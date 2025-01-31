10 алтернативи на Tallyfy за подобряване на работния ви процес през 2025 г.

Представете си следното: е понеделник сутрин и започвате работа с дълъг списък със задачи, които ви се въртят в главата. Докато се настанявате, забелязвате, че пощенската ви кутия е изненадващо празна, а таблото с проектите на екипа вече е актуализирано.

Не, не е имало промяна за една нощ; това е магията на автоматизацията на работния процес. Докато сте били далеч от бюрото си, инструментите за автоматизация са били заети с планиране на срещи, филтриране на имейли и актуализиране на статуса на проектите.

Автоматизацията на работния процес използва технологии за изпълнение на повтарящи се или отнемащи време задачи без човешка намеса. Тя подобрява производителността на екипа и ускорява бизнес операциите.

Tallyfy е популярен инструмент за управление на бизнес процеси за автоматизация на работния процес. Въпреки това, той не е свободен от проблеми като ограничения при персонализирането, претоварване с известия и проблеми с производителността при сложни процеси.

И така, какъв софтуер да използвате за автоматизиране на бизнес процесите? В тази публикация в блога се обсъждат десетте най-добри алтернативи на Tallyfy за подобряване на работния ви процес.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Tallyfy?

Всяко средство за автоматизация на работния процес има своите предимства и недостатъци, затова трябва да ги познавате, когато избирате едно. Започнете с оценка на определени основни фактори, за да определите кое от тях най-добре отговаря на вашите бизнес изисквания.

Лесно интегриране: Софтуерът за автоматизация на работния процес, който изберете, трябва да се интегрира с вашите съществуващи технологии без техническа помощ, за да избегнете стреса от ръчното управление на данните.

Удобство за ползване: Не искате нещо, което изисква дълго обучение. Трябва да можете бързо да разберете как работи.

Функционалност: Платформата за управление на бизнес процеси разполага ли с всички необходими функции, като управление на документи, автоматизация на задачи, събиране на данни и анализ за дигитална трансформация?

Мащабируемост: Платформата за автоматизация на работния процес трябва да може да се справи с добавения капацитет, когато вашият бизнес се разраства и вашите проекти стават по-големи или по-сложни.

Сигурност: Когато става въпрос за чувствителни фирмени данни, вие се нуждаете от инструмент, който спазва законите за поверителност и сигурност на данните и разполага с надеждни мерки за криптиране, които да предпазват от нарушаване на сигурността на данните.

Отчитане: Трябва да можете да генерирате подробни отчети и анализи за различни ключови показатели, като време за изпълнение на задачите, процент на грешки, спестени разходи и удовлетвореност на клиентите.

10 алтернативи на Tallyfy за подобряване на работния ви процес

1. ClickUp

ClickUp е софтуер за управление на проекти, предназначен да оптимизира вашите процеси и да елиминира отнемащите време, повтарящи се задачи от ежедневния ви график. Интегрирането на вашите работни приложения в една обща среда за сътрудничество в ClickUp ви позволява да автоматизирате работните процеси с интерфейс от типа „плъзгане и пускане”.

Тази платформа разполага със стотици гъвкави функции, включително ClickUp Automations, които ви позволяват да избирате от над 100 предварително създадени техники за автоматизация, за да оптимизирате процесите, рутинните задачи и предаването на проекти за лесна автоматизация и управление на работния процес.

Създайте персонализирана автоматизация въз основа на вашите работни процеси чрез ClickUp Automation.

Независимо дали искате да присвоявате автоматично задачи или коментари, да внедрите ясни SOP в екипа си, да променяте отговорните лица и приоритетите, да задавате динамични крайни срокове или да задействате известия, ClickUp Automations може да го направи.

Шаблонът за работни процеси на ClickUp е специално създаден, за да ви помогне да визуализирате, документирате, проследявате и оптимизирате всички стъпки в процеса или работния поток. Можете да поканите съответните членове на екипа или гости към шаблона, за да започнете да сътрудничите.

Изтеглете този шаблон Оптимизирайте визуализацията на проектите с ясен и кратък преглед на целия работен процес от начало до край.

ClickUp Brain работи като ваш собствен виртуален копирайтър. Той бързо отговаря на съобщения с кратки отговори и създава текстове от нулата в ваш стил. Можете дори да автоматизирате обобщенията на проекти и актуализациите на напредъка и да помолите ClickUp Brain да предоставя отчети за състоянието на проекта и членовете на екипа.

Най-добрите функции на ClickUp

Обсъждайте, добавяйте бележки, файлове и връзки и съберете най-добрите си идеи на едно творческо платно с помощта на ClickUp Whiteboard.

Структурирайте целия си работен процес, започвайки от най-малката задача в работни пространства, папки, списъци и задачи.

Използвайте ClickUp Views , за да визуализирате задачи, проекти и работни процеси по начин, който ви е най-удобен. Те предлагат над 15 опции за персонализиране.

Следете ежедневната си работа и проследявайте напредъка в различни формати с ClickUp Views.

Интегрирайте с над 1000 приложения, включително Calendly, Google Sheets, Dropbox, Slack, Airtable и GitHub.

Използвайте библиотека от тригери и действия, за да персонализирате и изпълните задачите.

Планирайте задачи, следете напредъка на проектите, управлявайте крайните срокове и се справяйте с пречките с ClickUp Gantt Chart View

Настройте действия за автоматизация, от актуализации на статуса до крайни срокове, така че процесът ви да започне точно когато искате.

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI е платена функция.

Не всички функции на ClickUp са налични в момента в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 долара на месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

ClickUp AI: Налично във всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки на клиенти на ClickUp

2. Process Street

чрез Process Street

Process Street е софтуер за автоматизация на работни процеси и списъци за проверка, базиран на изкуствен интелект, който позволява на бизнеса да създава и проследява съществуващи процеси, да сътрудничи с екипи и да проследява задачи.

Една от неговите уникални характеристики е планирането на работните процеси, така че да се изпълняват автоматично редовно или еднократно на определена дата или час.

Process Street може да се използва за различни задачи, от назначаване на служители и проследяване на продажбите до управление на събития.

Най-добрите функции на Process Street

Достъп до централизирано хранилище за съхранение на данни

Записвайте, организирайте и споделяйте SOP и важна информация за екипа с помощта на прост редактор на документи.

Създавайте и персонализирайте формуляри, анкети и тестове, които лесно се интегрират във вашите автоматизирани работни процеси.

Получете обща представа за всички дейности на платформата, като проследявате едновременно състоянието на няколко списъка за проверка.

Ограничения на Process Street

Мобилното приложение на платформата няма версия за Android.

Присвояването на задачи на едно лице в рамките на работния процес е трудоемко; бизнес потребителите трябва да създадат нов работен процес или да присвоят задачи индивидуално.

Цени на Process Street

Стартиращи компании: 100 долара на месец

Про: 1500 долара на месец

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки на клиентите на Process Street

G2: 4. 6/5 (350+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 600 отзива)

3. Coolfire Core

чрез Coolfire Core

Ако търсите гъвкава система за управление на работата с възможност за сътрудничество в реално време, то Coolfire Core е за вас. Тя лесно се адаптира към уникалните нужди на бизнеса, помагайки на вас и вашия екип да знаете какво предстои, какво следва и на какво трябва да обърнете внимание.

Тази алтернатива на Tallyfy дигитализира и автоматизира работата на вътрешни екипи, клиенти, подизпълнители и доставчици, като им предоставя достъп в реално време до техните задачи, поръчки и доставки.

Coolfire Core е надеждна платформа за управление на бизнес процеси за корпоративни и правителствени агенции, от Специалните операции на армията на САЩ до Enterprise Rent-A-Car и American Expediting Company.

Най-добрите функции на Coolfire Core

Организирайте работата си, възлагайте задачи на екипа си и следете напредъка с патентованата технология Sessions.

Координирайте работата вътре и извън екипа си с мобилни приложения за Android и iOS, споделяйте връзки и прикачвайте файлове, за да документирате напредъка си.

Използвайте цифрови формуляри за задачи, които структурират задачите и записват точните подробности, необходими за изпълнението на работата.

Ограничения на Coolfire Core

Честите актуализации на софтуера понякога могат да доведат до появата на незначителни грешки в системата.

Цени на Coolfire Core

Безплатна пробна версия

Цените започват от 450 долара на месец.

Coolfire Core оценки на клиенти

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

4. Microsoft Power Automate

чрез Microsoft Power Automate

Преди известен като Microsoft Flow, Microsoft Power Automate е платформа за автоматизация в облака, която позволява на бизнеса да автоматизира повтарящи се ръчни задачи и процеси на хартия, използвайки интерфейс за работни потоци с функция „плъзгане и пускане” или последователен поток, базиран на правила.

Например, можете да визуализирате даден процес, като създадете диаграма, съдържаща различни стъпки, променливи и цикли, и след това да я възпроизведете в Microsoft Power Automate.

Този инструмент е подходящ както за програмисти, така и за хора без познания по програмиране. За бързо внедряване можете да избирате измежду няколко вградени шаблона за работни процеси, от въвеждане на данни до предварително дефинирани персонализирани отчети.

Microsoft Power Automate се интегрира с други инструменти на Microsoft, като Excel, OneDrive и Teams, за непрекъснат работен процес.

Най-добрите функции на Microsoft Power Automate

Изпращайте известия по имейл на съответните заинтересовани страни, за да бъдат те в течение с последните събития.

Използвайте автоматизирани стари системи с предварително създадени или персонализирани действия на потребителския интерфейс, като използвате Robotic Process Automation (RPA)

Използвайте различни автоматизирани процеси за събиране на данни, като преобразуване на PDF в текст, извличане на текст от изображение или преобразуване на PDF в Word.

Ограничения на Microsoft Power Automate

Стръмна крива на обучение поради липса на ръководства и материали за обучение

Производителността може да намалее при работа с големи масиви от данни, което се отразява на ефективността на системата.

Цени на Microsoft Power Automate

Безплатна пробна версия

Power Automate Premium: 15 долара на потребител на месец

Power Automate Process: 150 долара на месец за бот

Оценки на клиентите за Microsoft Power Automate

G2: 4,5/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4/4 (над 150 отзива)

5. Kissflow

чрез Kissflow

Kissflow е платформа за управление на работния процес, хоствана в облака, която помага на бизнеса да проектира, създава и персонализира работните си процеси, без да пише нито една линия код.

От възстановяване на разходи за пробег и фактуриране на поръчки за покупка до назначаване на служители и разработване на софтуер – с лесния за използване интерфейс на Kissflow можете да редактирате и управлявате работни процеси за всичко.

Можете също така да идентифицирате оперативни пречки с бързо визуално представяне на работните процеси и да автоматизирате тригерни имейли, за да може екипът ви да бъде в крак с задачите и крайните срокове.

Най-добрите функции на Kissflow

Проследявайте ефективно работните процеси и показателите с предварително създадени отчети.

Достъп до предварително проектирани шаблони, така че да не се налага да създавате работните си процеси от нулата.

Възползвайте се от предимствата на лесната интеграция, внедряването на процеси и разработването на приложения за работни потоци без техническа помощ.

Делегирайте задачи с формули, списъци с потребители и таблици и контролирайте кой може да стартира процес и какво може да вижда или редактира на всеки етап.

Ограничения на Kissflow

Обслужването на клиенти може да отговаря бавно, което е проблемно, имайки предвид огромния набор от инструменти на платформата.

Преходът към нова версия включва значително увеличение на цената и досаден процес на миграция.

Цени на Kissflow

Основно: 1500 долара на месец

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки на клиентите на Kissflow

G2: 4. 3/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (55 отзива)

6. Pipefy

чрез Pipefy

Pipefy е инструмент за управление на процеси без кодиране, който помага на екипите по човешки ресурси, финанси, ИТ, обслужване на клиенти и маркетинг да създават, организират и контролират работните си процеси на една платформа.

Оборудвано да се справя с всички видове оперативни сценарии, то ви позволява да създавате работни потоци въз основа на най-добрите практики във вашата индустрия, използвайки инструментите си за картографиране на процесите.

Независимо дали искате да проследявате SLA по-ефективно, да подобрите работата в екип или да предоставите по-добро обслужване на клиентите, Pipefy може да ви предостави необходимите инструменти за изпълнение на вашите задачи.

Най-добрите функции на Pipefy

Възползвайте се от предимствата на интегрирането на ERP системи, бази данни и вертикални решения, съхранявани в частен облак или локални системи.

Създайте персонализирани работни процеси, като дефинирате началната точка, фазите и необходимите интеграции. Използвайте Kanban и Scrum

Централизирайте всички работни процеси от закупуването до плащането – покупки, плащания, одобрения и др. – и се свържете със заинтересованите страни чрез централен хъб.

Ограничения на Pipefy

Липсва възможност за директно отчитане на свързани записи в базата данни, което налага ръчни решения.

Опциите за филтриране на данни са ограничени, което води до прекомерна зависимост от етикетирането.

Цени на Pipefy

Starter: Безплатно

Бизнес: 20 долара на потребител на месец

Enterprise: 34 долара на потребител на месец

Оценки на клиенти на Pipefy

G2: 4. 6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,6 (над 300 рецензии)

7. ProcessPlan

чрез Process Plan

ProcessPlan е динамично облачно решение, базирано на изкуствен интелект, което автоматизира целия цикъл на вашите бизнес процеси чрез инструменти за мониторинг на задачи, брандиране на акаунти, еднократно влизане и планиране.

Технологията за машинно обучение (ML) на ProcessPlan проактивно идентифицира потенциални проблеми, предотвратявайки възникването им, което я прави изключително важна за отдели като счетоводство, управление на проекти и операции.

Обширната библиотека с ресурси предлага примери за работни процеси и шаблони за процеси за стотици бизнес случаи и индустрии.

Най-добрите функции на ProcessPlan

Използвайте обучени роботизирани служители, които да изпълняват административните ви задачи, като изготвяне на отчети, проучвания и попълване на формуляри.

Изпълнявайте възложените задачи чрез имейл, чат и други програми на трети страни; не се изисква влизане в профил.

Разпределяйте и възлагайте задачи автоматично на подходящите хора в подходящото време, когато се изпълнява работният процес.

Управлявайте корпоративните си данни по сигурен начин, заедно с процесите и работните потоци, с вградена база от знания.

Ограничения на ProcessPlan

Автоматизираните действия могат да бъдат объркващи и може да не работят с всички избрани полета, което изисква проби и грешки.

Може да стане неотзивчив при обширно кодиране и няма функции за автоматично запазване, което затруднява управлението на сложната автоматизация.

Цени на ProcessPlan

Humans: 29 долара на месец на потребител

Роботи: Допълнителен модул с персонализирана цена

Оценки на клиенти на ProcessPlan

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Next Matter

чрез Next Matter

Next Matter е платформа за управление на бизнес процеси за средни и големи компании, които искат да интегрират автоматизация на процесите за критично важни задачи в своите системи, включително CRM функционалности.

Един от типичните примери за автоматизация на бизнес процесите е персонализирането и обработката на сложни работни потоци с обширен контрол на разрешенията, което подобрява прозрачността на процесите и ефективността на бизнеса.

Независимо дали сте бързоразвиваща се финтех компания или следващият гигант в електронната търговия, Next Matter е изключително полезен, тъй като се интегрира с Microsoft Office и предоставя подробни отчети и анализи за по-добро вземане на решения и проследяване на ефективността.

Най-добрите функции на Next Matter

Интегрирайте настоящата си технология с персонализирано REST API.

Персонализирайте работните процеси, за да ги стартирате, спирате или прекратявате въз основа на определени събития.

Възлагайте единични или множество стъпки от процеса на външни сътрудници, освен обичайното възлагане на задачи на екипи.

Ограничения на Next Matter

По-големите процеси в системата изпитват значително забавяне при зареждането.

Интеграциите са сложни, с оскъдни материали за обучение, а поддръжката се влияе от разликите в часовите зони, което води до забавяния.

Цени на Next Matter

Създайте свои собствени работни процеси: 180 долара на месец за всеки работен процес

NextMatter създава работни процеси за вас: 300 долара на месец за всеки работен процес

Персонализирани цени

Оценки на клиентите на Next Matter

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. VisualCron

чрез VisualCron

VisualCron е инструмент за автоматизация и интеграция на работния процес за Windows, предназначен да помогне на бизнеса да автоматизира ръчните процеси, като обработка на данни, планиране на задачи, одит и др.

То ви позволява да използвате интегриран планировчик на задачи, за да създавате задачи, да ги възлагате на екипа си и да генерирате отчети за преглед на производителността. Можете също да сортирате локални или отдалечени файлове, като прилагате филтри въз основа на папки, размер на файла, дата и съдържание.

Най-добрите функции на VisualCron

Плъзгайте, кликайте и създавайте с помощта на интуитивен и лесен за научаване интерфейс.

Свържете се локално или дистанционно през интернет, за да контролирате VisualCron Server.

Използвайте стандартните протоколи за прехвърляне на файлове и изпълнение на скриптове на различни платформи, като SFTP, SCP и HTTP.

Използвайте API-то му, за да интегрирате системата с няколко платформи на трети страни, като SAP, OneDrive, SharePoint и Slack.

Ограничения на VisualCron

Стръмна крива на обучение поради огромния брой задачи и променливи комбинации

Задължителната покупка на план за поддръжка за прехвърляне на лицензи, дори между сървъри, е обект на критики.

Цени на VisualCron

1-сървърна лицензия (Basic): 229 $ на месец

1-сървърна лицензия (Pro): 249 долара на месец

Лиценз за сайт (Pro): 1249 долара на месец

Лиценз за страна (Pro): 1599 долара на месец

Световна лицензия (Pro): 1999 долара на месец

Оценки на клиентите на VisualCron

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. ProcessMaker

чрез ProcessMaker

ProcessMaker е инструмент за автоматизация на работния процес (BPA) с ниско ниво на кодиране за автоматизиране и внедряване на работни процеси в предприятията с цел оптимизиране на разпределението на ресурсите за задачи от критично значение.

Той е най-подходящ за собственици на средни предприятия, ИТ лидери, архитекти на предприятия и софтуерни инженери. Можете да събирате информация от неструктурирани данни с автоматизирано извличане и класифициране на данни.

Можете също така лесно да създадете свои собствени, като използвате готови шаблони от Process Modeler или софтуера за дизайн на работни процеси ProcessMaker. Той се интегрира с много инструменти, включително Typeform, Salesforce, SAP, DocuSign, Microsoft Dynamics 365 и др.

Най-добрите функции на ProcessMaker

Създавайте електронни разписки, писма, потвърждения, фактури и договори, необходими за управлението на всеки бизнес, с Document Builder.

Създавайте процеси и скриптове и ги превеждайте на различни езици за минути.

Достъп до данни, тъй като ви предоставя офлайн достъп. Синхронизирайте ги по-късно, след като се свържете с интернет.

Осигурете бъдещето на вашите технологии чрез интегриране с основни системи, разбиване на данни и приложни силози.

Ограничения на ProcessMaker

За практическото му използване са необходими програмистки умения, особено в PHP и JavaScript, което го прави по-малко подходящ за разработка от крайни потребители.

Новите версии могат да въведат бъгове и да изключат системата без предварително уведомление.

Цени на ProcessMaker

Платформа: Персонализирано ценообразуване

Предимство: Персонализирани цени

Enterprise+: Персонализирано ценообразуване

Оценки на клиентите на ProcessMaker

G2: 4. 3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

Подобрете работния си процес с най-добрата платформа за управление на бизнес процеси

Проучете и преценете как всяка алтернатива на Tallyfy може да подобри работния ви процес и да направи екипа ви още по-продуктивен. Подходящият софтуер за автоматизация на бизнес процесите ви помага да вземате уверени, подкрепени с данни решения за вашите бизнес приложения и управление на работния процес.

ClickUp е най-добрата алтернатива на Tallyfy, която помага на вас и вашия екип да се съсредоточите върху сътрудничеството и креативността, вместо да се занимавате с административни задачи.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да започнете.