10 алтернативи на Pictory за създаване на AI видеоклипове през 2025 г.

AI инструментите са проникнали в почти всяка сфера днес, а творческият свят не е изключение. Може да се каже, че AI се е утвърдила като незаменима в тази област.

Генеративният AI е повлиял и на традиционното видеопроизводство. От софтуер за създаване на видео до онлайн инструменти за редактиране на видео, които усъвършенстват начина, по който изглеждате на екрана, изкуственият интелект може да ви помогне да създавате видеоклипове с професионално качество. Създателите и маркетолозите на съдържание могат да публикуват висококачествено съдържание за половината от времето с платформа за създаване на видео.

Тези инструменти могат много – някои ви помагат да създадете персонализирани аватари с помощта на AI, други могат да генерират впечатляващи видеоклипове само с кратки команди, а трети се фокусират върху усъвършенстването на видеоклиповете чрез премахване на фона и други подобни.

Pictory е едно от тези инструменти, което се превърна в любимо сред създателите по целия свят. Въпреки това, потребителите търсят алтернативи поради ограничените му функции за автоматизация и тромавия интерфейс.

Ако сте един от тях, този блог е за вас.

Съставихме списък с 10-те най-добри алтернативи на Pictory, които можете да разгледате. Представяме основните функции, предимства и недостатъци, както и ценовите планове, за да ви помогнем да изберете идеалната платформа за вашата марка.

Какво трябва да търсите в алтернативата на Pictory?

Преди да направите своя избор, има няколко функции, които трябва да имате предвид, когато търсите алтернативи на Pictory.

Лесен за използване интерфейс: Добре проектираният интерфейс и функциите за плъзгане и пускане опростяват творческия процес. Освен това, потърсете ясна навигация и кратка крива на обучение.

Широка гама от опции за персонализиране: Изберете алтернативи на Pictory, които ви позволяват да замествате ресурси и предлагат разнообразие от Изберете алтернативи на Pictory, които ви позволяват да замествате ресурси и предлагат разнообразие от шаблони за сценарии , теми, шрифтове, цветове, музикални ресурси и преходи, за да можете лесно да създавате персонализирани видеоклипове.

Различни стилове и типове видеоклипове: Изберете своя AI видео създател въз основа на конкретния стил, от който се нуждаете, независимо дали става дума за анимационни видеоклипове, инфографики, маркетингови видеоклипове или реклами в социалните медии.

AI и автоматизация: Идеалната алтернатива на Pictory трябва да може да автоматизира процеса на създаване на видеоклипове с предложения и разказване на текст в реч. Освен това, уверете се, че AI ресурсите са точни и подходящи.

Обширна медийна библиотека и ресурси: Изберете алтернативи на Pictory с обширна медийна библиотека, която включва премиум стокови изображения, филми, аудио записи и графики. Проверете също така за опцията за качване на вашите медийни файлове за по-голяма визуална атрактивност.

Възможности за редактиране на видео: Уверете се, че избраните алтернативи на Pictory предлагат функции за редактиране като подрязване, изрязване, добавяне на текстови наслагвания и прилагане на филтри за по-атрактивни видеоклипове.

Опции за експортиране и споделяне: Лесните опции за споделяне, които поддържат различни формати и резолюции за съвместимост, са от решаващо значение. Затова потърсете интеграция със социалните медии и функции за директно споделяне, които да ви помогнат да достигнете до целевата си аудитория.

10-те най-добри алтернативи на Pictory през 2024 г.

Сега, когато вече знаете на какви функции да обърнете внимание, нека разгледаме 10-те най-добри алтернативи на Pictory.

1. Lumen5

чрез Lumen5

Lumen5 е лесна за използване алтернатива на Pictory и е интелигентен инструмент за създаване на видеоклипове, който използва AI, за да превърне дълги блогове или статии в интересни видеоклипове, независимо дали са за образование, новини, забавление или видео маркетинг.

Създаден специално за малки фирми с ограничен бюджет за редактиране, този AI инструмент е отличен за екипи, които не разполагат с напреднали умения за работа с видео, но все пак искат да създават професионално изглеждащи видеоклипове.

Lumen5 е проектиран да бъде лесен за използване с редактиране чрез плъзгане и пускане, шаблони и възможност за автоматично превръщане на блогове и RSS емисии във видеоклипове. Освен това предлага интересни функции като качване на бранд китове, множество работни пространства и персонализирани цветове, шрифтове и водни знаци.

Макар да не е най-добрият избор за големи творчески екипи, които работят заедно, той е солиден вариант за индивидуални потребители, самостоятелни предприемачи и фрийлансъри, които управляват съдържание за няколко марки.

Най-добрите функции на Lumen5

Обобщете съдържанието на блога във видеоклипове с едно кликване

Конвертирайте публикации или скриптове във видео с AI Voiceover или записания си глас.

Създайте последователна марка, като качите шрифтове, цветове и лого, за да създадете персонализиран комплект за марката.

Персонализирайте видеоклиповете, използвайки вградената медийна библиотека за снимки, видеоклипове, аудио и AI Voiceover.

Ограничения на Lumen5

Видеоклипове с резолюция 1080p са достъпни само в по-скъпите планове.

Някои потребители намират потребителския интерфейс за объркващ, а оформлението на видеоклиповете за остаряло.

Цени на Lumen5

Безплатно

Базов пакет: 29 $/месец

Стартово ниво: 79 $/месец

Професионална версия: 199 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Lumen5

G2: 4,5/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 130 рецензии)

2. Fliki

чрез Fliki

Fliki е лесна за използване софтуерна платформа за създаване на видеоклипове, подкасти и аудиокниги чрез преобразуване на текст в аудио файлове и видеоклипове. Тя е сред най-достъпните алтернативи на Pictory за потребители без напреднали технически умения.

Потребителите постоянно аплодират реалистичния и добре синхронизиран звук, който го отличава от другите AI видео генератори. Освен това, колекцията му от над 1000 гласа на 75 езика предоставя разнообразни опции за разказ.

Една от най-забележителните характеристики на Fliki е щедрият безплатен план, който предлага пет минути безплатно видео на месец. Той предоставя достъп до основни инструменти за генериране на съдържание от текст към видео, многоезични гласове, различни диалектни опции и обширна библиотека с изображения, видеоклипове и музикални клипове.

Най-добрите функции на Fliki

Използвайте клониране на глас, за да включите естествения си глас във видеоклипове, генерирани от изкуствен интелект.

Достъп до богат набор от медии (интегрирани с Pixabay) и шаблони за създаване на разнообразно съдържание.

Използвайте туитове, блог публикации и PowerPoint презентации като AI подсказки.

Приложете инструмента за разнообразни случаи на употреба, вариращи от YouTube видеоклипове до преобразуване на блогове.

Подобрете разказването на истории, като използвате разнообразни гласови стилове и емоции.

Ограничения на Fliki

Липсва прозрачно използване на кредити

Ограничени функции за редактиране на видео

Цени на Fliki

Безплатно

Стандартен: 28 $/месец на потребител

Премиум: 88 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Fliki

G2: 4,8/5 (над 120 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 240 рецензии)

3. Synthesia

чрез Synthesia

Друг генеративен AI продукт, Synthesia, се отличава с над 140 AI аватара, като позволява на потребителите да избират от библиотеката или дори да създават свои собствени.

Той се отличава с преобразуването на текстови скриптове във видеоклипове с аудио на различни езици и гласове. Потребителите могат да персонализират фонове и цветове на бранда, да добавят музика и да вмъкват маркери за прости анимации.

Той има много приложения, от обучение до продажби и видео маркетинг. Популярността на Synthesia се дължи на неговата простота, богати функции, естествено звучащи AI аватари и инструменти за сътрудничество. Щом черновият вариант на видеото е готов, създателите могат лесно да го споделят с други, да получат обратна връзка на платформата и след това да вградят или изтеглят видеото.

Най-добрите функции на Synthesia

Превърнете текста си в увлекателни видеоклипове за минути

Достъп до разнообразие от естествено звучащи AI гласове на над 120 езика

Публикувайте и споделяйте видеоклипове лесно с генериран линк за споделяне.

Създавайте персонализирани AI аватари за видео проекти, обучителни материали и др.

Създавайте сценарии за видеоклипове с помощта на AI асистента за сценарии

Запишете екрана си за видеоклипове с инструкции и обучения

Добавете субтитри на няколко езика и съгласувайте анимациите с аудио съдържанието.

Ограничения на Synthesia

Редактирането на видеоклипове и добавянето на надписи отнема много време.

Броят на сцените, които можете да добавите към всеки видеоклип, зависи от ценовия ви план.

Цени на Synthesia

Стартово ниво: 22 $/месец (фактурира се ежегодно)

Създател: 67 $/месец (фактурира се ежегодно)

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Synthesia

G2: 4,7/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 110 рецензии)

4. Descript

чрез Descript

Descript е уникален софтуер за онлайн редактиране на видеоклипове, базиран на изкуствен интелект, който ви позволява да редактирате видеоклиповете си точно както бихте редактирали документ.

Функцията за автоматично преписване означава, че всяка промяна, която направите в текста, като изтриване, преместване или копиране, се превежда директно във вашето видео. Тя е идеална за създатели на съдържание, които търсят цялостно решение за редактиране.

Това е като редактиране на Word документ—качете медия или запишете аудио, получите незабавен транскрипт и след това редактирайте медийните си клипове, като промените текста.

Можете да създадете реалистичен глас зад кадър въз основа на вашия глас с AI гласове. Освен това, Green Screen автоматично разпознава фона на вашето видео, позволявайки ви да го промените на каквото пожелаете.

Най-добрите функции на Descript

Генерирайте транскрипти автоматично с точност до 95%.

Редактирайте аудио и видео с помощта на текстови команди за редактиране

Префокусирайте погледа си с функцията „Очен контакт“, която е особено полезна при четене от сценарий.

Премахнете излишните думи и мъртвото време с едно кликване

Ограничения на Descript

Потребителският интерфейс не е интуитивен

Подсказките често се интерпретират неправилно.

Цени на Descript

Безплатно

Създател: 15 $/месец на потребител

Про: 30 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Descript

G2: 4,6/5 (390+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 160 рецензии)

5. Steve. ai

Steve. ai е мощен инструмент за създаване на видеоклипове, задвижван от изкуствен интелект, който предлага опции за живи и анимирани видеоклипове. Той включва различни архивни кадри, герои и аудио записи, което ви позволява да персонализирате оформлението на текста, да регулирате продължителността на сцените и да използвате цветни шаблони.

Създаден за бизнес потребители, маркетинг екипи и преподаватели, Steve. ai гарантира лесно и удобно използване. Независимо дали сте блогър, който преработва съдържание, или начинаещ в създаването на видеоклипове, Steve. ai разполага с функция за преобразуване на блог в видео, която разширява обхвата на вашата аудитория.

Можете също да добавите музика, звукови ефекти и текст, за да приспособите видеоклиповете си към конкретни нужди.

Най-добрите функции на Steve. ai

Създавайте първокласни анимирани и живи видеоклипове с AI

Спестете време с автоматично генерирани скриптове за вашите видеоклипове.

Подобрете вашите видеоклипове, като включите анимиран новинар.

Създавайте по-инклузивно съдържание, използвайки AI герои, които представят различни възрасти, етноси и професии.

Ограничения на Steve. ai

Ограничени шаблони

Липсва директен бутон за споделяне

Цени на Steve. ai

Безплатно

Основен: 20 $/месец

Стартово ниво: 60 $/месец

Про: 80 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Steve. ai

G2: 4,7/5 (над 20 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. RunwayML

чрез RunwayML

Runway, друга любима алтернатива на Pictory, използва „магически инструменти“ на изкуствения интелект за създаване на видеоклипове, изображения, 3D анимации и подобряване на аудиото, и всичко това на много по-ниска цена от проектите, ръководени от хора.

Той предлага над 30 специални AI функции за създаване на видеоклипове, а най-новите му Gen-2 функции ви позволяват да създавате иновативни видеоклипове от текст и/или изображения.

Можете също да добавите аудио, като качите отделен файл и лесно го синхронизирате с видеото си. Runway работи както на настолни, така и на мобилни устройства.

Най-добрите функции на Runway

Създавайте или подобрявайте медийни файлове с помощта на функции за преобразуване на текст във видео и видео във видео.

Може да се използва както от големи корпорации, така и от самостоятелни артисти.

Персонализирайте Runway, като обучите своя AI модел да съответства на стила на вашата марка и указанията за темата.

Ограничения на Runway

Без AI аватари

Цени на Runway

Основно: Безплатно

Стандартен: 15 $/месец на потребител

Про: 35 $/месец на потребител

Неограничен: 95 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии на Runway

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Няма налични отзиви

7. DeepReel

чрез DeepReel

Представете си, че клонирате себе си, за да създавате персонализирани видеоклипове в голям мащаб.

С DeepReel можете да напишете сценария си и да гледате как вашият аватар го произнася с вашия глас, като платформата е достъпна на над 30 езика. Това я прави идеалното място за създаване на персонализирани връзки с клиенти и потенциални клиенти, което прави вашата марка по-забележима.

Мащабирайте процеса на създаване на видео съдържание, докато увеличавате производителността на продажбите, като ангажирате индивидуалните клиенти. Можете също да персонализирате имейлите и целевите страници с вашите бранд активи.

Най-добрите функции на DeepReel

Създавайте видеоклипове с аудио от текст

Подобрете вашите видеоклипове с AI аватари за студийно качество.

Импортирайте видеоклипове, като свържете своя Canva акаунт.

Стартирайте персонализирани видео кампании, за да достигнете ефективно до вашата аудитория.

Ограничения на DeepReel

Липсват специални мобилни и настолни приложения

Цени на DeepReel

Стартово ниво: 5 $/месец

Създател: 19 $/месец

Creator plus: 39 $/месец

Про: 99 $/месец

Бизнес: 199 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за DeepReel

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

8. Hour One

чрез Hour One

Hour One се отличава сред алтернативите на Pictory с лесния си за използване интерфейс и глобална съвместимост. Платформата позволява създаването на AI видеоклипове на над 100 езика, с 200 гласа с реалистични акценти и произношение.

Освен многоезичните си възможности, Hour One предлага уникални функции като 3D шаблони за проекти и AI Wizard инструменти. Тези инструменти, задвижвани от ChatGPT, помагат на потребителите да създават по-интелигентни видеоклипове, скриптове и преводи в голям мащаб.

Платформата за самообслужване за редактиране на видеоклипове на Hour One, Reals, е минималистична и лесна за използване, като поставя силен акцент върху сценариите. Тя разполага с над 30 AI аватара, предлагащи разказ на 19 езика, което позволява на потребителите бързо да създават висококачествени видеоклипове от текстови сценарии.

Най-добрите функции на Hour One

Създавайте увлекателни видеоклипове с AI аватари на различни езици

Генерирайте изображения от текст във видеоредактора

Създавайте видеоклипове, използвайки 2D и 3D видео шаблони или дори прости AI подсказки.

Използвайте бранд кит и брандирани интро/аутро за последователен бранд вид.

Ограничения на Hour One

Ограничен брой шаблони

Аватарите не са реалистични

Цени за Hour One

Безплатно

Lite: 30 $/месец

Бизнес: 112 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Hour One

G2: 4,5/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Pipio

чрез Pipio

Pipio е лесна алтернатива на Pictory, която ви позволява да създавате професионални AI видеоклипове, като просто пишете, кликвате и плъзгате елементи на екрана.

С над 100 виртуални говорители, които могат да бъдат персонализирани, Pipio е подходящ за различни цели като маркетинг, продажби и обучение. Тези AI аватари говорят на над 40 езика с различни акценти, предлагайки гъвкаво решение за вашите видео нужди.

Предпочитан от режисьори, маркетинг специалисти, предприемачи и други, Pipio създава професионално изглеждащи видеоклипове с персонализиран външен вид, глас и език.

Най-добрите функции на Pipio

Персонализирайте разнообразна гама от цифрови аватари за вашите видеоклипове.

Създавайте висококачествени видеоклипове директно от вашия сценарий

Персонализирайте видеото си с предпочитания от вас глас, визуални ефекти и др.

Ограничения на Pipio

Качеството на видеото не е толкова високо, колкото при останалите в този списък.

Цени на Pipio

Премиум: 25 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Pipio

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Veed

чрез Veed

Veed е любима платформа сред създателите на съдържание за социални медии. Тя е лесна за използване онлайн платформа, предназначена за начинаещи и професионалисти, които искат бързо да създават и редактират видеоклипове.

Редакторът с функция „плъзгане и пускане”, съчетан с функции като автоматично субтитриране, запис на екрана и телепромптер, улеснява създаването на видеоклипове с помощта на генеративна AI технология.

Персонализирайте текста, шрифтовете, цветовете и музиката, за да създадете уникални видеоклипове, и избирайте от различни теми, за да предадете конкретни послания. Платформата опростява транскрибирането на видеоклипове—просто качите видеоклипа си, кликнете върху „Автоматично транскрибиране“ и изтеглете транскрипта.

Най-добрите функции на Veed

Опростете редактирането с интуитивна времева линия и инструменти с едно кликване.

Спестете време, като използвате генератора на AI видео скриптове, за да структурирате наратива на вашето видео.

Добавете субтитри или транскрибирайте аудио в текст незабавно

Подобрете видеоклиповете си, като включите безвъзмездни медийни материали

Преобразувайте текст в глас без усилие с персонализиран аватар

Ограничения на Veed

Платформата е твърде бавна, особено за видеоклипове с продължителност над 10 минути.

Ограничени възможности за персонализиране

Цени на Veed

Безплатно

Базов пакет: 290,67 $ на месец на потребител

Про: 599 $/месец на потребител

Бизнес: 1500 долара/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Veed

G2: 4,6/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 3. 4/5 (40+ рецензии)

За разлика от алтернативите на Pictory, които се фокусират върху създаването на професионални видеоклипове с помощта на изкуствен интелект, платформите за продуктивност за управление на видео проекти, като ClickUp, предлагат много по-широк набор от инструменти, базирани на изкуствен интелект. Тези инструменти опростяват творческия ви работен процес, подобряват сътрудничеството и увеличават продуктивността.

Започнете с ClickUp Разгледайте ClickUp, за да управлявате проектите си с помощта на изкуствен интелект, над 15 изгледа и автоматизация на задачите.

ClickUp е софтуер за управление на проекти, който представлява централизиран център за продуктивност, обединяващ цялата ви работа. С гъвкави функции за управление на проекти и задачи, библиотека с шаблони и над 1000 интеграции, ClickUp е платформата, към която екипите могат да се обърнат, за да оптимизират своите видео проекти и задачи в едно единно работно пространство за сътрудничество.

Използвайте ClickUp Brain, за да се погрижите за всички свои задачи, свързани с изкуствения интелект, от писане до административна работа.

ClickUp Brain, с AI Knowledge Manager, AI Project Manager и AI Writer for Work, предлага контекстуална информация и спестява време за по-висока продуктивност.

Използвайте AI-базирания асистент за писане, за да генерирате идеи за видеоклипове, конспекти и сценарии за секунди. Той може да коригира правописа и граматиката, дори да превежда текста ви на няколко езика и да го променя според вашите желания – независимо дали искате да бъде по-дълъг, по-къс, по-увлекателен или по-опростен.

ClickUp предлага и инструменти за съвместно мозъчно буряне, като ClickUp Whiteboards, които помагат на вас и вашия творчески екип да генерирате идеи за видеоклипове и да създавате сюжетни линии.

Използвайте ClickUp Brain, за да превърнете параграфите в блогове в увлекателни надписи/подсказки за вашите видеоклипове.

Използвайте ClickUp Docs като съвместно работно пространство, за да запазвате идеи за сценарии, източници на вдъхновение, творчески брифинги и др. Можете също да го използвате, за да споделяте видеоклипове с екипа си и заинтересованите страни за коментари и проверка.

Ако имате затруднения с проследяването на множество творчески проекти, имаме точно това, от което се нуждаете. С ClickUp Tasks можете да организирате и проследявате всичките си проекти с свързаните с тях задачи, да задавате приоритети, да ги разпределяте на съответните им собственици, да добавяте коментари и напомняния и дори да автоматизирате повтарящи се задачи. Можете да проследявате напредъка чрез различни изгледи, като изглед на табло в стил Kanban, изглед на диаграма на Гант или изглед на времева линия.

За дизайнерски и творчески екипи ClickUp предлага обширна библиотека с подбрани шаблони за изграждане на работни процеси, които отразяват вашите идеални процеси, насърчавайки ефективността и креативността.

Специално за видео продукция, ClickUp предлага този шаблон за видео продукция, който ще ви помогне да стартирате вашите видео проекти. Използвайте го, за да организирате и проследявате вашите видео проекти по тип, статус, крайни срокове и др.

Изтеглете този шаблон Планирайте, управлявайте и персонализирайте вашите видеоклипове с шаблона за видео продукция на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Достъп до над 100 вградени подсказки в ClickUp Brain за прецизни резултати още при първия ви опит за създаване на съдържание с помощта на AI.

Създавайте скриптове, видео конспекти и идеи за истории, генерирани от изкуствен интелект, за секунди.

Преодолейте езиковите бариери с помощта на функцията „Превод“ и предоставяйте почти перфектни преводи на 12 езика.

Споделете вашите сценарии и видеоклипове със заинтересованите страни за коментари и проверка в рамките на платформата.

Събирайте идеи за сюжети и сценарии заедно с екипа си, използвайки ClickUp Whiteboards.

Ефективно проследявайте всичките си различни творчески проекти, графици, зависимости и т.н., като използвате ClickUp Tasks с персонализирани полета и статуси.

Свържете се без усилие чрез над 1000 интеграции с водещи работни инструменти.

Разгледайте непрекъснато разширяващата се библиотека с шаблони с предварително създадени и персонализирани ресурси, за да стартирате всеки процес в ClickUp.

Ограничения на ClickUp

В началото има крива на обучение, тъй като се предлагат многобройни функции.

Мобилното приложение не предлага всички налични изгледи.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9300 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

Създавайте видеоклипове с подходящата AI платформа

Подходящата AI платформа може да се превърне във вашия най-надежден партньор в създаването на видеоклипове. Изборът на идеалния инструмент от нашия списък с алтернативи на Pictory обаче е само първата стъпка.

Макар че тези алтернативи предлагат фантастични функции за създаване на видеоклипове, вие се нуждаете и от инструмент за управление на творческите си работни процеси и съдържание.

Тук на помощ идва ClickUp с арсенала си от функции за управление на проекти и задачи.

С ClickUp можете да оптимизирате процеса на производство на видеоклипове, да си сътрудничите с екипа си и да се уверите, че проектите ви вървят по план от начало до край. Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и променете начина, по който работите по видеопроектите си!