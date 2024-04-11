Лидерство ESTJ: ключови характеристики и стратегии за успех

Марта Стюарт е писателка и бизнесдама.

Мишел Обама е адвокат, автор и бивша първа дама на Съединените щати.

Д-р Лаура Шлесингер е американска радиоводеща и авторка.

Какво общо имат тези хора с толкова различни пътища и кариери? И тримата са невероятни лидери с отличен стил на управление и решителна и дисциплинирана работа.

И всичко се свежда до техния тип личност – ESTJ (екстравертност, сензорност, мислене и преценяване). ESTJ са родени лидери и съставляват 17% от лидерите в света – най-високият процент сред всички 16 типа личност.

Независимо дали сте ESTJ или просто искате да разберете и подобрите своите лидерски умения, този блог ще ви даде необходимите знания, за да станете по-добър лидер.

Разбиране на лидерството ESTJ

ESTJ означава екстравертност, сензорност, мислене и преценяване. Хората с ESTJ личност са логични, уверени, спазват правилата и са лидери, които поемат отговорност. Фондацията „Майърс-Бригс“ определя ESTJ по следния начин:

„Практичен, реалистичен, трезвомислещ. Решителен, бързо пристъпва към изпълнение на решенията. Организира проекти и хора, за да свърши работата и се фокусира върху постигането на резултати по най-ефективния начин. Грижи се за рутинните детайли. Има ясен набор от логични стандарти, систематично ги следва и иска и другите да правят същото. Решителен в изпълнението на плановете си.“

За да разберем по-добре ESTJ, трябва да разберем MBTI.

Индикаторът за тип на Майърс-Бригс (MBTI) е сред най-популярните инструменти за оценка на личността. Той класифицира хората в 16 различни типа личности (ESTJ е един от типовете личности) въз основа на следното:

Екстравертност срещу интровертност

Сетивност срещу интуиция

Мислене срещу чувстване

Съждение срещу възприятие

Хората с ESTJ личност често са ангажирани в общества, асоциации, клубове и компании като лидери. Като лидери, те са фокусирани върху задачите, транзакционни и надзорни. Те знаят как трябва да работят нещата и са готови да направят всичко, за да се уверят, че това се случва. Те ценят реда, организацията и структурата над всичко.

Личността ESTJ

Личностният тип ESTJ има четири характеристики: екстравертност, сензитивност, мислене и преценяване. Нека ги разберем:

Екстравертност: Те са общителни и обичат да бъдат в центъра на вниманието. Харесват динамичната среда и работят върху най-добрите идеи заедно с другите.

Сензитивност: Те се фокусират върху реалността и обръщат внимание на конкретни факти и практични идеи.

Мислене: Те са уравновесени, ценят справедливостта над всичко и вземат решения логично.

Съждение: Те спазват правилата и сроковете, дават подробни инструкции и изготвят подробни планове.

ESTJ са изключително надеждни и работливи. Те зачитат правилата и авторитета и предпочитат да завършват работата си навреме. Ето и някои други характеристики на хората с личностния тип ESTJ. Те:

Давайте точни и подробни инструкции

Обединете общностите и семействата, като разберете кое е правилно и кое не е.

Приемете нагласата на ментор

Създавайте и следвайте плановете си усърдно

Бъдете упорити, дори в стресови ситуации, и мотивирайте и вдъхновявайте екипите си.

Привързан към традициите, законите и стандартите

Очаквайте от другите да спазват същите принципи като вас

Рядко питайте за задачите, които трябва да изпълнят

Придава значение на поддържането на статуквото

Считан за упорит и непреклонен, понякога

Предвидим, практичен, отдаден, откровен и честен

Предпочитате да поемате предизвикателни проекти

Въпреки че всички тези характеристики са от съществено значение за хората с личностни типове ESTJ, не всеки притежава всички тях. Някои може да имат само няколко от тези характеристики. По същия начин, хората с тези характеристики може да имат и някои противоположни черти.

Лидерски характеристики на ESTJ

Благодарение на всички горепосочени характеристики, хората с ESTJ личност са добри лидери. Тяхната ангажираност към спазването на правилата и уважението към авторитета им помага да се отличат в надзорни и управленски позиции.

Тяхната инициативност, самоувереност, решителност и убеждения ги правят лидери, които не се страхуват да правят правилните неща и да гарантират справедливост.

Като лидери от типа ESTJ, те гарантират, че стандартите винаги се спазват, очакванията са ясни и крайният продукт отговаря на изискванията. Те също така следват изключително детайлно ориентиран стил на работа.

Въпреки това, тези характеристики могат да ги направят и негъвкави и строги, тъй като поставят изключително високи стандарти за себе си и за всички около тях.

Определяне на визия и цели

В основата на лидерството ESTJ лежи силно чувство за визия и цел. Лидерите ESTJ са вещи в изразяването на ясна визия за своите екипи и организации, като помагат на другите да постигнат общи цели и задачи.

С дълбоко разбиране за мисията и ценностите на своята организация, те осигуряват солидна насока и имат ясна визия. Тази визия обикновено се определя с ясни, конкретни и малки стъпки. Те изясняват своите изисквания и очаквания.

Изтеглете този шаблон Разделете големите и сложни цели на малки, управляеми стъпки с шаблона SMART Goals на ClickUp.

ESTJ използват наличните ресурси при поставянето на цели, включително софтуер за стратегическо планиране и шаблони като шаблони за поставяне на цели и производителност, за да намалят загубата на време и да повишат ефективността.

Въпреки това, те може да срещнат трудности при мотивирането на екипа и персонала си. Причината за това е, че те поставят малки и конкретни цели, които често не отразяват цялостната картина.

Свързване с другите

Лидерите ESTJ са силно ориентирани към задачите и организирани. Те вярват в спазването на сроковете и изпълнението на задачите навреме. Те също така искат всички задачи да бъдат изпълнени с високи стандарти и ще извикат членовете на екипа, ако работата им не отговаря на изискванията.

Поддържайте организация, улеснявайте сътрудничеството в екипа и управлявайте сложни проекти с Kanban Board на ClickUp

Те вярват в насърчаването на отворена и прозрачна комуникация и дават приоритет на ясен и последователен стил. Това им помага да създадат автентични връзки с членовете на екипа и заинтересованите страни.

Въпреки това, прямият подход може да накара лидерите ESTJ да изглеждат контролиращи и властни за някои чувствителни членове на екипа. Ето защо е от съществено значение да се използват стратегии и съвети за управление на екипа, за да се гарантира, че всички потенциални проблеми се разрешават незабавно.

Развиване на лидерски умения

Макар че хората с ESTJ личност вече притежават много силни лидерски умения, има специфични умения, които трябва да развият. Те включват:

Споделяне на общи цели

Докато ESTJ ценят по-малките, управляеми задачи и цели, много хора ценят точно обратното. Познаването на по-голямата и крайна визия им помага да дадат най-доброто от себе си на работа.

Ето защо е от съществено значение да споделяте „защо“, когато споделяте „какво“. Информирането на екипа как дадена задача допринася за постигането на по-голямата визия ги мотивира да дадат най-доброто от себе си.

Осигуряване на адекватно подкрепление и похвала

Научете се да хвалите екипа и да предлагате положително подкрепление, за да мотивирате членовете му. Изключително важно е да им благодарите за упоритата работа и да признавате тяхната отдаденост.

Ако не знаете откъде да започнете, ето един полезен съвет от скорошна статия в Forbes: „Трябва да похвалявате процеса, който води до резултати. Ако има ясни критерии, можете да похвалявате хората по-продуктивно. ”

Разберете обстоятелствата на другите

Лидерите ESTJ са склонни да съдят. Затова, ако някой не отговаря на техните стандарти, те могат да бъдат прекалено критични. Въпреки това, е от решаващо значение да се разберат обстоятелствата и да се потърси повече информация, преди да се формира мнение. Това ще им помогне да се свържат по-добре с екипа си.

Силни и слаби страни на лидера ESTJ

Както всеки друг тип личност, лидерите ESTJ също имат както силни, така и слаби страни. Разбирането им помага да се подобри лидерството и да се преодолеят предизвикателствата.

Силни страни на лидерския стил ESTJ

Някои от силните страни на лидерството ESTJ включват:

Ефективност

ESTJ са родени лидери, ангажирани с оптимизирането на процесите и постигането на максимална ефективност и ефикасност. Те са отлични в рационализирането на операциите, идентифицирането на неефективностите и внедряването на стратегически решения за повишаване на производителността.

Организираното им мислене им позволява да създават добре дефинирани работни процеси, гарантиращи безпроблемно изпълнение на задачите и постигане на целите в срок. Освен това, те знаят как да приоритизират задачите и да вземат решения между спешни и важни отговорности, което им позволява да разпределят ресурсите разумно.

Точност

Точността е отличителен белег на лидерството ESTJ. Тя отразява ангажимента на ESTJ да вземат добре информирани и прецизни решения. Те се отличават в събирането и анализирането на релевантна информация. Вземането на решения се основава на събраните данни, което намалява вероятността от грешки.

Тяхната отдаденост на задълбочеността и отказът да правят компромиси с качеството на решенията спомагат за изграждането на доверие сред членовете на екипа и заинтересованите страни.

Посвещение

Да дават 100% от себе си във всичко, което правят, е толкова естествено за ESTJ, колкото дишането. Независимо дали изграждат мултифункционален екип или се справят с предизвикателствата, те са непоколебимо ангажирани с постигането на оптимални резултати.

Хората могат да разчитат на тях да поддържат визията и правилата на организацията и да помагат на другите да правят същото. Те вдъхновяват култура на упорита работа, постоянство и непрекъснато усъвършенстване.

Честност

ESTJ работят с твърд морален компас и почтеност. Те уважават авторитета и следват заповедите до буквата. Винаги съобразяват действията си с ценностите си и поддържат последователност между думите и делата си.

Това помага да се гарантира, че организацията и екипът имат чувство на уважение и отговорност един към друг.

Силна воля

ESTJ имат силна воля и способност да преследват целта си безкомпромисно. Те не се отказват от убежденията си без ясни доказателства. Показват решителност пред предизвикателствата и ги преодоляват с убеденост.

Директен и честен

Лидерите ESTJ ценят фактите и доказателствата повече от абстрактните идеи. Затова те считат данните за изключително важни. Стилът им на общуване също е директен и честен, което гарантира липса на двусмислие.

Тази прямота спомага за създаването на среда, в която процъфтяват отвореността и честността. Като лидери, те дават конструктивна обратна връзка и комуникират очакванията си.

Организатори

С вродения си талант за организиране, лидерите ENTJ се стремят да направят своето обкръжение възможно най-подредено и структурирано. Те се отличават в създаването на добре дефинирани системи и процеси, от планирането на проекти до координацията на екипа.

Те създават ред, като установяват ясни роли и правила и разпределят задачите справедливо. Организираният подход помага за ефективното изпълнение на задачите, ефективното използване на ресурсите и постигането на точни цели.

Слаби страни

Макар че горните силни страни правят ESTJ фантастични лидери, те могат да представляват сериозни предизвикателства, ако не се работи върху тях. Някои от тях включват:

Негъвкав

ESTJ са хора, които спазват правилата и са отдадени на традиционния начин на работа. Това може да ги направи твърди и негъвкави. Затова, когато някой предложи по-добри или иновативни методи, те може да имат затруднения да ги приемат.

Тази строгост може да повлияе на способността им да бъдат креативни и отворени, тъй като те могат да смятат, че опитването на нещо ново и недоказано може да застраши тяхната надеждност.

Перфекционизъм

Стремежът на ESTJ към съвършенство води и до склонност към перфекционизъм. Това обаче може да доведе до повишен стрес, потенциално изчерпване и нежелание да делегирате задачи.

Постигането на баланс между поддържането на високи стандарти и признаването на необходимостта от гъвкавост е от съществено значение за създаването на здравословна работна среда.

Съдителски

Лидерите ESTJ се ръководят от силно изразени ценности и убеждения. Често обаче забравят, че техните убеждения не са задължително и убежденията на екипа им. Поради това може да съдят хората, които избират неконвенционални и новаторски начини за постигане на резултати.

В дългосрочен план това може да се отрази на морала и сътрудничеството в екипа. Ето защо е от решаващо значение да бъдете отворени към различни мнения и методи.

Съпротива срещу промените

Друго значително предизвикателство за лидерите ESTJ е съпротивата срещу промените. Те предпочитат стабилността и установените рутинни дейности пред новите обстоятелства. Това обаче може да доведе до стагнация и да намали производителността.

За да преодолеят това предизвикателство, те трябва да се съсредоточат върху развиването на нагласа за адаптивност, да разберат ползите от промените и да бъдат гъвкави в своите лидерски стратегии.

Неудобство при изразяване на емоции

Лидерите ESTJ често се чувстват некомфортно да изразяват и да се справят с емоциите, тъй като дават приоритет на логиката и обективността. Това може да ги накара да изглеждат сурови и безразлични. Ниският EQ също създава недоразумения и ги кара да вярват, че изразяването на емоции е слабост.

От решаващо значение е да развиете комуникационни умения, за да се справите с емоционалните проблеми в екипа и да насърчите култура, която цени рационалността и емоционалното изразяване.

Как да преодолеете предизвикателствата и да приложите стратегии за лидерство

Преодоляването на предизвикателствата става по-лесно с подходящите инструменти, стратегически план и устойчиво отношение. Макар че можете да се справите с много от тях с някои промени в поведението, за другите са ви необходими инструменти за управление на проекти като ClickUp.

ClickUp е един от най-добрите инструменти за управление на проекти. ClickUp ви помага да останете продуктивни, да управлявате множество проекти, да проследявате напредъка и да постигате целите си навреме – всичко това на една единствена платформа.

Ето някои стратегии за лидерство, които могат да ви помогнат да овладеете лидерството ESTJ:

Определете визията

Определянето и комуникирането на визията е от съществено значение за подобряване на сътрудничеството и мотивацията в екипа. Използвайте ClickUp Goals, за да разделите задачите според приоритетите.

Задавайте и организирайте цели с лесни за използване папки в ClickUp Goals

Той им позволява да поставят измерими и постижими цели, да автоматизират проследяването на напредъка и да спазват графика, като ги съпоставят с визията. Функцията им позволява да споделят целите с членовете на екипа си и съответните заинтересовани страни. Освен това, те могат да задават задачи на дневна, седмична, месечна и тримесечна база.

ESTJ съставляват приблизително 9% от населението. Така че на работното място те могат да работят с колеги ESTJ, но също така и с хора с други типове личност.

ESTJ са склонни да отхвърлят гледните точки на другите хора, ако смятат, че те са по-малко ефективни и некомпетентни. В дългосрочен план това поражда недоразумения и недоволство. Ето защо етичността и разбирането на другите гледни точки и стилове на мислене са от решаващо значение.

Осъзнайте, че хората мислят и действат по различни начини. И в повечето случаи тези възгледи си заслужават да бъдат разбрани и изслушани.

Комуникирайте с екипа си

Това е продължение на предходната точка. Здравословната комуникация е от решаващо значение за успеха на екипа. Макар че честната и пряма комуникация е силна страна на ESTJ, за да се свържат с екипа си, те се нуждаят от нещо повече.

Свържете се с членовете на екипа си, използвайки чат прозореца на ClickUp

Тук ClickUp for Teams може да ви помогне. Лидерите ESTJ могат да ускорят своите проекти, да използват автоматизация за повишаване на ефективността и да планират и приоритизират ефективно.

Те могат да споделят актуална информация и да си сътрудничат безпроблемно с екипа си, използвайки чат прозореца на ClickUp. Освен това, могат да използват бялата дъска на ClickUp, за да провеждат сесии за мозъчна атака с екипа си и да разберат тяхната гледна точка.

Поставете реалистични очаквания

Лидерите ESTJ поддържат високи стандарти по отношение на качеството на работата. Те поставят амбициозни цели за себе си и своите колеги. Макар този метод да изглежда като отличен начин за осигуряване на качествена работа, той също така води до разочарование.

Това се отразява и на способността им да делегират задачи. Важно е да се помни, че не всеки може да работи на едно и също ниво. На някои хора им отнема повече време да усвоят дадена умение, докато на други – по-малко.

Като направят крачка назад и осъзнаят това, те могат да се справят по-добре и да бъдат по-търпеливи с другите.

Бъдете отворени към иновациите

Иновациите са единствената константа в света – задължително е да сме отворени към промените. Макар ESTJ да се борят с промените, развиването на нагласа за адаптивност може да им помогне. Използването на инструменти като ClickUp Brain също може да им помогне да приемат иновациите.

ClickUp Brain, първият изкуствен интелект, който свързва вашите проекти, документи, хора и знания на компанията, може да ви помогне да подобрите иновациите и производителността.

Създайте уникално съдържание и получите по-добра представа за натовареността на вашия екип

Той насърчава иновациите чрез създаване на уникално съдържание, определяне на следващите стъпки за всеки проект и предоставяне на контекстуални отговори.

Можете да използвате и шаблони като шаблона за управление на иновативни идеи на ClickUp. Шаблонът помага да управлявате множество нови идеи, да ги организирате и да ги проследявате в реално време.

Развийте умения за разрешаване на конфликти

ESTJ имат затруднения да изразяват емоции и да разбират другите. Това често води до конфликти, когато работят в колективна среда. За да се справят с този проблем, те могат да развият умения за разрешаване на конфликти с малко практика.

Приемете емоциите и разберете, че те играят важна роля в нашия живот. Развиването на емоционална интелигентност, насърчаването на отворена комуникация за чувствата и признаването на важността на емпатията им позволява да създадат балансиран стил на лидерство.

Тези умения могат да им помогнат да демонстрират солидарност с другите и да постигнат баланс между емоциите и логиката.

Баланс между работата и благосъстоянието

Най-голямата сила и слабост на ESTJ е тяхната непоколебима отдаденост на съвършенството. Макар че това може да им помогне да успеят, то може да се превърне и в причина да пренебрегнат своето благополучие.

Ефективното управление на времето, поставянето на реалистични очаквания за работата и даването на приоритет на грижата за себе си са от решаващо значение за поддържането на здравословен баланс между работата и личния живот. Лидерите ESTJ могат също да подобрят своите лидерски умения, като признаят важността на личното благополучие.

Делегирайте ефективно

Много хора с личностния тип ESTJ се борят с делегирането. Те вярват, че ако могат да направят нещо, трябва да го направят. Въпреки това, ако правят всичко сами, това може да им попречи да успеят.

Тяхното желание да постигнат съвършенство може да ги възпрепятства да делегират, но това е наложително. Използването на усъвършенстван инструмент като ClickUp Tasks за организиране и сътрудничество по проекти гарантира, че делегирането е приоритет. Присвоявайте коментари като задачи за действие, визуализирайте работата си в различни изгледи, следете редовните задачи и още много други с Tasks.

Проверете напредъка си и крайните срокове в ClickUp

ClickUp предлага и над 15 персонализирани изгледа, които потребителите могат да адаптират според своите предпочитания. Това позволява по-добра видимост на силните страни и напредъка на екипа им, като им помага да делегират задачите по-ефективно.

Използвайте силата на лидерството ESTJ с ClickUp

Лидерите ESTJ са отдадени на ефективността, точността и почтеността. Те вярват в реда, структурата и традициите. Разбирането на лидерския стил ESTJ им помага да оползотворят тези силни страни и да се откроят в професионален план.

Не забравяйте обаче, че типовете личност по MBTI не са абсолютни. Можете да имате и други характеристики и аспекти на личността си, освен тези, описани в теста.

Използването на инструменти като ClickUp оптимизира вашите стратегии, рационализира процесите и гарантира, че вашият екип работи ефективно.

Проверете сами, като се регистрирате безплатно!

Често задавани въпроси

Какво представлява лидерският тип ESTJ?

Типът ESTJ е един от 16-те типа личност, идентифицирани от MBTI. Той означава екстравертност, сензорност, мислене и преценяване. Общите черти на лидерския тип ESTJ включват общителност, практичност, логично вземане на решения и предпочитание към структурата.

Какво е специалното при ESTJ?

ESTJ са известни със своите силни организационни умения, ефективност и стремеж към съвършенство. Те са родени лидери благодарение на способността си да поставят ясни цели, да вземат логични решения и да бъдат надеждни.

Какви са слабите страни на ESTJ?

ESTJ често са перфекционисти, критични и съпротивителни към промените. Те може да изпитват затруднения при изразяването на емоции.