като добавите елемента към колекция в инструмента Elements, можете да го използвате отново в различни бележки.

Създавайте неограничен брой папки и подпапки. Тази структура от вложени папки предлага цялостна организация и по-лесна навигация въз основа на йерархични предпочитания. Навигацията в страничната лента осигурява бърз достъп до любими, отбелязани с маркери страници с бележки и споделени документи.

Комплект за учене

Традиционните функции, като флаш карти или комплекти за учене с интервали от повторения и активно възпроизвеждане, са отлични за студенти и академици. Изберете между въведени бележки, изображения или ръчно написани бележки за оптимално запаметяване.

Пазар

Goodnotes предлага цифрови канцеларски артикули като планиращи дневници, персонализирани шаблони за страници, стикери и редактируеми корици за тетрадки. Някои от тях могат да бъдат изтеглени безплатно, докато други са достъпни само с платен абонамент в Apple App Store.

Откриване на грешки

Goodnotes разпознава математически изрази, елементи и правила, като символи, химични елементи и математически нотации, с помощта на оптично разпознаване на символи (OCR). То открива грешки в набрани и ръчно написани математически уравнения и автоматично ги коригира.

AI поддръжка при писане

AI инструментът на Goodnote за водене на бележки поддържа и подобрява работния процес с вашето съдържание, като проверява за правописни грешки, предлага думи, предлага подсказки за думи и коригира правописни грешки. Тази функция работи и с ръчно написани бележки.

Жестове с писалка

Използвайте интуитивни жестове с писалката и инструменти за ласо, за да пишете без прекъсвания и затруднения. Направили сте грешка докато пишете? Няма нужда да търсите инструмента за изтриване. Просто начертайте кръг около това, което искате да изберете; инструментът за ласо е толкова лесен.

Цени на Goodnotes

Безплатен план

Годишен план (iOS) : 9,99 $

Годишен план (Windows/Android) : 6,99 $

Еднократна покупка: 29,99 $.

Какво е Notability?

Notability е дигитално платно за всички ваши бележки, скици и файлове. Най-новото преработено издание предлага мощна комбинация от отличителни инструменти и опростен процес за създаване на бележки.

Notability е вашето второ мозъчно приложение, ако предпочитате да използвате Apple Pencil, за да рисувате, маркирате документи и да си водите бележки.

Характеристики на Notability

Аудио транскрипции

Преди можехте просто да записвате аудио и да го синхронизирате с ръчно написани бележки. С последната актуализация на Notability получавате достъп до аудио транскрипции, включително текст с времеви отметки на аудио записите.

Преглед на документи

Едновременното преглеждане на документи улеснява сравняването или работата с няколко документа едновременно.

Преиграване на бележки

Ръчно написаните бележки и аудио записите се синхронизират автоматично с Notes replay. Кликването върху дума или изображение автоматично преминава към съответния аудио запис по време на възпроизвеждането.

Галерия Notability

Изтеглете страницата или шаблона за бележки от срещи, или публикувайте свои собствени и се свържете с общността на Notability.

Превърнете мислите си в думи или рисунки с помощта на писалките с фонтан, пунктирана и прекъсната линия. Изберете от 64 персонализирани цвята, които да добавите към бележките си. Маркирайте ключовите моменти с маркер, което улеснява прегледа им в бъдеще. Инструментът „ласо“ ви позволява да променяте стила на съдържанието, да променяте размера на бележките и да ги категоризирате в групи.

Цени на Notability

Безплатен план

Премиум план: 14,99 $/година (варира според региона)

Goodnotes срещу Notability: Сравнение на функциите

Инструментът „Pen“ може да наклони везните в полза на Notability за някои, но инструментът „Element“ на Goodnotes значително улесни процеса на водене на бележки за нас.

В Goodnotes може да не успеете да изтриете лесно някои неща, но приложението компенсира това с OCR технология, която преобразува ръчно написаните бележки в текст. AI инструментът на Goodnotes обобщава бележките, изяснява грубите бележки и допълва изреченията.

С Notability можете да маркирате важни точки, да използвате инструмента „ласо“, за да изтривате лесно текст, и да променяте размера на текста.

Докато Notability печели трофея за инструменти за редактиране, Goodnotes има предимство с възможностите си за писане с изкуствен интелект.

Цени

Безплатният план на Goodnotes предлага размер на импортираните файлове от 5 MB и 3 бележника. Достъпът до функциите за AI писане и водене на бележки обаче е наличен в платените планове.

Notability предлага безплатна версия, която дава достъп до инструмента за писане с плъзгач за ширина на щриха, но не позволява да регулирате чувствителността в безплатния план.

С абонамент за Notability Plus обаче можете да преглеждате споделени, скорошни и маркирани страници с бележки, както и неархивирани бележки и раздели.

Notability Plus предлага допълнителни опции за шаблони и пълна галерия с персонализирани размери на страниците. Цената на плана за абонамент варира в зависимост от региона.

Ако търсите бюджетно приложение за водене на бележки, Goodnotes е добър избор.

Инструмент за търсене

Търсенето на бележки без лента за търсене е като да търсите игла в купа сено. Това е едно от нещата, в които Goodnotes е най-добрата алтернатива на Notability.

Търсачката е достъпна за безплатната версия и платените членства в Goodnotes, докато в Notability е достъпна само ако имате абонамент.

Преглед на документи

Notability позволява на потребителите да разглеждат документи едновременно чрез разделен екран на iPad, за разлика от разглеждането на раздели в Goodnotes.

Макар това да е въпрос на лични предпочитания, преглеждането на няколко документа от един интерфейс намалява необходимостта от превключване между разделите.

Споделяне

Тази функция е трудна за оценяване в дебата Goodnotes срещу Notability.

От една страна, Notability позволява на потребителите да създават линкове с публичен достъп, а всеки, който има достъп до тези линкове, може да вижда споделените бележки. Можете също да криптирате поверителни данни, като създадете бележки, защитени с парола, така че само тези, които имат достъп до документа, да могат да ги виждат.

За съжаление, Notability не поддържа съвместна работа, което го прави неподходящ като приложение за водене на бележки за Mac за големи екипи, които се нуждаят от междуотделно сътрудничество.

От друга страна, Goodnotes позволява на потребителите да споделят бележки и да импортират документи, но само в рамките на Goodnotes. Потребителите могат да споделят връзки, за да сътрудничат, редактират и синхронизират изгледи с колеги, за да улеснят сътрудничеството в реално време.

Въпреки че е ограничена, функцията за сътрудничество в реално време на Goodnotes добавя стойност към сесиите за мозъчна атака на служителите и съвместните проекти.

Изборът между Goodnotes и Notability зависи до голяма степен от вашите предпочитания и неограничения достъп до основни функции, които повишават вашата продуктивност.

Например, тъй като безплатната платформа на Notability не предлага функционалност на лента за търсене, намирането на информация става изключително трудно. Опитът ще бъде като прелистване на хиляди книги, за да намерите точната информация – предизвикателно и отнемащо време.

По същия начин, потребителският интерфейс на Goodnotes, с неговия изглед с раздели и ограничени практики за споделяне, изисква ръчно въвеждане в една предимно автоматизирана система.

Основни разлики Goodnotes Notability Бележниците са организирани като отделни документи и папки. ✅ ❌ Настройки за чувствителност към натиск за Apple Pencil и отхвърляне на дланта ✅ ❌ Инструмент за лазерна показалка ✅ ❌ Режим на представяне ✅ ❌ Скриване на лентата за състояние на iPad ✅ ❌ Флашкарти с интервалирана повторение ✅ ❌ Функции за водене на бележки, задвижвани от изкуствен интелект ✅ ❌ Възможност за промяна на цветовете на папките и персонализиране на шаблоните ✅ ❌ Бележници, организирани по теми и разделители ❌ ✅ Добавяне на GIF файлове и уеб клипове към документи ❌ ✅ Защитени с парола бележки, теми, разделители и експортирани PDF файлове ❌ ✅ Публикувайте бележки в галерията с шаблони на Notability ❌ ✅ Достъп до премиум планиращи, шаблони и стикери ❌ ✅ Теми за приложения ❌ ✅

Goodnotes срещу Notability в Reddit

Освен нашето мнение за „Кое е по-добрият избор между Goodnotes и Notability?“, искахме да чуем и мнението на хората. Прегледахме Reddit, за да видим дали можем да намерим любимото на публиката приложение за водене на бележки между Goodnotes и Notability.

Когато търсите „Goodnotes срещу Notability ” в Reddit, много потребители са съгласни, че Goodnotes има по-добър потребителски интерфейс, система за управление на файлове и разширени функции:

„GoodNotes има по-добро управление на файловете. Потребителският интерфейс изглежда елегантен в тъмен режим и функцията за учебни комплекти. Учебните комплекти направиха Goodnotes много по-добро (независимо от това колко бъгове има Goodnotes, то все пак е добро). Най-хубавото е, че скоро ще добавят преобразуване на математически уравнения!“

Други потребители на Reddit отбелязват, че Notability е по-добрият избор, ако търсите правоъгълно ласо:

„Когато работя по задачите в PDF файлове, които получаваме от нашите професори, правя много екранни снимки на задачите и ги поставям на страниците, където трябва да се работят. GoodNotes, по причини, които не мога да обясня, няма правоъгълно ласо, затова се придържам към Notability, което има стандартната функция на стандартните функции.“

Някои потребители все още се колебаят, опитвайки се да получат най-доброто от двата свята:

„От месеци насам преминавам от едното приложение към другото... Искам да имам потребителския интерфейс на Goodnotes с функциите на Notability, като пунктирани линии, бутони за дублиране, прилепване към решетка и т.н., както и ефективност на батерията.“

Въпреки това, според нас Notability печели сблъсъка.

Оформлението, опциите за запис и лекотата на използване го правят по-добър избор от Goodnotes.

Ако обаче знаете недостатъците на Notability, имаме по-добро решение за вас – ClickUp.

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Goodnotes и Notability

И Goodnotes, и Notability изискват изтегляне на персонализирани шаблони от безплатните или платените опции за шаблони. Търсите перфектния шаблон и го персонализирате според предпочитания от вас стил или указанията на марката, а след това се натъквате на изолирани данни, създадени поради неадекватни функции, като липсата на възможност за сътрудничество.

Търсенето продължава. Досега.

ClickUp е всеобхватна цифрова платформа за продуктивност, която прави работата по-съвместна и осигурява цялостно управление на документи. Тя ви дава достъп до AI, функции за водене на бележки и управление на проекти, като шаблони за бележки от срещи, AI инструменти за бележки от срещи, ClickUp Docs за сътрудничество и ClickUp Notepad от един единствен табло, което й дава предимство пред Goodnotes и Notability.

Нека разберем как ClickUp може да повиши производителността без допълнително ръчно въвеждане на данни.

ClickUp Docs

Използвайте разширените функции на ClickUp Docs, за да създавате документи и уикита, специфични за марката или потребителя. С вложени страници и разнообразни опции за стилизиране, вашата креативност е безгранична.

Организирайте работата си или любимия си проект в подредени страници и ClickUp Docs, които се свързват с цялостния проект.

Използвайте богатите функции за форматиране на ClickUp Docs, за да добавите корични изображения, да експериментирате с различни шрифтове и да редактирате автобиографията си, за да й придадете изтънчен и професионален вид.

Поддържайте организация през целия жизнен цикъл на проекта с бележки за проекта – създайте свои собствени или изберете от готови шаблони като шаблона за бележки за проекта ClickUp, за да спестите време и усилия.

Изтеглете този шаблон Уверете се, че важната информация, свързана с проекта, е документирана ефективно с шаблона ClickUp Project Note.

Ангажирайте множество ключови заинтересовани страни и улеснете съвместното редактиране в реално време с подходящи членове на екипа – чрез маркиране в коментари и възлагане на задачи за действие.

Можете също да преобразувате съществуващо съдържание в Docs в изпълними задачи и да делегирате конкретни секции на съответния екип или отделни заинтересовани страни.

С ClickUp получавате централизиран работен процес, който свързва личния и професионалния ви календар, свързва документи със съответните задачи и присвоява статуси на задачите – всичко това в рамките на редактора.

Освен това можете да изберете кой може да вижда и редактира контролите на вашите споделяеми връзки. Можете да управлявате разрешенията за достъп на екипа, гостите или обществеността.

ClickUp Brain

Представете си, че имате колега, който може да отговори на всички ваши въпроси относно задачите и хората в екипа ви, да импортира документи, да автоматизира задачи и да генерира отчети на момента.

Това е магията на ClickUp Brain – вашият дигитален втори мозък в ClickUp. ClickUp Brain помага на екипите да работят по-умно, а не по-усилено, като елиминира повтарящите се ръчни задачи, поддържа всички на една и съща страница и оптимизира работните процеси.

Погрижете се за повтарящите се и рутинни задачи, докато се концентрирате върху важните неща с ClickUp Brain.

Ако използвате ClickUp Brain като генератор на бележки от срещи, можете да добавите ключови точки от дневния ред, задачи за изпълнение и участници. След това, използвайки обработка на естествен език, той анализира разговора, идентифицира критичните точки и генерира изчерпателни бележки от срещата, за да се гарантира, че нищо не се пропуска и всички са съгласувани по отношение на резултатите и дискусиите.

За лична употреба, ClickUp Brain подобрява качеството на писането ви, прави бележките ви кратки и ви помага да превеждате съдържанието си на френски, японски, испански и други езици.

ClickUp Notepad

Ако през деня си работите с чеклисти, ClickUp Notepad е идеален за документиране на всичко в личния и професионалния ви живот. ClickUp Notepad живее там, където живеете вие.

Създавайте колкото искате бележки в ClickUp Notepad, за да сте в крак с задачите си.

Използвайте бележник, за да запишете списъка с задачи за деня и бележките от срещите или да създадете записи, за да актуализирате статуса на задачите. Създайте списъци с действия в приложението си за дигитален дневник въз основа на приоритетите или крайните срокове, за да можете да определите приоритетите си и да прекарате деня си ефективно.

Добавяйте напомняния и задачи: Записвайте идеите си чрез мобилното приложение ClickUp.

Богатите възможности за форматиране позволяват добавянето на цветове, заглавия, банери и маркери, за да направите организирането на бележките интерактивно и забавно.

Бонус: получавате всички тези функции безплатно, завинаги.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 5 $/член на месец

Бизнес: 12 $/член на месец

Предприятия: свържете се с отдела по продажбите

ClickUp Brain: Налично във всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

ClickUp: Шампионът на всеобхватното цифрово работно пространство

Търсенето ви на по-доброто приложение за водене на бележки между Goodnotes и Notability приключва тук с една чудесна алтернатива – ClickUp.

С ClickUp получавате мащабируем партньор, който ви подготвя за по-бърз успех, защото ClickUp е повече от приложение за водене на бележки и предоставя централен хъб за цялата ви работа.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да се насладите на неговите мощни функции за водене на бележки.