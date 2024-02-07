Evernote срещу GoodNotes: Кое приложение за водене на бележки е най-доброто?

Кое е идеалното средство за записване на гениалните ви идеи в 3 часа сутринта? Коя платформа ви позволява да обсъждате стратегии с колегите си? И кой софтуер превръща хаотичния вихър от мисли в подреден и организиран план?

Е, отговорът на всички ваши въпроси е приложение за водене на бележки.

Независимо дали правите обобщение на среща, създавате страхотен маркетингов план или запазвате статии, които задължително трябва да прочетете, едно първокласно приложение за водене на бележки е важно.

А ако търсите такова, ние сме на Ваше разположение.

Ще сравним две популярни легенди в областта на създаването на бележки – Evernote и GoodNotes – като разгледаме техните функции, цени и потребителски отзиви.

Разгледайте основните функции, претеглете плюсовете и минусите и намерете идеалния спътник за водене на бележки. Освен това, имаме и алтернатива, която може да открадне шоуто.

Да започнем!

Какво е Evernote?

чрез Evernote

Evernote е популярна апликация за водене на бележки, която съществува от дълго време. Тя е известна с функциите си за сътрудничество и управление на задачи и можете да я използвате за водене на ежедневни бележки, настройване на напомняния или дори за водене на дневник.

Evernote ви помага да поддържате организация с централен контролен панел, чрез който да проследявате и категоризирате бележките си с помощта на стекове и етикети. То ви позволява бързо да намирате нещата, без да претърсвате цялата база данни.

Освен това можете да синхронизирате бележките си между различни устройства, което ги прави достъпни отвсякъде. Това насърчава сътрудничеството в екипни проекти, без да се налага да се притеснявате за несъвместимост между устройствата.

Нека разгледаме някои от най-добрите функции и ценови планове на Evernote.

Функции на Evernote

Ето най-важните функции на Evernote:

1. Web Clipper

чрез Evernote

Evernote Web Clipper е разширение за браузър, което ви позволява да копирате цели уеб страници, статии, снимки или само избран текст от интернет и да ги запазвате директно в своя Evernote акаунт.

Така, ако откриете интересна статия, можете лесно да я добавите в Evernote без всички излишни реклами и заглавия.

Тези клипове се съхраняват подредено във вашия Evernote акаунт, така че можете бързо да се върнете към тях, когато пожелаете.

2. Шаблони

чрез Evernote

Изберете от над 50 предварително форматирани, готови за употреба шаблона на Evernote, за да спестите време и да оптимизирате задачите си.

Независимо дали се нуждаете от ежедневен дневник за графика си или от шаблон за управление на проекти, за да следите важните събития, Evernote ви предлага всичко необходимо.

Например, шаблонът за дневник на благодарността на Evernote е предварително попълнен с таблици за сутрешния ви дневник, житейски уроци и изрази на благодарност. Той ви позволява да се съсредоточите директно върху съдържанието си и да не се притеснявате за дизайна.

3. Напомняне за бележки

чрез Evernote

Функцията за напомняне на бележки на Evernote ви позволява да задавате дати и часове за вашите задачи, за да получавате известия по имейл и да сте в крак с дейностите, които са чувствителни към времето.

След като завършите дадена задача, маркирайте я с едно докосване, като управлявате задачите ефективно, без да губите оригиналната бележка.

Evernote ви помага да останете фокусирани, като показва напомняния в горната част на списъка с бележки, което ви дава лесен достъп до важни задачи.

4. Аудио запис

чрез Evernote

Evernote предлага удобни аудио бележки или функция за аудио запис, ако писането не е предпочитаният от вас метод. Отворете нова бележка, натиснете бутона за запис и записвайте бележките си с гласа си.

Тази функция става безценна, когато трябва да запишете бързо нещо по време на разговор или когато умът ви е прекалено зает, за да пишете. Освен това можете да използвате тази функция както на настолния си компютър, така и на телефона си.

Освен тези възможности, Evernote разполага и с технология за оптично разпознаване на символи (OCR), която преобразува ръчно написани бележки и ги добавя към приложението в цифров формат.

Цени на Evernote

Безплатна версия: Безплатно

Лично: 14,99 $/месец

Професионална версия: 17,99 $/месец

Какво е GoodNotes?

чрез GoodNotes

GoodNotes е мощна платформа за водене на бележки, която превръща всяко устройство във виртуален бележник.

Създадено, за да възпроизведе усещането от писане на хартия, приложението има опростен потребителски интерфейс, работи добре с различни стилуси и ви позволява да персонализирате бележките си в голяма степен.

Освен за водене на бележки, приложението се отличава с точното преобразуване на ръчен текст в печатен, анотиране на документи, интерактивно учене и персонализирани шаблони в Goodnotes.

Вашите бележки се актуализират на всичките ви Apple устройства чрез синхронизиране в облака. GoodNotes вече е достъпно за Android и Windows устройства, което го прави още по-достъпно.

Функции на GoodNotes

Ето най-важните функции на GoodNotes:

1. Преобразуване на ръчен текст в текстов

чрез GoodNotes

GoodNotes преобразува точно ръчно написаните бележки в машинописен текст. Използвайте инструмента „Ласо“, за да изберете желаното, кликнете върху „Преобразувай“ и вижте как бележките ви се превръщат в машинописни думи.

Можете лесно да преместите този текст в други приложения, като например приложение за списък със задачи, което прави работния ви процес по-гъвкав.

Тъй като GoodNotes поддържа различни стилуси, можете да пишете или рисувате с предпочитаните от вас инструменти. Приложението разполага и с функции като отхвърляне на докосване с дланта и поддръжка за левичари.

2. Инструмент „Ласо“

чрез GoodNotes

Инструментът Lasso Tool на GoodNotes е удобна функция за управление на съдържанието в приложението. С този инструмент можете лесно да изберете конкретно съдържание, като го обградите с кръг.

След като изберете, можете да избирате между различни действия, като преместване, изрязване, копиране, изтриване, промяна на размера и завъртане на избраното съдържание.

Инструментът Lasso Tool предоставя гъвкав и ефективен начин за работа и редактиране на бележките и рисунките ви, без да се налага да преписвате или препечатвате всичко.

3. Анотации на документи

Чрез GoodNotes

Функцията за анотиране на документи ви позволява да маркирате, рисувате и пишете върху PDF файлове. Можете да увеличавате, за да добавяте бележки с прецизност, да рисувате стрелки и фигури бързо, както и да коригирате и премествате бележките си според нуждите. Пишете навсякъде върху документа и споделяйте лесно мислите си с другите.

Споделянето на редактираните PDF файлове също е изключително лесно – можете да ги изпратите по имейл, да ги запазите или да ги споделите с други приложения за споделяне на файлове.

4. Режим на презентация

чрез GoodNotes

GoodNotes предлага удобен „Режим на презентация“, който превръща вашето устройство в цифрова дъска за ясни демонстрации. Когато е свързан с по-голям екран, той поддържа вниманието и фокуса на зрителите.

Има три опции за показване: „Отразяване на целия екран“ за цялостна видимост, „Отразяване на страницата на презентатора“ за мащабиране и движения и „Отразяване на цялата страница“ за показване на широко съдържание.

Освен това функцията „Лазерна показалка“, достъпна в режими „Точка“ или „Следа“, ви позволява да подчертавате конкретни точки. Този режим е особено полезен по време на заседания на борда и дискусии в екип.

Цени на GoodNotes

Безплатно: 3 бележника

Всички платформи годишно: 9,99 $/година

Еднократно плащане за Apple: 29,99 $/еднократно

Android и Windows годишно: 6,99 $/година

Evernote срещу GoodNotes: сравнение на функциите

Макар и Evernote, и GoodNotes да имат солидни възможности и свои верни почитатели, те са далеч от идентични.

Ето едно бързо сравнение на функциите на Evernote и GoodNotes:

Функция Evernote GoodNotes Разпознаване на ръчен текст Да Да Аудио запис Да Не Анотации в PDF Да Да Синхронизиране на бележки Да Да Съвместимост между различни платформи Да Да Организация Бележници, етикети и търсене Бележници и папки Шаблони Да Да Сътрудничество Да Не Скициране Да Да Цена Безплатни и платени планове Платено приложение

Функции за водене на бележки

Вземането на бележки включва различни действия – от записване на мисли до сканиране на хартиени копия. След това идва задачата да се организира огромно количество информация. Едно добро приложение за вземане на бележки трябва да може да прави всичко това без проблеми.

И Evernote, и GoodNotes се справят доста добре с тези действия, но по малко по-различен начин.

Evernote

Независимо дали пишете на клавиатура или на ръка, Evernote ви предлага нещо повече. То ви позволява да запазвате съобщения от Slack и бележки от имейли, както и да коригирате подредбата на изображенията, за да поддържате текста и медиите си в ред.

То също така се справя добре със сканирането и превръщането на бележките ви в подреден PDF файл. Но уловката е, че не можете да добавяте бележки към този PDF файл.

Всички ваши бележки са организирани в йерархия от 3 слоя в тази платформа: бележки, бележници и купчини бележници. Този стил на организация обаче може да бъде малко сложен, което затруднява бързото намиране на бележките ви.

GoodNotes

GoodNotes добавя творчески елемент към функциите си за водене на бележки с възможността да добавяте фигури – правоъгълници, кръгове, триъгълници и други. Приложението разполага и с икона за отметки. С едно кликване вашите конкретни бележки се запазват в отметките или в раздела с любими.

Подобно на Evernote, GoodNotes също е удобно за сканиране на документи и превръщането им в PDF файлове. За разлика от Evernote обаче, то ви позволява да добавяте бележки към PDF файловете.

Организирането е лесно с GoodNotes – приложението разполага със специални, персонализирани папки, в които се съхраняват вашите бележки. Искате да намерите бележка от преди няколко месеца? Едно кликване и тя е там.

Сътрудничество

Когато работите с няколко екипа, неизбежно е да си сътрудничите по бележките, които сте направили. Ето защо е от решаващо значение да разберете функциите за сътрудничество на вашата платформа за водене на бележки.

И Evernote, и GoodNotes позволяват сътрудничество в екип по свой собствен начин.

Evernote

Evernote предлага много функции, които улесняват сътрудничеството и ви дават пълен контрол над това как другите виждат и редактират вашите бележки.

В допълнение към основното споделяне на връзки, версиите Premium и Business на платформата разполагат с инструменти за управление на задачи и работни процеси, както и за мозъчна атака. Те ви помагат главно да се справяте с големи задачи и отговорности, като същевременно управлявате крайните срокове.

GoodNotes

GoodNotes предлага и ценни функции за сътрудничество при работа с колеги и членове на екипа.

Основната му функция за сътрудничество е споделянето на линкове, което ви позволява да споделяте множество линкове към всичките си бележки и документи в приложението с едно кликване.

Освен това можете да запазвате линкове, споделени от други хора, директно в бележките си, което го прави удобна платформа за лесно сътрудничество.

Интеграции

Ако работите с различни платформи, искате приложението ви за водене на бележки да е съвместимо с тях. Никой не иска да сменя приложенията си през целия ден, нали?

Приложението за водене на бележки с надеждна интеграция спестява време и оптимизира работата ви ефективно.

И Evernote, и GoodNotes предлагат поддръжка за полезни интеграции.

Evernote

Evernote разбира важността на интеграциите, особено в работна среда.

То може да се интегрира с популярни платформи, свързани с работата, като Microsoft Teams, Gmail, Outlook и Slack, така че да имате достъп до информацията от тях, без да се налага да превключвате ръчно между задачите.

GoodNotes

По същия начин GoodNotes предлага поддръжка за интеграция между различни платформи, което ви позволява да разглеждате GoodNotes от различни устройства, използвайки браузъри като Safari, Firefox, Google Chrome и други.

Освен това, то поддържа интеграция с приложения като Microsoft PowerPoint, Microsoft Word и iCloud.

Въпреки това, в сравнение с Evernote, поддръжката за интеграция от GoodNotes е ограничена. Тя се свързва само с няколко общи платформи.

Evernote срещу GoodNotes: кой е шампионът?

Изборът на победител между GoodNotes и Evernote е труден, защото и двете приложения за водене на бележки имат свои ограничения.

Evernote е чудесно приложение за професионална употреба. То може да обработва големи документи, да управлява задачи ефективно и да се интегрира безпроблемно с популярни работни платформи като Slack, Microsoft Teams и Gmail.

Освен това, то предлага инструменти за опростяване на работните процеси и стимулиране на творческите идеи.

От друга страна, GoodNotes е по-подходящо за академична и лична употреба. То разполага с инструменти като вградени флаш карти за подобряване на интерактивното учене, което го прави чудесен спътник за студентите.

Evernote срещу GoodNotes в Reddit

Проучихме какво казват потребителите на Reddit за GoodNotes и Evernote. Много от тях използват и двете приложения, но за различни цели.

Някои потребители не могат да се наситят на Evernote.

„Обичам уеб клипера, организирането на бележките ми с бележници и етикети, възможността да намирам бележки от съдържанието на прикачените документи, възможността да изпращам имейли до Evernote към определени бележници, а камерата за документи е доста готина. Синхронизацията е безпроблемна.“

Друг потребител споменава, че GoodNotes е идеално решение за академични цели благодарение на възможностите за персонализиране, организиране и съвместимост с устройствата на Apple.

„Използвам GoodNotes 5 за академични бележки и…

Харесвам голямото разнообразие от видове хартия, които се предлагат в GoodNotes (например, хартия с квадрати, хартия с линии, обикновена хартия), както и колко лесно е да се изтеглят различни шаблони (например, хартия за химия) от различни източници. Харесвам също така, че приложението ви позволява да организирате бележките си в папки и „бележници“. Работи невероятно добре с Apple Pencil от 2-ро поколение и има много полезни функции...

Няма ясен победител; потребителите се опитват да изберат инструмент, който най-добре отговаря на ежедневната им работа. И двете приложения за водене на бележки имат свои фенове. Но има едно приложение, което може да се съревновава с тях.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Evernote и GoodNotes

Така Evernote е най-подходящо за професионалисти, а GoodNotes работи добре за студенти. Ами ако искате да имате качествата и на двете в едно приложение?

Запознайте се с ClickUp – мощна платформа за продуктивност, която е перфектната алтернатива на Evernote и GoodNotes.

ClickUp не е просто поредното превъзнасяно приложение, а вашето цялостно решение за водене на бележки и управление на проекти.

Представете си, че замествате няколко инструмента с една лесна за използване платформа, пълна с функции като редактиране на богат текст, надеждно управление на задачите и силна интеграция с над 1000 приложения, която ви помага да изпълнявате задачите си много преди крайния срок, да оптимизирате работния процес и да повишите производителността.

ClickUp е проектирано да отговаря на множество лични и бизнес нужди, независимо дали работите по училищен проект или разработвате стратегия за пускане на нов продукт. С ClickUp можете лесно да визуализирате, сътрудничите и проследявате напредъка на вашите проекти – всичко под един покрив.

Управлявайте идеи и задачи с ClickUp Docs

Управлявайте и сътрудничете по вашите документи с ClickUp Docs

ClickUp Docs е идеален за управление на бележки, създаване на уикита, добавяне на таблици, вграждане на маркери и свързване на задачите или нещата за вършене с бележки. Този инструмент ви позволява да работите, пишете и редактирате документи съвместно с екипа си в реално време, като гарантирате, че всички са на една и съща страница (в буквален смисъл!). Можете също да маркирате членове, да им възлагате задачи, да изисквате актуализации и да оставяте коментари върху създадените документи.

Междувременно вграденият редактор ви позволява да добавяте джаджи за актуализиране на статуса на проектите, възлагане на задачи и промяна на проекти. А ако се притеснявате, че поверителна информация може да изтече навън, не се тревожете. Поверителността е най-важен приоритет за ClickUp Docs. Можете да създавате линкове за споделяне и да управлявате разрешенията за контрол на достъпа.

Освен това, функции за спестяване на време като шаблоните на ClickUp и режимът за фокусиране подобряват вашето преживяване при писане.

📮 ClickUp Insight: 37% от нашите респонденти използват изкуствен интелект за създаване на съдържание, включително писане, редактиране и имейли. Този процес обаче обикновено включва превключване между различни инструменти, като инструмент за генериране на съдържание и работното ви пространство. С ClickUp получавате подпомагане при писането с изкуствен интелект в цялото работно пространство, включително имейли, коментари, чатове, документи и др. – и всичко това, като запазвате контекста от цялото си работно пространство.

Пишете по-бързо с ClickUp AI

Пишете, обобщавайте и генерирайте отговори по имейл за секунди с ClickUp AI.

За разлика от много други AI инструменти за писане, ClickUp се отличава с AI асистента си за водене на бележки, който може да приключи вашите 30-минутни задачи за 30 секунди.

Независимо дали изготвяте проект, подготвяте отчети за състоянието на клиентската поддръжка или планирате следващия имейл за маркетингова кампания, ClickUp AI ви предлага всичко необходимо.

То ви помага да пишете бележки по-ефективно, подпомага редактирането на съдържание и осигурява перфектно форматиране с предварително структурирани таблици, заглавия и др. Наистина няма по-добър инструмент за автоматизация на документи!

Организирайте всичко с ClickUp Notes

Използвайте ClickUp Notes, за да създавате списъци и задачи от вашите бележки.

Създаването на списъци с задачи от бележките ви вече не е досадно.

ClickUp Notes улеснява организирането и проследяването на задачи, дори и да не сте го правили преди. Редакторът ви позволява лесно да превърнете бележките си в проследими задачи и да ги организирате като действия в списък за проверка.

Тъй като бележките се синхронизират автоматично между мобилното приложение и разширението за Chrome, можете да ги създавате, докато сте в движение, и да имате лесен достъп до тях, където и да работите.

Цени на ClickUp

Започнете да си водите бележки с ClickUp още днес!

Ако търсите всеобхватно решение за водене на бележки за вашия натоварен професионален или академичен живот, ClickUp е правилният избор.

Той опростява воденето на бележки и предлага изчерпателни функции за ефективно сътрудничество по проекти и управление на задачи.

С ClickUp можете да подобрите опита си в създаването на бележки, да организирате мислите си и без усилие да бъдете в крак с всичките си дейности.

Започнете с безплатния план на ClickUp още днес!