Най-добрите подкасти за инженерство за технологични професионалисти през 2025 г.

Ако днес работите в областта на технологиите или инженерството, знаете колко важно е за вас непрекъснатото учене. Процесите и технологиите се променят и подобряват постоянно, и ако искате да останете актуални, трябва да сте в крак с всички нови разработки и тенденции във вашата област.

Технологичните общности са ефективни източници на знания, но е малко вероятно да получите структурирана подкрепа от такива платформи. Повечето от тези форуми съдържат много разпръснати информации, което означава, че безкрайната задача да ги пресявате, за да намерите подходящи знания, пада върху вас.

В контраст с това, подкастът за технологии е по-увлекателен и последователен източник на знания. Най-хубавото е, че не е нужно да търсите в множество форуми, за да намерите реални прозрения от експерти в бранша, най-новите тенденции и практически съвети за управление, които да ви помогнат да подобрите уменията си.

Инженерите, студентите по инженерство и ентусиастите в областта на инженерството днес имат достъп до различни информативни подкасти по инженерство, за да укрепят знанията си и да научат ценни неща от лидерите в областта.

Изборът на най-добрите подкасти за инженерство може да бъде предизвикателство, затова сме съставили кратък списък, за да ви улесним.

Възходът на подкастите в инженерството

Подкастът за инженерство е леснодостъпен източник на знания и експертни познания по темата – не е чудно, че те са изключително популярни сред студентите по инженерство и опитни професионалисти в бранша.

Прогнозира се, че глобалният пазар на подкасти ще достигне 133,9 милиарда долара до 2032 г., а подкастите за инженерство, благодарение на специализираното си съдържание, се очаква да допринесат за този растеж.

Подкастите са чудесен източник на знания за инженерите, които искат да продължат да усъвършенстват уменията си и да стимулират професионалното си развитие. Ето защо:

Научете и приложете изпитани и проверени стратегии

Преди подкастите да станат популярни, инженерите и студентите трябваше самостоятелно да изучават нови езици за програмиране, анализиране на данни и други техники за решаване на проблеми. Въпреки че ученето чрез опит е похвално, то е процес на проби и грешки, който отнема много време.

В същото време подкастът предлага изпитани стратегии за решаване на проблеми, като водещите интервюират влиятелни и опитни технологични лидери, за да обсъдят техния опит. Вероятно ще постигнете целите си бързо и ефективно, като научите и приложите тези стратегии в работата си.

Получавайте експертни съвети денонощно

Инженерните общности са известни с това, че са изключително подкрепящи. Ако споделите технологичен въпрос в подходяща общност, със сигурност ще получите отговори.

Въпреки това, членовете на тези общности са разпръснати в различни часови зони, така че отговорите на вашите въпроси може да се забавят. От друга страна, подкастите са предварително записани и лесно достъпни, когато ви е удобно.

В зависимост от вида препятствие, с което се сблъсквате, можете да намерите подходящия подкаст, да послушате предложенията на експертите и да получите отговор на въпросите си в рамките на минути.

Съвет от професионалист: Поддържайте файл с подкасти, за да документирате конкретните случаи на употреба на информативните подкасти. Добавете времеви отметки за областите, които ви интересуват, за да можете да ги намерите бързо, когато имате подобни въпроси.

Понякога е по-лесно да слушате, отколкото да четете.

Макар да има много информационни инженерни блогове, някои хора предпочитат да получават информация в аудио формат, а не в писмен.

Освен това подкастите са удобни, когато изпълнявате няколко задачи едновременно. Въпреки че може да искате да отделите специално време за по-технически подкасти, като например епизод за проекти за обратно инженерство на хардуер, други, които обхващат теми като изкуствен интелект или кариерно планиране за инженери, могат да се пускат на заден план, докато изпълнявате ежедневните си задачи.

Ето как подкастите помагат на амбициозните инженери да бъдат една крачка напред:

Водещите на подкасти за инженерство обикновено са експерти в техническата област, които ви помагат да сте в крак с променящите се тенденции в глобалната технологична индустрия.

Подкастите предоставят незабавна общност – мислете за тях като за частни пространства, където можете да общувате с водещите на подкастите и гост-лекторите, да надникнете зад кулисите и да се свържете с други слушатели.

Подкастите за инженерство са икономични и няма да ви струват скъпо, за разлика от някои курсове за повишаване на квалификацията.

Най-добрите подкасти за инженерство, които ще ви помогнат да развиете кариерата си

След като изслушахме десетки от най-добрите подкасти за инженерство, ние ги подбрахме и създадохме списък с най-добрите подкасти, които са налични днес.

99% невидим

Първият подкаст в списъка ни е 99% Invisible. Воден от бившия лектор в Ted Talk Роман Марс, този подкаст хвърля светлина върху никога неразкривани изненадващи факти или неизследвани области в света на инженерството. Подкастът е на повече от десет години и има близо 500 милиона слушатели в iTunes, Pandora, Stitcher и други платформи.

Можете да проучите процеса и силата на дизайна и архитектурата в осем категории, включително история, технологии, градове, обекти, звуци и други. Всеки епизод обхваща интересни теми, за които не е необходимо да сте експерт по темата.

Подкастът има и Discord общност, в която слушателите могат да обсъждат идеи и да общуват помежду си.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

Какво казват слушателите

Тези подкасти ме карат да задавам важни въпроси за живота и нашия свят!

Инженерни герои

Стартиран през 2018 г. от Мелани и съпруга й Дом, Engineering Heroes се занимаваше предимно с предизвикателствата и бъдещето на инженерните студенти в съвременното общество.

В момента този подкаст не се излъчва, но в него участваха опитни инженери от различни индустрии и области на експертиза, които обсъждаха най-новите тенденции и предизвикателства в инженерството, меките умения в инженерството, неудовлетвореността, с която се сблъскват повечето инженери, и различни начини за управление на инженерни екипи.

Въпреки че последният епизод на подкаста „Engineering Heroes“ беше излъчен през май 2021 г., той остава актуален за инженерите по целия свят благодарение на откровените дискусии по важни аспекти на инженерната професия.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

Какво казват слушателите

Харесах този подкаст! Освежаващ стил, фокусиран върху тихите постижения в обществото.

Подкастът „Инженерният кариерен треньор“

Опитни инженери като Антъни Фасано и Джеф Пери стартираха подкаста „The Engineering Career Coach“, когато осъзнаха, че високата степен на текучество в технологичния сектор може да се дължи на липсата на структурирана рамка за професионално развитие в повечето технологични компании.

С над 2,3 милиона зрители, подкастът „The Engineering Career Coach“ има за цел да помогне на студентите по инженерство с безценни съвети за кариерата. Подкастът има специална серия за всяка инженерна категория и включва гости, които обсъждат своите знания, стратегии и опит.

Водещите насърчават слушателите да изпращат въпроси, които обсъждат с гостите в бъдещи епизоди на подкаста.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

Какво казват слушателите

Този подкаст е точно това, от което инженерите се нуждаят в момента. С разнообразие от теми, обхващащи личното и професионалното развитие, те предоставят необходимата стойност за изграждане и влияние върху инженерната общност.

Подкастът „Инженерно лидерство“ (ELC)

Като част от ELC общността за технологични лидери, Engineering Leadership Podcast (ELC) кани всяка седмица успешни технологични лидери да споделят своя опит и практически уроци по лидерство. Воден от Патрик Галъхър, ELC е достъпен на всички основни платформи за подкасти, включително Apple, Spotify и Google.

ELC има силна общност с над 9000 практикуващи софтуерни инженери, водещи инженерни мениджъри и лидери в света. Подкастът е идеален за ентусиасти, които искат да научат основните и напреднали инженерни концепции и стратегии, използвани от световните лидери в инженерството.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

Какво казват слушателите

Продължавайте така! Страхотни разговори и много информативни.

Software Engineering Daily

Друг отличен подкаст, който трябва да добавите към списъка си, е Software Engineering Daily. Всяка серия включва технологичен лидер, който обсъжда софтуерни решения, променящи света и движещи непрекъснато развиващата се технологична революция и инженерните иновации.

С рейтинг 4,4 в Apple Podcasts, Software Engineering Daily е вдъхновяващ подкаст за инженерство. Той ви превежда през етапите от кариерата на известни софтуерни инженери и споделя много полезни уроци за това как те подхождат към разработването на продукти и решаването на проблеми.

Интересното е, че този подкаст приема и заявки от опитни технологични професионалисти, които искат да бъдат гост-водещи на епизод.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

Какво казват слушателите

Един от най-добрите подкасти за софтуерно инженерство.

The Backend Engineering Show с Хусеин Насер

Хусеин Насер, продуктов инженер в Esri, стартира Backend Engineering Show, за да обсъжда всичко, свързано с разработката на бекенд. В своя проницателен подкаст Насер анализира бекенд архитектурата на популярни приложения, споделя съвети как да станете успешен бекенд инженер и обсъжда най-новите тенденции в софтуерното инженерство.

Този подкаст е ценен ресурс за амбициозни студенти по инженерство и професионалисти, като предлага възможности за повишаване на квалификацията и преразглеждане на основни концепции.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

Какво казват слушателите

Казваме нещата така, както трябва да бъдат казани!

Най-добрите подкасти за гражданско инженерство

Търсите най-добрия подкаст за строително инженерство? Ето нашите препоръки:

The Civil Engineering Podcast: Антъни Фасано е водещ на този подкаст за гражданско инженерство, в който споделя успешни истории в областта на инженерството и кариерни съвети от някои от най-успешните граждански инженери в света.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

Какво казват слушателите

Определено препоръчвам този подкаст на всеки, който се занимава с инженерство или се интересува от него. Той успешно балансира техническата информация и информацията за меките умения с лични истории.

ASCE Plot Points: Стартирал през 2018 г., подкастът за строително инженерство Plot Points на ASCE е предназначен за новото поколение строителни инженери и студенти по инженерство, които желаят да научат повече за информативни истории от областта на строителното инженерство и променящите се технически тенденции, които предефинират гражданското инженерство.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

Какво казват слушателите

Съкровищница от ресурси за инженерни професионалисти

Инженерни промени : Ивет Е. Пиърсън стартира подкаста „Инженерни промени“, за да предефинира начина, по който трябва да се обучават гражданските инженери. Този подкаст се фокусира върху обучението на съвременните граждански инженери с по-устойчиви и приобщаващи практики в областта на гражданското инженерство.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

Какво казват слушателите

Не мога да ги препоръчам достатъчно, особено на общността на инженерните дизайнери.

Интересувате се от гражданско инженерство? Ето някои сертификати в областта на строителството, за които трябва да знаете.

Водещи подкасти за електротехника и електроника

Ако сте електроинженер или електроник, който иска да повиши квалификацията си и да развие кариерата си, ето най-добрите подкасти за вас:

The Amp Hour Electronics Podcast : Този подкаст за електроника от Дейв Джоунс и Крис Гамел използва забавен подход, за да обясни най-новите тенденции и най-добрите практики от променящите се тенденции в електрониката.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

Какво казват слушателите

Слушам ги от години. Ако сте електроинженер и все още не сте се абонирали, пропускате нещо.

Moore’s Lobby : В този подкаст, излизащ на всеки две седмици, водещият Даниел Богданов споделя някои от най-вдъхновяващите истории и тенденции, свързани с глобалната индустрия за електроника. Темите варират от дизайн на чипове до изкуствен интелект и всичко между тях.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

Какво казват слушателите

Този подкаст наистина ви помага да прекарате време с инженери.

Geared Up : Опитен технологичен рецензент Андру Едуардс и технологичен журналист Тод Бишъп са съводещи на подкаста Geared Up. Забавните епизоди представят най-новите и най-вълнуващи технологични джаджи. Водещите обсъждат различните функции на нововъзникващите потребителски технологични продукти и помагат на потребителите да вземат информирани решения при покупката на технологии.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

Какво казват слушателите

Слушам Geared Up още откакто беше радиопредаване и оттогава се е подобрило значително.

The Electropages Podcast : Този подкаст интервюира всяка седмица водещи световни експерти по инженерство, проектни мениджъри и лидери на мисълта. Гостите споделят своите инженерни познания и прогнози за най-новите тенденции в електрониката. Слушайте го, за да получите информация за индустрията и да чуете дискусии за най-новите иновации в областта на материалите.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

Какво казват слушателите

Дългите разговори с лидерите в бранша са много интересни за слушане!

Забележителни подкасти за софтуерни и компютърни инженери

Ако сте софтуерен инженер с кариерни цели, тези подкасти ще ви помогнат да придобиете най-новите и най-търсени инженерни и управленски умения:

The Changelog : The Changelog кани лидери в областта на технологиите да се потопят в света на софтуера с отворен код. Воден от Адам Стаковиак и Джерод Санто, този подкаст е с най-висока оценка за честните и близки взаимодействия между водещите и гост-лекторите. Нищо чудно, че подкастът вече е преминал 500 епизода.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

Какво казват слушателите

Този подкаст е едно място, където можете да намерите всички важни новини от технологичната екосистема.

Dev Interrupted : Този подкаст има за цел да подобри опита на разработчиците и кани известни инженери от технологични гиганти като Atlassian и Drata, за да събере полезни идеи за технологиите в софтуерното инженерство.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

Какво казват слушателите

Най-много ми харесва, че Конор внася чувствителността на човек, който е работил в друга индустрия, различна от технологичната, преди да се фокусира върху технологиите.

CodeNewbie : С подходящо име, този подкаст за софтуерно инженерство се фокусира върху пътя на най-добрите софтуерни инженери в областта на програмирането. Той е подходящ за начинаещи и служи като ръководство за бъдещи студенти по инженерство и за тези, които са нови в програмирането.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

Какво казват слушателите

Обичам този подкаст, ако се интересувате от света на програмирането, направете си услуга... прослушайте го.

Ако ви харесват тези предложения, разгледайте и нашите предложения за подкасти за управление на проекти и подкасти за продуктивност!

Управление на инженерни проекти с ClickUp

Слушането на подкасти за инженерство ще ви помогне да определите най-важните умения, от които се нуждае един инженер днес. Едно от тези ключови умения е управлението на проекти.

Днес инженерите трябва да управляват множество проекти, да организират и анализират огромно количество данни и да работят в различни функции с няколко екипа.

Можете да улесните работата си, като използвате софтуер за управление на проекти, за да:

Опростете сътрудничеството с по-големи екипи

Управлявайте инженерни проекти на едно място, за да повишите видимостта на екипа

Събиране, организиране и визуализиране на данни

Поддържайте персонализиран табло за управление на проекти с бърз достъп до всички ресурси.

За всичко това и много други неща ви препоръчваме платформата за управление на проекти ClickUp.

Ето няколко начина, по които инженерите могат да използват ClickUp, за да работят по-бързо и по-умно:

Получете цялостен поглед, за да предвиждате и организирате по-добре ежедневната си работа, напомнянията и събитията в календара с ClickUp Home.

Планирайте и управлявайте проектите ефективно

Независимо от областта на инженерството, в която сте специалист, със сигурност ще се наложи да управлявате големи и сложни проекти в своята сфера на работа.

В зависимост от проекта, може да се наложи да работите по планиране на проекта, управление на ресурсите, управление на доставчиците, стартиране на проекта, бюджетиране, мониторинг на изпълнението и др.

Независимо дали използвате ClickUp за управление на строителен проект или екип за разработка на софтуер, ClickUp ви помага да планирате, проследявате и управлявате всеки етап и да следите отблизо бюджета и графика.

Оптимизирайте инженерните операции

Изчерпателните инженерни шаблони на ClickUp помагат на амбициозните и опитни инженери да генерират нови идеи, да разработват пътни карти за екипа и да създават планове за разработване на приложения.

Инженерните и продуктовите екипи използват предварително създадените шаблони, за да управляват забавянията в работния процес на едно място, да идентифицират бъгове, да подават заявки чрез билети и да генерират подробни доклади за бъгове.

Например, шаблона Agile Team Roadmap Template от ClickUp ви помага да комуникирате продуктовата си стратегия със заинтересованите страни. Независимо дали сте в началото или имате утвърден процес, този шаблон ще ви помогне на вас и вашия гъвкав екип да поставяте цели, да проследявате напредъка и да поддържате организация – всичко това на едно централизирано място.

Изтеглете този шаблон Комуникирайте стратегията си за продукта със заинтересованите страни с помощта на шаблона за гъвкава продуктова пътна карта на ClickUp.

Комуникирайте и сътрудничете

Работата в екип изисква високо ниво на сътрудничество и комуникация. ClickUp знае това и предоставя инструментите, от които се нуждаете, за да го правите ефективно.

Използвайте ClickUp Whiteboards, за да си сътрудничите в реално време с екипа си по всичко – от обсъждане на идеи и създаване на мисловни карти до изграждане на работни процеси за разработка или провеждане на спринт ретро. Добавяйте бележки и документи и създавайте задачи в ClickUp директно от бялата дъска.

Делегирайте лесно работата в ClickUp, като възлагате задачи директно на екипа или ги @споменавате в коментар, за да превърнете мислите си в действия.

Членовете на екипа могат да използват коментари и ClickUp Chat, за да общуват относно пускането на продукти, приоритетите, нуждите от разработване на продукти и състоянието на възложените задачи. Мениджърите също могат да използват тези функции за обратна връзка в реално време по задачите.

Обединете комуникацията в екипа в едно място с ClickUp Chat и споделяйте актуализации, свързвайте ресурси и сътрудничете без усилие.

Наблюдавайте и проследявайте напредъка

Често разбирането и управлението на обхвата на проекта може да бъде най-голямата грижа на инженерния екип. Когато се изпълняват няколко проекта едновременно, има стотици задачи, които трябва да се управляват, и важни детайли могат да бъдат пропуснати. Ефективната система за проследяване създава яснота и екипите могат да поддържат фокуса и мотивацията си, за да постигнат отлични резултати.

Ето тук платформата за управление на софтуерни екипи на ClickUp прави нещата по-ясни. Агилните екипи използват Board View на ClickUp, за да разберат всичко, което се случва в рамките на всеки проект. Kanban Board визуализира всички задачи според текущото състояние на проекта, помагайки на мениджърите да следят всичко.

Ако ръководите инженерски проект, използвайте софтуера за управление на продукти на ClickUp, за да създавате нови задачи, да ги възлагате на членовете на екипа и да добавяте срокове за изпълнение, да приоритизирате задачите според спешността им и да следите напредъка на един единствен табло, без да правите компромиси с качеството или креативността.

Можете също да използвате персонализирания табло на ClickUp, за да визуализирате и споделяте отчети за напредъка с заинтересованите страни в реално време.

Създайте подробни табла ClickUp и лесно добавяйте карти, за да видите напредъка на спринтовете, задачите по статус и бъговете по изглед.

Софтуер за управление на инженерни проекти „всичко в едно“

ClickUp е многофункционален инструмент за управление на проекти за гъвкави екипи. Той им позволява да се възползват от всички фантастични възможности, които предлага кариерата в инженерството, без да се изчерпват.

Виждаме, че инженерните екипи използват ClickUp за различни цели, като ефективно планиране на ресурсите, отчитане на проекти и управление на производителността, подобряване на бизнес процесите, управление на бюджета, сътрудничество в екипа и др.

Ако искате да подобрите производителността си или да станете по-ефективен инженер, регистрирайте се безплатно в ClickUp.

Често задавани въпроси

Защо инженерите трябва да слушат подкасти?

Всеки настоящ и бъдещ инженер трябва да слуша подкасти, за да получи практични съвети и стратегии и да бъде в крак с променящите се тенденции в инженерните предприятия.

Кои са най-добрите подкасти, които студентите трябва да слушат, за да подобрят опита си в инженерството?

Някои от най-добрите подкасти за студенти са 99% Invisible, Software Engineering Daily и The Engineering Career Coach Podcast.

Кой инженерски подкаст е полезен за ентусиастите?

Някои подкасти, посветени на ентусиастите в областта на инженерството, включват подкаста „Engineering Reimagined“, „Amp Hour“, „Software Engineering Daily“ и „The Backend Engineering Show“.