FigJam срещу Mural: коя съвместна бяла дъска е най-добрата?

Борите ли се с кошмари за пропуснати срокове за доставка или се стремите към максимална креативност в сесиите на вашия екип? Това, от което се нуждаете, е добър инструмент за работа с бяла дъска и диаграми.

Независимо дали имате нужда да създадете сложни цифрови двойници на организационни планове, да овладеете автоматизацията на процесите на корпоративно ниво или просто да намерите подходящо място за мозъчна атака, изборът на идеалната бяла дъска може да ви улесни живота.

FigJam и Mural са популярни бизнес инструменти, на които хората разчитат за такива случаи на употреба. А ние можем да ви помогнем да изберете по-подходящия за вас.

Но тази публикация в блога не е само за избора на подходящия инструмент за бяла дъска; тя е за проучването на възможности, които насърчават съвместната работа и извеждат на преден план иновациите на вашия екип.

Заповядайте с нас, за да разгледаме подробно уникалните функции, ценови модели и реални отзиви на потребителите за тези инструменти. Нека открием коя платформа – FigJam или Mural – ще бъде най-подходяща за вас и вашия екип.

Какво е FigJam?

чрез Figjam

FigJam е решението на Figma за проста и ефективна идея и сътрудничество в екип.

Позициониран като авангардна онлайн бяла дъска, FigJam е популярно средство за визуално сътрудничество в реално време, особено за отдалечени екипи, благодарение на своята простота и лекота на употреба. Можете да го използвате, за да развивате сурови идеи, да изяснявате и изпълнявате сложни работни процеси, да улеснявате екипните разговори и да съгласувате планирането на проектите си с вашите очаквания.

Интуитивният интерфейс на FigJam кани всеки член на екипа, технически и нетехнически, да допринесе и сподели своите идеи. Не забравяйте – можете да избирате от над 300 съществуващи шаблона, за да започнете да проектирате бялата дъска.

Функции на FigJam

FigJam предлага повече от празно, просторно пространство за вашето въображение. Ето най-важните функции на инструмента:

1. Интерактивни лепящи се бележки

чрез FigJam

Виртуалните лепящи се бележки на FigJam правят вашите онлайн срещи по-креативни. Те помагат дори на мултифункционални екипи да опростят съвместната работа.

С FigJam вие и вашият екип можете да публикувате идеи, да ги организирате и да решите кои са най-важните.

Когато планирате проекти, използвайте бележките, за да начертаете какво трябва да направите, да филтрирате идеите и задачите по спешност или важност и да започнете да ги изпълнявате. Тези стъпки правят основните работни процеси прозрачни и всеки се чувства ангажиран.

2. Предварително проектирани шаблони

чрез FigJam

Готовите шаблони на FigJam помагат на екипите да работят по-бързо и по-добре.

Вместо да започвате от нулата, можете да използвате готови шаблони за неща като:

Стартиране на проект

Планиране на работните процеси

Провеждане на срещи

Планиране на графици

Например, шаблоните улесняват създаването на структура, базирана на методологията за разработка с малко код, при пускането на нова функция на продукта.

Те ви предлагат бърз начин да организирате проекти и процеси, без да ги създавате от нулата. Шаблоните помагат на екипите да оптимизират системите си и да подобрят начина си на работа. Това е чудесна функция на FigJam, която спестява време и усилия.

3. Сътрудничество в реално време

чрез FigJam

Функцията за сътрудничество в реално време дава възможност на разпръснати екипи да работят заедно без забавяния.

Функцията подчертава важността на хибридните екипи и подкрепя гъвкавостта на корпоративните процеси, като позволява на членовете на екипа да споделят мнения и актуализации незабавно. С вграден аудио, чат на живо и коментари, функцията създава интерактивно пространство за активно участие. Емотиконите и печатите добавят човешки допир.

Когато управлявате проекти за съответствие с нормативните изисквания или провеждате уебинари за обучение с помощта на FigJam, например, всеки участник може активно да допринесе и да получи незабавен достъп до най-актуалната информация.

чрез FigJam

FigJam позволява на всеки екип да адаптира бялата дъска според конкретните си нужди. Това създава идеалното пространство за обмисляне на планове и идеи.

Можете да проектирате уникално работно пространство, което е точно подходящо за вашия проект. За сложни проекти можете да използвате FigJam като софтуер за организация на цифрови двойници, за да визуализирате работните процеси, да видите рисковете и да проследявате напредъка по стратегическите инициативи.

Цени на FigJam

Стартово ниво: Безплатно

Професионална версия: 3 $/месец на работно място (фактурира се ежегодно)

Организация: 5 $/месец на място (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 5 $/месец на работно място (фактурира се ежегодно)

FigJam, известен с лекотата си на използване и интеграцията с Figma, се вписва лесно в много дизайнерски работни процеси. Въпреки това, екипите, които търсят допълнителни функционалности или различна динамика на сътрудничество, имат на разположение цял свят от алтернативи на FigJam.

И една от тях е Mural.

Какво е Mural?

чрез Mural

Mural е цялостно цифрово работно пространство за визуално сътрудничество, което превръща сесиите за мозъчна атака в практически резултати.

Известен с автоматизацията на процесите от корпоративен клас, Mural е идеален за оптимизиране на мащабни проекти и стратегически инициативи, както и за хибридни и отдалечени екипи.

Тя позволява на потребителите да споделят планове на интерактивно платно с функция „плъзгане и пускане“, да добавят коментари и бележки и да имат достъп до стотици икони и GIF файлове за ангажиращи дейности за изграждане на екип.

Той е многофункционален и поддържа всичко – от спазване на нормативните изисквания до виртуални събития в облачна среда.

Функции на Mural

Ето най-важните функции на Mural, които да имате предвид при планирането на вашия проект:

чрез Mural

Mural е проектиран с оглед на яснота и ефективност. Екипите могат лесно да създават и споделят визуално съдържание, от диаграми и бележки от екипни срещи до пълноценни работни процеси по проекти и интерактивни мисловни карти.

Тази функция е от съществено значение за планирането на процесите и капацитета в предприятията, където лица с различни длъжности се събират, за да споделят идеи.

Например, по време на сесия за стратегическо планиране екипите могат да визуализират своите бизнес процеси, за да ги разберат и съгласуват по-ясно, и да ги споделят с други екипи или хора. Всичко това се прави без да се компрометира сигурността на файловете.

2. Разширени интеграции

чрез Mural

Нито една компания не работи само с един инструмент и Mural го знае! Ето защо се интегрира с инструменти като Microsoft Teams, Google Workspace, Webex и Zoom, като по този начин допълнително укрепва възможностите си за сътрудничество.

Тези интеграции подобряват управлението на работния процес и са от решаващо значение за автоматизацията на процесите в предприятията, като гарантират, че всички инструменти и данни са взаимосвързани.

Това е особено полезно за екипи, които разчитат на технически ресурси и непрекъснато усъвършенстване на дейността си.

3. Динамични функции за улесняване

чрез Mural

С функции като гласуване, таймери и режим на презентация, Mural подобрява екипните срещи и вземането на решения. Този подход насърчава отворената комуникация и креативността в групата.

Можете да останете фокусирани и да спазвате графика, като синхронизирате дейностите на екипа, гарантирате последователност за всички участници, осигурявате поверителност на информацията и заключвате дъската, за да предотвратите груповото мислене.

Функцията за динамично улесняване е идеална за управление на онлайн срещи, улесняване на отдалечени компютърни сесии и осигуряване на ефективност при управлението на проекти.

4. Интерактивни анкети и гласувания

чрез Mural

Mural повишава ангажираността на екипа с интерактивни функции за анкетиране и гласуване. Това е особено полезно при определяне на приоритетите на задачите или вземане на ключови решения по време на стратегически инициативи.

Представете си екип, който обсъжда различни функции за нов софтуер за управление на асоциации. Анкетата на Mural им позволява да гласуват бързо и да виждат резултатите в реално време, което улеснява демократичния и ефективен процес на вземане на решения.

Такъв подход насърчава бързото изпълнение и равните възможности за всички участници.

Цени на Mural

Безплатно: Безплатно

Team+: 12 $/месец на член

Бизнес: 17,99 $/месец на член (фактурира се ежегодно)

Enterprise: Персонализирани цени

Въпреки че възможностите на Mural го правят силен кандидат за управление на сложни проекти, екипите, които проучват различни инструменти, все още могат да търсят алтернативи на Mural, които отговарят на техните уникални нужди.

Една алтернатива е ClickUp, цялостна платформа за управление на проекти и визуално сътрудничество. Преди да говорим за ClickUp, нека отделим няколко минути, за да сравним Mural и FigJam.

FigJam срещу Mural: сравнение на функциите

Ето едно бързо сравнение на функциите на FigJam с тези на Mural:

Функции FigJam Mural Визуално сътрудничество Да Да Шаблони Предварително проектирани и интуитивни Разширени и персонализирани Сътрудничество в реално време Да Да Интеграции Ограничено до екосистемата Figma Усъвършенствана, с множество платформи Инструменти за улесняване Курсор в реално време, коментари Анкети, гласуване, таймери Скициране и рисуване Да Да Организация Опростен и лесен за използване интерфейс Гъвкави работни пространства, множество рамки Цена Безплатни и платни планове с различни нива Безплатни и платни планове с различни нива

Възможности за интеграция

Интеграцията с други инструменти е суперсила за всеки софтуер, а Mural и FigJam използват тази сила по различен начин.

FigJam

FigJam се възползва от интеграцията си в средата на Figma, като предлага кохерентно преживяване за екипите за проектиране и прототипиране, които вече използват екосистемата на Figma.

Mural

Mural се гордее с по-широк спектър от интеграции с инструменти на трети страни като Microsoft Teams, Slack, Google Drive, Adobe, Asana, Github и Figma. Това го прави гъвкав избор за екипи, които се нуждаят от инструмент, който да се вписва в разнообразния им технологичен набор.

Сътрудничество

Когато проектите стават гъвкави, сътрудничеството не е просто функция, а необходимост.

Mural и FigJam дават най-доброто от себе си, за да гарантират, че екипите могат да работят безпроблемно заедно, но нека видим как подхождат към сътрудничеството.

FigJam

FigJam предлага сътрудничество, ориентирано към потребителя, с акцент върху простотата и незабавността. Инструментите за сътрудничество в реално време са интуитивни и позволяват на членовете на екипа да се включат и да започнат да работят заедно с минимална настройка.

Тази незабавност е идеална за екипи, които ценят бързите взаимодействия и спонтанните сесии за мозъчна атака.

Mural

Mural предлага по-структуриран подход към сътрудничеството. Той включва функции за редактиране в реално време и улесняване на работата, като гласуване и таймер, които могат да направят комуникационните сесии по-организирани и фокусирани.

За екипи, които се нуждаят от управление на сложни работни процеси и подробни съвместни сесии, наборът от функции на Mural е истинска мощност.

Макар и двата инструмента да са отлични по свой начин, Mural би бил идеален за екипи, които се нуждаят от подробни и насочени съвместни усилия, докато FigJam може да е по-подходящ за тези, които търсят проста и гъвкава работа в екип.

Шаблони

Шаблоните са основата за ефективност и последователност в цифровите работни пространства, а FigJam и Mural предлагат такива с техните отличителни стилове.

FigJam

Шаблоните на FigJam са забавни и функционални, създадени да дадат старт на вашите проекти с бързина и доза креативност.

Той включва над 300 предварително проектирани оформления, включително комплекти за wireframe, пътни карти за разработване на продукти, шаблони за тримесечно планиране и дизайни на икони.

Те са лесни за употреба и не изискват обучение.

Mural

Библиотеката с шаблони на Mural е богата и разнообразна, създадена да отговори на различни сложни сценарии. Можете да избирате от шаблони за гъвкавост, мозъчна атака, образование и дизайн.

Те са особено полезни за структурирани сесии, които изискват по-голяма степен на детайлност и персонализация.

Когато става въпрос за шаблони, Mural може да вземе преднина за всеобхватни, ориентирани към детайлите екипни сесии, докато FigJam блести за тези, които търсят бърза и достъпна настройка.

FigJam срещу Mural: кой е шампионът?

Окончателното решение? Вашият екип трябва да реши кой печели между Mural и FigJam. FigJam печели по отношение на лекота на използване и синергия в дизайна. Той е подходящ за бърза, творческа работа в екосистемата на Figma.

Mural се отличава с подробния си набор от инструменти за сложни задачи и разнообразни интеграции. Той е идеален за отдалечени, многостранни екипни проекти.

Изберете FigJam за простота и Mural за всеобхватни функции.

FigJam срещу Mural в Reddit

Reddit е пълен с потребителски мнения и отзиви за FigJam и Mural. Потребителите на Reddit, известни с нефилтрираните си мнения и практични съвети, предоставят достатъчно информация, за да изберете между тези два инструмента за съвместна работа.

В субредитите, посветени на продуктивността и дизайна, FigJam получава похвали за своя елегантен интерфейс и интеграция с Figma, което го прави фаворит сред ентусиастите в областта на дизайна, които жадуват за плавен преход от wireframes към съвместна работа с бяла дъска.

От друга страна, Mural получава похвали за своя всеобхватен набор от инструменти и адаптивност, което го прави подходящ за улесняване на подробни, мащабни проекти.

Redditor Smegjunkey подчертава ефективността на Mural във фазата на откриване, като отбелязва, че „неограничените бели дъски и предварително дефинираните шаблони” са от решаващо значение за визуалното предаване на сложни идеи.

Широкият набор от функции, интеграции и инструменти за съвместна работа, като гласуване и коментари, правят Mural предпочитан избор за екипи, които се нуждаят от по-структуриран подход към мозъчната атака и планирането.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на FigJam срещу Mural

Съберете екипите и работете заедно с ClickUp

Ако все още се колебаете между простотата на FigJam и всеобхватните възможности на Mural, нека ви представим инструмент, който съчетава най-доброто от двата свята.

Запознайте се с ClickUp, най-добрият инструмент за сътрудничество, с който всеки проект намира пътя си към успеха.

ClickUp не е просто поредното допълнение към вашия набор от цифрови инструменти; това е цялостна платформа, която съчетава бързото и интуитивно сътрудничество на FigJam с дълбочината и гъвкавостта на Mural.

Представете си ClickUp като комбинация от всички ваши основни работни инструменти. Можете да му се доверите, че ще консолидира вашия работен процес в една единствена платформа с функции като динамични бели дъски, подробни възможности за документиране, разширени инструменти за мисловно картографиране и други.

Но това не е всичко!

ClickUp Tasks също улеснява управлението на вашите проекти, позволявайки на екипа ви да се фокусира върху това, което наистина има значение.

Резултатът? Превишавате сроковете, опростявате работния си процес и увеличавате производителността, всичко това в една единствена, лесна за използване среда.

Многофункционалните инструменти на ClickUp допълнително подкрепят методологиите за дизайн мислене, подпомагайки идеите и прототипирането.

Това е идеалният спътник за всеки проект, от академични начинания до цялостно бизнес планиране.

ClickUp Whiteboards

Визуализирайте, сътрудничете и създавайте на единна платформа с ClickUp Whiteboards.

ClickUp Whiteboards са нещо повече от просто място за рисуване. Те са динамична, богата на мултимедия платформа за мозъчна атака, изработване на стратегии и разработване на гъвкави работни процеси. Те са идеални и за създаване на табла за настроения, които дават живот на визията на вашия екип.

Можете да обменяте идеи съвместно на безкраен платно, като добавяте съответните задачи и проекти, за да планирате работните процеси. Белите дъски се интегрират безпроблемно с другите функции на ClickUp, което ви позволява да прикачвате медийни файлове, да добавяте коментари, да задавате задачи за действие и др.

Независимо дали скицирате диаграми, свързвате процеси или включвате изображения и видеоклипове, бели дъски ClickUp поддържат ангажираността на всички с инструменти за редактиране в реално време. Резултатът е споделено творческо пространство, където екипите могат да иновативни, да организират и да развиват проекти в динамичен визуален формат.

ClickUp Docs

Създавайте и редактирайте документи, уикита и други заедно с ClickUp Docs.

Представете си инструмент за документиране, който е толкова гъвкав, че не само ви позволява да създавате и споделяте идеи, но и да сътрудничите по тях в реално време. ClickUp Docs прави точно това! Той предлага богато текстово редактиране, което поддържа всички форми на медии, вграждане и дори код.

Подобрена с AI възможности, ClickUp Docs ви помага да генерирате съдържание за различни роли и случаи на употреба – от подробни указания за дизайн до стъпка по стъпка планове за действие за пускане на нова функция. AI асистентът за писане на ClickUp също предлага предложения за подобряване на тона, проверява правописа на съдържанието и обобщава сложни документи за вас.

Генерирането на нови идеи и усъвършенстването на съдържанието повишават общата продуктивност и креативност.

Това е мостът между простотата на приложенията за водене на бележки и сложността на инструментите за управление на проекти, който гарантира, че вашата документация е толкова изчерпателна, колкото и достъпна.

ClickUp Mind Maps

Изработвайте стратегии, организирайте и свързвайте идеи с ClickUp Mind Maps

Разгадайте сложността на вашите проекти с ClickUp Mind Maps.

Визуалната организация и стратегическото планиране се използват за разбиване на идеи, задачи и проекти на лесноразбираеми, взаимосвързани компоненти.

Независимо дали планирате нова маркетингова стратегия или организирате етапите на проекта, ClickUp Mind Maps ви предоставя яснота и насоки, които да помогнат на вашия екип да напредне.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги: Безплатно

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Налично във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Отидете отвъд обикновената бяла дъска

Общите инструменти за бяла дъска като FigJam и Mural имат своето място, но защо да се задоволявате с ограничено решение, когато можете да имате достъп до платформа „всичко в едно“ за управление на проекти, организиране на задачи и стимулиране на творчеството на екипа?

ClickUp отговаря на всички изисквания – бяла дъска, документация, управление на задачи и много други – в едно мощно работно пространство.

Той съчетава лекотата на FigJam с всеобхватните възможности на Mural в един гъвкав софтуер за управление на работния процес, богат на функции.

Не се задоволявайте само с бяла дъска – революционизирайте екипната работа, проект по проект. Регистрирайте се в ClickUp още днес!